Как да изградите системи за управление на правните знания

Знанията на вашата адвокатска кантора са един от най-ценните й активи.

Но ако вашите адвокати не могат да намерят това, от което се нуждаят, когато им е необходимо, този опит може да се счита за несъществуващ. 🤦🏾‍♀️

С 62% от специалистите, които се борят да управляват прекалено многото време, прекарано в търсене на информация, кризата на контекста/необходимата информация може да бъде едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена съвременната работна сила днес.

Това засяга особено силно правния сектор, тъй като вашият бизнес зависи от намирането на ценната информация в подходящия момент.

Това ръководство ви запознава с това какво е управление на правните знания, защо е важно за ефективността на вашата фирма и обслужването на клиентите и как да изградите система, която наистина работи – с практични стратегии и инструменти, които правят споделянето на знания лесно и естествено.

Какво е управление на правни знания?

Управлението на правните знания е систематичен процес на събиране, организиране и споделяне на колективния опит на вашата адвокатска кантора. Това прави миналите проекти, правните проучвания и институционалните знания на вашата фирма незабавно достъпни за всеки, който се нуждае от тях. Става въпрос за превръщането на разпръснати информации в мощен ресурс, който може да се търси.

Този процес включва два вида знания. Първият е неявните знания, които представляват опитът и мъдростта на вашите старши партньори и опитни адвокати.

Второто е експлицитното знание, което включва всички документирани резултати от работата, като резюмета, договори и бележки от проучвания.

За разлика от общото управление на знания, правната област има специфични нужди. Вашата система трябва да обработва прецеденти, да управлява информация, свързана с конкретни въпроси, и да спомага за спазването на сложни нормативни изисквания.

Адвокатът/експертът по управление на знания често е натоварен с надзора на целия този процес, като гарантира, че интелектуалният капитал на фирмата е защитен и се използва ефективно.

Една силна система за управление на правните знания се основава на няколко ключови компонента:

Работни процеси за управление на документи : Това са централизирани цифрови библиотеки за всички ваши правни документи, с Това са централизирани цифрови библиотеки за всички ваши правни документи, с контрол на версиите и маркиране на метаданни.

Бази от знания: Представете си ги като структурирани колекции от най-добрите постижения на вашата фирма, включително прецеденти, шаблони и най-добри практики, организирани по области на дейност.

Възможности за търсене: Това са усъвършенствани инструменти, които могат да намерят точната информация, от която се нуждаете, в цялата ви база от знания, от конкретна клауза в договор до стратегия за минал съдебен процес.

Инструменти за сътрудничество: Това са платформи, които позволяват на вашите адвокати и практикуващи групи да споделят знания и да обсъждат въпроси в реално време.

Автоматизация, базирана на изкуствен интелект : Съвременните системи използват интелигентни функции, за да извеждат автоматично на преден план релевантни минали случаи и опит, спестявайки ви ръчното търсене. Съвременните системи използват интелигентни функции, за да извеждат автоматично на преден план релевантни минали случаи и опит, спестявайки ви ръчното търсене.

Съвременният софтуер за управление на правни знания отива далеч отвъд традиционните споделени дискове или интранет. Днешните системи комбинират работни потоци за управление на документи, бази от знания в областта на практиката, разширени възможности за търсене, инструменти за сътрудничество и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, която извежда на преден план релевантни минали случаи, без да се налага ръчно усилие. Целта е да се елиминира разпръскването на контекста, което принуждава адвокатите да преминават между несвързани имейл вериги, системи за документи и файлове по дела.

Логичната структура – или таксономията – е това, което прави тази работа възможна. Организирането на знанията ви с помощта на последователни метаданни, като тип на въпроса, отрасъл, юрисдикция или правен проблем, превръща изолираните файлове в институционална мъдрост, на която екипите могат да разчитат.

⭐ Представен шаблон Може да забележите, че шаблонът за управление на правни проекти може да промени изцяло централизирането на работата ви. Той ви помага да организирате всички тези променливи елементи – документи, бази от знания, сътрудничество и автоматизация – в повторяем, рационализиран процес, който целият ви екип може да използва. Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за управление на правни проекти на ClickUp, за да елиминирате ръчното въвеждане на данни и да сведете до минимум човешките грешки.

Защо управлението на правните знания е важно за съвременните адвокатски кантори

За много фирми ефективното управление на знанията вече не е опция, а е от съществено значение за поддържането на конкурентни стандарти на обслужване.

Ето основното предизвикателство, с което вероятно се сблъсквате: вашите адвокати прекарват огромна част от времето си в търсене на информация, вместо да се концентрират върху работата, за която се заплаща.

Това не се отнася само до загуба на приходи. То води до разочаровани адвокати, забавени отговори на клиенти и постоянно усещане, че се изобретява колелото наново.

Повишете ефективността и намалете неплатените часове

Всяка минута, която адвокатът прекарва в търсене на идеалното предложение от дело от миналата година или в пресъздаване на стандартна клауза от договор, е време, което той не може да фактурира на клиента. Ефективната система за управление на правните знания значително намалява това време за търсене, като прави резултатите от работата на вашата фирма незабавно използваеми. Това е основният камък за ефективно споделяне на информация с членовете на вашия екип.

Представете си следните често срещани сценарии във вашата фирма:

Повторна употреба на документи по дела: Вместо да започват от нулата, вашите сътрудници могат да намерят и адаптират предишни съдебни документи, договори или изследователски бележки за секунди.

Бърз достъп до експертни знания: Можете незабавно да идентифицирате кой колега има опит с конкретен правен проблем и да се възползвате от неговия опит.

Елиминиране на дублиращи се проучвания: преди да прекара часове в Westlaw, сътрудникът може да провери дали някой от фирмата вече е проучил този неясен регламент.

Въздействието върху ефективността на работния процес във вашата фирма е огромно. Когато младшите сътрудници имат достъп до подбрани шаблони и висококачествени прецеденти, те работят по-добре и по-бързо. Това означава, че старшите адвокати прекарват по-малко време в преглеждане и коригиране на основни грешки, което им дава повече свободно време за високоценна стратегическа работа.

Ако искате да улесните създаването и поддържането на база от знания, разгледайте шаблона за база от знания на ClickUp — той е изключително полезен начин да ускорите работата на екипа си и да поддържате институционалните си знания организирани.

Получете безплатен шаблон Шаблонът за база от знания на ClickUp предоставя рамка, в която екипите могат да създават и организират цифрова библиотека с информация.

Повторното използване на тези знания също така стандартизира подхода на вашата фирма към често срещани въпроси. Всеки започва от доказан шаблон, който отразява най-добрите практики на вашата фирма, което намалява грешките и ви помага да завършвате задачите по-бързо и последователно.

📮 ClickUp Insight: 1 от 4 служители използва четири или повече инструмента само за да създаде контекст на работното място. Ключова информация може да бъде скрита в имейл, разширена в Slack нишка и документирана в отделен инструмент, което принуждава екипите да губят време в търсене на информация, вместо да вършат работата си. ClickUp обединява целия ви работен процес в една унифицирана платформа. С функции като ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs и ClickUp Brain всичко остава свързано, синхронизирано и незабавно достъпно. Кажете сбогом на „работата около работата” и си върнете продуктивното време. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Предоставяйте по-добро обслужване на клиентите чрез институционални знания

Организирането на знанията на вашата фирма се превръща директно в по-добро обслужване на клиентите.

Когато вашият екип има незабавен достъп до подходящи прецеденти и стратегии от минали случаи, той може да отговаря на въпросите на клиентите по-бързо и с по-голяма увереност. Бързината и точността са от решаващо значение, когато клиентът се нуждае от отговор веднага.

Можете също така да покажете на клиентите, че помните тяхната история и предпочитания, като поддържате изчерпателни записи по делата, достъпни за всеки адвокат, който може да работи по техния случай. Това създава единен източник на информация, който гарантира последователни съвети в различните групи практики. Инструменти като шаблон за проследяване на правни дела могат да ви помогнат да създадете тези основи по-бързо.

Предаването или запазването на знания е друга огромна полза, особено когато ключов адвокат напусне вашата фирма. Без подходяща система, техният опит и познания напускат фирмата заедно с тях. Но когато сте събрали резултатите от тяхната работа, стратегиите по делата и бележките за клиентите в организирана система, тези ценни знания остават, за да бъдат полезни за бъдещи дела и нови членове на екипа.

💡Професионален съвет: Ако искате да поддържате вашите цифрови активи организирани и достъпни, шаблонът за управление на цифрови активи (DAM) е фантастичен ресурс, който ще ви помогне да централизирате и управлявате всички ваши правни документи и знания.

Как да изработите стратегия за управление на правните знания

Една силна стратегия за управление на знанията в адвокатска кантора зависи от процесите, които адвокатите действително ще следват, а не само от технологиите, насложени върху съществуващите навици.

Това изисква културна промяна във вашата фирма, подкрепена от последователни процеси и инструменти, които се интегрират безпроблемно в начина, по който вашите адвокати вече работят. Ето как можете да започнете. 🛠️

Започнете с одит на знанията

Преди да можете да организирате знанията на вашата фирма, трябва да разберете с какво разполагате и къде се намира то. Проведете интервюта с лидерите от различните ви практикуващи групи, за да идентифицирате най-ценните им знания. Трябва също така да анкетирате вашите сътрудници, за да разберете каква информация им е трудно да намерят. Този процес ще ви помогне да картографирате съществуващите ви знания и да идентифицирате критичните пропуски.

Определете ясно собствеността

Ако управлението на знанията е задача на всички, то бързо се превръща в задача на никого.

За да избегнете това, определете „шампиони по знания“ във всяка група от практикуващи. Тези лица са отговорни за поддържането на шаблони, актуализирането на прецеденти и гарантирането, че новите продукти на работата са правилно документирани. Те стават евангелисти на новата ви система и движат нейния успех.

Например, ако използвате инструмент като ClickUp, можете да разделите отговорностите като задачи в ClickUp и да ги възложите на конкретни членове на екипа, така че отговорностите да бъдат ясно определени и разпределени. Тази функция се поддържа и от вградения изкуствен интелект в ClickUp, с функции като AI Assign и AI Prioritize.

Използвайте AI Autofill задачи свойства, за да автоматично присвоявате хора и приоритети за работа

Най-добрият софтуер за управление на правни знания е този, който вашите адвокати действително ще използват.

Вместо да ги принуждавате да приемат изцяло нови системи, потърсете платформа, която се интегрира с съществуващите им работни процеси. Необходим ви е цялостен подход, който комбинира управление на документи, проследяване на дела и комуникация в екипа, за да се сведе до минимум разрастването на инструментите.

При оценяването на платформите обикновено трябва да търсите следното:

Характеристика Какво представлява Защо е важно за правните екипи Централизирано управление на документи с метаданни Единно хранилище за доклади, договори, проучвания и файлове по дела със структурирани полета (юрисдикция, проблем, страни, етап). Гарантира, че адвокатите работят с правилната версия и могат да извличат документи въз основа на правния и фактическия контекст, а не само въз основа на имената на файловете. Разширено, контекстно ориентирано търсене Търсене, което сканира документи, коментари, задачи, прикачени файлове и интегрирани данни с разпознаване на правна терминология. Помага на адвокатите да намират клаузи, аргументи и предишни стратегии за секунди, което намалява времето за проучване и предотвратява дублирането. Управление на шаблони, прецеденти и наръчници Система за съхранение, актуализиране и разпространение на образци на документи, наръчници за преговори и стандартни работни процеси. Запазва институционалното качество, съкращава времето за изготвяне на документи и гарантира последователност в работата на различните групи. Сътрудничество, фокусирано върху конкретни случаи Инструменти, които свързват дискусиите, задачите, графиците и документите директно с всеки отделен случай. Предотвратява разпръскването на знания в имейли и чатове, като създава пълна и надеждна документация за това как са взети решенията. Автоматизация на работния процес Автоматизирани стъпки за цикли на преглед, приключване на дела, маршрутизиране на документи или известия. Намалява административната работа, елиминира пропуснатите стъпки и гарантира, че знанията се събират като естествена част от работния процес. Управление на информацията и контрол на съответствието Разрешения, одитни следи, правила за съхранение, регистри за достъп и политики за управление на данните. Осигурява поверителност, избягва етични нарушения и поддържа регулаторните и клиентски изисквания за съответствие. Гъвкава таксономия и класификация Многостепенна категоризация по области на практика, проблеми, сегменти на индустрията, нива на риск или видове въпроси. Позволява на системата да отразява начина, по който правните екипи работят и се развиват с появата на нови специалности или нужди на клиентите. Интеграция с инструменти за проучване и производителност Връзки с електронна поща, календари, инструменти за правни проучвания, DMS, eDiscovery и отчитане на работното време. Намалява разпространението на инструменти и гарантира, че знанията не се загубват в изолирани системи; всичко се събира в един свързан център. Интуитивно потребителско изживяване Прост и достъпен интерфейс, който изисква минимално обучение и се вписва в ежедневните работни процеси. Насърчава приемането на всички нива на старшинство, като предотвратява KM да се превърне в „допълнителна задача“, която адвокатите избягват. Мащабируемост и дългосрочна адаптивност Инфраструктура, която поддържа разрастващи се практики, повече потребители, повече въпроси и по-сложни таксономии. Гарантира, че системата за управление на знанията остава надеждна и ефективна, докато фирмата се разраства или реорганизира своите практикуващи групи.

Тези възможности гарантират, че вашият център за знания става част от ежедневната правна работа, а не допълнителна система, която адвокатите се чувстват длъжни да актуализират.

Гледайте този видеоурок, за да видите как да създадете и управлявате база от знания, базирана на изкуствен интелект, която наистина работи за вашия екип, с практически демонстрации за организиране на документи, обучение на изкуствения интелект и намаляване на времето за търсене на информация.

Създаване на стандарти за управление

За да поддържате хранилището си с знания чисто и полезно, се нуждаете от правила. Установете ясни конвенции за именуване на документи, определете изисквания за метаданни за всички нови въпроси и дефинирайте политики за съхранение, за да решите какво да запазите и какво да архивирате.

💡Съвет от професионалист: Управлението на този шаблон за библиотека с SOP гарантира, че вашата система остава надежден източник на информация.

Насърчавайте приемането чрез демонстрирана стойност

Не се опитвайте да внедрите новата система в цялата фирма наведнъж. Започнете с пилотна група от адвокати, които са готови да подобрят работните си процеси. Документирайте първите им успехи – например колко бързо са намерили важен прецедент или са повторно използвали сложен договор – и споделете тези успешни истории, за да създадете импулс.

Ключът е да превърнете споделянето на знания в естествена част от работния процес, а не в допълнителна задача. Когато вашият екип може да събира информация и да намира данни, без да напуска основното си работно място, управлението на знания става автоматично.

Как да създадете свой център за правни знания в ClickUp

Превръщането на стратегията за знания в ежедневна практика изисква система, която събира информация в момента, в който тя се създава. Тя трябва да ви помага да запазите контекста и да улеснява извличането на знания.

Подходящата структура ще ви помогне да елиминирате разпръскването на контекста – когато екипите губят часове в търсене на необходимата им информация в несвързани приложения, претърсване на файлове и повтаряне на актуализации на различни платформи – като обедините всичко в една унифицирана платформа, където проекти, документи, разговори и анализи са на едно място, като например ClickUp.

Нека разгледаме как ClickUp може да ви помогне в това отношение:

1. Създайте последователна структура с помощта на потребителски полета

Правните екипи работят по определени модели: области на практика, юрисдикции, размер на сделките, видове проблеми, регулаторни теми. Потребителските полета на ClickUp ви позволяват да пренесете тези модели директно в работното си пространство, така че всеки случай да съдържа метаданните, на които разчитат адвокатите. Вместо да преминавате през статични папки, вашият екип може да филтрира, групира и сравнява случаи въз основа на реални правни критерии. Това превръща работното ви пространство в жив индекс на опита на вашата фирма, а не просто в хранилище на документи.

Проследявайте, сортирайте и филтрирайте работата без усилие, превръщайки данните в полезни знания с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

2. Документирайте и стандартизирайте най-добрата работа на вашата фирма с ClickUp Docs и изготвяне на документи с помощта на изкуствен интелект

Интелектуалният капитал на една фирма често е заключен в отделни досиета по дела или в главите на старшите адвокати. ClickUp Docs предоставя на екипите структурирано място, където да превърнат този опит в живи, споделяеми ресурси – типови клаузи, наръчници за практиката, ръководства за приемане на дела, схеми за съдебни спорове или шаблони за работа с клиенти.

Тъй като Docs се интегрира директно с делата, адвокатите могат да изготвят и усъвършенстват съдържанието в същото работно пространство, в което се извършва работата.

AI помощта на ClickUp ускорява този процес. Адвокатите могат да превърнат грубите бележки в изпипани указания, да генерират първи чернови списъци от минали дела или да обобщят сложни истории на дела в документи с прецеденти, които могат да се използват повторно. Вместо да започват от нулата, екипите надграждат върху предишните идеи на фирмата. С течение на времето това създава кохерентна библиотека от стандартен език и най-добри практики, която отразява начина, по който фирмата действително работи, и помага на по-новите адвокати да се приспособят към установения подход на фирмата от първия ден.

Съчетайте ClickUp Docs с ClickUp Brain, за да генерирате по-бързо документи, свързани с познания.

3. Събирайте знания автоматично чрез автоматизации, базирани на конкретни случаи

Управлението на знанията се проваля, когато зависи от адвокатите да спрат, за да „попълнят нещо по-късно“. Автоматизациите и AI агентите на ClickUp вграждат събирането на информация в самия цикъл на работа по даден случай.

Когато даден случай приключи, системата може да присвои кратко резюме, да подкани за качване на окончателните документи или да препрати ключови файлове към вашата библиотека с прецеденти. Това гарантира, че трансферът на знания се осъществява в точния момент, когато информацията е все още свежа, без да се налага на никого да помни допълнителна административна задача.

Ето един работен процес, който илюстрира този случай на употреба:

4. Намалете времето за търсене с унифицирана, богата на контекст търсачка

Едно от най-големите препятствия пред правната продуктивност е търсенето в несвързани системи. Enterprise Search на ClickUp елиминира тази фрагментация, като търси задачи, документи, прикачени файлове и интегрирани източници от едно място.

Адвокатите не е необходимо да проверяват пощенските си кутии, стари дискове или стари Slack низове – пълният запис на даден случай и подобни случаи се появява в един консолидиран изглед. Ползата е кумулативна: по-малко превключване между инструменти, по-бързо припомняне на прецеденти и по-малко часове, загубени в търсене на контекст.

ClickUp Enterprise Search ви помага да съберете цялата работна информация на едно място.

5. Съхранявайте институционалната памет с ClickUp Brain

Когато екипите се променят или задачите се прехвърлят на други лица, институционалната памет често изчезва заедно с хората, които я притежават.

ClickUp Brain преодолява тази празнина, като предоставя контекста на въпроса при поискване. Когато адвокат зададе въпрос на Brain – в рамките на задача, коментар или дискусия – той отговаря, използвайки действителния работен продукт и историята във вашето работно пространство.

AI инструментът може да извади на повърхността минали случаи, свързани клаузи или по-ранни дискусии, които иначе биха останали скрити. Това намалява зависимостта от неформални мрежи за знания и прави колективния опит на вашата фирма достъпен за всички.

6. Нека системата да узрява с всеки завършен случай

След като таксономията, шаблоните, автоматизациите и слоят за търсене са на място, вашият център за знания расте органично. Всяка приключена задача, усъвършенстван списък за проверка и записвана дискусия укрепват системата.

Адвокатите започват да му се доверяват, защото то отразява реалната работа на фирмата, а не е абстрактна библиотека, отделена от ежедневната практика. С течение на времето това се превръща в един от най-ценните активи на вашата фирма: непрекъснато актуализиран архив на начина, по който вашият екип мисли, изготвя проекти, взема решения и печели.

📖 Прочетете повече: Примери за използване на AI Enterprise Search

Често срещани пречки, които възпрепятстват управлението на правните знания, и начини за преодоляването им

Въпреки ясните ползи, много инициативи за управление на правните знания се провалят, когато преминат от планиране към практика. Пречките рядко са от технически характер.

Те произтичат от начина, по който е структурирана правната работа, от начина, по който адвокатите управляват информацията, и от начина, по който фирмите съхраняват институционалната си памет. Ранното преодоляване на тези пречки прави вашата програма за знания много по-успешна и много по-ценна с течение на времето.

Предизвикателство Защо се случва това Как да го решим Работата, основана на прецеденти, не е подложена на последователна курация ❗️Фирмите разчитат в голяма степен на предишна работа, но адвокатите запазват свои собствени версии, без да има споделен процес за идентифициране на „златни стандарти“ за документи. ✅ Създайте проста, повтаряема процедура за преглед при приключване на даден случай. Определете прегледащи лица, които да включват само висококачествени документи в библиотеката с прецеденти. Знанията се събират на ниво документ, а не на ниво дело ❗️Самите документи не предават стратегията, мотивите, динамиката на преговорите или повратните моменти – местата, където се крие истинският опит. ✅ Добавете кратки, структурирани резюмета на ключови моменти. Няколко изречения контекст значително увеличават стойността на повторното използване. Практикуващите групи използват различни структури и норми ❗️Екипите, занимаващи се с съдебни спорове, корпоративни въпроси, регулаторни въпроси и вътрешни въпроси, категоризират работата по различен начин, което води до фрагментация. ✅ Въведете гъвкава таксономия: стандартизирайте основните полета (например юрисдикция, тип дело), като същевременно позволявате слоеве, специфични за практиката. Адвокатите разчитат на лични системи, които им се струват по-бързи ❗️Папките в Outlook, частните дискове и личните колекции от прецеденти са по-познати и ефективни от новия инструмент за управление на знания. ✅ Уверете се, че централната система спестява време на адвокатите от първия ден. Ускорете търсенето, намалете стъпките и интегрирайте събирането на информация в ежедневния им работен процес. Без ясна собственост знанията стават остарели ❗️Шаблоните, контролните списъци и указанията бързо се разминават с променящите се правни изисквания и практики на фирмата. ✅ Назначете „шампиони по знания“ във всяка група от практикуващи. Задайте леки тримесечни или полугодишни цикли на обновяване, фокусирани върху активите, които адвокатите действително използват. Големият обем документи претоварва ръчните процеси ❗️Фирмите генерират хиляди документи месечно; ръчното маркиране или архивиране става неуправляемо. ✅ Използвайте автоматизация за приключване на дела, маркиране, препращане за преглед и първоначална класификация, за да намалите ръчния труд и да поддържате точността на системата във времето.

Управлявайте знанията си с ClickUp

Управлението на правните знания е трансформираща практика за всяка модерна адвокатска кантора.

То превръща екипа ви от реактивно търсене в проактивно споделяне на знания, което повишава ефективността, подобрява управлението на клиентите и защитава най-ценния актив на вашата фирма – колективния опит. Разликата между система, която събира прах, и такава, която предоставя реална стойност, често се свежда до избора на платформа, която вашите адвокати действително ще използват.

С помощта на AI-базираната търсачка на ClickUp, която разбира правния контекст, персонализирани шаблони за всеки тип дело и автоматизации, които събират знания за вас, вие не само организирате информацията, но и разширявате експертния опит на вашата фирма.

Когато управлението на правните знания се прилага разумно, то укрепва споделянето на знания между практикуващите групи, подобрява надзора върху делата и запазва експертния опит, който определя репутацията на вашата фирма.

Готови ли сте да изградите по-интелигентна и по-ефективна фирма? Започнете безплатно с ClickUp и вижте разликата сами. ✨

Често задавани въпроси

Управлението на правните знания е практика за събиране, организиране и повторна употреба на колективния опит на адвокатската кантора – минали дела, документи, проучвания и практически познания – така че адвокатите да имат достъп до правилната информация в подходящия момент.

То намалява неплатеното време за търсене, предотвратява дублирането на работата, подобрява последователността по делата, ускорява изготвянето на документи и гарантира, че експертният опит остава в рамките на фирмата, дори когато екипите се променят. То също така пряко подобрява обслужването на клиентите, като прави предишните стратегии и контекст незабавно достъпни.

Една стабилна система включва централизирано управление на документи, библиотеки с прецеденти, разширено търсене, стандартизирани шаблони, инструменти за сътрудничество и управление на имената, метаданните и съхранението. Все по-често фирмите разчитат и на изкуствен интелект, за да автоматизират класификацията и да извеждат на повърхността подходящата информация.

Съвместимо е с работните процеси на адвокатите и интегрира събирането на знания в ежедневната работа по делата. Започнете с пилотна група, за да докажете стойността му, и разширявайте приложението му с нарастването на приемането му.

Изкуственият интелект помага чрез обобщаване на документи, създаване на първоначални чеклисти и шаблони, идентифициране на свързани въпроси, предлагане на подходящи клаузи и подобряване на точността на търсенето. Той намалява ръчния труд, който обикновено е необходим за поддържане на системи за знания, и улеснява намирането на институционален опит.