10 nejlepších alternativ Citrixu pro práci na dálku v roce 2025

Vzhledem k tomu, že organizace jsou stále více závislé na technologii, stává se sledování všeho složitějším. Potřeba udržovat plynulý přístup k nástrojům vedla k vzniku virtuálních desktopů a virtuálních aplikací, které usnadňují rychlé zavádění změn. To platí zejména v případě, kdy se společnosti snaží udržet produktivitu a zapojení zaměstnanců pracujících na dálku.
Citrix je již dlouho jedním z předních hráčů v této oblasti, ale ne každá společnost ho považuje za správnou volbu. Tento průvodce jsme sestavili pro organizace, které hledají nákladově efektivní alternativy Citrixu. Prozkoumáme alternativy a probereme, na co se při výběru zaměřit!
Co je Citrix a jak funguje virtualizační řešení?
Citrix je jednou z největších společností poskytujících virtuální aplikace a desktopy. Její nástroje umožňují uživatelům přístup k pracovním zdrojům z jakéhokoli místa, což z nich činí jedny z nejlepších dostupných nástrojů pro práci na dálku.
Citrix využívá infrastrukturu virtuálních desktopů (VDI), která hostuje desktopový operační systém v cloudu. Díky VDI mohou IT oddělení poskytovat bezpečný vzdálený přístup k aplikacím a datům, takže koncoví uživatelé mohou pracovat z jakéhokoli zařízení, aniž by ohrozili bezpečnost systému. Tento typ infrastruktury se někdy označuje jako desktop jako služba (DaaS).
Co byste měli hledat v alternativách Citrixu?
Alternativa k Citrixu, kterou si vyberete, by měla mít funkce, které odpovídají nebo převyšují funkce, které nabízí samotný Citrix, nebo by měla být nákladově efektivnější alternativou bez skrytých nákladů. Zde je několik funkcí, které byste při hledání měli mít na paměti:
- Bezpečný vzdálený přístup: Jednou z hlavních výhod služeb vzdálené plochy je bezpečný vzdálený přístup, který umožňují. Hledejte dvoufaktorové ověřování, šifrování typu end-to-end a pravidelné bezpečnostní aktualizace.
- Flexibilita nasazení: Ať už chcete cloudové řešení, lokální instalaci nebo kombinaci obou, software, který si vyberete, by měl být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil měnícím se potřebám vaší organizace.
- Kompatibilita a integrace: Nejlepší alternativa k Citrixu bude podporovat více operačních systémů, včetně desktopů Windows a aplikací Linux. Ideálně by měla být také integrovatelná s dalšími nástroji a platformami, které vaše IT infrastruktura používá.
- Uživatelská zkušenost: Zaměstnanci musí mít snadný přístup ke svým virtuálním aplikacím a desktopům bez nákladného a časově náročného školení. Výběr snadno použitelného řešení, i pro ty, kteří nejsou technicky zdatní, zajistí, že se s novým systémem rychle seznámí.
- Výkon: Nízký výkon snižuje produktivitu. Hledejte software s vysokorychlostním připojením a efektivním vyvažováním zátěže, aby bylo zajištěno, že zvládne více souběžných uživatelů bez poklesu výkonu.
10 nejlepších alternativ Citrixu
Pokud je vaše organizace jednou z mnoha, které hledají alternativy k virtuálním aplikacím a desktopům Citrix, níže uvedený seznam vám pomůže začít.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu projektů a úkolů s funkcemi, které nahradí mnoho vašich specializovaných obchodních aplikací, včetně Citrixu. Například integrace ClickUp se propojuje s více než 1 000 nástroji, včetně některých z nejpopulárnějších poskytovatelů cloudových služeb. Díky těmto těsným integracím se ClickUp může stát centralizovaným a bezpečným centrem pro všechny informace související s prací na dálku.
K dispozici je dokonce šablona ClickUp Remote Work Plan, která pomáhá firmám efektivněji spravovat jejich prostředí pro práci na dálku. Vaši zaměstnanci, ať už se nacházejí kdekoli na světě, si mohou stáhnout ClickUp pro všechny hlavní operační systémy a pracovat z jakéhokoli zařízení, které vlastní. Díky funkcím pro spolupráci v ClickUp může na projektu pracovat více uživatelů snadněji než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce ClickUp
- Slouží jako centralizované centrum pro mnoho pracovních úkolů.
- Nabízí spolupráci v reálném čase, což umožňuje více než jednomu uživateli současně upravovat dokumenty.
- Obsahuje rozsáhlou sbírku bezplatných šablon, díky nimž může ClickUp nahradit jiné aplikace.
- Nabízí širokou škálu integrací pro přenos dat od jiných poskytovatelů cloudových služeb.
Omezení ClickUp
- Žádný skutečný zážitek z virtuální plochy jako Citrix, ale pro většinu uživatelů to nemusí být nutné díky nástrojům ClickUp pro vzdálenou spolupráci.
- Mobilní aplikace nemá tolik funkcí jako desktopová verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. VMware Horizon
VMWare je dalším předním poskytovatelem na trhu softwaru pro virtualizaci desktopů. Horizon umožňuje uživatelům nasazovat, spravovat a škálovat desktopy a aplikace v různých cloudových infrastrukturách. Tento produkt je známý svými silnými bezpečnostními funkcemi. Zajišťuje, že firemní zdroje jsou dostupné z jakéhokoli zařízení a zároveň poskytuje bezpečný vzdálený přístup.
Díky své škálovatelnosti je Horizon skvělou nákladově efektivní alternativou pro organizace všech velikostí.
Nejlepší funkce VMware Horizon
- Nasazujte virtuální desktopy a aplikace pro soukromou práci, hybridní práci nebo infrastrukturu s více cloudy.
- Díky důrazu na bezpečnost můžete při práci s citlivými daty mít klid v duši.
- Získejte škálovatelnost a odolnost tváří v tvář měnícím se podmínkám díky flexibilním možnostem nasazení.
- Užijte si vynikající uživatelský zážitek s bohatou 2D a 3D grafikou a optimalizovaným hlasem a videem.
Omezení VMware Horizon
- Některé funkce mohou vyžadovat speciální školení.
- Licenční a cenové podmínky mohou být u velkých potřeb složité.
Ceny VMware Horizon
- Apps Standard: 4,67 $/měsíc na uživatele
- Apps Universal: 6,00 $/měsíc na uživatele
- Standard Plus: 5,79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plus: 10,71 $/měsíc na uživatele
- Universal: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze VMware Horizon
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (25 recenzí)
3. AnyDesk
Tento nástroj pro vzdálený přístup nabízí flexibilitu a možnost přizpůsobení. Funguje stejně dobře s aplikacemi pro Linux i Windows, takže výběr operačního systému nemá vliv na jeho použitelnost.
Uživatelé mohou přistupovat k desktopům, serverům a dalším zařízením a ovládat je z desktopů, smartphonů nebo tabletů. Společnosti si mohou vybrat, zda budou své publikované aplikace nasazovat jako cloudovou službu nebo jako instalaci na místě.
Nejlepší funkce AnyDesk
- Provozujte své virtuální prostředí v cloudu nebo z lokálního serveru.
- Využijte vzájemně kompatibilní a platformově nezávislé virtuální stroje s plnou podporou mobilních zařízení.
- Využijte vysoce flexibilní a přizpůsobitelné možnosti, které přizpůsobí uživatelský zážitek firemní značce.
- Zajistěte bezpečnost dat pomocí rychlého a bezpečného softwaru, který je známý tím, že přináší rychlost a bezpečnost vzdáleného přístupu.
Omezení AnyDesk
- Ve výjimečných případech dojde k výpadku připojení bez vysvětlení.
- Pomalá rychlost připojení při přenosu velkých souborů
Ceny AnyDesk
- Solo: 14,90 $
- Standard: 29,90 $
- Pokročilá verze: 79,90 $
- Ultimate: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze AnyDesk
- G2: 4,5/5 (více než 950 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
4. V2 Cloud
V2 Cloud je poskytovatel cloudových virtuálních desktopů Windows. Klade velký důraz na jednoduchost a nákladovou efektivitu a nabízí virtuální cloudovou desktopovou službu, která je rychlá a škálovatelná. Datová centra po celém světě poskytují uživatelům z různých lokalit rychlý přístup k cloudovým počítačům. Mezi další funkce patří bezpečný vzdálený přístup, denní zálohování a nepřetržité monitorování.
Nejlepší funkce V2 Cloud
- Jednoduché nastavení vyžaduje méně než 10 kliknutí k nasazení instance virtuální plochy.
- Řada řešení pokrývá všechny, od nezávislých dodavatelů softwaru až po poskytovatele spravovaných služeb.
- Globální datová centra znamenají rychlý přístup pro kohokoli z jakéhokoli místa na světě.
- Plně integrovaná služba přináší kompletní a funkcemi nabité řešení virtuálních desktopů pro organizace všech velikostí a úrovní dovedností.
Omezení V2 Cloud
- Při psaní a posouvání obrazovky dochází k mírnému zpoždění.
- Software občas bezdůvodně odhlásí některé uživatele.
Ceny V2 Cloud
- Základní: od 40 $/měsíc
- Podnikání: Od 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze V2 Cloud
- G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (19 recenzí)
5. TeamViewer Remote
Společnosti po celém světě oceňují toto řešení pro vzdálený přístup, ovládání a podporu s kompatibilitou napříč platformami. Uživatelé se mohou připojit ke vzdálenému počítači v TeamViewer z různých zařízení a operačních systémů.
Bezpečnostní funkce, jako je dvoufaktorová autentizace, zajišťují bezpečnost vzdálených připojení, zatímco optimalizovaný kód se zaměřuje na vysoký výkon. TeamViewer využívá globální síť, takže každý má přístup k vysokým přenosovým rychlostem a kvalitnímu obrazu pro příjemnější práci na dálku.
Nejlepší funkce TeamViewer Remote
- Nedávno aktualizovaná platforma umožňuje rychlejší zapojení a vylepšený proces připojení.
- Robustní bezpečnostní funkce chrání citlivá data před potenciálními útočníky.
- Funkce pro různé platformy pokrývá řadu mobilních zařízení, operačních systémů a vestavěných zařízení.
- Globální síť TeamViewer přináší rychlost a spolehlivost uživatelům po celém světě.
Omezení TeamViewer Remote
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy s připojením nebo přerušení relace.
- Licence pro komerční použití mohou být drahé.
Ceny TeamViewer Remote
- Vzdálený přístup: 24,90 $/měsíc
- Podnikání: 50,90 $/měsíc
- Premium: 112,90 $/měsíc
- Firemní: 229,90 $/měsíc
Hodnocení a recenze TeamViewer Remote
- G2: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 11 000 recenzí)
6. Amazon WorkSpaces
Toto plně spravované řešení virtuálních desktopů je určeno jak pro hybridní, tak pro vzdálené pracovníky. Díky podpoře Amazonu, jednoho z gigantů v oblasti cloud computingu, nabízí Workspaces širokou škálu řešení, která zajistí, že každá organizace najde řešení, které vyhovuje jejím potřebám.
Stejně jako mnoho jiných produktů Amazon Web Services, WorkSpaces využívá nákladově efektivní cenový model, kdy organizace platí pouze za to, co skutečně využívají, a neplatí žádné skryté poplatky. Jeho spolehlivá, vysoce výkonná a globálně distribuovaná infrastruktura zvyšuje produktivitu práce na dálku a snižuje náklady.
Nejlepší funkce Amazon WorkSpaces
- Plně spravované virtuální desktopy přinášejí vaší organizaci komplexní a plně trvalou službu.
- Díky pevné ceně a bez počátečních nákladů je WorkSpaces nákladově efektivním řešením.
- Řešení řady Tailored WorkSpaces vyhovují potřebám různých typů pracovníků.
- Snadná integrace s dalšími službami AWS rozšiřuje funkčnost bez větších potíží.
Omezení Amazon WorkSpaces
- Integrace se službami mimo AWS může být náročná.
- Někteří zákazníci považují cenovou strukturu za matoucí.
Ceny Amazon WorkSpaces
- Cena závisí na použitých zdrojích.
Hodnocení a recenze Amazon WorkSpaces
- G2: 4,1/5 (97 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (29 recenzí)
7. Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)
NCI nabízí základ pro hybridní cloudová řešení. Jejím cílem je poskytovat aplikace a data v jakémkoli rozsahu a na jakémkoli cloudu. Zaměřuje se především na moderní obchodní řešení.
Cílem NCI je zjednodušit nákup, nasazení a správu IT služeb. Adaptabilní povaha platformy pomáhá organizacím rychle nasazovat, škálovat a propojovat veřejné cloudy, což z ní činí skvělou alternativu k tradiční IT infrastruktuře.
Nejlepší funkce cloudové infrastruktury Nutanix
- Splňte potřeby své organizace pomocí IT služeb založených na pokročilých cloudových technologiích.
- Soustřeďte zdroje na činnosti s vysokou přidanou hodnotou, abyste snížili náklady a omezili rozšiřování technologií.
- Užijte si ochranu před selháním hardwaru, katastrofami a útočníky se zárukou spolehlivosti.
- Vysoce přizpůsobivá povaha infrastruktury zajišťuje, že se dobře přizpůsobí vaší organizaci.
Omezení cloudové infrastruktury Nutanix
- Počáteční fáze učení může být velmi náročná.
- Licencování a ceny mohou být u větších nasazení složité.
Ceny infrastruktury Nutanix Cloud
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze cloudové infrastruktury Nutanix
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
8. Workspot
Workspot je cloudová platforma VDI navržená tak, aby poskytovala virtuální desktopy a aplikace uživatelům pracujícím odkudkoli. Organizacím nabízí centralizované místo pro správu aplikací napříč různými cloudovými poskytovateli, jako jsou Azure, Amazon Web Services a Google Cloud. Díky integrované business intelligence poskytuje Workspot řešení problémů v reálném čase a ladění výkonu pro vyšší spolehlivost.
Cílem společnosti je poskytovat nákladově efektivní, ale výkonnou platformu, což z ní činí atraktivní řešení pro virtuální desktopy.
Nejlepší funkce Workspot
- Všechna řešení jsou plně postavena na veřejné cloudové infrastruktuře od předních světových poskytovatelů.
- Nastavení a nasazení virtuálních desktopů je rychlé a snadné, takže není potřeba tolik odborných znalostí a času.
- Platforma umožňuje snadné škálování virtuálních strojů nahoru nebo dolů v závislosti na poptávce.
- Data zůstávají v cloudu, což minimalizuje riziko narušení bezpečnosti dat.
Omezení Workspot
- Potenciální omezení přizpůsobení a personalizace
- Integrace s nepodporovanými platformami nebo službami může být náročná.
Ceny Workspot
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Workspot
- G2: 4,8/5 (19 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (13 recenzí)
9. Parallels RAS
Parallels je další velkým jménem v oblasti virtualizace. Jeho nabídka RAS poskytuje řešení VDI, která propojují lokální a cloudová nasazení. Produkt nabízí plynulý zážitek s přístupem k vesmíru, který uživatelům umožňuje přístup z jakéhokoli zařízení.
Bezpečnostní funkce zahrnují vícefaktorové ověřování pro zabezpečení a ochranu vašich dat. RAS nabízí flexibilní řešení nasazení, která vyhovují celé řadě potřeb.
Nejlepší funkce Parallels RAS
- Podporuje lokální, hybridní a cloudová nasazení, včetně Microsoft Azure a Amazon Web Services.
- Umožňuje uživatelům dodávat aplikace na jakékoli zařízení, kdekoli, bez nutnosti celého desktopu.
- Dostatečně flexibilní pro práci s RDS, VDI a řešeními typu „desktop as a service“
- Nabízí webový portál, přes který mají uživatelé přístup ke svým aplikacím a desktopům.
Omezení Parallels RAS
- Rozhraní není tak intuitivní jako u některých konkurentů.
- Licencování může být v některých případech složité.
Ceny Parallels RAS
- 120 $/rok
Hodnocení a recenze Parallels RAS
- G2: 4,2/5 (67 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
10. Cameyo
Tato bezpečná platforma pro dodávku aplikací nabízí organizacím digitální pracovní prostor v cloudu. Kritické aplikace vaší společnosti můžete dodávat na jakékoli zařízení prostřednictvím karty webového prohlížeče, což umožňuje jejich fungování na jakékoli platformě.
Cloudová platforma VDI snižuje náklady a složitost VDI. Díky bezpečnostnímu modelu Zero Trust funguje virtuální dodávka aplikací Cameyo bez VPN nebo otevřených portů firewallu, což výrazně usnadňuje nastavení. Jednoduché licencování nabízí možnosti jak pro malé organizace, tak pro větší společnosti.
Nejlepší funkce Cameyo
- Pomocí funkce virtualizace aplikací přeměňte aplikace Windows na webové aplikace.
- Přístup k aplikacím z jakéhokoli zařízení prostřednictvím prohlížeče bez VPN
- Software můžete hostovat v jakémkoli prostředí, včetně veřejného cloudu, soukromého cloudu nebo lokálně.
- Využijte další funkce, jako je HTTPS, jednotné přihlášení a integrované řízení přístupu na základě rolí.
Omezení Cameyo
- Někteří uživatelé zaznamenali problémy s kompatibilitou aplikací.
- Není tak bohatý na funkce jako Citrix a mnoho jiných alternativ Citrixu.
Ceny Cameyo
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Cameyo
- G2: 4,8/5 (30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (14 recenzí)
Vylepšete své prostředí pro práci na dálku s ClickUp
Existuje mnoho alternativ k Citrixu, z nichž některé vám umožňují spouštět vaše stávající technologie na dálku z cloudu nebo lokálního serveru. Jen málo z těchto konkurentů Citrixu však skutečně nahrazuje použití Citrixu a zároveň umožňuje efektivnější a produktivnější práci na dálku a spolupráci.
ClickUp umí všechno a ještě mnohem víc. S ClickUpem můžete nahradit mnoho svých produktů pro práci na dálku komplexním řešením, které se zaměřuje na řízení projektů a spolupráci. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a začněte zdarma objevovat jeho pokročilé funkce!