Как да използвате Claude за планиране на уроци през 2026 г.

Планирането на уроците рядко приключва с края на учебния ден.

Това се отразява на вечерите, уикендите и тихите часове, когато би трябвало да почивате. Освен очертаването на дейностите, това включва и адаптиране към различни нива на обучение, съобразяване със стандартите, намиране на материали и гарантиране, че уроците действително работят за вашите ученици.

Не е изненада, че според Националната асоциация за образование учителите прекарват средно 12 часа седмично в планиране на уроци. Това е почти цял допълнителен работен ден, прекаран в подготовка за преподаване, а не в преподаване.

Инструменти като Claude обещават облекчение. Използвани правилно, тези AI инструменти могат драстично да съкратят времето за планиране и да ви помогнат да създадете солидни чернови на уроци за минути, вместо за часове.

Това ръководство ви показва как да използвате Claude по правилния начин за планиране на уроци. От подготовката на подходящия контекст, през писането на подсказки, които действително отразяват вашата класна стая, до усъвършенстването на генерираните от AI планове в уроци, които можете да преподавате с увереност, ще научите как да превърнете Claude в практичен партньор за планиране, а не просто в още един раздел, който отваряте и затваряте.

Какво ви е необходимо, преди да използвате Claude за планиране на уроци

чрез Claude

Преди всичко, качеството на това, което получавате от Claude, е пряко свързано с качеството на това, което вкарвате в него.

Само 10 минути, прекарани в събиране на мисли и материали предварително, могат да ви спестят часове на изнервящо пренаписване и редактиране. Нека видим как можете да го направите:

✅ Определете вашите учебни цели

Преди да проучите различните техники за AI подсказване, трябва да знаете какво искате учениците ви да научат. Ясните учебни цели са основата на всеки добър урок и дават на Claude конкретна цел, към която да се стреми. Без тях просто искате колекция от дейности без ясна цел.

Помислете какво искате учениците да знаят, разберат или да могат да правят до края на учебния час. Бъдете конкретни. Вместо обща цел като „учениците ще научат за Гражданската война“, поставете си за цел нещо измеримо: „Учениците ще могат да идентифицират три основни причини за Гражданската война и да обяснят как те са допринесли за конфликта. “

Съгласуването на вашите цели с учебните стандарти и отчитането на различните стилове на учене VARK дава на Claude допълнителен контекст. Споменаването на тези стандарти в подсказката ви помага на AI да генерира съдържание, което отговаря на изискваното ниво на строгост и релевантност за вашия клас. Това е ключова стъпка в ефективното планиране и оценяване на уроците.

✅ Съберете контекста и ограниченията на курса си

Всяка класна стая е различна. Това, което работи за клас от 15 ученици от 12 клас, няма да работи за клас от 30 третокласници. Това е вид контекст, който Claude не може да предвиди, и затова общите планове за уроци често се провалят.

Преди да започнете да създавате подсказки, направете кратък списък с реалностите в класната стая:

Основни елементи: клас, предмет и продължителност на учебния час.

Вашите ученици: Общо ниво на четене, брой ученици, изучаващи английски език, и всички специфични IEP адаптации, които трябва да вземете предвид.

Вашите ресурси: Технологията, с която разполагате (или не разполагате), материали за изкуство, лабораторно оборудване или други физически материали, които могат да ограничат вашите дейности.

Ясната информация за тези ограничения в интерфейса предотвратява Claude да предложи блестяща групова дейност, която изисква iPad-и за всеки ученик, когато разполагате само с един компютър в класната стая. Тази проста стъпка гарантира, че плана за урока, който получавате, е основан на реалността на вашата учебна среда.

✅ Изберете предпочитаната от вас структура на урока

Всеки учител има предпочитан начин на провеждане на уроците си.

Независимо дали сте привърженик на модела 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), директното обучение на Мадлин Хънтър или рамката за постепенно освобождаване, е от решаващо значение да съобщите на Claude предпочитаната от вас структура. Това гарантира, че резултатът ще ви е познат и ще съответства на вашия стил на преподаване.

Ако нямате официален модел, който да следвате, това също е добре. Просто очертайте прост, логичен поток за Claude. Класическата структура, която можете да използвате, е:

Загрявка: Бърза дейност, която кара учениците да мислят Инструкция: Частта, в която представяте новата концепция Ръководена практика: Дейност, която извършвате заедно като клас. Самостоятелна работа: Задача, която учениците изпълняват самостоятелно. Заключение: Кратко обобщение или изходен билет, за да проверите дали сте разбрали

Определянето на структура помага за постигане на последователност, особено когато създавате няколко плана за уроци за една единица. Това прави резултатите от изкуствения интелект по-предвидими и по-лесни за интегриране в съществуващата ви учебна програма.

Как да пишете ефективни подсказки за планове на уроци в Claude

Ако подготовката е основата, тогава писането на ефективни подсказки е архитектурата на вашия план за урока. Добре изработената подсказка е подробен набор от инструкции, които насочват Claude към по-полезни резултати. По-добрите подсказки водят до по-пълни и използваеми планове за уроци.

Не се притеснявайте, че трябва да се получи перфектно от първия път.

Създаването на подсказки е умение, което се усъвършенства с практиката. Ключът е да бъдете възможно най-конкретни и структурирани, като понякога дори използвате техники като верижно свързване на подсказки. Щом намерите формула за подсказка, която работи, запазете я. Ще можете да я използвате отново и да я адаптирате за бъдещи уроци, което ще ви спести още повече време.

Включете ниво на клас, предмет и времеви ограничения.

Тези три детайла са задължителни и трябва да присъстват във всяка подсказка за планиране на уроци, която пишете.

Заедно те формират най-основните и важни елементи от контекста, от които Claude се нуждае, за да генерира подходящ и използваем план.

Учебен етап: Това определя лексиката, сложността на понятията и видовете дейности, които са подходящи за развитието на учениците.

Предмет: Това определя очакванията за точност на съдържанието и най-добрите педагогически подходи. Урокът по природни науки изисква различна структура от урока по литература.

Времеви ограничения: Те определят темпото на урока. Планът за 90-минутен блок изглежда много по-различно от този за 45-минутен период.

Ето как можете да вплетете тези подробности в естествено звучаща подсказка:

„Създайте 50-минутен план за урок по биология за 10-ти клас на тема „Процесът на митоза“.

Това просто изречение предоставя необходимия контекст, от който Claude се нуждае, за да генерира подходящ план.

Ние зададохме въпрос на Claude от ClickUp Brain (да, той поддържа няколко LLM от един интерфейс) и получихме този отговор!

Определете своя модел на преподаване и нуждите на учениците.

Сега добавете подробностите, които адаптират плана на урока към вашата класна стая. Започнете с наименованието на модела на преподаване, който сте избрали по време на подготовката си. Например, можете да кажете: „Използвайте модела на постепенно освобождаване „Аз правя, ние правим, вие правите“ за този урок. “

След това определете конкретно нуждите на вашите ученици. Така можете да се уверите, че уроците са достъпни и интересни за всички в класната стая. Бъдете конкретни относно това, което искате от Claude.

„Включете начални изречения за изучаващите английски език по време на груповата дискусия.“

„Предложете допълнителна задача за учениците, които приключат самостоятелната работа по-рано.“

„Предложете практична алтернатива на работния лист за моите кинестетични ученици. ”

За час по английски език можете да използвате подсказване на агента, за да поискате работни листове за тон и настроение с различни текстови примери, подходящи за различни нива на четене. Claude може да генерира тези диференцирани материали, но само ако изрично ги поискате.

Отговорът на Claude на първата подсказка

⚡️Архив с шаблони: Шаблонът за планиране на уроци на ClickUp ви помага да организирате отделните уроци и да ги попълните с внимателно планирани задачи и дейности – мислете за него като инструмент за структуриране на уроците или ежедневен планировчик. Шаблонът предлага дневен и седмичен изглед за определяне на учебните цели. Конфигурирайте персонализирани полета, за да прикачите учебни материали, да проследявате напредъка или да добавяте бележки. Докато провеждате урока, можете да оставите шаблона отворен на лаптопа си и да отбелязвате изпълнените задачи, за да се организирате по-лесно. В края на часа може да искате да зададете подготвителна работа – в такъв случай използвайте списъка с предадени задачи, за да изпратите формуляр ClickUp за предаване на задачи на вашите ученици. Проследявайте и оценявайте домашните работи със статуси като „Завършено", „Неуспешно" и „Успешно".

Заявете конкретни компоненти за урока

Един пълен план за урока, подобно на проектите, управлявани с софтуер за управление на инженерни проекти, включва повече от само дейности. Той включва всички малки, но съществени елементи, които правят урока да протича гладко. Ако не поискате тези компоненти, Claude вероятно ще ги пропусне.

Обмислете целия урок от начало до край и поискайте всичко, от което ще се нуждаете. Един добър списък за проверка включва:

Цели на обучението

Важен въпрос за деня

Упражнение за загряване или за начало на часа

Ключови точки за вашето директно обучение

Упражнение с въпроси, които да зададете на учениците

Задача за самостоятелна работа

Формативна оценка или изходен билет

Списък с необходимите материали

Умно е да попитате за приблизителното времетраене на всяка секция. Това ви помага да визуализирате протичането на урока и да идентифицирате потенциални проблеми с темпото, преди да застанете пред класа. Това е ключова част от интегрирането на планирането на уроците и оценяването.

📮 ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират или дори да помагат при създаването на бази данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да преминава към друг раздел, за да зададе въпрос на AI, свързаните с това разходи за превключване и смяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, разбира върху какво работите, може да обработва подсказки в обикновен текст и ви дава изключително подходящи отговори за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

Как да преглеждате и персонализирате резултатите от плана за уроците на Claude

Често срещана грешка е да се третира AI-генерираният план за урока като завършен продукт. Той е солиден първи чернови вариант, но се нуждае от човешко докосване, за да бъде ефективен в класната стая.

Claude не знае, че половината от класа ви е била на екскурзия вчера или че графикът за пожарната тренировка е объркал времето ви. Вашата проверка и персонализиране превръщат един общ документ в нещо, което можете да използвате. Тук вашата професионална преценка е най-важна.

Проверете времето и темпото за вашата класна стая.

Оценките на AI за времето са само това – оценки. Те се базират на средни стойности и не отчитат уникалния ритъм на вашия клас. Вие знаете колко време наистина отнема на вашите ученици да преминат от една дейност към друга и колко въпроси ще имат по отношение на нова концепция.

Прочетете генерирания план и преминете мислено през всяка стъпка, като имате предвид конкретните си ученици.

Бъдете реалистични: ако Claude предложи 10-минутна дейност, но знаете, че на учениците ви ще им отнеме 15 минути, коригирайте плана.

Вградете резервно време: Винаги добавяйте няколко допълнителни минути за неочаквани въпроси, технически проблеми или онези магически моменти, които не можете да планирате.

💡Съвет от професионалист: Темпото често е най-слабата част от уроците, създадени с AI. Бърза и реалистична проверка на времето може да ви предпази от изчерпване на времето или завършване 20 минути по-рано.

Добавете своя преподавателски глас и местния контекст.

Урочният план от Claude понякога може да изглежда малко... роботизиран. Липсва му личността и топлината, които правят вашето преподаване уникално. Учениците могат да разберат, когато урокът не звучи като вас, и тази разминаване може да попречи на ангажираността им.

Това е вашият шанс да придадете собствен стил на плана.

Добавете свои собствени истории и примери: Свържете съдържанието с живота на вашите ученици, вашата общност или предишни уроци.

Включете вашите рутинни дейности: Ако имате специфичен начин за започване на урока или използвате метод „въпрос-отговор“, запишете го в плана.

Настройте езика: Променете формулировката, за да съответства на начина, по който говорите. Ако никога не бихте казали „нека сега да започнем с дейността“, променете я на нещо по-естествено.

Когато уроците изглеждат като ваши собствени, учениците се ангажират по-добре с материала.

🛠️ Набор от инструменти: Някои от най-добрите идеи за уроци не се появяват, когато седите на бюрото си. Те идват, докато оценявате, пътувате или обмисляте на глас утрешния урок. Като самостоятелен десктоп от ClickUp, Brain MAX е снабден с Talk-to-Text, така че учителите могат да записват идеи за уроци, планове за дейности или бързи размисли, просто като говорят. Това супер AI приложение преобразува мислите ви незабавно и ги превръща в използваемо съдържание във вашето работно пространство, независимо дали става дума за бележка за задача, чернова на документ или списък за планиране. Това премахва пречките на етапа на идеите, позволявайки ви да мислите естествено и да усъвършенствате по-късно, вместо да губите инерция, докато пишете, или да забравяте идеите си напълно.

Нагласете диференциацията за вашите ученици

Макар Claude да може да ви даде предложения за диференциация, вие сте експертът по отношение на индивидуалните нужди на вашите ученици. Предложенията на AI са чудесна отправна точка, но трябва да бъдат адаптирани към реалните хора в класната стая.

Докато преглеждате плана, мислете за конкретни ученици.

Скеле: Ще бъдат ли достатъчни предложените начални изречения за даден ученик по английски език или ще му е необходима и база от думи?

Разширения: Дейността с предизвикателства наистина ли е предизвикателна за вашите напреднали ученици или просто е същата работа?

Настаняване: Съответства ли планът на конкретните условия за настаняване, посочени в индивидуалните образователни програми (IEP) на вашите ученици?

Тук вашият професионален опит е от значение. AI може да ви даде идеи за диференциация, но вие сте този, който може да ги приложи ефективно за вашите ученици.

Как да запазвате и организирате планове за уроци за бъдеща употреба

Често прекарвате часове в създаване и усъвършенстване на чудесен план за урока, само за да го изгубите в някаква папка на компютъра си и да не го видите повече.

Когато плановете ви за уроци са разпръснати в различни документи и папки, губите ценно време в търсене на онази страхотна дейност, която сте правили миналата година. Тази липса на организация затруднява изготвянето на последователна учебна програма или споделянето на ресурси с колеги.

Добре организираната система за вашите планове за уроци спестява време впоследствие. Тя ви позволява лесно да намирате, използвате отново и подобрявате най-добрите си работи, спестявайки ви часове с течение на времето.

Claude, разбира се, е добър в изготвянето на планове за уроци. Той ви помага бързо да преминете от празна страница към солидна първа версия.

Но след като уроците са готови, учителите все още се сблъскват с по-трудния проблем:

Къде се намира това?

Как да го използвам отново?

Как да го адаптирам следващата седмица?

Как да го споделя, без да преправям всичко?

Тук на помощ идва ClickUp. Вместо да третира резултатите от AI като еднократни документи, ClickUp превръща планирането на уроците в повтаряем, организиран работен процес, който може да се прилага за различни класове, срокове и екипи от преподаватели. Вижте как работен процесът се реализира на практика.

Започнете с гъвкаво AI чертане, използвайки ClickUp Brain (мултимодел, не е заключен).

ClickUp Brain поддържа множество AI модели и ви позволява да имате достъп до тях директно в контекста на вашите задачи.

Всеки урок започва по един и същи начин: изготвяне на чернови, преразглеждане и усъвършенстване на идеите.

ClickUp Brain ви дава достъп до няколко AI модели на едно място, така че никога не сте ограничени до един-единствен асистент. Можете да започнете с Claude, за да очертаете урока, да преминете към ChatGPT, за да опростите инструкциите, или да използвате друг модел, за да генерирате въпроси за оценка, и всичко това без да копирате съдържание между инструментите.

Вместо да преминавате между раздели и инструменти, Brain се намира директно във вашето работно пространство. Това означава, че вашите подсказки се основават на това, върху което вече работите, независимо дали става дума за план на модул, документ със стандарти или урока от миналата седмица.

За учителите това премахва трудностите в момента, в който се формират идеите. Вместо да избирате „най-добрия AI инструмент“, вие избирате най-добрия резултат за задачата, която стои пред вас.

Превърнете плана за урока в изпълнима задача за преподаване.

След като планът за урока е готов, започва истинската работа: подготовка на материали, коригиране на темпото, съгласуване на оценките и проверка, че нищо не е пропуснато.

Тук задачите в ClickUp стават основата за провеждането на уроците. Един урок се превръща в задача, която обхваща цялостната картина, а не само документ. Можете да използвате персонализирани полета, за да дефинирате:

Клас и предмет

Продължителност на урока

Сложност или ниво на диференциация

Съответствие със стандартите

Формат на преподаване (лекция, групова работа, лабораторни упражнения, дискусия)

Оттам нататък подзадачите отразяват начина, по който учителите всъщност се подготвят: материали, които трябва да се съберат, слайдове, които трябва да се финализират, работни листове, които трябва да се отпечатат, оценки, които трябва да се прегледат. Вместо да се занимавате с умствени списъци или разпръснати бележки, всичко необходимо за преподаването на този урок се намира на едно структурирано място.

Ето как се структурира вашият план за урока в ClickUp Задачи и подзадачи

Разширявайте, сътрудничете и усъвършенствайте в ClickUp Docs.

Някои подробности от уроците не трябва да се включват в списъците за проверка. Те се нуждаят от пространство, за да дишат.

ClickUp Docs е мястото, където се съхранява самото съдържание на урока. Това означава, че пълните инструкции, подсказки за дискусия, обяснения с примери, бележки за адаптиране и въпроси за размисъл са съдържани в съвместен документ, свързан директно със задачата.

Това прави итерацията естествена. Можете да преразгледате формулировките след преподаването на урока, да оставите коментари за това, което е проработило или не, и да си сътрудничите с колегите си, без да си разменяте версии по имейл.

По принцип задачите ви дават структура. Документите ви дават дълбочина. Заедно те отразяват начина, по който учителите действително мислят: организирано, но гъвкаво.

Използвайте AI-базираните документи в ClickUp, за да създавате и усъвършенствате уроците си по-бързо.

Намерете всеки урок мигновено с Enterprise Search

Вашият план за урока може да се намира в ClickUp Doc. Работният лист може да е в Google Drive. Рубриката за оценяване от миналата година може да е заровена в PDF прикачен файл или стар коментар.

Enterprise Search на ClickUp решава този проблем, като търси в цялото ви свързано работно пространство и приложения на трети страни, а не само в ClickUp.

Това означава, че можете да търсите на едно място и незабавно да намерите:

Урочните планове се съхраняват в ClickUp Docs.

Работни листове и презентации в свързани Google Docs или Google Drive

Прикачени файлове, PDF файлове и файлове, свързани със задачи

Минали коментари, инструкции и бележки, свързани с предишни уроци

За учителите това е от решаващо значение по време на реални ситуации в класната стая. Когато планирате утрешния урок, подготвяте заместник или коригирате модул в средата на седмицата, Enterprise Search ви позволява да извличате материали за секунди, дори ако са създадени преди месеци с друг инструмент.

Той превръща цялата ви история на преподаване в библиотека с възможност за търсене, без да ви налага да мигрирате всичко от първия ден.

ClickUp Enterprise Search ви помага да съберете цялата работна информация на едно място.

🚀 Предимството на ClickUp: Използвайте персонализиран Super Agent, за да се справите с повтарящите се части от подготовката на уроците! Планирането на уроците включва много повтаряща се работа. Структуриране на уроците по един и същи начин, проверка за липсващи компоненти, създаване на контролни списъци за подготовка, маркиране на нива на оценяване или напомняне да добавите оценки. С Agent Studio на ClickUp, който не изисква кодиране, учителите могат лесно да създадат персонализиран Super Agent, без да пишат нито една реда код. Вие определяте какво трябва да търси агентът и какви действия трябва да предприеме – например, да преглежда новите задачи за урока, за да отбележи липсващи цели, автоматично да генерира подзадачи за компонентите на урока, да предлага идеи за диференциация или да ви напомня, когато даден урок все още не е прегледан. С течение на времето вашият Super Agent се адаптира към вашето планиране. Той тихо се занимава с повтарящите се настройки на заден план, така че вие можете да се концентрирате върху преподаването, творчеството и вашите ученици. Мислете за него като за виртуален асистент, който проектирате веднъж и използвате отново всяка седмица. Запознайте се с агента на Kai, който му помага да се подготви за деня въз основа на задачите с висок приоритет!

Защо този работен процес е подходящ за учителите

Claude ви помага да изготвяте чернови по-бързо. ClickUp ви помага да преподавате по-добре с течение на времето.

Чрез комбинирането на мултимоделна AI, структурирани задачи, документи за съвместна работа и мощна търсачка в една система, планирането на уроците престава да бъде еднократна работа и започва да се превръща в развиваща се библиотека за преподаване.

С ClickUp вие по същество изграждате система, която улеснява следващия урок. Това е разликата между спорадичното използване на AI и внедряването му в реалния процес на преподаване.

💡Съвет от професионалист: Планирането на уроците се подобрява най-бързо, когато обратната връзка е свързана със самата работа. Вместо да обсъждате промените по имейл или в чат инструменти, които не са свързани с работата, ClickUp Chat запазва разговорите директно свързани с задачите по уроците и документите. Това означава, че съучителите могат да предлагат редакции, да задават въпроси или да отбелязват проблеми точно там, където се провежда урока, без да се губи или дублира контекстът. Този вид централизирана комуникация прави сътрудничеството по-ясно, намалява обмена на съобщения и гарантира, че подобренията действително се пренасят в бъдещи уроци, вместо да изчезват в низовете от съобщения.

Чести грешки при използването на Claude за планиране на уроци

Използването на AI за планиране на уроци спестява 5,9 часа седмично, но има няколко често срещани капана, за които трябва да внимавате. Избягването на тези грешки ви помага да подобрите ефективността си при планирането на уроци и да създадете уроци, които работят за вашите ученици.

Неясни указания: Да поискате „урок за Втората световна война“ е прекалено общо. Ще получите общ, неизползваем план. Конкретността е вашият най-добър приятел.

Пропускане на прегледа: Да третирате резултатите от AI като краен продукт е рецепта за катастрофа. Винаги преглеждайте за точност, темпо и подходящост за вашите ученици.

Забравяне да се прави разграничение: Claude може да предложи чудесни идеи за разграничение, но няма да го направи автоматично. Трябва да поискате промени и след това да ги адаптирате към конкретните нужди на вашите ученици.

Не запазвате подсказките си: Когато създадете подсказка, която ви дава отлични резултати, запазете я в библиотеката с подсказки!

Безпрекословно доверие в съдържанието: AI може да прави грешки. Винаги проверявайте два пъти фактическата информация, особено по специализирани или сложни теми, в сравнение с вашата учебна програма и други надеждни източници.

Загуба на глас: Не позволявайте уроците ви да звучат като написани от робот. Вложете в плана своята личност, истории и уникален стил на преподаване, за да поддържате интереса на учениците.

🎥 Ефективната организация се простира отвъд индивидуалните планове за уроци и обхваща целия ви седмичен работен процес. Гледайте този практичен наръчник за структуриране на седмицата, за да поддържате последователност в рутинното си планиране и да гарантирате, че генерираните от AI планове за уроци се интегрират безпроблемно в графика ви за преподаване. 👇🏼

Увеличете 10 пъти урочните си планове с Claude с помощта на ClickUp

AI няма да замести вашата преценка като учител. Но може да ви върне време, яснота и умствено пространство, когато се използва с намерение.

Claude е мощен инструмент за изготвяне на планове за уроци, но истинската ефективност идва от това, което се случва след това. Преглеждане, усъвършенстване и повторна употреба на тези уроци с течение на времето е това, което превръща AI от еднократен пряк път в устойчива система за планиране. Без място за съхранение на контекст, подсказки и готови планове, вие в крайна сметка пресъздавате същата работа отново и отново.

Тук е мястото на ClickUp. Като организирате планове за уроци, подсказки, материали и бележки в едно споделено работно пространство, можете да създадете жива библиотека с уроци, която расте заедно с вас.

С Docs, Search и ClickUp Brain, които работят заедно, миналите уроци остават лесни за намиране, адаптиране и подобряване, независимо дали планирате следващата седмица или следващия семестър. А когато планирането е по-лесно и по-организирано, преподаването получава фокуса, който заслужава, вместо да отнема още 10–12 часа всяка седмица.

Съберете цялото си планиране на обучението в едно място за съвместна работа. Започнете безплатно с ClickUp.

Често задавани въпроси

Да, важат същите принципи. Можете да използвате Claude за създаване на материали за обучение и въвеждане, а не само за уроци в клас, като предоставите ясни цели, контекст за аудиторията и списък с конкретните компоненти, от които се нуждаете.

Claude е самостоятелен инструмент, което означава, че ще копирате и поставяте съдържание между него и мястото, където съхранявате плановете си за уроците. Достъпвайте съществуващите си документи и задачи за повече контекст с ClickUp AI, интегриран директно в работната ви среда ClickUp.

Най-добрият начин е да използвате споделена, централизирана платформа. Дайте на всеки от екипа си достъп до търсене и възможност да допринася за обща библиотека, като съхранявате плановете си за уроци в споделено работно пространство ClickUp, организирано по предмет, единица или стандарт. Можете също да използвате шаблона за седмичен план за уроци на Vertex42 за традиционен, подходящ за печат формат, който да допълни плановете, генерирани от AI.

Claude е полезен инструмент за изготвяне на чернови, но не може да замести професионалния педагог. Той не познава вашите ученици, не може да наблюдава динамиката в класната стая и понякога може да допусне фактически грешки. Винаги използвайте професионалната си преценка, за да прегледате и адаптирате резултатите.