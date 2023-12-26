Jak napsat dobrou zprávu o chybě (s příklady a šablonami)

Ať už jste chybu objevili po zavedení nové funkce vývojovým týmem, nebo se mobilní aplikace pokazila po velké aktualizaci, chyby jsou prostě součástí vlastnictví digitálního produktu. Místo toho, abyste zahájili desítky e-mailových konverzací popisujících chybu, naučte se, jak napsat dobrou zprávu o chybě. Můžete použít Jira, Bugzilla a další nástroje pro hlášení chyb, ale podstatné je stále samotné jádro zprávy.
Ale jak vlastně napsat dobrou zprávu o chybě?
V tomto průvodci najdete podrobný rozpis chybových hlášení a vysvětlení, proč jsou důležitá. Poskytneme vám dokonce kontrolní seznam položek, které je třeba zahrnout, a podrobné pokyny, jak napsat dobré chybové hlášení.
Co je hlášení o chybě?
Hlášení o chybě, také známé jako hlášení o incidentu nebo problému, je podrobný popis problému, který někdo zjistil v softwarové aplikaci. Testeři a vývojáři používají tato hlášení ke komunikaci o vadách. Namísto zaslání e-mailu s textem „Ahoj, formulář na stránce Kontakt vypadá, že nefunguje“, hlášení o chybě poskytuje podrobné informace, které vývojový tým může použít k co nejrychlejšímu odstranění chyby. 🐞
Hlavním účelem hlášení o chybě je poskytnout vývojáři dostatek informací, aby mohl problém opravit. Nestačí pouze uvést, že něco nefunguje, je třeba jasně popsat, co se děje. Dobré hlášení o chybě urychluje proces odstraňování chyb a zlepšuje celkovou kvalitu a testování.
Jakmile je hlášení o chybě odesláno, vývojové a testovací týmy se snaží najít příčinu problému a opravit jej. Procházejí takzvaným životním cyklem chyby nebo závady, což je proces, kterým prochází každá chyba, od jejího objevení až po uzavření. Mnoho systémů pro sledování, jako například ClickUp, monitoruje stav životního cyklu každé chyby, takže získáte přehled o tom, kde se vše nachází.
Proč je sledování a hlášení chyb důležité?
Samozřejmě můžete proces sledování chyb přeskočit a vše provozovat jako na divokém západě. To však vede k nefunkčním aplikacím, chaotickému kódu a přepracování, nemluvě o negativní zkušenosti koncových uživatelů. Hlášení chyb poskytují relevantní informace, které pomáhají vývojovému týmu stanovit priority a řešit správné problémy, zefektivnit pracovní postupy a zjednodušit celý proces testování. Nástroje pro hlášení chyb přinášejí také řadu dalších výhod, od lepší kvality produktu po lepší spolupráci. 🙌
Zlepšete spolupráci v týmu
Hlášení o chybách v softwaru se může jevit jako byrokracie, ale ve skutečnosti představuje důležitý most mezi testery, vývojáři a zúčastněnými stranami projektu. Účinné hlášení o chybě obsahuje přesné kroky k reprodukci chyby, seznam skutečných a očekávaných výsledků a podrobnosti o prostředí, které vývojáři potřebují k opravě problému. Tato přehlednost nejen usnadňuje práci všem zúčastněným, ale také stmeluje tým, který se tak může rychleji věnovat řešení problému.
Vylepšete uživatelský zážitek
Softwarové chyby mohou koncovým uživatelům způsobit nejrůznější podivné problémy. Jediný problém nebo chyba může způsobit, že uživatelé vaši platformu nadobro opustí, proto je ve vašem nejlepším zájmu brát sledování a hlášení chyb vážně.
Dobrá zpráva o chybě softwaru může také poskytnout systematický a strukturovaný způsob řešení těchto chyb, čímž zajistí, že váš produkt bude co nejvíce bezchybný a uživatelsky přívětivý. Pokud máte mnoho chyb, váš systém hodnocení by vám měl umožnit seřadit je podle priority, abyste mohli nejprve řešit nejzávažnější problémy v seznamu nedostatků produktu.
Vytvořte kvalitní produkt
Každý software má chyby. Kvalita produktu závisí na tom, jak dobře a rychle váš tým chyby řeší. Podrobné zprávy o chybách naštěstí poskytují přehled o slabých stránkách vašeho produktu, takže vývojáři mohou pochopit jejich závažnost a dopad. Čím lépe problém pochopí, tím cílenější a efektivnější budou jejich opravy. Efektivní zprávy o incidentech také snižují čas, který vývojáři tráví objasňováním požadavků, a dávají jim tak více času na programování.
Zefektivněte proces vývoje
Vývoj softwaru může být z hlediska řízení projektů složitý. Místo toho, aby vývojáři marně hledali chyby, které neexistují, nahlédnou do zprávy a rovnou se pustí do opravy problému. Správné hlášení chyb odstraňuje nejednoznačnosti a zajišťuje, že všichni mají stejné informace. Dobré zprávy sice zcela nevylučují opakované dotazy a žádosti o vysvětlení, ale rozhodně omezují zbytečné nejasnosti a v konečném důsledku zefektivňují vývojový pracovní postup.
Snižte náklady
Je to tak: Včasné řešení chyb v rané fázi vývojového procesu může ve skutečnosti snížit náklady. Čím déle necháte chybu nevyřešenou, tím dražší bude její oprava. Efektivní hlášení chyb umožňuje včasnou detekci, což snižuje náklady a úsilí potřebné k vyřešení problémů.
Prvky, které je třeba zahrnout do dobře napsané zprávy o chybě
Napsat hlášení o chybě je jedna věc, ale napsat dobré hlášení o chybě je umění. Organizace se liší, ale nejlepší hlášení o chybách často obsahují tyto prvky.
ID chyby
Pravděpodobně máte na starosti poměrně dost chyb. Namísto toho, abyste každou zprávu o chybě vydávali bez rozmyslu, přiřaďte jí jedinečné ID chyby. Tento identifikátor můžete použít pro nové zprávy o chybách ve svém systému sledování problémů, což usnadní sledování a odkazování na správnou chybu. To se také hodí, pokud se stejná chyba vyskytne u více lidí.
Název nebo shrnutí
Zvolte krátký, výstižný název, který vystihuje podstatu problému. Měl by být dostatečně jasný, aby každý na první pohled pochopil povahu chyby. Neuvádějte zde příliš mnoho podrobností. Omezte se na hlavní myšlenku a kontext nebo další informace doplňte později v hlášení.
Priorita a závažnost
Vývojáři mají spoustu práce. Přiřazení priority a úrovně závažnosti každé zprávě o chybě jim pomáhá vyvážit pracovní zátěž a řešit úkoly ve správném pořadí. Úroveň priority chyby udává naléhavost opravy, zatímco závažnost chyby odráží dopad, který bude mít chyba na funkčnost systému.
Podrobnosti o prostředí
Možná se CSS aplikace nenačítá na vašem počítači, ale na MacBooku vašeho kolegy funguje bez problémů. To je detail týkající se prostředí, který vývojáři potřebují znát.
Zahrňte informace o:
- Váš operační systém: Windows, MacOS, Linux atd.
- Typ a verze vašeho prohlížeče: Chrome, Firefox, Safari atd.
- Váš hardware
V závislosti na produktu může být také nutné uvést verzi softwaru, který používáte, a datum jeho poslední aktualizace.
Popis chyby
Je čas začít! Zde uvedete podrobný popis chyby. Vysvětlete, jak k chybě v aplikaci došlo a jaký má dopad na uživatelský zážitek nebo funkčnost. 📝
Kroky k reprodukci
Možná narazíte na chybu, ale vývojový tým ji nevidí. Při hlášení chyb je dobré uvést pokyny, jak jste na ni narazili a jak ji mohou najít i vývojáři. Uveďte jasné, podrobné pokyny, jak chybu reprodukovat. Pokud ji vývojáři nemohou reprodukovat, může to znamenat, že problém je ve vašem systému, a ne v aplikaci, proto jsou pokyny k reprodukci tak důležité.
Očekávaný vs. skutečný výsledek
Aplikace mají mnoho pohyblivých částí a vývojáři nemusí znát funkci nebo účel všeho z hlavy. Je užitečné, pokud vývojář ví, co očekáváte, že se stane, a co se ve skutečnosti děje. Například: „Když jsem klikl na tento odkaz, očekával jsem, že budu přesměrován na stránku pro registraci, ale ve skutečnosti se mi zobrazila chyba.“ To je důležité, protože zdůrazňuje nesrovnalost, kterou vývojář musí opravit.
Poznámky a přílohy
Někdy je snazší ukázat než vysvětlovat. Zkuste přiložit relevantní soubory, jako jsou protokoly chyb, datové soubory, snímky obrazovky nebo videozáznamy. Někdy může vizuální důkaz rozhodnout, takže pokud potřebujete problém vyřešit rychle, poskytněte co nejvíce důkazů.
Časté chyby, kterým je třeba se při vytváření hlášení o chybě vyvarovat
Naučit se psát hlášení o chybách vyžaduje trochu času. Pečlivě zkontrolujte, zda vaše hlášení neobsahuje žádné z těchto běžných problémů.
Nejasné názvy
Obecné nebo vágní názvy způsobí, že vývojáři budou tápat. Název jako „Našel jsem chybu“ není konkrétní ani užitečný. Místo toho uveďte stručné shrnutí toho, co se skutečně děje, například „Chybová zpráva při přidávání položek do košíku“.
Neúplné informace
Hlášení o chybách vyžadují vyplnění určitých polí z určitého důvodu. Pokud neuvedete podrobnosti o svém operačním systému, verzi aplikace nebo typu prohlížeče, může to bránit procesu odstraňování chyb. Pokud tyto informace neznáte, věnujte čas jejich vyhledání. Vývojář vás o tyto informace stejně požádá, takže můžete všem ušetřit čas tím, že je uvedete hned na začátku.
Pravopisné chyby
Nemluvíme o zaměňování slov „their“, „there“ a „they’re“. Máme na mysli překlepy, které by mohly změnit význam toho, co se snažíte sdělit. To platí zejména v případě, že na svém počítači používáte značkové termíny nebo automatické opravy. Například slova „text“ a „test“ se liší pouze jedním písmenem, ale jejich zaměnění by mohlo vést k nejasnostem.
Nejasné kroky k reprodukci
Pokyny typu „přihlaste se a najděte chybu“ nejsou užitečné. Nezapomeňte, že cílem je, aby byl problém reprodukovatelný. Nic zde není „zřejmé“ nebo „samozřejmé“. Nedělejte předpoklady: Vždy uveďte podrobné pokyny, i když se zdají příliš základní nebo jednoduché.
Nekontroluje duplicity
Setkávají se všichni se stejnou chybou? Pokud ano, je velká šance, že někdo již nahlásil chybu a ta je v pořadí vývojářů. Odesílání více hlášení o stejném problému všechny zpomaluje, takže pokud máte přístup k systému sledování chyb, nejprve zkontrolujte, zda již někdo tento požadavek nenahlásil.
Používání subjektivního jazyka nebo názorů
Osobní názory typu „Tento odstín fialové je ošklivý“ nejsou pro vývojáře užitečné. Osobní názory nebo drobné výtky nejsou totéž jako skutečné chyby. Vaše hlášení by mělo být co nejobjektivnější a nejpřesnější; vše ostatní je jen odvedení pozornosti, které může zpomalit vývojový tým.
Ignorování zpětné vazby nebo otázek
Vývojář, který vaši zprávu o chybě obdrží, může mít otázky nebo připomínky. Namísto toho, abyste zprávu odeslali a šli si po svém, buďte k dispozici pro komunikaci s vývojářem. Čím rychleji odpovíte na jeho otázky, tím rychleji bude schopen problém vyřešit.
Nesprávné posouzení závažnosti nebo priority
Pokud si všimnete narušení bezpečnosti a označíte jej jako problém s nízkou prioritou, je to problém. Zvažte skutečné důsledky, které má chyba na zkušenosti koncového uživatele. Nemožnost přihlášení je velký problém, zatímco malé problémy, jako je vykreslování obrázků, mají nižší prioritu.
Jak napsat hlášení o chybě v ClickUp
Softwarové týmy se na ClickUp spoléhají nejen při sledování problémů a hlášení chyb. Jedná se o komplexní řešení pro správu projektů, které podporuje spolupráci, brainstorming a vše ostatní, co technické týmy potřebují. Spravujte úkoly, chaty, technickou dokumentaci, cíle a další věci na jednom místě. Formuláře ClickUp dokonce standardizují proces hlášení chyb, takže se nemusíte bát, že by lidé při podávání hlášení byli „kreativní“. 👀
Není třeba vytvářet pracovní postupy pro sledování chyb a problémů úplně od začátku. Vyzkoušejte šablonu ClickUp Bug & Issue Tracking Template, která podporuje mezifunkční spolupráci pomocí automatizovaných formulářů, přizpůsobených vstupních formulářů a flexibilních zobrazení. Pokud potřebujete trochu inspirace, podívejte se, jak ClickUp strukturoval svůj krátký a přehledný formulář pro hlášení chyb.
Zefektivněte testování softwaru pomocí ClickUp
Chyby v softwaru jsou nedílnou součástí vývoje digitálních produktů. Naučíte-li se, jak hlásit chyby, poskytnete vývojářům relevantnější a využitelnější informace, které urychlí opravy, minimalizují potíže a zlepší uživatelský zážitek.
Psaní kvalitních zpráv o chybách vám pomůže, ale stále potřebujete systém pro sledování, správu a komunikaci o chybách. A tady přicházíme na řadu my. ClickUp je spolehlivá platforma pro správu projektů, která spojuje IT šablony, formuláře, úkoly a komunikaci na jednom místě. Přestaňte přecházet mezi několika nástroji a přeneste vše na skutečně komplexní platformu ClickUp. Vyzkoušejte ji: Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp!