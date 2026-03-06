10 най-добри алтернативи на Murf AI през [година]

Повечето екипи, с които разговарям, не се затрудняват да намерят AI глас. Те се затрудняват да предотвратят цялостния процес на създаване на озвучаване да се превърне в хаотична бъркотия.

Сценарият се намира в Google Docs, редакциите се правят през Slack, задачите се изпълняват в Asana, а Murf AI става още един раздел, за който трябва да се грижите. Това е мястото, където производственото време изчезва.

Данните от Work Trend Index на Microsoft дават цифри за този шум: служителите получават съобщения приблизително на всеки две минути по време на основното работно време, което прави общо около 275 прекъсвания на ден.

А когато работният процес с гласове е разпределен между различни инструменти, вие сте обременени с разпръскване на контекста: постоянното превключване между приложения и търсене на информация, което ви пречи да свършите работата си.

Така че този наръчник е изграден около един въпрос, който трябва да ви интересува, когато избирате алтернативи на Murf AI: Ще улесни ли този инструмент производството на гласове седмица след седмица?

Тук ще намерите 10 опции, вариращи от ултрареалистични платформи за клониране на глас до всеобхватни работни пространства, които съхраняват сценарии, одобрения и ресурси на едно място.

Защо да търсите алтернативи на Murf AI

Алтернативите на Murf AI са платформи за преобразуване на текст в реч (TTS) и генериране на глас с изкуствен интелект, които преобразуват писмени сценарии в естествено звучащ аудио файл. Те се използват от създатели на съдържание, маркетинг специалисти, екипи за обучение и развитие и разработчици на продукти, които се нуждаят от професионални озвучавания, без да наемат гласови таланти за всяка актуализация.

Murf AI работи добре за основни озвучавания, но екипите започват да се сблъскват с трудности, когато производството се увеличи и очакванията се повишат.

Тъй като търсенето на съдържание се очаква да се увеличи 5 пъти, разликите стават все по-очевидни:

Цената може да е трудна за оправдаване при спорадична употреба.

Библиотеката с гласове може да ви се стори ограничаваща, когато се нуждаете от специфичен тон на марката, и

Някои гласове все още звучат малко роботизирани.

Много потребители също посочват проблеми с реализма, като произношение и акценти, които звучат леко странно, което създава допълнителни цикли на редактиране.

Когато Murf не може да поддържа работния процес за озвучаване, от който се нуждаете в голям мащаб, трябва да компенсирате, като добавите повече инструменти и повече стъпки. Това разрастване на инструментите създава забавяния в процеса и несъответствия в съдържанието ви.

Най-добрата алтернатива на Murf се свежда до това как вашият екип произвежда глас, а не само как звучат гласовете. Някои екипи се нуждаят от клониране на глас на студийно ниво за последователност на марката. Други екипи се интересуват повече от достъпа до API, така че разработчиците да могат да генерират аудио в рамките на своя продукт или да автоматизират озвучаването в голям мащаб.

Ако сте отговорни за целия работен процес по създаване на съдържание, от сценария до крайния продукт, конвергентното работно пространство може да бъде по-разумният избор.

📮 ClickUp Insight: 16% от мениджърите се борят с интегрирането на актуализации от различни инструменти в единна визия. Когато актуализациите са разпръснати, в крайна сметка прекарвате повече време в събиране на информация и по-малко време в ръководене. Резултатът? Ненужни административни тежести, пропуснати идеи и несъответствия. С всеобхватното работно пространство на ClickUp мениджърите могат да централизират задачите, документите и актуализациите, като намаляват натовареността и извеждат на преден план най-важните идеи точно когато са необходими. 💫 Реални резултати: Съберете 200 професионалисти в едно работно пространство в ClickUp, като използвате персонализирани шаблони и проследяване на времето, за да намалите разходите и да подобрите сроковете за доставка в различни локации.

Преди да се впуснете в конкретни алтернативи, гледайте това кратко видео с практични AI трикове, които могат да ви помогнат да максимизирате производителността си, когато работите с AI инструменти в работния процес по създаване на съдържание.

Алтернативи на Murf AI на един поглед

Име на инструмента Най-подходящо за Отличителни характеристики Цени* ClickUp Екипи, управляващи цялостни работни процеси за съдържание с помощта на AI за писане и сътрудничество ClickUp Brain за писане на AI скриптове, ClickUp Docs за сътрудничество в реално време, ClickUp Clips за асинхронно записване на екрана и разказ, персонализирани полета и автоматизации. Наличен безплатен план; възможности за персонализиране за предприятия ElevenLabs Ултрареалистично клониране на глас и многоезично съдържание Клониране на глас от къси аудио проби, библиотека с над 5000 гласа, редактор на проекти за дълги форми на съдържание, студио за дублаж с автоматично синхронизиране на устните, над 70 езика Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 $/месец. WellSaid Labs Екипи на предприятия, които създават гласови преживявания, съобразени с бранда Персонализирани гласови аватари, работни пространства за екипи с разрешения на базата на роли, библиотека с произношение, съответствие с SOC 2/HIPAA/GDPR, интеграция с Adobe Premiere Pro Наличен е безплатен план; платените планове започват от 50 $/месец. Speechify Фокусиран върху достъпността преобразувател на текст в реч и лична продуктивност Разширение за браузър, мобилен OCR за физически текст, над 1000 гласа на над 60 езика, AI обобщения и тестове, подчертаване на ниво дума Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. LOVO AI Видео създатели, които се нуждаят от редактиране на глас и видео на една платформа Видеоредактор Genny, над 500 гласа, контрол на емоциите и акцентите, автоматично генериране на субтитри, клониране на глас във всички платени планове, AI инструмент за изкуство Платените планове започват от 29 $/месец. Synthesia Корпоративни треньори и маркетинг екипи, които се нуждаят от видео презентации без студио Над 240 аватара на склад, персонализиран личен аватар с многоезична компетентност, клониране на глас Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. Google Cloud Text-to-Speech Разработчици, които вграждат глас в приложения в голям мащаб Над 380 гласа на над 75 езика, гласове WaveNet/Neural2/Studio, поддръжка на SSML, Gemini 2. 5 Flash и Pro TTS модели, плащане по потребление Безплатен пакет за стандартни гласове; ценообразуване на базата на токени за моделите Gemini. Microsoft Azure Text to Speech Корпоративни приложения, изискващи глобално езиково покритие и персонализирани гласове Над 400 невронни гласа на над 140 езика, персонализиран невронен глас, Speech Studio за настройка без код, синтез на говорещи аватари, API за пакетен синтез Наличен е безплатен план; персонализирано заплащане според употребата Descript Подкастъри и видео редактори, които искат редактиране на аудио на базата на текст Редактирайте аудио чрез редактиране на транскрипция, клониране на глас, премахване на излишни думи, дублиране с AI на над 39 езика с синхронизация на устните, опции за модели Claude/Gemini/GPT. Платените планове започват от 24 $/месец. CAMB AI Бързо многоезично дублиране с автоматична синхронизация на устните Над 150 езика, автоматична настройка на синхронизацията на устните, клониране на глас на различни езици, пакетна обработка за големи библиотеки с съдържание Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 $/месец.

Най-добрите алтернативи на Murf AI, които можете да използвате

1. ClickUp (Най-доброто за екипи, управляващи цялостни работни процеси за съдържание)

Вземете ClickUp безплатно Управлявайте цялото си съдържание с глас и видео в работната среда на ClickUp с AI.

ClickUp обединява AI-базираното писане, съвместните документи и управлението на задачите в Converged AI Workspace, така че вашият екип да може да изпълнява работни процеси, свързани със съдържание, включително гласови и видео проекти, от начало до край, без постоянно превключване на контекста.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писането в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

Напишете и усъвършенствайте сценариите, без да напускате ClickUp.

Използвайте ClickUp Brain, за да ускорите работния процес по производството на видео и глас с помощта на сценарии, планиране и пред- и постпродукция.

Вместо да пишете сценарий в един инструмент и да управлявате продукцията в друг, можете да използвате ClickUp Brain, за да генерирате, усъвършенствате и полирате сценарии директно в ClickUp Docs.

AI се основава на контекста на вашето работно пространство, като например проектни брифинги, предишни сценарии или документи на марката, които вече сте съхранили в ClickUp, за да поддържате последователност в черновите си без ръчно копиране и поставяне.

Освен помощ при писането, можете да създадете ClickUp Super Agents, които да се занимават самостоятелно със задачи като изготвяне на резюмета, обобщаване на обратна връзка и препращане на съдържание за одобрение. Те ще работят на заден план като специален AI-задвижван съотборник, за да ускорят производствените ви срокове.

Автоматизирайте работните процеси за създаване на озвучаване с ClickUp Super Agents

Преминете от черновата на сценария към производствената задача с едно кликване

Създавайте проследими задачи в ClickUp директно от чатове или документи

Сътрудничество по сценарии в реално време с ClickUp Docs, вашият централен хъб за редактиране в екип. Няколко членове на екипа могат да ги редактират едновременно, да оставят коментари в текста и да маркират заинтересованите страни за одобрение.

Историята на версиите проследява всяка промяна, така че никога няма да загубите чернова.

Когато сценарият е готов, можете да го прикачите директно към подходящите задачи в ClickUp, да възложите производството на озвучаването, да зададете крайни срокове и да проследявате напредъка, без да напускате платформата.

Записвайте и споделяйте чернови на озвучаването директно в ClickUp.

Записвайте аудио и видео директно от екрана си и ги превърнете в споделяеми фрагменти с ClickUp Clips

За екипи, които записват свои аудио или видео файлове, заснемайте екранни записи и гласови коментари, а след това ги споделяйте незабавно с екипа си, използвайки ClickUp Clips. Това работи добре за вътрешно обучение, демонстрации на продукти или асинхронна обратна връзка по чернови на озвучаването.

Резултатът: цялата ви производствена верига за съдържание, от идеята до сценария и крайния продукт, се намира на едно място.

Забележка: Мислете за ClickUp като за гръбнака на вашия работен процес за съдържание. Той поддържа организирани сценарии, обратна връзка и производствени задачи, но за генериране на AI озвучаване все пак ще ви е необходим специален TTS инструмент.

Най-добрите функции на ClickUp

Вижте потока от съдържание точно така, както вашият екип работи най-добре с ClickUp Views , от Kanban табла до времеви линии и списъци.

Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да добавите подробности, които са от решаващо значение за вашия работен процес, било то статус на сценария или етап на одобрение.

Оставете ClickUp Automations да се занимава с повтарящите се задачи, за да може екипът ви да се съсредоточи върху създаването на съдържание, вместо да преследва актуализации.

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Безплатният план на ClickUp е достатъчно щедър, за да позволява на самостоятелни творци и малки екипи да започнат без никакви предварителни разходи.

Получете цялостен поглед върху състоянието на производството на съдържание, открийте пречките и следете натоварването на екипа по проектите с един поглед с ClickUp Dashboards

Преглеждайте сценарии, оставяйте коментари и одобрявайте съдържание, докато сте в движение, с мобилното си приложение.

Сценариите и брифингите се прикрепят директно към задачите, към които принадлежат, така че контекстът е винаги на разположение и нищо не остава изолирано.

Свързва се с инструменти, които вече имате, като Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot и Zapier.

Недостатъци:

Мобилното приложение може да не е толкова усъвършенствано като десктоп версията по отношение на някои разширени функции.

Екипите, които се фокусират изцяло върху генерирането на глас, може да не се нуждаят от пълна функционалност за управление на проекти.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Отзив от TrustRadius гласи:

Ние използваме ClickUp, за да управляваме и проследяваме процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всяко съдържание (в процес на разработка, нуждае се от редакции, планирано и т.н.), както и кой е главният дизайнер. То също така елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и последваща работа по цикъла на създаване на съдържание).

Ние използваме ClickUp, за да управляваме и проследяваме процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всяко съдържание (в процес на разработка, нуждае се от редакции, планирано и т.н.), както и кой е главният дизайнер. То също така елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и последваща работа по цикъла на създаване на съдържание).

2. ElevenLabs (Най-доброто за ултрареалистично клониране на глас и многоезично съдържание)

чрез ElevenLabs

Когато съдържанието ви изисква гласове, които не се различават от човешките записи, ElevenLabs е надежден избор.

Платформата използва усъвършенствани невронни модели, за да улавя фините интонации, дихателните модели и емоционалните нюанси, които повечето TTS инструменти пропускат.

Клонирането на глас е ключова отличителна черта на ElevenLabs. Качете кратък аудио пример и платформата ще създаде синтетична версия на този глас. Можете да поддържате последователен разказвач на марката в различните проекти или да локализирате съдържанието, като запазите характеристиките на говорителя.

Функцията „Проекти“ обработва дълги текстове, като ви позволява да насочвате няколко гласа в различните глави с постоянна скорост.

Студиото за дублаж автоматизира многоезичното съдържание. Качете видеоклип и ElevenLabs го транскрибира, превежда и преозвучава на целевия език, съобразявайки се с времето и тона. За глобалните екипи за съдържание това съкращава сроковете за дублаж от седмици до часове.

Най-добрите функции на ElevenLabs

Създайте синтетична реплика на всеки глас, използвайки само няколко минути аудио

Управлявайте дълги форми на съдържание като аудиокниги, подкасти или модули от курсове с редактор, базиран на времева линия.

Качете видео съдържание и генерирайте дублирани версии на нови езици

Предимства и недостатъци на ElevenLabs

Предимства:

Получете достъп до библиотека с над 5000 гласа

Създавайте естествено звучащи гласове за чатботове и виртуални асистенти

Цялостна многоезична поддръжка на над 70 езика

Недостатъци:

Фината настройка на произношението или тона изисква многократни опити.

Клонирането на глас изисква внимателно отношение към правата за ползване и етичните съображения.

По-стръмна крива на обучение за напреднали функции като Projects Editor

Цени на ElevenLabs

Безплатно

Стартово ниво: 5 $/месец

Създател: 22 $/месец

Pro: 99 $/месец

Оценки и рецензии за ElevenLabs

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Един потребител на G2 споделя: ElevenLabs предлага изключително естествено звучащи гласове с отлична прозодия и интонация. Качеството е постоянно дори при по-дълги текстове, а API е лесно за интегриране в реални приложения. Персонализирането на гласа, стабилността и ниската латентност го правят надежден инструмент за производствена употреба, а не само за демо версии.

Какво казват реалните потребители за ElevenLabs?

Един потребител на G2 споделя:

ElevenLabs предлага изключително естествено звучащи гласове с отлична прозодия и интонация. Качеството е постоянно дори при по-дълги текстове, а API е лесно за интегриране в реални приложения. Персонализирането на гласа, стабилността и ниската латентност го правят надежден инструмент за производствена употреба, а не само за демо версии.

ElevenLabs предлага изключително естествено звучащи гласове с отлична прозодия и интонация. Качеството е постоянно дори при по-дълги текстове, а API е лесно за интегриране в реални приложения. Персонализирането на гласа, стабилността и ниската латентност го правят надежден инструмент за производствена употреба, а не само за демо версии.

3. WellSaid Labs (Най-доброто за корпоративни екипи, които създават гласови преживявания, съобразени с бранда)

чрез WellSaid Labs

Екипите в големите компании се нуждаят от нещо повече от просто качествени гласове. Нужни са управление, контрол на сътрудничеството и собствени гласови аватари.

WellSaid Labs се фокусира върху корпоративното приложение. Платформата предлага работни пространства за екипи, където няколко потребители могат да си сътрудничат по гласови проекти с разрешения, базирани на роли. Библиотеките с произношение гарантират, че техническите термини, имената на марки и жаргонът в бранша звучат правилно във всички части от съдържанието.

Персонализираните гласови аватари позволяват на организациите да създават ексклузивни AI гласове. Можете да работите с екипа на WellSaid, за да разработите глас, който помага за изграждането на силна идентичност на марката, която конкурентите или други клиенти не могат да копират.

Функциите за сигурност и съответствие отговарят на изискванията на предприятията. Съответствие с SOC 2, интеграция на SSO и аудит логове дават на ИТ екипите необходимите им контроли.

Най-добрите функции на WellSaid Labs

Поставете или качите скриптове в WellSaid Studio, изберете глас и получите разказ в реално време с пълен контрол над резултата.

Създайте речник с персонализирани произношения за търговски марки и технически термини.

Свържете WellSaid Labs с Adobe Premiere Pro и Adobe Express, за да създавате и поставяте озвучавания директно в работния си процес по редактиране.

Предимства и недостатъци на WellSaid Labs

Предимства:

AI гласова библиотека с над 120 езика, която обхваща различни акценти и стилове.

Съответства на стандартите HIPAA, GDPR, ADA и WCAG.

Работете с екипа си в реално време в свързан работен процес и оставяйте коментари в споделените проекти.

Недостатъци:

Няма постоянен безплатен план

Създаването на персонализиран глас изисква по-дълъг процес на настройка.

API за разработчици е предназначено за корпоративни приложения.

Цени на WellSaid Labs

Безплатно

Креативно: 55 $/потребител/месец

Бизнес: 160 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на WellSaid Labs

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Един потребител на G2 споменава: Харесва ми колко лесно се използва WellSaid Studio. Спестява ми толкова много време при озвучаването. Вземам сценария си, въвеждам го в инструмента и получавам реалистичен аудио файл. Високото качество и спестяването на време са невероятни. Използвам го постоянно. Много ми харесва и това, че мога да избирам от разнообразни гласове. Като глобална компания, за нашите служители е изключително важно и значимо да чуват гласове, които звучат като техните.

Какво казват реалните потребители за WellSaid Labs?

Един потребител на G2 споменава:

Харесва ми колко лесно се използва WellSaid Studio. Спестява ми толкова много време при озвучаването. Вземам сценария си, въвеждам го в инструмента и получавам реалистичен аудио файл. Високото качество и спестяването на време са невероятни. Използвам го постоянно. Много ми харесва и това, че мога да избирам от разнообразни гласове. Като глобална компания, за нашите служители е изключително важно и значимо да чуват гласове, които звучат като техните.

Харесва ми колко лесно се използва WellSaid Studio. Спестява ми толкова много време при озвучаването. Вземам сценария си, въвеждам го в инструмента и получавам реалистичен аудио файл. Високото качество и спестяването на време са невероятни. Използвам го постоянно. Много ми харесва и това, че мога да избирам от разнообразни гласове. Като глобална компания, за нашите служители е изключително важно и значимо да чуват гласове, които звучат като техните.

4. Speechify (Най-доброто за текстово преобразуване в реч, фокусирано върху достъпността, и лична продуктивност)

чрез Speechify

Искате да превърнете всеки текст в аудио и да го слушате? Тогава Speechify ще ви бъде полезен. Той е идеален за четене на документи, Google Docs, PDF файлове, статии, имейли, уебсайтове, книги или всеки друг текстов материал по ваш избор.

Speechify започна като инструмент за достъпност. Разширението за браузъра чете уеб страници на глас, докато мобилното приложение сканира физически документи с помощта на OCR и ги преобразува в реч. Инструментът премахва бариерите за хора с трудности при четене или за всеки, който предпочита аудио обучение с помощта на софтуер за преобразуване на реч в текст.

Библиотеката с гласове включва висококачествени невронни гласове, а контролите за скоростта ви позволяват да слушате с ускорена скорост. Синхронизацията между устройствата ви гарантира, че можете да започнете да слушате статия на лаптопа си и да продължите да я слушате на телефона си. Макар Speechify Studio да предлага генериране на озвучаване, основната сила на платформата остава личната продуктивност.

Най-добрите функции на Speechify

Получете достъп до над 1000 реалистични AI гласа на над 60 езика и с различни акценти.

Генерирайте AI резюмета и тестове въз основа на съдържанието

Вижте как всяка дума се подчертава на екрана в синхрон с разказа: Вашата библиотека и напредъкът ви в слушането ви следват на настолни и мобилни устройства

Предимства и недостатъци на Speechify

Предимства:

Дизайнът, ориентиран към достъпността, улеснява четенето за хора с дислексия или зрителни увреждания.

Гъвкави опции за въвеждане, от уеб страници и PDF файлове до физически книги

Бързото слушане ви помага да консумирате съдържанието по-бързо

Недостатъци:

Качеството на гласа за производствена употреба не съответства на специализираните TTS платформи.

Студийните функции за създаване на съдържание са по-слабо развити в сравнение с основните инструменти за четене.

За пълен достъп до библиотеката с гласове е необходимо надграждане до премиум план.

Цени на Speechify

Безплатно

Премиум: 29 $/месец

Оценки и рецензии за Speechify

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Потребител на G2 споделя своя опит: Speechify ми спестява много време. Мога просто да слушам имейли или уеб страници, вместо да ги чета отново и отново и да се губя в пространството.

Какво казват реалните потребители за Speechify?

Потребител на G2 споделя своя опит:

Speechify ми спестява много време. Мога просто да слушам имейли или уеб страници, вместо да ги чета отново и отново и да се губя в пространството.

Speechify ми спестява много време. Мога просто да слушам имейли или уеб страници, вместо да ги чета отново и отново и да се губя в пространството.

5. LOVO AI (Най-доброто за създатели на видео, които се нуждаят от глас и редактиране в една платформа)

Използването на различни инструменти за озвучаване, субтитри и редактиране на видео отнема време. Тогава LOVO AI, платформа за създаване на съдържание „всичко в едно“, идва на помощ. Тя комбинира генерирането на глас с видеоредактор, наречен Genny, за да реши този често срещан проблем за създателите на видео.

Библиотеката с гласове включва над 500 AI гласа, но това, което я отличава, е Genny. Тя ви позволява да добавяте озвучаване директно към видео времевата линия и да генерирате автоматични субтитри, без да експортирате към друг инструмент.

Контролите за емоция и акцент ви позволяват да насочвате начина, по който AI изговаря репликите. Маркирайте думи за ударение, коригирайте темпото или изберете емоционални тонове като „възбуден“ или „сериозен“. За творците, които се нуждаят от нещо повече от плоско разказване, тези контроли добавят изразителност.

Най-добрите функции на LOVO AI

Генерирайте автоматично субтитри от вашия дублаж и ги оформете така, че да съответстват на вашата марка.

Достъп до функции за клониране на глас във всички платени планове

Пишете сценарии по-бързо с AI писателя на Genny

Предимства и недостатъци на LOVO AI

Предимства:

Проектите се съхраняват безопасно в облака и са достъпни за екипите по всяко време.

AI инструментът за изкуство превръща текстовите идеи в ярки визуализации

Разработчиците могат да интегрират усъвършенстваните AI гласове на LOVO в своите приложения или услуги с достъп до API.

Недостатъци:

Функциите за редактиране на видео са основни в сравнение с тези на специализираните редактори.

Качеството на гласа варира в голямата библиотека

Цени на LOVO AI

Базов пакет: 29 $/потребител/месец

Pro: 48 $/потребител/месец

Pro+: 149 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за LOVO AI

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

Какво казват реалните потребители за LOVO AI?

Един потребител сподели своя опит в G2:

Имах нужда от помощ за преобразуване на текст в реч за моя подкаст, защото вкъщи нямам никаква уединеност! LOVO ми помогна точно с това. То ме доведе до Genny, който сега е моят фаворит! Дори създадох свой собствен глас, генериран от изкуствен интелект, който е доста близо до това, как звуча в действителност. МНОГО СЪМ ВПЕЧАТЛЕН

Имах нужда от помощ за преобразуване на текст в реч за моя подкаст, защото вкъщи нямам никаква уединеност! LOVO ми помогна точно с това. То ме доведе до Genny, който сега е моят фаворит! Дори създадох свой собствен глас, генериран от изкуствен интелект, който е доста близо до това, как звуча в действителност. МНОГО СЪМ ВПЕЧАТЛЕН

6. Synthesia (Най-подходящ за корпоративни треньори и маркетинг екипи, които се нуждаят от видео презентации без студио)

чрез Synthesia

Ако ви харесва идеята за AI озвучаване, но искате да направите още една стъпка напред, като добавите визуален презентатор към вашето съдържание, опитайте Synthesia.

Превръща вашите писмени сценарии в изпипани видеоклипове, водени от реалистичен дигитален аватар. Можете също да клонирате собствения си глас, за да придадете по-автентичен характер на представянето.

Synthesia ви позволява да създавате увлекателно съдържание, без да наемате филмов екип, да наемате оборудване или да заставате пред камерата.

Най-добрите функции на Synthesia

Изберете от над 240 аватара от базата данни или създайте свой собствен персонализиран аватар, който говори свободно на повече от 160 езика.

Вградете кликаеми призиви за действие и викторини директно във видео плейъра, за да подобрите задържането на зрителите.

Превеждайте автоматично сценарии, генерирайте подходящи субтитри и прилагайте AI дублаж или клониране на глас на над 80 езика с едно кликване.

Управлявайте продукцията с автоматично прилагани Brand Kits и сътрудничество на екипа в реално време.

Предимства и недостатъци на Synthesia

Предимства:

Елиминира високите разходи и логистичните главоболия, свързани с традиционните видеозаписи и сесиите за запис на дублаж.

Увеличава глобалния обхват с бързи преводи

Не се изисква предишен опит в редактирането на видео или аудио

Недостатъци:

Аватарите от висок клас в студиото изискват дълъг процес на създаване.

Цени на Synthesia

Основно: Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец

Създател: 89 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 2500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 300 рецензии)

Един потребител споделя в G2: Дублажите и лекотата, с която можем да добавим още едно ниво на модалност за нашите ученици. Използването само на текст и основно видео не е решение за всички типове ученици. Като разполагаме с бърз и лесен начин за добавяне на дублаж, крайният ни продукт е много по-добър и, което е по-важно, е решение за по-широка аудитория.

Какво казват реалните потребители за Synthesia?

Един потребител споделя в G2:

Дублажите и лекотата, с която можем да добавим още едно ниво на модалност за нашите ученици. Използването само на текст и основно видео не е решение за всички типове ученици. Като разполагаме с бърз и лесен начин за добавяне на дублаж, крайният ни продукт е много по-добър и, което е по-важно, е решение за по-широка аудитория.

Дублажите и лекотата, с която можем да добавим още едно ниво на модалност за нашите ученици. Използването само на текст и основно видео не е решение за всички типове ученици. Като разполагаме с бърз и лесен начин за добавяне на дублаж, крайният ни продукт е много по-добър и, което е по-важно, е решение за по-широка аудитория.

7. Google Cloud Text-to-Speech (най-подходящ за разработчици, които вграждат гласови функции в приложения в голям мащаб)

Когато приложението ви трябва да генерира реч за хиляди заявки на ден, не можете да рискувате с прекъсвания или забавяния. Имайки това предвид, Google Cloud TTS осигурява надеждност на корпоративно ниво с простота на плащане по потребление, използвайки същата технология, която стои зад Google Assistant.

За разработчиците, които вече са част от екосистемата на Google Cloud, интеграцията е лесна. Поддръжката на SSML ви дава прецизен контрол върху произношението, паузите и скоростта на говорене, което е от решаващо значение за брандираните преживявания или инструментите за достъпност.

Най-добрите функции на Google Cloud Text-to-Speech

Генерирайте естествено звучаща реч със студийни гласове, Polyglot гласове и наскоро добавените Gemini 2. 5 Flash TTS модели (фактурирани чрез ценообразуване на базата на токени)

Достъп до над 380 гласа на над 75 езика и варианти за създаване на многоезични приложения

Динамично представяне за изразителни четения: поезия, новинарски емисии, разказване на истории и шепот

Предимства и недостатъци на Google Cloud Text-to-Speech

Предимства:

Надеждност на ниво предприятие, която обработва огромни обеми от заявки

Дълбока интеграция с Google Cloud Platform

Предвидима цена на базата на реално ползване, без лицензи за работни места

Недостатъци:

Услугата е изцяло зависима от облака.

Изисква ресурси от разработчици за внедряване

По-малко творчески контрол в сравнение с платформите за производство на съдържание

Цени на Google Cloud Text-to-Speech

Модели, базирани на Gemini (ценообразуване на токени, без безплатен пакет)

Gemini 2. 5 Flash TTS: 0,50 $/1 млн. текстови токена + 10,00 $/1 млн. аудио токена

Gemini 2. 5 Pro TTS: 1,00 $/1 млн. текстови токена + 20,00 $/1 млн. аудио токена

Стандартни модели (цени на базата на характер, налични безплатни нива)

Стандартни гласове: Безплатно до 4 млн. символа/месец, след това 4 $/1 млн. символа

WaveNet Voices: Безплатно до 4 млн. символа/месец, след това 4 $/1 млн. символа

Neural2 Voices: Безплатно до 1 млн. символа/месец, след това 16 $/1 млн. символа

Polyglot (преглед): Безплатно до 1 млн. символа/месец, след това 16 $/1 млн. символа

Chirp 3: HD Voices: Безплатно до 1 млн. символа/месец, след това 30 $/1 млн. символа

Chirp 3: HD (по-високо ниво): Без безплатно ниво, 60 $/1 млн. символа

Studio Voices: Безплатно до 1 млн. символа/месец, след това 160 $/1 млн. символа

Оценки и рецензии за Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето какво казва един потребител на G2: Синтезът на глас осигурява последователни и естествени резултати на различни езици, с особена сила в индийските езици. Настройката на внедряването е проста, тъй като интеграцията на API изисква минимална конфигурация. Качеството на изхода остава надеждно, дори когато системата е подложена на голямо натоварване. Забавянето е толкова ниско, че може да се използва в производствени среди без нужда от допълнително буфериране.

Какво казват реалните потребители за Google Cloud Text-to-Speech?

Ето какво казва един потребител на G2:

Синтезът на глас осигурява последователни и естествени резултати на различни езици, с особена сила в индийските езици. Настройката на внедряването е проста, тъй като интеграцията на API изисква минимална конфигурация. Качеството на изхода остава надеждно, дори когато системата е подложена на голямо натоварване. Забавянето е толкова ниско, че може да се използва в производствени среди без нужда от допълнително буфериране.

Синтезът на глас осигурява последователни и естествени резултати на различни езици, с особена сила в индийските езици. Настройката на внедряването е проста, тъй като интеграцията на API изисква минимална конфигурация. Качеството на изхода остава надеждно, дори когато системата е подложена на голямо натоварване. Забавянето е толкова ниско, че може да се използва в производствени среди без нужда от допълнително буфериране.

8. Microsoft Azure Text to Speech (Най-подходящ за корпоративни приложения, изискващи глобално езиково покритие и персонализирани гласове)

чрез Microsoft Azure Text to Speech

Глобалните предприятия често се сблъскват с фрагментация на доставчиците, когато обслужват международни пазари. Azure Text to Speech решава този проблем, като предлага гласове, които работят на различни езици и се интегрират със съществуващата инфраструктура на Microsoft.

Microsoft Azure TTS предлага над 400 невронни гласа на повече от 140 езика. Това покритие елиминира необходимостта да комбинирате няколко TTS доставчици. Custom Neural Voice ви позволява да създавате собствени AI гласове, като записвате тренировъчни данни и внедрявате модела изключително за вашите приложения.

Speech Studio предоставя визуален интерфейс за настройка на произношението и тестване на гласове без да се пише код. Гъвкавостта е ценна за организации с разнородни технически възможности.

Най-добрите функции на Microsoft Azure Text to Speech

Обучете AI гласовете на вашите собствени записи, за да създадете патентовани гласове за вашата организация.

Настройте произношението и прегледайте SSML без да пишете код

Настройте аудио файловете за професионален резултат

Предимства и недостатъци на Microsoft Azure Text to Speech

Предимства:

Дълбоките невронни мрежи правят синтезираните гласове почти неразличими от човешките записи, което намалява умората при слушане по време на AI взаимодействия.

Azure вече предлага синтез на говорещи аватари, съчетавайки Custom Neural Voice с видео аватар за обслужване на клиенти и електронно обучение.

Поддържа файлове с продължителност над 10 минути асинхронно чрез API за пакетна синтеза.

Недостатъци:

Custom Neural Voice изисква значителни данни за обучение и време за настройка.

Сложността може да претовари екипите, които се нуждаят само от основни TTS

Ценовата структура изисква внимателно планиране за използване на големи обеми.

Цени на Microsoft Azure Text to Speech

Безплатно

Плащане по фактура: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Един потребител споделя своя опит в G2: Това прави преминаването от обикновен текст към наистина естествено звучаща реч изключително лесно. SDK и REST API са много прости – просто вземете ключа си, натиснете крайната точка и за минути вече говорите. Харесва ми, че поддържа много езици, а невронните гласове звучат като човешки, а не като роботи. SSML е приятен бонус, когато трябва да промените скоростта или да добавите паузи, а опцията за персонализиран глас е чудесна, ако искате да имате собствен глас с вашата марка.

Какво казват реалните потребители за Microsoft Azure Text to Speech?

Един потребител споделя своя опит в G2:

Това прави преминаването от обикновен текст към наистина естествено звучаща реч изключително лесно. SDK и REST API са много прости – просто вземете ключа си, натиснете крайната точка и за минути вече говорите. Харесва ми, че поддържа много езици, а невронните гласове звучат като човешки, а не като роботи. SSML е приятен бонус, когато трябва да промените скоростта или да добавите паузи, а опцията за персонализиран глас е чудесна, ако искате да имате собствен глас с вашата марка.

Това прави преминаването от обикновен текст към наистина естествено звучаща реч изключително лесно. SDK и REST API са много прости – просто вземете ключа си, натиснете крайната точка и за минути вече говорите. Харесва ми, че поддържа много езици, а невронните гласове звучат като човешки, а не като роботи. SSML е приятен бонус, когато трябва да промените скоростта или да добавите паузи, а опцията за персонализиран глас е чудесна, ако искате да имате собствен глас с вашата марка.

9. Descript (Най-подходящ за подкастъри и видео редактори, които искат редактиране на аудио на базата на текст)

чрез Descript

Редактирането на озвучаването чрез слушане и превъртане на вълновите форми е бавно и досадно. За да реши този проблем, Descript ви позволява да редактирате аудио и видео чрез редактиране на текст.

Качете аудио или видео, получите автоматичен транскрипт, след което редактирайте транскрипта, за да редактирате медията. Изтрийте дума от транскрипта и тя ще изчезне от записа. Този процес значително ускорява постпродукцията за подкаст водещи и създатели на видео.

Функцията за клониране на глас Overdub на Descript заслужава специално споменаване. Можете да обучите модел на вашия глас, а след това да въведете нови думи, за да бъдат произнесени с вашия глас.

Платформата включва също запис на екрана и транскрипция, като се занимава с целия работен процес от записването до експортирането.

Най-добрите функции на Descript

Изберете от моделите Claude, Gemini и GPT в зависимост от сложността на задачата.

Идентифицирайте и премахнете „ъм“, „ъъ“ и други пълнителни думи с едно кликване.

Превеждайте и дублирайте видеоклипове на над 39 езика с автоматична синхронизация на устните.

Предимства и недостатъци на Descript

Предимства:

Премахва фоновия шум и подобрява качеството на гласа, без да са необходими скъпи микрофони или шумоизолация.

Overdub спестява значително време за презаписване

Поправете неправилно произнесена дума или неправилен звук, просто като я напишете

Недостатъци:

Качеството на дублирания глас не съответства на специализираните TTS платформи

Точността на транскрипцията варира в зависимост от качеството на аудиозаписа.

Ограничени разширени функции за редактиране на видео

Цени на Descript

Хоби: 24 $/потребител/месец

Създател: 35 $/потребител/месец

Бизнес: 65 $/потребител/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Един потребител на G2 казва: Аз съм свикнал да редактирам в iMovie и програми като Final Cut, дори съм пробвал и основния CapCut, но това прави редактирането толкова лесно, колкото редактирането на документ! И освен това е много бързо. Харесва ми, че мога да превръщам клиповете в „Cold Opens“, като копирам и поставям текста от дадена секция в началото на сценария, и това наистина работи доста добре.

Какво казват реалните потребители за Descript?

Един потребител на G2 казва:

Аз съм свикнал да редактирам в iMovie и програми като Final Cut, дори съм пробвал и основния CapCut, но това прави редактирането толкова лесно, колкото редактирането на документ! И освен това е много бързо. Харесва ми, че мога да превръщам клиповете в „Cold Opens“, като копирам и поставям текста от дадена секция в началото на сценария, и това наистина работи доста добре.

Аз съм свикнал да редактирам в iMovie и програми като Final Cut, дори съм пробвал и основния CapCut, но това прави редактирането толкова лесно, колкото редактирането на документ! И освен това е много бързо. Харесва ми, че мога да превръщам клиповете в „Cold Opens“, като копирам и поставям текста от дадена секция в началото на сценария, и това наистина работи доста добре.

10. CAMB AI (Най-доброто за бързо многоезично дублиране с автоматична синхронизация на устните)

чрез CAMB AI

Дублирането на видео съдържание на няколко езика традиционно изисква актьори, превод и внимателно синхронизиране. Това е бавен и скъп процес.

CAMB AI автоматизира този процес с гласове, генерирани от изкуствен интелект, които се синхронизират с движенията на устните на оригиналния говорител. Обработката на партиди обработва големи библиотеки с съдържание, което позволява на медийните компании и доставчиците на електронно обучение да дублират ефективно цели каталози.

Най-добрите функции на CAMB AI

Използвайте AI, за да настроите аудио и визуални ефекти, така че дублираното съдържание да изглежда естествено.

Запазете характеристиките на гласа на оригиналния говорител при дублирането на нови езици.

Дублирайте няколко видеоклипа едновременно, за да увеличите усилията за локализация.

Предимства и недостатъци на CAMB AI

Предимства:

Значително по-бързо дублиране в сравнение с традиционните методи

Технологията за синхронизиране на устните създава по-естествено изглеждащо локализирано съдържание.

Масивна езикова поддръжка покрива практически всякакви нужди от глобално разпространение

Недостатъци:

Качеството на дублирания аудио файл може да варира в зависимост от езика.

По-малко подходящо за съдържание, при което нюансите в озвучаването са от решаващо значение.

Дизайнът, ориентиран към API, и разширените опции за конфигуриране могат да объркат потребителите без опит в разработката.

Цени на CAMB AI

Безплатно

Essentials: 5 $/месец

Pro: 20 $/месец

Premier: 75 $/месец

Разширено: 250 $/месец

Експерт: 900 $/месец

Оценки и рецензии за CAMB AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Поправете работния процес зад производството на вашите озвучавания с ClickUp

Най-добрата алтернатива на Murf AI зависи от това в какво Murf не ви задоволява. Ако се нуждаете от по-реалистично клониране на глас, ElevenLabs или WellSaid Labs може да са по-подходящи. Ако вграждате глас в приложения или продукти, Google Cloud Text-to-Speech и Azure са по-подходящи за мащабиране и достъп до API.

За много екипи обаче предизвикателството започва още преди гласът да бъде генериран. Сценариите, обратната връзка и ресурсите са разпръснати по различни инструменти, което прави производствения процес по-труден за управление от самото генериране на глас.

Това е мястото, където ClickUp се отличава. То предоставя на вашия екип едно място, където да пишете сценарии, координирате ревюта, разпределяте работа и преминавате от чернова към окончателен вариант.

Искате по-организиран начин за управление на проектите си, свързани с озвучаване? Опитайте ClickUp безплатно.

Често задавани въпроси (FAQ)

Murf AI предлага безплатен план с ограничен брой минути за глас и експортиране с воден знак. Търговското използване без воден знак изисква платен абонамент.

ElevenLabs набляга на клонирането на глас и ултрареалистичните невронни гласове, докато Murf AI се фокусира върху по-широка библиотека с гласове и по-опростени инструменти за редактиране. Функцията „Проекти“ на ElevenLabs се справя по-добре с дългите форми на съдържание, но интерфейсът на Murf може да се окаже по-достъпен за екипи, които за първи път се сблъскват с AI гласово генериране.

Дайте приоритет на качеството на гласа за вашия случай на употреба, езиковото покритие за вашата аудитория, опциите за интеграция с вашите съществуващи инструменти и функциите за сътрудничество, ако няколко членове на екипа ще създават съдържание.

Повечето AI генератори на глас поддържат няколко езика за преобразуване на текст в реч, но истинското дублиране с настройка на синхронизацията и синхронизиране на устните изисква специализирани платформи като ElevenLabs или CAMB AI.