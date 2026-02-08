Искането за изтегляне трябваше да бъде само няколко реда за свързване на API и бърз тест, направен преди вечеря. Вместо това, часът е 23:47, а изграждането се проваля поради причини, скрити някъде в стар модул, който никой не е пипал от години. Най-новият инженер тихо търси в Google акроними, които никога не са му били преподавани по време на обучението.

Тази повтаряща се работа и традиционното знание, затворено в стари хранилища, често изтощават екипите.

Amazon Q Developer е създаден, за да решава такива проблеми. Той разбира вашата кодова база, услугите и контекста, така че писането на код се усеща като продължение на разговор, в който вече сте се включили.

В тази статия ще разгледаме как Amazon Q помага при генерирането на код, ключовите функции, на които разчитат софтуерните разработчици, и екипите, за които работи най-добре.

Като бонус ще засегнем и въпроса какво се случва, когато само генерирането на код не е достатъчно, и защо някои екипи се обръщат към по-пълни системи като ClickUp. 🤩

Какво е Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer е генеративният AI асистент на AWS, създаден да помага на разработчиците и ИТ специалистите да създават, управляват, оптимизират и поддържат приложения в Amazon Web Services.

Той предоставя AI-базирана помощ директно в инструментите за разработчици , като IDE (VS Code, JetBrains, Visual Studio), командния ред, AWS Console и дори чат приложения като Slack и Microsoft Teams.

В основата си това е AI-управляван сътрудник, който разбира въпроси на естествен език за вашия код, архитектура, структура на проекта и най-добри практики, като предоставя подходящи и практични отговори. Той е добре запознат с AWS ресурсите и реалните работни процеси на разработката, благодарение на своята основа на Amazon Bedrock, генеративната AI-управлявана платформа на AWS.

🔍 Знаете ли? „Софтуерната криза” от 60-те години на миналия век се отнася до неспособността на софтуерното разработване да се справи с бързото развитие на хардуера, което води до скъпи, забавени, ненадеждни и сложни проекти. Терминът е въведен на конференцията на НАТО през 1968 г. и подчертава провала на например OS/360 на IBM, което води до раждането на софтуерното инженерство.

Как да започнете с Amazon Q Developer

Ето ясно и подробно описание на стъпките, които трябва да следвате, за да започнете да използвате Amazon Q Developer, без да променяте начина си на работа или да се научавате на нов работен процес. 👇

Стъпка 1: Изберете къде искате да използвате Amazon Q Developer

Amazon Q Developer работи в различни среди, така че можете да започнете оттам, където ви е най-удобно.

Можете да го използвате в:

IDE: JetBrains (IntelliJ IDEA и други), VS Code, Visual Studio, Eclipse

Командна линия: macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows

AWS Management Console: директно във вашия AWS акаунт

GitLab Duo с Amazon Q: предварителна версия за самоуправляващите се потребители на GitLab Ultimate

Уеб опит на Amazon Q Developer: за задачи по трансформация и модернизация

Ако вече пишете код в IDE или терминал, това е най-бързият начин да започнете.

Стъпка 2: Инсталирайте Amazon Q Developer

Инсталирането отнема само няколко минути.

➡️ За IDE:

Изтеглете приставката Amazon Q Developer за вашия редактор

Поддържаните IDE включват JetBrains, VS Code, Visual Studio и Eclipse.

➡️ За командния ред:

Изтеглете Amazon Q Developer CLI за вашата операционна система

Работи на macOS, Linux и Windows.

След като бъде инсталиран, Amazon Q става част от вашия редактор или терминал, без да е необходимо да инсталирате отделно приложение.

🔍 Знаете ли? Перфекционизмът е значителен фактор за изчерпване в разработката на софтуер, често подхранван от бинарната природа на кода: той или работи, или не работи. Тази реалност „всичко или нищо“, комбинирана със субективността, често затваря разработчиците в цикъл от безкрайно преработване и съмнения в себе си.

Стъпка 3: Удостоверете автентичността на своя акаунт

След инсталирането ще трябва да влезете в системата, за да може Amazon Q да персонализира отговорите и да има достъп до контекста на AWS.

Можете да се удостоверите, като използвате:

Тази стъпка свързва Amazon Q по сигурен начин с вашата AWS среда.

Стъпка 4: Започнете да използвате Amazon Q Developer

След като се идентифицирате, можете да започнете да работите веднага.

В IDE Amazon Q Developer се показва директно в лентата с дейности или като специален прозорец с инструменти, в зависимост от редактора, който използвате. Можете да чатите с него по време на работа, да генерирате нов код, да преструктурирате съществуващата логика или да задавате въпроси за вашия проект, конкретни грешки или AWS услуги.

В командния ред Amazon Q Developer е достъпен директно във вашия терминал. Можете да го извикате директно, за да генерирате фрагменти от код, да получите обяснения или да поискате предложения по време на прегледа на кода, без да напускате CLI или да прекъсвате работния си процес.

🔍 Знаете ли, че... ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), представен през 1946 г., тежеше над 27 тона и съдържаше 18 000 вакуумни тръби. Вместо да пишат код, както правим днес, ранните програмисти трябваше да включват и изключват кабели и да настройват превключватели, за да го накарат да извършва изчисления – свят, коренно различен от съвременните IDE.

Стъпка 5: Използвайте Amazon Q Developer в AWS конзолата (по избор)

Ако прекарвате повече време в управление на инфраструктурата, отколкото в писане на код, конзолата е чудесна отправна точка.

Влезте в AWS Management Console (или създайте безплатен AWS акаунт)

Изберете иконата Amazon Q от страничната лента на началната страница на конзолата.

Задавайте въпроси за AWS услугите, конфигурациите или най-добрите практики.

В конзолата Amazon Q може също така:

Помогнете за отстраняването на проблеми с мрежата, като използвате VPC Reachability Analyzer

Препоръчайте подходящите типове инстанции на Amazon EC2 въз основа на вашата работна натовареност и контекста на използване.

Това ускорява и улеснява вземането на архитектурни и оперативни решения.

Ключови функции на Amazon Q за разработчици за генериране на код

Amazon Q Developer се фокусира върху ускоряването на ежедневната работа по кодиране чрез вграждане на изкуствен интелект директно в процеса на разработка. Ето някои основни характеристики на този AI агент за кодиране:

Вградени предложения за код и автоматично попълване

Amazon Q Developer предоставя предложения за код в реално време, докато пишете, което ви помага да пишете код по-бързо, без да прекъсвате процеса на кодиране. След като инсталирате разширението Amazon Q, тези предложения се активират по подразбиране – просто започнете да пишете код или коментари и Q ще започне да отговаря.

чрез AWS

Докато пишете, Amazon Q проверява:

Вашият текущ ред код или коментар

Предишен код, написан в същия файл

Имена на файлове, променливи, константи и функции, които вече са дефинирани

AWS услуги, съществуващи кодови бази, SDK и библиотеки, които използвате

Въз основа на този контекст, той предоставя предложения, които могат да варират от:

Един ред код

Завършено изявление или блок

Цяла функция с обработка на грешки и коментари

Ще видите точни предложения в редактора си и можете да ги приемете незабавно с помощта на клавиатурата си. Ако дадено предложение не отговаря на вашите изисквания, можете да продължите да пишете.

С течение на времето тези предложения могат да бъдат персонализирани, за да съответстват на вътрешните библиотеки, собствената логика и предпочитания стил на кодиране на вашия екип. Автоматичното попълване изглежда по-малко общо и по-съобразено с начина, по който действително работи вашата кодова база, което повишава производителността на разработчиците.

🧠 Интересен факт: През 1953 г. Джон У. Бейкъс и неговият екип в IBM разработват Speedcoding (или Speedcode), за да облекчат огромната трудност при програмирането на компютъра IBM 701 с помощта на суров машинен код. Напрежението между лесността на разработката и ефективността е едно от най-ранните документирани стъпки към автоматизацията в кодирането.

Превод от естествен език на код

Amazon Q Developer ви позволява да пишете код, използвайки обикновен английски език. Вместо да започвате от празен файл или да търсите примери, можете да опишете какво искате да създадете, а Q превежда това намерение в работещ код.

чрез AWS

Можете да правите неща като:

Опишете функционалността в коментар и получите генерирана пълна функция.

Помолете Q да създаде API, Lambda хендъри или конфигурационна логика на прост език.

Обяснете какво искате да се случи, а не как да го напишете ред по ред.

Например, можете да напишете коментар като „Създайте S3 bucket и съхранявайте потребителски качвания“, а Amazon Q може да генерира необходимия код, импортира и AWS SDK повиквания въз основа на това описание.

Този подход с естествен език работи и за по-структурирани задачи:

Превод на дефиниции на инфраструктурата между формати (като преобразуване на една IaC рамка в друга с помощта на CLI)

Генериране на шаблонни кодове за безсервърни приложения

Създаване на логика за настройка, разрешения и дефиниции на ресурси въз основа на кратко подсказване

Персонализиране на кода за вашата кодова база

По подразбиране AI инструментите ви дават общи предложения. Amazon Q Developer обаче прави още една стъпка напред, като ви позволява да персонализирате генерирането на код и отговорите в чата, използвайки вашата собствена частна кодова база. Това означава, че Q знае как да пише код и научава как вашият екип пише код.

чрез AWS

Персонализирането на код е достъпно като част от нивото Amazon Q Developer Pro и се настройва от администратор.

Процесът следва ясен поток:

Свържете вашите хранилища за код: Администраторът свързва по сигурен начин хранилища от GitHub, GitLab, Bitbucket или Amazon S3. Създаване на персонализация: Amazon Q анализира кода и създава персонализиран модел. Оценката показва колко ефективна вероятно ще бъде персонализацията. Активиране и контрол на достъпа: Персонализацията се активира и споделя с конкретни потребители или екипи. Използвайте го в IDE: Разработчиците избират персонализирания профил в поддържаните IDE като VS Code или JetBrains и веднага започват да получават персонализирани предложения и отговори в чата.

Моделът се актуализира периодично, за да отразява промените в кодовата база, така че препоръките да остават актуални с развитието на системата.

❗️ Забележка: Целият код, използван за персонализиране, остава поверителен за вашата организация. Той не се използва за обучение на AWS модели и персонализираните предложения са видими само за оторизирани разработчици във вашия акаунт.

Агентни възможности за сложни задачи

Amazon Q Developer не се ограничава до предлагане на код или отговаряне на въпроси. Той може да действа и като агент, което означава, че може да планира, разсъждава и изпълнява сложни, многоетапни задачи от ваше име с минимални усилия.

чрез AWS

Вие описвате целта на естествен език, а Amazon Q изчислява как да я постигне. Той разделя заявката на логически стъпки, решава кои инструменти да използва, изпълнява действията и продължава да повтаря, докато задачата не бъде изпълнена.

Той включва специално създадени агенти, всеки от които е фокусиран върху конкретна част от жизнения цикъл на разработката на софтуер. Ето някои от тях, които ще ви помогнат да използвате ефективно изкуствения интелект в разработката на софтуер:

1. Агент за разработка (/dev)

Когато сте готови да създадете нова функция или да поправите грешка, това е агентът, към когото се обръщате първо. Той помага за имплементирането на функции или поправянето на грешки в множество файлове. Вие описвате промяната с прости думи, а агентът анализира съществуващата ви кодова база, създава план стъпка по стъпка и ви показва какво възнамерява да промени.

Това е особено полезно за промени, които обхващат няколко слоя, като едновременно актуализиране на API, бизнес логика и конфигурация.

🧠 Интересен факт: Емблематичната програма „Hello, World!” стана известна през 70-те години на миналия век като стандартна първа програма за начинаещи, затвърждавайки мястото си в културата на програмирането благодарение на работата на Брайън Керниган в Bell Laboratories.

2. Тестващ агент (/test)

След като кодът е готов, следващата очевидна стъпка е тестването, и агентът поема оттам, като се фокусира върху подобряване на тестовото покритие. Той идентифицира какво трябва да бъде тествано, генерира единични тестове (включително крайни случаи и сценарии на отказ), създава мокапи, където е необходимо, и изпълнява тестовете във вашата IDE.

3. Агент за преглед (/review)

Преди да се обедини нещо, ще ви е необходима втора двойка очи. Тук на помощ идва агентът за преглед. Той действа като автоматизиран прегледач на код, сканирайки кода ви за рискове за сигурността, проблеми с качеството и нарушения на най-добрите практики, като изложени на риск удостоверения, небезопасни заявки или слабо справяне с грешки.

4. Агент за документация (/doc)

И когато всичко е готово за доставка, документацията често се превръща в последния проблем. Агентът за документация се занимава с това, като генерира или актуализира документацията на проекта чрез анализ на кодовата база.

Той може да създава или актуализира README файлове, да обяснява API-та и да документира ключови компоненти, така че не е необходимо да пишете всичко ръчно.

Примери за използване на Amazon Q от разработчици за екипи за разработка

От ускоряване на разработката на функции до опростяване на работните процеси в облака, Amazon Q Developer е предназначен за екипи, които създават и поддържат приложения на AWS.

Тези примери за употреба показват къде се вписва най-добре в реалните инженерни работни процеси, как екипите го прилагат отвъд основните предложения за код и как използването на тези практики, подпомагани от изкуствен интелект, може да ви помогне да станете по-добър програмист.

Генерирайте единични тестове за съществуващи проекти

С Amazon Q Developer писането на единични тестове престава да бъде бавна, ръчна задача и се превръща в част от ежедневния ви работен процес. Вместо да създавате тестови случаи на ръка, вие задействате агента за единични тестове с проста команда /test във вашата IDE.

📌 Как работи на практика:

Можете да маркирате функция или да изпълните /test директно в чата на Amazon Q. Q анализира вашата кодова база, разбира контекста около нея и автоматично генерира подходящи единични тестове. Това включва често срещани пътища, крайни случаи и сценарии с грешки, които лесно могат да бъдат пропуснати.

⚡️ Защо е полезно:

Генерира тестови файлове или добавя към съществуващи такива

Създава мокети и обработва изключения

Подобрява покритието без рутинна работа

Преди да добави нещо, Amazon Q иска вашето одобрение. Вие преглеждате промените, приемате това, което искате, и запазвате пълен контрол.

Резултатът е по-бързо тестване, по-надежден код и повече време, прекарано в създаване на функции, вместо в писане на повтарящи се тестове.

Рефакториране и оптимизиране на стари кодове

Старият код често забавя екипите с комплексна логика, остарели модели и рисковани промени. Amazon Q Developer ви помага да почистите това безопасно, директно във вашата IDE.

📌 Как да преструктурирате с Amazon Q:

Отворете файла, маркирайте кода, който искате да подобрите, и помолете Amazon Q да го преструктурира или оптимизира, като използвате проста команда като „опростете тази логика“ или „оптимизирайте за производителност“.

Amazon Q първо представя ясен, поетапен план, в който се обяснява:

Какво ще се промени

Защо е необходима промяната

Как подобрява четимостта, производителността или поддръжката?

Можете да задавате въпроси, да усъвършенствате подхода или да спрете напълно. След одобрение актуализираният код може да бъде вмъкнат с едно кликване. В много случаи Q също актуализира или генерира тестове, така че можете да валидирате промените незабавно.

Ускорете въвеждането на нови разработчици

Обучението обикновено означава ровене в непознат код, остарели документи и много въпроси. Amazon Q Developer ускорява този процес, като действа като вграден наръчник в IDE.

📌 Ето как помага:

Разберете кодовата база по-бързо: Новите разработчици могат да помолят Amazon Q да им обясни файлове, функции или работни потоци и да получат отговори, пряко свързани с действителния код.

Автоматично попълване на пропуските в документацията: С помощта на агента /doc , Q може да генерира README файлове или документация на ниво папка, като анализира хранилището. Това помага на новоназначените служители бързо да разберат архитектурата, потока от данни и ключовите компоненти.

Научете стандартите чрез практика: Amazon Q генерира код, който следва съществуващите модели и вътрешни библиотеки, помагайки на новите разработчици да пишат правилен код от първия ден.

📖 Прочетете също: Шаблони за разработка на софтуер

Най-добри практики за генериране на код за разработчици с Amazon Q

Amazon Q Developer работи най-добре, когато го третирате като интелигентен партньор в програмирането. Ето някои практики, които ви помагат да получите точни и използваеми резултати, като същевременно поддържате контрол над кодовата си база.

Започнете с съществуваща структура: Добавете импорти, дефиниции на класове или скелети на функции, преди да помолите Q да генерира логика, за да разбере обхвата и намерението.

Поддържайте фокуса на файловете: Разделете несвързаната логика на отделни файлове или модули, за да избегнете объркване на модела с смесен контекст.

Използвайте чата за сложни задачи: Преминавайте от вградени предложения към панела за чат, когато задачата изисква обяснение, итерация или стъпка по стъпка разсъждения.

Бъдете конкретни и точни: Посочете езика, рамката, версията и очаквания резултат, вместо да задавате общи въпроси.

Включете реални входни данни: Поставете подходящи фрагменти от код, съобщения за грешки или примерни данни, за да може Q да разсъждава върху действителния проблем.

Прочетете, преди да приемете: Проверете генерирания код за коректност, проблеми със сигурността и съответствие с целите на вашия проект.

Ограничения на Amazon Q Developer

Amazon Q Developer е мощен инструмент, но дори и най-добрите редактори на код имат свои ограничения. Трябва да сте запознати с квотите, техническите ограничения и оперативните ограничения на инструмента, за да планирате реалистично използването му и да избегнете изненади при мащабиране на внедряването.

Ограничение на месечните трансформации на код: Ограничава автоматизираните трансформации на код до 4000 реда код на месец в ниво Pro, агрегирани на ниво акаунт.

Ограничаване на работните процеси, управлявани от агенти: Разрешава само 30 агентни извиквания на месец в IDE и Amazon CodeCatalyst за агенти за разработка.

Ограничаване на обобщенията на pull заявки: Генерира до 20 обобщения на pull заявки на месец в CodeCatalyst.

Намалете капацитета на безплатните нива: Прилагайте по-ниски квоти за AWS Builder ID и IAM потребители в сравнение с Pro-tier потребителите.

Налагане на ограничения за размера на подсказките: Приема максимум 4000 символа на подсказка за чат, което може да ограничи много големи или сложни заявки.

Необходима е човешка проверка: Понякога генерира непълен или неправилен код, което прави прегледа от разработчика задължителен.

Ограничаване на усъвършенствани работни процеси: затруднява автоматизацията на големи обеми или високоспециализирана автоматизация без поддръжка на корпоративно ниво.

📮 ClickUp Insight: 12% от анкетираните казват, че AI агентите са трудни за настройка или свързване с техните инструменти, а други 13% казват, че има прекалено много стъпки, за да се свършат прости неща с агентите. Данните трябва да се въвеждат ръчно, разрешенията трябва да се предефинират и всеки работен процес зависи от верига от интеграции, които могат да се прекъснат или да се променят с течение на времето. Добрата новина? Не е необходимо да „свързвате“ Super Agents на ClickUp с вашите задачи, документи, чатове или срещи. Те са вградени в работната ви среда и използват същите обекти, разрешения и работни процеси като всеки друг колега. Тъй като интеграциите, контролът на достъпа и контекстът се наследяват по подразбиране от работната среда, агентите могат да действат незабавно в различните инструменти без необходимост от персонализирано свързване. Забравете за конфигурирането на агенти от нулата!

Алтернатива на Amazon Q Developer

Amazon Q Developer работи добре, когато основната ви нужда е помощ при кодирането на ниво IDE, особено в екосистемата на AWS. Но с разрастването на екипите много от тях се сблъскват с ограниченията му и с реалността, че доставката на софтуер включва много повече от просто писане на код. Съвременното разработване на софтуер се нуждае от система „всичко в едно“, без да се налага на разработчиците да съчетават пет различни инструмента.

Тук се включва ClickUp for Software Teams като първото в света конвергентно AI работно пространство, което свързва планирането, изпълнението, документацията, сътрудничеството и кода на едно място. То обхваща целия цикъл на разработване на софтуер (SDLC), като AI е вграден директно във всеки слой от работата, елиминирайки разрастването на работата.

Това означава, че ClickUp разбира целия контекст на проекта: каква е задачата, защо е важна, кой е нейният собственик, къде се намира в спринта и каква документация вече съществува.

Нека разгледаме как платформата надхвърля помощта на ниво IDE, за да се превърне в истинска алтернатива на Amazon Q Developer! 💁

Отговаряйте на работни въпроси с ClickUp Brain

LLM са отлични в разбирането на езика. Но без реален контекст, те все още се опитват да гадаят.

ClickUp Brain е AI инструмент, който отчита контекста и обединява всичко в работното ви пространство. Той събира задачите, документите, разговорите и историята на проектите в ClickUp, така че отговорите му отразяват това, което действително се случва, а не само това, което е въведено в прозореца за команди.

Генерирайте технически спецификации директно от задачи, PR бележки или инженерни дискусии с ClickUp Brain

Ето какво могат да правят екипите с тази изкуствена интелигенция за софтуерни екипи:

Обобщете напредъка на спринта, препятствията и решенията, използвайки данни от проекта в реално време.

Задавайте въпроси и получавайте отговори въз основа на реална история на задачите.

Създавайте фрагменти от код в Docs или задачи, използвайки подсказки на естествен език.

Съпоставяйте оценките на продуктите и обратната връзка от потребителите с реалните нужди и приоритети на потребителите.

Например, ако проучвате идея за приложение за психическо здраве, можете да помолите ClickUp Brain да ви помогне да проверите дали продуктът е подходящ за пазара. То извлича информация от вашите документи, изследователски бележки и разговори, като основава отговорите на реалния контекст на вашия проект.

🧠 Интересен факт: Компютърът за навигация на Аполо (AGC) от 1969 г. работеше с едва 72 килобайта памет (често цитирани като 64 KB+ в обичайния език). Тази минимална, ръчно изтъкана магнитна памет беше по-малка от данните, необходими за съхранение на една снимка с висока резолюция на съвременен смартфон.

Търсете в цялото си работно пространство с ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise AI Search работи зад кулисите, за да направи всеки файл, бележка и интеграция незабавно откриваеми. Той свързва всички ваши инструменти, като документи, задачи, чатове, срещи и дори външни приложения като Drive, Slack, Gmail и Notion, в единен слой за търсене, задвижван от изкуствен интелект.

Можете да задавате директни въпроси на високо ниво, като „Какви са най-често срещаните проблеми на клиентите ни този месец?“ или „Кои функции блокират този спринт?“ и да получавате отговори, основани на данни от работната среда в реално време.

Помолете ClickUp Enterprise AI Search да намери конкретни документи или задачи за секунди

🚀 Предимство на ClickUp: Ако някога сте спирали по средата на отстраняването на грешки, само за да претърсите стари билети, документи, GitHub нишки или бележки от срещи, знаете колко бързо превключването на контекста убива инерцията. ClickUp Brain MAX решава този проблем. Той ви предоставя десктоп AI спътник, който работи в цялото ви ClickUp Workspace, външни AI инструменти за оркестриране и уеб. Можете да чатите с премиум AI модели като Brain, Claude, Gemini, OpenAI и други, за да разсъждавате върху бъгове, да преглеждате код, да обобщавате изисквания или да генерирате документация. Когато препятствията идват от въпроси като „Къде беше обсъдено това?“ или „Какви са най-новите спецификации?“, универсалната търсачка на Brain MAX извлича контекста от задачи, документи, GitHub, файлове и разговори на едно място. Получете по-бърза валидация и по-ясни решения с ClickUp Brain MAX

Изпълнявайте автономни работни процеси с ClickUp Agents

Чудите се как да използвате изкуствен интелект за автоматизиране на задачи? Тогава сте на правилното място.

ClickUp Super Agents са AI-задвижвани съотборници, които работят във вашето работно пространство; те могат да бъдат маркирани, да им се възлагат задачи или да се задействат автоматично. Тези агенти също така извършват разсъждения в няколко стъпки, вместо да дават единични отговори.

Конфигурирайте многоетапни работни процеси, използвайки персонализирани инструменти и източници на данни в цялото си работно пространство с ClickUp Super Agents

За разлика от традиционните AI асистенти или ботове, базирани на правила, ClickUp Agents имат:

Памет: краткосрочна, дългосрочна, епизодична и памет за предпочитания, за да запомнят как работи вашият екип.

Контекстуална интелигентност: Непрекъснато информиране за актуализации, решения и промени по проекта

Автономност: способността да разсъждавате, да делегирате на подизпълнители и да изпълнявате работни потоци от начало до край.

Човешко управление: Явни разрешения, аудиторски регистри и контролни точки за одобрение

Осъзнаване на обкръжаващата среда: Те могат проактивно да откриват рискове, пречки или прозрения, без да се налага постоянно да ги подканват.

Това ги прави фундаментално различни от агентите, обвързани с IDE, или скриптовете за автоматизация.

Информация за супер агентите на ClickUp:

Създайте свой собствен ClickUp Super Agent

📌 Вариант 1: Създайте супер агент с помощта на Natural-Language Builder

Това е най-бързият начин да започнете и се препоръчва за повечето екипи. Ето как работи:

Отворете AI от страничната лента за глобална навигация.

Изберете New Super Agent от менюто в страничната лента

Изберете едно от следните: Изберете шаблон от каталога на агентите Започнете от нулата с обикновена заявка на английски език (например, Настройте асистент за работния процес на съдържанието)

Изберете шаблон от каталога на агентите

Започнете от нулата с проста заявка на английски език (например, Настройте асистент за работния процес на съдържанието).

Отговорете на последващите въпроси на създателя

Прегледайте профила на агента в страничната лента.

Активирайте агента

Изберете шаблон от каталога на агентите

Започнете от нулата с проста заявка на английски език (например, Настройте асистент за работния процес на съдържанието).

📌 Вариант 2: Създайте супер агент от нулата

Тази опция ви дава пълен ръчен контрол. Всичко, което трябва да направите, е:

Отворете AI от глобалната навигация и изберете All Super Agents (Всички супер агенти).

Кликнете върху „Започнете от нулата“ в интерфейса на ClickUp Super Agents

Конфигуриране: Име и описание Разрешения и видимост Инструкции и цели Тригери (ръчни, планирани или базирани на събития)

Име и описание

Разрешения и видимост

Инструкции и цели

Тригери (ръчни, планирани или базирани на събития)

Активирайте агента

Име и описание

Разрешения и видимост

Инструкции и цели

Тригери (ръчни, планирани или базирани на събития)

❗️ Забележка: Преди да включите агент в активни работни процеси, можете да го тествате и подобрите. Можете да започнете DM, за да зададете въпроси, да дадете обратна връзка или да коригирате поведението, или просто да го задействате ръчно, за да видите как се държи по график. Повторете според нуждите, настройвайки подсказки, разрешения и инструменти, докато агентът не се държи точно както искате.

Отстранявайте бъгове и доставяйте функции с ClickUp Codegen

ClickUp Codegen е външен AI агент, който изпълнява задачи, създава функции и отговаря на въпроси, свързани с кода, използвайки естествен език. Той е проектиран да помага на софтуерните екипи да пускат функции по-бързо, да намаляват грешките и дори да създават готови за производство pull заявки.

Ето как работи Codegen в ClickUp:

Възложете задачи на Codegen Agent или @споменете го в коментарите към задачите, за да активирате неговите функции.

Автоматизирайте задачите по разработката , отговаряйте на технически въпроси и помагайте с кодирането директно от ClickUp.

Интегрирайте го с работното си пространство, като му позволите да чете и актуализира задачи, добавя коментари, възлага задачи и взаимодейства с работния процес на екипа ви.

Интегрирайте ClickUp Codegen във вашето работно пространство, за да автоматизирате кодирането

За да използвате Codegen, администраторът или собственикът на работното пространство трябва да го свърже от App Center, а потребителите трябва да имат акаунт в Codegen. След като бъде настроен, всеки член на работното пространство може да взаимодейства с Codegen Agent.

📌 Пример: Веднага след пускането на продукта се съобщава за грешка. В ClickUp се създава задача с логове за грешки, въздействие върху потребителите и връзки към свързаната функционалност. Вместо да сменяте инструменти, можете да възложите задачата на ClickUp Codegen Agent, за да започне разследването.

Споменете ClickUp Codegen в коментарите към задачите си, за да активирате функциите му

Codegen чете целия контекст на задачата, проследява съответните части от кодовата база и идентифицира крайния случай, който причинява грешката.

След като проблемът е ясен, Codegen генерира корекция, която следва съществуващите ви кодови модели и стандарти. Може да актуализира или добави единични тестове, за да покрие сценария на неуспех и да гарантира, че бъгът няма да се повтори.

Ето какво каза Абрахам Рохас, мениджър на екипа за доставки в Pattern, за използването на ClickUp:

Ние използваме ClickUp, за да проследяваме нашите вътрешни проекти за разработка на софтуер; управлението на множество проекти и екипи ми улеснява работата, това е един от най-добрите инструменти, които съм използвал досега за работа с моите скрам и модерни agile проекти.

Ние използваме ClickUp, за да проследяваме нашите софтуерни проекти в компанията; управлението на множество проекти и екипи ми улеснява работата, това е един от най-добрите инструменти, които съм използвал досега за работата си по scrum и модерни agile проекти.

Превърнете помощта при кодирането в изпълнение с ClickUp

Генерираният от AI код работи най-добре, когато е съобразен с начина, по който разработчиците вече работят. Amazon Q Developer прави това добре в IDE, като помага на инженерите да разберат съществуващия код, да го преструктурират безопасно и да го доставят по-бързо, особено в AWS-ориентирани стекове.

Но обхватът му се ограничава до кода. Той не може да види дискусиите по планирането, контекста на поддръжката или документацията, които обясняват защо нещо съществува.

Когато този контекст се намира другаде, разработчиците все пак трябва да съберат парчетата на историята.

ClickUp подхожда по различен начин. ClickUp Brain разбира задачите, документите и разговорите, докато ClickUp Super Agents действат в този контекст, докато работата се развива. А ClickUp Codegen свързва промените в кода директно с реалните изисквания. Заедно те осигуряват унифицирано работно пространство, което запазва контекста непроменен от планирането до доставката, без да прекъсва потока. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅