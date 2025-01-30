10 nejlepších alternativ Clearbit pro sledování B2B dat v roce 2025

Clearbit je špičkou v oblasti prodejních informací, zejména díky svému elegantnímu rozhraní a výkonným nástrojům pro obohacování dat.
Ale jako každý dobrý software má i tento několik omezení. Bezplatný tarif nabízí omezené funkce a personalizace se omezuje na základní úroveň. Navíc se cena odvíjí od velikosti vaší cílové skupiny, což jej činí nedostupným pro začínající podniky.
Naštěstí existuje několik alternativ, které nabízejí podobné funkce. Každá z nich má jedinečné vlastnosti, které vyhovují různým obchodním potřebám. Od ověřování e-mailů po hodnocení potenciálních zákazníků – tyto alternativy vyhovují konkrétním potřebám za přijatelné ceny.
Opusťte univerzální přístup a ponořte se do našeho seznamu 10 nejlepších alternativ Clearbit. Objevte funkce, které odpovídají prioritám vašeho podnikání, a zjistěte, který nástroj nejlépe poslouží vašim B2B datům!
Co byste měli hledat v alternativách Clearbit?
Data jsou jádrem prodejních procesů prakticky ve všech oborech a odvětvích. Vzhledem k obrovskému množství dat generovaných potenciálními a stávajícími zákazníky musí váš software pro analýzu dat poskytovat jasné a využitelné informace.
Zvažte následující faktory, abyste našli ideální alternativu Clearbit, která posune vaše B2B prodeje a marketingové aktivity na novou úroveň.
- Přesnost a pokrytí dat: Jděte nad rámec obohacování e-mailů. Hledejte nástroje, které poskytují přesná a úplná data o firmografii, technografii a záměrech.
- Funkce, které podpoří váš prodejní trychtýř: Upřednostněte nástroje, které nabízejí funkce hodnocení potenciálních zákazníků, kvalifikace, segmentace a personalizace kampaní, abyste mohli potenciální zákazníky rozvíjet.
- Hladká integrace: Vyberte si řešení, které se hladce integruje s vaším stávajícím CRM, platformou pro automatizaci marketingu a dalšími prodejními nástroji.
- Škálovatelnost a cenová dostupnost: Vyberte platformu, která se přizpůsobí růstu vaší firmy, aniž by vás to stálo majlant. Hledejte flexibilní cenové možnosti a vyhněte se nadměrným poplatkům za kontakt.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a podpora: Upřednostněte intuitivní rozhraní a spolehlivou zákaznickou podporu, abyste zajistili hladký nástup a řešení problémů.
- Automatizace založená na umělé inteligenci: Vyhledejte funkce založené na umělé inteligenci, jako je automatizace pracovních postupů, hodnocení potenciálních zákazníků a psaní e-mailů, abyste získali konkurenční výhodu.
Pokud je pro vaše integrační potřeby nezbytný přístup k API, zkontrolujte dostupnost a robustnost API poskytovaného daným nástrojem. Dále posuďte kvalitu dokumentace pro vývojáře.
Než se rozhodnete pro alternativu, zvažte, zda je aktivně udržována a aktualizována o nové funkce. Poskytovatel, který investuje do inovací, má větší šanci zůstat relevantní a poskytovat trvalou hodnotu.
10 nejlepších alternativ Clearbit, které můžete použít
Nyní, když víte, jaké funkce a vlastnosti hledat, podívejme se na 10 nejlepších alternativ Clearbit v roce 2024.
1. ZoomInfo
Integrovaná platforma ZoomInfo využívá data a technologie, aby vás spojila s vašimi ideálními zákazníky, posílila vaše prodejní a marketingové týmy a podpořila růst tržeb.
Jeho jednotná platforma pro uvedení na trh překlenuje propast mezi prodejními a marketingovými aktivitami a podporuje vaše příjmy díky datovým analýzám a hladkým zákaznickým vztahům.
Sada ZoomInfo nabízí vysokou úroveň automatizace prodejního workflow, což usnadňuje správu velkého prodejního týmu. Možnosti přizpůsobení však mohou vyžadovat trochu práce.
Nejlepší funkce ZoomInfo
- Najděte své ideální zákazníky díky informacím v reálném čase podloženým důvěryhodnými obchodními daty.
- Škálujte své GTM, automatizujte oslovování zákazníků a zjednodušte své technologické řešení.
- Propojte své prodejní a marketingové týmy se zákazníky napříč všemi kanály na jedné jednotné platformě.
Omezení ZoomInfo
- Navigace může být pro nové uživatele náročná.
- Uživatelé zaznamenali nepřesnosti v kontaktních údajích uložených na platformě.
- Problémy se objevují, když máte otevřeno více karet
Ceny ZoomInfo
- Ceny přizpůsobené potřebám vaší společnosti
Hodnocení a recenze ZoomInfo
- G2: 4,4/5 (více než 7500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 270 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ZoomInfo!
2. LeadIQ
LeadIQ je platforma pro integraci a správu dat, která se zaměřuje konkrétně na potřeby prodejních týmů.
Funguje jako centrální uzel, který překlenuje propast mezi nástroji používanými prodejními týmy, jako jsou CRM, platformy pro generování potenciálních zákazníků a nástroje pro automatizaci marketingu.
Inteligentní platforma LeadIQ zlepšuje kvalitu dat a poskytuje relevantní informace. Tento nástroj navíc pomáhá zefektivnit váš pracovní postup při vyhledávání potenciálních zákazníků tím, že sjednocuje všechny různé prodejní funkce do jedné platformy.
Další užitečnou funkcí je AI-poháněný editor e-mailů Scribe, který vám pomůže sepsat personalizované e-maily a zprávy pro kvalifikované potenciální zákazníky.
Nejlepší funkce LeadIQ
- Vyhněte se pracovním postupům vyžadujícím mnoho kliknutí a použití více nástrojů, které snižují produktivitu a výkonnost vašich prodejců.
- Využijte umělou inteligenci k vytváření e-mailů přizpůsobených vašim hodnotovým nabídkám.
- Zlepšete příchozí pracovní postupy a směrování díky okamžitému obohacení dat CRM.
- Posilte generování potenciálních zákazníků pomocí vylepšených integrací.
Omezení LeadIQ
- Rozšíření vyžaduje rychlou aktualizaci instalace, aby bylo možné pokračovat.
- Systém hodnocení potenciálních zákazníků může poskytovat nepřesné předpovědi ohledně potenciálních zákazníků, u kterých je největší pravděpodobnost konverze.
- Při používání pluginu ke shromažďování a nahrávání nebo synchronizaci dat se časem objevují některé technické potíže.
Ceny LeadIQ
- Freemium: Bezplatný tarif
- Essential: 39 $/uživatel za měsíc
- Pro: 79 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LeadIQ
- G2: 4,2/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
3. Apollo. io
Apollo je komplexní platforma pro prodejní informace a interakci, která pomáhá firmám najít, kontaktovat a uzavřít obchod s ideálními kupci.
Pomůže vám zefektivnit váš prodejní proces pomocí automatizovaných pracovních postupů pro úkoly, jako je vyhledávání potenciálních zákazníků, jejich hodnocení a správa vašich aktivit v oblasti oslovování zákazníků.
Platforma také nabízí praktické rozšíření pro Chrome, které vám umožní přístup k důležitým kontaktním informacím a komunikaci s potenciálními zákazníky přímo ve vašem webovém prohlížeči.
Nejlepší funkce Apollo. io
- Upřednostněte společnosti a potenciální zákazníky s vysokou hodnotou pomocí umělé inteligence.
- Získejte přístup k informacím o konverzacích a obchodech, praktickým analýzám a přizpůsobenému koučování, abyste mohli uzavírat obchody rychleji.
- Použijte sekvenci k odeslání e-mailu, zavolání a navázání kontaktu na LinkedIn.
- Získejte hlubší vhled do svého cílového trhu díky obohacení dat.
Omezení Apollo. io
- Někteří uživatelé zaznamenali určitou náročnost na osvojení pokročilých funkcí.
- Navigace může být při procházení různých funkcí mírně matoucí.
- Byly zaznamenány případy občasných nepřesností.
Ceny Apollo. io
- Zdarma: Neomezený počet e-mailových kreditů, 60 mobilních kreditů a 120 exportních kreditů ročně
- Základní: 49 $/uživatel za měsíc
- Professional: 79 $/uživatel za měsíc
- Organizace: 99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Apollo.io
- G2: 4,8/5 (více než 6300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
4. FullContact
FullContact je cloudová služba pro propojování, kombinování a obohacování fragmentovaných informací o uživatelích. Její jedinečný „Identity Graph“ umožňuje značkám a marketingovým nástrojům propojovat a konsolidovat jednotlivé části offline, online, profesních a osobních identifikátorů.
Díky stovkám atributů souvisejících s marketingem, které lze v tomto grafu vyhledávat, lze mezi miliardami lidí najít konkrétní osoby. Tento nástroj je přínosem pro velké MarTech operace, kde je nezbytné extrahovat a uchovávat informace o uživatelích.
Nejlepší funkce FullContact
- Sjednoťte svá data a rozpoznávejte návštěvníky webových stránek při zachování ochrany soukromí.
- Přidejte do svého hubu deterministické signály v reálném čase.
- Poskytujte personalizované zážitky zaměřené na ochranu soukromí bez použití souborů cookie.
- Vylepšete identifikaci identit a rozšířte mediální dosah pro společné zákazníky.
Omezení FullContact
- Pomalá synchronizace dat může narušit prodejní operace.
- Některá data z API vedou k příliš mnoha falešně pozitivním výsledkům.
Ceny FullContact
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FullContact
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (75+ recenzí)
5. UpLead
Přesnost a relevance jsou klíčové pro vytvoření prodejního trychtýře. UpLead je platforma pro vyhledávání B2B zákazníků, která nabízí přesná a aktuální data o kontaktních informacích podniků po celém světě.
Tento software se integruje s populárními B2B CRM systémy a zajišťuje plynulý pracovní postup od objevu až po uzavření obchodu. To pomáhá zefektivnit váš pracovní postup při generování potenciálních zákazníků a spojit se se správnými rozhodovacími činiteli, což v konečném důsledku zvyšuje prodejní úspěch.
Můžete využít sedmidenní bezplatnou zkušební verzi a vyzkoušet si použitelnost tohoto nástroje.
Nejlepší funkce UpLead
- Využijte více než 50 vyhledávacích filtrů k nalezení kontaktů a společností, které odpovídají vašemu profilu kupujícího.
- Spojte se se skutečnými, kvalifikovanými potenciálními zákazníky díky ověřování e-mailů v reálném čase.
- Získejte mobilní a přímé telefonní čísla potenciálních zákazníků.
- Identifikujte a oslovte kupující, kteří mají v úmyslu nakoupit, dříve než vaši konkurenti.
Omezení UpLead
- Nepřesnosti v pozici nebo zaměstnání některých kontaktů
- Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek by mohly být o něco uživatelsky přívětivější.
Ceny UpLead
- Essentials: 99 $/uživatel za měsíc
- Plus: 199 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze UpLead
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
6. Seamless. AI
Seamless. AI vám umožňuje vytvářet seznamy potenciálních zákazníků pomocí vyhledávače v reálném čase založeného na umělé inteligenci pro B2B prodejní kontakty. Profesionálové v oblasti B2B prodeje mohou zefektivnit proces generování kontaktů a spojit se se správnými potenciálními zákazníky ve správný čas.
Seamless. AI využívá umělou inteligenci k analýze více datových bodů a ověření přesnosti seznamu kontaktů. Bonusem jsou další funkce, jako jsou záměry kupujících a změny zaměstnání, které umožňují informovanější oslovení.
Rozšíření pro Chrome je také užitečnou funkcí pro rychlé ověření a vytváření seznamů.
Hladké. Nejlepší funkce AI
- Identifikujte své ideální potenciální zákazníky, zjistěte celkový potenciální trh a získejte přesné kontaktní informace o konkrétních potenciálních zákaznících.
- Obohaťte svůj seznam potenciálních zákazníků a doplňte chybějící kontaktní informace o svých potenciálních zákaznících.
- Najděte aktuální kontaktní informace a vytvořte si kvalitní seznam potenciálních zákazníků pomocí specializovaného prodejního softwaru.
Hladké. Omezení AI
- Uživatelé nahlásili chyby při instalaci rozšíření panelu nástrojů.
- Omezené vyhledávací filtry mohou být limitující.
Hladké. Cenová politika AI
- Zdarma: Bezplatný tarif s 50 kredity měsíčně
- Základní: Bezplatný tarif s 250 kredity měsíčně
- Pro: Individuální ceny za další kredity a prémiové produkty
- Enterprise: Individuální ceny pro velké týmy s vyhrazenou podporou
Hladké. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,2/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (více než 140 recenzí)
7. Lead411
Lead411 nabízí komplexní a přesný zdroj dat, který podpoří vaše snahy o získávání nových B2B zákazníků. Tento nástroj vám umožní přístup k více než 450 milionům kontaktů ve 20 milionech společností po celém světě, které lze snadno vyhledávat pomocí výkonných filtrů a které jsou obohaceny o cenné informace.
Ačkoli Lead411 není skutečnou alternativou k Clearbit, jeho rozsáhlá databáze vám stále pomáhá kvalifikovat a obohacovat potenciální zákazníky.
Jediným háčkem je, že tento nástroj může být drahý, protože k plnému využití jeho potenciálu budete potřebovat CRM a software pro business intelligence. Lead411 se však snadno integruje s většinou CRM.
Nejlepší funkce Lead411
- Vyhledávejte a identifikujte ideální potenciální zákazníky z rozsáhlé databáze.
- Najděte své ideální potenciální zákazníky na základě konkrétních kritérií, jako je odvětví, velikost společnosti, pracovní pozice a dokonce i nákupní záměr, pomocí cílených filtrů.
- Získejte rozhodující výhodu při zacílení svých propagačních aktivit tím, že identifikujete společnosti, které aktivně hledají řešení a služby, jako jsou ty vaše.
- Přizpůsobte své zprávy tak, aby měly maximální dopad, pomocí údajů o záměru kupujícího a spouštěčů prodejních informací.
Omezení Lead411
- Zvládnutí vyhledávací funkce vyžaduje čas.
- Uživatelské rozhraní vyžaduje vylepšení.
Ceny Lead411
- Basic Plus Unlimited: 899 $/uživatel za rok
- Pro a Unlimited: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lead411
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
8. Cognism
Cognism je další platforma pro prodejní inteligenci, která vám pomáhá spojit se s potenciálními zákazníky pomocí vysoce kvalitních dat a poznatků. Cognism vám pomáhá budovat předvídatelnou pipeline, nacházet skryté příležitosti a překonávat globální překážky v oblasti dodržování předpisů.
Cognism kombinuje firmografii a technografii s bohatou databází, aby váš prodejní tým mohl sestavit přesné seznamy potenciálních zákazníků. ✨
Tento nástroj si získal popularitu také díky snadno použitelnému rozhraní a intuitivním funkcím, jako jsou filtry a exportní funkce. Skvělá zákaznická podpora je dalším plusem.
Nejlepší funkce Cognism
- Pronikněte na místní a globální trhy s mezinárodním pokrytím
- Získejte neomezený přístup k údajům na úrovni osob a společností pro generování potenciálních zákazníků.
- Získejte ověřené e-mailové adresy a telefonní čísla klíčových potenciálních zákazníků ve vašich cílových účtech.
- Kombinujte spouštěče náboru, financování a nástupu do zaměstnání s údaji o záměru (poskytuje Bombora).
- Snadná integrace s vaším CRM a nástroji pro prodejní aktivity
Omezení Cognism
- Nedostatečný proces cíleného filtrování vyžaduje zlepšení.
- S aktualizovanými datovými sadami je zde prostor pro zlepšení.
- Uživatelé často hlásí opakující se technické potíže.
Ceny Cognism
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cognism
- G2: 4,6/5 (548+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (63+ recenzí)
9. Adapt. io
Adapt. io je pravděpodobně nejjednodušší z všech zde uvedených nástrojů a představuje komplexní řešení pro vytváření cílených leadů, zefektivnění pracovních postupů a dosažení úspěchu v oblasti prodeje a marketingu.
Adapt. io poskytuje rozsáhlou databázi kontaktů z 30 milionů podniků po celém světě. Tento nástroj také zaznamenává více než 25 atributů pro každý kontakt, což pomáhá vytvořit vysoce přesný seznam.
Adapt. io kombinuje rozsáhlá data a výkonné nástroje k generování nových potenciálních zákazníků a personalizaci vašich interakcí s nimi.
Nejlepší funkce Adapt. io
- Pomocí pokročilých filtrů najděte během několika minut to, co hledáte, a najděte kontakty, které odpovídají vaší cílové skupině.
- Hladce vytvářejte seznamy, exportujte a připojte své CRM pro škálovatelnost.
- Spojte se se svým publikem napříč různými médii pomocí přesných atributů kontaktních údajů.
- Přidejte spolehlivé firmografické a demografické údaje pro každý kontakt ve vašem CRM.
Omezení Adapt. io
- Počet stylů a zobrazení dashboardu je omezený.
- Rozhraní a funkce filtru mohou u nových uživatelů vyvolávat zmatek.
Ceny Adapt. io
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Adapt. io
- G2: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (50+ recenzí)
10. Datanyze
Datanyze je rozšíření pro Google Chrome, které je ideální pro začínající a nové podniky a pomáhá propojit odborníky v oblasti prodeje a marketingu s potenciálními zákazníky.
Poskytuje přístup k rozsáhlé databázi kontaktních informací, včetně e-mailových adres, telefonních čísel a profilů na sociálních médiích, přímo z vašeho prohlížeče. Eliminuje tak potřebu časově náročného ručního vyhledávání a umožňuje vám soustředit se na budování vztahů s potenciálními klienty.
Platforma se pyšní uživatelsky přívětivým rozšířením pro Chrome a plynulým, intuitivním rozhraním.
Bonusem je, že se jedná o jediný nástroj v tomto článku, který vám nabízí 90denní bezplatnou zkušební verzi.
Nejlepší funkce Datanyze
- Využijte doporučené témata k navázání kontaktu související s děním ve světě potenciálního zákazníka – vybraná z osobních příspěvků na sociálních sítích, místních novinových publikací a dalších zdrojů.
- Najděte nové zákazníky a spojte se s nimi přímo ve svém prohlížeči.
- Exportujte profily přímo z Google Chrome pomocí rozšíření.
- Označte kontakty a společnosti a automaticky vytvářejte segmentované seznamy, které lze exportovat jediným kliknutím.
Omezení Datanyze
- Uživatelské rozhraní je pomalé a postrádá pokročilé funkce.
- Několik uživatelů si stěžovalo na nepřesná nebo neúplná data.
Ceny Datanyze
- Nyze Lite: Bezplatná zkušební verze
- Nyze Pro 1: 21 $/měsíc
- Nyze Pro 2: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Datanyze
- G2: 4,2/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
Další nástroje pro správu dat
Zatímco jsme zkoumali nástroje pro správu dat, je důležité mít na paměti sílu CRM platforem. Ačkoli se CRM nezaměřují výhradně na data, poskytují přehledy a zefektivňují pracovní postupy s daty.
Platforma ClickUp CRM je toho vynikajícím příkladem. Vyhněte se datovým silům a koordinujte celou svou datovou cestu od získávání po analýzu v rámci jediného intuitivního rozhraní.
ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro komplexní marketing a řízení prodeje. S ClickUp jako vaším CRM zefektivníte svůj prodejní a prospekční workflow a zajistíte bezkonkurenční přehlednost v průběhu celé zákaznické cesty.
Hladká správa údajů o klientech
Spolupracujte na obchodech, zasílejte klientům aktualizace projektů a zapojujte zákazníky pomocí jediného e-mailového centra.
- Centralizované centrum: Rozlučte se s datovými sily! ClickUp uchovává všechny informace o klientech – kontakty, interakce, obchody, poznámky – na jednom přehledném místě.
- Přizpůsobitelná pole: Přizpůsobte informace tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám. Přidejte vlastní pole pro odvětví, preference a další jedinečné podrobnosti.
Intuitivní panely ClickUp pro vizuální přehledy
Více než 50 widgetů na ovládacím panelu ClickUp usnadňuje vizualizaci údajů o zákaznících na jednom místě.
- Jednoduchost drag-and-drop: Vytvářejte dynamické dashboardy, které vizuálně prezentují klíčové metriky. Sledujte prodejní pipeline, skóre spokojenosti zákazníků nebo průběh projektů – vše vizuálně působivé a snadno srozumitelné.
- Praktické poznatky: Prozkoumejte data a identifikujte trendy, vzorce a oblasti, které je třeba zlepšit. Intuitivní dashboardy ClickUp vám umožní podniknout proaktivní kroky k dosažení úspěchu v prodeji.
Vytvořte si ideální systém pro ukládání a analýzu kontaktů, zákazníků a obchodů. Přidejte propojení mezi úkoly, dokumenty a dalšími položkami, abyste mohli sledovat související práci.
- Propojte jednotlivé body: ClickUp se hladce integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou e-mail, kalendáře a marketingové platformy. Odstraňte mezery v datech a pracujte s uceleným přehledem o interakcích s klienty.
- Automatizované pracovní postupy: Nastavte automatické spouštěče a akce na základě konkrétních změn dat. Například automaticky odesílejte uvítací e-mail, když do vašeho CRM vstoupí nový potenciální zákazník, nebo spusťte vytvoření projektu na základě uzavřené dohody.
Nejlepší funkce ClickUp
- Veďte své vztahy s klienty k úspěchu pomocí snadno dostupných a vizuálně prezentovaných informací.
- Udržujte všechny v souladu a pracujte na společných cílech díky sdíleným datům, hladké integraci a aktualizacím v reálném čase.
- Automatizujte rutinní úkoly a eliminujte datové silo, abyste ušetřili čas na budování silných vztahů s klienty.
- Využijte integrace ClickUp k analýze dat z externích zdrojů a odhalte skryté trendy a vzorce, které mohou ovlivnit vaše strategie vůči klientům.
- Spravujte vše od prodejních kanálů, zapojení zákazníků až po objednávky pomocí vysoce flexibilních zobrazení ClickUp.
- Vizualizujte svůj pipeline, zefektivněte pracovní postupy zákazníků a spolupracujte se svým týmem na nových příležitostech.
- Vytvářejte přehledy na vysoké úrovni, abyste mohli sledovat celoživotní hodnotu zákazníků, průměrnou velikost obchodů a další údaje.
- Vyberte si z řady předem připravených šablon pro správu a analýzu dat, generování reportů a plánování dalších kroků.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
- Možná budete muset integrovat ClickUp do svého nástroje pro prodejní inteligenci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Využijte sílu dat s tou správnou alternativou Clearbit
Najít nejvhodnější alternativu k Clearbit není jen o funkcích – jde o řešení konkrétních potřeb celé organizace. Nespokojte se s fragmentovanými řešeními: hledejte platformu, která centralizuje vaše data, vizualizuje poznatky a podporuje spolupráci.
Dashboardy, funkce a integrace ClickUp CRM vám umožní přejít od správy dat k jejich dokonalému ovládnutí. Tímto způsobem odemknete skutečný potenciál informací a zajistíte úspěch svým klientům i vaší firmě.
Vyberte si moudře a sledujte, jak se vaše data stanou palivem pro váš růst. ?