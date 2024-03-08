Jak používat metriky DevOps k měření úspěchu projektu

Víte, jak důležité je rychle dodávat vysoce kvalitní software.
Jak ale změřit efektivitu procesů DevOps a výkonnost týmu softwarových vývojářů? K tomu se hodí metriky DevOps.
Existuje mnoho nástrojů DevOps a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), ze kterých si můžete vybrat. Samotné KPI však nestačí. Musíte vědět, jak vybrat ty, které nejlépe vyhovují vašemu týmu a projektu.
To bude vyžadovat, abyste před použitím porozuměli každé klíčové metrice DevOps. To může být trochu náročné. Ale nebojte se! Máme pro vás řešení.
Shrnuli jsme všechny metriky DevOps, které vám mohou pomoci zvýšit výkonnost vývoje softwaru a urychlit procesy DevOps.
Co jsou metriky DevOps?
Metriky DevOps jsou datově řízená měřítka, která sledují technický a procesní výkon týmů zapojených do vývoje softwaru. Tyto datové body měří výkon, efektivitu a účinnost vašich postupů DevOps.
Poskytují profesionálům DevOps přehled o kvalitě a rychlosti dodávek softwaru jejich týmů. Sledování a analýza metrik DevOps je nezbytná pro optimalizaci a zlepšení vývojového procesu týmu a řešení problémů s dodávkami.
Metriky DevOps nejsou izolované ani nezávislé. Jsou vzájemně propojené a ovlivňují je různé faktory, jako je kultura týmu, spolupráce, automatizace, zpětná vazba a učení.
Metriky DevOps také nejsou univerzální, protože různé týmy a projekty mohou mít různé priority a oblasti zaměření.
Obecně je lze rozdělit do následujících kategorií:
- Metriky nasazení: Měří rychlost, frekvenci a úspěšnost nasazení softwaru.
- Metriky řízení změn: Sledují stabilitu a efektivitu zavádění změn do vašeho systému.
- Monitorovací a provozní metriky: Hodnotí stav, výkon a dostupnost vašeho softwaru a infrastruktury.
Důležitost metrik DevOps
DevOps se zaměřuje na automatizaci a integraci procesů mezi softwarovými a IT provozními týmy.
Softwarové týmy, které dokážou rychleji dodávat spolehlivější sestavení a nasazení bez kompromisů v klíčových parametrech kvality, mají větší šanci na úspěch.
Je to proto, že jsou agilnější a lépe reagují na zpětnou vazbu zákazníků a požadavky na funkce od interních i externích zainteresovaných stran.
Implementace efektivních metrik DevOps pro zajištění agility softwaru však není snadná. Musíte vybrat správné metriky pro svůj tým, shromažďovat přesná a aktuální data a analyzovat výsledky, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
Zajištění kvality a konzistence dat je výzvou pro každou organizaci. Ale nebojte se, máme pro vás několik tipů a triků, které vám pomohou překonat tyto překážky a zefektivnit vaše procesy DevOps.
Než se k tomu dostaneme, pojďme se nejprve seznámit se čtyřmi základními metrikami DevOps.
Podrobná analýza klíčových metrik DevOps
Existuje mnoho výkonnostních ukazatelů, které můžete sledovat, ale nejdůležitějšími metrikami DevOps jsou čtyři metriky DORA. DORA je zkratka pro DevOps Research and Assessment (DORA), dlouhodobý výzkumný program, který publikoval tyto čtyři klíčové metriky jako základní ukazatele výkonu dodávek softwaru.
Podívejme se na každou z nich blíže.
1. Doba realizace změn
Doba potřebná k provedení změn měří dobu od zahájení změny kódu až po jeho úspěšné nasazení do produkčního prostředí. Každá žádost o změnu kódu prochází několika fázemi: vývoj, testování, kontrola kódu, sestavení a nasazení. Po nasazení do produkčního prostředí se změna kódu ověří, aby se potvrdila její zamýšlená funkčnost.
Úspěšné týmy měří dodací lhůty v hodinách, zatímco týmy s relativně nízkým výkonem je počítají v dnech, týdnech nebo měsících. Čím kratší je dodací lhůta pro změny, tím efektivnější je dodávka softwaru. Odborníci na DevOps obvykle doporučují automatizaci testování, vývoj založený na trunkách a vytváření malých dávek, aby se zkrátila dodací lhůta.
Doba potřebná k provedení změn je skvělým ukazatelem pro odhalení překážek a jejich rychlé odstranění. Kromě pomoci při okamžitém řešení problémů pomáhá optimalizace doby potřebné k provedení změn týmům také neustále pracovat na zlepšování procesu dodávání softwaru.
2. Četnost nasazení
Frekvence nasazení měří, jak často jsou do produkce uvolňovány změny kódu, požadavky na funkce a aktualizace. Jedná se o klíčový ukazatel výkonnosti organizace v oblasti schopnosti dodávat změny a aktualizace svého softwaru a systémů.
Vysoká frekvence nasazení je ukazatelem efektivního týmu. Používání automatizačních nástrojů k zajištění konzistentních verzí, provádění efektivního řízení verzí, implementace automatizovaných testovacích postupů a zajištění efektivity pipeline jsou osvědčené způsoby, jak udržet vysokou frekvenci nasazení.
Vysoce výkonné týmy dokážou nasadit změny kódu na požádání během jednoho dne. Průměrné nebo málo výkonné týmy provádějí změny kódu v delších týdenních nebo měsíčních intervalech.
Jedinou výhradou je, abyste při snaze maximalizovat frekvenci nasazení neztratili ze zřetele metriky kvality. Úspěšné nasazení vyžaduje stejně tak spolehlivost jako rychlost.
3. Míra selhání změn
Míra selhání změn měří procento změn kódu, které vyžadují okamžitou nápravu po nasazení do produkčního prostředí. Tyto změny se obvykle projevují ve formě zákaznických ticketů. Opravy nebo revize, které jsou součástí testování, se při výpočtu míry selhání změn nezohledňují.
Míra selhání změn u vysoce výkonných týmů se pohybuje v rozmezí 0–15 procent. Je důležité pravidelně podávat zprávy o míře selhání změn, aby bylo možné sledovat chyby. Praktiky, jako je vývoj založený na trunkování a vytváření malých dávek, mohou pomoci zefektivnit míru selhání změn. K řízení míry selhání změn mohou přispět také systémy pro monitorování a výstrahy v reálném čase.
4. Průměrná doba obnovy
Průměrná doba obnovy (MTTR) je klíčová metrika, která sleduje průměrnou dobu, kterou softwarový vývojový tým potřebuje k obnovení systému po selhání nebo incidentu. Minimalizace MTTR je důležitá pro zajištění dobré uživatelské zkušenosti. Mnoho smluv o úrovni služeb (SLA) s klienty obsahuje cíle MTTR.
Vysoce výkonné technické týmy potřebují méně než hodinu, aby se zotavily z incidentů. Rychlost spočívá v jejich schopnosti preventivně řešit potenciální rizika, automaticky identifikovat ukazatele incidentů a nastavit automatizované výstražné systémy.
Jakmile je řešení dokončeno, efektivní týmy softwarového vývoje provedou podrobnou analýzu příčin (RCA), aby se podobné incidenty v budoucnu neopakovaly. Sledování a optimalizace MTTR je nezbytnou součástí postupů DevOps.
Další metriky DevOps: Sledování pro úspěch
Kromě čtyř základních metrik DORA vám mohou pomoci sledovat a zlepšovat výkonnost dodávek softwaru i další metriky DevOps. Podívejme se na některé z těchto dalších metrik úspěchu DevOps a na to, jak je sledovat.
1. Doba cyklu
Cyklická doba označuje čas, který vývojový tým potřebuje k dokončení položky pro dodání. Měří se od okamžiku, kdy se vývojáři zaváží k práci na dané položce. Cyklická doba je klíčová metrika, která pomáhá při řízení projektů a prognózování. Kratší cyklická doba je ukazatelem produktivních a efektivních procesů dodávání softwaru.
2. Míra úniku vad
Žádné nasazení softwaru není bezchybné. Jako profesionál v oblasti DevOps se však snažíte minimalizovat vady po uvedení do provozu. Zde se hodí „míra úniku vad“.
Pomáhá měřit, jak často jsou chyby objevovány ve fázi před výrobou ve srovnání s fází výroby. Je uváděna v procentech. Tato metrika vám pomáhá sledovat kvalitu dodávek softwaru.
3. Využití aplikace a provoz
Všichni si přejeme, aby náš software uspěl u cílové skupiny uživatelů a dočkal se širokého přijetí. Využití aplikace a provoz měří počet uživatelů přistupujících k našemu systému v reálném čase.
Odvrácenou stranou vysokého zatížení uživateli je riziko selhání systému. Odborníci na DevOps pravidelně sledují metriky využití aplikací a provozu, aby tomu předešli. Kdykoli zjistí překročení určité prahové hodnoty využití, udržují své týmy v pohotovosti, aby mohli rychle řešit problémy a reagovat v případě, že se objeví.
Náhlý pokles využití a provozu je také známkou potíží. Sledování provozu a informování týmů o něm, nejlépe v reálném čase, jim pomáhá rychleji řešit problémy a předcházet nespokojenosti uživatelů.
4. Míra chybovosti
Míra chybovosti měří počet chyb, které se vyskytnou v systému v daném časovém období. Tato metrika je klíčová ve fázích testování kvality, nasazení a provozu. Vysoká míra chybovosti může mít vliv na úroveň spokojenosti vašich zákazníků.
Minimalizace chybovosti je klíčem k posílení kultury kvality. Po nasazení sledujte výskyt chyb. I když je výskyt několika chyb tu a tam běžný, dávejte pozor na neobvyklé výkyvy a s pomocí svých týmů okamžitě přijímejte nezbytná opatření.
Překonávání výzev při sledování metrik DevOps
Sledování metrik DevOps může být z mnoha důvodů náročné.
Metriky jsou tak dobré, jak dobré jsou data, na kterých jsou založeny. Týmy DevOps musí zajistit plynulý tok dat po identifikaci správných zdrojů a implementaci procesů, které zajistí přesnost dat. Jedině tak mohou metriky měřit úspěch DevOps.
Další výzvou při sledování metrik DevOps je transparentní komunikace. Jedná se spíše o kulturní nedostatek než o technický nedostatek. Týmy DevOps často přehlížejí důležitost komunikace a zdůrazňování hodnoty klíčových metrik pro týmy v terénu.
Týmy musí být dobře informovány o tom, jak každý metrik hodnotí jejich vývojový výkon. Měly by také mít možnost zrychlit nebo přizpůsobit se na základě měnících se KPI.
Ačkoli tyto výzvy ztěžují dosažení excelence v dodávkách softwaru, není nemožné je překonat. Naštěstí je k dispozici pomoc v podobě nástrojů pro moderní týmy DevOps.
ClickUp je komplexní softwarová platforma, která vašim týmům umožní dodávat software spolehlivěji, efektivněji a častěji při zachování standardů kvality.
Podívejme se, jak může ClickUp vylepšit vaše postupy DevOps:
1. Vytvářejte softwarové týmy bez námahy
S nástrojem ClickUp pro správu softwarových týmových projektů můžete svému týmu pomoci plánovat, vytvářet a dodávat softwarové projekty efektivněji a účinněji.
Tento nástroj je navržen jako komplexní řešení, které nahrazuje několik nástrojů a aplikací, které softwarové týmy obvykle používají. Můžete jej přizpůsobit svým konkrétním potřebám a preferencím a integrovat jej s jinými platformami.
Použijte jej ke sledování chyb a problémů pomocí formulářů a přeměňte je na úkoly pro snadnou správu a přehlednost. Pomáhá také vytvářet agilní pracovní postupy pro vaše sprint backlogy. Když dojde k příliš mnoha incidentům, může vašemu týmu pomoci stanovit priority kritických problémů a zkrátit dobu potřebnou k obnovení služby, přičemž všichni budou informováni o postupu.
2. Sledujte svůj pokrok
S ClickUpem neztrácíte čas a energii shromažďováním dat z různých zdrojů a systémů. Můžete si nastavit vlastní dashboard ClickUp, který najednou načte všechna data z dokumentů, úkolů a reportů vašeho projektu, a pak denně sledovat všechny metriky DevOps v reálném čase.
Tím vyřešíte problémy s kvalitou dat, protože ClickUp se stane vaším jediným zdrojem pravdivých informací o stavu probíhajícího projektu. Stejnou funkci můžete také použít pro účely reportingu, abyste informovali zainteresované strany o výkonu vaší organizace.
3. Spolupracujte a rostěte rychleji
Funkce ClickUp pro správu projektů vám pomohou udržet se na správné cestě k dosažení cílů projektu a sdílet svůj pokrok s týmy v reálném čase.
Řízení projektů DevOps může být při práci s komplexními výstupy s vysokými sázkami velmi náročné. ClickUp vám ulehčí od stresu spojeného se sledováním a spoluprací, takže se můžete plně soustředit na plnění stanovených metrik DevOps v oblasti rychlosti a kvality.
ClickUp nabízí mnoho funkcí, které vám pomohou zavést převratné postupy DevOps a podpořit pocit odpovědnosti u členů vašeho týmu.
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI ) a cíle a klíčové výsledky (OKR) jsou pouhými čísly, dokud je tým plně nepřijme a neosvojí si je.
4. Podporujte kulturu excelence
Cíle ClickUp vám pomohou přiřadit identifikované metriky DevOps a KPI k úkolům spolu s jejich vlastníky a časovými harmonogramy. Tým tak může plně vidět, jak jeho práce ovlivňuje metriky úspěchu.
ClickUp vám také umožňuje automaticky označovat a upozorňovat jednotlivé členy vašeho týmu, aby se věnovali zákaznickým ticketům, incidentům a problémům. Tímto způsobem vám pomáhá řešit problém s prosazováním metrik DevOps v rámci celého týmu a umožňuje rychlejší spolupráci.
ClickUp můžete využít k podpoře motivace k dokončování úkolů a jejich správnému provedení. Pokud hledáte inspiraci pro stanovení cílů svého týmu na příští čtvrtletí, ClickUp nabízí také několik šablon pro stanovení cílů.
Zlepšete výkonnost dodávek softwaru pomocí ClickUp
Jádrem DevOps je kontinuální integrace a kontinuální dodávka (CI/CD). Sledování efektivních metrik DevOps vám pomůže neustále zlepšovat vaše postupy při vývoji softwaru.
Je to také nezbytné pro dosažení jakýchkoli větších obchodních cílů a strategií. Jasné KPI a metriky usnadňují mezifunkční spolupráci a stanovují standardy kvality a konkurenceschopnosti na trhu.
DevOps je neustále se vyvíjející oblast, jejíž budoucnost je formována vylepšenou automatizací a přehlednými reporty.
Jako profesionál v oblasti DevOps nebo agilního vývoje můžete využít robustní platformu pro správu softwarových projektů, jako je ClickUp, k zvýšení produktivity svých týmů.
Vylepšená automatizace a přehledné reporty v procesu dodávání softwaru budou utvářet budoucnost DevOps. A ClickUp je tu, aby vám pomohl ji přijmout.
Díky schopnosti ClickUp přiřazovat, sledovat a měřit KPI mohou vaše provozní týmy dodávat software spolehlivěji, efektivněji a častěji při zachování standardů kvality.
Nevěřte nám jen na slovo.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes a vyzkoušejte si to sami!
Časté dotazy
1. Jaké jsou klíčové metriky DevOps?
Čtyři klíčové metriky DevOps, známé také jako metriky DORA, jsou frekvence nasazení, míra selhání změn, doba potřebná k provedení změn a průměrná doba obnovení služeb. Tyto metriky hodnotí efektivitu a výkonnost vývoje softwaru a IT operací.
Mezi další důležité metriky patří míra úniku defektů, doba cyklu, doba provozuschopnosti, fluktuace kódu, náklady na zpoždění, doba reakce na incidenty atd. Přesný výběr metrik závisí na kontextu organizace a na primárním cíli samotného projektu.
2. Jaké jsou 4 hlavní metriky v DevOps?
Čtyři klíčové metriky DevOps, které týmy používají k měření výkonu svých softwarových projektů, jsou:
- Frekvence nasazení: Frekvence, s jakou jsou změny kódu uvolňovány do produkce.
- Doba realizace změn: Doba od zahájení vývojového úkolu až po jeho dokončení a uvolnění do produkčního prostředí.
- Míra selhání změn: Podíl nasazení, která způsobují selhání a vyžadují přestavbu nebo opravu.
- Průměrná doba obnovy (MTTR): Průměrná doba potřebná k zotavení z incidentu nebo problému v produkčním prostředí.
3. Jaké jsou KPI v DevOps?
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v DevOps označují metriky, které pomáhají sledovat stav a pokrok kritických softwarových projektů. KPI jsou skvělým způsobem, jak získat rychlý přehled o tom, jak tým postupuje v dodávkách softwaru, a okamžitě přijmout nápravná opatření.
Mezi klíčové ukazatele výkonnosti v DevOps, které jsou klíčovými prvky pro definování úspěchu celého týmu DevOps, patří dodací lhůta, doba cyklu, průměrná doba obnovy (MTTR), frekvence nasazení, míra selhání změn, doba provozuschopnosti, rozpracovanost (WIP), doba zpětné vazby atd.
Výběr správné sady KPI pomáhá organizacím dodávat vysoce kvalitní software rychle a efektivně.