10 най-добри алтернативи на Samsung Notes за водене на цифрови бележки

Samsung Notes върши работата си – докато не спре да я върши. Може би сте започнали с кратък списък за пазаруване или няколко случайни скици по време на среща. Но с нарастването на нуждите ви от водене на бележки – бележки от часове, планове за проекти, конспекти от проучвания – вероятно сте забелязали, че се появяват ограничения.
Синхронизирането между различни платформи става трудно. Сътрудничеството изглежда недостижимо. А вашите бележки? Заклещени в една екосистема.
Реалността е проста: това, което работи добре за прости списъци или ръчно написани бележки, често не е достатъчно, когато управлявате сложни цифрови текстови файлове или се опитвате да поддържате организация на всичките си устройства.
Ето защо много студенти, професионалисти и ентусиасти на продуктивността започват да търсят по-добри инструменти за организация. Те искат приложение за водене на бележки, което не само управлява бележките, но и поддържа сътрудничество, по-богато форматиране и безпроблемен достъп отвсякъде.
В този наръчник сме събрали 10 от най-добрите алтернативи на Samsung Notes, които ще ви помогнат да оптимизирате работния си процес. Спойлер: ClickUp заема първото място!
Ограничения на Samsung Notes
Приложението Samsung Notes е добре изпипано и има някои страхотни функции, но нека бъдем честни: то е създадено с мисъл за потребителите на Samsung, което води до някои неизбежни ограничения:
- Ограничена поддръжка на различни платформи: Най-подходящо за телефони Samsung и S Pen, с нестабилна или липсваща поддръжка на Windows, iOS и уеб браузъри.
- Основно сътрудничество: Няма вградени инструменти за сътрудничество в екип или инструменти за споделяне в реално време.
- Зависимост от хранилището: Бележките се синхронизират главно чрез Samsung Cloud, което може да затрудни миграцията към други екосистеми.
- Опростена функционалност: Чудесно като основен инструмент за водене на бележки, но това безплатно приложение не разполага с разширени опции като свързване на задачи, AI обобщения или организация в стил база данни.
- Ограничения при ръчното писане: Въпреки че е стабилно, разпознаването на ръчното писане не е толкова усъвършенствано, колкото при конкуренти като GoodNotes.
💡 Професионален съвет: Методът за водене на бележки Outline е революционен, ако искате да организирате бележките си по чист и логичен начин. Чрез йерархично структуриране на бележките си – с помощта на заглавия, подзаглавия и точки – можете да записвате ключови идеи и подробности по начин, който е лесен за преглед и преразглеждане по-късно. Това е особено полезно за срещи, лекции или всяка ситуация, в която информацията ви достига бързо и трябва да бъде разбита на части.
Алтернативи на Samsung Notes на един поглед
Ето вашият списък с най-добрите алтернативи на Samsung Notes – за кого са най-подходящи, какво предлагат и колко точно ще ви струват (всички цени са в щатски долари).
|Инструмент
|Основни функции
|Най-подходящо за
|Цени*
|ClickUp
|Преобразувайте незабавно бележките в задачи, документи за съвместна работа и бели дъски. Създавайте обобщения на срещи с помощта на изкуствен интелект и търсете във всичките си бележки с помощта на свързаното търсене.
|Частни лица, малки предприятия, средни предприятия и корпорации
|Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия.
|Evernote
|Преобразувайте незабавно бележките в задачи, документи и бели дъски за съвместна работа, обобщения на срещи с изкуствен интелект и универсално търсене.
|Частни лица, малки предприятия
|Наличен е безплатен план; платен план започва от 14,99 $.
|Notion
|Персонализирани работни пространства и бази данни, свързани страници и шаблони, сътрудничество в реално време, интеграции
|Частни лица, малки предприятия, средни предприятия
|Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 долара.
|Obsidian
|Поддръжка на Markdown, локално съхранение и поверителност, графичен изглед за свързване на бележки, екосистема от плъгини
|Частни лица, малки предприятия
|Наличен е безплатен план; платените добавки започват от 5 долара.
|Microsoft OneNote
|Ръчно писане и рисуване, дълбока интеграция с MS Office, аудио бележки, синхронизация между устройства
|Частни лица, малки предприятия, средни предприятия и корпорации
|Наличен е безплатен план; Включен в Microsoft 365
|Google Keep
|Бързи бележки и списъци за проверка, преобразуване на глас в текст, цветно кодиране и етикети, напомняния за място/време
|Частни лица, малки предприятия
|Наличен е безплатен план
|Apple Notes
|Синхронизация с iCloud, ръчно писане/скициране, заключване на бележки, сътрудничество в реално време
|Частни лица, малки предприятия
|Безплатно (с устройство Apple)
|Joplin
|Криптиране от край до край, поддръжка на Markdown, библиотека с плъгини, уеб клипър
|Частни лица, малки предприятия
|Персонализирани цени
|GoodNotes
|Преобразуване на ръчен текст в текстов, маркиране на PDF файлове, цифрови бележници, търсене на ръчно написани бележки
|Частни лица, малки предприятия
|Наличен е безплатен план; платените планове започват от 6,99 $.
|Standard Notes
|Криптиране от край до край, Markdown и богат текст, синхронизация между платформи, разширения за продуктивност
|Частни лица, малки предприятия
|Наличен е безплатен план; платените планове започват от 63 долара.
Най-добрите алтернативи на Samsung Notes, които можете да използвате
Ако сте решени да подобрите начина, по който си водите бележки, е добре да знаете какво наистина предлага всяка приложение (и къде може да ви подведе).
Някои инструменти са създадени за прецизно писане, докато други се отличават с гъвкавост, позволявайки ви да обмисляте идеи, планирате и сътрудничите на едно място.
Ние сме разгледали всяка алтернатива на Samsung Notes по-долу – в какво е най-добра, на какво трябва да обърнете внимание и какво казват реалните потребители – за да можете да намерите идеалната за вас без проби и грешки.
1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватна продуктивност с управление на задачите)
Samsung Notes е чудесно приложение за бързи списъци, но какво става, ако бележките ви трябва да вършат нещо? Ето тук ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, променя правилата на играта. Вие не просто записвате мисли, а ги превръщате в задачи, документи за съвместна работа и мащабни проекти.
Независимо дали обмисляте идеи, водите бележки от срещи или управлявате цели проекти, ClickUp ви позволява да правите всичко това, без да превключвате между раздели.
Освен това, с помощта на AI-генерираните обобщения с ClickUp Brain в Docs и Notepad, можете да подредите бележките си за секунди.
ClickUp Docs
Влезте в ClickUp Docs, където вашите бележки се превръщат в динамични документи за съвместна работа. Можете да създавате вложени страници, да добавяте богат текст, да вграждате медийни файлове и дори да свързвате задачи директно във вашия документ. Сега вашите идеи и изпълнението им са в синхрон.
За разлика от Samsung Notes, който запазва бележките ви статични, ClickUp ги прави използваеми. Освен това, можете да използвате ClickUp Docs, за да усъвършенствате бележките и писането си с ClickUp Brain!
ClickUp Notepad
А ако имате нужда от нещо по-основно? ClickUp Notepad е прост инструмент за записване на идеи на момента. Той е лек, без отвличащи елементи и е идеален за записване на мисли, когато ви хрумне вдъхновение. Но това, в което ClickUp наистина се отличава, е способността му да ви позволи да правите повече с вашите бележки.
С само няколко кликвания можете да превърнете бележка в задача с помощта на ClickUp Tasks — с крайни срокове, отговорни лица и напомняния. Сбогом, забравени идеи.
ClickUp Whiteboards
За визуалните мислители ClickUp предлага и Whiteboards – гъвкаво пространство за обмен на идеи, планиране на работни процеси или скициране на планове за проекти. То е идеално, когато лепящите се бележки и линейните списъци просто не са достатъчни.
ClickUp AI Notetaker
И да не забравяме звездния играч: ClickUp AI Notetaker.
Този инструмент автоматично записва, транскрибира и обобщава вашите срещи, освобождавайки ви от необходимостта да си водите бележки в реално време. Вече не е нужно да се разкъсвате между концентрацията и воденето на бележки.
Най-добрите функции на ClickUp
- Превърнете незабавно стенограмите от срещи в изпълними задачи с помощта на изкуствен интелект.
- Персонализирайте документи с шаблони, отметки и вградени мултимедийни елементи
- Поддържайте организирани сесиите за мозъчна атака с помощта на бяла дъска с функция „плъзгане и пускане”.
- Създавайте вложени подстраници в Docs, за да структурирате лесно сложни проекти.
- Управлявайте статуса и приоритетите на задачите директно в бележките си.
- Търсете мигновено сред задачи, бележки и документи с Connected search
- Синхронизирайте актуализациите в реално време, за да може целият ви екип да бъде в синхрон, където и да се намира.
Ограничения на ClickUp
- Мобилното приложение предлага по-малко функции за редактиране в сравнение с версията за настолни компютри.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
В рецензия на TrustRadius се казва:
Използвам го ежедневно като инструмент за управление на задачи, организиране на бележки и работния процес... Станах по-продуктивен, защото мога да съхранявам всичките си бележки на едно място.
Използвам го ежедневно като инструмент за управление на задачи, организиране на бележки и работния процес... Станах по-продуктивен, защото мога да съхранявам всичките си бележки на едно място.
💡 Професионален съвет: Методът за водене на бележки на Корнел е идеален за организиране на бележки с вградена функция за преглед. Той разделя страницата на секции: основна област за бележки, колона за ключови думи или въпроси и място за обобщение в долната част. Това оформление ви помага да се ангажирате активно с бележките си, което ги прави по-лесни за запомняне и изучаване по-късно – идеално за студенти или професионалисти, които се подготвят за срещи и презентации.
2. Evernote (най-доброто за изрязване от уеб и записване на бележки в различни формати)
Имате милион отворени раздели и няма къде да ги запазите? Evernote ви помага. Известен със своя мощен Web Clipper, Evernote улеснява събирането на статии, PDF файлове, изображения – дори цели уеб страници – и ги съхранява подредено за по-късно. Това е най-доброто решение за изследователи, писатели и всеки, който обича да събира идеи отвсякъде.
Докато Samsung Notes се придържа към основен текст и рисунки, Evernote предлага сериозна гъвкавост. Можете да организирате съдържанието си в бележници, да маркирате бележки за лесно търсене и дори да вграждате списъци за проверка, аудио и прикачени файлове на едно място. Офлайн достъпът означава, че бележките ви са винаги на разположение – независимо дали пътувате или сте в самолет.
Ако се нуждаете от цифров архив, създаден да съхранява всичко – не само вашите мисли – Evernote лесно превъзхожда Samsung Notes както по дълбочина, така и по гъвкавост.
Най-добрите функции на Evernote
- Закачете важни бележки в горната част на всеки бележник за бърз достъп.
- Задавайте крайни срокове и напомняния, за да следите сроковете за изпълнение на задачите.
- Добавяйте бележки към PDF файлове директно в бележките си
- Сканирайте ръчно написани бележки и ги направете достъпни за търсене.
- Споделяйте бележки или цели бележници с колегите си с едно кликване.
- Синхронизирайте автоматично между няколко устройства за актуализации в реално време.
Ограничения на Evernote
- Безплатният план ограничава синхронизацията до две устройства.
- Може да се почувствате объркани, ако нямате добри навици за организация
Цени на Evernote
- Безплатно
- Лично: 14,99 $/месец
- Професионална версия: 17,99 $/месец
Оценки и рецензии за Evernote
- G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 4,4/5 (над 8000 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Evernote?
A G2 review гласи:
Мога да запазя почти всичко в моя Evernote акаунт – въведени бележки, изрезки от уебсайтове, PDF файлове, снимки. Функциите Web Clipper и „email to Inbox” са особено полезни за мен.
Мога да запазя почти всичко в моя Evernote акаунт – въведени бележки, изрезки от уебсайтове, PDF файлове, снимки. Функциите Web Clipper и „email to Inbox” са особено полезни за мен.
💡 Професионален съвет: Методът за водене на бележки с изречения се основава на бързина и простота. Записвате всяка нова информация като отделно изречение, което ви помага да улавяте бързо подробностите, без да се притеснявате за структурата. Това е надежден метод, когато информацията се подава бързо, като например по време на лекции, сесии за мозъчна атака или бързи срещи.
3. Notion (най-подходящ за персонализирани работни пространства и бази данни)
За разлика от Samsung Notes, което се ограничава до основни функции като папки и текст, Notion ви позволява да изграждате свързани системи. Можете да свързвате бележки, да вграждате видеоклипове, да създавате динамични таблици и дори да изпълнявате пълни табла за проекти. Сътрудничеството в реално време и персонализираните шаблони улесняват мащабирането на вашата настройка, независимо дали работите самостоятелно или с екип.
Ако сте готови да се откажете от обикновените бележки и да започнете да създавате нещо по-голямо, Notion ви дава свободата и гъвкавостта, които Samsung Notes просто не може да ви предложи.
Най-добрите функции на Notion
- Създайте свързани бази данни за организирано и динамично съдържание
- Плъзгайте и пускайте изображения, блокове код и вградени елементи
- Сътрудничество на живо с членовете на екипа на споделени страници
- Настройте повтарящи се задачи и напомняния
- Свържете Notion с инструменти като Slack, Google Drive и Trello.
- Дублирайте шаблони, създадени от общността, за да спестите време.
Ограничения на Notion
- Офлайн режимът може да бъде успешен или неуспешен
- Търсенето се забавя при големи настройки
Цени на Notion
- Безплатно
- Лично: 12 USD/месец на потребител
- Професионална: 24 $/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Notion
- G2: 4,7/5 (над 6000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)
Какво казват реалните потребители за Notion?
В рецензия на Capterra се казва:
Обичам лесния за използване интерфейс, гъвкавостта да създавам каквито инструменти пожелая, неограниченото качване на данни и файлове, диаграмите на Notion и автоматизациите.
Обичам лесния за използване интерфейс, гъвкавостта да създавам каквито инструменти пожелая, неограниченото качване на данни и файлове, диаграмите на Notion и автоматизациите.
📚 Прочетете също: Примери за списъци със задачи, за да свършите повече работа
4. Obsidian (Най-подходящ за любителите на отстъпки и бележките с локален приоритет)
Obsidian е мястото, където бележките ви престават да бъдат статични и започват да оживяват. Проектиран за писатели, изследователи и велики мислители, той превръща обикновения текст в мрежа от взаимосвързани идеи, която расте заедно с вас.
Всяка бележка се запазва като локален Markdown файл, което ви осигурява пълна конфиденциалност и контрол – без да е необходим облак. Графичният изглед е изключителен, като представя взаимоотношенията между бележките ви като визуална мисловна карта. Можете да свързвате идеи на момента, да персонализирате настройките си с мощни плъгини и да оформите работното си пространство точно както искате.
Независимо дали създавате лична уики страница, пишете книга или просто харесвате идеята за втори мозък, Obsidian предлага гъвкавост и творческа свобода, които Samsung Notes не може да предложи.
Най-добрите функции на Obsidian
- Персонализирайте работното си пространство с плъгини и теми от общността.
- Вижте предварителна визуализация на форматирането на Markdown, докато пишете.
- Създавайте вътрешни връзки между бележките с прост [[ ]] пряк път.
- Организирайте бележките в папки или използвайте етикети за гъвкаво сортиране.
- Навигирайте лесно с панели за обратни връзки и графична навигация.
- Експортирайте цялата си база от знания като обикновен текст за по-голяма преносимост.
Ограничения на Obsidian
- Без вградена функция за сътрудничество
- Някои плъгини изискват ръчна настройка.
Цени на Obsidian
- Безплатно за лична употреба
- Допълнителни добавки: Синхронизация: 5 $/месец на потребител Публикуване: 10 $/месец на потребител
- Синхронизация: 5 USD/месец на потребител
- Публикуване: 10 $/месец на потребител
- Синхронизация: 5 USD/месец на потребител
- Публикуване: 10 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Obsidian
- G2: Няма налични оценки
- Capterra: 4,8/5 (35+ отзива)
Какво казват реалните потребители за Obsidian?
В едно ревю на G2 се чете:
Obsidian е приложение за водене на бележки с изчистен дизайн. Макар и да не е толкова богато на функции в сравнение с дългогодишни приложения за водене на бележки като OneNote, възможностите на Obsidian са повече от достатъчни за ежедневна употреба. Липсата на синхронизация дори в стандартната лицензирана версия обаче го ограничава.
Obsidian е приложение за водене на бележки с изчистен дизайн. Макар и да не е толкова богато на функции в сравнение с дългогодишни приложения за водене на бележки като OneNote, възможностите на Obsidian са повече от достатъчни за ежедневна употреба. Липсата на синхронизация дори в стандартната лицензирана версия обаче го ограничава.
💡 Професионален съвет: Методът на мисловното картографиране е идеален за визуални мислители, които обичат да виждат връзките между идеите с един поглед. Вместо линейни бележки, започвате с централна идея и се разклонявате към свързани теми, подтеми и подробности. Този метод за водене на бележки е полезен за планиране на проекти, творчески сесии или за справяне с комплексни теми, при които връзките между идеите са от значение.
5. Microsoft OneNote (най-подходящ за ръчно написани бележки и фенове на MS Office)
Microsoft OneNote е като истински бележник – само че по-умен. Той е създаден за хора, които обичат да драскат, скицират и записват идеите си на ръка, като същевременно поддържат всичко организирано на всичките си устройства.
За разлика от Samsung Notes, който е свързан предимно с вашия телефон или таблет, OneNote се синхронизира безпроблемно с устройства с Windows, Mac, iOS и Android. Неговата структура с бележници и раздели е интуитивна и ви позволява да превключвате между ръчно написани бележки, въведени списъци и вградени файлове без никакви проблеми.
Бонус: работи добре с пълния пакет Microsoft 365, което улеснява извличането на имейли, електронни таблици и бележки от срещи.
Най-добрите функции на Microsoft OneNote
- Записвайте лесно ръчно написани бележки и рисунки
- Синхронизирайте без усилие всички основни устройства
- Организирайте се с бележници, раздели и раздели на страници
- Маркирайте важната информация за бърза справка
- Интегрирайте с Outlook, Excel и Teams
- Записвайте аудио бележки директно в страниците си
Ограничения на Microsoft OneNote
- Най-добрите функции, като разширена синхронизация и пълна интеграция, са свързани с абонамент за Microsoft 365.
- Не поддържа Markdown, което може да липсва на някои писатели и разработчици.
Цени на Microsoft OneNote
- Безплатно
- Включено в Microsoft 365 (9,99 USD на потребител/месец)
Оценки и рецензии за Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 1800 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Microsoft OneNote?
В едно ревю на G2 се чете:
Използвам onenote ежедневно, за да следя текущата си работа и да извършвам последващи действия. Страхотно е, че можем да добавяме изображения и диаграми към бележките, за да дадем контекст. Благодарение на опцията за синхронизиране, имам достъп до бележките си от всяко устройство, където и да съм.
Използвам onenote ежедневно, за да следя текущите си задачи и да извършвам последващи действия. Страхотно е, че можем да добавяме изображения и диаграми към бележките, за да дадем контекст. Благодарение на опцията за синхронизиране, мога да имам достъп до бележките си отвсякъде и от всяко устройство.
6. Google Keep (най-подходящ за бързи бележки и списъци за проверка)
Google Keep е бърз, цветен и лесен за използване – мислете за него като за вашата цифрова табло за лепящи се бележки, което е винаги на разположение. Той е предназначен за хора, които искат да записват бързо нещата и да продължават напред, независимо дали става дума за списък с покупки, внезапна идея или гласова бележка, докато сте в движение.
Докато Samsung Notes предлага подобно усещане за бързо записване на бележки, Google Keep изпъква с дълбоката си интеграция в екосистемата на Google. Вашите бележки се синхронизират незабавно на всички устройства, в които сте влезли в профила си в Google – без проблеми, без ограничения.
Най-добрите функции на Google Keep
- Записвайте бележки и списъци за секунди
- Използвайте функцията за преобразуване на глас в текст, за да водите бележки без да използвате ръцете си.
- Цветови кодове и етикети за лесно сортиране на бележките
- Задайте напомняния въз основа на местоположението или времето
- Споделяйте бележките си незабавно с приятели или колеги
- Синхронизирайте автоматично с Google Drive
Ограничения на Google Keep
- Не предлага форматиране на богат текст – ограничени сте до основни бележки и списъци за проверка.
- Няма структура на папки; трябва да разчитате на цветово кодиране и етикети, което може да стане объркващо при много бележки.
Цени на Google Keep
- Безплатно
Оценки и рецензии за Google Keep
- G2: Няма налични оценки
- Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)
🧠 Интересен факт: Теорията за двойното кодиране, при която изображения и думи се използват заедно, за да подпомогнат учащия с по-добро запомняне, доказва, че визуалното водене на бележки е много ефективна стратегия за учене.
7. Apple Notes (най-подходящо за потребители на екосистемата на Apple)
Apple Notes поддържа нещата подредени, прости и изключително удобни – точно това, което очаквате от Apple. Ако имате iPhone, iPad или Mac, това е вашият вграден помощник за всичко – от списъци с покупки до големи сесии за мозъчна атака.
А най-хубавото е, че просто работи. Вашите бележки се синхронизират незабавно на всичките ви Apple устройства благодарение на iCloud, така че винаги сте в крак с новостите, без дори да се замисляте. В сравнение с Samsung Notes и някои други алтернативи на Apple Notes, които са затворени в собствената си екосистема, Apple Notes работи чудесно с цялата гама продукти на Apple — и изглежда добре, докато го прави.
Можете да рисувате с пръст или Apple Pencil, да сканирате документи, да заключвате чувствителна информация с Face ID и дори да споделяте бележки с приятели или колеги. Приложението е просто, но изненадващо мощно, и ако сте потребител на Apple, честно казано, е трудно да се намери по-добро.
Най-добрите функции на Apple Notes
- Синхронизирайте автоматично чрез iCloud на всичките си Apple устройства
- Добавяйте лесно ръчно написани бележки, скици и сканирани документи.
- Заключете личните си бележки с парола или Face ID.
- Организирайте с папки, етикети и интелигентно търсене
- Сътрудничество в реално време върху споделени бележки
- Създавайте списъци с проста функция „докоснете, за да попълните“.
Ограничения на Apple Notes
- Експортирането на бележки е ограничено – можете да споделяте или копирате съдържание, но преместването на бележки в друго приложение или платформа не винаги е безпроблемно.
- Опциите за форматиране са доста основни в сравнение с по-напреднали инструменти като Notion или ClickUp.
Цени на Apple Notes
- Безплатно (с устройство Apple)
Оценки и рецензии за Apple Notes
- G2: Няма налични оценки
- Capterra: Няма налични оценки
📮 ClickUp Insight: 49% от участниците в нашето проучване за ефективността на срещите все още водят ръчно бележки – изненадваща тенденция в ерата на цифровите технологии. Тази зависимост от хартия и химикал може да е лично предпочитание или знак, че цифровите инструменти за водене на бележки не са напълно интегрирани в работните процеси. В същото време друго проучване на ClickUp установи, че 35% от хората прекарват 30 минути или повече в обобщаване на срещите, споделяне на задачи за действие и информиране на екипите. 👀 ClickUp AI Notetaker елиминира тази административна тежест! Позволете на AI автоматично да записва, транскрибира и обобщава вашите срещи, като същевременно идентифицира и възлага задачи – вече не са необходими ръчно написани бележки или ръчно проследяване! Повишете производителността с до 30% чрез мигновени обобщения на срещите, автоматизирани задачи и централизирани работни процеси на ClickUp.
8. Joplin (Най-доброто за отворена защита на личните данни и криптиране)
Когато става въпрос за поверителност, Joplin не си поплюва. Това приложение с отворен код е създадено за хора, които искат пълен контрол – без проследяващи устройства, без извличане на данни, само вашите бележки, заключени и защитени.
Samsung Notes поддържа нещата прости, но ви обвързва с облака си. Joplin обръща сценария с криптиране от край до край и опция за съхранение на бележките ви локално или синхронизиране чрез надеждни услуги като Dropbox или OneDrive.
Това е сбъдната мечта за феновете на Markdown, предлагаща чисто писане, мощно маркиране и растяща библиотека от плъгини, с които да настройвате нещата точно както ви харесва. Ако сте от хората, които ценят сигурността и обичат да експериментират, Joplin ви предлага гъвкавост, при която неприкосновеността на личния живот е на първо място, нещо, което Samsung Notes просто не може да предложи.
Най-добрите функции на Joplin
- Заключете бележките си с мощно криптиране от край до край.
- Пишете без разсейване с пълна поддръжка на Markdown
- Синхронизирайте между устройствата, като използвате услугите, които сте избрали
- Разширете функционалността с мощни плъгини и теми
- Клипнете цели уеб страници директно в бележките си
- Маркирайте, сортирайте и търсете за бърза организация
Ограничения на Joplin
- Интерфейсът е изчистен, но изглежда малко опростен в сравнение с по-елегантни приложения като Notion или Evernote.
- Няма вградени функции за сътрудничество – чудесно за индивидуална употреба, но не е идеално за екипи.
Цени на Joplin
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Joplin
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Няма налични оценки
🧠 Знаете ли, че... Уолтър Поук, преподавател в Корнелския университет, разработва метода Корнел през 50-те години на миналия век.
9. GoodNotes (Най-доброто за ръчно написани цифрови бележки)
GoodNotes пресъздава усещането от писането на хартия и го подобрява с цифрова магия. То е любимо сред студенти, художници и всеки, който обича да пише на ръка, но иска да се възползва от всички предимства на цифровите технологии, като търсене в бележките и маркиране на PDF файлове.
Samsung Notes предлага основни функции за ръчно писане, но GoodNotes е на по-високо ниво с прецизни инструменти, красиви шаблони и светкавично преобразуване на ръчно написаното в текст. Можете да организирате бележките си в елегантни цифрови бележници, да добавяте бележки към PDF файлове като професионалист и дори да търсите в ръчно написаното съдържание (да, дори и в размазаните си драсканици).
Ако искате таблетът ви да се чувства като най-добрият хартиен бележник, без да е претрупан, GoodNotes е далеч пред Samsung Notes както по дизайн, така и по мощност.
Най-добрите функции на GoodNotes
- Преобразувайте ръчно написания текст в текстов с най-висока точност
- Маркирайте PDF файлове, слайдове и документи директно
- Организирайте се с цифрови бележници и персонализирани корици
- Достъп до широка гама от шаблони за хартия и стикери
- Търсете сред ръчно написани и въведени бележки
- Сътрудничество чрез споделяне на бележници с други хора
Ограничения на GoodNotes
- Няма функции за сътрудничество в реално време – споделянето е само за преглед.
- Най-доброто преживяване е на iPad; поддръжката за Android и Windows все още се развива.
Цени на GoodNotes
- Еднократна такса за iOS устройство: 9,99 $.
- Устройство с Android: 6,99 $ на месец
- Еднократна покупка от App Store: 29,99 $.
Оценки и рецензии за GoodNotes
- G2: 4. 8/5 (70+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)
Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект за водене на бележки: инструменти и примери за употреба
10. Standard Notes (най-доброто решение за сигурно и криптирано водене на бележки)
Ако сигурността е основната ви грижа, Standard Notes е създаден за вас. За разлика от Samsung Notes, той криптира всичко по подразбиране, гарантирайки, че данните ви са защитени от край до край. Той е изчистен, минималистичен и поддържа Markdown и богат текст.
С междуплатформена синхронизация и опционални разширения за продуктивност, Standard Notes е подходящ за всеки, който цени простотата и сигурността. Въпреки че е базов при първоначалното си пускане, напредналите потребители могат да го надстроят с разширени функции като теми, прикачени файлове и инструменти за архивиране.
Най-добрите функции на Standard Notes
- Криптиране от край до край
- Поддръжка на Markdown и богат текст
- Синхронизиране между различни платформи
- Разширения за продуктивност
Ограничения на Standard Notes
- Много големите бележки (над 1 MB) могат да повлияят негативно на производителността поради процеса на криптиране на вашето устройство.
Цени на Standard Notes
- Наличен е безплатен план
- План за продуктивност: 63 $/година
- Професионален план: 84 $/година
Оценки и рецензии за Standard Notes
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Направете вашите бележки заслужаващи внимание с ClickUp
Независимо дали записвате бързи идеи или искате да импортирате съществуващи бележки, намирането на подходящото приложение за водене на бележки прави голяма разлика. Samsung Notes е солиден избор за начало, особено ако сте лоялни към екосистемата на Samsung, но да бъдем реалисти, понякога се нуждаете от повече гъвкавост.
Може би това е безпроблемната синхронизация между устройствата. Може би това е по-добрата организация, сътрудничеството или интелигентните AI инструменти, които ви помагат да работите по-бързо. Ето къде тези алтернативи на приложенията за водене на бележки блестят.
ClickUp е идеалният избор, ако искате всичко – бележки, задачи, проекти – в една мощна платформа. Notion и Obsidian ви дават пълен творчески контрол, докато GoodNotes и Apple Notes са създадени за любителите на ръчното писане, които искат прецизност и изтънченост.
