10-те най-добри алтернативи на Kumospace за виртуално сътрудничество през 2025 г.

Днес отдалечените и хибридни екипи се нуждаят от виртуални офиси с интелигентни инструменти, които поддържат реалната работа – като лесно планиране, споделяне на екран и сътрудничество в реално време.
Така че, ако сте израснали Kumospace или просто искате нещо по-функционално, сте на правилното място. Независимо дали организирате виртуални събития или управлявате отдалечен екип, подходящата платформа прави цялата разлика.
Събрахме най-добрите алтернативи на Kumospace, които се фокусират върху производителността, а не върху трикове – помагат на екипа ви да комуникира, да сътрудничи и да свърши работата си във виртуален офис, който наистина работи.
👀 Знаете ли, че... HBR съобщава, че когато системите за данни не се синхронизират, отдалечените екипи губят време, пропускат актуализации и губят доверие в информацията, което забавя вземането на решения и води до ненужни конфликти. Решението? Различни платформи, които свързват календари, разговори и потоци от задачи на едно място.
Какво трябва да търсите в алтернативата на Kumospace?
Виртуалният офис не трябва само да изглежда добре, а и да функционира ефективно. Освен лесен за използване интерфейс, той трябва да поддържа връзката между членовете на екипа, да ги прави продуктивни и може би дори да ги мотивира да влизат в системата.
Ето какво да търсите в една по-добра виртуална среда:
- Синхронизиране на календара + приложения за планиране: Вградените интеграции с Google Calendar, Outlook и приложения за планиране като Calendly помагат за решаването на често срещани проблеми с планирането и поддържат всички в крак с графика.
- Интелигентни пространства, а не само красиви: Потърсете гъвкави разположения, персонализиране на офиса, споделяне на файлове, стаи за почивка и интуитивна навигация, за да поддържате безпроблемна комуникация – особено за големи или хибридни екипи.
- Вградени основни функции за сътрудничество: Споделяне на екран, бели дъски, споделяне на файлове и бележници, задвижвани от изкуствен интелект, помагат на екипа ви да остане фокусиран и да намали размяната на съобщения.
- Мащабируемост и производителност: Независимо дали става въпрос за 20 или 2000 потребители, платформата трябва да се справи с това – без забавяне на видеото и без прекъсване на аудиото.
- Спонтанни разговори: Най-добрите виртуални офиси позволяват бързи чатове и мозъчни бури без официални покани.
- Административни контроли: Управлявайте лесно стаи, роли и разрешения – без технически главоболия.
Следва: най-добрите алтернативи на Kumospace за по-добро сътрудничество и наистина продуктивни срещи.
📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за дневен ред на PowerPoint срещи
10 алтернативи на Kumospace на един поглед
Преди да навлезем в подробности, ето един кратък списък, който ще ви помогне да намерите подходящото решение – независимо дали създавате виртуален централен офис, организирате голямо събитие или просто се опитвате да разплетете календарите на екипа.
|Инструмент
|Най-подходящо за
|Основни функции
|Цени*
|ClickUp
|Екипи от всякакъв размер, които търсят интелигентно планиране и управление на срещи с интеграция на задачи
|Календар, задвижван от изкуствен интелект, автоматизации, синхронизиране на задачи, AI Notetaker, напомняния, запис на екрана, персонализирани шаблони
|Наличен е безплатен план; Налични са персонализирани цени за предприятия.
|SpatialChat
|Малки екипи или образователни институции, които планират интерактивни уебинари, екипни пространства и виртуални събития
|Стаи, споделяне на екран, режим на излъчване, реакции с емотикони, контроли с много роли
|Наличен е безплатен план; персонализиран план за предприятия
|SoWork
|Асинхронни и отдалечени екипи, които търсят персонализирано виртуално офис преживяване
|Геймификация, интелигентно присъствие, AI обобщения, екипни стаи
|Наличен е безплатен план; платените планове започват от 6 $/месец на потребител
|Hyhyve
|Малки и средни екипи, които търсят виртуални пространства с хостинг в ЕС
|Съответствие с GDPR, проследяване на времето, пространствени стаи и зони за почивка
|Няма безплатен план; цените започват от 35 $/месец.
|Teamflow
|Средни разпределени и хибридни екипи, които се нуждаят от офис атмосфера
|Бели дъски, синхронизиране на календара, шаблони за стаи и балони за присъствие
|Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец на потребител.
|Spot
|Малки екипи, създаващи структурирано ежедневно присъствие
|Интелигентни известия, стаи, интеграция със Slack и часови зони на компанията
|Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 $/месец на потребител.
|ivCAMPUS
|Частни, сигурни отдалечени кампуси от всякакъв размер
|Персонализирани карти, контрол на стаите, аватари и организиране на събития
|Няма безплатен план; цената започва от 11 долара на месец на потребител.
|Sococo
|Големи екипи, които се нуждаят от сътрудничество в реално време
|Зали за срещи, интеграции и визуални планове на етажите
|Няма безплатен план; цената започва от 14,99 $/месец на потребител.
|Hopin (RC)
|Екипи, които търсят инструменти за уебинари и хибридни събития на корпоративно ниво
|Изглед на сцената, стаи за почивка, кабини, анализи
|Няма безплатен план; цените започват от 119 $/месец на организатор.
|Gather
|Средни по размер екипи, които изграждат виртуални централи с присъствие, подобно на това в игрите
|Персонализирани аватари, пространствен звук, редактор на карти и стаи за съвместна работа
|Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 $/месец на потребител.
👀 Знаете ли? Разработена от IBM преди над 70 години, рамката BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) помага на екипите по продажбите бързо да откриват потенциални клиенти с висок потенциал и да фокусират срещите за откриване на реални възможности.
Най-добрите алтернативи на Kumospace
Независимо от формата и стила на вашите срещи – ежедневни събрания, спонтанни срещи или събития с участието на всички, подходящата платформа може да направи голяма разлика. Ето някои алтернативи на Kumospace, които придават структура, енергия и яснота на вашето виртуално работно пространство – без хаос.
Как оценяваме софтуера в ClickUp
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.
Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.
1. ClickUp (Най-доброто за безпроблемно планиране и координация на екипа)
Опитвате се да планирате среща в различни часови зони, като половината от екипа ви работи дистанционно, а другата половина – хибридно? Това бързо се превръща в хаос – освен ако не използвате ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. От синхронизиране на календара и AI за водене на бележки до резервации на работни места и планиране на базата на формуляри, ClickUp премахва хаоса от координацията.
Всичко започва с ClickUp Calendar, където задачите, събитията и наличността на екипа се обединяват в един интелигентен табло. Неговото AI-базирано планиране предлага най-подходящите времеви слотове въз основа на натоварването и крайните срокове, а напомнянията и видимостта на задачите гарантират, че няма да има конфликти в графика.
Синхронизацията в реално време с интеграцията на ClickUp с Google Calendar и интеграцията на ClickUp с Outlook поддържат вътрешните и външните срещи перфектно съгласувани, дори когато плановете се променят в последния момент.
А когато срещите се инициират външно, интеграцията на ClickUp с Calendly се включва, за да автоматизира работния процес. Тя задейства създаването на задачи, актуализирането на календара и възлагането на задачи на отговорните лица с едно плавно движение.
Подготовката за провеждане на ефективни срещи става лесна с шаблона за резервация на срещи на ClickUp.
Този готов за употреба формуляр събира данните на участниците, темите от дневния ред, предпочитаните времеви слотове и всички прикачени материали – всичко това автоматично се прехвърля в задачи с правилните етикети и отговорни лица.
Можете да го персонализирате за вътрешни синхронизации на екипа, обаждания на клиенти, срещи за опознаване или регистриране на нови служители, което улеснява стандартизирането на подготовката за срещи в различните отдели.
Вместо да търсите отговори в пощенската си кутия, получавате чисти, структурирани данни директно там, където се извършва работата.
Хибридното планиране вече не е игра на познаване благодарение на шаблона за управление на офис пространството на ClickUp. Можете да разпределяте работни места, да проследявате присъствието в офиса и да управлявате повтарящи се резервации с няколко кликвания.
Потребителските полета улесняват маркирането на зони на етажите, изисквания за достъпност или графици на смени, а споделеният изглед на работното пространство помага на всички да са на една и съща страница.
Той е създаден за видимост без претрупване, давайки на вашия екип увереност да планира времето в офиса без постоянна координация и минимизирайки конфликтите при срещите.
ClickUp се показва и по време на самата среща. С ClickUp Clips можете да записвате ключови актуализации или да споделяте бързи видео обобщения асинхронно.
Освен това, ClickUp AI Notetaker се присъединява към всичките ви виртуални срещи, за да записва бележки в реално време. Той ви помага да обобщавате дискусиите и незабавно да ги превръщате в протоколи от срещи и задачи за изпълнение, така че резултатите никога да не се губят в превода.
Всяка среща, от стартирането до последващите действия, преминава директно в пространството за изпълнение на вашия екип.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създавайте условни работни потоци, които задействат последващи задачи въз основа на въведените данни във формуляра.
- Споделяйте календарни изгледи с разрешения, базирани на роли, за поверителност и яснота.
- Прикачете файлове, презентации или материали за подготовка на дневния ред на срещите директно към свързаните задачи.
- Създавайте поредици от повтарящи се срещи и ги свържете с целите на отделно ниво.
- Чат и споделяне на информация в рамките на задачите в реално време или асинхронно с ClickUp Chat.
Ограничения на ClickUp
- Стръмна крива на обучение за начинаещи потребители
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 10 200 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
В рецензия на Capterra се казва:
Продуктът предлага високо персонализирани работни пространства и се интегрира добре с други системи. Налични са широки софтуерни функции за задачи, които гарантират ефективност в управлението на задачите и проследяването на времето. Софтуерът е икономичен.
Продуктът предлага високо персонализирани работни пространства и се интегрира добре с други системи. Разполага с широка гама от софтуерни функции за задачи, които гарантират ефективност в управлението на задачите и проследяването на времето. Софтуерът е икономичен.
💡 Професионален съвет: Прекомерната комуникация може да бъде също толкова вредна, колкото и мълчанието. Задайте ясни периоди, през които екипите да избягват ненужни съобщения и срещи. Използвайте инструментите „Календар“ и „Статус“ на ClickUp, за да сигнализирате, когато някой е в режим на интензивна работа, и го уважавайте.
📮 ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен, съобщенията често са разпръснати в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация.
С интегрирано решение като ClickUp Chat вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като поддържат контекста на разговорите ви и ги правят лесно достъпни.
2. SpatialChat (Най-доброто за потапящи събития за екипи с свободно движение)
Влизането в SpatialChat прилича повече на участие в социално събиране, отколкото на среща. С подвижни аватари, пространствен звук и персонализирани пространства, той е идеален за екипни събития, мозъчни бури или въвеждане в работата.
За разлика от Kumospace, той се отказва от карикатурния вид и предлага по-плавна и професионална атмосфера. Можете да вграждате медии, да настройвате аудио зони и да пускате презентации на цял екран, като същевременно поддържате естествени разговори.
За екипи, които работят предимно дистанционно, то постига баланс между структура и спонтанност, като прави сътрудничеството по-човешко и по-малко насилствено.
Най-добрите функции на SpatialChat
- Персонализирайте разположението на стаите за различни видове събития или отдели.
- Добавете интерактивни бели дъски и медийни стени като инструменти за сътрудничество.
- Използвайте текстови чат канали, за да подкрепите по-тихите членове на екипа.
- Активирайте линкове за гост достъп с ограничени във времето разрешения
- Интегрирайте събития, излъчвани на живо, или вътрешни събрания в общи стаи.
- Създавайте виртуални пространства с брандиране чрез персонализирани теми и лога
Ограничения на SpatialChat
- Липсва вградена функция за управление на задачи или синхронизиране на календара
- Аудио припокриването може да доведе до шум в препълнени помещения.
- Мобилното преживяване не е толкова плавно, колкото на настолен компютър
Цени на SpatialChat
- Безплатно
- Виртуален офис: 5 $/месец на потребител
- Уебинари: От 49 $/месец (25 потребители)
- Събития: От 99 $/месец (50 потребители)
- Образование: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за SpatialChat
- G2: 4,7/5 (над 130 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за SpatialChat?
В едно ревю в G2 се чете:
Събития, при които е важно участниците да могат да се движат свободно, да избират свои малки групи за разговори и т.н., като например семинари за съвместни иновации, обучение по „меки умения“, неформални срещи, социални събития.
Събития, при които е важно участниците да могат да се движат свободно, да избират свои малки групи за разговори и т.н., като например семинари за съвместни иновации, обучение по „меки умения“, неформални срещи, социални събития.
💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Docs, който се намира до таблото с задачите ви, вместо да повтаряте инструкциите на всяка среща. Използвайте го, за да проследявате решения, бележки от срещи и актуализации на статуса на едно място. Когато се присъединят нови членове или заинтересовани страни, няма да губите време да ги информирате.
3. SoWork (Най-доброто решение за дистанционни офиси с геймификация и индивидуален характер)
Искали ли сте някога вашият отдалечен офис да предлага танцови паузи, магьоснически шапки и спонтанни разговори на „водоохладителя“? SoWork прави това възможно, като същевременно поддържа екипа ви фокусиран върху задачите. Това е оживено работно пространство, задвижвано от аватари, където можете да се втурнете към събрание, да преминете в режим на концентрация или да споделите виртуална поничка.
По-динамичен от Kumospace, SoWork добавя движение, индикатори за състоянието и интерактивни зони, които правят ежедневната работа по-човешка. Той е идеален за екипи, които търсят дългосрочна връзка, култура и ритъм във виртуалния си централен офис.
Най-добрите функции на SoWork
- Организирайте ежедневни срещи в тематични стаи или зони за почивка.
- Проследявайте присъствието и наличността с помощта на визуални икони за състоянието
- Използвайте режим „walk-and-talk” за неформални разговори
- Награждавайте ангажираността с игрови значки за признание
- Присвойте персонализирани аватари и роли за идентичността на екипа
- Използвайте редактирането на карти, за да развивате разположението на офиса си с течение на времето.
Ограничения на SoWork
- Интерфейсът може да се стори прекалено неформален за някои корпоративни екипи.
- Липсва дълбока интеграция с инструменти за управление на задачи/проекти
- Може да изисква много ресурси на по-стари устройства или браузъри.
Цени на SoWork
- Безплатно: до 10 членове, ограничение от 30 минути за срещите, без видео
- Basic: 6 $/месец на потребител
- Премиум: 15 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за SoWork
- G2: 4,8/5 (45+ отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за SoWork?
Едно ревю в G2 казва:
SoWork е изключително лесен за използване и можете да започнете да го използвате веднага. Дизайнът, вдъхновен от видеоигрите, го прави изключително лесен, ако сте геймър. Лесно е да изразите себе си с всички опции за персонализиране, а взаимодействието с колегите е лесно и изключително интуитивно. Обичам това, че можете да държите камерата си включена, но да не се виждате, докато някой не се приближи до вас. Срещите са по-забавни, защото можете да виждате аватарите на всички заедно, и ми харесва, че има по-класически изглед в стил галерия, ако всичко останало ви разсейва.
SoWork е изключително лесен за използване и можете да започнете да го използвате веднага. Дизайнът, вдъхновен от видеоигрите, го прави изключително лесен, ако сте геймър. Лесно е да изразите себе си с всички опции за персонализиране, а взаимодействието с колегите е лесно и изключително интуитивно. Обичам това, че можете да държите камерата си включена, но да не се виждате, докато някой не се приближи до вас. Срещите са по-забавни, защото можете да виждате аватарите на всички заедно, и ми харесва, че има по-класически изглед в стил галерия, ако всичко останало ви разсейва.
4. HyHyve (Най-доброто решение за спонтанно създаване на контакти и срещи в стил събитие)
HyHyve внася забавна спонтанност във виртуалните събития, където разговорите се зараждат от движението, а не от срещите. Управлявайте своя аватар в реално време, срещайте се с колегите си и оставете взаимодействията да се развиват естествено.
Той е идеален за формати, изискващи интензивно общуване, като виртуални конференции или срещи между екипи. За разлика от фиксираните оформления на Kumospace, HyHyve дава приоритет на потока, което го прави по-скоро преживяване, отколкото място.
С персонализирано брандиране, проследяване на ангажираността и гъвкави настройки на стаите, това е добър избор за екипи, които искат връзка, а не само координация, в своята виртуална офис платформа.
Най-добрите функции на HyHyve
- Стартирайте мултистайни разположения за едновременни сесии
- Активирайте балони за взаимодействие, които задействат видео при приближаване
- Използвайте спонсорски зони за щандове на партньори с брандиране
- Настройте сесии за общуване с ограничено време с обратно броене
- Разрешете анонимни гости за събития с отворени врати
- Персонализирайте екраните за добре дошли и инструкциите за гладко въвеждане в работата.
Ограничения на HyHyve
- Ограничена полезност за структурирано сътрудничество в екип
- Няма вградена функция за управление на задачи или проследяване на напредъка
- По-малката база от потребители означава по-малко интеграции с трети страни.
Цени на HyHyve
- Случайно: 35 $/месец (2000 минути)
- Medium: 70 $/месец (5000 минути)
- Heavy: 118 $/месец (10 000 минути)
- Enterprise: Персонализирани цени
Цените в евро са превърнати в щатски долари*
Оценки и рецензии за HyHyve
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
📖 Прочетете също: Работа в екип: най-добри съвети за подобряване на сътрудничеството и производителността в екипа
5. Teamflow (Най-подходящ за постоянно активни виртуални офиси с визуални работни процеси)
Teamflow съчетава атмосферата на физическия офис с инструменти, създадени за реална работа. Сякаш вашият екип се е преместил в дигитален лофт – бели дъски, срещи и табла със задачи, всичко в едно споделено пространство.
За разлика от Kumospace, който е по-скоро социално ориентиран, Teamflow е проектиран за целенасочено сътрудничество в реално време. Приложенията, които могат да се преместват, като табла за задачи и документи, се намират във всяка стая, така че екипът ви може да обсъжда идеи, да разпределя задачи и да се среща, без да превключва между раздели.
Най-добрите функции на Teamflow
- Използвайте пространствен звук, за да сегментирате разговорите по естествен начин.
- Провеждайте импровизирани срещи, като събирате аватарите заедно
- Разпределяйте проектни области с уникални оформления и разрешения
- Добавете споделени ресурси в постоянни изгледи на работната среда
- Персонализирайте стаи за различни отдели или функции
Ограничения на Teamflow
- Визуалният интерфейс може да се окаже прекалено натоварващ за минималистите.
- Не е идеален за мрежови събития или големи събирания.
- Някои разширени функции са достъпни само в плановете от по-висок клас.
Цени на Teamflow
- Безплатно: за до 5 потребители
- Seed: 20 $/месец на потребител
- Бизнес: 30 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Teamflow
- G2: 4,7/5 (над 60 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за Teamflow?
Един рецензент на G2 пише:
Teamflow прави ежедневната работа от разстояние забавна и лесна за всички и позволява на работодателя да създаде по-добра фирмена култура. Служителите могат лесно да намерят хора, с които да разговарят, когато е необходимо, без да се чувстват изоставени или самотни, когато са затворени вкъщи и работят всеки ден. Помага за по-лесното преодоляване на бариерите, когато всички са нови един за друг, и екипът се чувства по-близък.
Teamflow прави ежедневната работа от разстояние забавна и лесна за всички и позволява на работодателя да създаде по-добра фирмена култура. Служителите могат лесно да намерят хора, с които да разговарят, когато е необходимо, без да се чувстват изоставени или самотни, когато са затворени у дома и работят всеки ден. Помага за по-лесното преодоляване на бариерите, когато всички са нови един за друг, и екипът се чувства по-близък.
6. Spot (Най-доброто решение за лека екипна присъствие и сътрудничество, базирано на настроението)
Spot е спокойният и уютен кът в света на виртуалните офиси, създаден за екипи, които ценят връзката без шум. С прост дизайн, индикатори за настроение и пространствен звук, той създава пространство за реално присъствие без цифрово претрупване.
За разлика от тематичните стаи и натоварената с аватари настройка на Kumospace, Spot поддържа нещата чисти и интуитивни. Той е идеален за по-малки, сплотени екипи, които искат да си сътрудничат, да се отчитат или просто да бъдат заедно, без натиска на перформативната култура на дистанционната работа.
Открийте най-добрите функции
- Разпределете зони за конкретни екипи или работни процеси
- Активирайте нискообемни околни звуци в различни стаи
- Създавайте моментални пространства за кратки дискусии
- Интегрирайте лек чат за асинхронни проверки
- Разрешете частни аудио зони с едно кликване за мениджъри 1:1
Открийте ограниченията
- Ограничена мащабируемост за големи екипи или външни събития
- Няма вградени инструменти за проследяване на проекти или задачи
- Наборът от функции може да ви се стори твърде ограничен за бързоразвиващи се стартиращи компании.
Цени на място
- Безплатно (до 5 едновременни потребители)
- Растеж: 10 $/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
Вижте оценки и рецензии
- G2: 4,9/5 (35+ отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за Spot?
Един рецензент на G2 споделя:
Spot разреши продължителния проблем с поддържането на силни връзки в екипа при работа от разстояние. Преходът ни към Spot даде нов тласък на сътрудничеството от разстояние. Комбинирайки безпроблемно персонализиране и сътрудничество, концепцията за виртуален офис преодолява предишните пропуски. Това доведе до възстановяване на връзките в екипа, повишаване на производителността и подновяване на екипния дух.
Spot разреши продължителния проблем с поддържането на силни връзки в екипа при работа от разстояние. Преходът ни към Spot даде нов тласък на сътрудничеството от разстояние. Виртуалният офис, който съчетава безпроблемно персонализиране и сътрудничество, преодолява предишните пропуски. Това доведе до възстановяване на връзките в екипа, повишаване на производителността и подновяване на екипния дух.
7. ivCAMPUS (Най-доброто решение за виртуални кампуси в академичен стил и структурирано сътрудничество)
Ако Zoom имаше кампус и Slack работеше по график, щяхте да получите ivCAMPUS. Създаден с цел структура и яснота, той използва оформление, базирано на график, с поверителност на ниво стая, достъп според ролята и пространства с конкретна цел, като лаборатории, офиси или класни стаи.
За разлика от забавните, отворени оформления на Kumospace, ivCAMPUS е насочен към рутината и организацията. Резервирайте стаи, заключвайте ги за срещи и проследявайте активността по пространства. Той е идеален за екипи, които процъфтяват при предвидими работни процеси.
За отдалечени настройки, които не разполагат с реда на физическия офис, ivCAMPUS го възстановява – без пътуване до работа.
Най-добрите функции на ivCAMPUS
- Планирайте повтарящи се срещи в фиксирани цифрови пространства
- Създайте „работно време“ с помощта на блокове за видимо присъствие.
- Назначете ментори или ръководители на конкретни зони за въвеждане в работата.
- Използвайте регистрацията в стаите, за да проследявате присъствието или ангажираността.
- Персонализирайте интерфейса, за да отразява реалните разположения на офиса или кампуса.
Ограничения на ivCAMPUS
- По-малко подходящи за спонтанни или социални взаимодействия в екипа
- Интерфейсът може да се стори твърде строг за висококреативни или гъвкави екипи.
- Ограничени интеграции с приложения на трети страни в сравнение с другите
Цени на ivCAMPUS
- Basic: 11 $/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за ivCAMPUS
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
📖 Прочетете също: Най-важните правила за срещи за по-добра комуникация в екипа
8. Sococo (Най-подходящ за любителите на традиционното офис оформление и разпределени екипи)
Помните ли плановете на етажите? Sococo ги връща – в цифров формат. Можете да „влизате“ в стаите, да виждате кой е наоколо и да се включвате в разговори, точно както бихте направили в истински офис.
За разлика от тематичните зони и визуалния стил на Kumospace, Sococo поддържа нещата прости и структурирани. Неговият план в стил „блупринт“ помага на отдалечените екипи да останат организирани, видими и фокусирани.
Ако вашият екип цени яснотата повече от новостта, Sococo е силна алтернатива на Kumospace, създадена за ежедневни операции, а не само за специални събития.
Най-добрите функции на Sococo
- Създайте персонализирани карти на офиса с обозначени стаи
- Координирайте срещите, като резервирате пространства предварително.
- Следете присъствието на екипа чрез заетостта на стаите в реално време.
- Разпределете частни офиси или зони за екипи на ключови служители.
- Използвайте виртуални пространства за събрания за актуализации, специфични за отдел
- Създавайте уникални дизайни за различни отдели или местоположения
Ограничения на Sococo
- Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с по-новите платформи.
- Липсват вградени функции за сътрудничество по задачи или документи
- Ограничени възможности за персонализиране извън структурното оформление
Цени на Sococo
- Sococo: 14,99 $/месец на потребител
- Sococo Unlimited: 24,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Sococo
- G2: 4,3/5 (над 40 отзива)
- Capterra: 4/5 (над 20 отзива)
Какво казват реалните потребители за Sococo?
В рецензия на Capterra се чете:
Виртуалното оформление на офиса е полезно, за да видите кой се среща с кого. Това е много по-добре, отколкото просто да виждате, че някой е онлайн, като в Hangouts, или онлайн и в разговор, като в Slack. Възможността да видите кои хора се срещат е много ефективна. Освен това е лесно да се включите и излезете от среща.
Виртуалното оформление на офиса е полезно, за да видите кой се среща с кого. Това е много по-добре, отколкото просто да виждате, че някой е онлайн, като в Hangouts, или онлайн и в разговор, като в Slack. Възможността да виждате кои хора се срещат е много ефективна. Освен това е лесно да влизате и излизате от среща.
9. Hopin/RingCentral (Най-доброто решение за организиране на мащабни виртуални събития и срещи на високо равнище)
За разлика от повечето опции тук, Hopin (сега RingCentral) не имитира офис – той изгражда сцена. Проектиран за мащабни събития като представяния на продукти, срещи на високо равнище или уебинари с няколко паралелни сесии, той предлага инструменти за работа зад кулисите, салони за контакти и структурирани зали за сесии, които надхвърлят рамките на обикновените срещи.
Докато Kumospace се фокусира върху свободното взаимодействие, Hopin предлага изпипани събития с голям капацитет и функции като дневен ред, билети, виртуални щандове и анализи на живо.
Като алтернатива на Kumospace, тя е идеална за екипи, които се нуждаят от прецизност и професионализъм – идеална за посрещане на клиенти, партньори или всяко събитие, при което въздействието е от значение.
Най-добрите функции на Hopin
- Настройте няколко едновременни етапа или сесии за дискусии
- Дизайнирайте регистрационни страници и типове билети с брандиране
- Вградете щандове на спонсори и интерактивни демонстрационни зали
- Управлявайте достъпа на сцената и на говорителите отделно от този на участниците.
- Възможност за бързо създаване на контакти чрез случайно съчетаване
- Проследявайте ангажираността на екипа с вградени аналитични инструменти.
Ограничения на Hopin
- Не е идеален за ежедневни срещи или неформални разговори
- За потребители, които го използват за първи път и нямат техническа поддръжка, това може да изглежда сложно.
- Функциите от по-високо ниво са достъпни само при персонализирано ценообразуване.
Цени на Hopin
- Events Pro: 119 $/месец на организатор
- Events Pro+: 239 $/месец на организатор
- Events Enterprise: 359 $/месец на организатор
Оценки и рецензии за Hopin
- G2: 4,5/5 (над 900 отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за Hopin?
В едно ревю в G2 се казва:
Лесното използване на функциите и настройките, както и наличието на RingCentral University, която предоставя подробни инструкции за настройка на вашето събитие. Лесно е да се създаде мястото, графиците и брандинга. Харесва ми, че страниците за събитията и регистрацията могат да бъдат персонализирани и да изглеждат професионално с лесни и интуитивни настройки.
Лесното използване на функциите и настройките, както и наличието на RingCentral University, която предоставя подробни инструкции за настройка на вашето събитие. Лесно е да се създаде мястото, графиците и брандингът. Харесва ми, че страниците за събитията и регистрацията могат да бъдат персонализирани и да имат професионален вид с лесни и интуитивни настройки.
10. Gather (Най-доброто за виртуални срещи с игрови елементи и функции за провеждане на срещи)
Помните ли, когато празнуването на рождени дни и сесиите за мозъчна атака се провеждаха в една и съща стая? Gather пренася тази енергия онлайн с пикселни аватари, интерактивни функции като карти на офиса и пространствен звук, който реагира на движението. Освен забавни визуални ефекти, то насърчава неформални разговори и естествени моменти в екипа.
Като алтернатива на Kumospace, Gather залага изцяло на дизайн, наподобяващ игра, и персонализирани пространства. От тематични стаи до взаимодействия, базирани на близост, то съчетава работата и забавлението по естествен начин – идеално за екипи, които се интересуват както от връзките, така и от производителността.
Съберете най-добрите функции
- Дръжте съотборниците си на екрана с плаващи видео плочки
- Задайте персонализирани статуси с връзки към проекти или индикатори за наличност.
- Започнете видеоразговори с едно кликване
- Разпределяйте работни групи, за да оптимизирате спонтанните проверки
- Активирайте замъгляване на фона и потискане на шума
- Интегрирайте лека видимост на календара за ежедневния поток
Ограничения на Gather
- Геймифицираният вид може да не се хареса на официалните корпоративни екипи.
- Настройката и въвеждането могат да отнемат много време за по-големи пространства.
- Браузърът може да работи по-бавно на по-стари компютри или при нестабилна интернет връзка.
Съберете цени
- Безплатно
- Премиум: 7 $/месец на потребител
Събирайте оценки и отзиви
- G2: 4,9/5 (над 250 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за Gather?
Едно ревю в G2 казва:
Това, което най-много ми харесва в Gather, е как то човекоподобява дистанционната работа. За разлика от традиционните инструменти за видеоконферентна връзка, Gather създава пространствена, игрова среда, в която можете да „срещате“ колеги, да ходите на срещи или да прекарвате времето си във виртуални салони. То възвръща спонтанността и непринудените взаимодействия, които често липсват в дистанционните настройки. Освен това, персонализираните пространства и аватари правят сътрудничеството по-ангажиращо и дори малко забавно.
Това, което най-много ми харесва в Gather, е как то човекоподобява дистанционната работа. За разлика от традиционните инструменти за видеоконферентна връзка, Gather създава пространствена, игрова среда, в която можете да „срещате“ колеги, да ходите на срещи или да прекарвате времето си във виртуални салони. То възвръща спонтанността и непринудените взаимодействия, които често липсват в дистанционните настройки. Освен това, персонализираните пространства и аватари правят сътрудничеството по-ангажиращо и дори малко забавно.
📖 Прочетете също: Най-добрите инструменти за дистанционна работа за екипно сътрудничество
Въведете стабилност в дистанционния си работен процес с ClickUp
Независимо дали организирате спонтанни срещи, мащабни събития или планирате предстоящата хибридна седмица, най-добрият инструмент за виртуален офис се адаптира към вашия ритъм, а не обратното.
От аватарни салони до високопроизводителни центрове за сътрудничество, този списък показва, че има множество опции, които могат да заменят Kumospace. Някои инструменти носят структура, други носят енергия. И само няколко носят всичко под един покрив.
Ето защо ClickUp е вашият идеален избор. Това не е просто място за срещи, а вашето работно пространство, планировчик, инструмент за създаване на формуляри, двигател за автоматизация и бяла дъска за съвместна работа.
Ако сте готови да централизирате инструментите си и да улесните сътрудничеството между екипите, ClickUp е вашето цялостно решение.
Създайте по-интелигентен и по-ефективен виртуален централен офис. Регистрирайте се в ClickUp, за да обедините екипа си, където и да се намира.