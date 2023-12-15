10 certifikací v oblasti provozu, které vám pomohou rozvíjet kariéru v roce 2025

Chcete se posunout ve své kariéře v oblasti řízení provozu?
S blížícím se rokem 2024 hledají zaměstnavatelé kvalifikované odborníky, kteří zvládnou požadavky operativního řízení.
Provozní činnosti jsou páteří každé organizace, ať už se jedná o pomoc při vytváření strategie na vysoké úrovni nebo o hloubkovou analýzu s cílem najít příčinu problému, který má dopad na vaše podnikání – provozní týmy se postarají o vše.
Vzhledem k šíři operačních rolí – jak si v této oblasti vybudovat odborné znalosti a důvěryhodnost?
Certifikáty v oblasti provozu fungují jako razítko schválení, které dokazuje, že máte schopnosti a odborné znalosti potřebné k řízení více projektů, hladkému chodu věcí a efektivnímu řešení rizik.
Společnosti vás budou snáze přijímat nebo povyšovat, když uvidí, že máte dovednosti, které potřebují, a že jste v obraze, co se týče nejnovějších postupů v oboru.
Pro vás to není jen razítko schválení. Je to příležitost zdokonalit své dovednosti v oblasti optimalizace procesů, řízení dodavatelského řetězce, projektového managementu, kontroly kvality a dalších. Tyto certifikace posílí vaši důvěryhodnost, odliší vás od kolegů a propojí vás s profesionály v oboru.
Tyto certifikace nejen rozšiřují pracovní příležitosti, ale také podporují váš kariérní růst. Pokud toužíte po takovém postupu, sestavili jsme seznam deseti certifikací v oblasti provozu, které vám pomohou najít tu, která nejlépe odpovídá vašim cílům.
Co jsou certifikace pro provozní manažery?
Certifikace pro provozní manažery potvrzují vaše dovednosti v oblasti dohledu a zlepšování procesů pro efektivitu a účinnost organizace. Tyto certifikace, které nabízejí profesionální organizace, dokládají vaše odborné znalosti v oblasti vývoje a implementace provozních strategií.
Tyto certifikace v oblasti provozu pokrývají témata jako řízení dodavatelského řetězce, projektový management, lean a Six Sigma, software pro řízení provozu a řízení IT provozu.
Díky nim můžete zdůraznit své odborné znalosti a jsou velmi žádané zaměstnavateli pro pozice jako provozní manažeři, manažeři dodavatelského řetězce, projektoví manažeři a manažeři zajišťování kvality.
Výhody získání certifikace v oblasti provozu
Získání certifikace v oblasti provozu přináší řadu výhod, pokud se chcete rozvíjet v managementu a souvisejících oborech. Mezi ně patří:
- Ověření dovedností: Certifikace provozního manažera formálně uznávají dovednosti a odborné znalosti v oblasti řízení provozu. Zaměstnavatelům a kolegům dokazuje, že máte potřebné znalosti a kompetence v oblasti řízení podniku a týmu.
- Kariérní postup: Mnoho zaměstnavatelů při rozhodování o přijetí a povýšení upřednostňuje certifikované odborníky. Certifikace v oblasti provozu může vylepšit váš životopis a učinit vás konkurenceschopnějším kandidátem na vedoucí pozice.
- Větší pracovní příležitosti: Certifikace v oblasti provozu rozšiřují spektrum pracovních příležitostí. Otevírají dveře k pozicím, které konkrétně vyžadují nebo upřednostňují uchazeče s uznávanou kvalifikací v oblasti řízení provozu.
- Uznání v oboru: Certifikace v oblasti provozu jsou často dobře hodnoceny v konkrétních odvětvích. Získání certifikace prokazuje vaši snahu držet krok s osvědčenými postupy a standardy v oboru.
- Profesní rozvoj: Certifikace zahrnuje získávání nových znalostí a dovedností. Toto neustálé vzdělávání přispívá k vašemu profesnímu rozvoji a udržuje vás v obraze o nejnovějších trendech a pokrocích v oblasti řízení operací.
- Rozšíření sítě kontaktů: Certifikační programy často poskytují příležitosti k navázání kontaktů s dalšími odborníky v oboru. Networking s certifikovanými osobami a odborníky z oboru může vést k cenné spolupráci, mentorství a kariérním poznatkům.
10 certifikátů v oblasti provozu, které stojí za zvážení
Nyní, když chápeme výhody získání certifikátů v oblasti provozu, zde jsou nejlépe hodnocená doporučení od odborníků:
1. Certifikace v oblasti řízení výroby a zásob (CPIM)
Získejte certifikaci v oblasti řízení výroby a zásob (CPIM) prostřednictvím APICS (American Production and Inventory Control Society). Tato renomovaná instituce existuje již od roku 1973. Tato certifikace vám pomůže pochopit základy řízení výroby a zásob.
Pět kurzů pokrývá základní oblasti, jako je plánování poptávky, řízení kvality, řízení zásob, plánování výroby atd. Po absolvování všech pěti online kurzů získáte certifikát.
Certifikace CPIM rozšiřuje vaše kariérní možnosti a usnadňuje spolupráci s kolegy díky zlepšení vašich znalostí o konceptech dodavatelského řetězce. Tato certifikace vám dává výhodu v prostředí rostoucí globální konkurence.
Získáte také znalosti o vytváření a dodržování standardních operačních postupů, které jsou díky šabloně SOP pro řízení operací mnohem jednodušší.
Tato certifikace je přínosem pro provozní manažery, plánovače výroby, specialisty na řízení zásob, specialisty na dodavatelský řetězec a specialisty na nákup. Navíc můžete tento kurz řízení provozu absolvovat vlastním tempem, v rozmezí od šesti měsíců do dvou let, což vám poskytne potřebnou flexibilitu.
- Nabízí: APICS (Americká společnost pro řízení výroby a zásob)
- Klíčová témata: Přehled dodavatelského řetězce, řízení poptávky, plánování dodávek a řízení zásob
- Cena: 1000–3000 USD, v závislosti na tom, zda studujete samostatně nebo navštěvujete kurzy u partnera schváleného ASCM.
2. Certifikovaný provozní manažer (COM)
Certifikát Certified Operations Manager (COM) vydává Americký institut pro řízení podniků a komunikaci (AIBMC). Jedná se o certifikační kurz na profesionální úrovni vhodný pro všechny, kteří chtějí posunout svou kariéru v oblasti řízení provozu.
Výrazně zvyšte své šance na vyšší plat díky certifikaci uznávané v oboru, jako je COM.
Tříhodinová zkouška má formu brožury obsahující 100 otázek s výběrem odpovědí (MCQ). Pro přihlášení do certifikačního kurzu musíte mít bakalářský titul a alespoň dva roky praxe v oblasti řízení provozu.
Nabízí: Americký institut pro řízení podniků a komunikaci (AIBMC)
Hlavní témata: Provozní strategie a plánování, řízení poptávky po produktech a prognózy, zlepšování procesů, řízení programů a mezinárodní otázky
Cena: Není k dispozici online
3. Certifikovaný odborník na dodavatelský řetězec (CSCP)
Tato certifikace vám poskytne základní dovednosti a znalosti potřebné pro řízení komplexních dodavatelských řetězců. Ať už pracujete jako logistický manažer, manažer nákupu, plánovač zásob, logistický koordinátor nebo manažer dodavatelského řetězce, tento kurz podpoří vaši kariéru ve vaší současné pozici.
Máte několik možností, jak se připravit na 150 otázek dlouhou zkoušku, která trvá 3,5 hodiny. Vyberte si mezi výukovým systémem, samostudiem nebo možnostmi vedenými a podporovanými lektorem.
Nejvýhodnější volbou z hlediska rozpočtu je samostudium, jehož cena se pohybuje mezi 1000 a 1500 dolary. Tato možnost poskytuje přístup k digitálním i tištěným studijním materiálům, včetně průvodců, cvičných otázek a kartiček.
Nabízí: APICS (Americká společnost pro řízení výroby a zásob)
Hlavní témata: Dodavatelské řetězce, řízení poptávky, prognózy, globální sítě dodavatelských řetězců, rizika dodavatelského řetězce a interní provoz a zásoby.
Cena: 1000–1500 USD
4. Certifikace Project Management Professional (PMP)
Certifikace Project Management Professional (PMP), kterou nabízí celosvětově uznávaný Project Management Institute (PMI), vám poskytne znalosti a dovednosti potřebné k vedení a řízení projektů v různých odvětvích. Tato certifikace je ideální, pokud máte alespoň 36 měsíců zkušeností s vedením a řízením projektů.
Certifikace pokrývá pět klíčových oblastí: zahájení, plánování, realizace, monitorování, kontrola a uzavření. Dobrá znalost všech těchto aspektů projektového řízení vede ke zlepšení obchodních procesů. Tato certifikace je nezbytná, pokud se ucházíte o vyšší pozice a vedoucí role!
Zkouška trvá čtyři hodiny a obsahuje 200 otázek s výběrem odpovědí. Pokud zkoušku úspěšně složíte a získáte certifikaci, musíte ji každé tři roky obnovovat.
Nabízí: Project Management Institute (PMI)
Klíčová témata: Zahájení (13 %), plánování (24 %), realizace (42 %), monitorování a kontrola (16 %) a uzavření (5 %). Mezi další důležitá témata patří řízení zainteresovaných stran, vedení týmu, agilní projektový management a hybridní projektový management.
Cena: členové PMI 405 USD, nečlenové PMI 555 USD
5. Certifikovaný manažer asociace (CAE)
Program, který nabízí Americká asociace manažerů asociací (ASAE), je vhodný pro zkušené provozní manažery. Abyste se mohli programu zúčastnit, musíte mít bakalářský titul nebo osm let relevantních zkušeností a splňovat kodex chování ASAE.
Mezi pracovní pozice, které obvykle vyžadují tyto certifikace, patří generální ředitelé, prezidenti, výkonní ředitelé a osoby, které se snaží posunout svou kariéru v oblasti řízení asociací. O zkoušku CAE se můžete ucházet dvakrát ročně, v květnu a prosinci. Zkouška trvá čtyři hodiny a skládá se z 200 otázek s výběrem odpovědí.
Kromě toho je nutné certifikaci každé tři roky obnovovat.
Nabízí: Americká asociace vedoucích pracovníků asociací (ASAE)
Klíčová témata: Správa a vedení, marketing, veřejná politika, řízení operací a profesní rozvoj
Cena: 500 USD pro členy, 750 USD pro nečleny
6. Certifikovaný správce zařízení (CFM)
Kurz CFM, který již 25 let nabízí IFMA (International Facility Management Association), pokrývá více než 11 klíčových oblastí facility managementu. Připraví vás na to, ať už se zaměřujete na zlepšení komunikace, leadershipu, financí, řízení rizik nebo optimalizace procesů.
Tento certifikační program je vhodný pro již praktikující odborníky v oblasti facility managementu, kteří se chtějí profilovat jako experti v oboru. Minimální požadovaná praxe je 3–5 let a bakalářský nebo magisterský titul v oboru facility managementu.
Cena se opět liší pro členy (595 USD) a nečleny (880 USD) a IFMA poskytuje mnoho různých zdrojů, které vám pomohou se připravit. Pokud hledáte firemní nebo skupinové školení, platí se další poplatky. Délka trvání není pevně stanovena a zkoušku můžete absolvovat, až budete plně připraveni.
Nabízí: IFMA (Mezinárodní asociace facility managementu)
Klíčová témata: Plánování zařízení, řízení kvality, strategie vedení, finance, projektový management, udržitelnost a řízení rizik
Cena: 595 USD pro členy a 880 USD pro nečleny
7. Certifikovaný nákupčí (CPP)
Pokud se chcete zdokonalit v oblasti řízení materiálového hospodářství, pak je tento certifikační kurz určen právě vám. Seznámí vás se základy nákupu, řízením dodavatelského řetězce, obchodním přehledem a globálním nákupem.
Tento program spravuje American Purchasing Society (APS) a je vynikajícím způsobem, jak vyniknout ve své kariéře. K zápisu do tohoto certifikačního programu je třeba mít alespoň dva roky zkušeností v oblasti nákupu a reference od dodavatelů.
Formát zkoušky je 150minutová online zkouška se 150 otázkami s výběrem odpovědí. Zopakujte si případové studie související s daným tématem!
Nabízí: American Purchasing Society (APS)
Hlavní témata: Základy nákupu, správa smluv, analýza procesů, řízení dodavatelského řetězce, analýza nákladů, vyjednávání a řízení dodavatelů.
Cena: Není k dispozici online
8. Six Sigma Green Belt
Certifikace Six Sigma Green Belt je cennou kvalifikací pro osoby s alespoň tříletou pracovní zkušeností. Zaměřuje se především na pomoc provozním manažerům při odstraňování neefektivnosti v rámci procesů.
Tato certifikace, kterou nabízí Americká společnost pro kvalitu (ASQ), poskytuje mnoho materiálů a zdrojů, jako jsou studijní příručky, databáze otázek a příručky, které vám pomohou s přípravou.
Jednou z charakteristických vlastností zkoušky metodiky Sigma je její formát s otevřenou knihou, který vám umožňuje přinést si referenční materiály. Zkouška trvá více než čtyři hodiny a skládá se ze 100 otázek s výběrem odpovědí.
Nabízí: Americká společnost pro kvalitu (ASQ)
Klíčová témata: Úvod do principů a metodik Sigma, identifikace základních příčin a vad, vývoj a implementace řešení a kontrolní opatření.
Cena: 438 USD pro nečleny a 338 USD pro členy (certifikace ASQ)
9. PMI Risk Management Professional
Porozumění rizikům v projektu a jejich řízení je zásadní, a certifikace PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) vám pomůže rozvíjet tuto nezbytnou dovednost. Nabízí ji Project Management Institute (PMI).
Díky této certifikaci pro provozní manažery se naučíte identifikovat a plánovat rizika, vyhodnocovat je a efektivně na ně reagovat. V podstatě se stanete specialistou na rizika, na kterého se vaše organizace může spolehnout při řešení neočekávaných problémů.
Po získání certifikace vám získané znalosti a dovednosti umožní odhalit problémy ještě předtím, než nastanou, a snížit jejich dopad. Tato certifikace v oblasti provozu je vhodná pro projektové manažery, manažery rizik, funkční manažery a vedoucí pracovníky.
K absolvování zkoušky potřebujete středoškolské vzdělání, 36 měsíců praxe v projektovém managementu a 40 hodin vzdělávání v oblasti řízení projektových rizik.
Nabízí: Project Management Institute (PMI)
Klíčová témata: Strategie řízení rizik a plánování projektů, zapojení zainteresovaných stran, kvalitativní a kvantitativní analýza rizik a plánování reakce na rizika.
Cena: 358 USD pro členy a 659 USD pro nečleny
10 Certifikace v oblasti logistiky, dopravy a distribuce (CLTD)
Tato certifikace v oblasti provozu nabízená organizací APICS (American Production and Inventory Control Society) je ideální pro osvojení si efektivních strategií v oblasti logistiky, přepravy a distribuce, které zvýší vaši efektivitu. Pokrývá globální standardy a základní dovednosti a provede vás vším od správy příchozích materiálů po distribuci produktů a zpracování vráceného zboží.
Abyste získali certifikaci, budete muset absolvovat 150 otázek v délce 3,5 hodiny. K úspěšnému složení zkoušky a prokázání svých znalostí potřebujete získat alespoň 300 bodů.
Pokud se rozhodnete pro balíček ASCM v ceně 1865 USD, získáte studijní materiály i registraci. Pro ty, kteří se rozhodnou pouze pro portál pro samostudium, je cena 1035 USD.
Ať už se rozhodnete pro komplexní balíček nebo cenově dostupnější variantu samostudia, tento kurz vám otevře dveře k celosvětovému uznání a odborným znalostem v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce.
Nabízí: APICS (Americká společnost pro řízení výroby a zásob)
Hlavní témata: Přehled a strategie logistiky, správa objednávek, správa zásob, reverzní logistika, správa skladů, globální logistika a doprava.
Cena: 1000–2000 USD, v závislosti na vašich preferencích
Vylepšete své provozní řízení s ClickUp
Certifikace v oblasti provozu vám pomohou získat potřebné znalosti a dovednosti k efektivnímu řešení situací. A máte k dispozici seznam nejlepších kurzů v oblasti řízení provozu, ze kterých si můžete vybrat!
Nejde však pouze o certifikace; potřebujete také správný software a nástroje, které vám pomohou vyniknout ve vaší roli a zvýšit efektivitu podnikání.
Při výběru softwaru pro řízení provozu upřednostněte škálovatelnou platformu typu „vše v jednom“, jako je ClickUp. Toto komplexní řešení konsoliduje všechny aspekty řízení provozu, od skladových zásob po lidské zdroje, do uživatelsky přívětivé platformy.
Jednou z klíčových předností ClickUp je jeho schopnost zefektivnit administrativní procesy. Funkce jako řízení projektů, přidělování zdrojů a týmová spolupráce jsou integrovány, což snižuje potřebu přecházet mezi různými nástroji. Tato konsolidace přispívá k efektivnějšímu a organizovanějšímu pracovnímu toku.
Díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením můžete svůj systém operačního řízení přizpůsobit svým potřebám. Ať už se jedná o Ganttovy diagramy pro časové osy projektů nebo Kanban tabule pro sledování úkolů, ClickUp poskytuje flexibilitu pro přizpůsobení se různým operačním scénářům a zlepšení obchodních výsledků.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a naučte se, jak hladce řídit své operace!