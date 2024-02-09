Konference o projektovém řízení, které vám pomohou zdokonalit vaše dovednosti v roce 2025

Projektoví manažeři jsou hvězdy, které hladce koordinují úkoly, zdroje a časové plány, aby dosáhly konkrétních cílů.
Jsou to mozkem úspěšné realizace projektů a konference o projektovém řízení jsou místem, kam chodí, aby se zdokonalili. ⬆️ ?
Tento článek představuje 10 událostí, které byste si neměli nechat ujít. Získejte informace o nejlepších konferencích o projektovém řízení, které rok 2024 nabízí.
Význam konferencí o projektovém řízení
Udržet si náskok před konkurencí je více než jen profesní cíl; pro projektové manažery je to strategická nutnost. Konference jsou epicentry, kde se setkávají znalosti, inovace a spolupráce, aby utvářely budoucnost tohoto dynamického oboru.
Níže jsme vybrali několik příkladů, jak vám konference o projektovém řízení mohou pomoci učinit rok 2024 vaším dosud nejlepším rokem.
Vybudujte si úspěšnou síť kontaktů
Konference fungují jako katalyzátory příležitostí k navazování kontaktů. Networkingové akce, spontánní rozhovory u kávy a náhodná setkání s předními představiteli oboru vám pomohou navázat smysluplné kontakty s kolegy z oboru projektového managementu, které posunou vaši kariéru vpřed.
Rozvíjejte své dovednosti
Konference o projektovém řízení nabízejí různé pohledy, reálné výzvy a praktické workshopy. Setkejte se s podobně smýšlejícími profesionály z oboru, zdokonalte své dovednosti a proměňte teorii v praktické znalosti, které vám pomohou zvládat cíle, časové plány a zdroje projektového řízení jako profesionál.
Sdílejte znalosti
Setkání zkušených projektových manažerů a myšlenkových vůdců vytváří prostor pro vášnivou výměnu poznatků a osvědčených postupů. Využijte tyto společenské akce k získání bohatých zkušeností, případových studií a metodik, které v učebnicích nenajdete.
Buďte vždy o krok napřed před trendy
Trendy se mění v mžiku oka a konference o projektovém řízení vám mohou pomoci získat náskok (a udržet si ho). Získejte komplexní přehled o tom, co formuje toto odvětví, od nejnovějšího bezplatného softwaru pro projektové řízení až po hloubkovou analýzu nových metodik.
Kompletní seznam nejlepších konferencí o projektovém řízení v roce 2024
Níže jsme vybrali sedm událostí, které si nesmíte nechat ujít, a osm čestných zmínek pro 15 fantastických konferencí, které naplní váš kalendář na celý rok. ?✨
1. Symposium o projektovém managementu
Kdy: 18.–19. dubna 2024
Kde: College Park, Maryland, USA
Cena: 525 $ (osobní účast, cena pro včasné přihlášení)
Osobní nebo virtuální: K dispozici jsou možnosti osobní, virtuální a hybridní účasti.
Symposium projektového managementu každoročně od roku 2014 sdružuje odborníky z oboru. Vyberte si z možností osobní, virtuální a hybridní účasti, což je formát inspirovaný vynikající virtuální akcí Symposium projektového managementu 2020 během pandemie.
Účastníci mohou získat jednotky profesního rozvoje (PDU) pro obnovení certifikace Project Management Professional (PMP) a navíc bohaté znalosti o tématech, jako jsou:
- Řízení rizik
- FinOps
- Metodiky Lean a Agile
- Správa federálních programů
- Projektový management 4.0
- Hodnota zvědavosti
Chcete mít více času na prozkoumání metropolitní oblasti Washingtonu DC a navázání kontaktů s profesionály?
Užijte si dvě konference za sebou, když spojíte Project Management Symposium s 12. výroční konferencí IPMA Research Conference, která je uvedena níže.
2. 12. výzkumná konference IPMA
Kdy: 19.–21. dubna 2024
Kde: College Park, Maryland, USA
Cena: 499 $ (včasná registrace)
Osobní nebo virtuální: Osobní
12. výroční konference IPMA Research Conference patří mezi největší konference o projektovém řízení v Severní Americe v tomto roce. Tématem je Projektové řízení v éře umělé inteligence. Bude se zabývat všemi aspekty propojení AI a PM, včetně následujících:
- Spolupráce
- Etické rámce
- Nové kompetence v oblasti projektového řízení
- Modely učení
- Udržitelnost
- Týmy
Tato třídenní konference představí přední řečníky, kteří se budou věnovat tématům, jako je maximalizace hodnoty projektů, diverzita týmů a dopad umělé inteligence na projektový management.
Po této akci už nebudeme pořádat žádné další akce, ale pokud chcete pokračovat v zábavě, nasedněte na letadlo do Orlanda na konferenci ProjectSummit*BusinessAnalystWorld, která je uvedena níže. ✈️?️
3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld
Kdy: 22. až 24. dubna 2024
Kde: Orlando, Florida, USA
Cena: 2 209 $ (včasná registrace)
Osobní nebo virtuální: Osobní
ProjectSummitBusinessAnalystWorld neboli PSBAW je největší konferencí roku 2024 v Severní Americe pro projektové manažery a obchodní analytiky.
Tato akce nabízí jednotky dalšího vzdělávání (CDU) a PDU za každou hodinu výuky; účastníci čtyřdenní akce mají možnost získat celkem 26 kreditů.
PS*BAW je určeno pro vedoucí týmů, projektové manažery, projektové koordinátory, projektové ředitele, strategické manažery, obchodní analytiky a další.
Oficiální program akce není v době psaní tohoto článku ještě stanoven, ale můžete se těšit na přednášky odborníků zastupujících všechny sektory z celého světa.
Připravte se na to, že se vybavíte novými nástroji, dovednostmi a technikami, které můžete okamžitě uplatnit ve svém pracovním prostředí.
4. Global Scrum Gathering
Kdy: 19.–22. května 2024
Kde: New Orleans, Louisiana, USA
Cena: 1 400 $ (včasná registrace)
Osobní nebo virtuální: Osobní
Global Scrum Gathering 2024, neboli GSGNOLA24, pořádá Scrum Alliance v New Orleans a slibuje, že to bude jedna z nejzábavnějších událostí roku.
Účastníci se budou učit od globálních lídrů v oblasti agility, oslaví své úspěchy a získají přístup k zdrojům, které jim pomohou urychlit jejich kariérní růst.
GSGNOLA24 nabídne:
- Personalizované koučovací sezení
- Kariérní služby
- Podnětné přednášky o nejnovějších agilních metodikách
- Pondělní večírek Mingle, který účastníkům pomůže navázat kontakty a uvolnit se
- Úterní honba za pokladem s prohlídkou historických památek ve Francouzské čtvrti
Tyto setkání začala již v roce 2004, kdy se komunita scrumu sešla na první společné akci, a každým rokem se rozrůstají. Jsou určena všem, kteří se zajímají o scrum a agilní metody, bez ohledu na odvětví, ve kterém působí.
Navíc, co může být lepší než konference zakončená večírkem a honbou za pokladem? ??
5. Agile2024
Kdy: 22. až 26. července 2024
Kde: Grapevine, Texas (oblast Dallas), USA
Cena: 1 849 $ (speciální cena pro členy při včasné registraci)
Osobní nebo virtuální: Osobní
Výroční konference Agile Alliance, Agile2024, spojuje nadšené členy agilních komunit z celého světa. Účastníci se společně seznámí s nejnovějšími nápady, postupy a strategiemi, které formují agilní vývoj softwaru.
Získejte podrobný přehled o všem, co souvisí s agilním přístupem, včetně následujících témat:
- Agilní metriky a měření
- Osvědčené postupy
- Strategie neustálého zlepšování
- Nejnovější trendy a technologie
Toto je událost pro agilisty, kteří chtějí navazovat kontakty a diskutovat s odborníky z oboru o všem, co souvisí s projektovým řízením.
6. PMI Global Summit
Kdy: 18.–21. září 2024
Kde: Los Angeles, Kalifornie, USA
Cena: Bude oznámena (cena se obvykle pohybuje v řádu čtyřmístných částek; členové PMI mají nárok na výrazné slevy)
Osobní nebo virtuální: Osobní
PMI Global Summit je jednou z největších konferencí o projektovém řízení v roce 2024. Tato akce, pořádaná Project Management Institute, se zaměří na nejlepší postupy v oblasti projektového řízení a podrobně se bude zabývat standardy PMP.
V době psaní tohoto článku je výzva k předkládání příspěvků pro tuto konferenci stále otevřená. Ačkoli ještě není vše definitivně stanoveno, víme, že se budou konat sekce zaměřené na umělou inteligenci, vzdělávací příležitosti, aktivity a diskuze.
Hledáte záminku pro cestu do zahraničí v tomto roce? Navštivte PMI Global Summit Series Europe v Berlíně v Německu ve dnech 10. až 11. dubna 2024 nebo PMI Africa Conference v Rwandě ve dnech 18. až 20. listopadu 2024.
7. FuturePMO
Kdy: 3. října 2024
Kde: Londýn, Anglie, Evropa
Cena: 464 $ (včasná registrace)
Osobní nebo virtuální: Osobní
S tématem „Kouzelný svět PMO“ bude FuturePMO 2024 od Wellingtone zaručeně hitem. ?
Jedná se o jednodenní konferenci PMO v Londýně, jejímž cílem je spojit přední odborníky a profesionály z oboru v rámci poutavé a vzrušující akce.
Tato konference je koncipována tak, aby byla inspirativní, informativní, zábavná a (bubny, prosím) bez prodejních prvků. Účastníci se mohou setkávat, učit se, sdílet a rozvíjet se, aniž by jim bylo něco prodáváno.
Koneckonců, pokud se jich účastníte, už jste za vstupenku zaplatili.
Užijete si poznatky a diskuse o seriózních tématech PMO a PPM v kombinaci se zábavnými aktivitami, které udrží atmosféru uvolněnou.
FuturePMO 2024 je vlajková loď mezi každoročními akcemi, která se koná každý říjen, ale tyto summity se konají každý měsíc a pořádá je společnost Microsoft ve svých kancelářích v Londýně, Manchesteru a Dublinu. Pokud se této akce nemůžete zúčastnit, sledujte jejich kalendář, abyste si vybrali termín, který vám více vyhovuje.
8. Konference o projektovém řízení čestná uznání
Potřebujete více možností, abyste mohli dopracovat svůj plán na zlepšení svých schopností v oblasti projektového managementu? Podívejte se na jednu z osmi konferencí o projektovém managementu, které získaly čestná uznání:
- Summit žen v projektovém managementu : 7. března 2024 | Dublin, Irsko, Evropa | 272 $ (cena při včasné registraci) | osobní účast
- Devopsdays Denver : 29.–30. dubna 2024 | Denver, Colorado, USA | 175 $ (včasná registrace) | osobní účast
- Agile & Beyond 2024 : 14.–15. května 2024 | Detroit, Michigan, USA | 399 $ (včasná registrace | osobní účast)
- Agile + DevOps West 2024 : 2.–7. června 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | ceny registrace budou brzy zveřejněny | osobní účast
- Agile on the Beach 2024 : 4.–5. července 2024 | Falmouth, Anglie, Evropa | 636 $ (cena při včasné rezervaci) | osobní účast
- Mezinárodní konference o Kanbanu v projektovém řízení : 22.–23. července 2024 | Tokio, Japonsko | 272 $ (včasná registrace) | osobní a digitální účast
- Symposium o projektovém a programovém managementu : 13.–15. srpna 2024 | Canberra, Austrálie | ceny registrace budou brzy zveřejněny | osobní a digitální účast
- 2024 Digital PM Summit Austin : 13.–16. října 2024 | Austin, Texas, USA | 250 $ (vratná digitální záloha – plná cena se odhaduje na 799–1 299 $) | osobní účast
Hlavní poznatky z konferencí pro profesionály v oblasti projektového řízení
Konference o projektovém řízení vám pomohou rozšířit znalosti, navázat nové kontakty a udržet si přehled o trendech v oblasti projektového řízení. Ale co se na nich naučíte?
Některé konference si každý rok vybírají konkrétní téma a podle něj sestavují svůj program. Jiné pokrývají vše, co byste o daném oboru mohli potřebovat vědět.
Bez ohledu na to, jak je akce, které se účastníte, strukturována, získáte inovativní nápady k tématům, jako jsou:
- Agilní a scrumové metodiky
- Správa portfolia
- Řízení změn
- Řízení rizik
- Využití plánů pro efektivní projektové řízení
- Plánování a řízení zdrojů
- Profesní rozvoj
- Nejlepší aplikace a technologie pro plánování, díky kterým bude váš tým vždy o krok napřed
- Řízení týmů a zainteresovaných stran
- Nejnovější nástroje umělé inteligence pro pořizování poznámek, plánování projektů, správu úkolů a spolupráci
- Projektový management v softwarovém inženýrství a vývoji
- Budoucí předpovědi týkající se projektového managementu
Konkrétní témata se liší podle jednotlivých akcí, ale zde uvádíme některé z nejčastějších oblastí, na které se zaměřují.
Jedna akce může například nabídnout workshop o tom, jak používat šablony poznámek z jednání s odborníkem na dané téma, jiná může mít celodenní kurz zaměřený na agilní metody a scrum a další může nabídnout obojí (nebo nic z toho)!
Podívejte se na program akcí, kterých se plánujete zúčastnit, abyste si mohli vybrat konference podle svých zájmů!
Zatímco čekáte na první vzrušující událost, doporučujeme vám osvěžit si znalosti o aktuálním stavu odvětví pomocí podcastů o projektovém řízení, abyste nezmeškali nic důležitého. Koneckonců, chcete si zapisovat jména a sdílet poznámky, ne dohánět zameškané.
Využití znalostí z konference o projektovém řízení
Aplikace bohatých znalostí a moudrosti o nejnovějších trendech v projektovém řízení do reálného pracovního prostředí může být zastrašující. Ale nemusí to tak být!
Existuje ještě jedna poslední ingredience, která vám pomůže maximálně využít hodnotu těchto konferencí o projektovém řízení: software pro projektové řízení událostí. ☑️
A právě tady přichází na řadu ClickUp.
Podívejme se, jak můžete efektivně využívat ClickUp před, během a po konferenci o projektovém managementu.
Před konferencí o projektovém řízení
Pokud se chystáte zúčastnit konference, budete si muset zakoupit vstupenku, rezervovat let a zajistit si ubytování v hotelu. V ClickUp si můžete vytvořit úkoly s termíny, abyste na nic nezapomněli.
Než konference začne, použijte zobrazení kalendáře ClickUp, abyste věděli, kterých sekcí se chcete zúčastnit, kde máte být a kdy tam máte být, abyste z konference vytěžili co nejvíce.
Spojte zobrazení kalendáře se šablonou programu konference ClickUp, abyste měli vše pod kontrolou. Tato šablona byla sice vytvořena pro organizování konferencí, ale je stejně užitečná i pro účastníky.
Během konference o projektovém řízení
Během konference získáte spoustu informací. Použijte ClickUp Notepad k zaznamenávání poznámek z diskusí, přednášek a workshopů. Později můžete tyto záznamy převést do přehledných dokumentů a sledovatelných úkolů, ke kterým budete mít vy i váš tým přístup odkudkoli a kdykoli.
Po konferenci o projektovém řízení
Díky ClickUp Meetings můžete se svým týmem diskutovat o tom, co jste se naučili, a vymýšlet, jak tyto znalosti aplikovat ve svých reálných projektech a procesech. Můžete přiřazovat komentáře jednotlivým členům týmu a dokonce vytvářet opakující se úkoly pro budoucí schůzky.
Ale tím to nekončí. ClickUp je určen pro projektový management, což znamená, že jej můžete použít k lepší organizaci a spolupráci v každodenní práci. Spojte svůj tým pomocí propojených pracovních postupů, sdílených dokumentů ClickUp, dashboardů v reálném čase a dalších funkcí.
Nabízí nástroje, které potřebujete, aby každý člen vašeho týmu mohl pracovat rychleji, chytřeji a ušetřit čas.
Jo, a zmínili jsme, že ClickUp je zdarma? Navždy? Ano. Protože jsme tu, abychom pomáhali vám, ne naopak. #humblebrag
Časté dotazy
Zde najdete odpovědi na často kladené otázky týkající se konferencí o projektovém řízení.
1. Co je to konference o projektovém managementu?
Konference o projektovém řízení je specializovaná akce, jejímž cílem je propojit profesionály, odborníky a nadšence v oboru. Setkáte se, abyste diskutovali, navázali kontakty, sdíleli poznatky a prozkoumali nejnovější trendy v projektovém řízení. Konference obvykle zahrnují hlavní řečníky, workshopy, panelové diskuse a příležitosti k navazování kontaktů, plus bonusy jako after party nebo dokonce honby za pokladem.
2. Jaké jsou výhody účasti na konferenci o projektovém řízení?
Účast na konferenci o projektovém řízení vám dá šanci držet krok s nejnovějšími trendy, metodikami a osvědčenými postupy v oboru. Konference jsou taky skvělým místem pro networking, kde se profesionálové můžou spojit s kolegy, lídry v oboru a potenciálními mentory. Účastníci se navíc můžou zapojit do workshopů a seminářů, kde si vylepší své dovednosti a objeví inovativní řešení běžných problémů v projektovém řízení.
3. Můžete během konference využívat nástroje jako ClickUp?
Rozhodně! Nástroje jako ClickUp jsou během konference o projektovém managementu neocenitelné. Univerzální funkce ClickUp pro projektový management jsou ideální pro plánování, přípravu, pořizování poznámek a následné kroky po konferenci.
Vytvořte úkoly, abyste si nastínili klíčové body, stanovte termíny pro implementaci nových strategií a přiřaďte nové odpovědnosti členům týmu. Můžete také využít integrační možnosti ClickUp k plynulému sdílení poznatků z konference napříč platformami, čímž maximalizujete efektivitu a spolupráci. ??
Nechte navazování kontaktů začít
Naše seznam nejlepších konferencí pro profesionály v oblasti projektového řízení pro tento rok je sice u konce, ale vaše cesta k těmto událostem (a jejich absolvování) teprve začíná.
Zkontrolujte si tedy kalendář, rezervujte si vstupenky, naplánujte si cesty a využijte každou příležitost k posílení svých dovedností v oblasti projektového řízení. Jde především o to, abyste byli informovaní, propojení a inspirovaní.
Je jen na vás, abyste získané poznatky proměnili v hmatatelné úspěchy. Udělejte první krok a optimalizujte své procesy projektového řízení pomocí ClickUp, dokonalého nástroje, který promění poznatky z konferencí v reálné úspěchy.
Jste připraveni dosáhnout svých projektových cílů? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp – je to zdarma! ??