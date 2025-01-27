10 nejlepších alternativ Hotjar pro porozumění spotřebitelům v roce 2025

Možná si dokážete z paměti odříkat počet svých jedinečných měsíčních návštěvníků. Možná máte neustále na mysli svou konverzní míru. Možná dokážete, aby A/B testování vypadalo jako umění.
Ale tyto statistiky webových stránek a mobilních aplikací jsou jen začátek. Abyste mohli data co nejlépe využít, musíte se hlouběji ponořit do uživatelské zkušenosti. Pochopení toho, jak návštěvníci webových stránek interagují s každou stránkou vašeho webu nebo jak mobilní uživatelé používají vaši aplikaci, vám může pomoci identifikovat slabá místa a příležitosti ke zlepšení. Může vám také ukázat, co vašim uživatelům vyhovuje, a tyto funkce dostat do popředí, čímž se vaše platforma stane silným nástrojem pro konverzi.
Správné nástroje usnadňují zkoumání chování uživatelů. Nástroje pro analýzu uživatelů, jako je Hotjar, usnadňují jít nad rámec statistik a shromažďovat informace o chování uživatelů. Hotjar je jedním z nejznámějších jmen v oblasti analýzy chování uživatelů, ale není to jediný dostupný nástroj. Zde je deset alternativ Hotjar, které budete chtít v roce 2024 prozkoumat.
Jaké jsou alternativy k Hotjaru?
Hotjar je jedním z nejznámějších nástrojů pro sledování chování uživatelů a nabízí různé funkce, které vám pomohou shromažďovat data a zpětnou vazbu za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a výkonu webových stránek.
Pomocí heatmap a záznamů relací platformy můžete sledovat zapojení uživatelů a analyzovat, jak uživatelé interagují s jednotlivými stránkami. Vestavěný nástroj pro zpětnou vazbu vám umožňuje vytvářet průzkumy přímo na webu. Každá funkce platformy vám pomůže činit lepší rozhodnutí založená na datech o tom, jak vylepšit svůj web a zlepšit zážitek návštěvníků.
Hotjar je sice jedním z nejznámějších nástrojů pro webovou analytiku a zpětnou vazbu od uživatelů, ale není jediným – ani tím nejlepším.
Někteří uživatelé Hotjaru upozorňují, že tento analytický nástroj může zpomalovat načítání webových stránek. Jiní varují, že nástroj neposkytuje důležité informace, jako je analýza trychtýře, takže nevíte, kde potenciální zákazníci opouštějí váš prodejní trychtýř. To vedlo mnoho majitelů webových stránek k hledání alternativ k Hotjaru, které by jim pomohly vylepšit jejich webové stránky.
Co byste měli hledat v alternativách Hotjaru?
Hledáte alternativy k Hotjaru? Zde je pět věcí, na které byste se měli zaměřit při hledání nástrojů, které vám pomohou analyzovat chování uživatelů:
- Robustní sada funkcí: Hotjar nabízí nahrávání relací a heatmapy, průzkumy, formuláře pro zpětnou vazbu a další. Ujistěte se, že jakákoli alternativa, kterou zkoumáte, poskytuje funkce, které chcete, a zároveň nabízí praktické informace, které můžete použít ke zlepšení svého webu.
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Data jsou užitečná pouze tehdy, pokud víte, jak k nim přistupovat a jak je využít. Ujistěte se, že alternativa k Hotjar, kterou si vyberete, má snadno použitelné rozhraní, které nevyžaduje magisterský titul v oboru informatiky.
- Dobré možnosti integrace: Zkontrolujte, zda alternativy Hotjar, které zvažujete, lze integrovat s jinými aplikacemi a programy ve vašem technologickém stacku, jako je systém pro správu obsahu, platforma elektronického obchodu a komunikační nástroje.
- Přesná data v reálném čase: Ne všechna data jsou stejná. Podívejte se, jak nástroj pro analýzu webových stránek shromažďuje data a zda je to v reálném čase. Přesná data jsou nezbytná pro informovaná rozhodnutí o výkonu vašeho webu a chování uživatelů.
- Ceny: Porovnejte ceny alternativ k Hotjar a ujistěte se, že zvolená možnost odpovídá vašemu aktuálnímu rozpočtu. Některé možnosti nabízejí nákladově efektivnější řešení, zejména pro startupy a malé podniky.
Při hledání alternativ k Hotjaru se zaměřte na ty, které nabízejí bezplatnou zkušební verzi. Bezplatná zkušební verze je skvělý způsob, jak platformu vyzkoušet a zjistit, zda se vám líbí uživatelské rozhraní a funkce, než se zavážete k obchodnímu nebo podnikovému plánu.
10 nejlepších alternativ Hotjar, které můžete použít
1. Smartlook
Smartlook je nástroj pro webovou analytiku a sledování zákazníků, který zaznamenává a analyzuje relace uživatelů na webových stránkách a v mobilních aplikacích. Na základě zaznamenaných relací vytváří teplotní mapy a sleduje události, aby poskytl přehled o tom, jak návštěvníci platformu používají. Smartlook pomáhá identifikovat problémy s použitelností a podporuje optimalizaci webových stránek na základě dat.
Nejlepší funkce Smartlook
- Díky nepřetržitému nahrávání relací zachytíte každého návštěvníka pokaždé a můžete tyto informace využít k identifikaci problémů, vyšetřování selhání a analýze chování uživatelů.
- Vytvořte si vlastní analýzu trychtýře v rámci platformy, abyste zjistili, jak se uživatelé pohybují ve vašem prodejním trychtýři a kde mají tendenci odpadávat.
- Generuje teplotní mapy během několika sekund pomocí nových nebo stávajících dat, takže můžete na první pohled pochopit zapojení uživatelů a získat okamžitý přehled o tom, co funguje a co je třeba na vašem webu nebo v mobilních aplikacích opravit.
Omezení Smartlook
- Nepodporuje sledování cesty uživatele napříč více relacemi.
Ceny Smartlook
- Bezplatný tarif
- Plán Pro: 55 $/měsíc
- Plán pro podniky: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Smartlook
- G2: 4,6/5 (více než 860 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
2. Lucky Orange
Lucky Orange je nástroj pro webovou analytiku a optimalizaci konverzního poměru, který pomáhá majitelům webových stránek získat přehled o chování uživatelů. Platforma nabízí mnoho funkcí, které vám pomohou shromažďovat zpětnou vazbu a dozvědět se více o uživatelské zkušenosti, stejně jako některé vynikající možnosti integrace pro propojení s Google Analytics, HubSpot a dalšími.
Tato alternativa k Hotjaru je nejznámější svou schopností dobře fungovat pro e-commerce weby běžící na Squarespace nebo Shopify.
Nejlepší funkce Lucky Orange
- Podpora živého chatu v reálném čase, abyste mohli komunikovat s uživateli na základě jejich interakcí na webu nebo segmentu provozu.
- Díky vynikajícímu vizuálnímu rozhraní se můžete snadno zaměřit na data a rychle získat potřebné informace.
- Nástroj pro analýzu formulářů poskytuje mnoho důležitých metrik o tom, jak uživatelé pracují s vašimi formuláři, včetně pořadí polí, doby spuštění a míry opuštění.
Omezení Lucky Orange
- Úložiště dat je omezené, takže pokud chcete nahlížet do archivních dat, může být omezeno, jak daleko do minulosti se můžete vrátit.
Ceny Lucky Orange
- Zdarma
- Build: 39 $/měsíc
- Grow: 79 $/měsíc
- Rozšířit: 179 $/měsíc
- Cena: 749 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Lucky Orange
- G2: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
3. FullStory
FullStory poskytuje data o uživatelské zkušenosti pro webové stránky a mobilní aplikace. Nabízí mnoho stejných funkcí jako Hotjar, včetně heatmap a nahrávání relací, což organizacím umožňuje sledovat a analyzovat chování uživatelů na detailní úrovni.
Ve srovnání s jinými alternativami Hotjar nabízí FullStory pokročilejší nástroj pro přehrávání relací a robustnější analytické funkce. Zaměřuje se na poskytování praktických informací, aby organizace mohly vylepšit své digitální platformy.
Nejlepší funkce FullStory
- Skvělé nástroje pro sdílení relací vám umožňují sdílet konkrétní cesty uživatelů s jinými týmy, například s vývojáři a technickými týmy.
- Nastavení ochrany osobních údajů chrání data uživatelů, takže se nemusíte obávat toho, co sdílíte a s kým.
- Vynikající podpora s odborníky na zaškolení a kurzy certifikace produktů pro nové uživatele, aby se rychleji seznámili s používáním podrobných analytických nástrojů.
Omezení FullStory
- FullStory je zaměřeno na podnikové účty, takže pro malé firmy může být ve srovnání s jinými alternativami Hotjar příliš drahé.
Ceny FullStory
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze FullStory
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
4. Glassbox
Glassbox je nástroj pro analýzu digitálních zkušeností, který vám pomáhá zaznamenávat, analyzovat a vizualizovat interakce uživatelů na webových stránkách a v mobilních aplikacích.
Zaznamenává každou uživatelskou relaci a poté tyto údaje využívá k vytvoření podrobných přehledů prostřednictvím přehrávání relací, heatmap a analýzy chování. Glassbox je zvláště vysoce hodnocen jako nástroj pro analýzu mobilních aplikací, který poskytuje přehled o zážitcích v aplikacích, takže vývojové týmy mohou optimalizovat uživatelské prostředí.
Nejlepší funkce Glassbox
- Snadno použitelné rozhraní vám umožňuje snadné vyhledávání a nalezení, včetně individuálních záznamů relací a heatmap.
- Analýza založená na umělé inteligenci poskytuje praktické informace o uživatelské cestě a ukazuje vám, kde mohou být problémy.
- Mnoho nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků, které vám pomohou získat konkrétní a využitelné informace od skutečných uživatelů.
Omezení Glassboxu
- Doba odezvy na požadavky je pomalá, takže buďte připraveni najít řešení sami nebo požádat o pomoc online komunity.
Ceny Glassbox
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Glassbox
- G2: 4,9/5 (570+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (40+ recenzí)
5. Contentsquare
Contentsquare je nástroj pro analýzu webových stránek, který pomáhá organizacím porozumět chování uživatelů na jejich webových stránkách a v mobilních aplikacích.
Díky pokročilé analytice založené na sběru dat a vizualizacích poskytuje ContentSquare přehled o chování uživatelů, konverzních trychtýřích a míře zapojení. Zaměřuje se na pomoc organizacím při přijímání rozhodnutí založených na datech o tom, jak optimalizovat jejich digitální přítomnost.
Nejlepší funkce Contentsquare
- Podrobná analýza chování uživatelů vám poskytne zpětnou vazbu o detailech, jako je dosah posouvání, pohyby myši a kliknutí, takže můžete podrobně prozkoumat, jak uživatelé interagují s vašimi platformami.
- Díky automatizovaným přehledům nemusíte prohledávat data a hádat, proč uživatelé opouštějí vaši stránku nebo s jakými problémy se potýkají.
- Intuitivní uživatelské rozhraní nabízí skvělé vizuální reporty, takže data jsou snadno srozumitelná a implementovatelná.
Omezení Contentsquare
- Platforma sice nabízí integrační možnosti, ale jejich nastavení může být náročné a omezuje vaše možnosti, například při analýze trychtýře.
Ceny Contentsquare
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Contentsquare
- G2: 4,7/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 110 recenzí)
6. LogRocket
LogRocket je platforma pro monitorování aplikací a přehrávání relací, kterou používají vývojáři a týmy produktového managementu, aby zjistili, jak uživatelé interagují s jejich webovými stránkami a mobilními aplikacemi. Nabízí záznamy uživatelských relací, sledování chyb a zachycování protokolů konzole, takže je vynikajícím nástrojem pro řešení problémů, který může vést k stabilnějšímu a uživatelsky přívětivějšímu prostředí.
Nejlepší funkce LogRocket
- Jedna z nejdostupnějších alternativ Hotjaru, s až 10 000 záznamy relací za měsíc za pouhých 69 $ měsíčně (fakturováno ročně), což z něj činí vynikající volbu pro menší podniky.
- Síťové protokoly a chyby Javascriptu pomáhají vývojářským týmům přesně identifikovat problémy a zjistit, co přesně uživatel zažil při řešení chyb.
- Nástroje strojového učení pomáhají organizacím prozkoumat obrovské množství shromážděných dat, aby získaly přehled o problémech a příčinách největších potíží v jejich digitálním prostoru.
Omezení LogRocket
- Analytické nástroje využívají velké množství paměti, což může zpomalit vaše aplikace.
Ceny LogRocket
- Zdarma pro až 1 000 měsíčních relací
- 14denní bezplatná zkušební verze všech tarifů
- Tým: 99 $/měsíc
- Profesionální: 350 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze LogRocket
- G2: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 25 recenzí)
7. Mouseflow
Kromě obvyklého výběru záznamů relací, heatmap a analýzy trychtýře nabízí Mouseflow také skvělé podrobné analýzy, které vám pomohou vytěžit maximum z vašich dat. Můžete rychle identifikovat problémy s použitelností a úzká místa, čímž připravíte půdu pro zvýšení konverzí. Tato platforma je užitečná pro zvýšení spokojenosti zákazníků a výkonu webových stránek.
Nejlepší funkce Mouseflow
- Zákaznická podpora dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vám pomůže překonat všechny problémy, se kterými se na platformě setkáte, a zajistí, že každou funkci využijete na maximum.
- Skóre tření je vynikající pro pochopení chování, které stojí za frustrací uživatelů, a toho, jak jim můžete pomoci ji překonat.
- Inteligentní analýza konverzního trychtýře vám poskytne přehled o tom, kde uživatelé konvertují nebo opouštějí web, a jak můžete řešit případné problémy.
Omezení Mouseflow
- Uživatelé hlásí omezení ohledně dat, která Mouseflow sleduje, jako jsou potíže s analýzou formulářů a nahráváním mobilních relací.
Ceny Mouseflow
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Růst: 99 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mouseflow:
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 110 recenzí)
8. Heap
Heap je platforma pro digitální analytiku, která nabízí jednoduché nástroje pro sběr a analýzu dat. Na rozdíl od jiných alternativ Hotjaru Heap automaticky zaznamenává všechny interakce uživatelů, takže můžete zpětně analyzovat chování, aniž byste museli předem nastavovat sledování událostí. Díky tomu je to řešení, které stačí nastavit a pak na něj můžete zapomenout, a které optimalizuje uživatelský zážitek na vašich digitálních platformách.
Nejlepší funkce Heap
- Díky automatickému zaznamenávání uživatelské zkušenosti můžete zpětně analyzovat cesty uživatelů pomocí přehrávání relací momentů, které vás nejvíce zajímají.
- Automatizované nástroje pro analýzu dat vám ušetří dohady o tom, co dělat dál, a poskytnou vám přehled o tom, jak optimalizovat vaše digitální platformy.
- Snadná implementace a použití, takže můžete okamžitě začít získávat data a analýzy.
Omezení Heap
- Integrace s oblíbenými nástroji může být omezená.
Ceny Heap
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Heap
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
9. Crazy Egg
Více než 300 000 webových stránek používá Crazy Egg jako svou preferovanou alternativu k Hotjar. Tento nástroj pro digitální analýzu nabízí heatmapy, scrollmapy a nahrávky relací, které poskytují přehled o chování uživatelů a vzorcích interakce. Je užitečný pro identifikaci oblastí zájmu a potenciálních problémů na vašich digitálních platformách.
Nejlepší funkce Crazy Egg
- Jsou snadno použitelné a nastavitelné, takže můžete rychle začít získávat data a podrobné analýzy webových stránek.
- Pěkné možnosti A/B testování vám pomohou určit, která možnost je pro vaše uživatele nejlepší.
- Nemá významný vliv na dobu načítání stránek, což je skvělá zpráva pro ty, kteří se snaží tuto metriku optimalizovat.
Omezení Crazy Egg
- Jedná se o velmi přímočarý a snadno použitelný nástroj pro analýzu chování, který může být příliš jednoduchý pro uživatele, kteří hledají podrobnější analýzu.
Ceny Crazy Egg
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Základní: 29 $/měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 49 $/měsíc, fakturováno ročně
- Plus: 99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 249 $/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Crazy Egg
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
10. VWO
VWO, neboli Visual Website Optimizer, je platforma pro optimalizaci konverzního poměru a A/B testování. Je zvláště užitečná pro A/B testy a testování rozdělených URL, ale nabízí také standardní nástroje pro analýzu chování, jako jsou heatmapy a přehrávání relací. VWO je vynikající nástroj, pokud potřebujete experimentovat s nejlepšími způsoby, jak zvýšit konverzní poměr.
Nejlepší funkce VWO
- VWO velmi usnadňuje nastavení testování rozdělených URL a A/B testů a umožňuje vám nastavit kritéria pro úspěšné testy nebo naplánovat časy testů.
- Zákaznická podpora 24/7 s 70% mírou vyřešení při prvním kontaktu a dobou odezvy, která je méně než poloviční oproti průměru v oboru.
- Díky skvělým funkcím ochrany dat je tato platforma v souladu s GDPR, HIPAA a dalšími zásadami ochrany dat.
Omezení VWO
- Naučit se tento software ovládat je poměrně náročné.
Ceny VWO
- Starter: Zdarma až pro 50 000 uživatelů měsíčně
- Růst: 386 $/měsíc fakturovaných ročně za až 50 000 sledovaných uživatelů měsíčně
- Pro: 887 $/měsíc fakturovaných ročně pro až 50 000 sledovaných uživatelů měsíčně
- Enterprise: 1 553 $/měsíc fakturovaných ročně pro až 50 000 sledovaných uživatelů měsíčně
Hodnocení a recenze VWO
- G2: 4,3/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
Další nástroje pro správu webových stránek
Správa webových stránek nebo vývoj mobilních aplikací vyžaduje nástroje, které vám pomohou analyzovat chování uživatelů. Tyto nástroje mohou řešit problémy, optimalizovat konverzní poměry a zlepšovat uživatelský zážitek pro větší spokojenost zákazníků.
Pokud používáte Hotjar nebo jednu z alternativ Hotjaru v tomto seznamu, můžete využít analýzu uživatelské cesty ke zlepšení svých digitálních platforem. Obohaťte svůj proces o užitečné vizualizační techniky a nástroje pro zvýšení produktivity.
Chcete-li co nejlépe využít sledování a analýzu digitálního chování, integrujte svou preferovanou alternativu k Hotjaru s ClickUp. ClickUp, často označovaný jako nástroj pro řízení projektů, je mnohem více než jen to: je to také špičková platforma pro řízení webových projektů.
Pomocí integrovaných nástrojů zajistíte, že vaše webové stránky budou fungovat hladce, budou v souladu s plánem a splní klíčové ukazatele výkonnosti. ClickUp má intuitivní uživatelské rozhraní a výkonné funkce, díky nimž je spolupráce v týmu hračkou, takže můžete dosáhnout výjimečných výsledků u každého projektu.
Můžete také propojit ClickUp se svou oblíbenou analytickou platformou a vytvořit tak centrální prostor pro zpracování, ukládání a analýzu dat z vašeho webu. Získáte tak ucelenější pohled na výkonnost vašeho webu nebo mobilní aplikace a budete moci činit lepší rozhodnutí o optimalizaci na základě dat.
Ještě lepší je využít knihovnu plnou šablon pro strategické plánování. Jako výchozí bod pro pochopení svých dat můžete použít bezplatnou šablonu analytické zprávy s přehlednými vizualizacemi a sledováním KPI. Nebo použijte šablonu zprávy o analýze dat, abyste mohli rychle porovnat trendy a identifikovat oblasti, které je třeba na vašich digitálních platformách vylepšit.
Získejte jasnější přehled o svých zákaznících s ClickUp
Díky kombinaci nástrojů pro správu webových projektů a analytických nástrojů vám ClickUp umožňuje efektivně spravovat vaše projekty. S ClickUp také získáte přehled o vašem publiku, uživatelské zkušenosti a výkonu digitální platformy.
All-in-one řešení ClickUp je králem ve světě, kde vládnou data. Založte si ještě dnes bezplatný účet ClickUp a začněte činit chytřejší strategická rozhodnutí pro svou online přítomnost.