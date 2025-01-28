10 nejlepších alternativ Drata pro týmy zajišťující dodržování předpisů v roce 2025

Když přemýšlíte o automatizaci bezpečnosti a dodržování předpisů ve vaší firmě, Drata je jednou z prvních společností, které vám přijdou na mysl. Vzhledem k nárůstu počtu případů narušení bezpečnosti dat a kybernetických útoků se stala první volbou pro společnosti, které se snaží zajistit bezpečnost a dodržovat přísné normy, jako je Systems and Organization Controls 2, běžně nazývaná SOC 2.
Drata slibuje automatizaci procesů zajišťování souladu s předpisy, které dříve způsobovaly migrény a pohltily rozpočty. Přestože usnadňuje přípravu na audit, každá společnost má své jedinečné potřeby.
Co když Drata není pro vás tou správnou volbou?
Ať už hledáte intuitivnější rozhraní, komplexnější řadu podporovaných rámců nebo jednoduše nákladově efektivnější řešení, prozkoumání alternativ je vždy moudrým krokem.
Vybrali jsme 10 nejlepších alternativ k Drata, včetně jejich silných stránek a omezení, abychom vám pomohli vybrat nejvhodnější řešení.
Co byste měli hledat v alternativách k Drata?
Než se zaměříte na alternativy k Drata, pojďme se podívat na vlastnosti, které jsou pro dobré řešení v oblasti dodržování předpisů nezbytné.
- Komplexní pokrytí compliance: Ujistěte se, že alternativa pokrývá více standardů a předpisů v oblasti compliance podle vašeho odvětví.
- Automatizace a hodnocení: Hledejte řešení, která nabízejí automatizované monitorování dodržování předpisů a funkce průběžného hodnocení.
- Snadné použití: Zajistěte, aby byl nástroj intuitivní, aby se váš tým mohl snadněji orientovat a spravovat požadavky na dodržování předpisů.
- Integrační možnosti: Zkontrolujte, zda je alternativa integrovatelná s vaší IT infrastrukturou, nástroji a pracovními postupy v oblasti dodržování předpisů. Integrace s dalšími bezpečnostními a monitorovacími nástroji je klíčová pro komplexní přístup k kybernetické bezpečnosti.
- Škálovatelnost: Vyberte si řešení, které zvládne rostoucí objem dat a požadavky na dodržování předpisů v souvislosti s rozvojem vaší firmy.
10 nejlepších alternativ Drata, které můžete použít
Nyní, když víte, co hledat v alternativách k Drata, pojďme prozkoumat 10 nejlepších možností, které jsme pro vás sepsali.
1. Secureframe
Tato uživatelsky přívětivá alternativa k Drata disponuje výkonnými nástroji pro spolupráci a podporuje různé rámce pro dodržování předpisů. Je ideální pro organizace, které kladou důraz na bezpečnost.
Secureframe vyniká robustní automatizací, která zjednodušuje složité procesy získávání a udržování certifikací. Pomocí různých funkcí platformy můžete upřednostnit nepřetržité monitorování a snižování rizik.
Nejlepší funkce Secureframe
- Automatizujte manuální úkoly a sběr důkazů pomocí umělé inteligence.
- Spravujte selhávající kontroly a vyhodnocujte rizika, abyste rychle zlepšili svou bezpečnostní situaci.
- Snadno předveďte svou bezpečnostní pozici, abyste urychlili prodejní cykly a odemkli růst.
- Průběžně sledujte své aktiva a zaměstnance na jednom místě.
Omezení Secureframe
- Výzvy v oblasti integrace
- Časově náročné počáteční nastavení
Ceny Secureframe
- Základní informace: Individuální ceny
- Růst: Individuální ceny
- Premium: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Secureframe
- G2: 4,7/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
2. Scrut Automation
Scrut Automation je ideální pro společnosti, které jsou neustále v pohybu, a nabízí rychlé posouzení rizik a reporting díky své komplexní platformě pro správu, rizika a dodržování předpisů (GRC).
Tento nástroj můžete získat pro správu více auditů dodržování předpisů, objevování kybernetických aktiv a prokazování důvěryhodnosti u svých zákazníků pomocí jediného okna.
Nejlepší funkce Scrut Automation
- Automatizujte hodnocení a monitorování rizik
- Vytvořte si vlastní jedinečný program informační bezpečnosti zaměřený na rizika.
- Sledujte rizika ve své infrastruktuře a aplikačním prostředí v reálném čase a nepřetržitě dodržujte více než 20 rámců pro dodržování předpisů.
- Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly, abyste splnili požadavky na dodržování předpisů pomocí automatických upozornění a připomínek.
Omezení automatizace Scrut
- Uživatelé hlásili určité nestability v softwaru.
- Uživatelské rozhraní má prostor pro zlepšení.
Ceny Scrut Automation
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scrut Automation
- G2: 4,9/5 (více než 690 recenzí)
3. Vanta
Vanta je komplexní platforma pro správu důvěryhodnosti pro SaaS podniky. Je známá svou schopností poskytovat vám průběžný přehled o stavu dodržování předpisů ve vaší organizaci. To vám umožňuje identifikovat potenciální problémy v reálném čase a dobře je řešit.
Díky předem připraveným integracím Vanta nebo rozhraní Vanta API získáte ucelený přehled o všech důležitých rizikových oblastech ve vaší společnosti.
Nejlepší funkce Vanta
- Automatizujte až 90 % práce v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí.
- Získejte přehled o stavu vaší bezpečnosti v reálném čase díky hodinovým testům.
- Ušetřete čas díky plynulému procesu auditu.
Omezení Vanta
- Potřeba větší flexibility v oblasti řízení rizik
- Rozhraní může být pro některé uživatele příliš složité.
Ceny Vanta
- Jádro: Ceny na míru
- Spolupráce: Ceny na míru
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vanta
- G2: 4,6/5 (více než 890 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (10+ recenzí)
4. Wiz
Wiz je cloudová bezpečnostní platforma, která nabízí samoobslužný model pro škálování a zrychlení vašeho cloudového vývoje.
Uživatelé oceňují, že jim umožňuje opustit izolované nástroje a připojit se k multicloudovým prostředím. Široká škála bezpečnostních funkcí vám pomáhá skenovat každou vrstvu a pokrývá všechny aspekty cloudové bezpečnosti.
Nejlepší funkce Wiz
- Identifikujte a odstraňte kritická rizika v cloudových prostředích
- Blokujte kritické cesty útoku a chraňte citlivá aktiva pomocí Wiz Security Graph.
- Umožněte obousměrné sdílení bezpečnostních zjištění v rámci ekosystému cloudové bezpečnosti pomocí integrace Wiz.
- Chraňte svá cloudová prostředí pomocí jednotné cloudové platformy.
Omezení Wiz
- Uživatelé uvádějí, že některé panely jsou matoucí a obtížně srozumitelné.
- Neexistuje žádná metoda, jak klonovat podobné akce/automatizace napříč více projekty.
Ceny Wiz
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wiz
- G2: 4,7/5 (590+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Sprinto
Sprinto je ideální pro rychle rostoucí startupy. Jedná se o alternativu k Drata s rychlou implementací compliance a intuitivními pracovními postupy.
Provádí důkladné bezpečnostní audity vašich programů dodržování bezpečnostních předpisů. Jedná se o výkonný nástroj, který minimalizuje rizika v celé vaší organizaci. Uživatelé doporučují Sprinto, aby eliminovali manuální úsilí spojené se správou dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Sprinto
- Zmapujte kontroly na úrovni entit, zjistěte mezery a implementujte opatření, která je minimalizují, pomocí integrovaného hodnocení rizik Sprinto.
- Nakonfigurujte kontrolní mechanismy a opatření pro okrajové případy hned na začátku.
- Sledujte a udržujte kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů pomocí knihovny automatizačních rámců.
- Spojte se a koordinujte s auditorem přímo z vašeho dashboardu.
Omezení Sprinto
- Požadované opravy chyb u některých funkcí
- Problémy s kompatibilitou s některými prohlížeči
Ceny Sprinto
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sprinto
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. AuditBoard
AuditBoard je robustní alternativa k Drata pro velké podniky a nabízí rozsáhlé možnosti reportingu a analýzy. Vyniká tím, že poskytuje kolaborativní platformu, která společně spravuje compliance, rizika a audity.
Tato platforma pro spolupráci v oblasti řízení rizik vylepšuje vaše audity, řízení rizik, IT bezpečnost a programy ESG.
Nejlepší funkce AuditBoard
- Získejte kompletní přehled o rizicích ve vaší společnosti v jediném systému záznamů.
- Automatizujte generování obsahu, inteligentní analýzy a interakce.
- Pomozte týmům soustředit se na poskytování strategické hodnoty díky uživatelsky orientovanému prostředí a flexibilní analytice bez nutnosti programování.
- Zvyšte škálovatelnost pomocí nativní umělé inteligence, automatizace a vizualizací.
Omezení AuditBoard
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Omezené možnosti reportingu
Ceny AuditBoard
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AuditBoard
- G2: 4,7/5 (více než 890 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 260 recenzí)
7. Hyperproof
Tato alternativní platforma pro spolupráci, která nahrazuje Drata, zjednodušuje dodržování předpisů díky integraci oblíbených nástrojů, jako jsou Slack a Gmail.
Je známý svou automatizací sběru důkazů. Pomocí přizpůsobených rámců můžete snadno sledovat důkazy a díky automatizaci eliminovat únavu z auditů.
Nejlepší funkce Hyperproof
- Získejte přehled o práci svých týmů v reálném čase pomocí přizpůsobených dashboardů a reportů.
- Ušetřete čas díky automatizovanému shromažďování důkazů pomocí Hypersyncs.
- Centralizujte komunikaci s auditory, abyste zajistili splnění svých požadavků.
Omezení Hyperproof
- Vyžaduje opravy chyb.
- Problémy s importem dat
Ceny Hyperproof
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hyperproof
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
8. Lacework
Lacework je bezpečnostní platforma, která integruje funkce pro dodržování předpisů a poskytuje ucelený přehled o vašem bezpečnostním stavu.
Umožňuje vám zabezpečit celý cloud z jedné platformy, upřednostnit snižování rizik a zůstat v souladu s předpisy. Tento nástroj je známý svými automatizovanými návrhy nápravných opatření, které pomáhají řešit zranitelnosti a nesprávné konfigurace.
Nejlepší funkce Lacework
- Umožněte vývojářům řešit rizika ještě předtím, než se dostanou do produkce, pomocí analýzy složení softwaru (SCA), statického testování bezpečnosti aplikací (SAST), zabezpečení infrastruktury jako kódu (IaC) a inline skenování zranitelností.
- Porozumějte rizikům zranitelnosti kódu třetích stran a vlastního kódu díky komplexní viditelnosti kódu.
- Odhalte nejrizikovější zranitelnosti a nesprávné konfigurace ve vašem prostředí pomocí analýzy útočných cest a vlastního hodnocení rizik.
Omezení Lacework
- Matoucí uživatelské rozhraní
- Náročné přecházení mezi datovými body
Ceny Lacework
- Výhoda: Ceny na míru
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lacework
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. OneTrust
OneTrust je cloudová platforma pro správu všech aspektů ochrany osobních údajů, správy, rizik a dodržování předpisů (GRC). Její mezifunkční centralizace dat vám pomůže odhalit trendy a mezery v programech a poskytne vám praktická doporučení.
Pomůže vám porozumět toku dat, identifikovat rizika a implementovat adekvátní kontroly pomocí nástrojů a analytických funkcí OneTrust založených na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce OneTrust
- Spolupracujte v oblasti ochrany soukromí a vyhledávání dat, GRC, etiky a ESG.
- Proaktivně snižujte rizika a průběžně se přizpůsobujte neustále se vyvíjejícímu digitálnímu prostředí.
- Sledujte změny ve vašem interním, regulačním nebo externím prostředí pomocí rozsáhlých informací v reálném čase.
- Překlenujte mezery mezi týmy a pracovními postupy pomocí centrální datové architektury.
- Eliminujte nadbytečné úkoly a ušetřete čas díky konfiguraci pracovních postupů bez nutnosti programování.
- Porozumějte požadavkům a připravte se na nové globální požadavky na dodržování předpisů díky přístupu k analýzám předpisů.
Omezení OneTrust
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Požadované opravy chyb
Ceny OneTrust
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze OneTrust
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (20 recenzí)
10. Thoropass
Thoropass nabízí platformu SaaS a odborné poradenství, které vám pomůže dosáhnout a udržet soulad s různými bezpečnostními rámci a předpisy.
Zvyšuje vaši efektivitu díky automatizovaným úkolům a škáluje vaše úsilí v oblasti dodržování předpisů. Pomocí této platformy můžete snížit rizika a proaktivně řešit bezpečnost informací. Je to jedna z alternativ Drata, kterou uživatelé milují – oblíbenou funkcí jsou řízené ovládací prvky, které urychlují implementaci dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Thoropass
- Urychlete vytváření, kontrolu a potvrzování zveřejněných zásad.
- Spolupracujte pomocí funkcí, jako je označování, komentování a přiřazování kontrol.
- Automatizujte sběr důkazů pro audity dodržování předpisů
- Sledujte a přijímejte upozornění na problémy související s dodržováním předpisů.
- Přizpůsobte integrace tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám v oblasti dodržování předpisů.
Omezení Thoropass
- Platforma může být intuitivnější.
- Nespolehlivá funkce „upomínek“
Ceny Thoropass
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Thoropass
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro dodržování předpisů
Tradiční nástroje pro dodržování předpisů často působí jako řešení s jedinou funkcí, takže se musíte potýkat s tabulkami, izolovanými pracovními postupy a manuálními procesy.
Ale co když existuje jedna platforma, která zvládá celý proces dodržování předpisů, zjednodušuje úkoly, automatizuje pracovní postupy a posiluje váš tým?
Zde přichází na scénu ClickUp, komplexní platforma pro správu projektů.
ClickUp
ClickUp není jen o správě úkolů – je o tom, jak vaší organizaci pomoci prosperovat ve světě, kde je kladen důraz na dodržování předpisů.
Šablony, jako je šablona pro řízení rizik ClickUp, komplexní funkce a možnosti automatizace, jsou praktické pro podniky, které hledají jednotnou platformu pro orientaci ve složitých otázkách dodržování předpisů.
Funkce automatizace ClickUp vám pomohou automatizovat rutinní úkoly související s dodržováním předpisů a dokonce je přizpůsobit. Zde je několik příkladů, kdy se hodí:
- Správa politik: Vytvořte v ClickUp vlastní pole pro sledování revizí a schvalování politik. Nastavte automatické připomenutí, když je třeba provést pravidelnou revizi politik.
- Správa školení: Automatizujte přiřazování školení, oznámení a potvrzení pomocí připomínek ClickUp. Sledujte stav dokončení školení pomocí vlastních stavů.
- Příprava auditu: Pomocí závislostí úkolů a kontrolních seznamů automaticky sestavujte auditní důkazy a dokumenty, jakmile jsou dokončeny.
Kromě automatizace jsou to také následující funkce, díky nimž je ClickUp atraktivní volbou pro zefektivnění compliance:
- ClickUp Docs : Ukládejte aktuální zásady, postupy a hodnocení rizik centrálně a zajistěte tak, aby všichni měli přístup k nejnovějším informacím. Kontrola verzí zajišťuje, že historické záznamy jsou vždy k dispozici.
- ClickUp Custom Workflows : Vytvářejte automatizované pracovní postupy pro opakující se úkoly související s dodržováním předpisů, jako je shromažďování důkazů, podávání zpráv a připomínky školení.
- ClickUp Dashboards : Vizualizujte stav dodržování předpisů v reálném čase. Sledujte pokrok v plnění úkolů, identifikujte potenciální rizika a buďte informováni o blížících se termínech.
- Vyhledávání ClickUp : Rychle vyhledávejte konkrétní dokumenty, zásady nebo zprávy a eliminujte ztrátu času prohledáváním nekonečných e-mailů a tabulek.
- Oprávnění ClickUp : Kontrolujte přístup k citlivým informacím, abyste zajistili, že pouze oprávnění uživatelé mohou prohlížet a upravovat důležité dokumenty.
- Integrace ClickUp : Vytvořte plynulý pracovní postup propojením ClickUp s nástroji pro zabezpečení a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte výkonná automatizační pravidla pro zpracování opakujících se úkolů, jako je zasílání připomínek k aktualizacím školení nebo automatické eskalování vysoce rizikových problémů.
- Vizuálně zmapujte složité procesy dodržování předpisů, vztahy mezi riziky a kontrolami a závislosti mezi úkoly pomocí ClickUp Mind Maps.
- Chraňte svá data pomocí ClickUp Security
- Stanovte a sledujte cíle v oblasti dodržování předpisů s termíny a milníky.
- Vytvořte centralizovaný registr všech identifikovaných rizik, včetně závažnosti, plánů zmírnění a vlastnictví.
- Zaznamenávejte konkrétní údaje související s riziky, jako je pravděpodobnost, dopad a kontrolní opatření, pomocí vlastních polí ClickUp.
- Vytvářejte komplexní zprávy o svých aktivitách v oblasti řízení rizik.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
Vyberte si správné řešení pro dodržování předpisů a řízení rizik
Důležitost robustních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a dodržování předpisů nelze přeceňovat. Při hledání alternativy k Drata proto pečlivě zvažte potřeby vaší organizace, škálovatelnost a neustále se měnící povahu kybernetických hrozeb.
Po výběru zvažte jeho kombinaci s komplexním řešením pro správu projektů, jako je ClickUp, abyste vytvořili odolné a bezpečné digitální prostředí pro své operace.
Začněte ještě dnes s bezplatnou zkušební verzí ClickUp a vyzkoušejte holistický přístup k zabezpečení dat a dodržování předpisů. ?