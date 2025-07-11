10-те най-добри алтернативи на Acuity Scheduling, които да опитате през 2025 г.

Acuity Scheduling е солиден избор за малките предприятия и самостоятелните професионалисти – той е изчистен, прост и върши работата си.

Но с разрастването на вашия бизнес може да се почувствате ограничени от ограничените възможности за персонализиране, тромавите интеграции или функциите, които просто не се мащабират.

Изведнъж се оказвате в ситуация, в която запълвате пропуските с допълнителни инструменти и допълнително време.

Ако Acuity започва да ви забавя, може би е време да преминете на по-високо ниво.

Ние сме събрали най-добрите алтернативи на Acuity Scheduling, които предлагат по-гладка автоматизация, по-добри функции за екипна работа и интеграции, които пасват на вашия работен процес, за да можете да се концентрирате по-малко върху планирането и повече върху растежа.

Най-добрите алтернативи на Acuity Scheduling на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени ClickUp Най-подходящо за физически лица, малки фирми, агенции и предприятия, които се нуждаят от цялостно планиране, управление на задачи и сътрудничество в екип. ClickUp Calendar, ClickUp Tasks, ClickUp Brain Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. Trafft Най-подходящо за малки фирми и самостоятелни предприемачи, които се нуждаят от резервации 24/7 и поддръжка на няколко местоположения. QR кодове, формуляри за резервации Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. Amelia Най-подходящо за малки предприятия, агенции и доставчици на услуги с WordPress уебсайтове, които се нуждаят от персонализирани резервации и управление на служителите. Плъгин за резервации, управление на служителите Цени от 49 $/месец Doodle Най-подходящо за малки предприятия, агенции и специалисти по подбор на персонал, които планират интервюта или групови срещи с кандидати. Синхронизирайте с инструменти за срещи, проследяване на ефективността на рекрутерите и провеждане на интервюта. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,95 $/месец. SimplyBook. me Най-подходящо за малки предприятия, агенции и доставчици на услуги, които се нуждаят от персонализирани страници за резервации и управление на клиенти. Точка на продажба, автоматични заявки за обратна връзка Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9,90 $ на месец. YouCanBook. me Най-подходящо за самостоятелни предприемачи и малки фирми, които се нуждаят от проста и достъпна онлайн резервация. Настройка на часовата зона, вграждане на страница за резервации Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9 $/месец. Goldie Най-подходящо за самостоятелни предприемачи, салони и независими доставчици на козметични услуги, които се нуждаят от клиентски профили и списъци с чакащи. Очакващи списъци, клиентски профили и отзиви Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19,99 $/месец. Fresha Най-подходящо за малки фирми и агенции в областта на красотата/уелнеса, които се нуждаят от пазар за услуги и автоматизирани кампании. Пазар за услуги, автоматизирани кампании, автоматично буферно време Наличен е безплатен план; Персонализирани цени Noterro Най-подходящо за малки клиники за здраве и уелнес, които се нуждаят от планиране на медицински прегледи и управление на досиетата на пациентите. Гласови напомняния, резервации за семинари и работни срещи, предсказуеми етикети за досиетата на пациентите Платените планове започват от 30 $/месец. GoReminders Най-подходящо за малки предприятия и доставчици на услуги, които се нуждаят от автоматизирани кампании за съобщения и напомняния. Приложение за напомняне за календар, шаблони за напомняне за съобщения, масови текстови съобщения Платените планове започват от 9 $/месец.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Acuity Scheduling?

Повече от 70% от потребителите предпочитат да планират срещите си онлайн.

Въпреки това, трябва да се уверите, че вашата онлайн система за резервации е надеждна. Тя трябва да осигурява на вашите потребители безпроблемно преживяване, като същевременно предоставя на вашия бизнес всички необходими инструменти за планиране на срещи.

Ако Acuity Scheduling не отговаря на тези стандарти, ето някои качества, които трябва да търсите в алтернативите:

Онлайн резервации : Възможност за планиране 24/7, автоматични напомняния и синхронизиране на календара чрез имейл и SMS.

Проследяване на историята на клиента : Записва историята на услугите, предпочитанията и бележките, за да персонализира клиентското преживяване и да увеличи лоялността.

Обработка на плащания : Поддържа POS интеграция, множество опции за плащане и автоматизирано фактуриране за безпроблемно плащане.

График на персонала : разпределя срещи, проследява часовете и предотвратява презаписването, като същевременно следи производителността за растежа на екипа.

Маркетингови инструменти : Автоматизира имейл и SMS кампании, промоции и програми за лоялност, за да поддържа интереса на клиентите и да ги накара да се връщат.

Проследяване на запасите : Проследява нивата на запасите и изпраща предупреждения, за да се увери, че никога няма да останете без продуктите, от които се нуждаят вашите клиенти.

Отчети и анализи : Предоставя данни за приходите, резервациите и резултатите, за да подпомогне по-интелигентните бизнес решения.

Достъп от мобилни устройства : Позволява ви да управлявате резервациите, персонала и клиентите си, докато сте в движение, с напълно функционално мобилно приложение.

Интелигентни интеграции: свързва се с уебсайтове, социални медии, счетоводни и маркетингови инструменти, за да оптимизира работния ви процес на едно място.

👀 Знаете ли, че големите компании могат да спестят колосалната сума от 100 милиона долара годишно, само като провеждат по-малко ненужни срещи и намалят списъците си с поканени лица.

Най-добрите алтернативи на Acuity Scheduling

Сега, когато вече знаете какво да търсите в една алтернатива на Acuity Scheduling, ето най-добрите варианти, които отговарят на вашите изисквания.

Нека разгледаме основните функции, ограничения, цени и оценки, за да видим коя от тях ви подхожда най-добре.

1. ClickUp (най-доброто решение за оптимизиране на графика и сътрудничеството в екипа)

Планирайте срещи според вашите приоритети, задачи и цели с ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е мощно средство за екипи, които искат да обединят управлението на задачите, планирането и сътрудничеството в една интуитивна платформа, задвижвана от изкуствен интелект. Богатият набор от функции го прави изключителен сред алтернативите на Acuity Scheduling, особено за фирми, които искат нещо повече от просто резервиране на срещи.

Нека започнем с ClickUp Calendar. Това не е просто основен избор на дата и час – това е интелигентен инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който помага за планирането на вашите задачи, графици на екипа и резервации.

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“, цветните изгледи и автоматичното блокиране на времето ви помагат да управлявате лесно срещите си. Независимо дали управлявате дневен, седмичен или месечен график, функциите за планиране на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, гарантират, че календарът ви е ефективно организиран и съобразен с наличността на екипа.

Помолете AI да се погрижи за натоварената работа, като планирането на всички тези срещи.

Например, ако сте уморени да копирате и поставяте едни и същи задачи, задайте ги като повтарящи се задачи. Или използвайте ClickUp Automation s и Autopilot Agents, за да се справят автоматично с повтарящите се задачи, което е идеално за управление на редовни проверки или сервизни срещи.

Автоматизирайте повтарящите се задачи или конфигурирайте Autopilot Agents на ClickUp, за да се справят с тях вместо вас!

Друга полезна AI функция е ClickUp AI Notetaker — специално разработена за тези, които се страхуват да водят бележки по време на срещи и да пропуснат важна информация.

Преписвайте без усилие дискусиите от срещите с ClickUp AI Notetaker

Той транскрибира разговорите в реално време и ги организира директно във вашето работно пространство. Ако бележките от срещите ви съдържат задачи за изпълнение, ClcikUp Brain може автоматично да ги възложи на колегите ви с краен срок. Това гарантира, че никога няма да пропуснете последващи действия и никога повече няма да изгубите от поглед исканията на клиентите или решенията от срещите.

Тези AI функции се конкурират със самостоятелните AI асистенти и са напълно интегрирани в екосистемата на ClickUp. Не е необходимо да използвате няколко приложения за планиране, срещи и сътрудничество.

Ако искате да опростите планирането още повече, опитайте да използвате шаблона за книга за срещи на ClickUp. Той ви позволява да визуализирате срещите, да управлявате прогнозите за времето и да проследявате заявките за препланиране на едно място.

Получете безплатен шаблон Настройте лесна система за резервации с шаблона за книга за срещи на ClickUp.

След като поканите колеги или клиенти, те могат да видят вашата наличност и да резервират час директно при вас. Това е безпроблемен начин да централизирате резервациите и взаимодействията с клиенти – без повече объркващи таблици или пропуснати срещи. Или използвайте ClickUp Reminders за себе си, вашия екип или клиенти, за да сте сигурни, че нито една задача или среща няма да бъде пропусната. Просто натиснете върху планирана задача или среща, за да създадете известия и да прикачите файлове с иконата на кламер, така че всички да бъдат подготвени.

Така че, в крайна сметка: с дълбока персонализация, мощна автоматизация, готови за употреба шаблони и вградени AI функции, ClickUp ви помага да прекарвате по-малко време в логистика и повече време в разрастване на вашия бизнес. Перфектна алтернатива на Acuity за екипи от всякакъв размер.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте смени, управлявайте наличността на екипа и координирайте графиците на проектите с шаблона за графика на екипа на ClickUp

Настройте автоматични напомняния, актуализирайте статуса на персонализирани задачи или разпределяйте членовете на екипа въз основа на типа на срещата с над 50 тригера за действие.

Планирайте всеки час от деня си или работния процес на екипа си с 24-часовия шаблон за график на ClickUp.

Добавете линкове към срещи в календара си в ClickUp, за да се присъедините без забавяне.

Автоматизирайте отчитането на времето, като стартирате или спирате таймерите при промяна на статуса на задачите – идеално за доставчици на услуги, които фактурират на час или се нуждаят от точни записи за времето за срещи.

Събирайте данни за клиентите с шаблоните за формуляри на ClickUp, за да записвате предпочитанията и исканията на клиентите директно във вашата система за планиране.

Персонализирайте таблата на ClickUp , за да проследявате представянето на екипа и взаимодействията с клиентите.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се почувстват малко объркани от богатите функции в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на TrustRadius се казва:

Използвам ClickUp за централизиране на ежедневната си работа. То ми помага във всеки аспект. Ако искам да управлявам среща с клиенти или с екип, или да проверя статуса на предишната си работа, тогава ClickUp е най-доброто решение за това.

Използвам ClickUp за централизиране на ежедневната си работа. То ми помага във всеки аспект. Ако искам да управлявам среща с клиенти или с екип, или да проверя статуса на предишната си работа, тогава ClickUp е най-доброто решение за това.

2. Trafft (Най-доброто решение за резервации 24/7)

чрез Trafft

59% от хората са отегчени от чакането на линия, само за да насрочат среща по време на работното време. Trafft предоставя на вашите клиенти удобството на 24/7 онлайн резервации. То позволява на клиентите да насрочват, пренасрочват или отменят срещи по свое удобство, без да се налага да чакат на линия или да се съобразяват с традиционното работно време.

Той ви позволява също да активирате резервациите директно през вашия уебсайт или канали в социалните медии, като по този начин намалявате проблемите с видимостта и откриваемостта.

За разлика от Acuity, Trafft предлага и уебсайт за резервации, който не изисква програмиране, така че не се нуждаете от разработчик за вашия акаунт. Той поддържа и много местоположения и езици, повтарящи се и групови срещи, както и автоматизация за напомняния и пренасрочване.

Най-добрите функции на Trafft

Изберете налични времеви слотове, посочете подробности за срещата и генерирайте QR кодове и връзки за клиентите.

Получете достъп до безплатен плъгин за резервации за вашия WordPress уебсайт.

Интегрирайте формуляри за резервации в съществуващия си уебсайт, като използвате iframes, за да позволите на клиентите да резервират срещи директно.

Отговаряйте и потвърждавайте резервациите с персонализирани съобщения, съответстващи на бранда.

Ограничения на Trafft

Функциите за оформление не са много гъвкави.

Липсва му усъвършенствана интеграция

Цени на Trafft

Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец

Мащабиране: 69 $/месец

Enterprise: Цена от 250 $/месец

Отзиви и оценки за Trafft

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trafft?

Едно ревю в G2 казва:

Харесва ми, че има много различни функции и може да се използват уебхукове. Харесвам хората, които стоят зад продукта.

Харесва ми, че има много различни функции и че можете да използвате уебхукове. Харесвам хората, които стоят зад продукта.

💡 Професионален съвет: Използвайте бързи клавиши в ClickUp, за да намалите кликванията. Например, ако задържите курсора върху задача и натиснете m, тя автоматично ще ви бъде възложена, или можете да създадете ново напомняне, като натиснете r.

3. Amelia (най-подходяща за уебсайтове на WordPress)

чрез Amelia

Често срещан проблем с Acuity Scheduling е, че в основните му пакети липсват персонализация и разширени функционалности. Amelia, плъгин за WordPress, решава и двата проблема. Той разполага с високо персонализирани формуляри за резервации, оформление и разширени функции като управление на служители и ресурси, дори в основния си план.

Инструментите за управление на събития и визуалните календари на Amelia са особено подходящи за фирми, които организират курсове или събития. Освен това получавате подробен аналитичен панел, с който можете да проследявате потенциалните си клиенти, успешните срещи, неявяванията и др.

Най-добрите функции на Amelia

Получете интеграции за плащания с Stripe, PayPal и Square.

Използвайте планирането на ресурсите, за да управлявате и разпределяте оборудването и другите ресурси ефективно.

Създавайте персонализирани пакети от услуги с множество предложения

Управлявайте графиците на служителите, задавайте работното време и обработвайте заявките за отпуск.

Ограничения на Amelia

Това не е идеалният инструмент за планиране, ако не поддържате уебсайт на WordPress.

Интеграцията с Google Calendar често спира да работи.

Цени на Amelia

Стартово ниво: 49 $/година

Стандартен: 99 $/година

Pro: 184 $/година

Elite: 638 $/година

Отзиви и оценки за Amelia

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

👀 Знаете ли, че: Бизнесите отбелязват средно увеличение на приходите от 27% при използване на онлайн системи за резервации.

чрез Doodle

35% от специалистите по подбор на персонал казват, че планирането и провеждането на интервюта е най-времеемката част от работата им, като 67% от тях прекарват от 30 минути до два часа само в координиране на срещи с кандидати. Макар Acuity Scheduling да предлага добра автоматизация за срещите с клиенти, той не е създаден, за да се справи с хаоса при планирането на интервюта.

Doodle предлага интерфейс, базиран на анкети, който опростява груповото планиране и елиминира безкрайните имейл кореспонденции. Той ви позволява да предложите няколко времеви слота и да оставите кандидатите да изберат най-подходящия за тях.

Най-добрите функции на Doodle

Синхронизирайте с онлайн инструменти за срещи като Zoom, Google Meet или Webex и добавяйте автоматично видео връзки във всяка резервирана среща.

Персонализирайте поканите за резервации според вашата марка

Настройте интервюта с едно кликване, за да оптимизирате процеса на набиране на персонал.

Проследявайте ефективността на рекрутерите на таблото

Ограничения на Doodle

Планирането на множество събития може да бъде доста трудоемко.

Уведомленията за съставяне на анкети не се появяват често

Цени на Doodle

Безплатно

Basic : 12,95 $/месец на потребител

Pro: 14,95 $/месец на потребител

Екип: 19,95 $/месец за пет потребители

Отзиви и оценки за Doodle

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Doodle?

В рецензия на G2 се казва:

Харесва ми, че Doodle е лесен и безплатен за използване, и може да ви покаже резултатите в миг. Обичам факта, че почти всички го използват.

Харесва ми, че Doodle е лесен и безплатен за използване, а резултатите се показват незабавно. Обичам факта, че почти всички го използват.

5. SimplyBook. me (Най-доброто решение за персонализиране на страницата ви за резервации)

За разлика от Acuity, SimplyBook.me ви позволява да персонализирате страницата си за резервации, за да отразите личността на вашата марка и спецификите на вашите услуги. Вашите клиенти знаят точно кои сте, какво представлявате и какви услуги предлагате. Можете да създавате профили на клиенти, за да персонализирате услугите и да събирате отзиви от клиенти директно от платформата.

Адаптивността на SimplyBook.me е подходяща за сервизни фирми с уникални работни процеси или изисквания за съответствие. В сравнение с Acuity, тя предлага по-прецизен контрол върху резервациите и дава приоритет на информационната сигурност.

Най-добрите функции на SimplyBook.me

Управлявайте ежедневните си продажби, бакшиши и депозити с карта, в брой и авансови онлайн плащания с функцията за точка на продажба (PoS).

Изпращайте автоматични запитвания за обратна връзка след среща и вграждайте отзиви в уебсайта си директно от платформата.

Създайте профили за съществуващи и нови клиенти и получите достъп до историята на услугите и предпочитанията им, за да персонализирате тяхното преживяване.

Изберете оформлението на страницата си за резервации от над 20 теми и шаблони.

Ограничения на SimplyBook.me

Ръчната конфигурация отнема време

Потребителите не могат да резервират няколко времеви слота едновременно.

Цени на SimplyBook.me

Безплатно

Базов план: 9,90 $/месец

Стандартен: 29,90 $/месец

Премиум: 59,90 $/месец

SimplyBook. me отзиви и оценки

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1200 отзива)

Какво казват реалните потребители за SimplyBook.me?

Едно ревю в G2 казва:

Модерна програма, изглежда добре на различни устройства. Много възможности за персонализирана настройка.

Модерна програма, изглежда добре на различни устройства. Много възможности за персонализиране.

📮 ClickUp Insight: Срещите стимулират иновациите и мотивират действията – когато функционират. Но каква е реалността? Почти половината от всички служители губят ценно време, търсейки отговори от колеги, които вече би трябвало да са им на разположение, което води до постоянни прекъсвания в работата. Connected Search и ClickUp Brain на ClickUp елиминират това скъпо общуване, като предоставят незабавни отговори, базирани на изкуствен интелект, от цялата ви цифрова екосистема. Всеки файл, бележка от среща, записан клип и интеграция на трети страни се превръща в информация, която може да се търси, така че никой не трябва да губи време в търсене на информация от колегите си. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

6. YouCanBook. me (Най-подходящ за малки фирми и самостоятелни предприемачи)

Искате усъвършенстван софтуер за планиране за вашия малък бизнес, без да се налага да харчите много пари? Ако Acuity Scheduling е малко над бюджета ви, опитайте YouCanBook. me.

Можете да го използвате, за да създадете редовен седмичен график или да персонализирате наличността за конкретни седмици. Този инструмент ви позволява да дефинирате продължителността на срещите, да добавите буферно време между срещите и да зададете минимални или максимални срокове за уведомяване за резервациите.

YouCanBook. me най-добри функции

Откривайте и коригирайте различни часови зони за резервациите

Изпращайте автоматични имейли за потвърждение и SMS напомняния на клиентите

Създайте и вградете страницата си за резервации директно в уебсайта си, като използвате различни опции като вградени елементи, модални изскачащи прозорци или плаващи бутони.

Предлага се с безплатна версия с богат набор от функции.

Ограничения на YouCanBook.me

Не предлага индивидуална персонализация на известията.

Процесът на експортиране на данни е прекалено сложен.

Цени на YouCanBook.me

Безплатно

Индивидуален: 9 $/месец

Професионална версия: 13 $/месец

Екипи: 18 $/месец

YouCanBook. me ревюта и оценки

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (340+ отзива)

Какво казват реалните потребители за YouCanBook.me?

Едно ревю в G2 казва:

YCBM е чудесен инструмент за планиране, когато работи, но се нуждае от повече „основни“ функции.

YCBM е чудесен инструмент за планиране, когато работи, но се нуждае от повече „основни“ функции.

7. Goldie (Най-подходящ за салони и независими доставчици на козметични услуги)

чрез Goldie

Ако сте самостоятелен професионалист или управлявате малък бизнес с няколко локации, Goldie е идеалната алтернатива на Acuity Scheduling. Goldie е лек инструмент, предназначен предимно за мобилни устройства, който предлага лесен за използване начин да създадете свой собствен уебсайт, да предложите самопрограмиране на клиентите си и да обработвате плащания с регистрирани карти.

Goldie ви позволява също да автоматизирате маркетинговите си кампании. Можете да обявявате нови услуги и дори да споделяте специални оферти, за да запълните оставащите свободни места и да управлявате лесно времето си.

Най-добрите функции на Goldie

Поддържайте подробни профили на клиентите, включително информация за контакт и история на срещите.

Събирайте конкретна информация за клиентите по време на процеса на резервация чрез персонализирани полета.

Покажете работата си, като добавите снимки към онлайн страницата си за резервации, за да изградите доверие.

Управлявайте напълно запълнените графици, като позволявате на клиентите да се включат в списък с чакащи, за да запълнят отменени в последния момент резервации и да оптимизират времевите си слотове.

Ограничения на Goldie

Функцията за масово изпращане на съобщения често не постига целта си с навременна доставка.

Платформата не предлага многоезична поддръжка.

Цени на Goldie

Безплатно

Pro: 19,99 $/месец

Pro Plus: 39,99 $/месец

Отзиви и оценки за Goldie

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Goldie?

В рецензия на Capterra се казва:

Лесен за използване и навигация. Страхотно е, че мога да добавям снимки и бележки. Лесно е да се намерят различните секции на приложенията.

Лесен за използване и навигация. Страхотно е, че мога да добавям снимки и бележки. Лесно е да се намерят различните секции на приложенията.

8. Fresha (Най-подходящ за използване като пазар за услуги)

чрез Fresha

Макар Acuity Scheduling да ви позволява да управлявате срещите си, той не предлага инструменти, които да ви помогнат да генерирате повече резервации. Fresha го прави. Този софтуер за онлайн резервации предлага пазар, където клиентите могат да намерят и проверят вашия бизнес въз основа на клиентски отзиви и да резервират срещи.

Създаден за козметични клиники и уелнес центрове, Fresha ви позволява да приемате резервации за няколко клиента едновременно, което е идеално за групови сесии или събития. Можете също така да гарантирате срещите с частично или пълно плащане предварително, което намалява отмените и неявяванията.

Най-добрите функции на Fresha

Запазете срещи без комисионна

Изпращайте автоматично на клиентите съобщения за последваща грижа с инструкции за грижа след лечението.

Задайте буферно време между срещите, определете колко предварително клиентите могат да правят резервации и управлявайте политиките за отмяна, за да предотвратите проблеми с графика на работа.

Поддържайте подробни профили на клиентите, проследявайте историята на срещите и персонализирайте услугите въз основа на предпочитанията.

Настройте автоматизирани кампании, препоръки на клиенти и промоционални отстъпки, за да увеличите резервациите и задържането на клиенти.

Ограничения на Fresha

Пакетните сесии понякога не работят

По-скъпо от други алтернативи на Acuity

Цени на Fresha

Безплатно

Екип : 9,95 $/месец (14-дневен пробен период)

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви и оценки за Fresha

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 1400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fresha?

В рецензия на Capterra се казва:

Преминахме от Booker, с когото работехме в продължение на 8 години, и досега опитът ни е страхотен. Обичам факта, че Fresha работи чудесно на всички устройства и че нашите клиенти могат да правят почти всичко от телефоните си, включително да правят и променят резервации, да попълват формуляри за консултации, да добавят карти за плащане, да виждат историята си и т.н. Нашите клиенти могат лесно да правят резервации и да проверяват наличността на любимия си терапевт с няколко кликвания.

Преминахме от Booker, с когото работехме в продължение на 8 години, и досега опитът ни е страхотен. Обичам факта, че Fresha работи чудесно на всички устройства и че нашите клиенти могат да правят почти всичко от телефоните си, включително да правят и променят резервации, да попълват формуляри за консултации, да добавят карти за плащане, да виждат историята си и т.н. Нашите клиенти могат лесно да правят резервации и да проверяват наличността на любимия си терапевт с няколко кликвания.

👀 Знаете ли, че: Персонализираните услуги често водят до 10% до 15% увеличение на приходите. Затова не забравяйте да попитате клиентите си за техните предпочитания, за да персонализирате сесиите им.

9. Noterro (Най-подходящ за клиники за здраве и уелнес)

чрез Noterro

Докладите показват, че пациентите, особено тези с дългосрочни заболявания, са с 67% по-склонни да резервират медицински прегледи онлайн. Ето защо, ако управлявате медицински кабинет или клиника, Noterro е идеалната алтернатива на Acuity за създаване на система за резервации.

Освен планирането, можете да управлявате застраховките, като добавяте кодове за фактуриране, диагностика и модификатори и експортирате формуляри CMS-1500, за да ускорите работния процес по обработката на исковете. Програмата предлага и предсказуеми предложения за маркиране на медицинската история на пациентите за по-добра организация.

Най-добрите функции на Noterro

Настройте лесно онлайн системата си за резервации на медицински прегледи и предложете самопрограмиране

Управлявайте вашите клиники на различни места от едно място

Създавайте групови резервации за семинари и работни срещи

Изпращайте гласови напомняния на клиентите

Ограничения на Noterro

Доставката на потвържденията по имейл е дефектна

Премахването на бележки, след като сте ги поставили, е много трудно.

Цени на Noterro

Основна цена: 30 $/месец

Плюс: 50 $/месец

Максимум: 70 $/месец

Отзиви и оценки за Noterro

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 600 отзива)

10. GoReminders (Най-доброто решение за автоматизиране на кампании с съобщения)

чрез GoReminders

Макар Acuity да се интегрира с инструменти за имейл маркетинг, той не разполага с вградена функция за изпращане на съобщения до клиенти относно свободни места и оферти. Освен календар и планиране на срещи, GoReminder ви позволява да изпращате масови съобщения с персонализирани оферти и напомняния до клиенти.

Той също така се свързва с CRM софтуер и лесно извлича данни за клиентите. По този начин можете да анализирате моделите на продажбите, да оцените ефективността и да коригирате стратегиите си съответно.

Най-добрите функции на GoReminders

Персонализирайте шаблоните за напомнящи съобщения за отделни клиенти със специални етикети и дата и час на срещата.

Автоматизирайте потвържденията за срещи

Управлявайте срещите си, докато сте в движение, с приложение за напомняне в календара.

Ограничения на GoReminders

Трудно е да се види наличността на служителите, когато дойде клиент без предварителна уговорка.

Функцията за масово изпращане на съобщения може да бъде дефектна.

Цени на GoReminders

Цена от 29 $/месец

Отзиви и оценки за GoReminders

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за GoReminders?

Едно ревю в G2 казва:

Харесва ми колко удобно е приложението и колко е чудесно да имаме всички наши клиенти и списък за насрочване на срещи и изпращане на напомняния за всяка среща, както и когато имаме нужда да им изпратим съобщение или да изпратим някакъв вид годишно напомняне. Много е лесно и бързо.

Харесва ми колко удобно е приложението и колко е чудесно да имаме всички наши клиенти и списък за насрочване на срещи и изпращане на напомняния за всяка среща, както и когато имаме нужда да им изпратим съобщение или да им изпратим някакъв вид годишно напомняне. Много е лесно и бързо.

Излезте извън рамките на основното планиране на Acuity и управлявайте всичко с ClickUp.

Ако сте уморени от временни решения и съчетаването на различни приложения, за да направите резервациите по свой начин, опитайте някоя от горните алтернативи на Acuity Scheduling. Някои предлагат отлични възможности за персонализиране, други разполагат с AI-базирано планиране и автоматизация, а трети генерират подробни анализи за вашите срещи.

Ако искате всички тези качества и още много други в едно приложение, защо да не изберете ClickUp? То е лесно, достъпно и толкова богато на функции, че ще се чудите защо не сте го използвали по-рано.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! Създайте система за резервации, която да задоволява вашите клиенти и да помага на екипа ви да управлява работата си по-бързо и по-добре.