10 nejlepších alternativ Vimeo pro nahrávání obrazovky v roce 2025

Nalezení perfektního softwaru pro nahrávání obrazovky může zcela změnit váš zážitek z videa ve světě, kde záleží na každém kliknutí a pohybu kurzoru.
A právě tím je známá video platforma Vimeo.
Mnoho uživatelů však považuje problémy s přehráváním a vysoké ceny za problematické, což je nutí hledat lepší alternativy.
Chápeme potřebu najít video řešení, které splní svůj účel, aniž by stálo jmění nebo snižovalo kvalitu.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ Vimeo, které splní vaše potřeby.
Rozebíráme tyto skvosty mezi programy pro nahrávání obrazovky podle jejich funkcí, kompatibility a cenových plánů, abyste mohli najít ten správný pro sebe nebo svou firmu.
Co byste měli hledat v alternativě k Vimeo?
Než se rozhodnete, musíte vědět, jaké funkce od alternativy Vimeo očekáváte.
Zvažte následující nezbytné požadavky:
- Možnosti nahrávání: Vyberte si alternativu Vimeo, která vám umožní nahrávat obrazovku, webovou kameru a zvuk z mikrofonu a systému.
- Nástroje pro úpravy: Vyberte si alternativu s funkcemi pro úpravy, jako je ořezávání, stříhání, úprava hlasitosti a ztlumení, abyste mohli vylepšit své nahrávky.
- Různé výstupní formáty: Ujistěte se, že alternativa k Vimeo podporuje více formátů souborů, jako jsou MP4, MOV a GIF.
- Vysoké rozlišení: Vyberte si software, který poskytuje výstup ve vysokém rozlišení, aby vaše videa byla ostrá a jasná.
- Snadné sdílení videí: Hledejte alternativu k Vimeo, která vám umožní snadno nahrávat a sdílet vaše nahrávky, včetně možnosti okamžitě generovat sdílené odkazy.
- Žádné vodoznaky: Vyberte si platformu, která neobsahuje vodoznaky, protože ty mohou snižovat čitelnost textu a odvádět pozornost.
- Voiceovery a audio: Ujistěte se, že můžete nahrávat voiceovery a přidávat k nahrávkám komentář a kontext.
10 nejlepších alternativ Vimeo, které můžete použít
Jakmile budete mít jasnou představu o tom, co od softwaru pro nahrávání obrazovky potřebujete a očekáváte, prohlédněte si náš výběr 10 nejlepších alternativ k Vimeo pro rok 2024:
1. ClickUp
ClickUp je oblíbený komplexní software pro spolupráci a produktivitu, který zvládne projekty všeho druhu. Obsahuje také výkonný nástroj pro nahrávání obrazovky, který se snadno integruje do vašeho pracovního postupu.
Klip můžete vytvořit v jakékoli konverzaci ClickUp pouhým kliknutím. ClickUp Brain navíc automaticky přepisuje každý klip, což usnadňuje zvýraznění důležitých částí a navigaci ve videu.
Sdílení klipů ClickUp je snadné – vložte video do platformy, sdílejte veřejný odkaz nebo si video soubor stáhněte. Klipy můžete dokonce proměnit v akční úkoly, díky čemuž budou vaše nápady přehledně uspořádané a snadno realizovatelné. A díky tomu, že jsou všechny vaše klipy uloženy v Clips Hub, je udržování pořádku snadnější než kdy dřív.
Tento nástroj je ideální pro doručování jasných video zpráv bez časového omezení. Zachyťte svou obrazovku, okno nebo kartu prohlížeče v reálném čase, nahrajte zvuk a snadno sdílejte. Navíc je vhodný pro začátečníky, takže můžete vytvářet profesionální videa bez nutnosti používat složitý editační software.
Ať už spravujete projekty nebo vytváříte vzdělávací obsah, ClickUp Clip vám umožní efektivní a účinnou komunikaci. S řadou nástrojů pro správu projektů od ClickUp máte vše, co potřebujete k podpoře svého podnikání – a jen málo nástrojů na tomto seznamu je tak nákladově efektivních jako ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nahrávejte svou obrazovku bez časového omezení a bez vodoznaků, a to i v bezplatné verzi.
- Sdílejte a nahrávejte videa okamžitě a bezpečně, bez nutnosti exportovat nebo nahrávat.
- Přepište svá videa automaticky pomocí ClickUp Brain
- Přidejte ke svým videozáznamům hlas pomocí mikrofonu
- Vytvářejte úkoly přímo z videozáznamů a přiřazujte je členům svého týmu.
- Nastavte přesná data zahájení, termíny a přesné časy pro plánování termínů.
- Integrujte s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, jako jsou Zoom, Slack, Google Workspace a Microsoft Office.
- Přizpůsobte si stavy úkolů pro rychlé aktualizace pokroku na první pohled
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na osvojení
- Žádné pokročilé nástroje pro úpravu videa
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 10 $/uživatel za měsíc
- Business: 19 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Loom
Loom je oblíbenou alternativou k Vimeo pro rychlé vytváření profesionálních videí. Je snadno použitelný a nahrávání můžete spustit jediným kliknutím.
Ať už předvádíte software nebo něco učíte, Loom vám umožní nahrávat obrazovku bez vodoznaků, což usnadňuje sdílení s vaším týmem na různých platformách.
Jeho organizovaný systém složek zabraňuje chybám tím, že zajišťuje, aby správná videa byla přístupná pouze správným osobám. Ať už pracujete na Windows nebo jiných zařízeních, Loom vám umožňuje přidávat během nahrávání poznámky nebo kresby v reálném čase.
Systém zpětné vazby Loom umožňuje divákům poskytovat okamžitou zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů nebo emodži. Soubory můžete také sdílet se svými týmy prostřednictvím integrovaných komunikačních platforem, jako jsou Slack a Google Workspace.
Jeho základní editační nástroje a omezená bezplatná verze však mohou lidi přimět k hledání alternativ k Loom.
Nejlepší funkce Loom
- Nahrávejte nebo sdílejte obrazovku svého počítače, webový prohlížeč a obraz z webové kamery.
- Zvýrazněte divákům důležité informace na obrazovce pomocí anotací v reálném čase.
- Získejte přepisy a titulky ve více než 50 jazycích
- Omezte zbytečné filtry šumu v kvalitě zvuku
- Integrujte stovky nástrojů, jako jsou Salesforce, Jira, Slack a Zoom.
- Sdílejte soubory pomocí přímých odkazů a vložených videí
- Nahrávejte obrazovku pomocí rozšíření pro Chrome, desktopové aplikace nebo mobilní aplikace.
Omezení Loom
- Omezené možnosti úprav videa
- Je velmi chybový
Ceny Loom
- Starter: Zdarma
- Business: 12,50 $/tvůrce za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 1850 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
3. Vidyard
Vidyard je dobrá volba pro nahrávání, organizování a sdílení všech vašich produktových ukázek, videí o značce a příběhů zákazníků z jednoho místa. Tento špičkový software pro video marketing nabízí nástroje založené na umělé inteligenci pro skvělé výsledky a funkci hostování videí, díky které budete mít všechna svá videa pohromadě.
Interaktivní video nástroje Vidyard zahrnují také bezplatný nástroj pro nahrávání obrazovky. Použijte jej k vytváření videí z prohlížeče nebo počítače a poté je sdílejte se svými kolegy a zákazníky.
Vidyard je přístupný prostřednictvím rozšíření pro Chrome nebo desktopové aplikace, které mají pohodlný vestavěný editor videa a funkce pro zasílání videozpráv.
Platforma vám také umožňuje rozhodnout, kdo může vidět vaše publikovaná videa. Chcete, aby video zůstalo soukromé? Chraňte ho heslem. Potřebujete ho sdílet s celým světem? Změňte nastavení přístupu na Veřejné nebo Kdokoli s odkazem.
Zvažte tyto alternativy Vidyard a najděte si vhodnější možnost!
Nejlepší funkce Vidyard
- Shromážděte všechna svá videa, dokumenty a prodejní zdroje pro spolupráci.
- Nahrávejte svou obrazovku nebo kartu prohlížeče, s webovou kamerou nebo bez ní.
- Spravujte a vylepšujte svá videa pomocí hostingu a analytických nástrojů Vidyard.
- Zjednodušte plánování videí pomocí personalizovaných skriptů generovaných umělou inteligencí.
- Dostávejte oznámení, když si někdo prohlédne vaši videozprávu
- Nahrávejte videa v různých formátech (MP4, MOV atd.).
- Přizpůsobte si přehrávač videa pomocí miniatur, kapitol a přizpůsobených návodů.
Omezení Vidyard
- Složité uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele matoucí.
- Někteří uživatelé považují cenové plány za drahé, vzhledem k rozsahu funkcí tohoto nástroje.
- Omezené možnosti úprav videa
Ceny Vidyard
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Plus: 89 $/měsíc
- Business: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Vidyard
- G2: 4,5/5 (více než 950 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
4. Wistia
Wistia je skvělý nástroj pro vkládání vysoce kvalitních, přizpůsobitelných přehrávačů videa do vašich webových stránek. Je ideální pro marketéry, kteří používají videa s výraznými prvky brandingu.
Obsahuje možnost nahrávání videa, známou také jako Soapbox, což je záznamník obrazovky a webové kamery určený pro týmy a marketéry. Je snadno použitelný a má funkce jako vkládání, sdílení a analytika.
Analytické údaje jsou velmi podrobné, takže můžete pochopit, jak lidé reagují na vaše videa, což vám pomůže zlepšit vaše marketingové úsilí. Navíc obsahuje funkce pro úpravu videa a nástroje pro generování potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Wistia
- Vytvářejte ukázky produktů, návody a další pomocí záznamníků obrazovky a webové kamery.
- Hostujte videa rychle a bezpečně bez reklam a rušivých prvků.
- Získejte informace o divácích a podněcujte je k akci pomocí formulářů a výzev k akci přímo ve videu.
- Využijte nativní analytiku k optimalizaci zapojení a návratnosti investic
- Vybudujte si svou značku pomocí přizpůsobitelného přehrávače videa a funkcí pro usnadnění přístupu.
- Spravujte videa napříč kanály a platformami na jednom místě pomocí Channel Content Management (CCM).
- Integrujte více než 30 nástrojů, včetně Drip, HubSpot, YouTube a Zoom.
Omezení Wistia
- Drahé cenové struktury
- Analýza videa může být pro nové uživatele matoucí.
- Chybí automatický překlad komentáře
Zde je několik alternativ Wistia, které můžete zvážit, abyste se těmto omezením vyhnuli.
Ceny Wistia
- Zdarma
- Plus: 24 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Pokročilá: 399 $/měsíc
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wistia
- G2: 4,6/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
5. Synthesia
Synthesia je platforma pro tvorbu videí založená na umělé inteligenci, která vám umožní vytvářet profesionální videa bez použití mikrofonů, kamer, herců nebo studií. Využívá umělou inteligenci k vytváření avatarů, které mohou namluvit scénáře, aby videa byla lidštější a interaktivnější.
Pokud potřebujete jednoduché funkce, Synthesia je má. Má záznamník obrazovky, který nevyžaduje žádné další nástroje, skryté titulky, takže můžete přidávat titulky, a různé poměry stran pro vytváření videí pro všechny druhy platforem.
Synthesia také nabízí různé avatary s umělou inteligencí, šablony, vlastní pozadí a funkce, jako jsou skryté titulky a klonování hlasu, aby bylo vytváření videí snadné a zajímavé pro všechny.
Nejlepší funkce Synthesia
- Nahrávejte svou obrazovku, přidávejte titulky a měňte velikost pomocí správného poměru stran.
- Vytvářejte poutavá videa s více než 160 různými přizpůsobitelnými avatary AI.
- Přidejte profesionální AI dabing různých druhů
- Automaticky překládejte svá videa do více než 120 jazyků
- Klonujte svůj hlas a přidejte jej ke svému vlastnímu avataru
- Vyberte si z více než 300 šablon pro různé účely použití.
- Spolupracujte se svým týmem vytvářením sdílených pracovních prostorů
- Vložte videa kamkoli potřebujete
Omezení Synthesia
- Náročná křivka učení
- Verze pro prohlížeč reaguje pomalu.
- Knihovna avatarů je omezená
Podívejte se na tyto alternativy Synthesia, které nemají takové nevýhody
Ceny Synthesia
- Starter: 29 $/měsíc
- Creator: 89 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. Brightcove
Brightcove je platforma pro hostování videí, která pomáhá firmám spravovat, sdílet a streamovat jejich videa. Mnoho velkých podniků jí důvěřuje, protože je škálovatelná, spolehlivá a bezpečná.
Mediální organizace používají Brightcove k zpeněžení videí, zvýšení dosahu, zapojení diváků a nabídce vícejazyčných videí. Podniky jej mezitím používají k přilákání nových zákazníků, prodeji více produktů, zapojení zaměstnanců a budování své značky prostřednictvím digitálního marketingu s videi.
Ačkoli Brightcove nemá vestavěný záznamník obrazovky, poskytuje nástroje s funkcemi, jako jsou vylepšení pracovního postupu a správa obsahu. Můžete jej také integrovat s platformami CMS třetích stran, jako je Adobe Experience Manager, a zaznamenávat tak svou obrazovku.
Nejlepší funkce Brightcove
- Hostujte, sdílejte obrazovky, spravujte a publikujte videa pomocí Video Cloud.
- Pomocí přehrávače si můžete vychutnat rychlé a vysoce kvalitní přehrávání videa na různých zařízeních.
- Vytvářejte značkové portály, vstupní stránky a stránky pro živé vysílání
- Zlepšete kvalitu přehrávání videa pomocí výchozích nastavení a tipů pro kódování.
- Zpeněžte obsah pomocí modelů založených na reklamách, předplatném nebo hybridních modelů s marketingovými nástroji pro generování potenciálních zákazníků a globální dosah.
Omezení Brightcove
- Náročná křivka učení
- Nedostatek analytických údajů o videu a zvuku
- Nedostatek metrik živého vysílání
Ceny Brightcove
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brightcove
- G2: 4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (17+ recenzí)
7. Office 365 Video
Pokud vaše firma do značné míry využívá ekosystém Microsoft, je pro všechny vaše úkoly související s videem ideální Office 365 Video nebo Microsoft Stream.
S aplikací Stream můžete vytvářet vysvětlující videa nahráváním obrazovky nebo sebe sama a přizpůsobovat je přidáváním textu, kreseb nebo efektů. Můžete přímo nahrávat schůzky vedené v aplikaci Teams, sledovat zapojení pomocí podrobných analýz a přistupovat k nim z jakéhokoli zařízení.
Stejně jako všechny ostatní soubory Microsoftu jsou i vaše videa uložena v SharePointu, Teams a OneDrive. Díky tomu je může váš tým snadno sdílet a spolupracovat na nich.
Nejlepší funkce Office 365 Video
- Nahrávejte sebe nebo svou obrazovku podle svých požadavků
- Videa můžete opatřit poznámkami a přizpůsobit pomocí textu a efektů.
- Měřte zapojení pomocí analytické funkce
- Přímo nahrávejte schůzky z Teams
- Sdílejte videa v různých aplikacích v rámci systému Microsoft 365.
Omezení Office 365 Video
- Nekonzistentní kvalita přehrávání videa
- Nelze sdílet soubory s hosty mimo organizaci
- Náchylné k problémům s bufferingem
- Určeno spíše pro podniky než pro jednotlivce
Ceny Office 365 Video
- Osobní: 69,99 $/rok
- Rodina: 99,99 $/rok
- Business Basic: 6 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Business Premium: 22 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Office 365 Video
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: NA
8. Adobe Experience Manager
S cloudovým nástrojem Adobe Experience Manager (AEM) mohou firmy spravovat digitální obsah a soubory a vytvářet, organizovat a sdílet obsah na různých online platformách.
Stejně jako Brightcove, ani AEM nemá vestavěný záznamník obrazovky. Můžete jej však použít s LMS od Adobe s názvem Adobe Learning Manager (ALM). S ALM mohou uživatelé nahrávat, upravovat a sdílet snímky obrazovky, videa z webové kamery a zvukové klipy a nahrávat tyto soubory přímo ze svých zařízení pomocí jednoho ovládacího panelu.
Můžete také použít software pro nahrávání obrazovky, Adobe Captivate, responzivní nahrávací software, který automatizuje nahrávání obrazovky v plném pohybu, a pomůže vám vytvořit školicí videa a hodnotící moduly.
Nejlepší funkce Adobe Experience Manager
- Vytvářejte poutavý obsah snadno s ALM a jeho jednoduchým designem.
- Vytvářejte webové stránky a spravujte aktiva v CMS
- Integrujte nástroje jako Captivate a vytvářejte interaktivní nahrávky obrazovky.
- Přizpůsobte obsah na základě chování a preferencí uživatelů
- Přístup k AEM Assets přímo z Adobe Creative Cloud
- Sledujte svůj pokrok na jediném dashboardu
Omezení Adobe Experience Manager
- Složité rozhraní ztěžuje orientaci.
- Pro začátečníky vyžaduje hodně tréninku.
Ceny Adobe Experience Manager
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Adobe Experience Manager
- G2: 4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
9. Dacast
Dacast je video platforma pro firmy, neziskové organizace a akce, která uživatelům umožňuje streamovat živá a on-demand videa pomocí jednoho ovládacího panelu. Díky bezpečnému hostingu a nepřetržité podpoře slouží již více než 10 let přes 15 000 klientům.
Tato platforma vám umožňuje sledovat, jak vaše publikum reaguje na váš obsah, analyzovat nejúspěšnější videa a sledovat příjmy a umístění diváků. Video nástroj vám umožňuje publikovat, nahrávat a sdílet živé přenosy, aby je diváci mohli sledovat kdykoli.
Nejlepší funkce Dacast
- Plynule streamujte a nahrávejte živé události pomocí špičkových CDN.
- Propojte živé video a obsah na vyžádání pomocí API
- Sledujte videa na jakémkoli zařízení s přehrávačem HTML5
- Přizpůsobte si, vydělávejte peníze a sledujte statistiky
- Sdílejte informace a vzdělávejte pomocí bezpečného online portálu
- Užijte si vysoce kvalitní streamování sportovních událostí s nízkou latencí.
Omezení Dacast
- Špatný zákaznický servis
- Chybí živý chat a reakce
- Analytika bývá matoucí
Ceny Dacast
- Starter: 39 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Událost: 63 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Rozsah: 250 $/měsíc
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Dacast
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
10. Flowplayer
Vydavatelé a mediální domy používají online video platformu Flowplayer ke správě a vysílání profesionálních videí.
Pomáhá uživatelům zvládat živé vysílání a řeší problémy s tvorbou videí jak pro velké mediální společnosti, tak pro malé podniky. Můžete streamovat a nahrávat živá videa pro všechny a vydělávat peníze prostřednictvím řešení pro monetizaci.
Mezitím vám videoanalytika Flowplayer nabízí v reálném čase přehled o vašem obsahu a publiku, což vám pomůže pochopit trendy v oblasti zapojení a výkonu videa.
Nejlepší funkce Flowplayeru
- Streamujte a nahrávejte živé události nebo streamujte předem nahraná videa
- Zobrazte po videu vyskakovací okno s přizpůsobitelným obsahem, jako jsou odkazy a obrázky.
- Snadné sdílení videí na sociálních sítích
- Podporuje různé formáty videa a zvuku, jako jsou MP4, FLV a HLS streamy.
- Přizpůsobte si možnosti přehrávání, jako je automatické přehrávání a titulky.
Omezení Flowplayeru
- Platforma bývá velmi chybová.
- Rozhraní není tak intuitivní jako u některých jiných služeb uvedených v tomto článku.
Ceny Flowplayeru
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Flowplayer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Připravte si vysoce kvalitní nahrávky obrazovky s ClickUp!
Spolehlivý nástroj pro nahrávání obrazovky může váš obsah zvýraznit, pokud plánujete uspořádat webinář nebo obchodní prezentaci.
Díky nástroji pro nahrávání obrazovky ClickUp s mnoha funkcemi můžete zaznamenat svůj obsah několika rychlými kliknutími – bez vodoznaků, snížené kvality videa nebo skrytých poplatků.
Skutečnou výhodou však je, že ClickUp snadno integruje vytváření úkolů do nahrávání obrazovky. To znamená, že můžete spravovat své projekty a efektivněji spolupracovat se svým týmem na jakémkoli úkolu, který vyžaduje videa a snímky obrazovky. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a pořizujte vysoce kvalitní nahrávky obrazovky!