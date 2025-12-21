16 безплатни шаблона за проследяване на изплащането на дългове, с които да управлявате и елиминирате дълговете си по-бързо

Дълговете имат свой начин да ви изненадат...

Едно прекарване на картата тук, абонамент „безплатно за 7 дни“ там и изведнъж се озовавате с три различни падежни дати и нямате представа коя сметка да платите първа.

Погледнете отстрани и ще разберете защо се чувствате натоварени: салдата по кредитни карти в САЩ достигнаха около 1,21 трилиона долара през второто тримесечие на 2025 г. Това са много лихви, които тихо се натрупват на фона, докато вие просто се опитвате да се справите с ежедневието.

Шаблонът за проследяване на изплащането на дългове е начинът, по който преминавате от „Надявам се това да проработи” към „Знам какво ще се случи, когато направя това плащане”. Той събира на една страница всеки баланс, лихвен процент, минимално плащане и падежна дата.

В това ръководство ще намерите 16 безплатни шаблона за проследяване на изплащането на дългове в ClickUp, Google Sheets, Excel и за печат, за да можете да управлявате изплащането на дълговете си по свой собствен темп.

Какво представляват шаблоните за проследяване на изплащането на дългове?

Шаблоните за проследяване на изплащането на дългове са инструменти, които организират изплащането на дългове на едно място. Те изброяват всяка сметка с текущия баланс, лихвен процент, минимална вноска, дати на плащане и сумата, която планирате да платите.

Повечето шаблони също така изчисляват общия ви баланс, оценяват времето за изплащане и показват общата сума на платените лихви въз основа на избрания от вас метод.

Можете да сортирате дълговете по метода „снежна топка“, който се фокусира първо върху най-малкия баланс, или по метода „лавина“, който се фокусира първо върху най-високата лихва.

Когато записвате месечните плащания и всички допълнителни плащания, шаблонът актуализира остатъчните салда и подчертава следващия дълг, на който да се съсредоточите. Форматите варират от списъци за отпечатване до таблици за изплащане на дългове в Google Sheets или Microsoft Excel, както и шаблони за работни пространства, които проследяват напредъка във времето.

Какво прави един шаблон за проследяване на изплащането на дългове добър?

Добрият шаблон за проследяване на изплащането на дългове ви помага да виждате ясно всяка сметка, да преглеждате стратегиите за изплащане, които отговарят на вашия паричен поток, и да проследявате стабилния напредък без допълнителна работа.

Идеалният шаблон трябва да включва:

Полета за текущ баланс, лихвен процент, минимални плащания, падежни дати и планирана сума за плащане.

Възможност за сортиране по метода „снежна топка” (започвайки с най-малкия баланс) или метода „лавина” (започвайки с най-високата лихва).

Автоматични суми за общия дълг, остатъчни салда и прогнозен график за изплащане

Извършвайте изчисления за общата лихва и платената лихва, като регистрирате месечните плащания и допълнителните плащания.

Ясен индикатор за следващия дълг, така че всеки нов долар да има задача

Прости и бързи актуализации в Google Sheets или Microsoft Excel с прозрачни формули.

Напомняния за промоционални лихви и предупреждения при извършване на минимални плащания могат да повишат разходите

👀 Интересен факт: Извлеченията от кредитни карти в САЩ трябва да показват колко време ще отнеме изплащането на баланса ви, ако плащате само минималната и фиксираната месечна сума, необходима за изплащането му в рамките на 36 месеца. Включете тези две цифри в следящото си устройство, за да гарантирате точността на плана си.

Безплатни шаблони за проследяване на изплащането на дългове на един поглед

Ето кратко резюме на най-добрите безплатни шаблони за проследяване на изплащането на дългове:

16 шаблона за проследяване на изплащането на дългове

Проследяването на дълговете обикновено се проваля преди плана. Балансите са изброени в електронна таблица, падежните дати са скрити в имейли, а в отделен AI чат с AI бота на банката си сте написали: „Кой дълг трябва да изплатя първо?“

Това е разрастване на работата в реално време – и дори простите решения изглеждат по-трудни, отколкото е необходимо.

ClickUp обединява всичко това в едно конвергентно AI работно пространство. Вашите салда, падежни дати, стратегия за погасяване и задачи за „извършване на плащането“ са на разположение заедно с документи, напомняния и AI.

Можете да регистрирате дълговете си веднъж, да настроите повтарящи се плащания, да добавяте допълнителни суми, когато имате такива, и да следите актуализациите на напредъка в реално време, вместо в пет различни раздела.

Ако искате пространство, което вече е подготвено за вземане на финансови решения, ClickUp Finance предлага готови изгледи и табла за бюджети, сметки и парични потоци.

Както го формулира един рецензент на G2:

Обичам също така, че съчетава толкова много инструменти в една платформа – документи, цели, чат и бели дъски, така че не се налага да превключвам между различни приложения.

Ето няколко практични шаблона за проследяване на изплащането на дългове, с които можете да започнете още днес.

1. Шаблон за личен бюджет на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте задачи в ClickUp, за да категоризирате разходите и да проследявате разходните позиции с шаблона за личен бюджет на ClickUp.

Шаблонът за личен бюджет на ClickUp обединява доходите, сметките и изплащането на дългове в един прост изглед, така че планът ви за изплащане на дългове да съответства на реалния паричен поток. Виждате всяка сметка, всеки падеж и сумата, която можете да се ангажирате да платите, без да се налага да гадаете.

Настройката отнема няколко минути. Можете да добавите текущия баланс, лихвения процент и минималните плащания за всяка сметка, след което да изброите месечните си плащания за жилище, комунални услуги и други основни нужди.

Когато регистрирате плащания и добавяте допълнителни плащания, остатъчните салда и сроковете за изплащане се актуализират автоматично. Винаги знаете на кой дълг да се фокусирате и дали днешното плащане ви държи в график.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Обобщете доходите, фиксираните разходи и плащанията по дълговете на едно място.

Сортирайте дълговете по най-малък баланс или най-висока лихва, за да съответстват на вашата стратегия за изплащане.

Проследявайте датите на плащане и минималните суми за плащане, за да избегнете такси.

Следете общата сума на дълговете, оставащите салда и общата сума на платените лихви, които се актуализират в реално време.

✨ Идеален за: Физически лица и собственици на малки предприятия, които искат прост бюджет, който да спомага за последователно изплащане на дълговете.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за амортизационен график за проследяване на плащанията по кредити и лихвите

2. Прост шаблон за бюджет на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Направете визуално представяне на бюджетните си категории с шаблона за опростен бюджет на ClickUp.

Бюджетите работят най-добре, когато са лесни за четене и бързи за актуализиране. Шаблонът за опростен бюджет на ClickUp ви предоставя ясен списък с приходите и разходите, бърз преглед на нетните парични средства и място, където да отбелязвате месечните плащания по кредитни карти или студентски заеми.

Можете да добавите категории веднъж, а след това да записвате разходите си в момента, в който се случват. Получавате визуална представа за това къде отиват парите ви, къде да направите икономии и колко средства са ви свободни за допълнителни плащания.

Ако предпочитате метода „снежна топка”, можете да използвате тези допълнителни средства, за да изплатите първо най-малкия баланс. Можете да използвате тези допълнителни средства, за да изплатите баланса с най-високата лихва, ако предпочитате метода „лавина”.

Споделянето или прегледането е лесно. Можете да отворите бюджетен план, да проверите сумите за този месец и да коригирате сумата за плащане за следващата седмица, без да пресъздавате електронната таблица.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Визуални категории за доходи, сметки и дискреционни разходи

Готови изгледи за бюджетен план, доходи, нетни парични средства, ръководство за начало и разходи.

Потребителски полета за проследяване на месеци, междинни суми и текущи суми

Бързо експортиране за споделяне на моментална снимка с партньор или съветник

Леки напомняния за преглед на падежните дати и месечните плащания

✨ Идеален за: Всеки, който иска прост бюджет, който освобождава средства за изплащане на дългове без сложна настройка.

💡Съвет от професионалист: Настройте напомняния в ClickUp за всеки падеж на дълг, за да не се налага да плащате такси за закъснение или да увреждате кредитния си рейтинг. Можете да създадете повтарящи се напомняния, които да ви уведомяват няколко дни преди падежа, като ви дават време да преведете средствата или да коригирате бюджета си. Напомнянията могат да се персонализират според приоритета – маркирайте дълговете с най-висока лихва като спешни, за да не ги забравяте. Бъдете винаги в крак с датите за погасяване с напомнянията на ClickUp

3. Шаблон за история на плащанията на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Управлявайте и проследявайте плащанията си от едно централно място с шаблона за история на плащанията на ClickUp.

Шаблонът за история на плащанията на ClickUp води текущ регистър на това, което плащате и получавате. Можете да отбележите сумата, датата, метода и референтен номер на плащането, а след това да го маркирате към сметки за кредитни карти, лични заеми или други финансови задължения.

Това е бърз начин да потвърдите минималните плащания, да следите падежните дати и да видите как се движи паричният поток през месеца.

Търсенето на отговори е лесно. Филтрирайте, за да намерите отворени позиции, прегледайте таблицата с клиенти за минали дейности или експортирайте чиста снимка за вашите записи. Трябва да покажете, че плащането от миналия месец е било отчетено навреме? То е точно там.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Едно място за записване на входящи и изходящи плащания

Изчистете статусите, за да видите какво е отворено или завършено.

Удобни полета за сума, метод, номер на разписка и бележки

Готови изгледи за въвеждане на разписки, бърз старт, таблица с клиенти и всички елементи

Нежни напомняния за предстоящи дати на плащане и месечни вноски

✨️ Идеален за: Физически лица, домакинства и малки екипи, които искат ясен одит, който да следи изплащането на дълговете и ежедневните сметки според графика.

💡Съвет от професионалист: ClickUp Brain може да чете вашите списъци и документи, да обобщава разходите от миналия месец по категории, да отбелязва превишенията и да изготвя графици за погасяване на дългове по метода „снежна топка“ или „лавина“ въз основа на вашите салда и лихвени проценти. Той може да превърне тези планове в задачи с дата и напомняния, така че вашият шаблон да се превърне в жива рутина. Опитайте подсказки като: „Обобщете разходите за този месец от списъка ми „Прост бюджет“ и подчертайте категориите над плана. “

„Създайте снежна топка от тези салда и годишни лихвени проценти, добавете падежни дати и задайте месечна допълнителна вноска от 3000. ”

„От какво мога да се откажа, за да постигна целта си за погасяване на дълговете в рамките на 12 месеца, да покажа два сценария и да актуализирам задачите си съответно?“ Обобщете разходите си и ги категоризирайте, за да улесните прегледа в края на месеца с ClickUp Brain

4. Шаблон за месечен отчет за разходите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте бюджета си и проследявайте разходите си бързо и лесно с шаблона за месечен отчет за разходите на ClickUp.

Шаблонът за месечен отчет за разходите на ClickUp предоставя единен, текущ отчет за месеца, който ви позволява да видите ясно разходите си, преди да ви изненадат.

Добавете обичайните фиксирани сметки и ежедневни разходи, след което ги категоризирайте съответно. Моделите се появяват бързо. Това прави изплащането на дълговете по-лесно, защото можете да освободите парични средства и да решите дали допълнителните плащания да отидат към най-малкия баланс или към дълга с най-високата лихва.

Когато искате отговори, не се налага да ги търсите. Сравнете този месец с миналия, вземете бърза снимка, която да споделите, и определете следващата сума за плащане с по-голяма увереност.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Едно място, където да записвате фиксираните и променливите разходи с ясни месечни суми

Категории, които показват лесни начини за спестяване

Лесно експортиране за ясна картина, когато имате нужда от нея.

Сравнения от месец на месец, за да забележите тенденциите навреме

Практичен начин да освободите средства за допълнителни плащания в плана си за погасяване на дългове.

✨️ Идеален за: Домакинства и малки екипи, които искат точна месечна отчетност, за да поддържат стабилно изплащане на дълговете.

💡 Професионален съвет: Преди да финализирате някакъв план, проверете бързо с този прост калкулатор за оценка на риска на ClickUp, за да откриете навреме рисковете, свързани с променливи лихви или такси за закъснение.

5. Шаблон за управление на финансите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте задачи с до 28 персонализирани статуса с шаблона за финансово управление на ClickUp.

Шаблонът за финансово управление на ClickUp обединява бюджетите, разходите и изплащането на дългове на едно място, така че да можете да съпоставите плана си с реалния паричен поток и да определите сума за плащане, която да спазвате.

Можете да добавите повтарящите се сметки, променливите разходи и финансовите си задължения, а след това да маркирате дълговете, които искате да приоритизирате. Ако предпочитате бързи резултати, фокусирайте се върху най-малкия баланс. За да минимизирате лихвите, изпращайте допълнителни плащания към сметката с най-високата лихва.

Във всеки случай ще получите по-ясна представа за следващата стъпка и нейното влияние върху сроковете за погасяване. С течение на времето можете да сравнявате месеците, да откривате категории, които да съкратите, и да решавате кога да увеличите месечните плащания. Снимката е лесна за споделяне с партньор или счетоводител, което улеснява вземането на решения.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте бюджетите и разходите заедно с изплащането на дълговете в едно работно пространство.

Вижте ясно паричния поток и определете реалистични месечни плащания.

Сравнете приоритетите на методите „снежна топка” и „лавина”, без да преработвате плана.

Отбележете предстоящи дати за плащане и подновяване, за да избегнете такси.

Споделете ясно обобщение за бързи прегледи и решения.

✨️ Идеален за: Собственици на малки фирми, свободни професионалисти и домакинства, които искат едно място, от което да управляват бюджетите си, да следят паричните си потоци и да насочват допълнителните си плащания към правилния дълг.

6. Шаблон за определяне на финансови цели на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте напредъка си и вземайте решения въз основа на данни с шаблона за определяне на финансови цели на ClickUp.

Целите работят само когато са съобразени с цифрите. Шаблонът за определяне на финансови цели на ClickUp ви помага да превърнете идеи като „изплащане на дългове“ или „спестяване на разходи за три месеца“ в ясни стъпки, които можете да проследявате.

За да постигнете това, можете да определите цели за изплащане на дългове, да добавите контролни точки за най-малкия баланс или дълг с най-висока лихва и да зададете постоянна месечна вноска, която не нарушава паричния поток.

Когато доходите или разходите се променят, коригирате следващата стъпка, вместо да пренаписвате целия план. Можете също да видите напредъка си. Преди да решите какво да направите по-нататък, можете да видите какво е наред, какво се нуждае от леко подтикване и къде допълнително плащане би помогнало най-много.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Превърнете общите си финансови цели в конкретни стъпки и етапи

Съгласувайте месечните плащания с паричния поток, за да бъде планът реалистичен.

Проследявайте напредъка си в изплащането на дълговете без допълнителни таблици.

Отбележете приоритетите, за да знаете на кой дълг да се фокусирате следващия път.

Споделете проста снимка, за да синхронизирате партньорите или колегите си.

✨️ Идеален за: Индивидуални лица и малки екипи, които искат ясни, измерими цели, които да ги насочват към стабилно изплащане на дълговете.

7. Шаблон за финансов анализ на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте приходите, разходите, печалбите, загубите и други с шаблона за финансов анализ на ClickUp.

Когато не вярвате на цифрите, решенията се забавят. Шаблонът за финансов анализ на ClickUp събира приходите, разходите, печалбите и загубите в ясен отчет, който можете да прочетете за минути. Получавате прости таблици, които се превръщат във визуални елементи, което улеснява обяснението на източника и местоназначението на парите.

Този шаблон се съчетава добре с план за изплащане на дългове. Можете да видите кои разходи се увеличават, колко свободни средства остават след месечните плащания и дали допълнителното плащане трябва да се приложи към най-малкия баланс или към дълга с най-висока лихва.

Картината се актуализира веднага щом промените въведените данни, така че не се нуждаете от втори лист, за да тествате идеите си. Запазете снимка за месеца или тримесечието, отговорете на бързи въпроси с един поглед и определете сумата за плащане за следващия месец с по-голяма увереност.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Един отчет за приходи, разходи и нетни резултати

Бързи диаграми, които улесняват откриването на тенденции

Прости сравнения месец за месец или тримесечие за тримесечие

По-ясна представа за паричния поток, за да се ориентирате в допълнителните плащания

Лесно експортиране за партньори, клиенти или съветници

✨️ Идеален за: Малки екипи и физически лица, които искат ясна финансова информация, която подпомага по-разумни решения за изплащане на дългове.

Бърз трик: Използвайте персонализираните полета на ClickUp за неща като бюджетирани срещу действителни разходи, доставчик и дата на плащане. Това означава, че проследяването на изплащането на дългове се вписва в по-пълна картина на това къде отиват парите ви, а не в отделен файл.

📖 Прочетете също: Трикове за оптимизиране на управлението на разходите и работния процес на екипа ви

8. Шаблон за лични дългове в Excel и Google Sheets от Template.net

Ако предпочитате удобството на електронна таблица, Excel или Google Sheets, шаблонът за лични дългове на Template.net е лесен за използване инструмент за изброяване на всеки баланс, лихва и падежна дата. Въведете текущия баланс, лихвения процент и минималните плащания за всеки заем или кредитна карта, а след това записвайте месечните плащания.

Можете да го използвате като таблица за изплащане на дългове и за двата подхода. Сортирайте по най-малкия баланс за метода „снежна топка“ или по най-високата лихва за метода „лавина“. Добавете колона за допълнителни плащания и ще видите, че оставащите баланси и сроковете за изплащане се движат в правилната посока.

Запазете копие за архива си, дайте копие на партньора си или експортирайте снимка, преди да зададете сумата за плащане за следващия месец.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Познат формат на електронна таблица в Excel и Google Sheets

Колони за текущ баланс, лихвен процент, падежни дати, минимални плащания и размер на плащанията.

Работи с метода „снежна топка” или „лавина”, без да променя настройките.

Бързи суми за общия дълг, остатъчните салда и общата изплатена лихва

Лесни за копиране и споделяне за преглед или актуализиране.

✨️ Идеален за: Потребители на електронни таблици, които искат чист, редактируем инструмент за проследяване на изплащането на дългове без допълнителни инструменти.

👀 Интересен факт: Малките победи са важни. Проучвания показват, че концентрирането на плащанията за погасяване на един дълг наведнъж повишава мотивацията и последователността, което е една от причините много хора да се придържат към метода „снежна топка”, дори ако методът „лавина” спестява повече лихви на хартия.

9. Шаблон за месечни дългове в Excel и Google Sheets от Template.net

Ако предпочитате месечен преглед, шаблоните за месечни дългове в Excel и Google Sheets от Template.net съхраняват всички падежни дати и плащания в един лист. Избройте всяка сметка с текущия й баланс, лихвен процент и минимално плащане, след което проследявайте месечните плащания.

Получавате ритъм за месеца, както и ясно място, където да записвате всички допълнителни плащания.

Споделянето с други хора също е лесно. Можете да изпратите листа на съветник, да запазите месечна снимка за архивиране и да коригирате сумата за плащане за следващия месец, без да пресъздавате нищо.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Познат формат в Excel и Google Sheets

Полета за текущ баланс, лихвен процент, минимални плащания и падежни дати

Месечно проследяване на сумата на плащанията и остатъчните салда

Работи с метода „снежна топка” или „лавина”, без да променя структурата.

Бързи суми за общия дълг и лихвите, платени до момента

✨️ Идеален за: Потребители на електронни таблици, които искат ясен месечен тракер за падежни дати, минимални плащания и допълнителни плащания.

💡 Съвет от професионалист: Проследяването на множество дългове – кредитни карти, студентски заеми, плащания за автомобил, лични заеми – означава наблюдение на салда, лихвени проценти, графици за плащане и напредък към целите за изплащане на различни сметки и кредитори. ClickUp BrainGPT ви помага да разберете данните за изплащането на дълговете си, без да се налага да изчислявате ръчно кои дългове да приоритизирате или как допълнителните плащания се отразяват на графика ви. Визуализирайте и оптимизирайте всяко решение за погасяване с ClickUp BrainGPT Ето как: Незабавни отговори за стратегия за дългове : Задайте въпроси на BrainGPT като „Ако платя допълнителни 200 долара този месец, към кой дълг трябва да ги приложа?“ и получите отговори въз основа на действителните данни за вашите дългове, проследявани в ClickUp.

Намерете историята на плащанията и документите мигновено : Търсете във всичките си задачи за проследяване на дългове, разписки за плащания и кредитни договори, за да намерите конкретни подробности за транзакции, промени в лихвените проценти или комуникации с кредитори, без да ровите в папки.

Регистриране на плащания с глас : Използвайте : Използвайте Talk to Text , за да регистрирате плащания, актуализирате салда или записвате допълнителни плащания без да използвате ръцете си – просто кажете „Регистрирай плащане от 150 долара към карта Capital One“, докато извършвате плащането.

Множество AI модели за финансови изчисления : Използвайте ChatGPT, Claude, Gemini и други AI модели , за да ви помогнат да изчислите различни сценарии за изплащане на дългове.

Автоматизирани обобщения на напредъка: Обобщете напредъка си в изплащането на дълговете през последния месец или тримесечие и генерирайте отчети въз основа на действителните данни за плащанията си.

10. Шаблон за организиране на дългове в Excel и Google Sheets от Template.net

Ако данните за вашите сметки са съхранени на различни места, шаблонът за организиране на дългове в Excel и Google Sheets от Template.net е организатор, който ги обединява в единен и ясен основен списък.

Въведете основната информация за всеки дълг в един лист, за да можете да видите общия размер на дълга, на кого дължите и какво следва, без да преминавате от един портал в друг.

Това е полезна първа стъпка, преди да изберете стратегия за изплащане. С всеки текущ баланс, лихвен процент, минимална вноска и падежна дата на едно място, можете бързо да откриете дълга с най-висока лихва или най-малкия баланс. Добавете допълнителна колона за плащания и ще видите как планът започва да се реализира.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Едно място, където да запишете кредитора, псевдонима на сметката, текущия баланс, лихвения процент, минималната вноска и падежната дата.

Допълнителни колони за промоционални лихви, статус на автоматично плащане и бележки

Филтри за сортиране по най-висока лихва или най-малък баланс за лавинообразно или снежнотопково погасяване.

Бързи суми за общия дълг и остатъчните салда

Изглед за печат на една страница, който можете да държите под ръка.

✨️ Идеален за: Всеки, който започва пътуване към освобождаване от дългове и иска да има цялостен, редактируем преглед на всички сметки, преди да избере метода „снежна топка” или „лавина”.

11. Шаблон за изплащане на дългове в електронна таблица от Credit Canada

Чрез Credit Canada

Ако искате ясен план без много формули, шаблонът за изплащане на дългове в електронна таблица на Credit Canada е точно това, от което се нуждаете. Избройте всеки дълг с текущия баланс, лихвен процент, минимална вноска и падежна дата, след което следвайте месечен график, който ви показва какво да платите следващия път.

Добавете допълнително плащане и таблицата ще актуализира графика за погасяване и общата лихва, за да видите веднага ефекта. Можете да запазите копие за себе си или да го споделите с партньор или съветник, и двамата ще виждате един и същ план.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Опростени колони за кредитор, баланс, лихва, минимална сума и падежна дата.

Вграден избор между метода „снежна топка” или „лавина”

Автоматични суми за общия дълг, остатъчни салда и платени лихви

Месечен график, който остава четлив

Работи в Google Sheets или Excel.

✨️ Идеален за: Всеки, който иска ясен работен лист, който показва плана и напредъка на един поглед.

👀 Интересен факт: Плащането на кредитна карта в средата на цикъла може да намали лихвите, тъй като много издатели ги изчисляват ежедневно, използвайки средния ви дневен баланс, така че по-ранното намаляване на баланса намалява лихвите, които се начисляват.

12. Шаблон за планиране и проследяване на изплащането на дългове в Excel от The Happy Giraffe

Чрез The Happy Giraffe

Искате ли електронна таблица, която ви дава както план, така и текущ дневник? Шаблонът Excel Debt Payoff Planner and Tracker Template от The Happy Giraffe прави и двете. Въведете името на всеки дълг, текущия баланс, лихвения процент, падежната дата и сумата, която можете да платите над минималната.

Този шаблон представя стъпките, които трябва да следвате, и поддържа прост лист за проследяване, който актуализирате, докато плащате. Този шаблон също актуализира очакваната дата за изплащане на дълговете ви. Можете също да използвате удобния калкулатор ClickUp Days, за да изчислите датата на изплащане от днес и да поддържате реална времева рамка.

Можете да ги копирате в Google Sheets или да ги запазите в Excel и да запазвате месечна снимка.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Планиране и проследяване в един файл

Работи с метода „снежна топка” или „лавина” веднага след инсталиране.

Ясни указания за следващия дълг с прост график на стъпките

Автоматични актуализации на прогнозната дата за изплащане на дълговете

Excel или Google Sheets, безплатни за изтегляне

✨️ Идеален за: Всеки, който иска безплатна, нестопанска електронна таблица, която показва следващата стъпка и проследява напредъка на едно и също място.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за проследяване на разходите в Google Sheets за оптимизиране на финансите ви

13. Проследяване на изплащането на дългове (5 в 1) от Vertex42

Чрез Vertex42

Ако искате един лист, на който да проследявате няколко дългове, Debt Payoff Tracker (5-in-1) от Vertex42 е най-лесният начин. Въведете всеки начален дълг и минимална вноска, а диаграмата ще попълни целевите суми за вас. Оцветявате квадратчетата или ги отбелязвате, когато постигнете етапи, и можете да запишете датата за всяка стъпка, за да виждате напредъка си.

Настройката също е лесна. Редактирайте етикетите, от които се нуждаете, избройте сметките си и сте готови да отбелязвате плащанията в един единствен изглед. Работи като PDF файл за печат или Excel файл, така че можете да запазите копие на бюрото си или на диска си.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте няколко дългове в един работен лист

Автоматично попълнени суми на целите, след като въведете началната дата на дълга и минималните суми.

Отбелязвайте или оцветявайте напредъка и отбелязвайте датите на завършване.

Работи в Excel или като редактируем PDF файл.

✨️ Идеален за: Всеки, който иска единен, принтируем тракер, който се актуализира сам.

14. Debt Snowball Tracker от Vertex42

Чрез Vertex42

Програмата Debt Snowball Tracker на Vertex42 е забавна и ясна. Въвеждате общата сума на дълговете си и програмата създава цел с снежни топки, които оцветявате, докато плащате. В Excel снежните топки се попълват автоматично с помощта на условно форматиране, така че напредъкът ви се показва без допълнителна работа.

Минималните и допълнителните полета за снежни топки са предоставени за справка, като фокусът остава върху инерцията. Получавате визуален стимул да продължите, както и лесен начин да видите колко далеч сте стигнали. Използвайте го, за да останете мотивирани между пълните проверки на бюджета. Оцветете няколко снежни топки след всяко плащане и наблюдавайте как целта се приближава.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Визуална цел, която се попълва, докато плащате вноските си

Автоматично оцветяване в Excel чрез условно форматиране

Прости референтни полета за минимални и допълнителни плащания

Опция за печат в PDF формат, ако предпочитате хартия и химикал.

✨️ Идеален за: Потребители на метода „снежна топка“, които искат бърз визуален резултат след всяко плащане.

15. Диаграми за пътя към освобождаване от дългове от Vertex42

Чрез Vertex42

Ако предпочитате месечна справка, Debt Free Journey Charts от Vertex42 предоставя визуално представяне на намаляващите салда. Записвате новото салдо всеки месец и фоновата картина се появява парче по парче, което прави напредъка лесно видим с един поглед.

Листът е съвместим с Excel. Използвайте проста формула като =EDATE(prevdate,1), за да преместите месеците напред и да поддържате хронологията подредена. Съчетайте го с основния си инструмент за проследяване на изплащането на дългове. Използвайте този раздел като месечен „плакат за напредъка“ и оставете бюджета си да се занимава с ежедневните цифри.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Месечен баланс с графично представяне на разходите

Лесно боравене с дати с вградена формула в Excel

Ясен визуален преглед, който можете да обсъдите с партньор или треньор.

Поддържа мотивацията между бюджетните сесии

✨️ Идеален за: Всеки, който иска проста месечна диаграма за напредъка, която показва динамиката на изплащането.

16. Таблица за проследяване на изплащането на дългове от Vertex42

Чрез Vertex42

Предпочитате ли да отбелязвате отметнатите полета? Таблицата за проследяване на изплащането на дългове от Vertex42 предоставя 200 клетки, които можете да оцветите или да зачеркнете при достигане на всяка цел. Добавете кредитора и минималната вноска в горната част, въведете началния дълг, отпечатайте и започнете да отбелязвате напредъка.

Те са достатъчно прости, за да ги залепите на хладилника или да ги държите до лаптопа си. Гледайки как таблицата се попълва, ще ви помогне да останете на път, дори когато месецът е натоварен. Използвайте я за един баланс или направете по една за всяка сметка. Паричният поток, който освобождавате, когато таблицата стигне до нула, става гориво за следващия дълг.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

200-клетъчна таблица, която оцветявате, докато плащате

Място за отбелязване на кредитора, минималната вноска и началото на дълга

Версии за печат в PDF и Excel

Чудесно като видимо напомняне между датите на плащане.

✨️ Идеален за: Визуални потребители, които предпочитат хартиени таблици, които показват постоянен напредък.

📮 ClickUp Insight: 78% от анкетираните се борят да останат мотивирани за дългосрочните си цели. Не е липса на мотивация – така е устроен мозъкът ни! Трябва да виждаме успехите, за да останем мотивирани. 💪 Именно в това се изразява ползата от ClickUp. Проследявайте постиженията си с ClickUp Milestones, получавайте незабавен преглед на напредъка с обобщения и оставайте фокусирани с интелигентни напомняния. Визуализирането на тези малки победи създава инерция за дългосрочен план. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp споделят, че могат да се справят с около 10% повече работа, без да се чувстват претоварени.

Изплатете дълговете си с ClickUp

Свободата от дългове се изгражда, а не се гадае. Тя идва от план, който можете да видите, малки корекции, които можете да направите без проблеми, и доказателство, че всяко плащане променя баланса в правилната посока. Сега разполагате с набор от шаблони, с които да проследявате общите суми, да планирате падежните дати и да изберете начина, по който предпочитате да плащате.

Ако искате едно място, където да съхранявате цифри, бележки и следващи стъпки, ClickUp ви предлага място за вашия план за изплащане на дългове.

Можете да водите счетоводството успоредно с бюджета си, да преглеждате месечния напредък, без да претърсвате раздели, и да коригирате графика, когато животът ви се промени. Методът на снежната топка и лавината за погасяване на дългове работят и в двата случая, защото планът и действията остават в същия изглед.

Изберете шаблон, определете темпо, което съответства на вашия паричен поток, и оставете редовните плащания да свършат тежката работа. Победата е яснота днес и инерция утре.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да организирате бюджета си и изплащането на дълговете си в едно работно пространство.