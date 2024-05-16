Jak implementovat agilní strategii HR

I uprostřed všudypřítomné digitální transformace má HR málokdy poslední slovo. Výsledkem je, že personální oddělení se často cítí jako v pomalém pruhu, zatímco podnikání se řítí vpřed.
Určitě jste vyzkoušeli osvědčené postupy, strategie z renomovaných knih o HR a implementovali HR software. Pokud vám nic z toho nepřineslo požadované výsledky, agilní HR může být tím správným řešením.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, co je agilní HR a jak jej můžete implementovat ve své organizaci, abyste dosáhli lepšího výkonu.
Co je agilní HR?
Agilní HR je nový přístup k funkcím lidských zdrojů, inspirovaný agilními metodikami vývoje softwaru. Zahrnuje agilní/Scrum rámce pro vytvoření přizpůsobivějších, kolaborativnějších a iterativnějších HR postupů, které jsou v souladu s moderním řízením podniku.
Agilní týmy HR se zaměřují na:
- Granulární struktura: Rozdělení velkých projektů na menší, zvládnutelné úkoly, které se provádějí v krátkých cyklech známých jako sprinty.
- Zaměření na zákazníka: Zaměření na potřeby managementu náboru (interní zákazník) a kandidáta.
- Zpětná vazba: Aktivní sběr zpětné vazby od všech zainteresovaných stran a přizpůsobování se novým požadavkům na základě získaných poznatků.
- Spolupráce: Upřednostňování mezifunkční spolupráce mezi obchodním, finančním, personálním a dalšími týmy.
Pokud se vám to zdá jako něco, co jste vždy dělali, ukážeme vám jemné rozdíly mezi agilním a tradičním HR.
Jaký je rozdíl mezi agilním a tradičním HR?
Zjednodušeně řečeno, tradiční HR je podobné vodopádové metodě vývoje, zatímco agilní HR je, no, agilní. Pokud vám tyto pojmy nejsou známé, zde je stručné shrnutí rozdílů mezi agilním a vodopádovým přístupem.
Nyní se podívejme, jak se agilní a tradiční HR liší.
|Agilní HR
|Tradiční HR
|Cíl
|Zvýšení agility a inovativnosti
|Dodržování předpisů, výkonnost pracovníků a minimalizace rizik
|Struktura
|Flexibilní a přizpůsobivý
|Rigidní a hierarchické
|Spolupráce
|Mezifunkční spolupráce a posílení pravomocí
|Předdefinované organizační struktury s oddělenými odděleními
|Rozhodování
|Decentralizované rozhodování
|Centralizované rozhodování
|Proces
|Iterativní a inkrementální
|Sekvenční a lineární
|Zaměření
|Zaměřte se na zákazníky a na poskytování hodnoty interním i externím stakeholderům.
|Zaměřeno na interní operace, s důrazem na administrativní úkoly a dodržování předpisů
|Přizpůsobivost
|Vysoká schopnost shromažďovat zpětnou vazbu a podle toho upravovat strategie
|Nízká schopnost reagovat na změny vnějšího prostředí a požadavky trhu
Výhody a výzvy agilního HR
Agilní HR mění způsob, jakým personalisté, uchazeči, manažeři, vedoucí oddělení a vrcholový management přistupují k řízení lidských zdrojů. Modernizuje plánování a praxi v oblasti lidských zdrojů. To má významné a silné výhody.
Zapojení zaměstnanců: Zapojením zaměstnanců do rozhodovacích procesů, podporou zpětné vazby a poskytováním příležitostí pro agilní učení vytváří tato metoda mezi zaměstnanci pocit sounáležitosti a odpovědnosti.
Výkonnost náborářů: Agilní HR umožňuje náborářům úzce spolupracovat s manažery odpovědnými za nábor, čímž minimalizuje domněnky a body selhání. Rozšiřuje kolektivní znalosti a výrazně zlepšuje výsledky náborářů.
Spokojenost v práci: Agilní přístup umožňuje mezifunkčním týmům převzít různé role a podílet se na smysluplných projektech. Zaměstnanci tak nemají pocit stagnace nebo nudy ve svých rolích, což přináší tolik potřebnou živost.
Udržení zaměstnanců: Agilní postupy v oblasti lidských zdrojů, jako je personalizace, neustálé zlepšování, 360stupňová zpětná vazba, mezifunkční spolupráce atd., mohou zvýšit míru udržení zaměstnanců.
Výzvy, kterým čelí agilní HR týmy
I když jsou výhody četné, implementace agilního HR není bez výzev. Mezi nejčastější výzvy, kterým čelí týmy lidských zdrojů, patří následující.
Kulturní změna: Přijetí agilního přístupu znamená změnu kultury, myšlení a každodenního chování. Je třeba překonat odpor k této změně v celé organizaci.
Přidělování zdrojů: Agilní HR iniciativy vyžadují čas, rozpočet a kvalifikovaný personál. Organizace mohou čelit výzvám při efektivním přidělování těchto zdrojů, zejména pokud fungují s omezenou kapacitou nebo konkurujícími prioritami.
Integrace se stávajícími systémy: Starší systémy nemusí podporovat agilitu a flexibilitu vyžadovanou agilním HR, což vede k neefektivitě a překážkám. Organizace musí investovat do aktualizace nebo nahrazení zastaralých systémů a zajistit hladkou integraci s agilními HR postupy.
Proaktivním řešením těchto výzev a využitím výhod agilního HR mohou organizace vytvořit agilnější, responzivnější a na lidi zaměřenou funkci, která splní své KPI v oblasti HR a podpoří úspěch organizace.
Role agility v HR
Agilní HR není jednoduchá změna nástroje nebo procesu. Je to zásadní způsob, jakým HR týmy přemýšlejí, komunikují a jednají. Zde je návod, jak lze agilní hodnoty přizpůsobit tak, aby vyhovovaly funkci HR.
Agilní HR pro nábor zaměstnanců
Dny zdlouhavých výběrových řízení a pohovorů jsou pryč. Agilní HR se zaměřuje na rychlé získávání špičkových talentů. To může zahrnovat agilní taktiky, jako například:
- Využití sociálních médií pro cílené oslovení místo širokého zveřejňování pracovních nabídek
- Párové pohovory, podobně jako párové programování, zefektivňují konverzace.
- Automatizujte procesy přijímání žádostí, plánování pohovorů, zasílání aktualizací e-mailem atd. pomocí příslušných nástrojů.
Agilní HR pro zapojení zaměstnanců
Agilní model HR podporuje kulturu odpovědnosti a zapojení zaměstnanců pomocí agilních nástrojů a procesů.
- Zpětná vazba ke všem aktivitám souvisejícím se zaměstnanci, abyste byli vždy blízko potřebám zákazníků.
- Otevřete komunikační kanály pro sdílení nápadů a postřehů.
- Digitální a otevřená spolupráce
Agilní HR pro hodnocení výkonu
Rozlučte se s výročními hodnoceními! Agilní přístup k HR klade důraz na průběžné řízení výkonu s nastavením cílů, pravidelnými kontrolami a zaměřením na rozvojové rozhovory namísto hodnocení. Zásadně mění praxi řízení talentů.
Agilní týmy provádějí měsíční a čtvrtletní hodnocení namísto ročního. Roční cíle rozdělují na menší části pro každý týden/měsíc. Upřednostňují 360stupňovou zpětnou vazbu.
Agilní HR pro udržení zaměstnanců
Agilní HR podporuje kulturu učení a rozvoje. Umožňuje zaměstnancům růst v rámci svých rolí a poskytuje inovativní příležitosti pro kariérní postup.
To jim umožní identifikovat a sledovat příležitosti v rámci organizace, i když nejsou v přímém souladu s jejich současnou prací.
Potřebujete pomoc se začátkem? Využijte některou z těchto bezplatných šablon pro HR.
Agilní metodiky HR
Existuje několik principů agility, jako je zaměření na zpětnou vazbu, postupné dodávání a spolupráce namísto konkurence, které lze snadno implementovat do tradičních HR postupů.
Agilní HR však musí udělat ještě něco víc. Musí překročit rámec dílčích postupů a přijmout komplexní přístup. Mezi běžně používané modely patří:
1. Scrum
Scrum software development je časově ohraničený rámec, který rozděluje velké projekty na krátké sprinty trvající dva týdny. Pokud jste personalista vedoucí projekty, jako je vývoj nového programu pro zapracování nových zaměstnanců nebo revize procesu hodnocení výkonu, je Scrum skvělou strukturou, kterou můžete využít.
Jak úspěšně implementovat HR projekty metodou Scrum:
Myslete v sprintech: Rozdělte práci na malé, zvládnutelné části, které lze dokončit v 1–2týdenních sprintech.
Vytvořte seznam úkolů: Přijímejte požadavky od obchodních týmů a uspořádejte je do přehledného seznamu úkolů se stanovenými prioritami.
Stanovte priority: Použijte proces podobný uživatelským příběhům k určení priorit úkolů, které je třeba dokončit v každém sprintu.
Pořádejte standupy a retrospektivy: Pořádejte denní standup meetingy, abyste prodiskutovali plány na daný den a odstranili překážky. Prodiskutujte úspěchy a neúspěchy v retrospektivách sprintů.
Měření pokroku: Nastavte dílčí úkoly, které se sčítají do úkolů a projektů, abyste mohli efektivně sledovat pokrok.
2. Kanban
Kanban využívá vizuální tabuli ke správě pracovního toku. Úkoly jsou znázorněny kartami, které se pohybují v různých fázích (např. úkoly k provedení, úkoly v procesu, dokončené úkoly). HR týmy mohou nastavit své Kanban tabule pro účely, které jsou pro ně nejrelevantnější, například pro náborový proces pro každou pozici.
Abyste mohli Kanban využít na maximum, zvažte následující.
- Mapování procesů: Rozdělte každý proces na jednotlivé fáze, které lze zaznamenat na Kanban tabuli.
- Identifikujte parametry: Vytvořte seznam věcí, které potřebujete pro každý úkol, jako je pověřená osoba, termín, kritéria přijetí atd.
- Práce v toku: Naučte týmy vnímat úkoly jako tok z jedné fáze do druhé.
3. DevOps
Vývoj softwaru DevOps je založen na posílení týmu, automatizaci a neustálém zlepšování. Tyto principy lze aplikovat na DevOps následujícím způsobem:
- Využívání technologií a vytváření samoobslužných portálů pro zaměstnance, kteří tak získají přístup k HR zdrojům (např. přihlášení k benefitům, dokumenty s pravidly).
- Automatizace rutinních úkolů, jako jsou žádosti o proplacení výdajů, schvalování dovolených atd.
- Integrace s jinými systémy, jako je mzdová agenda nebo řízení výkonu, pro komplexní pohled na pracovní sílu.
- Neustálé zlepšování na základě výkonu, zpětné vazby, pozorování a nových očekávání
Bonus: Úvod do DevOps vs. Agile
4. Minimálně životaschopný produkt
V oblasti softwaru to znamená vytvořit zjednodušenou verzi produktu nebo služby, aby bylo možné získat včasnou zpětnou vazbu a rychle provádět iterace. Pro agilní týmy HR to může být velmi užitečné, zejména v programech řízení změn.
Pokud uvažujete o nové struktuře odměňování, můžete ji nejprve vyzkoušet v menším měřítku (např. v novém oddělení nebo týmu), než ji zavedete v celé organizaci.
To umožňuje rychlé úpravy na základě reálných zkušeností uživatelů a zabraňuje plýtvání zdroji na agilní řízení lidských zdrojů, které nemusí být pro zaměstnance přijatelné.
Bez ohledu na to, který model agilního HR si vyberete, potřebujete implementační plán. Máte štěstí!
Implementace agilního HR ve vašem týmu
Jste připraveni proměnit svůj HR tým v agilní motor? Zde je podrobný průvodce, který vám pomůže začít a zefektivnit tento proces.
1. Posuďte a slaďte
Shromážděte data: Začněte tím, že si ujasníte současný stav vašeho týmu a požadovaný budoucí stav. Proveďte průzkumy, fokusní skupiny nebo individuální rozhovory. Vytvořte agilní dokumentaci, abyste identifikovali silné stránky, slabé stránky a příležitosti ke zlepšení.
Definujte své cíle: Sladěte cíle HR s celkovými obchodními cíli. Jaké jsou klíčové metriky HR, které chcete zlepšit? Využijte rámec cílů SMART, abyste zvýšili své šance na jejich dosažení.
Nevíte, kde začít? Šablona agilního plánu týmu ClickUp vám pomůže vizualizovat vaše místo v širším kontextu organizace.
2. Vybudujte si agilní HR tým
Sestavte tým: Při výběru členů HR týmu, kteří budou pilotovat vaše agilní HR iniciativy, zvažte jejich dovednosti, zkušenosti a ochotu přijmout změny. Nejlepší volbou mohou být ti, kteří již jsou s agilním přístupem obeznámeni a schvalují jeho metody.
Nesnažte se jim překážet: Agilní přístup funguje pouze tehdy, je-li založen na posílení pravomocí. Posilte pravomoci svých agilních týmů, aby se mohly samy řídit, a povzbuzujte je, aby rozhodovaly samy mezi sebou.
3. Přijměte agilní postupy
Vyberte si svůj rámec: Vyberte agilní metodiku (Scrum, Kanban atd.), která nejlépe vyhovuje vašim HR procesům.
Nastíňte své postupy: Navrhněte, jak budete praktikovat agilní HR, jaké artefakty budete udržovat a jaké procesy budete dodržovat.
Zviditelněte a zpřístupněte agilní postupy, aby je váš tým nadšeně přijal. Použijte šablonu ClickUp HR Handbook Template a vytvořte si praktického průvodce pro vše, co se týká agilního HR.
Krok 4: Implementujte a opakujte
Komunikujte: Informujte členy svého agilního HR týmu o změnách ve způsobu práce. Proberte s nimi jak filozofii, tak konkrétní kroky. Povzbuzujte je, aby vyjadřovali nesouhlas, a aktivně s nimi diskutujte.
Rozdělte práci na sprinty: Rozdělte větší projekty na zvládnutelné části s jasnými cíli, termíny a kritérii přijatelnosti.
Buďte transparentní: Zajistěte, aby informace byly přístupné a snadno stravitelné pomocí vizuálních nástrojů, jako jsou Kanban tabule ClickUp. Tímto způsobem budou mít všichni vždy jasný přehled o probíhající práci.
Shromažďujte zpětnou vazbu a přizpůsobujte se: Shromažďujte zpětnou vazbu formálním i neformálním způsobem. Formálně provádějte průzkumy nebo rozhovory, abyste změřili výkonnost.
Neformálně pozorujte, jak lidé reagují na změnu. Zjistěte, co se jim líbí a co se jim nelíbí. Snažte se porozumět jejich agilnímu přístupu k HR. Na základě zpětné vazby zpomalte nebo zrychlete zavádění agilního HR.
Spusťte svou agilní personální praxi s ClickUp
Agilní řízení lidských zdrojů je cesta, nikoli cíl. Ačkoli se původně jednalo o paradigma vývoje softwaru, dnes se agilní principy běžně uplatňují v celé řadě funkcí a postupně je přijímá i oblast lidských zdrojů.
K tomu, abyste mohli tuto organizační změnu směrem k agilnímu HR prosadit, potřebujete výbavu v podobě ostrých nástrojů. ClickUp je navržen přesně k tomuto účelu.
Díky robustnímu řízení projektů, přizpůsobitelnosti, spolupráci a dalším funkcím je ClickUp ideálním partnerem na vaší cestě k agilní transformaci. Podívejte se, jak vám ClickUp pomůže vybudovat vysoce výkonný agilní HR tým!