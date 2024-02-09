ClickUp blog
Konference o projektovém řízení, které vám pomohou zdokonalit vaše dovednosti v roce 2025

PMO Team
9. února 2024

Projektoví manažeři jsou hvězdy, které hladce koordinují úkoly, zdroje a časové plány, aby dosáhly konkrétních cílů.

Jsou to mozkem úspěšné realizace projektů a konference o projektovém řízení jsou místem, kam chodí, aby se zdokonalili. ⬆️ ?

Tento článek představuje 10 událostí, které byste si neměli nechat ujít. Získejte informace o nejlepších konferencích o projektovém řízení, které rok 2024 nabízí.

Význam konferencí o projektovém řízení

Udržet si náskok před konkurencí je více než jen profesní cíl; pro projektové manažery je to strategická nutnost. Konference jsou epicentry, kde se setkávají znalosti, inovace a spolupráce, aby utvářely budoucnost tohoto dynamického oboru.

Níže jsme vybrali několik příkladů, jak vám konference o projektovém řízení mohou pomoci učinit rok 2024 vaším dosud nejlepším rokem.

Vybudujte si úspěšnou síť kontaktů

Konference fungují jako katalyzátory příležitostí k navazování kontaktů. Networkingové akce, spontánní rozhovory u kávy a náhodná setkání s předními představiteli oboru vám pomohou navázat smysluplné kontakty s kolegy z oboru projektového managementu, které posunou vaši kariéru vpřed.

Rozvíjejte své dovednosti

Konference o projektovém řízení nabízejí různé pohledy, reálné výzvy a praktické workshopy. Setkejte se s podobně smýšlejícími profesionály z oboru, zdokonalte své dovednosti a proměňte teorii v praktické znalosti, které vám pomohou zvládat cíle, časové plány a zdroje projektového řízení jako profesionál.

Sdílejte znalosti

Setkání zkušených projektových manažerů a myšlenkových vůdců vytváří prostor pro vášnivou výměnu poznatků a osvědčených postupů. Využijte tyto společenské akce k získání bohatých zkušeností, případových studií a metodik, které v učebnicích nenajdete.

Buďte vždy o krok napřed před trendy

Trendy se mění v mžiku oka a konference o projektovém řízení vám mohou pomoci získat náskok (a udržet si ho). Získejte komplexní přehled o tom, co formuje toto odvětví, od nejnovějšího bezplatného softwaru pro projektové řízení až po hloubkovou analýzu nových metodik.

Kompletní seznam nejlepších konferencí o projektovém řízení v roce 2024

Níže jsme vybrali sedm událostí, které si nesmíte nechat ujít, a osm čestných zmínek pro 15 fantastických konferencí, které naplní váš kalendář na celý rok. ?✨

1. Symposium o projektovém managementu

Kdy: 18.–19. dubna 2024

Kde: College Park, Maryland, USA

Cena: 525 $ (osobní účast, cena pro včasné přihlášení)

Osobní nebo virtuální: K dispozici jsou možnosti osobní, virtuální a hybridní účasti.

Symposium projektového managementu každoročně od roku 2014 sdružuje odborníky z oboru. Vyberte si z možností osobní, virtuální a hybridní účasti, což je formát inspirovaný vynikající virtuální akcí Symposium projektového managementu 2020 během pandemie.

Účastníci mohou získat jednotky profesního rozvoje (PDU) pro obnovení certifikace Project Management Professional (PMP) a navíc bohaté znalosti o tématech, jako jsou:

  • Řízení rizik
  • FinOps
  • Metodiky Lean a Agile
  • Správa federálních programů
  • Projektový management 4.0
  • Hodnota zvědavosti

Chcete mít více času na prozkoumání metropolitní oblasti Washingtonu DC a navázání kontaktů s profesionály?

Užijte si dvě konference za sebou, když spojíte Project Management Symposium s 12. výroční konferencí IPMA Research Conference, která je uvedena níže.

2. 12. výzkumná konference IPMA

Kdy: 19.–21. dubna 2024

Kde: College Park, Maryland, USA

Cena: 499 $ (včasná registrace)

Osobní nebo virtuální: Osobní

12. výroční konference IPMA Research Conference patří mezi největší konference o projektovém řízení v Severní Americe v tomto roce. Tématem je Projektové řízení v éře umělé inteligence. Bude se zabývat všemi aspekty propojení AI a PM, včetně následujících:

  • Spolupráce
  • Etické rámce
  • Nové kompetence v oblasti projektového řízení
  • Modely učení
  • Udržitelnost
  • Týmy

Tato třídenní konference představí přední řečníky, kteří se budou věnovat tématům, jako je maximalizace hodnoty projektů, diverzita týmů a dopad umělé inteligence na projektový management.

Po této akci už nebudeme pořádat žádné další akce, ale pokud chcete pokračovat v zábavě, nasedněte na letadlo do Orlanda na konferenci ProjectSummit*BusinessAnalystWorld, která je uvedena níže. ✈️?️

3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

Kdy: 22. až 24. dubna 2024

Kde: Orlando, Florida, USA

Cena: 2 209 $ (včasná registrace)

Osobní nebo virtuální: Osobní

ProjectSummitBusinessAnalystWorld neboli PSBAW je největší konferencí roku 2024 v Severní Americe pro projektové manažery a obchodní analytiky.

Tato akce nabízí jednotky dalšího vzdělávání (CDU) a PDU za každou hodinu výuky; účastníci čtyřdenní akce mají možnost získat celkem 26 kreditů.

PS*BAW je určeno pro vedoucí týmů, projektové manažery, projektové koordinátory, projektové ředitele, strategické manažery, obchodní analytiky a další.

Oficiální program akce není v době psaní tohoto článku ještě stanoven, ale můžete se těšit na přednášky odborníků zastupujících všechny sektory z celého světa.

Připravte se na to, že se vybavíte novými nástroji, dovednostmi a technikami, které můžete okamžitě uplatnit ve svém pracovním prostředí.

4. Global Scrum Gathering

Kdy: 19.–22. května 2024

Kde: New Orleans, Louisiana, USA

Cena: 1 400 $ (včasná registrace)

Osobní nebo virtuální: Osobní

Global Scrum Gathering 2024, neboli GSGNOLA24, pořádá Scrum Alliance v New Orleans a slibuje, že to bude jedna z nejzábavnějších událostí roku.

Účastníci se budou učit od globálních lídrů v oblasti agility, oslaví své úspěchy a získají přístup k zdrojům, které jim pomohou urychlit jejich kariérní růst.

GSGNOLA24 nabídne:

  • Personalizované koučovací sezení
  • Kariérní služby
  • Podnětné přednášky o nejnovějších agilních metodikách
  • Pondělní večírek Mingle, který účastníkům pomůže navázat kontakty a uvolnit se
  • Úterní honba za pokladem s prohlídkou historických památek ve Francouzské čtvrti

Tyto setkání začala již v roce 2004, kdy se komunita scrumu sešla na první společné akci, a každým rokem se rozrůstají. Jsou určena všem, kteří se zajímají o scrum a agilní metody, bez ohledu na odvětví, ve kterém působí.

Navíc, co může být lepší než konference zakončená večírkem a honbou za pokladem? ??

5. Agile2024

Kdy: 22. až 26. července 2024

Kde: Grapevine, Texas (oblast Dallas), USA

Cena: 1 849 $ (speciální cena pro členy při včasné registraci)

Osobní nebo virtuální: Osobní

Výroční konference Agile Alliance, Agile2024, spojuje nadšené členy agilních komunit z celého světa. Účastníci se společně seznámí s nejnovějšími nápady, postupy a strategiemi, které formují agilní vývoj softwaru.

Získejte podrobný přehled o všem, co souvisí s agilním přístupem, včetně následujících témat:

  • Agilní metriky a měření
  • Osvědčené postupy
  • Strategie neustálého zlepšování
  • Nejnovější trendy a technologie

Toto je událost pro agilisty, kteří chtějí navazovat kontakty a diskutovat s odborníky z oboru o všem, co souvisí s projektovým řízením.

6. PMI Global Summit

Kdy: 18.–21. září 2024

Kde: Los Angeles, Kalifornie, USA

Cena: Bude oznámena (cena se obvykle pohybuje v řádu čtyřmístných částek; členové PMI mají nárok na výrazné slevy)

Osobní nebo virtuální: Osobní

PMI Global Summit je jednou z největších konferencí o projektovém řízení v roce 2024. Tato akce, pořádaná Project Management Institute, se zaměří na nejlepší postupy v oblasti projektového řízení a podrobně se bude zabývat standardy PMP.

V době psaní tohoto článku je výzva k předkládání příspěvků pro tuto konferenci stále otevřená. Ačkoli ještě není vše definitivně stanoveno, víme, že se budou konat sekce zaměřené na umělou inteligenci, vzdělávací příležitosti, aktivity a diskuze.

Hledáte záminku pro cestu do zahraničí v tomto roce? Navštivte PMI Global Summit Series Europe v Berlíně v Německu ve dnech 10. až 11. dubna 2024 nebo PMI Africa Conference v Rwandě ve dnech 18. až 20. listopadu 2024.

7. FuturePMO

Kdy: 3. října 2024

Kde: Londýn, Anglie, Evropa

Cena: 464 $ (včasná registrace)

Osobní nebo virtuální: Osobní

S tématem „Kouzelný svět PMO“ bude FuturePMO 2024 od Wellingtone zaručeně hitem. ?

Jedná se o jednodenní konferenci PMO v Londýně, jejímž cílem je spojit přední odborníky a profesionály z oboru v rámci poutavé a vzrušující akce.

Tato konference je koncipována tak, aby byla inspirativní, informativní, zábavná a (bubny, prosím) bez prodejních prvků. Účastníci se mohou setkávat, učit se, sdílet a rozvíjet se, aniž by jim bylo něco prodáváno.

Koneckonců, pokud se jich účastníte, už jste za vstupenku zaplatili.

Užijete si poznatky a diskuse o seriózních tématech PMO a PPM v kombinaci se zábavnými aktivitami, které udrží atmosféru uvolněnou.

FuturePMO 2024 je vlajková loď mezi každoročními akcemi, která se koná každý říjen, ale tyto summity se konají každý měsíc a pořádá je společnost Microsoft ve svých kancelářích v Londýně, Manchesteru a Dublinu. Pokud se této akce nemůžete zúčastnit, sledujte jejich kalendář, abyste si vybrali termín, který vám více vyhovuje.

8. Konference o projektovém řízení čestná uznání

Potřebujete více možností, abyste mohli dopracovat svůj plán na zlepšení svých schopností v oblasti projektového managementu? Podívejte se na jednu z osmi konferencí o projektovém managementu, které získaly čestná uznání:

  1. Summit žen v projektovém managementu : 7. března 2024 | Dublin, Irsko, Evropa | 272 $ (cena při včasné registraci) | osobní účast
  2. Devopsdays Denver : 29.–30. dubna 2024 | Denver, Colorado, USA | 175 $ (včasná registrace) | osobní účast
  3. Agile & Beyond 2024 : 14.–15. května 2024 | Detroit, Michigan, USA | 399 $ (včasná registrace | osobní účast)
  4. Agile + DevOps West 2024 : 2.–7. června 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | ceny registrace budou brzy zveřejněny | osobní účast
  5. Agile on the Beach 2024 : 4.–5. července 2024 | Falmouth, Anglie, Evropa | 636 $ (cena při včasné rezervaci) | osobní účast
  6. Mezinárodní konference o Kanbanu v projektovém řízení : 22.–23. července 2024 | Tokio, Japonsko | 272 $ (včasná registrace) | osobní a digitální účast
  7. Symposium o projektovém a programovém managementu : 13.–15. srpna 2024 | Canberra, Austrálie | ceny registrace budou brzy zveřejněny | osobní a digitální účast
  8. 2024 Digital PM Summit Austin : 13.–16. října 2024 | Austin, Texas, USA | 250 $ (vratná digitální záloha – plná cena se odhaduje na 799–1 299 $) | osobní účast

Hlavní poznatky z konferencí pro profesionály v oblasti projektového řízení

Konference o projektovém řízení vám pomohou rozšířit znalosti, navázat nové kontakty a udržet si přehled o trendech v oblasti projektového řízení. Ale co se na nich naučíte?

Některé konference si každý rok vybírají konkrétní téma a podle něj sestavují svůj program. Jiné pokrývají vše, co byste o daném oboru mohli potřebovat vědět.

Bez ohledu na to, jak je akce, které se účastníte, strukturována, získáte inovativní nápady k tématům, jako jsou:

Konkrétní témata se liší podle jednotlivých akcí, ale zde uvádíme některé z nejčastějších oblastí, na které se zaměřují.

Jedna akce může například nabídnout workshop o tom, jak používat šablony poznámek z jednání s odborníkem na dané téma, jiná může mít celodenní kurz zaměřený na agilní metody a scrum a další může nabídnout obojí (nebo nic z toho)!

Podívejte se na program akcí, kterých se plánujete zúčastnit, abyste si mohli vybrat konference podle svých zájmů!

Zatímco čekáte na první vzrušující událost, doporučujeme vám osvěžit si znalosti o aktuálním stavu odvětví pomocí podcastů o projektovém řízení, abyste nezmeškali nic důležitého. Koneckonců, chcete si zapisovat jména a sdílet poznámky, ne dohánět zameškané.

Využití znalostí z konference o projektovém řízení

Aplikace bohatých znalostí a moudrosti o nejnovějších trendech v projektovém řízení do reálného pracovního prostředí může být zastrašující. Ale nemusí to tak být!

Existuje ještě jedna poslední ingredience, která vám pomůže maximálně využít hodnotu těchto konferencí o projektovém řízení: software pro projektové řízení událostí. ☑️

A právě tady přichází na řadu ClickUp.

Podívejme se, jak můžete efektivně využívat ClickUp před, během a po konferenci o projektovém managementu.

Před konferencí o projektovém řízení

Pokud se chystáte zúčastnit konference, budete si muset zakoupit vstupenku, rezervovat let a zajistit si ubytování v hotelu. V ClickUp si můžete vytvořit úkoly s termíny, abyste na nic nezapomněli.

Konference o projektovém managementu: Kalendář ClickUp
Spravujte a organizujte projekty a plánujte úkoly v flexibilním kalendáři, aby byly týmy vždy synchronizované.

Než konference začne, použijte zobrazení kalendáře ClickUp, abyste věděli, kterých sekcí se chcete zúčastnit, kde máte být a kdy tam máte být, abyste z konference vytěžili co nejvíce.

Konference o projektovém managementu: Šablona programu konference ClickUp
Vytvořte si program konferenčních sekcí a akcí, kterých se zúčastníte.

Spojte zobrazení kalendáře se šablonou programu konference ClickUp, abyste měli vše pod kontrolou. Tato šablona byla sice vytvořena pro organizování konferencí, ale je stejně užitečná i pro účastníky.

Během konference o projektovém řízení

Během konference získáte spoustu informací. Použijte ClickUp Notepad k zaznamenávání poznámek z diskusí, přednášek a workshopů. Později můžete tyto záznamy převést do přehledných dokumentů a sledovatelných úkolů, ke kterým budete mít vy i váš tým přístup odkudkoli a kdykoli.

Konference o projektovém managementu: používání poznámkového bloku ClickUp
Snadno pořizujte poznámky, upravujte je pomocí bohatého formátování a převádějte je na sledovatelné úkoly přístupné odkudkoli v ClickUp Notepad.

Po konferenci o projektovém řízení

Díky ClickUp Meetings můžete se svým týmem diskutovat o tom, co jste se naučili, a vymýšlet, jak tyto znalosti aplikovat ve svých reálných projektech a procesech. Můžete přiřazovat komentáře jednotlivým členům týmu a dokonce vytvářet opakující se úkoly pro budoucí schůzky.

Uložení opakující se úlohy v ClickUp
Nastavte si opakující se úkoly, abyste zefektivnili svou práci, a to výběrem harmonogramu schůzek a jejich náhledem v kalendáři v ClickUp.

Ale tím to nekončí. ClickUp je určen pro projektový management, což znamená, že jej můžete použít k lepší organizaci a spolupráci v každodenní práci. Spojte svůj tým pomocí propojených pracovních postupů, sdílených dokumentů ClickUp, dashboardů v reálném čase a dalších funkcí.

Nabízí nástroje, které potřebujete, aby každý člen vašeho týmu mohl pracovat rychleji, chytřeji a ušetřit čas.

Dashboard ClickUp
Rozdělte si cíle, úkoly, agilní body a stavy projektů v vysoce přizpůsobitelném panelu ClickUp 3. 0 Dashboard.

Jo, a zmínili jsme, že ClickUp je zdarma? Navždy? Ano. Protože jsme tu, abychom pomáhali vám, ne naopak. #humblebrag

Časté dotazy

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky týkající se konferencí o projektovém řízení.

1. Co je to konference o projektovém managementu?

Konference o projektovém řízení je specializovaná akce, jejímž cílem je propojit profesionály, odborníky a nadšence v oboru. Setkáte se, abyste diskutovali, navázali kontakty, sdíleli poznatky a prozkoumali nejnovější trendy v projektovém řízení. Konference obvykle zahrnují hlavní řečníky, workshopy, panelové diskuse a příležitosti k navazování kontaktů, plus bonusy jako after party nebo dokonce honby za pokladem.

2. Jaké jsou výhody účasti na konferenci o projektovém řízení?

Účast na konferenci o projektovém řízení vám dá šanci držet krok s nejnovějšími trendy, metodikami a osvědčenými postupy v oboru. Konference jsou taky skvělým místem pro networking, kde se profesionálové můžou spojit s kolegy, lídry v oboru a potenciálními mentory. Účastníci se navíc můžou zapojit do workshopů a seminářů, kde si vylepší své dovednosti a objeví inovativní řešení běžných problémů v projektovém řízení.

3. Můžete během konference využívat nástroje jako ClickUp?

Rozhodně! Nástroje jako ClickUp jsou během konference o projektovém managementu neocenitelné. Univerzální funkce ClickUp pro projektový management jsou ideální pro plánování, přípravu, pořizování poznámek a následné kroky po konferenci.

Kontrolní seznam a chatovací okno v zobrazení úkolů ClickUp
V rámci úkolu ClickUp můžete snadno vytvářet a organizovat podrobné seznamy úkolů se skupinami položek, které lze dokonce přiřadit jiným uživatelům.

Vytvořte úkoly, abyste si nastínili klíčové body, stanovte termíny pro implementaci nových strategií a přiřaďte nové odpovědnosti členům týmu. Můžete také využít integrační možnosti ClickUp k plynulému sdílení poznatků z konference napříč platformami, čímž maximalizujete efektivitu a spolupráci. ??

Nechte navazování kontaktů začít

Naše seznam nejlepších konferencí pro profesionály v oblasti projektového řízení pro tento rok je sice u konce, ale vaše cesta k těmto událostem (a jejich absolvování) teprve začíná.

Zkontrolujte si tedy kalendář, rezervujte si vstupenky, naplánujte si cesty a využijte každou příležitost k posílení svých dovedností v oblasti projektového řízení. Jde především o to, abyste byli informovaní, propojení a inspirovaní.

Je jen na vás, abyste získané poznatky proměnili v hmatatelné úspěchy. Udělejte první krok a optimalizujte své procesy projektového řízení pomocí ClickUp, dokonalého nástroje, který promění poznatky z konferencí v reálné úspěchy.

Jste připraveni dosáhnout svých projektových cílů? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp – je to zdarma! ??

