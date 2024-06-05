Slack vs. Zoom: Výběr nejlepšího komunikačního nástroje pro váš tým

Vysoce funkční tým musí mít špičkové aplikace pro týmovou komunikaci. Ale buďme realističtí!
Ačkoli ne každá aplikace má vše, co potřebujete, můžete nakonec skončit s řadou pokročilých funkcí, které ani nepotřebujete.
Jak to tedy je? V ideálním případě byste měli najít ten, který dělá přesně to, co chcete, bez zbytečných funkcí.
Pokud jde o práci na dálku, Slack a Zoom vynikají tím, že ji činí efektivní a příjemnou. Slack vám umožňuje chatovat a sdílet soubory a udržovat konverzace organizované napříč různými kanály. Aplikace Zoom se naopak zaměřuje na křišťálově čisté videokonference. Oba nástroje podporují spolupráci; díky nim máte pocit, že jste ve stejné místnosti, i když jste od sebe vzdáleni tisíce kilometrů.
Každá platforma pro spolupráci má své výhody. Pořídit obě pro váš tým by však mohlo být finančně náročné. Správná volba spočívá v detailech a klíčových rozdílech. Rozebíráme, v čem je každá z nich nejlepší, a pomůžeme vám rozhodnout, která z nich lépe vyhovuje potřebám vašeho týmu.
Co je Slack?
Slack je cloudová platforma, která spravuje spolupráci v komunikaci. Poskytuje centralizovaný prostor pro týmy, kde mohou spolupracovat, sdílet dokumenty a efektivně organizovat pracovní postupy.
Díky funkcím, jako jsou zprávy v reálném čase, sdílení souborů, týmový chat a přizpůsobitelné kanály, se Slack zaměřuje na sjednocení vaší komunikace na jedné platformě. Důležité aktualizace nebo diskuse se neztratí v hromadách e-mailů.
Funkce Slacku
Zde jsou některé z jeho klíčových funkcí, které jsou ideální pro týmy spolupracující na společných projektech.
1. Zasílání zpráv a sdílení souborů
Na Slacku můžete snadno sdílet dokumenty, diskutovat o projektech a získávat okamžitou zpětnou vazbu. Předpokládejme, že na Slack nahrajete prezentaci, aby ji váš tým mohl zkontrolovat. Okamžitě ji mohou všichni diskutovat a poskytovat zpětnou vazbu, což vám pomůže provádět úpravy v reálném čase.
To je užitečné při důležitých milnících projektu, jako je finalizace návrhů nebo zdokonalování marketingových strategií. Ušetří vám to práci s mnoha různými verzemi souborů a e-maily, které létají sem a tam. Vše zůstává organizované a snadno dohledatelné na jednom místě.
2. Hlasové a videohovory
Setkali jste se někdy se situací, kdy váš tým potřeboval mluvit tváří v tvář, ale dojíždění nebylo možné? Funkce volání Slacku jsou určeny právě pro takové příležitosti. Rychle spusťte krátkou poradu nebo plnohodnotnou videokonferenci. Není třeba se zabývat jinými aplikacemi nebo dlouhými e-mailovými konverzacemi!
Tato funkce je obzvláště užitečná při brainstormingu, informování o pokroku nebo prezentacích pro klienty. Je také neocenitelnou pomůckou pro týmy rozptýlené po celém světě, které pracují na dálku nebo spolupracují z různých míst. Získejte okamžitou zpětnou vazbu nebo jen posilte týmového ducha, a to bez jakýchkoli potíží.
3. Slack Connect
Chcete komunikovat s lidmi mimo vaši organizaci? Se Slack Connect můžete komunikovat s externími partnery, klienty nebo dodavateli ve sdílených kanálech. Pozvěte externí zainteresované strany, aby se připojily ke sdíleným kanálům, a rozlučte se s nepřehlednými e-mailovými vlákny a přeskakováním mezi různými platformami.
Slack Connect je obzvláště výhodný pro projektový management, zákaznický servis nebo vztahy s dodavateli, kde je klíčová rychlá komunikace. Pomáhá všem vidět, co se děje, lépe spolupracovat jako tým a rychleji se rozhodovat, i když jsou z různých organizací.
Ceny Slacku
- Bezplatná verze
- Standard: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Co je Zoom?
Zoom je nástroj pro videokonference, který umožňuje lidem spojit se navzájem prostřednictvím videohovorů. Jeho intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje uživatelům používat jej pro pracovní hovory, vzdálenou účast na výuce nebo pro kontakt s kolegy, rodinou a přáteli, kteří jsou rozptýleni po celém světě.
Můžete se připojit k videohovorům se 100 lidmi současně odkudkoli. Sdílejte svou obrazovku, okamžitě posílejte zprávy komukoli a dokonce měňte virtuální pozadí, aby byly hovory zajímavější.
Funkce Zoom
Zde jsou některé z klíčových funkcí Zoomu:
1. Zoom Phone a Zoom Team Chat
Potřebujete rychlou zpětnou vazbu od kolegy? Pošlete mu zprávu v týmovém chatu Zoom nebo použijte Zoom Phone!
Zoom také umožňuje aktivovat čekárny, kde můžete spravovat účastníky nadcházejících schůzek. Tato funkce je obzvláště užitečná pro spontánní brainstormingové sezení, vyjasnění pochybností nebo získání včasné zpětné vazby.
A to nejlepší? S pomocí Zoom AI Companion můžete vytvářet chatové odpovědi s preferovaným tónem a délkou na základě vašich pokynů. Ať už poskytujete rychlé odpovědi na často kladené otázky nebo udržujete konzistentní komunikační standardy, tato funkce vám pomůže pracovat rychleji a působit profesionálněji, zejména když potřebujete rychle odpovědět a zajistit, aby každá odpověď působila osobně.
2. Tržiště
Zoom Marketplace nabízí integrace. Můžete plánovat schůzky Zoom přes Calendly, sdílet soubory z Google Drive přímo v Zoom a mnoho dalšího! Nezáleží na tom, zda pracujete sami, v malém týmu nebo pro velkou společnost. Díky všem těmto různým nástrojům, které jsou k dispozici pro integraci, můžete i nadále používat své oblíbené pracovní postupy, i když do svého nastavení přidáte další nástroje.
3. Tabule
Zoom Whiteboard vám umožňuje vizuálně brainstormovat nápady. Můžete tak snadno spolupracovat na projektu a navrhovat plány v reálném čase. Pokud například vedete virtuální schůzku se svým týmem, můžete snadno zapisovat nápady, kreslit diagramy a plánovat kroky projektu, stejně jako byste to dělali v reálné zasedací místnosti.
Tento nástroj je skvělý pro brainstormingové sezení, plánování schůzek nebo revizi návrhů, protože aktivně zapojuje všechny účastníky a pomáhá generovat nápady. Je ideální pro vzdálené týmy, distribuovanou spolupráci a virtuální workshopy, kde je důležité vizuální sdílení nápadů.
Ceny Zoom
- Bezplatná verze
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 21,99 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
Slack vs. Zoom: Porovnání funkcí
Bez ohledu na to, odkud pracujete a jak vypadá váš tým, Zoom a Slack vám pomohou zůstat ve spojení a být produktivní.
Zde je stručná srovnávací tabulka, která vám pomůže pochopit jejich hlavní rozdíly.
|Funkce
|Slack
|Zoom
|Chat
|Ano
|Ano
|Sdílení souborů
|Ano
|Ano
|Audio a video spolupráce
|Ano
|Ano
|Integrační možnosti
|Ano
|Ano
|Funkce AI
|Ano
|Ano
|Tabule
|Ne
|Ano
|Nástroj pro tvorbu pracovních postupů
|Ano
|Ne
|Nahrávání obrazovky
|Ano
|Ano
|Personalizace schůzek
|Ne
|Ano
|Pořizování poznámek
|Ano
|Ano
|Bezpečnostní funkce
|Ano
|Ano
Slack je jako vaše virtuální kancelář, kde můžete chatovat s kolegy asynchronně nebo v reálném čase a hladce sdílet soubory. Zoom je váš nástroj pro osobní chatování a videokonference s praktickými funkcemi, jako je týmový chat Zoom a Zoom Phone. Oba zjednodušují týmovou práci a spolupráci – Slack díky přizpůsobitelným kanálům a Zoom díky tabulkám Whiteboards.
Nyní porovnáme Slack a Zoom do hloubky, abychom zjistili, co je pro vás nejvhodnější.
1. Funkce chatu
Slack
Jako jeden z nejlepších nástrojů pro online schůzky umožňuje Slack skupinové chaty na konkrétní témata nebo týmy prostřednictvím „kanálů“, ať už se jedná o prodejní prezentace, novinky ve společnosti nebo zákaznickou podporu.
- Volně si vyměňujte zprávy, nástroje a soubory v rámci chatových kanálů Slacku.
- Kanály jsou dvou typů: veřejné, přístupné všem v celé společnosti, nebo soukromé, přístupné pouze na pozvání.
- Prostřednictvím Slack Connect se můžete také spojit s externími partnery. Získáte tak okamžitý přístup k agenturám, klientům a dodavatelům přímo ze svého pracovního prostoru.
Jaké jsou výhody? Eliminuje informační silosy a zajišťuje, že všichni mají kdykoli přístup ke všem relevantním informacím. Komunikace v týmu se stává snazší. A když se k schůzkám připojí noví lidé, jsou od samého začátku v obraze. Navíc díky uloženým starým chatům můžete kdykoli vyhledat minulé diskuse a získat tak další informace.
Zoom
Funkce Zoom Team Chat vám pomůže komunikovat, když nepotřebujete hlas ani video.
- Integruje se se stejnou aplikací, která se používá pro virtuální schůzky.
- Zoom Team Chat najdete jak na mobilních zařízeních, tak na počítačích.
- Stejně jako Slack umožňuje i Zoom Team Chat veřejné nebo soukromé kanály. Ale ne více než 10 000 členů.
- Chcete funkce pro sdílení videí? Žádný problém, můžete posílat nejen videa. Posílejte zprávy s audiem, dokonce i GIFy nebo jakékoli jiné typy souborů v Zoom Team Chat.
- Označujte zprávy jako „oblíbené“ nebo je připínejte, organizujte osobní soubory a nastavujte připomenutí.
- V Zoom Team Chat můžete také nastavit připomenutí, archivovat chaty a dokonce upravovat nebo mazat zprávy po jejich odeslání.
Konečný verdikt
Zoom i Slack mají skvělé funkce pro týmový chat. Slack však nabízí některé další výhody, jako je Slack Connect a neomezený počet uživatelů, na rozdíl od Zoomu. 🙌
2. Audio a video spolupráce
Slack
Huddles a Clips jsou nástroje Slacku pro audio komunikaci a videokonference. Huddles pomáhají následovně:
- Huddles umožňuje vašemu týmu chatovat nebo se spojit s lidmi mimo něj. Stačí vstoupit do kanálu Slack nebo poslat přímou zprávu a spolupracovat na videokonferencích.
- Kdokoli v kanálu nebo DM může kdykoli vstoupit do videokonference nebo ji opustit.
- Sdílejte svou obrazovku, kreslete na ni a dokonce zveřejňujte živé titulky během videokonferencí. Je to ideální řešení pro improvizované schůzky v kanceláři, brainstormingové sezení nebo jen tak pro setkání s kolegy.
Nyní se podívejme na Clips. Nabízí následující funkce:
- Vytvářejte rychle audio a video nahrávky, kdykoli potřebujete sdílet novinky. Můžete také nahrávat obrazovky.
- Není třeba spěchat ani plánovat schůzku; stačí nahrát a sdílet, kdykoli se vám to hodí. Ať už chcete předvést svůj nejnovější projekt, provést ukázku nebo poskytnout praktické tipy.
- Podívejte se na tyto klipy, kdykoli vám to nejlépe vyhovuje. Díky přepisům všech klipů je velmi snadné vyhledávat a najít to, co potřebujete.
- Chcete věci zrychlit, zpomalit nebo jen číst titulky? S aplikací Clips to zvládnete bez námahy.
Zoom
Na druhou stranu, Zoom Meeting nabízí následující:
- Využijte špičkovou kvalitu HD zvuku a videa
- Hostujte až 1000 uživatelů, z nichž 49 uvidíte přímo na své obrazovce.
- Spolupracujte pomocí integrovaných nástrojů. Je možné sdílet obrazovku a dokonce i společně kreslit v reálném čase.
- Využijte nástroje pro zapojení, jako jsou kreativní filtry, reakční emodži a dokonce i ankety a zvedání ruky.
- Vzpomeňte si na minulé okamžiky díky nahrávkám schůzek a prohledávatelným přepisem.
- Plánujte schůzky přímo pomocí odkazů v Outlooku, Gmailu nebo iCalendaru.
A to není vše! S Zoom Whiteboards můžete během schůzek Zoom spolupracovat na brainstormingu v reálném čase. Zoom Events vám umožňuje nastavit vše od registrací po branding a snadno spravovat vstupenky. S Zoom Spaces si můžete přizpůsobit svůj pracovní prostor a dokonce získat chytré kiosky.
Konečný verdikt
Zoom je vhodnější pro seriózní, formální videohovory. Pokrývá všechny formální situace, které vás napadnou. Slack je však uvolněnější.
Navíc uživatelé Zoomu mají mnohem více možností videa než uživatelé Slacku. 👀
3. Integrace
Jak Slack, tak Zoom zjednodušují vaše pracovní postupy díky spoustě integrovaných aplikací.
Slack
Slack se integruje s vašimi oblíbenými nástroji, takže vám nic neunikne. Můžete získat některé z nejlepších integrací Slacku, jako jsou nástroje pro schůzky, například Cisco Webex a MS Teams, nebo nástroje CRM, jako jsou Salesforce, Zoho a HubSpot. Integruje se dokonce i se Zoomem!
Zoom
Zoom také nezůstává pozadu. Pouhými několika kliknutími můžete Zoom integrovat do svých oblíbených aplikací, jako jsou Google Workspace, MS Teams nebo Zapier.
Konečný verdikt
Se Slackem i Zoomem budete moci pohodlně pracovat se svými oblíbenými aplikacemi. 🛠️
Slack vs. Zoom na Redditu
Prohledali jsme Reddit, abychom zjistili, co si lidé myslí o Slacku a Zoomu.
Mnoho lidí má pocit, že Zoom má lepší sadu pokročilých funkcí.
Právě jsem změnil zaměstnání a přešel do prostředí Slack, ale Zoom je pro chatování 100krát lepší. Největší výhodou Zoomu je, že když vám někdo pošle individuální nebo skupinovou zprávu, bliká oranžově a přesune se na začátek seznamu. Vyžaduje vaši pozornost. TO je dobrý design.
Právě jsem změnil zaměstnání a přešel do prostředí Slack, ale Zoom je pro chatování 100krát lepší. Největší výhodou Zoomu je, že když vám někdo pošle individuální nebo skupinovou zprávu, bliká oranžově a přesune se na začátek seznamu. Vyžaduje vaši pozornost. TO je dobrý design.
Ostatní uživatelé Redditu tvrdí, že Slack má navrch díky své funkci zmínek:
Slack má funkci „zmínky“, kde můžete vidět všechny zprávy, které vás označují, nebo „všechny“ zprávy v kanálu. Můžete snadno vidět, co je pro vás v Slacku důležité a relevantní. To mi v Zoomu chybí.
Slack má funkci „zmínky“, kde můžete vidět všechny zprávy, které vás označují, nebo „všechny“ zprávy v kanálu. Můžete snadno vidět, co je pro vás v Slacku důležité a relevantní. To mi v Zoomu chybí.
Uživatel Redditu konkrétně porovnal funkce obou platforem:
Zkuste také diskutovat o tématu ve vlákně Zoom, které se objevilo v okně kanálu, protože byly zveřejněny další zprávy. Abyste se k tomuto vláknu dostali, musíte v kanálu posunout stránku nahoru a vlákno otevřít. Slack má opět výhodu v zobrazení „vlákna“, které zobrazuje všechna vlákna, kterých jste se účastnili, v jednom zobrazení, takže na ně můžete buď přímo odpovědět, nebo vlákno otevřít.
Zkuste také diskutovat o tématu ve vlákně Zoom, které se objevilo v okně kanálu, protože byly zveřejněny další zprávy. Abyste se k tomuto vláknu dostali, musíte v kanálu posunout nahoru a otevřít ho. Slack má opět výhodu v zobrazení „vlákna“, které zobrazuje všechna vlákna, kterých jste se účastnili, v jednom zobrazení, takže na ně můžete buď přímo odpovědět, nebo vlákno otevřít.
Žádný z těchto nástrojů není objektivně lepší než ten druhý – vše záleží na tom, jakým způsobem chcete pracovat.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou ke Slacku a Zoomu
Pokud hledáte nástroj pro spolupráci, představíme vám nástroj, který kombinuje to nejlepší ze Slacku a Zoomu: ClickUp! Od týmového chatu po integrované nástroje pro spolupráci a nahrávání obrazovky – ClickUp má vše, co potřebujete, abyste se svým týmem dosáhli skvělých výsledků.
Představte si, že pracujete na skupinovém projektu, ale všichni jsou na různých místech. Pomocí chatu ClickUp můžete svému týmu posílat textové zprávy s aktualizacemi úkolů. S pomocí tabule ClickUp můžete společně kreslit nebo zapisovat nápady, jako na fyzické tabuli, aniž byste museli být ve stejné místnosti. 🤩
ClickUp je jako virtuální zasedací místnost, kde může každý sdílet své myšlenky. Pokud tedy hledáte alternativu ke Slacku nebo Zoomu pro chatování nebo brainstorming, ClickUp vám usnadní práci a pomůže vašemu týmu lépe spolupracovat.
1. Zobrazení chatu ClickUp
Díky zobrazení chatu v ClickUp se zbavíte nutnosti používat mnoho různých nástrojů pro týmovou komunikaci. Můžete:
- Chatujte se svým týmem, sdílejte novinky a dokonce propojujte zdroje přímo v rámci úkolů.
- Označte kohokoli pomocí @zmínek a přiřaďte komentáře k úkolům.
- Vložte do konverzace webové stránky, videa a cokoli jiného, co potřebujete. Upozorňujeme, že ClickUp nabízí Clips, bezplatný program pro nahrávání obrazovky bez vodoznaků.
- A víte co? Nemusíte se zabývat detaily, vše je přehledně seskupeno pro snadný přístup.
- Vylepšete své zprávy pomocí bloků kódu, seznamů a bannerů, když chcete, aby vaše sdělení bylo naprosto jasné.
- Ušetřete čas pomocí zkratek /Slash Command pro formátování
- Přizpůsobte si zobrazení chatu podle svých potřeb a snadno sledujte různé projekty nebo týmy.
- Ovládejte, kdo co vidí, a buďte v obraze díky oznámením, aniž byste se museli obávat o své soukromí.
- Vaše data na ClickUp jsou v bezpečí díky pokročilým bezpečnostním opatřením, jako je šifrování dat AES-256 a vícefaktorová autentizace.
2. Detekce živé spolupráce v ClickUp
Funkce detekce spolupráce ClickUp umožňuje spolupráci v reálném čase! Okamžitě se dozvíte, zda váš kolega kontroluje úkol nebo přidává komentář. Navíc můžete vidět, kdo právě upravuje popis úkolu.
Už nemusíte čekat na aktualizace; dostanete okamžitou zpětnou vazbu o změnách stavu, nových komentářích a všem ostatním, co se děje s daným úkolem.
3. ClickUp Whiteboards
S tabulemi ClickUp můžete své nápady proměnit v reálné plány bez námahy. I když je váš tým rozptýlený, stále jste v synchronizaci!
Můžete přidávat poznámky a skicovat nápady na jednom místě. Můžete také rychle proměnit nápady v úkoly. Propojte úkoly, soubory a dokumenty, abyste své práci dodali smysluplný kontext.
Potřebujete více fantazie? Přidejte poznámkové lístky, obrázky nebo webové odkazy. A to nejlepší? Nemusíte být odborník ani umělec, aby vám to fungovalo; nástroje jsou snadno použitelné. Stačí přetáhnout prvky a sledovat, jak vaše nápady ožívají!
4. Integrace ClickUp
ClickUp vám zdarma nabízí více než 1000 nástrojů! Například GitHub, GitLab, Google Calendar, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Google Drive, Dropbox, Outlook, aplikace Microsoft jako MS Teams, Microsoft 365 a Outlook a desítky dalších aplikací třetích stran.
A víte co? ClickUp se hladce integruje také se Slackem a Zoomem!
Pokud jste dosud používali jiné nástroje pro spolupráci, jako jsou Asana, Trello, Jira nebo Basecamp, nemusíte se bát! ClickUp umožňuje hladký přechod; stačí pár kliknutí a máte hotovo. 🙌
5. Šablona komunikačního plánu ClickUp
Představte si chaos v projektu, kde se všichni perou o nejnovější informace. Šablona komunikačního plánu ClickUp to eliminuje. Je to vaše centrální místo, kde můžete všechny udržet na stejné vlně.
Šablonu použijte k:
- Nastíňte účel projektu, cílovou skupinu a požadované výsledky. Tím stanovíte směr pro celý tým.
- Přiřaďte jasnou odpovědnost za úkoly a komunikační kanály. Už žádné vzájemné obviňování nebo nejasnosti ohledně toho, kdo je za co zodpovědný.
- Určete nejlepší způsob komunikace pro každou skupinu uživatelů – týdenní týmové schůzky, kanály Slack pro rychlé aktualizace nebo určené dokumenty znalostní báze.
- Zajistěte transparentnost díky sledování pokroku a podávání zpráv
ClickUp: Řešení debaty Slack vs. Zoom
Volba mezi Slackem a Zoomem závisí na tom, co potřebujete. Pokud chcete plynulou týmovou komunikaci s funkcemi, jako je sdílení dokumentů, zasílání zpráv v reálném čase a organizace kanálů, Slack by mohl být tou správnou volbou. Pokud se však zaměřujete na virtuální schůzky, webináře a videokonference, Zoom by mohl být tím, co hledáte.
Ať už dáváte přednost spolupráci přes Slack nebo virtuálním schůzkám přes Zoom, ClickUp nabízí to nejlepší z obou světů a poskytuje skvělé funkce, které zvyšují produktivitu a udržují komunikaci na špičkové úrovni.
Přidejte se a zaregistrujte se na ClickUp, abyste mohli zdarma využívat úžasné funkce pro spolupráci! 🤩