10 alternativ k Flock pro týmovou spolupráci v roce 2025

Podle nedávné zprávy společnosti Buffer 50 % zaměstnanců pracujících na dálku uvádí aplikace pro okamžité zasílání zpráv jako nejdůležitější nástroj pro spolupráci s členy týmu v roce 2024. Skupinové zasílání zpráv bylo navíc více než dvakrát tak populární jako jakýkoli jiný komunikační nástroj.
S ohledem na to není divu, že jsou chatovací služby jako Flock tak populární.
Tyto platformy pro spolupráci umožňují kolegům komunikovat v reálném čase, držet se plánu a vyhnout se zdlouhavým e-mailům, na které nikdo nemá čas.
Vzhledem k tomu, že Flock je dražší (a možná i méně uživatelsky přívětivý) než jeho konkurenti, možná hledáte alternativy.
Právě k tomu slouží tento seznam. ?
Připojte se k nám a my vám představíme nejlepší alternativy Flocku pro efektivní komunikaci a spolupráci v týmu. Porovnejte hlavní funkce, omezení, ceny a další parametry jednotlivých nástrojů a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co byste měli hledat v alternativě k Flocku?
Cíl služby pro okamžité zasílání zpráv je jednoduchý: zlepšit komunikaci v týmu bez snížení produktivity. (Překlad: Neplánujte 30minutovou schůzku kvůli otázce, na kterou stačí odpovědět dvěma větami ve zprávě na Slacku. ) ?
Při hodnocení nejlepší alternativy Flock zvažte následující:
- Integrace: Nejlepší software pro spolupráci nefunguje jako samostatná entita. Místo toho hladce spolupracuje s vaším e-mailem, systémem CRM nebo nástroji pro řízení projektů.
- Možnosti úprav: Ano, chatovací aplikace jsou obvykle méně formální než e-maily nebo schůzky, ale bohaté možnosti úprav mohou pomoci snížit riziko nedorozumění.
- Organizace souborů: Vaše komunikační platforma by měla umožňovat sdílení příloh, včetně dokumentů pro zaškolení nových zaměstnanců, souborů a výstupů pro klienty.
- Různé kanály: Členové týmu by měli mít možnost vytvářet různé chatovací kanály podle konkrétních oddělení a/nebo projektů.
- Oznámení: Nelze očekávat, že kolegové budou celý den trávit v aplikaci pro přímé zasílání zpráv. Místo toho by služba měla poskytovat oznámení, aby členové týmu mohli dohnat zmeškané zprávy.
- Různé styly komunikace: Nejlepší cloudové chatovací služby poskytují na jedné platformě několik možností komunikace. Chatovací aplikace by například měly členům týmu umožňovat hlasové hovory, zvukové zprávy, účast na videostreamingu nebo dokonce brainstorming na tabuli.
10 nejlepších alternativ k Flocku, které můžete použít
Hledáte řešení pro týmovou spolupráci, ale nevíte, kde začít? Zvažte nejlepší alternativy k Flocku, které vám pomohou zlepšit komunikaci ve vašem týmu!
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro spolupráci, která nabízí všechny vaše oblíbené nástroje pro zvýšení produktivity na jednom místě. Díky zobrazení chatu v ClickUp můžete snadno přistupovat ke všem relevantním konverzacím v centrální pracovní oblasti a přímo posílat zprávy ostatním kolegům, kteří pracují na stejném projektu. Můžete také využít @zmínky a přiřazovat komentáře, abyste kolegy informovali o vývoji projektu. ⚒️
Vytvořte chatovací okno pro jakýkoli tým nebo projekt v ClickUp pomocí šablony ClickUp Instant Message. Váš tým může pomocí ClickUp Whiteboards plynule brainstormovat nové nápady, aniž by musel plánovat schůzky. Nebo můžete urychlit dodání výstupů pro klienty pomocí ClickUp Docs. ?
Bez ohledu na to, které nástroje se rozhodnete používat, ClickUp Collaboration Detection informuje členy týmu, když jim byly přiděleny nové úkoly nebo když je třeba reagovat na nový komentář.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte si zobrazení ClickUp Chat prakticky pro jakýkoli projekt nebo tým.
- Přiřazujte úkoly pomocí @zmínek, abyste dodrželi termíny a udrželi členy týmu na stejné vlně.
- Vložte do chatu webové stránky, tabulky, videa, dokumenty a další soubory.
- Do editoru chatu můžete vkládat bloky kódu, odrážkové seznamy a další možnosti formátování.
- Omezte přístup k různým chatům
- Zlepšete spolupráci týmu pomocí ClickUp Docs a Whiteboards.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být pro některé nové uživatele příliš složité.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Chanty
Chanty je uživatelsky přívětivý nástroj pro týmovou spolupráci, který nabízí neomezené zasílání zpráv. S nástrojem Teambook mohou uživatelé ukládat denní úkoly, individuální diskuse, veřejné konverzace, hovory a sdílené soubory na jednom místě.
Členové týmu se mohou navzájem upozorňovat pomocí @zmínek, připínat inovativní nápady nebo dokonce sdílet čisté řádky kódu pomocí úryvků kódu. Přizpůsobte si svůj dashboard tak, abyste mohli organizovat pracovní postupy, nebo jej integrujte s jinými platformami, abyste měli projektový management pod kontrolou. ?
Nejlepší funkce Chanty
- Využijte Teambook jako jediné centrum pro organizování úkolů, správu veřejných a soukromých konverzací a připínání důležitých konverzací.
- Mějte vždy okamžitý přístup k celé historii zpráv.
- Sdílejte obsah z YouTube, Coub, GIF a dalších sociálních sítí na jedné platformě.
- Zapojte se do chytřejší týmové komunikace přidělováním a filtrováním úkolů podle stavu, termínů a osob.
- Komunikujte s členy týmu v reálném čase prostřednictvím audio a video hovorů.
Omezení Chanty
- Uživatelská základna je menší než u jiných podobných platforem, takže je obtížné najít recenze na tento software.
- Nabízí méně pokročilé možnosti přizpůsobení ve srovnání s konkurencí.
Ceny Chanty
- Navždy zdarma
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (38 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (34 recenzí)
3. Microsoft Teams
Microsoft Teams je nástroj pro týmovou komunikaci, který je nejlépe známý pro videokonference. Kolegové, studenti, administrátoři a další týmy se mohou setkávat odkudkoli, přičemž všechny citlivé informace jsou šifrovány v chatech nebo hovorech. Kolegové si mohou snadno posílat zprávy nebo koordinovat události prostřednictvím jedné aplikace, což z Teams dělá silnou alternativu k Flock.
Nejlepší funkce Microsoftu
- Zlepšete interní komunikaci v týmu pomocí nahrávek, přepisů a shrnutí schůzek založených na umělé inteligenci.
- Sdílejte soubory nebo společně vytvářejte obsah pomocí aplikace Microsoft Whiteboard.
- Vytvořte soukromé prostory, kde mohou týmy komunikovat nebo přistupovat k souborům a poznámkám.
- Zpřístupněte prezentace díky živým titulkům
- Vytvořte hybridní pracovní prostředí integrací s dalšími platformami, jako jsou Adobe Creative Cloud, Asana nebo Polly.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Kladou důraz na videokonference oproti instant messagingu, takže může být k dispozici méně funkcí.
- Nabízí hladší integraci s produkty Microsoftu ve srovnání s platformami třetích stran.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
4. Ryver
Ryver umožňuje týmům maximalizovat jejich produktivitu prostřednictvím instant messagingu, hlasových a videohovorů a správy úkolů. Uživatelé mohou posílit interní spolupráci i spolupráci s klienty prostřednictvím otevřených fór, soukromých konverzací a individuálních interakcí. ?
Týmy mohou zlepšit interní procesy sdílením souborů, přidělováním a sledováním úkolů a sdílením obrazovky svých aktuálních projektů. Veškerá data jsou zabezpečená pomocí jednotného přihlášení (SSO), robustního šifrování a dvoufaktorové autentizace.
Nejlepší funkce Ryver
- Užijte si neomezenou spolupráci s neomezeným chatem, úkoly, hlasovými a videohovory a sdílením souborů.
- Najděte přesně tu konverzaci, kterou hledáte, pomocí prohledávatelných fór.
- Integrujte svou službu pro zasílání zpráv s nezbytnými nástroji, jako jsou Dropbox, Box.com, Google Drive a tisíce dalších aplikací prostřednictvím Zapier.
- Buďte v obraze díky RSS kanálu s příspěvky na LinkedIn, novinovými články nebo dokonce aktualitami o vašich konkurentech.
- Vytvořte vlastní komunikační kanály pro oznámení pro celou společnost nebo soukromé kanály pro konkrétní týmy, jako je prodej nebo zákaznický servis.
Omezení Ryver
- Při používání funkce chatu může dojít k nejasnostem v uživatelském rozhraní.
- Ve srovnání s konkurencí chybí pokročilé funkce.
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Ryver
- Starter: 69 $/měsíc pro 12 uživatelů
- Standard: 129 $/měsíc až pro 30 uživatelů
- Střední balíček: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Není uvedeno na webových stránkách
Hodnocení a recenze Ryver
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (43 recenzí)
5. Discord
Discord je místo, kde se studenti, přátelé a hráči mohou setkávat online. Díky možnostem stažení pro iOS, Android, Linux a Windows mohou uživatelé vytvářet kanály podle témat, kde mohou diskutovat o každodenním životě.
Přátelé si mohou posílat hlasové zprávy, aniž by museli volat, nastavit videohovor pro streamování her nebo sdílet obrazovku svých aktuálních projektů. Uživatelé navíc mohou využívat moderátorské nástroje, aby komunity zůstaly přátelské a vstřícné. ?
Nejlepší funkce Discord
- Projděte si knihovnu s téměř 30 000 komunitami a najděte témata, která vás zajímají.
- Využijte nástroje Family Center a získejte přístup k bezpečnostním funkcím pro teenagery.
- Získejte přístup k aplikacím ke stažení pro prakticky jakékoli zařízení.
- Komunikujte s přáteli prostřednictvím hlasových nebo videohovorů
- Využijte nástroje pro moderování a nabídněte členům vaší komunity přizpůsobený přístup.
Omezení Discord
- Platforma byla vytvořena s cílem spojit přátele a rodiny, nikoli nutně kolegy z práce.
- Mobilní verze postrádá některé funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny Discord
- Discord: zdarma
- Nitro Basic: Cena závisí na zemi a tarifu.
- Nitro: Cena závisí na zemi a tarifu.
Hodnocení a recenze Discord
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
6. Rocket. Chat
Rocket. Chat je open-source aplikace pro spolupráci používaná globálními podniky. Platforma zaměřená na práci na dálku umožňuje týmům sledovat zprávy, projekty a úkoly na jednom místě. Vzhledem k tomu, že funkčnost nástroje lze přizpůsobit, mohou podniky Rocket. Chat přizpůsobit svým jedinečným potřebám.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Všechny komponenty Rocket. Chat můžete označit jako vlastní značku, aby vyhovovaly vašim jedinečným komunikačním cílům.
- Využijte otevřené API k vytvoření vlastních pracovních prostorů a integraci s jinými platformami.
- Automatizujte konverzace pomocí chatbotů na Instagramu, WhatsApp, Facebook Messengeru a dalších platformách.
- Vytvořte si vlastní chatovací prostředí s chatem, videem, hlasovými zprávami a sdílením souborů pro mezifunkční týmy.
Rocket. Omezení chatu
- Počáteční nastavení může být pro nové uživatele obtížné a náročné.
- Základní software je open source, což může být výzvou pro ty, kteří neumí programovat.
Ceny Rocket. Chat
- Komunita: Navždy zdarma
- Enterprise: 7 $/měsíc na uživatele nebo 35 $/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
7. Twake
Twake je open-source komunikační platforma pro firmy. Kolegové mohou spolupracovat prostřednictvím chatu, videokonferencí, sdílení souborů a ukládání dat. Navíc můžete dokumenty Microsoft Office 365 převést na živé dokumenty a soubory upravovat v reálném čase, aniž byste je museli stahovat do svého počítače.
Nejlepší funkce Twake
- Snadno vytvářejte relevantní vlákna, abyste měli přehled o důležitých tématech.
- Propojte svou komunikační platformu s dalšími oblíbenými kancelářskými nástroji.
- Zabezpečte své konverzace pomocí šifrování typu point-to-point.
- Pozvěte klienty nebo členy týmu do konkrétních vláken, abyste udrželi svůj komunikační plán organizovaný.
Omezte omezení
- Platforma je open source, což pro většinu malých podniků není proveditelné.
- Některé nástroje pro týmovou práci dostupné na počítači nejsou dostupné v mobilní aplikaci.
Ceny Twake
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Standard: 4,19 € (4,40 $) za měsíc na uživatele
- Premium: 10,39 € (10,92 $) měsíčně na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Twake
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,1/5 (7 recenzí)
8. Google Keep
Google Keep je platforma pro pořizování poznámek, která je součástí sady Google Docs Editors. Kdokoli s účtem Google může tuto platformu používat k vytváření, úpravám a sdílení poznámek.
Vytvářejte seznamy, kreslete, označujte poznámky barevnými kódy nebo připínáčky a nastavujte připomenutí. Uživatelé mohou také sdílet poznámky s ostatními tím, že jim udělí práva k úpravám. ?
Nejlepší funkce Google Keep
- Brainstormujte nové nápady pomocí digitálních náčrtků v kreslicí oblasti.
- Mějte přehled o svém seznamu úkolů pomocí funkcí seznamu.
- Nikdy nezapomeňte na své hlavní priority díky připnutým poznámkám.
- Udržujte projekty a úkoly přehledné vytvořením vlastního systému barevného kódování.
- Zaznamenávejte poznámky na cestách pomocí funkce převodu hlasu na text.
Omezení služby Google Keep
- S výjimkou sdílení poznámek není určena jako chatovací funkce.
- Funkčnost může být ve srovnání s jinými platformami omezená.
Ceny služby Google Keep
- Zdarma s účtem Gmail
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
9. Fleep
Fleep je cenově dostupná a snadno použitelná aplikace pro spolupráci, která je určena pro týmy všech velikostí. Zkraťte čas strávený na schůzkách díky přímým chatům nebo skupinovým konverzacím a ušetřete místo ve své e-mailové schránce tím, že budete e-maily odesílat přímo přes Fleep. Tento nástroj také zvyšuje produktivitu týmu díky sdílení souborů, správě úkolů a hlasovým hovorům.
Nejlepší funkce Fleep
- Získejte automaticky 100 GB úložného prostoru pro každý uživatel.
- Pomocí nástěnky můžete zvýraznit plány vytvořené pro různé projekty.
- Vytvářejte a přidělujte úkoly pomocí Taskboardu.
- Zjistěte, kteří členové týmu jsou online, pomocí indikátorů offline/online.
- Udržujte členy týmu na stejné vlně díky audio hovorům, hlasovým hovorům a sdílení obrazovky.
Omezení aplikace Fleep
- Není tak široce používaná jako jiné platformy, což může pro nové kolegy znamenat strmější křivku učení.
- Některá oznámení nejsou k dispozici na všech zařízeních.
- Nenabízí bezplatnou verzi.
Ceny Fleep
- Podnikání: 5 € (5,26 $) za měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Fleep
- G2: 4,4/5 (28 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (34 recenzí)
10. OI Chat
OI Chat je bezpečný chatovací software postavený na open-source platformě Riot a webový klient pro decentralizovanou komunikační síť Matrix.org. S tímto nástrojem se mohou uživatelé Blockstack a EOS spojit s miliony dalších uživatelů.
Nejlepší funkce OI
- Uživatelé získají okamžitý přístup pomocí ID na svém preferovaném blockchainu.
- Chraňte své konverzace pomocí šifrování typu end-to-end.
- Zůstaňte v kontaktu s členy týmu pomocí hlasových a videohovorů.
- Vytvářejte widgety a týmové chaty pro konkrétní projekty.
Omezení OI
- Pro registraci na platformě musíte vytvořit identitu pomocí Blockstack.
- Platforma může být pro nové uživatele matoucí.
Ceny OI
- Zdarma
Hodnocení a recenze OI Chat
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Posilte spolupráci týmu s ClickUp
Když vy a vaši kolegové potřebujete rychle najít odpovědi, může být instant messaging záchranou. Správný nástroj pro zasílání zpráv může uklidit doručenou poštu, ušetřit místo v kalendáři a v konečném důsledku pomoci týmům zvládnout více práce za méně času. ?
Všechny tyto nástroje jsou sice skvělými možnostmi pro propojení týmů a správu komunikace, ale žádný z nich není lepší než ClickUp. Ano, jsme trochu zaujatí, ale platforma mluví sama za sebe.
ClickUp je mnohem víc než jen chatovací služba. Tato komplexní platforma vám pomůže pracovat chytřeji, nikoli tvrději, takže můžete spravovat své projekty, zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu. Použijte zobrazení ClickUp Chat ke spolupráci na souborech, brainstormingu nových nápadů pomocí tabulek a mnohem více.
Jste připraveni zjistit, jak ClickUp posune komunikaci vašeho týmu na vyšší úroveň? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes – je to zdarma!