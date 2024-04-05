Agilní metriky Kanban pro sledování a měření efektivity projektů

Kanban patří mezi nejoblíbenější z různých metodik štíhlého vývoje softwaru, jako jsou Agile, Scrum, extrémní programování, DevOps atd. Kanban – v japonštině „nápis“ – je vizuální metodika pro řízení práce od začátku do konce v různých fázích, zobrazená na interaktivní tabuli.
Když se podíváte na Kanban tabuli, jak poznáte, že si vedete dobře?
- Plníte dostatek úkolů?
- Dokážete je dokončit dostatečně rychle?
- Je tým produktivní?
- Existují v procesu nějaké kroky, které způsobují zpoždění?
K zodpovězení těchto a dalších otázek používají týmy softwarových vývojářů metriky Kanban.
Metriky Kanban jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) používané agilními týmy pro vývoj softwaru k měření výkonnosti. Jedná se o čísla, která vedou vývojáře, testery, profesionály DevOps a projektové manažery ke zlepšování jejich výsledků.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat běžně používanými metrikami Kanban a tím, jak je můžete začlenit do svých projektů, abyste mohli měřit výkonnost týmu.
Nejdůležitější metriky Kanban, které je třeba sledovat v agilních projektech
V závislosti na cílech, úkolech, délce trvání a struktuře týmu vašeho projektu můžete k hodnocení své práce použít libovolné metriky. Z těchto všech dimenzí se za základní metriky Kanbanu považuje následujících pět.
Průchodnost
Celkový objem práce je množství práce, které jste dokončili v daném časovém období, například za den, týden nebo sprint. Obvykle se „práce“ měří jako dokončené úkoly, které se přesunuly z první do poslední fáze na Kanban tabuli.
Výkonnost týmu softwarových vývojářů lze měřit jako počet uživatelských příběhů vyvinutých v každém sprintu. Tato metrika se používá k:
- Měřte individuální produktivitu
- Měřte produktivitu týmu
- Přesně plánujte budoucí projekty.
Doba realizace
V systému Kanban agilního řízení projektů měří dodací lhůta dobu od přidání úkolu na tabuli až po jeho označení jako dokončený. Jedná se o dobu trvání pracovního postupu.
Například pokud od přidání uživatelského příběhu do backlogu do jeho vývoje a nasazení uplyne šest týdnů, vaše dodací lhůta je šest týdnů. Tato metrika se používá k:
- Plánujte úkoly
- Přidělte zdroje
- Optimalizujte pracovní postupy
Doba cyklu
Doba cyklu je součástí dodací lhůty a zaměřuje se pouze na dobu, po kterou tým aktivně pracuje na úkolu. Na Kanban tabuli to může být doba od okamžiku, kdy někdo označí úkol jako zahájený/pracovní, až do okamžiku, kdy je označen jako dokončený.
V výše uvedeném příkladu, pokud je uživatelský příběh vyvinut za jeden den poté, co zůstal v backlogu po dobu více než pěti týdnů, je doba cyklu jeden den. Tato metrika se používá k:
- Měřte efektivitu
- Optimalizujte procesy a zrychlete aktivní práci.
Práce v procesu (WIP)
Práce v procesu se vztahuje k počtu úkolů v aktivních fázích na Kanban tabuli. Tyto úkoly nejsou ani nevyřízené, ani dokončené, tj. předpokládá se, že se na nich aktivně pracuje.
Může se jednat o úkoly v různých fázích, jako jsou například rozpracované, ve vývoji, testování, revize kódu atd. Projektoví manažeři používají tuto metriku k:
- Sledujte pracovní vytížení týmu
- Lepší správa backlogu a eliminace přetížení
- Identifikujte úzká místa.
To nás přivádí k další a poslední metrice Kanban: procesním úzkým hrdelům.
Procesní úzká místa
Jak název napovídá, úzká místa jsou části procesu s menší kapacitou než ostatní, což vede k zahlcení pracovního toku.
Například pokud máte deset vývojářů, kteří každý týden vydávají 20 funkcí, a pouze jednoho seniorního vývojáře, který může provést revizi kódu pro dvě z nich, vytvořili jste úzké místo.
Agilní/Kanban týmy používají úzká místa jako metriku k:
- Měřte efektivitu procesů
- Odstraňte mezery a překážky.
Pokud jste se seznamovali s agilními metodikami, DevOps, Scrumem, Kanbanem atd., víte, že tyto metriky se používají napříč metodikami. Podívejme se na jejich podobnosti a rozdíly.
Scrum vs. Kanban: podobnosti a rozdíly
Scrum je metodika řízení projektů, která rozděluje práci na malé části směřující k cíli, který má být dosažen v určitém čase, známém jako sprint. Metoda Kanban je vizuální a rozděluje úkoly do řady kroků, které tvoří pracovní postup.
Scrum a Kanban se zaměřují na rozdělení velkých projektů na malé, zvládnutelné úkoly, aby se odstranily překážky, usnadnilo se neustálé zlepšování a optimalizovaly pracovní postupy. Existují však i jemné rozdíly.
|Scrum
|Kanban
|Plány práce ve sprintech (1–4 týdny)
|Využívá artefakty, jako jsou backlogy, přírůstky produktů atd.
|Využívá artefakty, jako jsou backlogy, přírůstky produktů atd.
|Využívá artefakty, jako jsou Kanban tabule a úkoly.
|Nabízí výhody vyšší produktivity, propustnosti a kvality.
|Nabízí výhody lepší přehlednosti a neustálého zlepšování.
|Procesy jsou díky předem definovaným rolím v týmu Scrum, jako jsou Scrum master, produktový vlastník a vývojový tým, přísnější.
|Procesy jsou přizpůsobivé, přičemž tým vede projektový manažer.
|Nejvhodnější pro týmy s jasnými prioritami, které nevyžadují změny v rámci jednotlivých sprintů.
|Ideální pro týmy s neustále se měnícími prioritami
Metodiky Scrum i Kanban používají podobné klíčové metriky pro hodnocení výkonu. Metriky Kanban, o kterých jsme hovořili výše, mohou ve skutečnosti hrát významnou roli i v projektovém řízení Scrum. Zde je vysvětleno, jak.
Průchodnost: Tato metrika Kanbanu osvětluje rychlost vývoje týmů Scrum. Při retrospektivách a schůzkách plánování sprintů mohou týmy Scrum využít data z této metriky ke zlepšení prognózování a plánování.
Work-in-progress (práce v procesu): V nepřetržitém toku úkolů Kanbanu se WIP vztahuje na aktivní úkoly. Jedná se o skvělou paralelu k úkolům přiděleným ke sprintu ve Scrumu. S WIP mohou týmy Scrumu vypočítat rychlost vývoje, produktivitu a efektivitu.
Doba cyklu a dodací lhůta: Ve Scrumu je dobou cyklu obvykle sprint (1–4 týdny). Dodací lhůta však může začít dnem, kdy obchodní tým požádá o funkci, a pokračovat až do dne, kdy je hotová. Měřením dodací lhůty mohou týmy Scrum sledovat rychlost, s jakou reagují na změny na trhu a obchodní potřeby.
Úzká místa: Kanbanová tabule jasně ukazuje, kolik úkolů uvízlo ve fázi těsně před úzkým místem. Scrumové týmy mohou tato data využít k optimalizaci svých procesů v reálném čase během samotného sprintu.
Pokud máte zájem o využití metrik Kanban pro své projekty, zde je návod, jak je měřit.
Jak měřit metriky Kanban
Filozofií všech metodik štíhlého řízení je jednoduchost. V tomto smyslu jsou metriky Kanban také jednoduché na použití. Zde je postupný proces měření agilních metrik.
1. Určete metriky, které chcete měřit.
Základní metriky Kanbanu jsou propustnost, dodací lhůta, doba cyklu, WIP a úzká místa procesu. Nejsou to však jediné metriky. Týmy často používají metriky, jako je rozložení pracovní zátěže, pokrok směrem k cílům atd.
Než nastavíte metriky KPI, určete ty, které jsou pro vás důležité. Při výběru zvažte dobré a špatné metriky. Dobré metriky jsou:
Srozumitelnost: Složité metriky jsou obtížně srozumitelné, a proto je méně pravděpodobné, že budou přijaty. Dobré metriky jsou snadno srozumitelné a jednoduché na měření.
Významné: Aby byla metrika významná, musí být pro tým smysluplná. Například vyvinuté funkce jsou významné pro vývojáře, identifikované chyby pro analytiky kvality a frekvence nasazení pro týmy DevOps.
Praktické: Dobrá metrika poskytuje přehled a umožňuje přijímat opatření. Pokud se například vaše metriky dodací lhůty a cyklu výrazně liší, můžete identifikovat příčinu a provést zlepšení.
Relevantní: Dobrá metrika je relevantní pro obchodní cíle. Například KPI v oblasti nákupu přispívají k nákladům na prodané zboží a propustnost měří, jak rychle může podnik reagovat na změny na trhu.
Kontextové: Pokud měříte produktivitu jako počet vyvinutých funkcí a stanovíte konkrétní cíl, můžete při honbě za rychlostí ztratit na kvalitě. Aby byla metrika účinná, musí být kontextová.
2. Shromažďujte data potřebná pro metriky Kanban
K přesnému měření výkonu podle jakékoli metriky potřebujete data. Chcete-li například vypočítat propustnost, musíte sledovat počet úkolů, na kterých se pracuje/které byly dokončeny za dané období, seřazených podle odpovědných členů týmu.
Abyste mohli vypočítat dodací lhůtu nebo dobu cyklu, musíte znát datum zahájení a ukončení každého úkolu.
3. Benchmarking a stanovení cílů
Metriky samy o sobě nemají žádný význam. Stanovte si proto měřítka. Toho dosáhnete tím, že se seznámíte se standardy ve vašem odvětví nebo v podnicích podobné velikosti.
V průběhu času můžete využít svůj výkon jako měřítko a usilovat o neustálé zlepšování.
4. Vizualizujte metriky svého projektu
Kanban je v zásadě vizuální metodika. Pomáhá vizuálně nastavit metriky projektu na Kanban tabuli.
- Umístění všech úkolů na Kanban tabuli pomáhá okamžitě vidět, kolik úkolů je v procesu, hotových nebo ještě nezačatých.
- Časové osy pomáhají identifikovat úzká místa.
- Grafy pracovní zátěže ukazují produktivitu každého člena týmu.
5. Prozkoumejte hlouběji měření výkonu
Základní metriky tvoří základ pro měření výkonu. Pro dosažení vysoké efektivity a produktivity je však třeba jít hlouběji.
Můžete například sledovat metriky iterativního a inkrementálního vývoje propojením funkcí a výpočtem konsolidovaných cyklických časů. V online nákupní platformě můžete rozdělit funkci pokladny na jednotlivé funkce, jako je přidání do košíku, seznam přání, okamžitá platba, koupit nyní, zaplatit později atd.
Jakmile budou všechny tyto funkce vyvinuty, sledujte metriky funkčnosti, abyste mohli měřit výkonnost vaší iterativní vývojové praxe.
Nyní, když víte, jak měřit, zde je hodnota, kterou to může přinést.
Role metrik Kanban v procesu vývoje softwaru
Metriky Kanban mohou být skvělým způsobem, jak měřit, zlepšovat a zvyšovat svůj výkon v jakékoli praxi štíhlého vývoje softwaru. Zde je návod, jak na to.
Rychlost a tempo
Metriky Kanban, jako je propustnost, dodací lhůta a doba cyklu, měří rychlost, s jakou dokončujete úkoly. V širším smyslu také ukazují, kolik práce můžete v daném čase zvládnout.
Efektivita toku
Probíhající práce a propustnost ukazují, jak efektivně můžete dokončit svou práci. Identifikací úzkých míst můžete neustále zlepšovat efektivitu.
Jasnost
Díky své jednoduchosti a relevanci umožňují metriky Kanban všem členům týmu jasně pochopit své role a cíle. Když členové týmu vědí, jak si vedou, budou motivováni k lepším výkonům.
Vlastnictví
Metodiky Agile, Scrum a DevOps předpokládají, že samoorganizující se týmy budou „vytahovat“ úkoly z backlogu a efektivně spolupracovat na jejich splnění. Metriky Kanban umožňují sebehodnocení a podporují pocit odpovědnosti.
Zaměření
V každém projektu můžete měřit desítky faktorů: počet zapojených členů týmu, odpracované hodiny, použité programovací jazyky, neproduktivní dny, povýšení atd. Tyto marné metriky však mají pro výkonnost malou nebo žádnou hodnotu.
Dobré metriky Kanban pomáhají týmu zůstat soustředěný. Například doba cyklu přispívá k přizpůsobivosti, která vede k agilitě podnikání, což zase zvyšuje příjmy. Tento pohled, od kódu po obchodní výsledky, pomáhá každému členovi týmu zůstat soustředěný.
Přesvědčili jsme vás? Podívejme se, jak je můžete využít ve svém procesu vývoje softwaru.
Využijte sílu metrik Kanban
Metriky Kanban vám mohou poskytnout přehled, identifikovat mezery, inspirovat nápady a optimalizovat procesy, a to vše najednou. Zde je návod, jak můžete pomocí metrik Kanban zvýšit produktivitu a efektivitu.
Měřte to, na čem záleží: Zaměřte se na metriky Kanban, které jsou vhodné pro váš tým. Pokud jste začínající startup, mohou být pro vás důležité průchodnost a doba cyklu. Pokud jste tým velkého podniku, WIP může být přirozeně větší.
Buďte strategičtí: Propojte své metriky s obchodními cíli. Průchodnost je skvělá metrika, pokud je cílem vaší firmy vytvořit produkt s bohatými funkcemi. Pokud jste samostatný podnikatel a vytváříte diferencovaný produkt, jsou kritické úzké místo ve vašich procesech.
Zviditelněte je: Vytvořte dashboardy, ke kterým budou mít přístup všichni členové týmu. I když možná nebudete vidět zlepšení výkonu každý den, sledování předních ukazatelů může být užitečné. Například sledování času stráveného každou úlohou může pomoci předpovědět dobu cyklu.
Pravidelně je diskutujte: Využijte plánování sprintů, retrospektivy a další události Agile/Scrum k diskusi o výkonu na základě metrik Kanban. Debatujte o základních příčinách a navrhujte potenciální řešení.
Neustálé zlepšování: Neustálé zlepšování v agilním prostředí se týká nejen toho, co vyvíjíte, ale také toho, jak sledujete výkon. Neustále vyhodnocujte své metriky. Jakmile optimalizujete dobu cyklu, přejděte k době realizace. Když se váš tým rozroste, přizpůsobte tomu své metriky Kanban.
Při tom se můžete setkat s určitými výzvami. Zde jsou výzvy, kterým pravděpodobně budete čelit, a způsoby, jak je překonat.
Metriky Kanban: výzvy a řešení
Dnešní projekty vývoje softwaru jsou komplexní a v daném okamžiku zahrnují desítky pohyblivých částí. Jsou maticí lidí, procesů a technologií, které je třeba efektivně řídit.
V tomto procesu je spousta výzev. Robustní software pro řízení projektů může pomoci překonat mnoho z nich.
1. Nedostatek dat
K měření výkonu potřebujete data. Většina agilních vývojových týmů sbírá data na základě instinktu nebo dodatečného hodnocení. Například vývojáři mohou říci: „Vývoj této funkce mi trval dva dny“, což je hrubý odhad.
Shromážděte přesná data pomocí agilních technik odhadování, abyste tento problém vyřešili. ClickUp má nástroje pro sběr všech dat, která potřebujete.
- Sledování času pro zaznamenání každé minuty strávené prací
- Datum zahájení a ukončení každého úkolu a podúkolu pro výpočet cyklu/doby realizace
- Závislosti pro identifikaci úzkých míst
- Přiřazování uživatelů k úkolům za účelem měření individuální produktivity
2. Nedostatek informací
I když máte k dispozici data, někdy může být obtížné získat z nich potřebné informace. Projektoví manažeři často tráví hodiny sestavováním dat do tabulek a prováděním výpočtů.
Dashboardy ClickUp jsou navrženy tak, aby překonaly právě tyto výzvy. Sledujte úkoly, produktivitu, efektivitu a využití pomocí přizpůsobitelných dashboardů v reálném čase. Mezi nejčastěji používané reporty, které jsou součástí různých šablon Kanban tabulek, patří:
- Kumulativní diagram toku
- Burnup a burndown graf
- Stav projektu/úkolu
- Dosažení cílů a pokrok směrem k cílům
3. Nedostatek praktických informací
Řekněme, že průměrná doba cyklu je tři týdny. Co můžete udělat, pokud ji chcete zkrátit? Reporty ClickUp jsou navrženy tak, aby vám pomohly při rozhodování.
Například v zobrazení Pracovní vytížení můžete zjistit, kdo na čem pracuje, jaké dovednosti jsou k dispozici atd., abyste mohli efektivně přidělovat zdroje. Pokud potřebujete vývojáře Pythonu, abyste zkrátili cyklus o týden, můžete v zobrazení Pracovní vytížení najít někoho, kdo je k dispozici.
4. Přetížení administrativou projektového řízení
Řízení agilního projektu vývoje softwaru zahrnuje mnoho administrativních úkolů, jako je přidělování úkolů, změna stavů, odesílání oznámení, používání kontrolních seznamů atd. Provádění všech těchto úkolů způsobuje zbytečná zpoždění a překážky, které ovlivňují klíčové ukazatele výkonnosti projektového řízení.
ClickUp Automations nabízí více než 100 pracovních postupů, které můžete okamžitě nastavit na automatický režim.
Využijte metriky Kanban pro úspěšné řízení projektů s ClickUp
Agilní inženýrství je založeno na neustálé zpětné vazbě a iterativním vývoji. Produktové týmy vytvářejí, spouštějí, monitorují a vylepšují své výsledky v krátkých cyklech.
Sledování metrik Kanban je pro to zásadní. Aby mohly týmy softwarových inženýrů metriky Kanban co nejlépe využít, potřebují robustní, flexibilní a funkcemi nabitý software pro správu projektů, jako je ClickUp.
ClickUp vám umožňuje shromažďovat data, sledovat trendy, vizualizovat poznatky a vytvářet optimalizační strategie, kde můžete sledovat své úkoly. Poskytuje projektovým manažerům 360stupňový přehled, zatímco každý člen týmu může vidět podrobné zprávy o svém výkonu.
Podívejte se, jak ClickUp může změnit vaše řízení projektů. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.
Často kladené otázky o metrikách Kanban
1. Jaké metriky se používají v Kanbanu?
Týmy Kanban používají během celého životního cyklu projektového řízení několik metrik. Základní metriky Kanban jsou průchodnost, dodací lhůta, doba cyklu, rozpracovanost a úzká místa procesu.
2. Jakých je 5 prvků Kanbanu?
Podle Davida Andersona, autora a kouče Kanban, je 5 prvků Kanban tabule:
- Vizuální signály: Karty, lepící poznámky atd., které mají každý jeden úkol/nápad/uživatelský příběh.
- Sloupce: Jeden sloupec pro každou fázi pracovního postupu
- Limity WIP: Maximální počet karet ve sloupci v daném okamžiku
- Bod závazku: Fáze, která označuje zahájení práce (kdy začíná cyklus).
- Bod dodání: Fáze, která znamená dokončení práce (konec cyklu).