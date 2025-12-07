Училищните бележки са основно академичното резюме на един ученик. Те показват какви предмети е изучавал, колко кредити е спечелил и какви резултати е постигнал през четирите години – всичко това на една страница.

Освен това, над 1800 институции в САЩ са премахнали изискванията за SAT/ACT, което означава, че историята на курсовете, оценките и ясната скала за оценяване имат по-голяма тежест, когато някой преглежда досието на даден студент.

Това ръководство събира безплатни, готови за употреба шаблони за бележки от гимназията. Ще разгледаме основните характеристики на всеки шаблон и ще очертаем какво прави един добър формуляр за бележки. Като бонус ще споделим най-добрите предложения за учители, училищни администратори и родители, които обучават децата си у дома.

Топ 10 безплатни шаблони за бележки от гимназията на един поглед

Ето обобщаваща таблица с нашия избор на 10-те най-добри шаблони за бележки от гимназията (включително тези от ClickUp ):

Ето вашата таблица с колоната „Най-добри функции“, пренаписана за по-голяма яснота и последователност, следвайки стила на шаблона „Weekly Coffee Chat“:

Какво представляват шаблоните за бележки от гимназията?

Шаблонът за бележки от гимназията е готов документ, който стандартизира начина, по който записвате академичната история на ученика. Той включва най-важната информация на едно място: информация за ученика, курсове в гимназията по семестър, кредити, за които се е кандидатствало и които са получени, оценки с букви, скала за оценяване, изчисления на средния успех (GPA) и място за бележки като курсове с отличие, курсове с двойна регистрация или повторени класове.

Много версии включват и полета за дата на дипломиране, подпис на съветник или администратор и опционален печат за официален транскрипт.

Тези шаблони се предлагат в обичайни формати като Google Docs, Google Sheets и PDF, така че можете да ги отпечатате или споделите в цифров формат.

Родителите, които обучават децата си у дома, могат да адаптират същия формат за бележки от гимназията, като добавят името на училището, учебната година и описания на курсовете, за да изяснят изучаваната материя.

Какво прави един шаблон за бележки от гимназията добър?

Ето какво трябва да прави идеалният шаблон за бележки от гимназията:

Покажете най-важното с един поглед: информация за учениците, курсове, групирани по семестър, кредити, за които са се записали и които са спечелили, оценки с букви и ясна скала за оценяване.

Актуализирайте автоматично средния успех за семестъра и общия среден успех, когато въвеждате оценките, без да се налага да правите допълнителни изчисления.

Работете правилно с различни видове курсове, включително курсове с отличие, AP, IB и двойна регистрация.

Общият брой кредити е посочен в долната част, като повторенията и едносеместриалните курсове са ясно обозначени.

Включете място за датата на дипломирането, място за подпис, данни за контакт с училището и опционален печат за официални транскрипти.

Експортирайте безпроблемно в PDF, като запазите редактируема версия в Google Docs или Google Sheets за бързи корекции.

Топ 10 безплатни шаблони за бележки от гимназията

Училищните документи често са разпределени в различни системи. Черновият вариант на бележника се съхранява в една папка, описанията на курсовете – в друга, кредитите са организирани в електронна таблица, а изчисленията на средния успех (GPA) съществуват само в докладите.

Тази бъркотия е Work Sprawl – разпръснатите задачи, документи и актуализации, които скриват подробности и отнемат време.

Ако формализирате начина, по който се съхраняват записите и материалите от курсовете, една солидна система за управление на знанията ще гарантира, че всичко е достъпно за търсене и последователно през цялата учебна година.

ClickUp събира всичко в едно конвергентно AI работно пространство, така че данните от бележките ви, списъците с курсове, скалата за оценяване и бележките ви са на едно място. Можете да създадете ClickUp Doc за бележките на студента, да прикачите описания на курсовете, да проследявате кредитите с персонализирани полета и да поддържате единен източник на информация, който всеки от екипа може да прегледа.

👀 Интересен факт: През цикъла 2023–24 г. около 5% от колежите, членуващи в Common App, изискваха резултати от SAT/ACT, което означава, че бележките и строгостта на курсовете получиха още по-голямо внимание.

1. Шаблон за отчет за напредъка на учениците в ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте точни отчети за родители, администратори или други заинтересовани страни с шаблона за отчет за напредъка на учениците на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Student Progress Report Template ефективно организира представянето на учениците, бележките за поведението им и контактите с тях на едно място, което е лесно за управление.

Шаблонът използва структурирани потребителски полета за часове, усилия и контакт с родителите, а вградените изгледи като „Ръководство, Нуждае се от внимание, Проблеми с поведението и Списък“ улесняват прегледа на класа и фокусирането върху тези, които се нуждаят от подкрепа.

Ясните статуси отразяват пътя от „Добър успех“ до „Нуждае се от внимание“ или „Нуждае се от укрепване на увереността“, а когато дойде време да актуализирате оценките или да споделите доказателства за конференции, можете да експортирате чист отчет.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Записвайте напредъка, наблюденията и последващите действия в единен източник на информация.

Открийте рано учениците в риск с изгледа „Нуждае се от внимание“

Стандартизирайте бележките с персонализирани полета за поведение, усилия и часове.

Прегледайте бързо целия клас в изглед „Списък“ и разгледайте отделните записи.

Експортирайте кратки отчети, които можете да използвате като справка при актуализиране на академичната справка на студента.

✨ Идеално за: Учители и съветници, които искат последователно проследяване на напредъка, което се отразява ясно в бележниците и записите в края на срока.

💡 Съвет от професионалист: Ако искате този инструмент за проследяване на напредъка да се интегрира с всичко останало, което използвате за вашия клас или университет, ClickUp for Education ви дава по-пълна картина. Можете да създавате учебни програми и бази от знания в Docs, да съхранявате планове за уроци и крайни срокове в задачи и да управлявате курсови работи, информация за студенти и административна работа на едно място.

2. Шаблон за отчет за производителността на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте автоматизирани отчети, за да сте в крак с новостите без допълнителни усилия, с шаблона за отчет за производителността на ClickUp.

Шаблонът за отчет за представянето на ClickUp, макар и създаден за работна среда, е отлична отправна точка за изготвяне на подробен транскрипт за гимназията. Можете да вписвате оценките за семестъра, да проследявате средния успех (вместо KPI и етапи) и да документирате завършените курсове в структуриран, лесен за четене формат. Можете също да добавите персонализирани полета за стандартизирани тестови резултати, записи за присъствие и коментари на учители, което улеснява събирането на цялата информация, която колежите и комисиите за стипендии търсят.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Съхранявайте оценките, тестовете и бележките по задачите на едно място, за да ги преглеждате по-бързо.

Сканирайте тенденциите и напредъка с един поглед с структурирани раздели.

Стандартизирайте актуализациите, като използвате персонализирани полета и ясни статуси.

Превключете изгледа, за да видите натоварването, графиците и седмичните обобщения.

Споделете ясен доклад със заинтересованите страни, без да пресъздавате слайдове.

✨ Идеално за: Ръководители на отдели, академични координатори и собственици на проекти, които искат ясни седмични или месечни отчети за работата, свързани с работата.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата; това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове.

3. Шаблон за бележник на ClickUp

Получете безплатен шаблон Лесно идентифицирайте областите, в които учениците се нуждаят от подобрение, с шаблона за бележник на ClickUp.

„Въведох ли този тест и го оцених ли правилно?“ Всеки учител е имал такъв момент преди изготвянето на отчетите за напредъка. Когато оценките се намират в различни раздели и лепящи се бележки, изчисляването на крайните оценки отнема повече време от самото оценяване.

Ясен бележник, който сумира, изчислява средни стойности и съхранява бележки на едно място, прави цялата седмица по-спокойна. Шаблонът за бележник на ClickUp централизира оценките, коментарите и тенденциите, така че можете да проследявате представянето на учениците в един единствен изглед. Използвайте персонализирани полета за средни стойности за „Участие“, „Дълъг тест“, „Месец“ и „Домашна работа“ и оставете шаблона да сумира резултатите без допълнителни изчисления.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Съхранявайте всички оценки и коментари на едно организирано място.

Изчислете средни стойности и крайни оценки, без да създавате нови формули.

Прегледайте класа по участие, за да откриете кой се нуждае от подтикване.

Използвайте рубрики, за да изясните очакванията и да ускорите последователното оценяване.

Експортирайте кратки отчети за оценките за конференции и актуализации на транскрипти.

✨ Идеално за: Учители, които искат подреден, удобен за рубрики бележник, който автоматично актуализира средните оценки и поддържа бърза комуникация с родителите.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите оценките на ученика за срока в кратко, подходящо за бележки резюме, да подчертаете разликите в тежестта на отличията и AP и да изброите липсващите или закъснелите елементи, които влияят на крайните оценки.

4. Шаблон за задачи в клас на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съобщавайте задачите и крайните срокове на учениците с шаблона за задачи в клас на ClickUp.

„Пуснах ли лабораторната работа, промених ли крайния срок за есето и напомних ли на Period 3 за теста?“ Всички сме преживявали тази суматоха. Шаблонът ClickUp Class Assignments Template събира всичките ви курсови работи на едно място. Шаблонът ви предлага изгледи „Списък, Списък по краен срок, Изпити, Доклади и Започнете оттук”, за да можете да планирате седмицата, а вашите ученици да видят какво предстои.

Споделяйте крайни срокове, прикачвайте рубрики и филтрирайте по клас или седмица, когато е време за подготовка. Можете също да добавите допълнителни бележки, инструменти за учене, приложения за продуктивност за ученици и друга полезна информация на едно място.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Съхранявайте всички задачи, инструкции и крайни срокове на едно място.

Сортирайте по клас, тема или статус, за да видите какво изисква вашето внимание в момента.

Подгответе се предварително с изгледите „Изпит“ и „Документ“, за да не се наслагват крайните срокове.

Добавете персонализирани полета и прикачени файлове, за да знаят учениците какво означава „добър“.

Проследявайте напредъка в реално време и намалете броя на съобщенията за проследяване.

✨ Идеално за: Учители, които искат лесна за употреба и организирана система за планиране, обявяване и проследяване на учебната работа в различните раздели.

Бърз трик: Опитайте Brain MAX, за да подобрите проследяването на представянето на вашите ученици. Ето как: Използвайте Talk to Text в ClickUp Brain MAX, за да записвате бързи обосновки за промени в оценките по време на час и да ги прикачвате към досието на ученика за ясни одитни следи.

С множество премиум LLM на Brain MAX, като Gemini, Claude и GPT, можете да изберете най-добрия AI модел за обобщаване, анализиране или генериране на обратна връзка от учениците.

Освен това, вътрешната унифицирана функция за търсене ви позволява да намирате незабавно всяка бележка, коментар или запис в работното си пространство, така че никога няма да изгубите важни данни или документи за учениците. Не забравяйте, че ClickUp Brain и Brain MAX се учат от вашето работно пространство, така че могат да извличат официалната скала за оценяване и да преобразуват процентите в букви, като по този начин осигуряват последователно изчисляване на средния успех (GPA) във всички класове.

5. Шаблон за присъствена листа на ClickUp

Получете безплатен шаблон Открийте тенденции и несъответствия в посещаемостта с шаблона за присъствие на ClickUp.

„Кой е тук, кой закъснява и кой трябва да се регистрира?“ Моментът на преброяването задава тона на деня. Шаблонът за присъствие на ClickUp събира имена, статуси и кратки бележки в един прост изглед за преброяване, така че можете да прегледате присъствието за секунди.

Маркирайте учениците като „Присъстващ“, „Закъснял“, „Отсъстващ“ или „Планиран“ и добавете контекст с помощта на персонализирани полета. Ако ви е необходима моментална снимка за администраторите или семействата, филтрирайте по дата, клас или статус и експортирайте ясно обобщение, без да преписвате нищо.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Провеждайте бързо преброяване и поддържайте надеждна история за всеки ученик.

Записвайте причини и данни за контакт с помощта на персонализирани полета, които можете да сортирате.

Използвайте формуляра за присъствие, за да регистрирате записите от всяко устройство за секунди.

Филтрирайте по дата, клас или статус, за да откриете модели и да проследите бързо

Експортирайте подредени обобщения за доклади или комуникация с родителите.

✨ Идеално за: Учители и координатори, които искат незабавно и надеждно проследяване на присъствието с полезна информация за последващи действия.

Искате да разберете как да създадете последователни и безгрешни формати на транскрипти с помощта на шаблони за многократна употреба в ClickUp? Гледайте това видео, за да научите повече:

6. Шаблон за образование на студенти ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте планове за проекти с крайни срокове, за да гарантирате навременното завършване на задачите с шаблона за образование на ClickUp Student.

Някога гледали ли сте семестриален план и си помислили: „Това прилича на три календара и една мечта“? Шаблонът за образование на ClickUp организира вашите курсове, етапи и кредитни единици на едно място.

Използвайте „Учебна програма“, за да планирате часовете и крайните срокове, „Предварителни условия“, за да потвърдите какво трябва да се случи първо, и „Ръководство за начало“, за да получите съвети и ресурси.

Потребителските полета като номер на курс, статус на курс, кредитни единици, имейл и крайна оценка позволяват търсене по подробности. След това можете да добавите задачи за задания, да зададете срокове и да прегледате всичко в диаграма на Гант, когато имате нужда от цялостна картина.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Поддържайте часовете, задачите и кредитите в една организирана визуализация.

Вижте предварителните изисквания и избегнете конфликти в графика, преди те да възникнат.

Проследявайте напредъка с ясни статуси и филтрирайте по курс или седмица.

Използвайте персонализирани полета, за да поддържате данните за курсовете подредени и лесни за търсене.

Планирайте предварително с графици, които показват какво трябва да се направи и кога.

✨ Идеално за: Студенти и съветници, които искат надеждна система за планиране на курсове, проследяване на натоварването и поддържане на кредитите.

💡 Съвет от професионалист: ClickUp for Students превръща „Ще си спомня по-късно" в реален план. Учениците могат да съхраняват часове, задачи, изпити, клубове и лични проекти в едно работно пространство, като използват задачи, календари и списъци за проверка, за да не пропускат крайните срокове.

7. Шаблон за академична бележка в PDF формат от Template. Net

PDF шаблонът за академична бележка от Template. Net ви предлага професионален дизайн с раздели за информация за студента, списъци с курсове по семестър, оценки с букви, кредити, за които сте се записали и които сте получили, както и място за показване на средния успех (GPA).

Той е редактируем и подходящ за печат, така че можете да правите бързи актуализации в редактор и да експортирате готовия файл за архивиране. Можете да го използвате, за да запазите скалата за оценяване видима и общия брой кредити в долната част, както и да добавите кратки бележки, когато даден курс се нуждае от контекст. Ако съставяте транскрипт на студент за трансфер или пакет за стипендия, този формат поддържа яснота и последователност.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Започнете с чист, професионален PDF файл, който изглежда официален още от самото начало.

Записвайте курсовете по семестър с полета за кредити и оценки с букви.

Дръжте GPA и общия брой кредити на видно място за бърза проверка.

Редактирайте цифрово, след което отпечатайте или споделете като готово свидетелство.

Използвайте полетата за бележки, за да поясните повторения, тежестта на отличията или двойната регистрация.

✨ Идеално за: Учители, регистратори и родители, които обучават децата си у дома и искат прост, подходящ за печат формат на бележки, който могат да финализират бързо.

👀 Интересен факт: През 2019 г. около 35% от завършилите гимназия в САЩ са посещавали поне един курс с двойна регистрация, като участието е било значително по-високо в селските райони.

8. Шаблон за бележки от гимназията от Scribd

Чрез Scribd

Имали ли сте някога нужда от бърз, подходящ за печат транскрипт, който да изглежда официален? Когато събирате документи за трансфер, стипендия или пакет за прием в колеж, готовият за попълване макет е по-добър от борбата с формули. Scribd предлага няколко шаблона за транскрипти от гимназията, които можете да отваряте, редактирате и експортирате, без да започвате от нулата.

Шаблонът за бележки от гимназията в Scribd обикновено включва информация за ученика, таблици с курсове, групирани по семестър, кредити, за които се кандидатства и които са получени, оценки с букви и място за кумулативен GPA и скала за оценяване.

Много от версиите включват стандартизирани полета за тестове (SAT/ACT), дата на дипломиране и места за подпис/печат на администратора, които са полезни, когато се нуждаете от официален формат на бележника. Ще намерите както традиционни училищни, така и домашни бележници, включително таблици по предмети и по години, които можете да адаптирате.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Започнете с готов транскрипт с полета за кредити, оценки и средна оценка (GPA).

Изберете между традиционни или варианти за домашното обучение, с опционални редове за тестови резултати.

Улеснете проверката с полета за подпис/печат и подробности за дипломирането.

Редактирайте, запазете и експортирайте добре оформен PDF файл за пакети или прегледи.

Изберете таблици по предмет или по семестър, които да съответстват на вашия стил на записване.

✨ Идеално за: Съветници и родители, които обучават децата си у дома и се нуждаят от чист, готов за печат транскрипт, с място за средна оценка, резултати от тестове и подписи.

9. Шаблон за бележки от домашното обучение от Lone Star

Чрез Lone Star

„Достатъчно ли е това за прием в колеж?“ е въпросът, който повечето родители, които обучават децата си у дома, задават, когато изготвят транскрипт за детето си. Искате оформление, което да изглежда познато на читателите на приемните комисии, да показва ясно кредитите от гимназията и да оставя място за описания на курсовете, когато даден клас не съответства на стандартното наименование.

Шаблонът за бележки от домашното обучение на Lone Star следва формат, подобен на този в училище, който е лесен за четене, с информация за ученика и името на училището в горната част. Шаблонът групира курсовете от гимназията по години, показвайки кредитите, за които е кандидатствал и които е спечелил, оценките с букви и средния успех.

Можете да отбележите един кредит от гимназията или половин кредит за един семестър, да отбележите двойни кредитни класове, посещавани в обществен колеж, и да изброите допълнителни тестове като CLEP, ако е уместно.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Представете познат, подобен на училищния транскрипт за домашното обучение, който колежите приемат с увереност.

Записвайте имената на курсовете, кредитите и оценките по години, с прости полета за средния успех (GPA).

Добавете описания на курсовете, за да обясните изучаваната материя или самостоятелното учене.

Включете допълнителни елементи като курсове с двойна регистрация, курсове с отличия и бележки от CLEP тестове.

Разпечатайте попълнената академична справка и запазете дигитална версия за бързи актуализации.

✨ Идеално за: Родители, които обучават децата си у дома, и завършили домашното си образование, които подготвят бележките на учениците за стипендии, прехвърляния и прием в колеж.

10. Шаблон за бележки от гимназията от Flanders Family

Чрез Flanders Family

Когато искате бележник за домашното обучение, който да изглежда „официален“, без да е сложен, простотата печели.

Шаблонът за бележки от гимназията на Flanders Family поддържа всичко познато и подредено. Можете да добавите името на вашето училище за домашно обучение и информация за ученика, след което да изброите курсовете от гимназията по години с опитваните и получените кредити, оценките с букви и място за кумулативния GPA.

На страницата се показва видима скала за оценяване, а полетата за подпис/дата улесняват финализирането, когато някой поиска официално копие. Ако имате нужда от контекст за уникален курс, включете кратки описания на курсовете на придружаваща страница и я приложете към попълнената академична справка.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Представете класически транскрипт в училищен стил, който семействата, които обучават децата си у дома, могат да попълнят бързо.

Записвайте имената на курсовете, кредитите, буквените оценки и средния успех в ясна и четлива таблица.

Дръжте скалата за оценяване на страницата, за да могат читателите да разберат как се превръщат оценките.

Добавете подпис и дата, за да финализирате официалния транскрипт, когато е необходимо.

Отпечатайте готовия PDF файл и запазете редактируема копия за актуализации в средата на годината.

✨ Идеално за: Родители, които обучават децата си у дома и искат ясен, подходящ за колежа транскрипт, който могат да отпечатат и подадат с увереност.

Изчислете кредитите с ClickUp

Ако транскриптът от гимназията е официалната история, ClickUp е тихият редактор, който поддържа сюжета прав.

Курсовете се подреждат, кредитите се натрупват, а скалата за оценяване не се променя по средата на семестъра. Получавате едно подредено място, където да създадете транскрипт на ученика, без да търсите файлове.

Независимо дали довършвате транскрипт за гимназиално образование вкъщи или експортирате подреден PDF файл за официален транскрипт, съчетаването на подходящия шаблон с ClickUp означава по-малко изненади.

Можете да добавяте кратки описания на курсовете, когато заглавията се нуждаят от контекст, да водите бележки до бележника на ученика и да спрете да се питате къде са отишли оценките от миналия срок.

Просто, подредено, готово. ✨️

Готови ли сте да оставите в миналото въпроса „Къде го запазих?“ Регистрирайте се в ClickUp и започнете да създавате транскрипти.