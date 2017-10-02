Разликата между управление на продукти и управление на проекти

Продукти? Проекти? Управление на продукти или управление на проекти?

Какво означават те?

Ако вашата компания се занимава с създаването на продукт – било то SaaS или нещо друго – ще чувате тези термини ежедневно, но за да избегнете етикета „глупак“ сред колегите си, е от решаващо значение да разберете разликата между тях.

Независимо дали сте решили да се фокусирате върху кариерата си в една от тези роли или просто искате да разберете за какво говорят хората, нека изясним разликата между управление на проекти и управление на продукти и да разберем как те се отнасят един към друг.

Проектните мениджъри са диригенти на общия работен процес, ефективността и комуникацията на екипите. Тяхната цел е просто да изпълнят визията на продуктовия мениджър. Те обединяват всички умения, които са придобили през живота си, за да използват най-ефективния процес, който могат да си представят, и да свършат работата правилно с наличните ресурси.

Най-добрите проектни мениджъри са способни да проявяват организационно-стратегическо мислене и да поставят амбициозни цели. По принцип, те са хората, които избягвате, когато ви поканят да играете на настолни игри. Ще искате да възприемете техния подход към разглеждането на системите като цяло. Те внимателно координират екипа си, за да изпълнят удивително голям брой задачи в ограничен период от време. Те мислят за риска, обхвата, управлението на времето и наличните ресурси. И за хората. Да, те трябва да се справят с членовете на екипа, тяхната натовареност и начина, по който се справят с различни други задачи.

Като цяло, управлението на проекти включва надзор над сложни усилия от страна на много участници с различни умения. Проектният мениджър в крайна сметка ще бъде оценяван по способността си да изпълни успешно целите на проекта в срок и в рамките на бюджета, така че целта е да се поставят най-добрите хора на подходящите места, за да вършат продуктивни неща в подходящото време.

Управлението на продукти се отнася до планирането, проектирането и усъвършенстването на продукта. Решенията, взети от продуктовите мениджъри, се прехвърлят на проектните мениджъри, които изпълняват цялостната визия. За да останат конкурентоспособни, те трябва да следят внимателно съществуващите продукти в своя бранш, както и променящите се нужди на потенциалните си клиенти, за да определят как трябва да се променят продуктите или какви нови продукти трябва да се създадат.

Продуктният мениджър носи отговорност за избора на дизайн, основния брандинг и гарантирането, че са налице подходящите технически изисквания, за да бъде продуктът успешен.

И така... Каква е разликата между продуктови мениджъри и проектни мениджъри?

По принцип продуктовите мениджъри създават визията за продукта, а проектните мениджъри гарантират, че тази визия се реализира навреме и в рамките на бюджета с помощта на проектни планове и проектни харти. Защо и двете? Макар че в много екипи и продукти има само едно лице, което изпълнява функциите и на продуктов, и на проектен мениджър, за всеки мащабируем продукт е от решаващо значение да има две отделни единици.

Проектните мениджъри трябва да се концентрират върху процеса и ефективността, като същевременно избягват страшното „разширяване на обхвата ”, което понякога е желано от продуктовите мениджъри. Продуктовите мениджъри се занимават изключително със стратегията, дизайна и гарантирането, че крайният продукт наистина ще работи по начина, по който те искат.

В идеалния случай продуктовият мениджър трябва да има свобода да посвети максимално времето си на продуктовите показатели, анализа на клиентите и дефинирането/усъвършенстването на основната визия за продукта. Проектният мениджър трябва да използва тези дефинирани параметри, за да инициира, планира, контролира и изпълнява целите на проекта.

Как работят заедно проектните мениджъри и продуктовите мениджъри?

Добрите проектни мениджъри работят в тясно сътрудничество с продуктовия мениджър, като осъзнават, че общата цел на екипа е да се постигне максимална стойност по сътруднически и изобретателен начин. Дигиталната ера доведе до невероятен скок в производителността, като обедини двата стила на управление.

Управление на ресурсите

Продуктният мениджър ще гарантира, че целият екип разполага с възможностите и уменията да създаде и разработи нов продукт. Проектният мениджър ще работи с отделни лица и конкретни графици, за да балансира натоварването, да определи етапите на проекта и да изготви графика. Проектният мениджър ще координира с продуктовия мениджър обхвата и бюджета, за да се увери, че всичко е съгласувано.

Управление на времето

Мислете за времето като външно и вътрешно.

Доста често продуктовият мениджър отговаря за управлението на външното време. Това може да бъде очакването на клиента или на ръководния екип и работата с маркетинга по отношение на времето и стратегията за пускане на пазара. От друга страна, проектният мениджър отговаря за вътрешното управление на времето – гарантира, че разработването, производството или изработването на продукта протича според плана и че важните етапи на проекта се спазват.

Комуникация с софтуер за управление на проекти

Случвало ли ви се е някога?

Инженерите използват едно решение за проследяване на проблеми, бъгове и актуализации.

Екипът по продуктите използва друг инструмент за управление на проекти за проучване и определяне на обхвата.

А ръководството засипва всички с въпроси по имейл.

Въпреки това, софтуерът за управление на проекти и софтуерът за управление на продукти обикновено се разделят на две различни платформи. Много екипи обаче откриват необходимостта да комуникират помежду си и поне да наблюдават върху какво работят другите екипи и как напредват.

Защо е полезно?

Едно гише: Информацията и комуникацията са централизирани на едно място.

Нищо не се губи: Всички крайни срокове и подробности няма да се изгубят в имейлите.

По-кратки срещи: Като наблюдатели, продуктовите и проектните мениджъри могат да са наясно с това, което се случва в екипите на другите. По този начин не е необходимо да се обсъждат актуалните събития по време на продуктовите срещи, а вместо това могат да се разгледат реалните проблеми.

С мощния софтуер за управление на проекти като ClickUp екипите могат да комбинират работните процеси по управление на продукти и проекти в една платформа за продуктивност. ClickUp предлага различни изгледи – под формата на табло, кутия или списък – така че екипите с различни навици да могат да работят заедно.

ClickUp обаче има за цел да комбинира работните процеси по управление на продукти и проекти в една платформа за продуктивност.

Написано от Technology Advice