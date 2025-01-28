10 nejlepších nástrojů pro affiliate marketing, které vám pomohou zvýšit příjmy a zlepšit návštěvnost

Zvažuje vaše firma zavedení affiliate marketingové strategie? Znáte nejlepší affiliate marketingové nástroje, které vám pomohou dosáhnout tohoto cíle?
Affiliate sítě rychle rostou. Podle zprávy Statista utratily podniky v USA v roce 2022 celkem 8,2 miliardy dolarů na affiliate marketingové kampaně!
Affiliate marketing se stal jednou z nejpopulárnějších reklamních metod díky svému uživatelsky orientovanému a přesvědčivému přístupu. Nejde jen o to, že firmy lépe oslovují své cílové publikum – tento styl marketingu také zvyšuje potenciál pasivního příjmu tvůrců digitálního obsahu.
S popularitou přichází konkurence – dosažení úspěchu v affiliate marketingu vyžaduje značné úsilí. Pokud však použijete správné nástroje, je větší šance, že vaše podnikání bude prosperovat nad očekávání. ?
Vybrali jsme 10 nejlepších nástrojů pro affiliate marketing, které vám pomohou zlepšit hodnocení vašich webových stránek. Podrobněji se podíváme na jejich nejlepší funkce a ceny a pomůžeme vám najít produkt, který bude ladit s vaší značkou.
Co je affiliate marketing?
Affiliate marketing je online reklamní model založený na výkonu, ve kterém třetí strana (affiliate) propaguje podnik nebo službu. Affiliates jsou obvykle tvůrci, jako jsou blogeři a influenceři, kteří prodávají produkty svým čtenářům/sledovatelům tím, že do svého obsahu nebo e-mailových marketingových kampaní (newsletterů) vkládají příslušné odkazy.
Tento typ propagace je nenápadný a nevypadá lacině jako okázalé reklamy na webových stránkách. Podniky využívají affiliate marketing k zaměření se na konkrétní skupiny zákazníků, které by mohly mít zájem o jejich produkty, a obvykle poskytují affiliate odkaz. Cílem je využít uživatelskou základnu affiliate partnera pro marketing a pomocí affiliate odkazu můžete přesně vidět, kolik návštěvníků nebo potenciálních zákazníků pochází z těchto jedinečných trhů.
Jako marketér musíte platit provizi svým partnerům v affiliate programu pokaždé, když generují potenciálního zákazníka, návštěvníka nebo prodej. Celkově se jedná o potenciálně nízkonákladový marketingový nástroj s vysokou návratností investic!
Chcete-li vytvořit úspěšnou strategii affiliate marketingu, musíte najít affiliate marketéry vhodné pro vaši niche, vytvořit obsah optimalizovaný pro SEO, sledovat výkonnost a vyhodnocovat marketingové kampaně vašich konkurentů.
Naštěstí jsou tu affiliate marketingové nástroje, které vám vaši práci usnadní.
Co hledat v nástroji pro affiliate marketing
Při výběru nástroje pro affiliate marketing můžete zvážit tyto klíčové faktory:
- Snadné použití: Nástroj by měl mít plynulou navigaci a funkce usnadňující přístup, aby zjednodušil vaše marketingové úsilí.
- Sledování a analytika: Možná budete hledat affiliate marketingové nástroje se sledovacími funkcemi, abyste mohli monitorovat kliknutí, konverze a provize.
- Integrace affiliate sítí: Nástroj by měl být integrován s konkrétními sítěmi, které plánujete používat, protože to zefektivňuje proces správy vašich affiliate odkazů, sledování výkonu nebo pomoci s výzkumem klíčových slov.
- Škálovatelnost: Měl by být schopen pojmout rostoucí počet affiliate marketérů nebo klientů, produktů a kampaní v závislosti na rozšiřování vašeho podnikání.
- Dashboardy: Dobrý nástroj pro affiliate marketing má dashboardy, které slouží jako centrální hub pro sledování potenciálních zákazníků, propagačních akcí a reklamních nebo e-mailových marketingových kampaní.
10 nejlepších nástrojů pro affiliate marketing pro přístup na nové trhy
Abyste měli jistotu, že se vaše affiliate marketingové kampaně vyplatí, je nutné používat kvalitní nástroje. ⚒️
Shromáždili jsme 10 nejlepších nástrojů pro affiliate marketing, které mohou fungovat jak pro marketéry, tak pro affiliate partnery. Pojďme se podívat na jejich jedinečné funkce!
1. ClickUp
Nejlepší pro správu affiliate marketingových kampaní
Představujeme ClickUp – komplexní software pro správu projektů , který se pyšní bohatou sadou funkcí pro správu a organizaci vašich affiliate marketingových kampaní.
Nastavte marketingové KPI pomocí ClickUp Goals, využijte ClickUp Dashboards k identifikaci výkonnosti vašich affiliate marketérů a objevte strategie pro zvýšení výnosů. Analyzujte své kampaně pomocí grafů, sprintů, tabulek, sledování času a více než 50 widgetů. ?
Prozkoumejte více než 15 zobrazení pro přehled o úkolech na řídicím panelu. Organizujte a vizualizujte pracovní postupy pomocí zobrazení kalendáře ClickUp. Snadno plánujte úkoly přetahováním a iniciujte schůzky prostřednictvím integrace Google Calendar a Zoom, abyste udrželi plynulou komunikaci s affiliate partnery a členy týmu.
Dodávejte svým marketingovým kampaním nový impuls s ClickUp AI. Tento AI asistent obsahuje předem připravené marketingové pokyny pro úkoly, jako je vytváření návrhů kampaní, psaní obsahových briefů pro vaše affiliate partnery, navrhování propagačních e-mailů a shrnování poznámek z jednání.
Potřebujete podrobného průvodce affiliate marketingem? Šablona ClickUp ChatGPT Prompts For Affiliate Marketing Template vám pomůže využít nástroje AI k generování nápadů na efektivní kampaně a zvýšení konverzí.
Tato šablona obsahuje nepřeberné množství podnětů pro segmentaci publika, studené e-maily, copywriting a udržení zákazníků, které vám zaručeně pomohou realizovat efektivní kampaně. ?
Sestavte si dokumentaci k marketingu a affiliate partnerům v ClickUp Docs. Upravujte položky v reálném čase a spolupracujte prostřednictvím komentářů a značek. Využijte ClickUp Automations k řešení opakujících se marketingových úkolů, jako je aktualizace stavu affiliate partnerů nebo odesílání e-mailů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Software pro řízení marketingových projektů
- Tisíce přizpůsobitelných šablon
- Více než 15 pohledů na vaše affiliate marketingové aktivity
- Více než 100 automatizací ClickUp pro zefektivnění rutinních úkolů
- Integruje se s více než 1 000 aplikacemi, jako jsou Slack, GitHub a DropBox.
- Jednoduchá vizuální spolupráce díky přizpůsobitelným tabulkám ClickUp Whiteboards
- ClickUp AI asistent pro psaní
- Dashboardy pro snadné sledování pokroku
- K dispozici na mobilních a stolních zařízeních.
- Komplexní centrum nápovědy
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze pro stolní počítače (mobilní verze se připravuje).
- Zvládnutí všech funkcí pro affiliate marketéry vyžaduje čas.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Máte zájem připojit se k affiliate programu ClickUp? Zjistěte více o tom, jak náš program funguje!
2. CJ – nejlepší nástroj pro affiliate marketing
CJ (Commission Junction) je jedním z nejstarších a největších affiliate tržišť s tisíci legitimních, vysoce kvalitních inzerentů, jako jsou Office Depot a Hello Fresh, stejně jako přední vydavatelé, jako je BuzzFeed.
Pokud jste inzerent, prohledejte panel Recruit Partners a najděte kompatibilní affiliate marketéry na základě filtrů klíčových slov.
Vydavatelé, kteří hledají nové inzerenty a obchodníky, mohou zúžit své možnosti pomocí filtrů pro provizní sazby nebo kategorie, jako jsou cestování, krása a technologie.
Affiliate program CJ funguje na modelu nákladů na prodej. Nabízí konkurenceschopné provize (příjmy affiliate partnerů) v závislosti na faktorech, jako je kategorie produktu, status zákazníka a lokalita. ?
Pomocí benchmarkingových nástrojů CJ zjistíte, kde se zákazníci nejvíce spojují s vaší firmou. Můžete také posoudit přínos affiliate partnerů a porovnat své výsledky s konkurencí.
Nejlepší funkce CJ
- Sledování pokroku v reálném čase napříč affiliate sítěmi
- Spolupracujeme s více než 3 000 značkami.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní vhodné pro začátečníky
- Dostupné na mobilních zařízeních pro affiliate marketéry, kteří jsou často na cestách.
Omezení CJ
- Omezené analytické nástroje
- Stanovuje minimální požadavky na výkonnost pro udržení členství
Ceny CJ
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze CJ
- G2: 3,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (méně než 5 recenzí)
3. ShareASale – nejlepší affiliate síť pro blogery
ShareASale slouží jako platforma pro affiliate marketing, která usnadňuje objevování nových příležitostí pro partnerství, především v Severní Americe. ?
Platforma propojuje vydavatele s inzerenty, kteří hledají pomoc při zvyšování prodeje. Tato odměna může být škálována pro každého návštěvníka webových stránek nebo telefonát generovaný pro inzerenta.
Pro blogery a influencery nabízí síť ShareASale řadu nástrojů, které pomáhají affiliate marketérům najít specifické skupiny pro propagaci produktů.
Nástroj pro affiliate marketing zahrnuje přizpůsobitelné odkazy na produkty a bannery, prohledávatelnou databázi obchodníků a také možnost vytvářet hluboké odkazy vedoucí přímo na konkrétní stránky webových stránek prodejce.
Pomocí pokročilých nástrojů pro reporting a analytiku od ShareASale můžete sledovat své výdělky a provize, sledovat kliknutí a konverze a optimalizovat výkon kampaní. ?
Nejlepší funkce ShareASale
- Vhodné pro blogery, vlogery a influencery v affiliate sítích.
- Prohledávatelná databáze s filtry pro více než 39 kategorií spotřebitelů
- Reporting vašich affiliate marketingových aktivit v reálném čase
- Každý měsíc spouštíme nové programy
Omezení ShareASale
- Mohly by být lepší funkce pro vytváření reportů, aby se nemusely provádět ruční výpočty provizí.
- Podpora při zapojení může být vylepšena.
Ceny ShareASale
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze ShareASale
- G2: 3,5/5 (více než 30 recenzí)
- Sitejabber: 2,8/5 (70+ recenzí)
4. Voluum – nejlepší nástroj pro sledování affiliate reklam
Sledujte své reklamy snadno pomocí Voluum, pokročilého nástroje pro affiliate marketing, který slouží k monitorování, vylepšování a zefektivňování reklamních kampaní.
Platforma poskytuje přehled o výkonu vašich reklam, klíčových slov a vstupních stránek prostřednictvím rozsáhlé škály reportovacích a analytických nástrojů. Spolehněte se na její výkonné sledovací schopnosti a monitorujte kliknutí, konverze, návštěvy z jiných webových stránek nebo vyhledávačů a výnosy. ?
Ušetřete čas pomocí funkce Automizer platformy, která vám umožní spravovat konverze, měnit nabídky, pozastavovat nebo aktivovat kampaně, aktualizovat náklady na provoz a přijímat upozornění.
Díky funkci Traffic Distribution AI Voluum automaticky nasměruje větší část vašeho provozu na vstupní stránky a nabídky. Umožňuje vám také vytvářet sekvence kampaní, které přinášejí nejvyšší výnosy, konverzní poměr a výnosy na kliknutí pro optimální výkon.
Nejlepší funkce Voluum
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a přizpůsobitelné ovládací panely
- Integruje se s Google Ads, Facebook Ads a nástroji třetích stran, jako jsou WordPress a Zapier.
- Reporting v reálném čase
- Podporuje více měn
- Sledování zobrazení reklam
Omezení Voluum
- Strmá křivka učení pro nováčky
- Obtížné použití u velkých reklamních webů bez zákaznické podpory
Ceny Voluum Business
- Start-up: 599 $/měsíc
- Agentura: 999 $/měsíc
- Enterprise: 1 999 $/měsíc
- Firemní: 4 999 $/měsíc
- Executive: 9 999 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Voluum
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. AffJet – nejlepší nástroj pro výkon affiliate sítě
Pokud jste zapojeni do více affiliate sítí, AffJet je šikovný nástroj pro sledování diverzifikovaných kampaní. ❣️
Dashboard platformy kombinuje data z více než 100 affiliate sítí a umožňuje vám posoudit účinnost vašich kampaní analýzou nejvýkonnějších kampaní. Sledujte metriky, jako jsou kliknutí, konverze a zobrazení, abyste odhalili nové trendy a příležitosti. Navíc můžete vidět své výdělky z různých affiliate sítí prezentované v jedné zprávě – přizpůsobte si ji podle svých preferovaných metrik.
Zlepšete svůj rozhodovací proces a zvyšte své výdělky pomocí AffJet Megatracker. Pomůže vám identifikovat neefektivní možnosti, nejvýkonnější prvky a výnosné odkazy ve všech vašich sítích dohromady.
Nejlepší funkce AffJet
- Sledování výkonu kampaní napříč několika sítěmi
- Snadné sdílení reportů
- Možnosti filtrování dat
- Sledování trendů
- Vhodné pro mobilní zařízení
Omezení AffJet
- Bezplatný tarif podporuje pouze 75 transakcí za měsíc.
- Přístup k API není k dispozici, pokud si nezakoupíte vlastní plán.
Ceny AffJet
- Navždy zdarma
- Standard: 5 $/měsíc za 500 transakcí
- Střední: 15 $/měsíc za 1 600 transakcí
- Velký: 30 $/měsíc za 4 500 transakcí
- Na míru: Kontaktujte prodejní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze AffJet
- Zatím nejsou k dispozici žádná hodnocení.
6. Google Analytics – nejlepší analytický nástroj
Google Analytics poskytuje cenné informace o návštěvnosti vašeho webu a pomáhá vám efektivně optimalizovat obsah zaměřený na affiliate marketing.
Díky funkci sledování událostí GA můžete zjistit, kdo interaguje s vašimi affiliate odkazy a kolik času návštěvníci stráví na vašem webu. Pomůže vám také určit příspěvky, které generují nejvyšší návštěvnost. Využijte tato data k vytvoření lepších obsahových strategií a zvýšení svých příjmů.
Využijte platformu ke zlepšení výkonu vašeho webu ve vyhledávačích. Poskytuje přehled o klíčových slovech, která návštěvníci používají k nalezení vašeho webu, což vám pomůže identifikovat příležitosti ke zlepšení vašich SEO aktivit, což povede k většímu organickému provozu na vašem webu. ?
Nejlepší funkce Google Analytics
- Sledování cílů
- Integrované automatizace
- Pokročilé reportování v reálném čase
- Integruje se s dalšími řešeními Google, jako jsou Google Ads a Google Cloud.
- Vlastní analýza dat s předdefinovanými zprávami
Omezení Google Analytics
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Silně závisí na Googlu pro analýzu webových stránek
Ceny Google Analytics
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 500 recenzí)
7. Grammarly – nejlepší kontrola gramatiky
Pro tvůrce obsahu v affiliate marketingu je důvěryhodnost důležitou měnou a je zásadní ji neohrozit základními chybami v psaní. Právě v tom vám pomůže Grammarly! ?
Využijte tento nástroj, aby vaše příspěvky, e-mailové kampaně nebo blogy neobsahovaly chyby a překlepy. Grammarly zlepšuje komunikaci s publikem tím, že vylepšuje váš obsah, aby zlepšil vnímání značky, a zaměřuje se hlavně na posílení poutavého jazyka, který upoutá pozornost.
Grammarly podporuje psaní v přesvědčivém tónu a pomáhá vám vkládat affiliate odkazy na strategická místa. Tento nástroj podporuje affiliate marketéry, aby používali konzistentní jazyk a psali aktivním hlasem.
Přizpůsobte si vestavěného průvodce styly a vytvořte si vlastní slovník slov, termínů a frází, abyste zajistili jednotnost jazyka ve všech kampaních.
Nejlepší funkce Grammarly
- Kontrola plagiátů
- Funguje s platformami jako LinkedIn a Workday.
- Marketingově přívětivé návrhy podporované umělou inteligencí
- Podporuje všechny formy obsahu
- Stylový průvodce specifický pro společnost pro spolupráci na pracovišti
Omezení Grammarly
- Nedaří se rozpoznat některé slangové výrazy a fráze.
- Omezené funkce ve bezplatné verzi
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 900 recenzí)
8. Frase – nejlepší pro výzkum a psaní s podporou umělé inteligence
Frase spojuje možnosti umělé inteligence s pokročilým výzkumem témat.
Tento nástroj může být užitečný jak pro blogery, tak pro marketingové agentury. Nabízí intuitivní výzkumný panel pro analýzu obsahu konkurence, poskytuje základní metriky SERP a využívá umělou inteligenci k vytváření komplexních a optimalizovaných obsahových briefů.
Snadno vytvářejte osnovy obsahu výběrem nadpisů z výsledků SERP nebo je generujte okamžitě s pomocí AI. Nástroj Outline Builder umožňuje snadnou organizaci přetahováním nadpisů.
Vytvářejte obsah optimalizovaný pro SEO pomocí nástroje AI Writer , který čerpá inspiraci z nejlepších výsledků vyhledávání pro vaše cílové klíčové slovo. Affiliate marketér jej může použít k generování obsahu, jako jsou úvody blogů, nadpisy a často kladené otázky.
Nejlepší funkce Frase
- Optimalizace klíčových slov
- Funkce pro výzkum témat pro affiliate marketéry
- Obsah generovaný umělou inteligencí
- Optimalizované obsahové briefy
Omezení Frase
- AI writer někdy vytváří repetitivní obsah
- Pro průměrného affiliate marketéra není zcela uživatelsky přívětivý.
Ceny Frase
- Solo: 12,66 $/měsíc
- Základní: 38,25 $/měsíc
- Tým: 97,75 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,9/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
9. Surfer SEO – nejlepší optimalizace obsahu pro SEO
Surfer SEO důkladně zkoumá stránky konkurence a nabízí komplexní strategii, jak raketově zvýšit vaše hodnocení. ?
Pomocí nástroje Keyword Research od Surfer najdete řadu tématických klastrů souvisejících s vaším hlavním klíčovým slovem. S pomocí Content Editor získáte přístup ke klíčovým slovům, která vám pomohou dosáhnout lepšího umístění v SERP.
Doplněk Surfer's Audit vám navíc umožňuje sledovat, spravovat a vylepšovat váš obsahový workflow, ať už pracujete samostatně nebo jako součást týmu. Je ideální pro hodnocení výkonu vašeho webu, zkoumání konkurence, aktualizaci starého obsahu a vyhledávání SEO chyb.
Nejlepší funkce Surfer SEO
- Zpětná vazba při psaní v reálném čase
- Surfer AI pro psaní obsahu, který zvyšuje návštěvnost
- Rozšíření pro Chrome, které vám poskytne tipy pro psaní v Google Docs
- Doplněk Audit pro optimalizaci obsahu
Omezení Surfer SEO
- Funkce pro výzkum klíčových slov může být nepružná.
- Omezená flexibilita platebních možností
Ceny Surfer SEO
- Essential: 69 $/měsíc
- Pokročilý: 149 $/měsíc
- Max: 249 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Surfer SEO
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
10. Pathmatics – nejlepší data pro výkonnostní marketing
Proveďte mikroanalýzu své konkurence, zákazníků nebo trhu pomocí Pathmatics od SensorTower. Tento nástroj pokrývá populární platformy jako Instagram, Facebook, TikTok a YouTube a hledá staré i současné trendy. #️⃣
Získejte cenné informace o předních světových značkách, včetně vašich konkurentů, a naplánujte efektivní marketingové strategie. Rozšiřte svůj dosah v dobře fungujících segmentech analýzou úspěšných propagačních nabídek, atributů trhu, taktiky positioning a strategií affiliate marketingu.
Pomocí nástroje Pathmatics Explorer můžete přesně určit marketingové příležitosti, přizpůsobit nové obchodní nabídky, upřednostnit potenciální zákazníky a zlepšit vztahy se zákazníky. Tento přístup může vést k získání více zakázek, růstu stávajících účtů a zlepšení celkové výkonnosti affiliate marketéra.
Nejlepší funkce Pathmatics
- Hodnocení marketingových kampaní konkurence
- Informace o digitálních kanálech
- Analýza trendů v investicích do reklamy
- Predictive Pragmatics Explorer
Omezení Pathmatics
- Omezená data vyhledávání a podrobnosti o produktech
- Navigace by mohla být lepší ve srovnání s jinými affiliate marketingovými nástroji.
Ceny Pathmatics
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Pathmatics
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Optimalizujte výkon affiliate marketingu a podpořte růst s ClickUp
Využijte potenciál svých potenciálních zákazníků na maximum pomocí všestranných nástrojů pro affiliate marketing, o kterých jsme hovořili.
Pokud chcete funkce pro komplexní marketingovou podporu a positioning značky, zvažte registraci bezplatného účtu ClickUp. Jeho praktické funkce jsou navrženy pro bezproblémovou správu a komunikaci s vašimi affiliate partnery a klienty. Přidejte se a prozkoumejte platformu sami! ?
