Milanote vs. Miro: Který nástroj je nejlepší v roce 2025?

Vzhledem k tomu, že týmy překračují fyzické hranice a přijímají distribuovaný model práce, stává se schopnost vizuálně komunikovat, vytvářet nápady a řešit problémy více než jen preferencí – stává se strategickou nutností.
Milanote a Miro jsou oblíbené nástroje pro spolupráci, které pomáhají jednotlivcům i týmům vizuálně zachytit nápady a plány. Můžete je použít ke spolupráci na strategických projektových plánech a kreativních propagačních materiálech, aniž byste museli být ve stejné místnosti.
Obě nástroje mají srovnatelné funkce, ale jeden z nich může lépe vyhovovat vašim potřebám a preferencím v závislosti na způsobu použití, rozpočtu, velikosti týmu atd.
Pokud se nemůžete rozhodnout, přečtěte si naše podrobné srovnání nástrojů Miro a Milanote. Jsme si jisti, že vám pomůže učinit správné rozhodnutí mnohem rychleji.
Co je Milanote?
Milanote je snadno použitelný cloudový software pro vizuální spolupráci, který zahrnuje poznámky, šablony a tabule. Součástí balíčku jsou také kalendáře a grafické prvky. Umožňuje jednotlivcům a týmům spolupracovat a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase k jejich kreativním projektům, zejména těm, které obsahují velké množství vizuálních prvků.
Tabule Milanote nabízejí vizuálně příjemný a přizpůsobitelný pracovní prostor pro plánování projektů. Jednoduchý systém drag-and-drop vám umožňuje uspořádat a upravit tabule na libovolnou velikost. Tabule můžete naplnit poznámkami, seznamy úkolů, obrázky, videi, náčrtky a odkazy.
Svou tabuli můžete snadno sdílet s ostatními i pro projekty vzdálené spolupráce a získávat zpětnou vazbu. Milanote podporuje mnoho typů souborů, jako jsou JPG, PDF, MS Word Docs, Excel a standardní designové soubory, což umožňuje hladkou integraci do vašeho každodenního pracovního postupu.
Milanote se integruje také s oblíbenými nástroji pro správu projektů a komunikaci, což umožňuje efektivní spolupráci napříč platformami.
Funkce Milanote
Prozkoumejme klíčové funkce Milanote a podívejme se, proč je kreativní týmy mají tak rády.
1. Web Clipper
Milanote Web Clipper je bezplatné rozšíření prohlížeče, které vám umožňuje přidávat obrázky, videa a text přímo na vaši nástěnku z jakékoli webové stránky. Můžete také povolit zkratku pro ořezávání textu, která se zobrazí vždy, když vyberete blok textu pomocí tlačítka Povolit připnutí vybraného textu.
2. Šablony
Jakmile vytvoříte novou tabuli, Milanote vám poskytne knihovnu předem připravených šablon, které odpovídají potřebám vašeho projektu. K dispozici je více než 30 témat, jako jsou kreativní briefy, projektové plány, fotografie a návrh her. Po výběru jednoho z témat najdete širokou škálu šablon.
3. Pořizování poznámek
Pořizování poznámek v Milanote je vynikající nástroj pro vizuální spolupráci s uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcí drag-and-drop. Pomáhá vám spravovat více displejů, poznámek, sloupců, řádků, videí, souborů, odkazů a úkolů na nekonečném virtuálním plátně. Chytrá oznámení, upozornění a možnosti interakce týmu, jako je přidávání komentářů, zvyšují kvalitu poznámek a produktivitu tím, že poskytují sdílený prostor pro společné brainstormingy.
Ceny Milanote
- Používejte Milanote zdarma
- Cena za osobu: 9,99 $/měsíc za uživatele
- Upgradujte svůj tým(pro 10 osob): 49 $/měsíc na uživatele(pro 50 osob): 99 $/měsíc na uživatele
Co je Miro?
Miro je univerzální digitální a vizuální nástroj pro práci s tabulemi, který týmu umožňuje vytvářet, plánovat a navrhovat svou vizi v reálném čase. Virtuální tabule Miro jsou rozsáhlé a umožňují spolupráci, takže na obrazovce můžete vytvořit cokoli, od mapy uživatelské cesty až po kompletní plán vývoje produktu.
Nabízí komplexní funkce, jako je mind mapping, integrovaná správa kalendáře a podpora chatování pro standardní procesy vývoje produktů. Jeho funkce vizualizace dat v reálném čase a agilní metodika jsou obzvláště užitečné pro týmy, které chtějí spravovat velké i malé projekty.
Miro je ideální pro týmy všech velikostí v oblasti inženýrství, marketingu, vývoje produktů, návrhu procesů, návrhu UX a dalších oborech, kde je třeba zvýšit produktivitu. S Miro mohou týmy efektivně přijímat rozhodnutí a analyzovat složité nápady pomocí špičkového vizuálního řízení pracovních postupů.
Funkce Miro
Miro nabízí řadu funkcí pro lepší spolupráci, brainstorming a vizuální komunikaci jak v rámci bezplatného tarifu, tak i tarifu pro týmy. Zde jsou některé z klíčových funkcí Miro.
1. Myšlenkové mapy
Funkce mindmappingu v Miro vám umožní snadno organizovat vaše nápady a vizualizovat složité problémy. Můžete také použít AI-poháněný Miro Assist k automatickému vytváření mindmap pro nové nápady.
Tento nástroj vám pomůže prezentovat vaše nápady tak, jak chcete, sdílet je na více webových stránkách a využívat nekonečné plátno, aby vaše nápady neměly hranice.
2. Chytré schůzky
Díky běžným formátům schůzek, designovým sprintům, přizpůsobitelným šablonám a automatizovaným osnovám schůzek můžete rychle vytvořit program pro své společné schůzky. S aplikací Smart Meetings můžete spravovat celé své podnikání prostřednictvím online schůzek a udržovat bezpečnou online kancelářskou sadu.
3. Soukromý režim
Uživatelé v soukromém režimu s přístupem k úpravám mohou přidávat a upravovat poznámkové lístky na tabulkách Miro. Úpravy zůstanou skryté, dokud soukromý režim nevypnete. Umožňuje uživatelům společně upravovat dokumenty a zůstat v anonymitě výběrem možnosti Make Names Anonymous (Z anonymizovat jména).
Ceny Miro
- Zdarma
- Neomezený: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Milanote vs. Miro: Porovnání funkcí
Hlavní rozdíl mezi Milanote a Miro spočívá v tom, že Milanote klade důraz na vizualizaci pro kreativní práci. Miro je ideální pro integraci, nástroje pro spolupráci a nástroje pro řízení práce.
Zde je několik klíčových rozdílů mezi Milanote a Miro.
1. Bílá tabule
Zatímco Milanote nabízí flexibilnější a volnější tabule, tabule Miro jsou strukturovanější a organizovanější.
Milanote
Vizuální tabule Milanote jsou vhodnější pro kreativní projekty, jako je tvorba konceptů a moodboardů pro vizuální spolupráci. Pomáhají také při kontrole minulých a současných úkolů a poskytování zpětné vazby.
Milanote představuje esteticky příjemnou tabuli, která ladí s kreativními projekty.
Miro
Miro je centralizovaný informační pracovní prostor určený pro týmy spolupracující na společných projektech. Jeho nekonečné virtuální plátno a přizpůsobitelná tabule pomáhají efektivně organizovat a sledovat úkoly. Zlepšuje spolupráci a produktivitu týmu.
2. Pořizování poznámek
Funkce pro pořizování poznámek v Milanote se zaměřuje na organizaci a brainstorming, zatímco funkce pro pořizování poznámek v Miro se zaměřuje na spolupráci v reálném čase a plánování projektů.
Milanote
Funkce pro pořizování poznámek v Milanote vám umožňuje uspořádat si poznámky libovolným způsobem, na rozdíl od lineárního stylu běžných poznámek. To pomáhá ve fázi tvorby nápadů, kdy můžete najít vzorce a souvislosti tím, že poznámky přeskupujete tolikrát, kolikrát je potřeba.
Díky možnostem změny velikosti a jednoduché úpravy jsou vaše poznámky snadno srozumitelné. Obsahuje funkce, jako jsou oznámení a upozornění, které vašemu týmu umožňují zanechávat komentáře nebo zpětnou vazbu.
Miro
Pomocí lepících poznámek Miro si můžete rychle zapsat připomínky. Miro má také vestavěnou funkci pro pořizování poznámek v rámci každé tabule. K poznámkám můžete přidávat šablony, jako jsou seznamy úkolů a programy schůzek, a spolupracovat se svým týmem v reálném čase.
Aby byly vaše poznámky atraktivní, můžete si vybrat z několika možností formátování.
3. Spolupráce v reálném čase
Milanote je skvělý pro sdílení individuální práce s ostatními, ale Miro vyniká v real-time spolupráci, kde klade důraz na společnou práci ve sdíleném prostoru v reálném čase.
Milanote
V Milanote mají týmy k dispozici základní úpravy a viditelnost kurzoru. Je to skvělé pro sledování pokroku a přidávání komentářů nebo poskytování zpětné vazby v reálném čase. Spolupráce v Milanote je však pasivnější než spolupráce v reálném čase v Miro.
Miro
Miro nabízí další funkce, jako jsou sdílené kurzory, videohovory v aplikaci, chatování a sdílení obrazovky, které podporují efektivní spolupráci týmu. Tyto funkce umožňují analýzu složitých problémů, rychlý vývoj řešení a zlepšení organizační kultury.
4. Integrace a přizpůsobení
Milanote má lehčí integraci a jednoduché možnosti přizpůsobení, zatímco Miro nabízí hlubší integraci a rozsáhlé možnosti přizpůsobení.
Milanote
Milanote integruje některé oblíbené nástroje pro správu projektů a možnosti přizpůsobení, aby vaše myšlenkové mapy a tabule byly vizuálně přitažlivější. Mezi nejoblíbenější integrace patří Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom a Slack.
Možnosti přizpůsobení v Milanote nejsou tak rozsáhlé. Stále však můžete přizpůsobit barvy pozadí a motivy tabule, vytvářet vlastní šablony a používat klávesové zkratky pro rychlejší pracovní postupy.
Miro
Miro poskytuje mnoho integračních ekosystémů pokrývajících různé aplikace třetích stran, jako jsou Jira, Asana, Microsoft Teams, Google Drive a Zoom, a pomáhá tak uživatelům s obecnějšími aspekty spolupráce.
Miro má robustní funkce přizpůsobení. Můžete přizpůsobit pozadí tabule, motivy, ikony, písma, tvary a spojovací prvky a dokonce vytvořit vlastní widgety a integrace pomocí vývojářské platformy Miro.
Milanote vs. Miro na Redditu
Prohledali jsme Reddit, abychom zjistili, co uživatelé říkají o debatě Miro vs. Milanote.
Mnoho uživatelů Redditu, kteří se zaměřují na kreativní projekty a spolupracují pouze s malým týmem, dává přednost Milanote kvůli efektivnímu nástroji pro mapování myšlenek a možnosti volně přesouvat úkoly na obrazovce spolu s dalšími funkcemi.
„Je to jako vytvářet tabule, přesouvat je kamkoli na obrazovce a pak do nich vstoupit, a jsou plné obsahu, který je rozmístěn po celé obrazovce.“
„Je to jako vytvářet tabule, přesouvat je kamkoli na obrazovce a pak do nich vstoupit, a jsou plné obsahu, který je rozmístěn po celé obrazovce.“
Mnoho uživatelů je ochotno zaplatit navíc za krásné uživatelské rozhraní Milanote, i když stejné funkce mohou získat zdarma v Miro.
„Muse i Miro mají bezplatné verze s Paywallem, ale v Miro můžete zdarma udělat už hodně. Vyzkoušel jsem je všechny (a také Heptabase), ale nakonec jsem se rozhodl pro Milanote a zaplatil za něj kvůli krásnému UX/UI.“
„Muse i Miro mají bezplatné verze s Paywallem, ale v Miro můžete zdarma udělat už hodně. Vyzkoušel jsem je všechny (a také Heptabase), ale nakonec jsem se rozhodl pro Milanote a zaplatil za něj kvůli krásnému UX/UI.“
Jiní se rozhodují pro Miro, protože kombinuje několik nástrojů a je považován za užitečnější pro velké týmy. Další zajímavý detail o Miro je:
„Tabule Miro vyvolává dojem, že věci jsou dynamické a ještě nejsou definitivně dané—namísto hotového produktu nebo vybraných možností, ze kterých si musíte vybrat. Nekonečný bílý prostor Miro také umožňuje zobrazit „snímky“ vedle sebe, namísto přepínání mezi určitými snímky, abyste viděli rozdíly.“
„Tabule Miro vyvolává dojem, že věci jsou dynamické a ještě nejsou definitivně dané—namísto hotového produktu nebo vybraných možností, ze kterých si musíte vybrat. Nekonečný bílý prostor Miro také umožňuje zobrazit „snímky“ vedle sebe, namísto přepínání mezi určitými snímky, abyste viděli rozdíly.“
Závěr? Neexistuje lepší nástroj, pouze nástroj, který je lepší PRO VÁS!
Seznamte se s Clickup – nejlepší alternativou k Milanote vs. Miro
Ačkoli Milanote a Miro jsou oblíbené nástroje pro společné vizuální plánování, jistě jste si všimli, že první z nich je vhodnější pro malé, kreativnější týmy, zatímco druhý je ideální pro velké týmy zaměřené na spolupráci.
Co kdybychom vám řekli, že existuje jedna alternativa k Milanote a Miro, kterou můžete zvážit bez ohledu na velikost týmu a zaměření?
Máme na mysli ClickUp. ClickUp je výkonný software pro správu projektů určený jak pro jednotlivce, tak pro zavedené firmy.
Kromě správy projektů jej můžete použít k mapování svých nápadů a kreativních vizí a sdílet je se svým týmem pro společné vizuální plánování. Podívejme se na některé funkce, díky kterým je ClickUp vhodnou alternativou k Milanote a Miro.
1. Klikněte na tabule ClickUp
ClickUp Whiteboard je vizuální plátno, na které mohou týmy přidávat obrázky, poznámky, tvary a další prvky a brainstormovat nápady, stejně jako v Milanote nebo Miro.
Integrované šablony diagramů pomáhají strukturovat myšlení pro designové sprinty, procesní toky a další. Díky funkcím, jako jsou komentáře a historie verzí, usnadňují tabule ClickUp koordinaci mezi vzdálenými týmy.
ClickUp Whiteboards zvyšuje produktivitu tím, že vám pomáhá rychleji převádět koncepty do praxe.
2. ClickUp Mind Maps
ClickUp Mind Maps usnadňují organizaci složitých myšlenek a procesů. Vizuálně zmapujte vztahy mezi tématy a koncepty. Propojte poznámky a vytvořte propojenou síť myšlenek přizpůsobenou kreativním pracovním postupům.
Máte na výběr ze dvou možností mapování – myšlenkové mapy založené na úkolech a myšlenkové mapy založené na uzlech. První z nich se více zaměřuje na řízení projektů a spolupráci, zatímco druhá je určena také pro rychlé brainstormingové sezení.
Tato funkce vám pomůže mapovat pracovní postupy pomocí uzlů typu drag-and-drop, rychle je upravovat a mazat úkoly z vaší myšlenkové mapy.
Snadno sdílejte své myšlenkové mapy se svým týmem tím, že je propojíte s úkoly, dokumenty a komentáři v ClickUp. ClickUp kombinuje volnou vizuální organizaci Milanote s možnostmi týmové editace Miro.
3. ClickUp Docs
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet dokumenty pro spolupráci s možností úprav v reálném čase. Jedná se o užitečnou funkci pro organizaci dokumentů, která umožňuje také vytvářet wiki stránky pro správu znalostí. Můžete v komentářích označovat své kolegy a přiřazovat jim úkoly.
Chcete-li dokumenty vizuálně zatraktivnit, použijte možnosti stylizace stránek: vložte záložky, přidejte tabulky, přidejte plány a vytvořte z nich všestranný pracovní prostor. Ovládejte oprávnění a přístup, abyste ochránili své dokumenty.
Pomocí dokumentů sjednoťte kreativní briefy, příručky stylu značky, moodboardy a veškerou další projektovou dokumentaci na jednom místě. Uchovávejte historii verzí a komentujte přímo v dokumentech, abyste zajistili soulad.
ClickUp Docs také usnadňuje správu projektů propojením dokumentů s úkoly, možností přidávat widgety a měnit stav v dokumentech.
4. ClickUp AI
Asistent ClickUp s umělou inteligencí snadno zachytí vaši vizi a pomůže vám vytvořit strukturovaný plán vašeho projektu.
Použijte jej k shrnutí poznámek a vytvoření akčních položek na základě kontextu vašich dokumentů. Tento nástroj vám také pomůže psát konzistentní a jasné texty pro strukturované dokumenty, jako jsou projektové zprávy, i kreativní materiály, jako jsou marketingové podklady. Použijte jej také k úpravě a formátování textu, abyste dosáhli atraktivního a bezchybného výsledku.
Pokud hledáte kreativního parťáka pro brainstorming, můžete se spolehnout, že vám ClickUp AI pomůže v každém kroku.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Závěrečné slovo?
Nejsou roztříštěné pracovní postupy frustrující? Pokud je přepínání mezi kreativními schopnostmi Milanote a agilními schopnostmi Miro příliš chaotické, měli byste zvážit jednotné řešení.
To je ClickUp.
Díky interaktivním tabulkám, přizpůsobitelným dokumentům a šablonám a automatizaci založené na umělé inteligenci spojuje ClickUp kreativitu s realizací. A vy můžete své nápady realizovat rychleji než kdykoli předtím.
Neomezujte kreativitu kvůli procesu. A neobětujte proces kvůli kreativitě.
Vyberte si ClickUp. Jediné řešení, které doplňuje představivost o organizaci.
Začněte ještě dnes s bezplatnou zkušební verzí ClickUp!