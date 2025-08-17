10 най-добри алтернативи на Samsung Notes за водене на цифрови бележки

Samsung Notes върши работата си – докато не спре да я върши. Може би сте започнали с кратък списък за пазаруване или няколко случайни скици по време на среща. Но с нарастването на нуждите ви от водене на бележки – бележки от часове, планове за проекти, конспекти от проучвания – вероятно сте забелязали, че се появяват ограничения.

Синхронизирането между различни платформи става трудно. Сътрудничеството изглежда недостижимо. А вашите бележки? Заклещени в една екосистема.

Реалността е проста: това, което работи добре за прости списъци или ръчно написани бележки, често не е достатъчно, когато управлявате сложни цифрови текстови файлове или се опитвате да поддържате организация на всичките си устройства.

Ето защо много студенти, професионалисти и ентусиасти на продуктивността започват да търсят по-добри инструменти за организация. Те искат приложение за водене на бележки, което не само управлява бележките, но и поддържа сътрудничество, по-богато форматиране и безпроблемен достъп отвсякъде.

В този наръчник сме събрали 10 от най-добрите алтернативи на Samsung Notes, които ще ви помогнат да оптимизирате работния си процес. Спойлер: ClickUp заема първото място!

Ограничения на Samsung Notes

Приложението Samsung Notes е добре изпипано и има някои страхотни функции, но нека бъдем честни: то е създадено с мисъл за потребителите на Samsung, което води до някои неизбежни ограничения:

Ограничена поддръжка на различни платформи : Най-подходящо за телефони Samsung и S Pen, с нестабилна или липсваща поддръжка на Windows, iOS и уеб браузъри.

Основно сътрудничество : Няма вградени : Няма вградени инструменти за сътрудничество в екип или инструменти за споделяне в реално време.

Зависимост от хранилището : Бележките се синхронизират главно чрез Samsung Cloud, което може да затрудни миграцията към други екосистеми.

Опростена функционалност : Чудесно като основен : Чудесно като основен инструмент за водене на бележки , но това безплатно приложение не разполага с разширени опции като свързване на задачи, AI обобщения или организация в стил база данни.

Ограничения при ръчното писане: Въпреки че е стабилно, разпознаването на ръчното писане не е толкова усъвършенствано, колкото при конкуренти като GoodNotes.

💡 Професионален съвет: Методът за водене на бележки Outline е революционен, ако искате да организирате бележките си по чист и логичен начин. Чрез йерархично структуриране на бележките си – с помощта на заглавия, подзаглавия и точки – можете да записвате ключови идеи и подробности по начин, който е лесен за преглед и преразглеждане по-късно. Това е особено полезно за срещи, лекции или всяка ситуация, в която информацията ви достига бързо и трябва да бъде разбита на части.

Алтернативи на Samsung Notes на един поглед

Ето вашият списък с най-добрите алтернативи на Samsung Notes – за кого са най-подходящи, какво предлагат и колко точно ще ви струват (всички цени са в щатски долари).

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp Преобразувайте незабавно бележките в задачи, документи за съвместна работа и бели дъски. Създавайте обобщения на срещи с помощта на изкуствен интелект и търсете във всичките си бележки с помощта на свързаното търсене. Частни лица, малки предприятия, средни предприятия и корпорации Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. Evernote Преобразувайте незабавно бележките в задачи, документи и бели дъски за съвместна работа, обобщения на срещи с изкуствен интелект и универсално търсене. Частни лица, малки предприятия Наличен е безплатен план; платен план започва от 14,99 $. Notion Персонализирани работни пространства и бази данни, свързани страници и шаблони, сътрудничество в реално време, интеграции Частни лица, малки предприятия, средни предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 долара. Obsidian Поддръжка на Markdown, локално съхранение и поверителност, графичен изглед за свързване на бележки, екосистема от плъгини Частни лица, малки предприятия Наличен е безплатен план; платените добавки започват от 5 долара. Microsoft OneNote Ръчно писане и рисуване, дълбока интеграция с MS Office, аудио бележки, синхронизация между устройства Частни лица, малки предприятия, средни предприятия и корпорации Наличен е безплатен план; Включен в Microsoft 365 Google Keep Бързи бележки и списъци за проверка, преобразуване на глас в текст, цветно кодиране и етикети, напомняния за място/време Частни лица, малки предприятия Наличен е безплатен план Apple Notes Синхронизация с iCloud, ръчно писане/скициране, заключване на бележки, сътрудничество в реално време Частни лица, малки предприятия Безплатно (с устройство Apple) Joplin Криптиране от край до край, поддръжка на Markdown, библиотека с плъгини, уеб клипър Частни лица, малки предприятия Персонализирани цени GoodNotes Преобразуване на ръчен текст в текстов, маркиране на PDF файлове, цифрови бележници, търсене на ръчно написани бележки Частни лица, малки предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 6,99 $. Standard Notes Криптиране от край до край, Markdown и богат текст, синхронизация между платформи, разширения за продуктивност Частни лица, малки предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 63 долара.

Най-добрите алтернативи на Samsung Notes, които можете да използвате

Ако сте решени да подобрите начина, по който си водите бележки, е добре да знаете какво наистина предлага всяка приложение (и къде може да ви подведе).

Някои инструменти са създадени за прецизно писане, докато други се отличават с гъвкавост, позволявайки ви да обмисляте идеи, планирате и сътрудничите на едно място.

Ние сме разгледали всяка алтернатива на Samsung Notes по-долу – в какво е най-добра, на какво трябва да обърнете внимание и какво казват реалните потребители – за да можете да намерите идеалната за вас без проби и грешки.

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватна продуктивност с управление на задачите)

Samsung Notes е чудесно приложение за бързи списъци, но какво става, ако бележките ви трябва да вършат нещо? Ето тук ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, променя правилата на играта. Вие не просто записвате мисли, а ги превръщате в задачи, документи за съвместна работа и мащабни проекти.

Независимо дали обмисляте идеи, водите бележки от срещи или управлявате цели проекти, ClickUp ви позволява да правите всичко това, без да превключвате между раздели.

Освен това, с помощта на AI-генерираните обобщения с ClickUp Brain в Docs и Notepad, можете да подредите бележките си за секунди.

Създавайте обобщения, генерирани от изкуствен интелект, в ClickUp Docs

ClickUp Docs

Влезте в ClickUp Docs, където вашите бележки се превръщат в динамични документи за съвместна работа. Можете да създавате вложени страници, да добавяте богат текст, да вграждате медийни файлове и дори да свързвате задачи директно във вашия документ. Сега вашите идеи и изпълнението им са в синхрон.

За разлика от Samsung Notes, който запазва бележките ви статични, ClickUp ги прави използваеми. Освен това, можете да използвате ClickUp Docs, за да усъвършенствате бележките и писането си с ClickUp Brain!

Бързо обобщавайте ключовите актуализации от бележките, коментарите, промените в статуса, новите подзадачи и основните актуализации на проектите с помощта на ClickUp Brain.

ClickUp Notepad

А ако имате нужда от нещо по-основно? ClickUp Notepad е прост инструмент за записване на идеи на момента. Той е лек, без отвличащи елементи и е идеален за записване на мисли, когато ви хрумне вдъхновение. Но това, в което ClickUp наистина се отличава, е способността му да ви позволи да правите повече с вашите бележки.

Използвайте супербогатата функция за редактиране в ClickUp Notepad, за да оживите бележките си.

С само няколко кликвания можете да превърнете бележка в задача с помощта на ClickUp Tasks — с крайни срокове, отговорни лица и напомняния. Сбогом, забравени идеи.

Уверете се, че решенията се превръщат в действия, като преобразувате бележките в проследими задачи в ClickUp.

ClickUp Whiteboards

За визуалните мислители ClickUp предлага и Whiteboards – гъвкаво пространство за обмен на идеи, планиране на работни процеси или скициране на планове за проекти. То е идеално, когато лепящите се бележки и линейните списъци просто не са достатъчни.

Сътрудничейте с екипа си или работете самостоятелно с ClickUp Whiteboard.

ClickUp AI Notetaker

И да не забравяме звездния играч: ClickUp AI Notetaker.

Уверете се, че нищо няма да бъде пропуснато или изгубено по време на срещите с ClickUp AI Notetaker.

Този инструмент автоматично записва, транскрибира и обобщава вашите срещи, освобождавайки ви от необходимостта да си водите бележки в реално време. Вече не е нужно да се разкъсвате между концентрацията и воденето на бележки.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете незабавно стенограмите от срещи в изпълними задачи с помощта на изкуствен интелект.

Персонализирайте документи с шаблони, отметки и вградени мултимедийни елементи

Поддържайте организирани сесиите за мозъчна атака с помощта на бяла дъска с функция „плъзгане и пускане”.

Създавайте вложени подстраници в Docs, за да структурирате лесно сложни проекти.

Управлявайте статуса и приоритетите на задачите директно в бележките си.

Търсете мигновено сред задачи, бележки и документи с Connected search

Синхронизирайте актуализациите в реално време, за да може целият ви екип да бъде в синхрон, където и да се намира.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение предлага по-малко функции за редактиране в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на TrustRadius се казва:

Използвам го ежедневно като инструмент за управление на задачи, организиране на бележки и работния процес... Станах по-продуктивен, защото мога да съхранявам всичките си бележки на едно място.

💡 Професионален съвет: Методът за водене на бележки на Корнел е идеален за организиране на бележки с вградена функция за преглед. Той разделя страницата на секции: основна област за бележки, колона за ключови думи или въпроси и място за обобщение в долната част. Това оформление ви помага да се ангажирате активно с бележките си, което ги прави по-лесни за запомняне и изучаване по-късно – идеално за студенти или професионалисти, които се подготвят за срещи и презентации.

2. Evernote (най-доброто за изрязване от уеб и записване на бележки в различни формати)

чрез Evernote

Имате милион отворени раздели и няма къде да ги запазите? Evernote ви помага. Известен със своя мощен Web Clipper, Evernote улеснява събирането на статии, PDF файлове, изображения – дори цели уеб страници – и ги съхранява подредено за по-късно. Това е най-доброто решение за изследователи, писатели и всеки, който обича да събира идеи отвсякъде.

Докато Samsung Notes се придържа към основен текст и рисунки, Evernote предлага сериозна гъвкавост. Можете да организирате съдържанието си в бележници, да маркирате бележки за лесно търсене и дори да вграждате списъци за проверка, аудио и прикачени файлове на едно място. Офлайн достъпът означава, че бележките ви са винаги на разположение – независимо дали пътувате или сте в самолет.

Ако се нуждаете от цифров архив, създаден да съхранява всичко – не само вашите мисли – Evernote лесно превъзхожда Samsung Notes както по дълбочина, така и по гъвкавост.

Най-добрите функции на Evernote

Закачете важни бележки в горната част на всеки бележник за бърз достъп.

Задавайте крайни срокове и напомняния, за да следите сроковете за изпълнение на задачите.

Добавяйте бележки към PDF файлове директно в бележките си

Сканирайте ръчно написани бележки и ги направете достъпни за търсене.

Споделяйте бележки или цели бележници с колегите си с едно кликване.

Синхронизирайте автоматично между няколко устройства за актуализации в реално време.

Ограничения на Evernote

Безплатният план ограничава синхронизацията до две устройства.

Може да се почувствате объркани, ако нямате добри навици за организация

Цени на Evernote

Безплатно

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 8000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

A G2 review гласи:

Мога да запазя почти всичко в моя Evernote акаунт – въведени бележки, изрезки от уебсайтове, PDF файлове, снимки. Функциите Web Clipper и „email to Inbox” са особено полезни за мен.

Мога да запазя почти всичко в моя Evernote акаунт – въведени бележки, изрезки от уебсайтове, PDF файлове, снимки. Функциите Web Clipper и „email to Inbox” са особено полезни за мен.

💡 Професионален съвет: Методът за водене на бележки с изречения се основава на бързина и простота. Записвате всяка нова информация като отделно изречение, което ви помага да улавяте бързо подробностите, без да се притеснявате за структурата. Това е надежден метод, когато информацията се подава бързо, като например по време на лекции, сесии за мозъчна атака или бързи срещи.

3. Notion (най-подходящ за персонализирани работни пространства и бази данни)

чрез Notion

За разлика от Samsung Notes, което се ограничава до основни функции като папки и текст, Notion ви позволява да изграждате свързани системи. Можете да свързвате бележки, да вграждате видеоклипове, да създавате динамични таблици и дори да изпълнявате пълни табла за проекти. Сътрудничеството в реално време и персонализираните шаблони улесняват мащабирането на вашата настройка, независимо дали работите самостоятелно или с екип.

Ако сте готови да се откажете от обикновените бележки и да започнете да създавате нещо по-голямо, Notion ви дава свободата и гъвкавостта, които Samsung Notes просто не може да ви предложи.

Най-добрите функции на Notion

Създайте свързани бази данни за организирано и динамично съдържание

Плъзгайте и пускайте изображения, блокове код и вградени елементи

Сътрудничество на живо с членовете на екипа на споделени страници

Настройте повтарящи се задачи и напомняния

Свържете Notion с инструменти като Slack, Google Drive и Trello.

Дублирайте шаблони, създадени от общността, за да спестите време.

Ограничения на Notion

Офлайн режимът може да бъде успешен или неуспешен

Търсенето се забавя при големи настройки

Цени на Notion

Безплатно

Лично : 12 USD/месец на потребител

Професионална : 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

В рецензия на Capterra се казва:

Обичам лесния за използване интерфейс, гъвкавостта да създавам каквито инструменти пожелая, неограниченото качване на данни и файлове, диаграмите на Notion и автоматизациите.

Обичам лесния за използване интерфейс, гъвкавостта да създавам каквито инструменти пожелая, неограниченото качване на данни и файлове, диаграмите на Notion и автоматизациите.

4. Obsidian (Най-подходящ за любителите на отстъпки и бележките с локален приоритет)

чрез Obsidian

Obsidian е мястото, където бележките ви престават да бъдат статични и започват да оживяват. Проектиран за писатели, изследователи и велики мислители, той превръща обикновения текст в мрежа от взаимосвързани идеи, която расте заедно с вас.

Всяка бележка се запазва като локален Markdown файл, което ви осигурява пълна конфиденциалност и контрол – без да е необходим облак. Графичният изглед е изключителен, като представя взаимоотношенията между бележките ви като визуална мисловна карта. Можете да свързвате идеи на момента, да персонализирате настройките си с мощни плъгини и да оформите работното си пространство точно както искате.

Независимо дали създавате лична уики страница, пишете книга или просто харесвате идеята за втори мозък, Obsidian предлага гъвкавост и творческа свобода, които Samsung Notes не може да предложи.

Най-добрите функции на Obsidian

Персонализирайте работното си пространство с плъгини и теми от общността.

Вижте предварителна визуализация на форматирането на Markdown, докато пишете.

Създавайте вътрешни връзки между бележките с прост [[ ]] пряк път.

Организирайте бележките в папки или използвайте етикети за гъвкаво сортиране.

Навигирайте лесно с панели за обратни връзки и графична навигация.

Експортирайте цялата си база от знания като обикновен текст за по-голяма преносимост.

Ограничения на Obsidian

Без вградена функция за сътрудничество

Някои плъгини изискват ръчна настройка.

Цени на Obsidian

Безплатно за лична употреба

Допълнителни добавки: Синхронизация: 5 $/месец на потребител Публикуване: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Obsidian

G2 : Няма налични оценки

Capterra: 4,8/5 (35+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Obsidian?

В едно ревю на G2 се чете:

Obsidian е приложение за водене на бележки с изчистен дизайн. Макар и да не е толкова богато на функции в сравнение с дългогодишни приложения за водене на бележки като OneNote, възможностите на Obsidian са повече от достатъчни за ежедневна употреба. Липсата на синхронизация дори в стандартната лицензирана версия обаче го ограничава.

Obsidian е приложение за водене на бележки с изчистен дизайн. Макар и да не е толкова богато на функции в сравнение с дългогодишни приложения за водене на бележки като OneNote, възможностите на Obsidian са повече от достатъчни за ежедневна употреба. Липсата на синхронизация дори в стандартната лицензирана версия обаче го ограничава.

💡 Професионален съвет: Методът на мисловното картографиране е идеален за визуални мислители, които обичат да виждат връзките между идеите с един поглед. Вместо линейни бележки, започвате с централна идея и се разклонявате към свързани теми, подтеми и подробности. Този метод за водене на бележки е полезен за планиране на проекти, творчески сесии или за справяне с комплексни теми, при които връзките между идеите са от значение.

5. Microsoft OneNote (най-подходящ за ръчно написани бележки и фенове на MS Office)

чрез Microsoft OneNote

Microsoft OneNote е като истински бележник – само че по-умен. Той е създаден за хора, които обичат да драскат, скицират и записват идеите си на ръка, като същевременно поддържат всичко организирано на всичките си устройства.

За разлика от Samsung Notes, който е свързан предимно с вашия телефон или таблет, OneNote се синхронизира безпроблемно с устройства с Windows, Mac, iOS и Android. Неговата структура с бележници и раздели е интуитивна и ви позволява да превключвате между ръчно написани бележки, въведени списъци и вградени файлове без никакви проблеми.

Бонус: работи добре с пълния пакет Microsoft 365, което улеснява извличането на имейли, електронни таблици и бележки от срещи.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Записвайте лесно ръчно написани бележки и рисунки

Синхронизирайте без усилие всички основни устройства

Организирайте се с бележници, раздели и раздели на страници

Маркирайте важната информация за бърза справка

Интегрирайте с Outlook, Excel и Teams

Записвайте аудио бележки директно в страниците си

Ограничения на Microsoft OneNote

Най-добрите функции, като разширена синхронизация и пълна интеграция, са свързани с абонамент за Microsoft 365.

Не поддържа Markdown, което може да липсва на някои писатели и разработчици.

Цени на Microsoft OneNote

Безплатно

Включено в Microsoft 365 (9,99 USD на потребител/месец)

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft OneNote?

В едно ревю на G2 се чете:

Използвам onenote ежедневно, за да следя текущата си работа и да извършвам последващи действия. Страхотно е, че можем да добавяме изображения и диаграми към бележките, за да дадем контекст. Благодарение на опцията за синхронизиране, имам достъп до бележките си от всяко устройство, където и да съм.

Използвам onenote ежедневно, за да следя текущите си задачи и да извършвам последващи действия. Страхотно е, че можем да добавяме изображения и диаграми към бележките, за да дадем контекст. Благодарение на опцията за синхронизиране, мога да имам достъп до бележките си отвсякъде и от всяко устройство.

6. Google Keep (най-подходящ за бързи бележки и списъци за проверка)

чрез Google Keep

Google Keep е бърз, цветен и лесен за използване – мислете за него като за вашата цифрова табло за лепящи се бележки, което е винаги на разположение. Той е предназначен за хора, които искат да записват бързо нещата и да продължават напред, независимо дали става дума за списък с покупки, внезапна идея или гласова бележка, докато сте в движение.

Докато Samsung Notes предлага подобно усещане за бързо записване на бележки, Google Keep изпъква с дълбоката си интеграция в екосистемата на Google. Вашите бележки се синхронизират незабавно на всички устройства, в които сте влезли в профила си в Google – без проблеми, без ограничения.

Най-добрите функции на Google Keep

Записвайте бележки и списъци за секунди

Използвайте функцията за преобразуване на глас в текст, за да водите бележки без да използвате ръцете си.

Цветови кодове и етикети за лесно сортиране на бележките

Задайте напомняния въз основа на местоположението или времето

Споделяйте бележките си незабавно с приятели или колеги

Синхронизирайте автоматично с Google Drive

Ограничения на Google Keep

Не предлага форматиране на богат текст – ограничени сте до основни бележки и списъци за проверка.

Няма структура на папки; трябва да разчитате на цветово кодиране и етикети, което може да стане объркващо при много бележки.

Цени на Google Keep

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Няма налични оценки

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

🧠 Интересен факт: Теорията за двойното кодиране, при която изображения и думи се използват заедно, за да подпомогнат учащия с по-добро запомняне, доказва, че визуалното водене на бележки е много ефективна стратегия за учене.

7. Apple Notes (най-подходящо за потребители на екосистемата на Apple)

чрез Apple Notes

Apple Notes поддържа нещата подредени, прости и изключително удобни – точно това, което очаквате от Apple. Ако имате iPhone, iPad или Mac, това е вашият вграден помощник за всичко – от списъци с покупки до големи сесии за мозъчна атака.

А най-хубавото е, че просто работи. Вашите бележки се синхронизират незабавно на всичките ви Apple устройства благодарение на iCloud, така че винаги сте в крак с новостите, без дори да се замисляте. В сравнение с Samsung Notes и някои други алтернативи на Apple Notes, които са затворени в собствената си екосистема, Apple Notes работи чудесно с цялата гама продукти на Apple — и изглежда добре, докато го прави.

Можете да рисувате с пръст или Apple Pencil, да сканирате документи, да заключвате чувствителна информация с Face ID и дори да споделяте бележки с приятели или колеги. Приложението е просто, но изненадващо мощно, и ако сте потребител на Apple, честно казано, е трудно да се намери по-добро.

Най-добрите функции на Apple Notes

Синхронизирайте автоматично чрез iCloud на всичките си Apple устройства

Добавяйте лесно ръчно написани бележки, скици и сканирани документи.

Заключете личните си бележки с парола или Face ID.

Организирайте с папки, етикети и интелигентно търсене

Сътрудничество в реално време върху споделени бележки

Създавайте списъци с проста функция „докоснете, за да попълните“.

Ограничения на Apple Notes

Експортирането на бележки е ограничено – можете да споделяте или копирате съдържание, но преместването на бележки в друго приложение или платформа не винаги е безпроблемно.

Опциите за форматиране са доста основни в сравнение с по-напреднали инструменти като Notion или ClickUp.

Цени на Apple Notes

Безплатно (с устройство Apple)

Оценки и рецензии за Apple Notes

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

8. Joplin (Най-доброто за отворена защита на личните данни и криптиране)

чрез Joplin

Когато става въпрос за поверителност, Joplin не си поплюва. Това приложение с отворен код е създадено за хора, които искат пълен контрол – без проследяващи устройства, без извличане на данни, само вашите бележки, заключени и защитени.

Samsung Notes поддържа нещата прости, но ви обвързва с облака си. Joplin обръща сценария с криптиране от край до край и опция за съхранение на бележките ви локално или синхронизиране чрез надеждни услуги като Dropbox или OneDrive.

Това е сбъдната мечта за феновете на Markdown, предлагаща чисто писане, мощно маркиране и растяща библиотека от плъгини, с които да настройвате нещата точно както ви харесва. Ако сте от хората, които ценят сигурността и обичат да експериментират, Joplin ви предлага гъвкавост, при която неприкосновеността на личния живот е на първо място, нещо, което Samsung Notes просто не може да предложи.

Най-добрите функции на Joplin

Заключете бележките си с мощно криптиране от край до край.

Пишете без разсейване с пълна поддръжка на Markdown

Синхронизирайте между устройствата, като използвате услугите, които сте избрали

Разширете функционалността с мощни плъгини и теми

Клипнете цели уеб страници директно в бележките си

Маркирайте, сортирайте и търсете за бърза организация

Ограничения на Joplin

Интерфейсът е изчистен, но изглежда малко опростен в сравнение с по-елегантни приложения като Notion или Evernote.

Няма вградени функции за сътрудничество – чудесно за индивидуална употреба, но не е идеално за екипи.

Цени на Joplin

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Joplin

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични оценки

🧠 Знаете ли, че... Уолтър Поук, преподавател в Корнелския университет, разработва метода Корнел през 50-те години на миналия век.

9. GoodNotes (Най-доброто за ръчно написани цифрови бележки)

чрез GoodNotes

GoodNotes пресъздава усещането от писането на хартия и го подобрява с цифрова магия. То е любимо сред студенти, художници и всеки, който обича да пише на ръка, но иска да се възползва от всички предимства на цифровите технологии, като търсене в бележките и маркиране на PDF файлове.

Samsung Notes предлага основни функции за ръчно писане, но GoodNotes е на по-високо ниво с прецизни инструменти, красиви шаблони и светкавично преобразуване на ръчно написаното в текст. Можете да организирате бележките си в елегантни цифрови бележници, да добавяте бележки към PDF файлове като професионалист и дори да търсите в ръчно написаното съдържание (да, дори и в размазаните си драсканици).

Ако искате таблетът ви да се чувства като най-добрият хартиен бележник, без да е претрупан, GoodNotes е далеч пред Samsung Notes както по дизайн, така и по мощност.

Най-добрите функции на GoodNotes

Преобразувайте ръчно написания текст в текстов с най-висока точност

Маркирайте PDF файлове, слайдове и документи директно

Организирайте се с цифрови бележници и персонализирани корици

Достъп до широка гама от шаблони за хартия и стикери

Търсете сред ръчно написани и въведени бележки

Сътрудничество чрез споделяне на бележници с други хора

Ограничения на GoodNotes

Няма функции за сътрудничество в реално време – споделянето е само за преглед.

Най-доброто преживяване е на iPad; поддръжката за Android и Windows все още се развива.

Цени на GoodNotes

Еднократна такса за iOS устройство: 9,99 $.

Устройство с Android: 6,99 $ на месец

Еднократна покупка от App Store: 29,99 $.

Оценки и рецензии за GoodNotes

G2: 4. 8/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)

10. Standard Notes (най-доброто решение за сигурно и криптирано водене на бележки)

чрез Standard Notes

Ако сигурността е основната ви грижа, Standard Notes е създаден за вас. За разлика от Samsung Notes, той криптира всичко по подразбиране, гарантирайки, че данните ви са защитени от край до край. Той е изчистен, минималистичен и поддържа Markdown и богат текст.

С междуплатформена синхронизация и опционални разширения за продуктивност, Standard Notes е подходящ за всеки, който цени простотата и сигурността. Въпреки че е базов при първоначалното си пускане, напредналите потребители могат да го надстроят с разширени функции като теми, прикачени файлове и инструменти за архивиране.

Най-добрите функции на Standard Notes

Криптиране от край до край

Поддръжка на Markdown и богат текст

Синхронизиране между различни платформи

Разширения за продуктивност

Ограничения на Standard Notes

Много големите бележки (над 1 MB) могат да повлияят негативно на производителността поради процеса на криптиране на вашето устройство.

Цени на Standard Notes

Наличен е безплатен план

План за продуктивност: 63 $/година

Професионален план: 84 $/година

Оценки и рецензии за Standard Notes

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

