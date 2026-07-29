Най-добрите Claude MCP конектори за маркетинг: комбинацията, която наистина управлява вашите кампании

Прекарахте един следобед в свързването на Claude с вашата CRM система, рекламната платформа, аналитичните инструменти и хранилището за съдържание. И след това нищо не се случи. Коннекторите на Claude MCP за маркетинг са наред: зелени точки, удостоверени, готови. Това, което липсва, е самата задача. Claude има достъп до всичко и причина да не пипа нищо от това – като новоназначен служител с администраторски права, но без въвеждащо обучение.

Това е частта, която всеки обзор на „най-добрите конектори“ пропуска. Конекторът не е предмет, който просто събирате. Той представлява постоянна връзка между Claude и система за съхранение на данни, и всеки, който оставите включен, тихо натоварва всеки разговор, който започвате. Три конектора, интегрирани в работен процес, който наистина повтаряте, ще са по-ефективни от дванадесет, които сте инсталирали и забравили.

Ето кои от тях заслужават място в списъка и какво да кажете на Claude, след като бъдат активирани.

TL;DR Коннекторът на Claude MCP предоставя на Claude пряк, автентифициран достъп до външен инструмент, така че можете да извличате и да действате въз основа на реални данни, без да се налага да ги експортирате. В областта на маркетинга HubSpot и Supermetrics обхващат данните за CRM и кампаниите. Klaviyo управлява имейлите по жизнения цикъл, а Amplitude се занимава с продуктовата аналитика. Ahrefs и Similarweb отговарят за SEO и проучванията на конкуренцията. Canva и Figma обхващат творческата част, докато Notion, Google Drive и Slack се занимават с брифингите и предаването на задачите. В тази публикация в блога разглеждаме най-добрите Claude MCP конектори за маркетинг, какво може да чете и променя всеки от тях, как да ги свържете в единен работен процес на кампания и какво да направите, когато даден конектор спре да работи.

Най-добрите Claude MCP конектори за маркетинг на един поглед

Коннектор Основна маркетингова длъжност Достъп Може ли да пише? Най-подходящи за Където се изчерпва HubSpot CRM и анализ на продажбения процес Данни за контакти, сделки, кампании и ангажираност Да Екипите по приходите и жизнения цикъл Масовите действия са ограничени Supermetrics Отчитане в различни канали Данни от над 200 източника в областта на маркетинга и продажбите Ограничено Екипи за маркетинг, ориентиран към резултатите Статията се отнася само за четири рекламни платформи Klaviyo Управление на кампаниите през целия им жизнен цикъл Профили, сегменти, потоци, кампании и събития Да Екипи за електронна търговия и задържане на клиенти Настройката на множество акаунти изисква повече усилия Amplitude Анализ на поведението при използване на продуктите Фунели, кохорти, експерименти и данни за функциите Ограничено Растеж и продуктов маркетинг Зависи от точното проследяване на събитията Ahrefs SEO и проучване на съдържание Ключови думи, обратни връзки, класирания и видимост чрез изкуствен интелект Не Екипите за SEO и съдържание Заявките изразходват API единици Similarweb Проучване на конкурентите и пазара Данни за трафика, аудиторията, приложенията, ключовите думи и пазара Не Стратегия и проучване на конкуренцията Оценките могат да се различават от данните от първа ръка Canva Създаване на ресурси за кампании Дизайни, шаблони, папки и брандови ресурси Да Екипи за съдържание и креативни екипи Някои действия изискват Enterprise Figma Преглед на дизайна и производство Файлове, рамки, компоненти, променливи и FigJam Да Екипи за дизайн, уеб разработка и пускане на продукти Локалният сървър има по-малко функции Notion Кратко представяне и управление на знанията Страници, бази данни, проучвания и записи за кампании Да Съдържание и управление на кампании Достъпът зависи от разрешенията за работната среда Google Drive Извличане на файлове от кампании Документи, таблици, презентации и споделени файлове Не Екипи с разпръснати източници на информация Лошата организация на папките влошава резултатите Slack Записване на решения и предаване на задачи Съобщения, нишки, канали, файлове и платна Да Мултифункционални екипи за кампании Неформалните разговори могат да съдържат остарели решения

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Какво представляват конекторите на Claude MCP?

Кратък поглед върху начина, по който функционира MCP

Коннекторът на Claude MCP е сървър по протокола Model Context Protocol (MCP), към който Claude се свързва, което му осигурява достъп в реално време до външен инструмент, източник на данни или услуга. Коннекторите от директорията се проверяват от Anthropic преди да бъдат включени в списъка. Персонализираните коннектори, които добавяте чрез URL адрес, не се проверяват.

Anthropic твърди, че конекторите ви позволяват да включите услуги като Google Drive, Slack или CRM в разговор с Claude. Те работят навсякъде, където работи и Claude – в уеб, на десктопа, в Claude Code и чрез API. След като дадена услуга бъде свързана, Claude може да извлича данни от нея и понякога да действа в нея, без да се налага да поставяте нито един CSV файл.

MCP е отворен протокол, който Anthropic пусна като софтуер с отворен код в края на 2024 г., за да замени фрагментираните, еднократни интеграции с единен стандарт. Преди това свързването на AI асистент с HubSpot или Google Ads изискваше създаването на персонализиран API всеки път. MCP превръща всичко това в една връзка за многократна употреба, с която може да комуникира всеки инструмент, съвместим с MCP.

Коннектори на Claude срещу MCP сървъри срещу персонализирани коннектори

Тези термини описват свързани части от една и съща система, но не са взаимозаменяеми.

MCP сървърът е техническият слой, който предоставя достъп до данни, инструменти и действия чрез Model Context Protocol. Коннекторът за Claude е интерфейсът за потребителя, който позволява на Claude да работи с този сървър. Разликата между коннектор от директорията и персонализиран коннектор се състои основно в начина, по който се проверява, открива и инсталира. И двата работят върху една и съща MCP инфраструктура.

Термин Какво представлява Когато маркетологът го използва MCP сървър Услуга, която предоставя достъп до данните и действията на дадено приложение чрез отворения Model Context Protocol Обикновено това е основната технология. Работите директно с нея, когато добавяте отдалечен сървър или изграждате вътрешна интеграция Коннектор за директории Проверена MCP интеграция, включена в директорията с конектори на Claude Стандартният начин за работа с инструменти като HubSpot или Canva: намерете конектора, свържете профила си и се идентифицирайте Персонализиран конектор Отдалечен MCP сървър, добавен ръчно към Claude чрез неговия URL адрес Полезно, когато даден инструмент не фигурира в директорията, вашата компания използва собствен сървър или доставчикът предоставя отделен корпоративен ендпойнт

Anthropic проверява конекторите в директорията по отношение на сигурност, надеждност и съвместимост, преди да ги включи в списъка. Персонализираните конектори използват същата инфраструктура за изпълнение и извикване на инструменти, но не са преминали през тази проверка в директорията.

Този преглед е полезен, но не представлява всеобхватна гаранция за сигурност. Всеки доставчик на конектори все пак има свои собствени условия, политика за поверителност, разрешения и практики за обработка на данни. При използването на персонализиран конектор решението за доверие зависи в по-голяма степен от вашия екип, тъй като Claude може да чете или променя данни в рамките на предоставения от вас достъп.

11-те най-добри Claude MCP конектора за маркетинг

Подходящият конектор зависи от това къде се съхраняват вашите маркетингови данни и какво искате Claude да прави с тях. Някои са създадени предимно за анализ, докато други могат да създават записи, да актуализират кампании или директно да генерират маркетингови материали.

Информацията по-долу се отнася за самия конектор: какво може да чете Claude, какво може да променя, къде се вписва в маркетинговия работен процес и кои ограничения все още изискват човешка проверка.

чрез HubSpot

Коннекторът за HubSpot прехвърля в реално време CRM контекст в Claude, включително контакти, компании, сделки, заявки и продукти, както и кампании, сегменти и история на взаимодействията. Това означава, че екипът ви може да задава въпроси за динамиката на жизнения цикъл, приходите от кампании, качеството на лийдовете или активността по имейл, без да е необходимо да експортирате нищо, а Claude отговаря с обобщения, таблици, диаграми или графики.

Той също така обработва избрани действия за записване. Claude може да създава или актуализира записи и да регистрира обаждания, срещи, бележки, задачи и имейли. Това означава, че може да маркира контакти от кампании, за които няма следваща стъпка, след което да създаде задачи за последващи действия или да актуализира някои свойства.

За готовия конектор на Claude свържете HubSpot чрез директорията с конектори на Claude и завършете OAuth процеса. Конекторът следва съществуващите разрешения на всеки потребител в HubSpot. HubSpot препоръчва да настроите инструментите за запис на „Изисква одобрение“, за да можете да преглеждате всяка промяна, преди тя да достигне CRM системата.

HubSpot поддържа и отделен отдалечен MCP сървър за екипи, които създават персонализирани връзки: https://mcp.hubspot.com

Опитайте с този подсказ:

Проследявайте контактите, създадени от нашите платени кампании през второто тримесечие, през всеки етап от жизнения цикъл. Покажете средното време, прекарано на всеки етап, идентифицирайте сегментите, които генерират най-качествения поток от потенциални клиенти, и създайте задачи за последващи действия за потребители, които наскоро са отворили имейли, но нямат следваща активност.

План: Изисква платен план за Claude (Pro, Max, Team или Enterprise). Достъпен за клиентите на HubSpot на всички нива на HubSpot.

Подходящи за: Екипи, отговарящи за приходите и жизнения цикъл на клиентите, които искат да получават информация от CRM без да се налага да изнасят данни, както и лесна поддръжка на записите след одобрение. Къде са ограниченията: Достъпът за запис все още е в публична бета версия, ограничението за масово създаване и актуализиране е 10 записи, а активирането на опцията „Чувствителни данни“ премахва историята на взаимодействията от това, което Claude може да вижда.

2. Supermetrics: Извличане на данни за кампании от различни канали от едно място

чрез Supermetrics

Supermetrics е платформа за маркетингови данни. Нейният конектор свързва Claude с данни в реално време за реклами, анализи, CRM, електронна търговия и продажби от над 200 източника. Списъкът включва всичко от Google Ads и Meta до GA4, Shopify, HubSpot и Search Console. Уловката е, че Claude вижда само една връзка с Supermetrics, а не отделен конектор за всеки инструмент.

Това е чудесно за отчети, които обикновено изискват куп експортирани данни. Можете да помолите Claude да сравни разходите, приходите, CPA, ROAS и резултатите от кампаниите в различните канали. Освен това той може да проучи необичайна промяна и да превърне намереното в обобщение за ръководството или табло, което може да се сподели. Supermetrics също така посочва, че Claude може да създава, спира, стартира или актуализира поддържани рекламни кампании , като всяка промяна се поставя в опашката за преглед от ваша страна.

Персонализирана настройка на MCP: Посетете mcp.supermetrics.com, за да конфигурирате самостоятелния MCP сървър на Supermetrics.

Опитайте с този подсказ:

Сравнете резултатите от Google Ads, Meta Ads и LinkedIn Ads за миналата седмица. Покажете разходите, приходите, ROAS, CPA, както и петте най-успешни и петте най-слаби кампании. Отбележете необичайни промени, обяснете вероятните причини въз основа на наличните данни и предложете промени в бюджета за преглед от човек.

План: Наличен във всички планове на Claude. Коннекторът за директории не изисква абонамент за Supermetrics; самостоятелният MCP сървър обаче изисква такъв.

Подходящи за: Маркетинг специалисти, фокусирани върху ефективността, които изготвят отчети за повече канали, отколкото може да покаже която и да е отделна платформа. Къде има ограничения: Статиите в Campaign достигат само до Google Ads, Meta, Microsoft Advertising и TikTok, а не до всички над 200 източника на четене.

Коннекторът на Klaviyo предоставя на Claude директен достъп до вашите отчети за кампании, потоци, профили, сегменти и събития. Така екипите, отговарящи за жизнения цикъл на клиентите, могат да се откажат от общите подсказки за текст и да задават въпроси, основани на действията на клиентите. Claude може да сравнява приходите от кампании, да анализира потока на изоставени колички, да намира ангажирани клиенти, които все още не са купили, или да проверява как е изграден даден сегмент. Той обработва и операции по четене и запис. Claude може да създава кампании, да присвоява шаблони и да изготвя или превежда имейли. Освен това актуализира профили, променя членството в списъци и управлява регистрациите. Може дори да извлича артикули от каталога и да добавя изображения на продукти от URL адреси, когато подготвяте кампания, фокусирана върху продуктите. За един акаунт в Klaviyo се свържете чрез директорията с конектори на Claude и завършете OAuth процеса. Агенциите или екипите, които работят с няколко акаунта, могат да добавят Klaviyo като персонализиран конектор, като използват официалния URL адрес за отдалечен достъп до MCP: https://mcp.klaviyo.com/mcp Опитайте с този подсказ: Сравнете ефективността на нашия работен процес за изоставени колички през последните два месеца. Намерете етапа с най-голям спад, идентифицирайте клиентите, които наскоро са проявили интерес, но не са извършили покупка, и създайте чернова на кампания за повторно ангажиране за този сегмент, като използвате най-ефективните ни модели на теми за имейли от последните месеци.

3. Klaviyo: Превърнете актуалните данни за клиентите в кампании, обхващащи целия им жизнен цикъл

чрез Klaviyo

Коннекторът на Klaviyo предоставя на Claude директен достъп до вашите отчети за кампании, потоци, профили, сегменти и събития. Така екипите, отговарящи за жизнения цикъл на клиентите, могат да се откажат от общите подсказки за текст и да задават въпроси, основани на действията на клиентите. Claude може да сравнява приходите от кампании, да анализира потока на изоставени колички, да намира ангажирани клиенти, които все още не са купили, или да проверява как е изграден даден сегмент.

Той обработва и операции по четене и запис. Claude може да създава кампании, да присвоява шаблони и да изготвя или превежда имейли. Освен това актуализира профили, променя членството в списъци и управлява регистрациите. Може дори да извлича артикули от каталога и да добавя изображения на продукти от URL адреси, когато подготвяте кампания, фокусирана върху продуктите.

За един акаунт в Klaviyo се свържете чрез директорията с конектори на Claude и завършете OAuth процеса. Агенциите или екипите, които работят с няколко акаунта, могат да добавят Klaviyo като персонализиран конектор, като използват официалния URL адрес за отдалечен достъп до MCP: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Опитайте с този подсказ:

Сравнете ефективността на нашия работен процес за изоставени колички през последните два месеца. Намерете етапа с най-голям спад, идентифицирайте клиентите, които наскоро са проявили интерес, но не са извършили покупка, и създайте чернова на кампания за повторно ангажиране за този сегмент, като използвате най-ефективните ни модели на теми за имейли от последните месеци.

План: Налично във всички планове на Claude, включително и в безплатния.

Подходящи за: Екипи за електронна търговия и задържане на клиенти, чиито следващи имейли трябва да се формират въз основа на действителните действия на клиентите. Където има ограничения: Claude изготвя кампанията; изпращането все още се извършва от човек. Агенциите, които управляват няколко акаунта, се нуждаят от персонализиран конектор, а не от този, който се инсталира с едно кликване.

4. Amplitude: Задавайте въпроси за поведението на потребителите без да преработвате таблото за управление

чрез Claude

Amplitude е платформа за продуктова аналитика, а нейният конектор пренася тези поведенчески данни в Claude. Екипите по маркетинг и растеж могат да разглеждат своите диаграми, табла, кохорти, експерименти и флагове за функции директно в чата. Въпрос, който преди означаваше да се подаде заявка към екипа по данни или да се научиш сам как да използваш инструмента за създаване на заявки на Amplitude, се превръща в изречение, което пишеш и на което отговаряш в един и същи момент.

Claude може да сравнява активациите по източник на кампанията, да установи къде потребителите напускат фунията, да открие поведението, свързано с задържането на клиентите, или да маркира сегменти с по-висок риск от отлив.

Amplitude предоставя и отдалечен MCP ендпойнт за персонализирана настройка: https://mcp.amplitude.com/mcp. Акаунтите, хоствани в ЕС, трябва да използват: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude се занимава с удостоверяването чрез OAuth, така че не е необходимо да създавате или съхранявате API ключ.

Опитайте с този подсказ:

Сравнете потребителите, привлечени чрез платен търсач, платени социални медии и органично търсене през последните осем седмици. Покажете активацията, завършването на основния ни фунел и задържането за четири седмици по канали. Създайте кохорта за най-силния сегмент и изгответе диаграма, показваща поведението, което го отличава от потребителите с ниско задържане.

План: Налично във всички планове на Claude, включително и в безплатния.

Подходящи за: Специалисти по маркетинг на растеж и продукти, които се нуждаят от отговори относно маркетинговия фуния и задържането на клиенти, без да подават заявка за данни. Където нещата се провалят: Отговорът е толкова добър, колкото е вашата таксономия на събитията. Непоследователното проследяване води до сигурни, но погрешни изводи.

5. Ahrefs: Извършвайте SEO проучвания директно от Claude

чрез Ahrefs

Ahrefs е набор от инструменти за SEO, а неговият конектор предоставя на Claude достъп за четене до проучвания на ключови думи, анализ на конкурентите, проверка на обратните връзки, проследяване на позициите и видимост при търсене чрез изкуствен интелект. Вместо да извличате по един отчет наведнъж, можете да зададете по-общ въпрос и да позволите на Claude да обедини няколко проверки в Ahrefs в един чат. След това той може да превърне всичко това в обобщение на проучването или план за съдържание.

Ahrefs поддържа хостван отдалечен MCP сървър, който можете да добавите към Claude като персонализиран конектор и да се удостоверите чрез OAuth (или с ключ с обхват MCP, който не е същият като ключа за Ahrefs API v3): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Опитайте с този подсказ:

Сравнете нашия домейн с трима конкуренти. Намерете ключови думи с висока степен на намерение, по които те се класират, а ние не, идентифицирайте страниците, които получават най-силните обратни връзки, и покажете кои марки получават най-голяма видимост в търсенето с изкуствен интелект. Превърнете резултатите в бриф за съдържание с определени приоритети.

План: Наличен във всички планове на Claude като персонализиран конектор. Изисква платен план на Ahrefs – Lite или по-висок.

Подходящи за: Екипи по SEO и съдържание, които основават своите задания на реални данни за класиране, обратни връзки и видимост чрез изкуствен интелект. Където има ограничение: Достъпът е само за четене, така че нищо не се публикува. Хостваният MCP е предназначен също така за поддържани AI клиенти, а не като API с общо предназначение за потребителски скриптове.

Подходящи за: Екипи по SEO и съдържание, които основават своите задания на реални данни за класиране, обратни връзки и видимост чрез изкуствен интелект. Където има ограничение: Достъпът е само за четене, така че нищо не се публикува. Хостваният MCP е предназначен също така за поддържани AI клиенти, а не като API с общо предназначение за потребителски скриптове.

6. Similarweb: Сравнителен анализ на трафика и търсенето на аудиторията при конкурентите

чрез Similarweb

Similarweb е платформа за цифрова аналитика. Нейният конектор за Claude извлича данни за уебсайтове, приложения, аудитория, ключови думи и пазара в Claude. Използвайте го, когато искате да разберете откъде конкурентите ви получават трафик, кои канали стимулират растежа им и как дадена марка се представя в сравнение с останалите в категорията.

Това го отличава от Ahrefs. Ahrefs се фокусира върху класирането в търсачките и обратните връзки. Similarweb разглежда нещата в по-широк план: източници на трафик, състав на аудиторията, ефективност на приложенията и бенчмаркове в бранша. Така можете да проверите дали растежът на конкурента се дължи на търсене, платени медии, препратки, социални мрежи или директен трафик, преди да решите къде да се задълбочите.

Similarweb също така предоставя хостван MCP сървър за персонализирани настройки: https://mcp.similarweb.com

Опитайте с този подсказ:

Сравнете нашия сайт с четирима конкуренти за последните шест месеца. Разпределете трафика по канали и географски региони, покажете водещите органични ключови думи за всеки сайт и идентифицирайте аудиториите или пазарните сегменти, в които конкурентите растат по-бързо от нас.

План: Налично във всички планове на Claude, включително безплатния, но ще ви е необходим абонамент за Similarweb с достъп до API (планове „Само API“, „Бизнес“ или „Ентерпрайз“).

Най-подходящи за: Стратегия и проучване на конкуренцията, когато въпросът засяга категорията като цяло, а не конкретно вашия сайт. Където има ограничения: Цифрите са моделирани приблизителни оценки, а не аналитични данни на конкуренти. Полезни са като ориентир, но не са нещо, което да се защитава в презентация пред борда на директорите.

7. Canva: Създавайте елементи за кампании, без да напускате Claude

чрез Claude

Canva е платформа за дизайн. Чрез своя конектор Claude може да търси, създава, попълва автоматично и експортира дизайни директно от вашия акаунт в Canva. За маркетолозите това означава реална продуктивна работа. Можете да превърнете бриф в презентация, да създадете графики за социалните мрежи, да попълните шаблон с фирмено лого с нов текст или да откриете дизайн, изгубен в работното пространство.

Полезната част не е само генерирането на изображения. Claude може да работи с вече съществуващото ви съдържание и шаблони в Canva. Това го прави много по-ефективен при създаването на повтарящи се кампании. Можете да го помолите да намери презентацията за пускането на продукта от миналото тримесечие, да обобщи посланията, да създаде нова версия за друга аудитория и да експортира резултата за преглед.

Canva поддържа официален отдалечен MCP сървър: https://mcp.canva.com/mcp

Опитайте с този подсказ:

Намерете най-новата ни презентация за представяне на продукта, обобщете основното послание и създайте партньорска версия от пет слайда, използвайки същия брандинг. Запазете твърденията от оригиналната презентация, съкратете текста и експортирайте копие за преглед.

План: Достъпно във всички планове на Claude. Търсене, създаване и експортиране на проекти е възможно във всеки план на Canva; за шаблоните с фирмено лого са необходими плановете Pro, Teams или Enterprise; функцията за автоматично попълване е достъпна само в плана Enterprise.

Подходящи за: Екипи за съдържание и творчески екипи, които създават повторяеми кампании въз основа на съществуващи шаблони. Къде има ограничения: Проверете до кои работни пространства, папки, шаблони и бранд ресурси в Canva има достъп свързаният акаунт. Освен това Claude не може да прецени дали даден дизайн съответства на вашата бранд система, правните изисквания или заданието за кампанията, освен ако тези стандарти не са заложени в изходния материал.

8. Figma: Прехвърляне на дизайни на кампании между етапите на контекст, критика и производство

чрез Anthropic

Figma е платформа за дизайн и създаване на прототипи. Коннекторът предоставя на Claude структуриран достъп до вашите Figma файлове – от компоненти и променливи до макети и съдържание в FigJam. Той се оказва незаменим, когато работата по кампаниите се намира на границата между дизайна и разработката. Помислете за целеви страници, демонстрации на продукти, презентации за пускане на пазара и уеб изживявания.

Коннекторът е двупосочен. Claude може да чете контекста на дизайна, да генерира код от избрани кадри, да създава диаграми в FigJam и да записва редактируемо съдържание обратно върху платното. Така екипът може да премине от интерфейс в реално време към редактируеми слоеве в Figma, да прегледа дизайна и след това да внедри одобрените промени в версията.

Предпочитаният от Figma отдалечен MCP ендпойнт е: https://mcp. figma. com/mcp; те предлагат и локален десктоп ендпойнт: http://127. 0. 0. 1:3845/mcp

Опитайте с този подсказ:

Прегледайте избраните шаблони за целеви страници в сравнение с посланията в нашия брифинг за стартиране. Маркирайте текстове, които противоречат на одобреното позициониране, избройте липсващите елементи или ресурси и създайте диаграма в FigJam, показваща предложения поток на ревизия.

План: Удаленият сървър работи с всички лицензи и планове на Figma; за настолния сървър е необходим лиценз „Dev“ или „Full“ в рамките на платен план.

Подходящи за: Екипи по дизайн, уеб разработка и пускане на продукти, които преминават от етапа на преглед към етапа на реализация на кампаниите. Където има ограничения: Само клиенти от MCP каталога на Figma могат да се свързват, затова проверете вашия, преди да планирате нещо около това.

9. Notion: превърнете знанията за кампаниите в работни документи

чрез Claude

Коннекторът за Notion предоставя на Claude достъп за четене и записване до частите от работното ви пространство, до които свързаният акаунт има достъп. Claude може да търси страници, да извлича контекста на кампаниите, да създава нови страници, да редактира съдържание и да актуализира записите в базата данни. За маркетолозите това е полезно, когато брифингите, позиционирането, редакционните указания, проучванията и инструментите за проследяване на кампаниите вече се намират в Notion.

Така Claude може да събира решения, разпръснати из стартиращите страници, или да превърне завършен анализ в ясен бриф. И за разлика от конектор само за четене, той записва резултата обратно в Notion, вместо да го оставя в чата.

Удален MCP сървър: https://mcp.notion.com/mcp

Опитайте с този подсказ:

Намерете одобреното позициониране, проучването на аудиторията и бележките за стартиране на нашата корпоративна кампания. Създайте кратко описание на кампанията с основното послание, аргументи, план за каналите, отворени въпроси и отговорни лица, след което го запазете в базата данни за кампании.

План: Налично във всички планове на Claude, включително и в безплатния.

Подходящо за: Екипи за съдържание и кампании, чиито задания и инструменти за проследяване вече се намират там. Къде са ограниченията: Обхватът на Claude зависи от разрешенията, предоставени чрез Notion, а достъпът за запис означава, че той може да променя активни страници и записи в базата данни. Проверете кои работни пространства и страници са включени в обхвата и прегледайте последващите промени, преди Claude да актуализира основния документ или инструмента за проследяване на кампании.

Подходящо за: Екипи за съдържание и кампании, чиито задания и инструменти за проследяване вече се намират там. Къде са ограниченията: Обхватът на Claude зависи от разрешенията, предоставени чрез Notion, а достъпът за запис означава, че той може да променя активни страници и записи в базата данни. Проверете кои работни пространства и страници са включени в обхвата и прегледайте последващите промени, преди Claude да актуализира основния документ или инструмента за проследяване на кампаниите.

10. Google Drive: Търсене на изходните файлове, свързани с дадена кампания

чрез Claude

В Google Drive се натрупва голяма част от работата по кампаниите. Коннекторът позволява на Claude да търси в Drive и да работи с Docs, Sheets и Slides. Той може да чете документи в Docs, да извлича данни от Sheets като CSV файлове и да извлича текст от Slides. Това помага, когато информацията е разпръсната из файлове с проучвания, таблици с резултати, презентации и одобрени текстове.

Можете да помолите Claude да намери най-новата презентация с послания, да я сравни с окончателния текст на целевата страница и да извлече резултати от Sheet, и всичко това, без да отваряте всеки файл поотделно.

Опитайте с този подсказ:

Намерете най-новия одобрен бриф за кампанията, презентацията за позициониране и таблицата с резултатите за стартирането през третото тримесечие. Сравнете окончателните послания с одобрените твърдения, след което обобщете резултатите по канали и посочете изходния файл за всеки резултат.

План: Налично във всички планове на Claude, включително и в безплатния.

Подходящо за: Екипи, чиито изходни материали са разпръснати в документи, таблици и презентации. Къде се проваля: Google Drive се свързва чрез вградения в Claude поток за Google Workspace и OAuth и предлага достъп само за четене. Неподдържаните папки и неясните имена на файловете във вашия Google Drive отслабват всеки отговор, а нищо в Claude не може да оправи това за вас.

11. Slack: Превърнете разговорите по кампаниите в решения и предаване на задачи

чрез Claude

Коннекторът за Slack позволява на Claude да търси съобщения, канали, нишки, файлове, потребители и платна, след което да изготвя или изпраща съобщения. Така че той е полезен за работата по кампаниите, която рядко се вписва в официалния бриф. Помислете за закъснели отзиви, разговори по повод стартиране на кампании, забавени одобрения и промени, договорени в нишка.

Claude може да обобщи дълъг канал за пускане на продукт, да разграничи решенията от предложенията и да изготви ясна актуализация на състоянието за заинтересованите страни. Може също така да създаде Slack canvas, за да фиксира окончателния план. Това предотвратява изчезването на важен контекст в историята на съобщенията.

Опитайте с този подсказ:

Прегледайте канала #q3-launch от последните седем дни. Разделете окончателните решения, нерешените въпроси, препятствията и възложените действия. Напишете чернова на актуализация за заинтересованите страни за преглед, след което създайте канва с одобрения статус на стартирането.

План: Налично във всички планове на Claude, включително и в безплатния.

Подходящи за: Мултифункционални екипи за кампании, в които решенията се вземат в дискусионни нишки. Където системата се затруднява: Чатът съхранява отменени решения точно до текущите, а Claude не може надеждно да различи кои са едните и кои са другите. Посочете заданието като решаващ фактор.

Коннекторите са жива система, а не каталог Всеки списък с „най-добрите конектори“ разглежда конекторите като обекти, които трябва да се събират. Това е погрешен подход. Конекторът е постоянна връзка между Claude и система за съхранение на данни, а постоянните връзки се нуждаят от поддръжка. Упълномощенията изтичат. Доставчиците пускат нови обекти и изтеглят старите. Достъпът, който сте предоставили през януари, все още е отворен през юли и тихо сочи към данни, които вече не търсите. Зад това стои конкретен механизъм, който ви струва средства при всеки един чат. Коннекторите се зареждат на ниво акаунт, а не по проекти, така че всеки, който оставите активиран, вмъква дефинициите на своите инструменти във всеки нов разговор, който започвате. Един-единствен „тежък“ коннектор може да включва десетки инструменти. Активирайте дванадесет и значителна част от прозореца за контекст ще изчезне, още преди да сте написали и една дума. Claude Code е изключението, тъй като може да ограничава обхвата на сървърите по проекти. Claude предлага настройка „зареждане на инструменти при нужда“, предназначена да отложи това, макар че потребителите са съобщили, че тя не винаги работи, като пълните дефиниции все пак се зареждат предварително. Разглеждайте я като помощ, а не като гаранция. Така че решението е по-скоро навик, отколкото настройка. Преди да започнете работа, активирайте само това, което е необходимо за задачата, и деактивирайте останалото. Веднъж на три месеца отворете списъка си с конектори и проверете кои от тях сте използвали наистина, след което прекъснете връзката с останалите в изходния инструмент, а не само в Claude. Отмяната на OAuth достъпа там, където сте го предоставили, е единственият начин да затворите вратата както трябва.

Как да настроите конектор за Claude

Настройването на конектор за директория отнема само няколко минути и не изисква програмиране. Процесът е почти същият за всеки маркетингов инструмент, който добавите.

В Claude отидете в Персонализиране > Конектори и разгледайте директорията с конектори Намерете желания конектор и кликнете върху Свържи Завършете OAuth процеса в отворения прозорец на браузъра. Влизате в самия инструмент и предоставяте разрешение на Claude в рамките на одобрените от вас обхвати В Claude конекторът се появява в чата ви и вие го активирате като източник на данни за разговора

За инструмент, който не фигурира в списъка, можете да добавите персонализиран конектор. Отидете в Персонализиране > Конектори, кликнете върху +, изберете Добави персонализиран конектор и въведете името и URL адреса на отдалечения MCP сървър. Добавете OAuth идентификационни данни в раздела с разширени настройки, ако сървърът ги изисква.

Една подробност при настройката спестява часове на объркване. Anthropic отбелязва, че персонализираните конектори достигат до вашия MCP сървър от облака на Anthropic, а не от вашия локален компютър. Затова сървър, намиращ се зад фирмения ви файървол, няма да работи, освен ако не добавите IP диапазоните на Anthropic в списъка с разрешени адреси. Това важи дори за Claude Desktop, който в противен случай работи на вашия компютър.

Още едно уточнение: всеки план позволява добавянето на персонализиран конектор, но за безплатните потребители броят им е ограничен до един. Конекторите от директорията са широко достъпни за всички планове.

MCP или платформа за автоматизация: коя от двете ви е необходима?

Коннекторите на Claude могат да изглеждат като още една версия на Zapier, Make или вградена интеграция на приложение. Те се припокриват, но решават различни проблеми.

Платформата за автоматизация работи най-добре, когато пътят е фиксиран. Настъпва тригер, следва предварително дефинирано действие и същата последователност се изпълнява всеки път. Например, когато някой изпрати формуляр за заявка за кампания, това може да създаде задача, да я възложи на ръководителя на маркетинговите операции и да изпрати известие в Slack.

MCP работи по-добре, когато пътят зависи от това, което открива Claude. Можете да го помолите да проучи защо са спаднали платените конверсии, да сравни данните от рекламите с резултатите от CRM, да провери дали съобщението на целевата страница се е променило и да препоръча следващото действие. Claude решава кои свързани източници да провери и как да ги интерпретира в рамките на зададените от вас правила.

Прочетете още: Управление на маркетингови кампании

Как да интегрирате конекторите в работния процес на кампанията

Вече сте се запознали с конекторите. Истинската полза се проявява, когато ги свържете в една последователност. Един конектор отговаря на един въпрос. Работният поток отива по-далеч и указва на Claude реда, по който да работи, кой източник да вземе превес, когато два от тях не са съгласни, и къде трябва да спре, за да получи вашето одобрение. Конекторите никога не комуникират помежду си самостоятелно. Claude управлява последователността, а вашите инструкции са оперативните правила, които той следва.

1. Започнете с краткото описание на кампанията

Всичко по-нататък наследява това, което заложите тук, затова започнете с определянето на една авторитетна страница като източник на достоверна информация. Щом Claude приеме тази страница в Notion като решаващ фактор, всяка следваща стъпка ще се основава на същото позициониране, същата аудитория и същите одобрени твърдения.

„Използвайте одобреното задание за кампанията за третото тримесечие в Notion като основен източник на информация за позициониране, аудитория, подробности за офертата и одобрени твърдения. Маркирайте всеки по-късен източник, който противоречи на него.“

2. Прегледайте рекламното съдържание спрямо заданието

Сега Claude оценява дизайна спрямо това задание, а ограниченията, които сте задали, са тези, които определят следващата стъпка. Помолете го да сигнализира за конфликти в текста и да не пипа файла, докато не го одобрите. Откриването на отклонения е разумно използване на достъпа до конекторите, докато преценката за марката все още принадлежи на човека.

„Проверете дизайна на целевата страница спрямо брифинга в Notion. Отбележете твърдения, заглавия, призиви за действие или език, насочен към аудиторията, които противоречат на одобреното позициониране. Не редактирайте файла, докато не одобря предложените промени.“

3. Сравнете резултатите от платформите с тези от CRM системата

След стартирането на кампанията Claude чете рекламните показатели от Supermetrics и резултатите от CRM системата на HubSpot на един път. Предизвикателството при координирането е да се разграничат двете неща. Тъй като конверсията в рекламната платформа рядко съответства на квалифициран потенциален клиент, настройте Claude да ги отчита като отделни показатели, за да се запази достоверността на данните.

„Извлечете данните за разходите, CPA и ROAS от Supermetrics. След това използвайте HubSpot, за да покажете създадените контакти, напредъка в жизнения цикъл, квалифицирания пиплайн и реализираните приходи, свързани с тези кампании. Отделете конверсиите от рекламните платформи и резултатите от CRM като отделни показатели.“

4. Превърнете заключенията в задачи за екипа

Накрая Claude изготвя доклада и го подготвя за публикуване в Slack. Правилото, което трябва да се добави тук, е ясен процес на одобрение: Claude да напише актуализацията и да ви я покаже, след което да задържи публикацията, докато не я одобрите.

„Напишете съобщение в Slack с обобщение, три съществени промени, нерешени пропуски в данните и имената на отговорните лица. Покажете ми го, преди да го публикувате в #marketing-performance.“

Това осигурява на екипа пълен цикъл:

Кратко резюме → творчески преглед → анализ на ефективността → одобрен доклад

Между тези стъпки няма експортиране в CSV формат. Самият достъп все още не е достатъчен за създаване на работен поток. Редът, критериите за разграничаване, дефинициите на показателите и точките за одобрение са това, което превръща четирите конектора в един повтарящ се цикъл. Конекторите осигуряват достъпа, Claude се грижи за координацията, а вашите инструкции определят правилата.

Подсказка, която свързва целия цикъл: Използвайте одобреното задание за кампанията за третото тримесечие в Notion като основен източник на информация за аудиторията, позиционирането, подробностите за офертата и одобрените твърдения. Прегледайте текущия дизайн на целевата страница в Figma в сравнение с това задание. Отбележете всички несъответствия в текста или посланията, но не редактирайте дизайна. След това използвайте Supermetrics, за да извлечете данни за разходите, CPA, ROAS и ефективността на ниво кампания в Google Ads, Meta Ads и LinkedIn Ads за последните седем дни. Използвайте HubSpot, за да покажете създадените контакти, промените в жизнения цикъл, квалифицирания поток от потенциални клиенти и реализираните приходи, свързани с тези кампании. Разделяйте конверсиите в платформата и резултатите в CRM и маркирайте имената на кампаниите или записите, които не можете да съпоставите. Изгответе кратък седмичен доклад с обобщение, сравнение на каналите, трите най-големи промени и не повече от пет препоръчани действия. След това подгответе публикация в Slack за #marketing-performance, но изчакайте одобрението ми, преди да я изпратите.

Аболи Гангредивар, лидер в областта на маркетинга на жизнения цикъл, който е написал подробен анализ на MCP за маркетолози, го изразява добре:

Аз го възприемам като нещо като USB-C за вашия маркетингов стек. Ако използвате Databricks като CDP и HubSpot като ESP, MCP би могъл потенциално да им позволи да комуникират помежду си по-безпроблемно. Няма да ви е необходим BI билет всеки път, когато искате ново поле с данни. ”

Аз го възприемам като нещо като USB-C за вашия маркетингов стек. Ако използвате Databricks като CDP и HubSpot като ESP, MCP би могло да им позволи да комуникират помежду си по-безпроблемно. Няма да ви е необходим BI билет всеки път, когато искате ново поле с данни. ”

Това е преходът от изкуствен интелект, който говори за вашия маркетинг, към изкуствен интелект, който действа върху него. Ако искате по-обширна представа за това къде се вписва изкуственият интелект в маркетинговата работа, преди да го интегрирате, гледайте това:

Безопасни ли са конекторите на Claude за маркетинговите данни?

Това е възможно. Сигурността зависи от три фактора: конекторът, който изберете, разрешенията, които предоставяте, и действията, които Claude има право да извършва. Повечето конектори за директории използват OAuth, така че влизате чрез изходната платформа, вместо да споделяте парола. Персонализираните MCP сървъри може да използват OAuth, API ключове или нещо друго, затова първо проверете ръководството на доставчика.

За маркетинговите данни спазвайте четири правила:

Предпочитайте конектори от директории или MCP сървъри на първо лице. Anthropic посочва, че Anthropic посочва, че персонализираните конектори могат да свържат Claude с услуги, които не са проверени от компанията . Добавяйте персонализиран ендпойнт само когато той е посочен в собствената документация на доставчика. И проверете кой управлява сървъра и до какви данни има достъп

Осигурете одобрение за действията по записване. Claude ви позволява да настроите всеки инструмент на Винаги разрешавай , Изисква одобрение или Блокиран . Започнете с достъп само за четене, където е възможно. Изисквайте потвърждение, преди Claude да променя бюджети, актуализира записи в CRM, редактира аудитория, изпраща съобщения или заменя документи в реално време

Проверете правата на свързания потребител. Claude наследява достъпа на този потребител в изходната платформа, така че може да вижда или прави само това, което той вече може. Обхватите на OAuth, настройките на организацията и правата за всеки инструмент могат да ограничат достъпа още повече

Очаквайте някои данни да бъдат задържани. HubSpot, например, HubSpot, например, блокира цялата история на взаимодействията , когато е активирана опцията „Чувствителни данни“. Това включва имейли, обаждания, срещи, бележки и задачи. Поради това отговорът може да бъде непълен по принцип

Добавете тази инструкция към чувствителните работни потоци:

Избройте всички записи, полета, файлове или канали, до които не сте имали достъп. Не правите предположения за липсващи стойности.

Най-безопасният път е прост. Предоставяйте минималното необходимо ниво на достъп, изисквайте одобрение от човек за важни действия и разширявайте разрешенията само когато реалният работен процес го налага.

Защо вашите Claude конектори не работят

Когато даден конектор не работи както трябва, причината обикновено е една от няколкото предвидими възможности. Рядко причината е вашата команда.

Сървърът е недостъпен : Персонализираните и отдалечените конектори се свързват от облака на Anthropic, а не от вашия компютър. Ако вашият MCP сървър се намира зад защитна стена или в частна мрежа, връзката ще продължава да се проваля, докато не добавите IP диапазоните на Anthropic в списъка с разрешени адреси

Auth тихо е изтекъл : OAuth токените на персонализираните конектори не винаги оцеляват при рестартиране на приложението. : OAuth токените на персонализираните конектори не винаги оцеляват при рестартиране на приложението. В собственото хранилище на Anthropic, Claude Code , са документирани конектори, които показват „свързан“, докато не зареждат нито един инструмент. Надеждното решение е подканата за удостоверяване в чата, която се изпълнява веднъж на сесия

Проблемът е нагоре по веригата : Дистанционните конектори могат да престанат да работят от страна на сървъра, дори когато от ваша страна нищо не се е променило. Когато даден инструмент изпрати актуализация към своя MCP сървър, връзката ви може да прекъсне без да е по ваша вина

Ограничения на плана: Безплатните потребители получават един персонализиран конектор, а за няколко конектора е необходим платен план на Anthropic

Как ClickUp поддържа връзката между маркетинговите инструменти

Дотук конекторите са си свършили работата. Claude е извлекъл данните за рекламите, е направил кръстосана справка с CRM системата и ви е предоставил ясен анализ на това, което е проработило. След това някой трябва да прехвърли тези препоръки в инструмент за задачи, да определи отговорни лица, да свърже брифинга и да обясни отново решението при следващия преглед. Седмица по-късно никой не може да каже кои препоръки са били одобрени, кои са реализирани и кои са заседнали.

Именно тази празнина запълва ClickUp. Коннекторите прехвърлят данните от кампаниите в Claude. ClickUp съхранява заданието, решенията, крайните резултати и последващата работа, свързани с един и същ запис на кампанията.

От прочетеното в Claude до задача, която трябва да изпълните

Когато Claude сигнализира за целева страница, която губи конверсии, ClickUp Brain може да отвори задачата на място, да й назначи отговорник, да зададе краен срок, да свърже брифинга на източника и да я раздели на подзадачи за текст, дизайн и контрол на качеството.

Използвайте ClickUp Brain, за да възлагате задачи, да определяте крайни срокове, да оценявате натоварването и много други

А проверките, които извършвате за всяка кампания, се обработват автономно от ClickUp Super Agent. Той проверява новите постъпления спрямо вашите критерии, създава производствени задачи въз основа на одобрени брифинги и извежда на преден план забавените прегледи, преди да изтече крайният срок. Вие решавате кои източници да се четат и кои действия изискват вашето одобрение, така че автоматизацията никога не изпреварва човешката намеса.

Кратко описание, решения и статус в един запис

Вашето позициониране, твърденията ви и историята на одобренията се съхраняват в ClickUp Docs, точно до задачите, които ги реализират. А Brain чете и двете, когато му зададете въпрос. Така мотивите зад дадено решение остават свързани с работата, вместо да се загубят в стар чат. Можете да изготвите следващия бриф в същия документ и Brain да актуализира свързаната задача в реално време, като двете никога не губят синхрон.

След това таблото в ClickUp обединява същата кампания в един изглед в реално време: напредък по работни потоци, натоварване и пречки, като се актуализира успоредно с работата. Попитайте Brain какво се е променило и той ще прочете информацията директно от тези данни в реално време, което замества по-голямата част от седмичното объркване със статуса.

Готов за употреба шаблон Вземете безплатен шаблон Използвайте шаблона на ClickUp за управление на маркетингови кампании, за да структурирате кампанията си в пет фази Ако предпочитате да не изграждате тази структура от нулата, шаблонът за управление на маркетингови кампании в ClickUp структурира кампанията в пет фази: Планиране, Изпълнение, Стартиране, Оценка и Задържане. Полетата за персонализиране улавят екипа, канала, бюджета и типа на крайния резултат, а вие получавате табло за фазите, календар и готови изгледи за стартиране и социални медии.

Честното ограничение: Нищо от това не превръща ClickUp в заместител на инструментите, които съдържат данните за текущите ви кампании. HubSpot, Supermetrics и останалите все още притежават суровите данни, а ако по-голямата част от работата ви се извършва в тези инструменти, специализираните конектори ви държат по-близо до източника. ClickUp си заслужава мястото, когато вземането на решения и изпълнението трябва да споделят едно и също място.

За кого е подходящо: Маркетинг екипи, които провеждат няколко кампании едновременно, при които приоритетите се променят, а заинтересованите страни искат актуална информация за състоянието, без да се налага да питат. Маркетолог, който работи самостоятелно и отправя запитвания от време на време, ще установи, че това е по-трудоемко, отколкото изисква ситуацията.

Decimal Point Analytics намали маркетинговата работа с 40% благодарение на ClickUp Decimal Point Analytics се сблъска със същия проблем: контекстът на кампаниите, заявките и отчетите бяха разпръснати в електронни таблици, формуляри, имейл кореспонденция и отделни AI инструменти. След като прехвърли над 800 служители към ClickUp и направи Brain част от ежедневната рутина на маркетинговия екип, компанията отчита 40% по-бързи маркетингови резултати и спестяване на около два часа на човек на ден при работата с съдържание и проучвания. Динамичните табла за управление замениха ръчно създаваните презентации за прегледите от ръководството. Урокът за екипите, които използват много конектори: импортирането на данни в Claude ускорява анализа, което е лесната част, която всички харесват. Истинската полза се проявява по-късно, когато решенията, задачите и отчетите остават свързани дълго след приключването на чата.

Коннекторите осигуряват достъп на Claude. Вие обаче все още трябва да му възложите задача.

Достъпът е лесната част. Координацията е истинската работа. Това, което отличава един набор от конектори за Claude, който си заслужава парите, от такъв, който просто си стои там, е наборът от правила, които създавате около него: кой източник печели при равенство, как се дефинира всяка метрика и къде Claude трябва да спре и да изчака човешка намеса.

Започнете с нещо конкретно. Изберете една задача, която изпълнявате всяка седмица – независимо дали става дума за анализ на резултатите в понеделник, проверка на рекламните материали преди стартиране на кампания или месечен преглед на конкуренцията. Свържете само конекторите, които са необходими за тази задача, в реда, в който са ви нужни. След това я изпълнете достатъчно пъти, докато подсказката спре да се променя. Това е вашият първи работен поток и той ще ви научи повече за това, от което действително се нуждаете, отколкото всяко безразборно инсталиране на инструменти.

Има една празнина, която само конекторите не могат да запълнят: моментът, в който информацията трябва да се превърне в действие. Claude може да ви покаже, че дадена целева страница губи конверсии, но все пак някой трябва да поеме отговорността за поправката, да определи краен срок и да проследи изпълнението докрай. Ето тук се отплаща да съберете вземането на решения и изпълнението на едно място – и точно тук се вписва ClickUp.

Конвергентната платформа за работа с изкуствен интелект на ClickUp превръща препоръката на Claude в възложена задача, към която вече са прикачени кратко описание, отговорник и табло за управление. Затова не се колебайте и започнете да използвате ClickUp безплатно.

Често задавани въпроси относно конекторите на Claude MCP

Това зависи от конкретния конектор. Конекторите само за четене, като Ahrefs и Similarweb, само извличат данни, докато HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion и Slack поддържат действия за запис, като създаване на записи, актуализиране на кампании или изпращане на съобщения. Вие контролирате това за всеки инструмент в Claude, като задавате за всеки от тях настройката „Винаги позволявай“, „Изисква одобрение“ или „Блокирано“, така че да подлагате важните действия за запис на одобрение.

Трябва ли да знам да програмирам, за да използвам конекторите на Claude?

Не. Коннекторите от каталога се инсталират с няколко кликвания и вход чрез OAuth, без да се изисква кодиране. Дори персонализираният коннектор изисква само име и URL адрес на отдалечен MCP сървър, макар че създаването на самия MCP сървър е задача за разработчици, ако вашият инструмент все още не предлага такъв.

С какво MCP се различава от обикновения API?

API-то е персонализирана интеграция, която се създава за всяка услуга поотделно, така че свързването на Claude с HubSpot и Google Ads поотделно преди означаваше две отделни интеграции. MCP замества това с един отворен стандарт, с който може да комуникира всеки инструмент, съвместим с MCP. Anthropic го превърна в отворен код през 2024 г. специално с цел да премахне фрагментираните, еднократни интеграции.

Не чрез специализирани конектори от първа страна, но да, чрез Supermetrics, който свързва Claude с над 200 източника, включително Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads и Search Console чрез една единствена връзка. Claude вижда един конектор на Supermetrics, вместо по един за всяка платформа, и може да сравнява разходите, ROAS и CPA между различните канали.

Безплатни ли са конекторите на Claude?

Повечето конектори от каталога са достъпни във всички планове, включително и в безплатния, макар че за безплатните потребители има ограничение до един персонализиран конектор. Някои конкретни конектори, като този за HubSpot, изискват платен план на Anthropic (Pro, Max, Team или Enterprise). Самият конектор обикновено е включен; разходите ви се състоят от абонамента за Claude плюс евентуалния платен акаунт за инструмента, към който се свързвате.

Могат ли конекторите на Claude да заменят Zapier или Make?

Не съвсем. Коннекторите на Claude са по-подходящи за гъвкава работа, силно зависима от контекста, при която следващата стъпка зависи от това, което открива моделът. Zapier, Make и подобни инструменти са по-подходящи за автоматизации с фиксирани тригери и действия, които трябва да се изпълняват по един и същ начин всеки път. Много екипи ще използват Claude за анализ и вземане на решения, след което ще предадат одобреното действие на детерминистична автоматизация.