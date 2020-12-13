LevelUp 2020: 11 poznatků a co nás čeká v budoucnosti práce

Pssst! Pokud hledáte LevelUp 2021, můžete se zaregistrovat zde!
A tím končí naše vůbec první konference ClickUp! 🎉
Děkujeme všem více než 12 000 účastníkům, kteří se akce zúčastnili a spolupracovali s naším týmem – díky vaší účasti se z této akce stala opravdu výjimečná událost.
Doufáme, že jste si z něj odnesli stejně mnoho jako my, kteří jsme jej pořádali. Z tohoto procesu jsme se hodně naučili a vážíme si vaší zpětné vazby, díky níž se můžeme posunout na vyšší úroveň... LevelUp 2020! 🙌
Pokud jste LevelUp zmeškali, nezoufejte.
Zde najdete nejdůležitější momenty a sekce z LevelUp 2020. 👇
Pojďme se do toho pustit!
1. Cesta ClickUp a co nás čeká v roce 2021
Zeb Evans, generální ředitel ClickUp a vizionář v oblasti práce, zahájil naši akci úvodem do programu dne, zvláštním poděkováním naší komunitě a shrnutím bláznivého (a produktivního) roku 2020 a toho, kam směřujeme v nadcházejícím roce.
„Naším posláním v ClickUp vždy bylo zvyšovat produktivitu lidí. Dosáhli jsme toho společně tím, že jsme naslouchali vám, našim uživatelům. Vaše zpětná vazba bude i nadále pomáhat určovat směr ClickUp v roce 2021.“
—Zeb Evans, generální ředitel společnosti ClickUp
Na závěr tohoto roku jsme rozšířili naši komunitu na více než 200 000 týmů, v rámci série A jsme získali 35 milionů dolarů, abychom zvýšili produktivitu světa, a každý týden jsme vydali významnou aktualizaci, celkem:
- Více než 310 dodaných funkcí
- Více než 55 vylepšených funkcí
- Více než 40 integrací
Zeb se zmínil o důležitosti neustálého vylepšování platformy ClickUp a o tom, jak jsme zaznamenali exponenciální nárůst počtu uživatelů ClickUp 2.0 – a to vše díky neuvěřitelné zpětné vazbě od našich uživatelů!
Lze s jistotou říci, že Zebův důraz na naslouchání uživatelům za účelem neustálého zlepšování je jedním z hlavních témat LevelUp.
Dozvěděli jsme se také několik velmi zajímavých novinek o tom, co nás čeká v prvním čtvrtletí roku 2021:
- Lokalizace ClickUp do více než 7 jazyků
- Vylepšení stávajících funkcí, jako jsou Domů, Doručená pošta a Cíle
- Dodávání nativních aplikací pro bleskurychlý mobilní zážitek
- Budování spolehlivosti s úplným pokrytím testů
- Přidání další podpory 24/7; telefonická podpora v reálném čase, podpora v jiných jazycích než angličtině a nový program koučování 🙌
„Naší hlavní hodnotou vždy byl nejlepší zákaznický servis v oboru a také nejlepší zákaznická zkušenost, jakou kdy kdo zažil,“ řekl Zeb.
„Za tímto účelem rozšiřujeme nepřetržitou zákaznickou podporu v reálném čase. Zavádíme také celosvětové týmy podpory. A nakonec zavedeme telefonickou a Zoom podporu s novým programem ClickUp Coaching Program, který vám pomůže s čímkoli. “
2. Jak naši vývojáři dodávají produkty velmi rychle pomocí ClickUp
Jak náš průkopnický tým vývojářů produktů každý týden opakuje a dodává nové funkce?
Alex Yurkowski, technický ředitel společnosti ClickUp, vysvětluje, jak náš tým inženýrů posouvá principy agilního vývoje na vyšší úroveň pomocí ClickUp.
„Abychom mohli vydávat aktualizace každý týden, využíváme tři výkonné, propojené komponenty ClickUp: akční položky pro udržení správného směru, sprinty pro měření a přidělování potřebných zdrojů a funkce interní a externí komunikace pro zkrácení zpětné vazby.“
—Alex Yurkowski, technický ředitel společnosti ClickUp
Tři klíčové komponenty, které Alexův tým využívá každý den, zahrnují:
- Malé, praktické položky, které vám pomohou udržet si přehled o práci, jako jsou úkoly, stavy, automatizace a přiřazené komentáře.
- Sprints ClickApp využívající odhady Sprint, rozdělení bodů Sprint podle přidělených osob pro velké projekty a přizpůsobení zdrojů Sprint pomocí agilního přístupu.
- Komunikační funkce pro odstranění bariér mezi odděleními a synchronizaci vašeho rozptýleného týmu napříč několika časovými pásmy
Dozvěděli jsme se, že rychle se rozvíjející produktový tým musí být zcela sladěný a mít přehled o práci ze všech úhlů, proto jsou pro vydávání týdenních verzí produktů uživatelům nezbytné úkoly, sprinty a komentáře.
Klíčové je odstranění komunikačních bariér, protože produktový tým může v krátkém časovém úseku plynule komunikovat s více týmy ohledně nových funkcí: QA pro testování, marketing pro obsah a týmy podpory pro řešení problémů.
Alex se také zmínil o síle dashboardů ClickUp a o tom, jak je jeho tým na dálku využívá ke sledování všeho od pracovní zátěže po úzká místa, například které aktualizace uvízly v QA a které položky vyžadují větší pozornost, aby bylo zajištěno hladké vydání.
3. Nová šablona a centra aplikací pro rychlejší zapojení
Co kdybyste mohli vytvářet, přizpůsobovat a prohlížet si všechny své šablony pracovních postupů na jednom místě? Mít přístup ke všem svým aplikacím a integracím a aktivovat je podle týmu?
Přesně to budete moci dělat s novými centry šablon a aplikací ClickUp!
„Nová centra šablon a aplikací jsou navržena tak, aby posunula vaši produktivitu na vyšší úroveň. Budete moci snadno procházet a přizpůsobovat šablony a detailně upravovat aplikace ve svém pracovním prostoru.“
—Sophia Kaminski, manažerka pro úspěch zákazníků ve společnosti ClickUp
Díky novému centru šablon ušetříte čas, budete moci šablony znovu použít a upravit a sdílet své výtvory s kýmkoli ve svém týmu.
Mezi další zajímavosti patří možnost:
- Prohlédněte si knihovnu šablon vytvořených ClickUpem a vaším týmem.
- Přidat popisy šablon
- Náhled šablon před použitím
Druhou novinkou, kterou Sophia představila, je nové App Center.
Díky ClickUp App Center budete mít konečně všechny své aplikace a integrace na jednom místě!
Díky tomu budou týmy moci snadno procházet a vybírat doplňky, které jsou pro ně nejvhodnější, a aplikovat je všechny najednou.
Sophia také naznačila další funkce, díky nimž budou týmy moci vytvářet a konfigurovat své aplikace podle různých potřeb týmu ve svém pracovním prostoru. Například budete moci nastavit podrobná oprávnění pro sdílení v cloudu s integracemi jako Dropbox a Google Drive.
4. Jak ClickUp využívá organický marketing k generování více než 12 milionů dolarů v bezplatných kliknutích měsíčně
Jak sakra rozjet marketing v nejkonkurenceschopnějším softwarovém odvětví na světě?
Na tuto otázku může odpovědět pouze Aaron Cort, náš ředitel marketingu.
„Jak si získat miliony příznivců a generovat miliony bezplatných kliknutí každý měsíc? Je k tomu zapotřebí organický přístup, který je veden produktem, vašimi uživateli a strategickým obsahem, který jim pomáhá na jejich cestě.“
—Aaron Cort, ředitel marketingu ve společnosti ClickUp
Aaron se podělil o klíčové strategie, které pomohly ClickUp organicky růst od základů díky obsahu a růstu založenému na produktech, který i dnes pohání vzestup ClickUp.
Tyto tři strategické pilíře zahrnují:
- Růst vedený produktem: udržování produktu v popředí a v centru pozornosti při vedení uživatelské cesty
- Růst vedený uživateli: naslouchání komunitě a zapojení se do ní, abyste získali příznivce
- Růst založený na obsahu: budování viditelnosti pomocí SEO a vysoce kvalitního obsahu
Jak tyto tři pilíře vypadají v praxi? Aaron se podělil o některé strategie, které podporují organický růst ClickUp:
- Týdenní novinky, kterým žádná konkurence nedokáže stačit
- Vedoucí pozice v oboru díky plánu Free Forever
- Zákaznická podpora 24/7
- Zpětná vazba uživatelů a zapojení komunity prostřednictvím e-mailů, sociálních sítí a diskusních fór
- Dominujte v SEO díky obsahu zaměřenému na uživatele
Aaron se také zmínil o tajné ingredienci ClickUp: našich základních hodnotách, jimiž jsou naléhavost a spokojenost zákazníků, a o tom, jak tyto hodnoty pohánějí náš marketing.
…a pak překvapení! Všichni se mohli setkat s Melissou!
5. Posunutí obsahu zaměřeného na značku a uživatele na vyšší úroveň
Melissa Rosenthal, naše nová kreativní ředitelka, vystoupila na pódiu, aby představila několik velkých novinek, které posunou obsah ClickUp na novou úroveň!
„Chceme, aby ClickUp byl jako přítel, který vám pomáhá během dne, rozumí vašim frustracím a dává vám něco zpět – ať už jste individuální uživatel, malá firma nebo tým velké společnosti.“
—Melissa Rosenthal, kreativní ředitelka společnosti ClickUp
Ano, připravujeme několik zajímavých nových formátů obsahu, které mají lidem pomoci ještě lépe využít nástroje, které používají každý den.
Melissa představila několik z těchto nových formátů obsahu:
- Originální podcasty
- Nový vzdělávací obsah
- Příběhy ClickUp
Zatím se jedná převážně o upoutávky, ale Melissa uvedla, že první věcí, kterou uživatelé mohou vyzkoušet, je ClickUp Stories, nová epizodická série zaměřená na to, jak lidé díky ClickUp získávají ze života více.
Jedná se o krátká videa, ve kterých uživatelé představují, jak pomocí produktivity a projektového řízení překonávají každodenní výzvy!
Máte pocit, že máte vlastní příběh, o který byste se chtěli podělit?
Skvělé! Chceme vás vyslechnout (a možná vás i obsadit do hlavní role), proto prosím vyplňte náš formulář zde!
6. Jak podnikatelé využívají ClickUp k dosažení svých cílů v oblasti práce z domova
Další panel přinesl velkou změnu formátu... vyslechli jsme si tři různé konzultanty a podnikatele z ClickUp, kteří nám prozradili některé triky a tipy, které používají k posunutí svých podnikatelských procesů v rámci práce z domova na vyšší úroveň.
Mezi nejdůležitější poznatky, které jsme získali od našich zkušených uživatelů ClickUp, patří:
- Dashboardy a cíle jsou oblíbené funkce pro měření pokroku a udržování správného směru.
- Flexibilní pracovní postupy ClickUp jsou ideální pro vytvoření plně funkčního CRM pro vaši firmu.
- V ClickUp můžete vytvořit šablonu téměř pro cokoli, takže si uložte své šablony vlastního stavu, úkolů a vlastních polí pro opakující se nebo podobné projekty.
- Automatizace jsou skvělým způsobem, jak ušetřit čas při opakovaných administrativních úkolech.
- Myšlenkové mapy vám pomohou vizualizovat vaše brainstormingy a propojit důležité obchodní nápady (a úkoly) dohromady.
…a mnohem, mnohem více!
Pokud vám takové praktické tipy přijdou užitečné, doporučujeme vám navštívit jejich webové stránky a sledovat je na YouTube!
7. Marketingové triky s Neilem Patelem a Danem Fleyshmanem
Mezi hostujícími řečníky pokračovali dva velcí jména, která se stala celebritami v oblasti digitálního marketingu a brandingu: Neil Patel a Dan Fleyshman.
Dan se Neila zeptal, jak založil své obsahové impérium, jaká je jeho strategie SEO pro rok 2021, jaké jsou osvědčené postupy pro obsah na sociálních sítích a YouTube, placená reklama a další.
„Pokud chcete v roce 2021 a v dalších letech dosáhnout dobrých výsledků v oblasti SEO, musíte se zaměřit na několik věcí: kvalitní zpětné odkazy a uživatelský zážitek na stránkách. Chcete vytvářet kvalitní zážitky a získávat odkazy z kvalitních webových stránek.“
—Neil Patel, marketingový guru a autor bestsellerů
Neil předal několik cenných informací pro všechny podnikatele, kteří chtějí rozšířit svůj digitální plán, včetně:
- Důležitost vytváření obsahu tam, kde se pohybuje vaše publikum, zejména na LinkedIn, TikTok a YouTube
- Využijte své nápady na obsah ze sociálních sítí i na YouTube
- Nebojte se natáčet videa na svůj telefon (diváci touží po autentičnosti).
- Vaše webové stránky jsou klíčem k budování vaší značky a získávání potenciálních zákazníků.
- Sociální sítě jako LinkedIn a Instagram se staly klíčovými pro podněcování konverzací, které vedou k novým obchodním příležitostem.
- Nezanedbávejte sílu komentářů, které podporují zapojení uživatelů.
- Hlasové vyhledávání bude mít stále větší význam
- Optimalizace obsahu pro doporučené úryvky
…a mnohem více! Podívejte se na kompletní rozhovor níže.
8. Jak vytvořit vlastní aplikace pro zvýšení produktivity
Můžete v ClickUp vytvářet vlastní aplikace pro zvýšení produktivity, aniž byste uměli programovat?
Odpověď je jednoznačné ANO, dokazuje Vincent Khadige, Enterprise Account Manager ve společnosti ClickUp.
„Pokud jste jako já, chcete nastavit perfektní pracovní procesy – aniž byste museli napsat jediný řádek kódu. Dobrou zprávou je, že s ClickUpem můžete vytvářet úžasně výkonné aplikace pro zvýšení produktivity, které splní téměř jakékoli požadavky, a to bez nutnosti psát kód.“
—Vincent Khadige, produktový manažer pro podnikové řešení ve společnosti ClickUp
Prezentace Vincenta pokrývá vše od základů personalizace vaší pracovní struktury pomocí hierarchie ClickUp až po přizpůsobení úkolů pro různé případy použití a vytváření vysoce vizuálních dashboardů pro měření všeho od sledování chyb až po výnosy!
Některé z věcí, které jsme se naučili:
- Vytvářejte vodopádové pracovní postupy pro téměř všechny potřeby týmu, od rozdělení práce po přidělování kapacit.
- Proměňte úkoly v položky, které přesahují rámec správy úkolů
- Vytvořte chatovací kanály podobné Slacku
- Přizpůsobení hierarchie, vnořených podúkolů a dalších prvků v více seznamech
- Vytvořte jednoduchý a škálovatelný CRM systém s vlastními poli, e-maily, formuláři a automatizacemi.
Díky vysoké míře přizpůsobitelnosti ClickUp můžete transformovat téměř jakoukoli funkci, nahradit tak svůj technologický stack a skutečně soustředit veškerou svou práci na jednom místě — jediným omezením je vaše představivost.
Vincent nám navíc poskytl náhled na další funkce, které budou brzy k dispozici:
- Vnořené podúkoly
- Vztahy mezi úkoly a dokumenty
- E-mail v ClickUp
- Jednoduché rozvržení
Podívejte se na celou sekci a dozvíte se více!
9. Jak řešíme výzvy v odvětví produktivity
Pokud jde o redefinici odvětví, David Sacks není žádným nováčkem.
Bývalý provozní ředitel společnosti PayPal a nyní investor/poradce společnosti ClickUp se připojil k Zebovi a Tommy Wangovi, vedoucímu prodeje společnosti ClickUp, k diskuzi u kulatého stolu o výzvách a směřování v oblasti produktivity a spolupráce.
Dozvěděli jsme se, jak David vidí budoucnost této kategorie: po desetiletích rozdělení Microsoft Office dojde k opětovnému spojení výkonných nástrojů pro zvýšení produktivity.
„Zebova vize ClickUp jako komplexního produktu, rychlé tempo vývoje týmu a radost, kterou lidem používání platformy přináší, jsou všeobecnými ukazateli toho, že tato společnost přepisuje pravidla v tomto odvětví.“
—David Sacks, technologický podnikatel a investor
David také vysvětlil svou vizi ClickUp jako přední platformy, která je schopna posílit týmy tím, že sjednotí veškerou jejich práci na jednom místě.
Tommy také položil Zebovi otázky ohledně toho, jak ClickUp reaguje na výzvy v tomto odvětví:
- Jak můžeme konsolidovat nástroje, aby lidé ušetřili čas a zvýšili produktivitu
- Software s vlastním názorem a proč lidé chtějí nástroje, které doplňují jejich práci, a ne jim říkají, jak mají pracovat
- Proč je rychlý vývoj a nadšení klíčem k vytvoření nástroje, který splňuje požadavky spotřebitelů
- …a mnohem více!
Podívejte se na kompletní sekci níže.
10. Vize produktu ClickUp pro rok 2021
Den zakončila dlouho očekávaná ukázka toho, co mohou uživatelé očekávat v příštím roce.
V této sekci Zeb představil dlouhodobou vizi ClickUp a krátkodobý plán pro první čtvrtletí roku 2021.
„Naše mise je dnes stejná jako před třemi lety, kdy jsme začínali: sjednotit veškerou vaši práci a nástroje na jednom místě.“
—Zeb Evans, generální ředitel společnosti ClickUp
„Naším mottem vždy bylo nahradit všechny aplikace jednou jedinou. A dnes jsme tomu blíže než kdykoli předtím. Ale než budou naše bezkódové nástroje pro zvýšení produktivity dokonalé, máme před sebou ještě dlouhou cestu.“
Zeb rozvedl zaměření produktu ClickUp z úvodního proslovu a přidal další náhledy na to, co nás čeká v budoucnu:
- Vylepšení stávajících funkcí (cíle, domovská stránka, doručená pošta a další)
- Rychlost a výkon platformy ve všech aplikacích
- Spolehlivost díky důkladnému automatizovanému testování a škálovatelné infrastruktuře
Brian Shen, vedoucí produktový manažer, vystoupil na pódium, aby nám představil další chystané funkce!
„I když rychlost a spolehlivost byly a budou i nadále naším hlavním zaměřením, vyvíjíme také převratné funkce na základě vašich požadavků: více způsobů, jak zůstat organizovaní a přenést svou komunikaci (například e-maily) do ClickUp. “
—Brian Shen, vedoucí produktový manažer ve společnosti ClickUp
V návaznosti na předchozí prezentaci Vincenta o transformaci úkolů na univerzální položky Brian ukázal, jak mohou úkoly představovat vše od kontaktů po společnosti a obchody.
Brzy budete moci provádět ještě podrobnější přizpůsobení díky několika novým funkcím, které budou brzy k dispozici:
- Vztahy mezi úkoly a dokumenty
- Vnořené podúkoly
- E-mail v ClickUp
- Obousměrná synchronizace s Google Kalendářem a Outlookem
- …a mnoho dalšího přijde v prvním čtvrtletí 2021 (vnořené složky, typy položek, cíle V2, abychom jmenovali alespoň některé).
Brian také představil možné způsoby využití (a uživatelské rozhraní) každé nové funkce – doporučujeme shlédnout celou sekci, abyste viděli vše v akci!
11. Závěrečná tečka: nové mobilní aplikace
V neposlední řadě jsme se na závěr dočkali velmi speciálního oznámení od Nicka Krekowa, produktového manažera společnosti ClickUp.
„Vyslyšeli jsme vás a rozhodli jsme se kompletně přepracovat nové nativní mobilní aplikace od základu. Nyní budete moci používat ClickUp na Androidu a iOS s rychlostí, spolehlivostí a krásným, snadno použitelným mobilním uživatelským rozhraním.“
—Nick Krekow, produktový manažer ve společnosti ClickUp
Nick a produktový tým tvrdě pracovali v zákulisí na kompletním přepracování mobilní aplikace ClickUp pomocí nového uživatelského rozhraní s názvem Flutter.
Flutter umožnil našemu produktovému týmu:
- Vytvořte si plně nativní prostředí ClickUp s uživatelským rozhraním optimalizovaným pro mobilní zařízení.
- Zrychlete vývoj mobilních aplikací
- Vytvořte konzistentní prostředí ClickUp pro Android i iOS.
Jak rychlé tedy tyto nové aplikace skutečně budou? Nick vysvětlil, že díky vylepšením Flutteru se průměrná doba spuštění zkrátila z deseti sekund na pouhou jednu sekundu.
A co víc, Nick nám také ukázal, jak vypadá nové mobilní uživatelské rozhraní ClickUp:
Tyto mobilní funkce jsou jen začátek. Nick také zmínil další webové funkce, které budou brzy plně optimalizovány pro mobilní zařízení, například:
- Doručená pošta
- Poznámkový blok
- Dashboardy
- Sledování času
A to nejlepší? Nové mobilní aplikace budou k dispozici v obchodech s aplikacemi již příští týden!
Závěr
Lze s jistotou říci, že každý, kdo se zúčastnil LevelUp, si odnesl něco pro sebe, ať už hledal praktické strategie pro zvýšení produktivity, zajímavé nové funkce, nebo se jen chtěl blíže seznámit s naším produktem a vizí.
Nejdůležitější je, že jsme se dozvěděli, jak Zeb a jeho tým každý den naslouchají komunitě, aby vylepšili platformu a učinili svět produktivnějším místem.
„Chceme upřímně poděkovat všem, kteří se zúčastnili LevelUp. Účast byla obrovská a překonala i naše nejodvážnější očekávání. Jsme velmi rádi, že jsme měli příležitost se s vámi setkat. A srdečně děkujeme všem, kteří s námi zůstali po celou dobu této cesty – doufáme, že se uvidíme na této akci osobně příští rok!“
—Zeb Evans, generální ředitel společnosti ClickUp
Těšte se na tyto nové funkce a další novinky, které vám každý týden přineseme. Těšíme se na vás příští rok na LevelUp!