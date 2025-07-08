10-те най-добри алтернативи на Kumospace за виртуално сътрудничество през 2025 г.

Днес отдалечените и хибридни екипи се нуждаят от виртуални офиси с интелигентни инструменти, които поддържат реалната работа – като лесно планиране, споделяне на екран и сътрудничество в реално време.

Така че, ако сте израснали Kumospace или просто искате нещо по-функционално, сте на правилното място. Независимо дали организирате виртуални събития или управлявате отдалечен екип, подходящата платформа прави цялата разлика.

Събрахме най-добрите алтернативи на Kumospace, които се фокусират върху производителността, а не върху трикове – помагат на екипа ви да комуникира, да сътрудничи и да свърши работата си във виртуален офис, който наистина работи.

👀 Знаете ли, че... HBR съобщава, че когато системите за данни не се синхронизират, отдалечените екипи губят време, пропускат актуализации и губят доверие в информацията, което забавя вземането на решения и води до ненужни конфликти. Решението? Различни платформи, които свързват календари, разговори и потоци от задачи на едно място.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Kumospace?

Виртуалният офис не трябва само да изглежда добре, а и да функционира ефективно. Освен лесен за използване интерфейс, той трябва да поддържа връзката между членовете на екипа, да ги прави продуктивни и може би дори да ги мотивира да влизат в системата.

Ето какво да търсите в една по-добра виртуална среда:

Синхронизиране на календара + приложения за планиране: Вградените интеграции с Google Calendar, Outlook и Вградените интеграции с Google Calendar, Outlook и приложения за планиране като Calendly помагат за решаването на често срещани проблеми с планирането и поддържат всички в крак с графика.

Интелигентни пространства, а не само красиви: Потърсете гъвкави разположения, персонализиране на офиса, споделяне на файлове, стаи за почивка и интуитивна навигация, за да поддържате безпроблемна комуникация – особено за големи или хибридни екипи.

Вградени основни функции за сътрудничество: Споделяне на екран, бели дъски, споделяне на файлове и бележници, задвижвани от изкуствен интелект, помагат на екипа ви да остане фокусиран и да намали размяната на съобщения.

Мащабируемост и производителност: Независимо дали става въпрос за 20 или 2000 потребители, платформата трябва да се справи с това – без забавяне на видеото и без прекъсване на аудиото.

Спонтанни разговори: Най-добрите виртуални офиси позволяват бързи чатове и мозъчни бури без официални покани.

Административни контроли: Управлявайте лесно стаи, роли и разрешения – без технически главоболия.

Следва: най-добрите алтернативи на Kumospace за по-добро сътрудничество и наистина продуктивни срещи.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за дневен ред на PowerPoint срещи

10 алтернативи на Kumospace на един поглед

Преди да навлезем в подробности, ето един кратък списък, който ще ви помогне да намерите подходящото решение – независимо дали създавате виртуален централен офис, организирате голямо събитие или просто се опитвате да разплетете календарите на екипа.

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* ClickUp Екипи от всякакъв размер, които търсят интелигентно планиране и управление на срещи с интеграция на задачи Календар, задвижван от изкуствен интелект, автоматизации, синхронизиране на задачи, AI Notetaker, напомняния, запис на екрана, персонализирани шаблони Наличен е безплатен план; Налични са персонализирани цени за предприятия. SpatialChat Малки екипи или образователни институции, които планират интерактивни уебинари, екипни пространства и виртуални събития Стаи, споделяне на екран, режим на излъчване, реакции с емотикони, контроли с много роли Наличен е безплатен план; персонализиран план за предприятия SoWork Асинхронни и отдалечени екипи, които търсят персонализирано виртуално офис преживяване Геймификация, интелигентно присъствие, AI обобщения, екипни стаи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 6 $/месец на потребител Hyhyve Малки и средни екипи, които търсят виртуални пространства с хостинг в ЕС Съответствие с GDPR, проследяване на времето, пространствени стаи и зони за почивка Няма безплатен план; цените започват от 35 $/месец. Teamflow Средни разпределени и хибридни екипи, които се нуждаят от офис атмосфера Бели дъски, синхронизиране на календара, шаблони за стаи и балони за присъствие Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец на потребител. Spot Малки екипи, създаващи структурирано ежедневно присъствие Интелигентни известия, стаи, интеграция със Slack и часови зони на компанията Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 $/месец на потребител. ivCAMPUS Частни, сигурни отдалечени кампуси от всякакъв размер Персонализирани карти, контрол на стаите, аватари и организиране на събития Няма безплатен план; цената започва от 11 долара на месец на потребител. Sococo Големи екипи, които се нуждаят от сътрудничество в реално време Зали за срещи, интеграции и визуални планове на етажите Няма безплатен план; цената започва от 14,99 $/месец на потребител. Hopin (RC) Екипи, които търсят инструменти за уебинари и хибридни събития на корпоративно ниво Изглед на сцената, стаи за почивка, кабини, анализи Няма безплатен план; цените започват от 119 $/месец на организатор. Gather Средни по размер екипи, които изграждат виртуални централи с присъствие, подобно на това в игрите Персонализирани аватари, пространствен звук, редактор на карти и стаи за съвместна работа Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 $/месец на потребител.

👀 Знаете ли? Разработена от IBM преди над 70 години, рамката BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) помага на екипите по продажбите бързо да откриват потенциални клиенти с висок потенциал и да фокусират срещите за откриване на реални възможности.

Най-добрите алтернативи на Kumospace

Независимо от формата и стила на вашите срещи – ежедневни събрания, спонтанни срещи или събития с участието на всички, подходящата платформа може да направи голяма разлика. Ето някои алтернативи на Kumospace, които придават структура, енергия и яснота на вашето виртуално работно пространство – без хаос.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-доброто за безпроблемно планиране и координация на екипа)

Опитайте ClickUp сега Използвайте ClickUp Tasks, за да разделите големите срещи на по-малки, проследими подзадачи.

Опитвате се да планирате среща в различни часови зони, като половината от екипа ви работи дистанционно, а другата половина – хибридно? Това бързо се превръща в хаос – освен ако не използвате ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. От синхронизиране на календара и AI за водене на бележки до резервации на работни места и планиране на базата на формуляри, ClickUp премахва хаоса от координацията.

Планирайте междуфункционални синхронизации и индивидуални срещи директно в календара на ClickUp, за да елиминирате двойните резервации.

Всичко започва с ClickUp Calendar, където задачите, събитията и наличността на екипа се обединяват в един интелигентен табло. Неговото AI-базирано планиране предлага най-подходящите времеви слотове въз основа на натоварването и крайните срокове, а напомнянията и видимостта на задачите гарантират, че няма да има конфликти в графика.

Синхронизацията в реално време с интеграцията на ClickUp с Google Calendar и интеграцията на ClickUp с Outlook поддържат вътрешните и външните срещи перфектно съгласувани, дори когато плановете се променят в последния момент.

Автоматизирайте планирането на външни срещи с интеграцията ClickUp + Calendly, за да задействате незабавно създаването на задачи.

А когато срещите се инициират външно, интеграцията на ClickUp с Calendly се включва, за да автоматизира работния процес. Тя задейства създаването на задачи, актуализирането на календара и възлагането на задачи на отговорните лица с едно плавно движение.

Подготовката за провеждане на ефективни срещи става лесна с шаблона за резервация на срещи на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте процеса на планиране на срещите си с шаблона за резервация на срещи от ClickUp.

Този готов за употреба формуляр събира данните на участниците, темите от дневния ред, предпочитаните времеви слотове и всички прикачени материали – всичко това автоматично се прехвърля в задачи с правилните етикети и отговорни лица.

Можете да го персонализирате за вътрешни синхронизации на екипа, обаждания на клиенти, срещи за опознаване или регистриране на нови служители, което улеснява стандартизирането на подготовката за срещи в различните отдели.

Вместо да търсите отговори в пощенската си кутия, получавате чисти, структурирани данни директно там, където се извършва работата.

Получете безплатен шаблон Разпределяйте работни места и проследявайте хибридни работни планове с помощта на шаблона за управление на офис пространството на ClickUp за яснота относно местоположението.

Хибридното планиране вече не е игра на познаване благодарение на шаблона за управление на офис пространството на ClickUp. Можете да разпределяте работни места, да проследявате присъствието в офиса и да управлявате повтарящи се резервации с няколко кликвания.

Потребителските полета улесняват маркирането на зони на етажите, изисквания за достъпност или графици на смени, а споделеният изглед на работното пространство помага на всички да са на една и съща страница.

Той е създаден за видимост без претрупване, давайки на вашия екип увереност да планира времето в офиса без постоянна координация и минимизирайки конфликтите при срещите.

ClickUp се показва и по време на самата среща. С ClickUp Clips можете да записвате ключови актуализации или да споделяте бързи видео обобщения асинхронно.

Освен това, ClickUp AI Notetaker се присъединява към всичките ви виртуални срещи, за да записва бележки в реално време. Той ви помага да обобщавате дискусиите и незабавно да ги превръщате в протоколи от срещи и задачи за изпълнение, така че резултатите никога да не се губят в превода.

Всяка среща, от стартирането до последващите действия, преминава директно в пространството за изпълнение на вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте условни работни потоци, които задействат последващи задачи въз основа на въведените данни във формуляра.

Споделяйте календарни изгледи с разрешения, базирани на роли, за поверителност и яснота.

Прикачете файлове, презентации или материали за подготовка на дневния ред на срещите директно към свързаните задачи.

Създавайте поредици от повтарящи се срещи и ги свържете с целите на отделно ниво.

Чат и споделяне на информация в рамките на задачите в реално време или асинхронно с ClickUp Chat.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение за начинаещи потребители

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на Capterra се казва:

Продуктът предлага високо персонализирани работни пространства и се интегрира добре с други системи. Налични са широки софтуерни функции за задачи, които гарантират ефективност в управлението на задачите и проследяването на времето. Софтуерът е икономичен.

Продуктът предлага високо персонализирани работни пространства и се интегрира добре с други системи. Разполага с широка гама от софтуерни функции за задачи, които гарантират ефективност в управлението на задачите и проследяването на времето. Софтуерът е икономичен.

💡 Професионален съвет: Прекомерната комуникация може да бъде също толкова вредна, колкото и мълчанието. Задайте ясни периоди, през които екипите да избягват ненужни съобщения и срещи. Използвайте инструментите „Календар“ и „Статус“ на ClickUp, за да сигнализирате, когато някой е в режим на интензивна работа, и го уважавайте.

📮 ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен, съобщенията често са разпръснати в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като поддържат контекста на разговорите ви и ги правят лесно достъпни.

2. SpatialChat (Най-доброто за потапящи събития за екипи с свободно движение)

чрез SpatialChat

Влизането в SpatialChat прилича повече на участие в социално събиране, отколкото на среща. С подвижни аватари, пространствен звук и персонализирани пространства, той е идеален за екипни събития, мозъчни бури или въвеждане в работата.

За разлика от Kumospace, той се отказва от карикатурния вид и предлага по-плавна и професионална атмосфера. Можете да вграждате медии, да настройвате аудио зони и да пускате презентации на цял екран, като същевременно поддържате естествени разговори.

За екипи, които работят предимно дистанционно, то постига баланс между структура и спонтанност, като прави сътрудничеството по-човешко и по-малко насилствено.

Най-добрите функции на SpatialChat

Персонализирайте разположението на стаите за различни видове събития или отдели.

Добавете интерактивни бели дъски и медийни стени като инструменти за сътрудничество.

Използвайте текстови чат канали, за да подкрепите по-тихите членове на екипа.

Активирайте линкове за гост достъп с ограничени във времето разрешения

Интегрирайте събития, излъчвани на живо, или вътрешни събрания в общи стаи.

Създавайте виртуални пространства с брандиране чрез персонализирани теми и лога

Ограничения на SpatialChat

Липсва вградена функция за управление на задачи или синхронизиране на календара

Аудио припокриването може да доведе до шум в препълнени помещения.

Мобилното преживяване не е толкова плавно, колкото на настолен компютър

Цени на SpatialChat

Безплатно

Виртуален офис : 5 $/месец на потребител

Уебинари : От 49 $/месец (25 потребители)

Събития : От 99 $/месец (50 потребители)

Образование: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SpatialChat

G2 : 4,7/5 (над 130 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за SpatialChat?

В едно ревю в G2 се чете:

Събития, при които е важно участниците да могат да се движат свободно, да избират свои малки групи за разговори и т.н., като например семинари за съвместни иновации, обучение по „меки умения“, неформални срещи, социални събития.

Събития, при които е важно участниците да могат да се движат свободно, да избират свои малки групи за разговори и т.н., като например семинари за съвместни иновации, обучение по „меки умения“, неформални срещи, социални събития.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Docs, който се намира до таблото с задачите ви, вместо да повтаряте инструкциите на всяка среща. Използвайте го, за да проследявате решения, бележки от срещи и актуализации на статуса на едно място. Когато се присъединят нови членове или заинтересовани страни, няма да губите време да ги информирате.

3. SoWork (Най-доброто решение за дистанционни офиси с геймификация и индивидуален характер)

чрез SoWork

Искали ли сте някога вашият отдалечен офис да предлага танцови паузи, магьоснически шапки и спонтанни разговори на „водоохладителя“? SoWork прави това възможно, като същевременно поддържа екипа ви фокусиран върху задачите. Това е оживено работно пространство, задвижвано от аватари, където можете да се втурнете към събрание, да преминете в режим на концентрация или да споделите виртуална поничка.

По-динамичен от Kumospace, SoWork добавя движение, индикатори за състоянието и интерактивни зони, които правят ежедневната работа по-човешка. Той е идеален за екипи, които търсят дългосрочна връзка, култура и ритъм във виртуалния си централен офис.

Най-добрите функции на SoWork

Организирайте ежедневни срещи в тематични стаи или зони за почивка.

Проследявайте присъствието и наличността с помощта на визуални икони за състоянието

Използвайте режим „walk-and-talk” за неформални разговори

Награждавайте ангажираността с игрови значки за признание

Присвойте персонализирани аватари и роли за идентичността на екипа

Използвайте редактирането на карти, за да развивате разположението на офиса си с течение на времето.

Ограничения на SoWork

Интерфейсът може да се стори прекалено неформален за някои корпоративни екипи.

Липсва дълбока интеграция с инструменти за управление на задачи/проекти

Може да изисква много ресурси на по-стари устройства или браузъри.

Цени на SoWork

Безплатно : до 10 членове, ограничение от 30 минути за срещите, без видео

Basic : 6 $/месец на потребител

Премиум: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SoWork

G2 : 4,8/5 (45+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за SoWork?

Едно ревю в G2 казва:

SoWork е изключително лесен за използване и можете да започнете да го използвате веднага. Дизайнът, вдъхновен от видеоигрите, го прави изключително лесен, ако сте геймър. Лесно е да изразите себе си с всички опции за персонализиране, а взаимодействието с колегите е лесно и изключително интуитивно. Обичам това, че можете да държите камерата си включена, но да не се виждате, докато някой не се приближи до вас. Срещите са по-забавни, защото можете да виждате аватарите на всички заедно, и ми харесва, че има по-класически изглед в стил галерия, ако всичко останало ви разсейва.

SoWork е изключително лесен за използване и можете да започнете да го използвате веднага. Дизайнът, вдъхновен от видеоигрите, го прави изключително лесен, ако сте геймър. Лесно е да изразите себе си с всички опции за персонализиране, а взаимодействието с колегите е лесно и изключително интуитивно. Обичам това, че можете да държите камерата си включена, но да не се виждате, докато някой не се приближи до вас. Срещите са по-забавни, защото можете да виждате аватарите на всички заедно, и ми харесва, че има по-класически изглед в стил галерия, ако всичко останало ви разсейва.

4. HyHyve (Най-доброто решение за спонтанно създаване на контакти и срещи в стил събитие)

чрез HyHyve

HyHyve внася забавна спонтанност във виртуалните събития, където разговорите се зараждат от движението, а не от срещите. Управлявайте своя аватар в реално време, срещайте се с колегите си и оставете взаимодействията да се развиват естествено.

Той е идеален за формати, изискващи интензивно общуване, като виртуални конференции или срещи между екипи. За разлика от фиксираните оформления на Kumospace, HyHyve дава приоритет на потока, което го прави по-скоро преживяване, отколкото място.

С персонализирано брандиране, проследяване на ангажираността и гъвкави настройки на стаите, това е добър избор за екипи, които искат връзка, а не само координация, в своята виртуална офис платформа.

Най-добрите функции на HyHyve

Стартирайте мултистайни разположения за едновременни сесии

Активирайте балони за взаимодействие, които задействат видео при приближаване

Използвайте спонсорски зони за щандове на партньори с брандиране

Настройте сесии за общуване с ограничено време с обратно броене

Разрешете анонимни гости за събития с отворени врати

Персонализирайте екраните за добре дошли и инструкциите за гладко въвеждане в работата.

Ограничения на HyHyve

Ограничена полезност за структурирано сътрудничество в екип

Няма вградена функция за управление на задачи или проследяване на напредъка

По-малката база от потребители означава по-малко интеграции с трети страни.

Цени на HyHyve

Случайно : 35 $/месец (2000 минути)

Medium : 70 $/месец (5000 минути)

Heavy : 118 $/месец (10 000 минути)

Enterprise: Персонализирани цени

Цените в евро са превърнати в щатски долари*

Оценки и рецензии за HyHyve

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Teamflow (Най-подходящ за постоянно активни виртуални офиси с визуални работни процеси)

чрез Teamflow

Teamflow съчетава атмосферата на физическия офис с инструменти, създадени за реална работа. Сякаш вашият екип се е преместил в дигитален лофт – бели дъски, срещи и табла със задачи, всичко в едно споделено пространство.

За разлика от Kumospace, който е по-скоро социално ориентиран, Teamflow е проектиран за целенасочено сътрудничество в реално време. Приложенията, които могат да се преместват, като табла за задачи и документи, се намират във всяка стая, така че екипът ви може да обсъжда идеи, да разпределя задачи и да се среща, без да превключва между раздели.

Най-добрите функции на Teamflow

Използвайте пространствен звук, за да сегментирате разговорите по естествен начин.

Провеждайте импровизирани срещи, като събирате аватарите заедно

Разпределяйте проектни области с уникални оформления и разрешения

Добавете споделени ресурси в постоянни изгледи на работната среда

Персонализирайте стаи за различни отдели или функции

Ограничения на Teamflow

Визуалният интерфейс може да се окаже прекалено натоварващ за минималистите.

Не е идеален за мрежови събития или големи събирания.

Някои разширени функции са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Teamflow

Безплатно : за до 5 потребители

Seed : 20 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Teamflow

G2 : 4,7/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Teamflow?

Един рецензент на G2 пише:

Teamflow прави ежедневната работа от разстояние забавна и лесна за всички и позволява на работодателя да създаде по-добра фирмена култура. Служителите могат лесно да намерят хора, с които да разговарят, когато е необходимо, без да се чувстват изоставени или самотни, когато са затворени вкъщи и работят всеки ден. Помага за по-лесното преодоляване на бариерите, когато всички са нови един за друг, и екипът се чувства по-близък.

Teamflow прави ежедневната работа от разстояние забавна и лесна за всички и позволява на работодателя да създаде по-добра фирмена култура. Служителите могат лесно да намерят хора, с които да разговарят, когато е необходимо, без да се чувстват изоставени или самотни, когато са затворени у дома и работят всеки ден. Помага за по-лесното преодоляване на бариерите, когато всички са нови един за друг, и екипът се чувства по-близък.

6. Spot (Най-доброто решение за лека екипна присъствие и сътрудничество, базирано на настроението)

чрез Spot

Spot е спокойният и уютен кът в света на виртуалните офиси, създаден за екипи, които ценят връзката без шум. С прост дизайн, индикатори за настроение и пространствен звук, той създава пространство за реално присъствие без цифрово претрупване.

За разлика от тематичните стаи и натоварената с аватари настройка на Kumospace, Spot поддържа нещата чисти и интуитивни. Той е идеален за по-малки, сплотени екипи, които искат да си сътрудничат, да се отчитат или просто да бъдат заедно, без натиска на перформативната култура на дистанционната работа.

Открийте най-добрите функции

Разпределете зони за конкретни екипи или работни процеси

Активирайте нискообемни околни звуци в различни стаи

Създавайте моментални пространства за кратки дискусии

Интегрирайте лек чат за асинхронни проверки

Разрешете частни аудио зони с едно кликване за мениджъри 1:1

Открийте ограниченията

Ограничена мащабируемост за големи екипи или външни събития

Няма вградени инструменти за проследяване на проекти или задачи

Наборът от функции може да ви се стори твърде ограничен за бързоразвиващи се стартиращи компании.

Цени на място

Безплатно (до 5 едновременни потребители)

Растеж : 10 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Вижте оценки и рецензии

G2 : 4,9/5 (35+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Spot?

Един рецензент на G2 споделя:

Spot разреши продължителния проблем с поддържането на силни връзки в екипа при работа от разстояние. Преходът ни към Spot даде нов тласък на сътрудничеството от разстояние. Комбинирайки безпроблемно персонализиране и сътрудничество, концепцията за виртуален офис преодолява предишните пропуски. Това доведе до възстановяване на връзките в екипа, повишаване на производителността и подновяване на екипния дух.

Spot разреши продължителния проблем с поддържането на силни връзки в екипа при работа от разстояние. Преходът ни към Spot даде нов тласък на сътрудничеството от разстояние. Виртуалният офис, който съчетава безпроблемно персонализиране и сътрудничество, преодолява предишните пропуски. Това доведе до възстановяване на връзките в екипа, повишаване на производителността и подновяване на екипния дух.

7. ivCAMPUS (Най-доброто решение за виртуални кампуси в академичен стил и структурирано сътрудничество)

чрез ivCAMPUS

Ако Zoom имаше кампус и Slack работеше по график, щяхте да получите ivCAMPUS. Създаден с цел структура и яснота, той използва оформление, базирано на график, с поверителност на ниво стая, достъп според ролята и пространства с конкретна цел, като лаборатории, офиси или класни стаи.

За разлика от забавните, отворени оформления на Kumospace, ivCAMPUS е насочен към рутината и организацията. Резервирайте стаи, заключвайте ги за срещи и проследявайте активността по пространства. Той е идеален за екипи, които процъфтяват при предвидими работни процеси.

За отдалечени настройки, които не разполагат с реда на физическия офис, ivCAMPUS го възстановява – без пътуване до работа.

Най-добрите функции на ivCAMPUS

Планирайте повтарящи се срещи в фиксирани цифрови пространства

Създайте „работно време“ с помощта на блокове за видимо присъствие.

Назначете ментори или ръководители на конкретни зони за въвеждане в работата.

Използвайте регистрацията в стаите, за да проследявате присъствието или ангажираността.

Персонализирайте интерфейса, за да отразява реалните разположения на офиса или кампуса.

Ограничения на ivCAMPUS

По-малко подходящи за спонтанни или социални взаимодействия в екипа

Интерфейсът може да се стори твърде строг за висококреативни или гъвкави екипи.

Ограничени интеграции с приложения на трети страни в сравнение с другите

Цени на ivCAMPUS

Basic : 11 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ivCAMPUS

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Sococo (Най-подходящ за любителите на традиционното офис оформление и разпределени екипи)

чрез Sococo

Помните ли плановете на етажите? Sococo ги връща – в цифров формат. Можете да „влизате“ в стаите, да виждате кой е наоколо и да се включвате в разговори, точно както бихте направили в истински офис.

За разлика от тематичните зони и визуалния стил на Kumospace, Sococo поддържа нещата прости и структурирани. Неговият план в стил „блупринт“ помага на отдалечените екипи да останат организирани, видими и фокусирани.

Ако вашият екип цени яснотата повече от новостта, Sococo е силна алтернатива на Kumospace, създадена за ежедневни операции, а не само за специални събития.

Най-добрите функции на Sococo

Създайте персонализирани карти на офиса с обозначени стаи

Координирайте срещите, като резервирате пространства предварително.

Следете присъствието на екипа чрез заетостта на стаите в реално време.

Разпределете частни офиси или зони за екипи на ключови служители.

Използвайте виртуални пространства за събрания за актуализации, специфични за отдел

Създавайте уникални дизайни за различни отдели или местоположения

Ограничения на Sococo

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с по-новите платформи.

Липсват вградени функции за сътрудничество по задачи или документи

Ограничени възможности за персонализиране извън структурното оформление

Цени на Sococo

Sococo: 14,99 $/месец на потребител

Sococo Unlimited: 24,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Sococo

G2 : 4,3/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sococo?

В рецензия на Capterra се чете:

Виртуалното оформление на офиса е полезно, за да видите кой се среща с кого. Това е много по-добре, отколкото просто да виждате, че някой е онлайн, като в Hangouts, или онлайн и в разговор, като в Slack. Възможността да видите кои хора се срещат е много ефективна. Освен това е лесно да се включите и излезете от среща.

Виртуалното оформление на офиса е полезно, за да видите кой се среща с кого. Това е много по-добре, отколкото просто да виждате, че някой е онлайн, като в Hangouts, или онлайн и в разговор, като в Slack. Възможността да виждате кои хора се срещат е много ефективна. Освен това е лесно да влизате и излизате от среща.

9. Hopin/RingCentral (Най-доброто решение за организиране на мащабни виртуални събития и срещи на високо равнище)

чрез Hopin

За разлика от повечето опции тук, Hopin (сега RingCentral) не имитира офис – той изгражда сцена. Проектиран за мащабни събития като представяния на продукти, срещи на високо равнище или уебинари с няколко паралелни сесии, той предлага инструменти за работа зад кулисите, салони за контакти и структурирани зали за сесии, които надхвърлят рамките на обикновените срещи.

Докато Kumospace се фокусира върху свободното взаимодействие, Hopin предлага изпипани събития с голям капацитет и функции като дневен ред, билети, виртуални щандове и анализи на живо.

Като алтернатива на Kumospace, тя е идеална за екипи, които се нуждаят от прецизност и професионализъм – идеална за посрещане на клиенти, партньори или всяко събитие, при което въздействието е от значение.

Най-добрите функции на Hopin

Настройте няколко едновременни етапа или сесии за дискусии

Дизайнирайте регистрационни страници и типове билети с брандиране

Вградете щандове на спонсори и интерактивни демонстрационни зали

Управлявайте достъпа на сцената и на говорителите отделно от този на участниците.

Възможност за бързо създаване на контакти чрез случайно съчетаване

Проследявайте ангажираността на екипа с вградени аналитични инструменти.

Ограничения на Hopin

Не е идеален за ежедневни срещи или неформални разговори

За потребители, които го използват за първи път и нямат техническа поддръжка, това може да изглежда сложно.

Функциите от по-високо ниво са достъпни само при персонализирано ценообразуване.

Цени на Hopin

Events Pro : 119 $/месец на организатор

Events Pro+ : 239 $/месец на организатор

Events Enterprise: 359 $/месец на организатор

Оценки и рецензии за Hopin

G2 : 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Hopin?

В едно ревю в G2 се казва:

Лесното използване на функциите и настройките, както и наличието на RingCentral University, която предоставя подробни инструкции за настройка на вашето събитие. Лесно е да се създаде мястото, графиците и брандинга. Харесва ми, че страниците за събитията и регистрацията могат да бъдат персонализирани и да изглеждат професионално с лесни и интуитивни настройки.

Лесното използване на функциите и настройките, както и наличието на RingCentral University, която предоставя подробни инструкции за настройка на вашето събитие. Лесно е да се създаде мястото, графиците и брандингът. Харесва ми, че страниците за събитията и регистрацията могат да бъдат персонализирани и да имат професионален вид с лесни и интуитивни настройки.

10. Gather (Най-доброто за виртуални срещи с игрови елементи и функции за провеждане на срещи)

чрез Gather

Помните ли, когато празнуването на рождени дни и сесиите за мозъчна атака се провеждаха в една и съща стая? Gather пренася тази енергия онлайн с пикселни аватари, интерактивни функции като карти на офиса и пространствен звук, който реагира на движението. Освен забавни визуални ефекти, то насърчава неформални разговори и естествени моменти в екипа.

Като алтернатива на Kumospace, Gather залага изцяло на дизайн, наподобяващ игра, и персонализирани пространства. От тематични стаи до взаимодействия, базирани на близост, то съчетава работата и забавлението по естествен начин – идеално за екипи, които се интересуват както от връзките, така и от производителността.

Съберете най-добрите функции

Дръжте съотборниците си на екрана с плаващи видео плочки

Задайте персонализирани статуси с връзки към проекти или индикатори за наличност.

Започнете видеоразговори с едно кликване

Разпределяйте работни групи, за да оптимизирате спонтанните проверки

Активирайте замъгляване на фона и потискане на шума

Интегрирайте лека видимост на календара за ежедневния поток

Ограничения на Gather

Геймифицираният вид може да не се хареса на официалните корпоративни екипи.

Настройката и въвеждането могат да отнемат много време за по-големи пространства.

Браузърът може да работи по-бавно на по-стари компютри или при нестабилна интернет връзка.

Съберете цени

Безплатно

Премиум: 7 $/месец на потребител

Събирайте оценки и отзиви

G2 : 4,9/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Gather?

Едно ревю в G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Gather, е как то човекоподобява дистанционната работа. За разлика от традиционните инструменти за видеоконферентна връзка, Gather създава пространствена, игрова среда, в която можете да „срещате“ колеги, да ходите на срещи или да прекарвате времето си във виртуални салони. То възвръща спонтанността и непринудените взаимодействия, които често липсват в дистанционните настройки. Освен това, персонализираните пространства и аватари правят сътрудничеството по-ангажиращо и дори малко забавно.

Това, което най-много ми харесва в Gather, е как то човекоподобява дистанционната работа. За разлика от традиционните инструменти за видеоконферентна връзка, Gather създава пространствена, игрова среда, в която можете да „срещате“ колеги, да ходите на срещи или да прекарвате времето си във виртуални салони. То възвръща спонтанността и непринудените взаимодействия, които често липсват в дистанционните настройки. Освен това, персонализираните пространства и аватари правят сътрудничеството по-ангажиращо и дори малко забавно.

Въведете стабилност в дистанционния си работен процес с ClickUp

Независимо дали организирате спонтанни срещи, мащабни събития или планирате предстоящата хибридна седмица, най-добрият инструмент за виртуален офис се адаптира към вашия ритъм, а не обратното.

От аватарни салони до високопроизводителни центрове за сътрудничество, този списък показва, че има множество опции, които могат да заменят Kumospace. Някои инструменти носят структура, други носят енергия. И само няколко носят всичко под един покрив.

Ето защо ClickUp е вашият идеален избор. Това не е просто място за срещи, а вашето работно пространство, планировчик, инструмент за създаване на формуляри, двигател за автоматизация и бяла дъска за съвместна работа.

Ако сте готови да централизирате инструментите си и да улесните сътрудничеството между екипите, ClickUp е вашето цялостно решение.

Създайте по-интелигентен и по-ефективен виртуален централен офис. Регистрирайте се в ClickUp, за да обедините екипа си, където и да се намира.