10 най-добри алтернативи на AssemblyAI за преобразуване на реч в текст през 2025 г.

AssemblyAI е платформа за речева изкуствена интелигентност, предназначена предимно за разработчици, която ви позволява да добавите високоточна транскрипция на реч в текст и аудио интелигентност към вашия продукт чрез прост API.

Той поддържа функции като разпознаване на говорители, анализ на настроения и други – всичко това с изчистено разработващо изживяване. Но с усложняването на вашия случай на употреба, може да започнете да се сблъсквате с ограничения.

Може би работите с шумно аудио от реалния свят и се нуждаете от по-добра диаризация. Или създавате многоезично приложение и откривате, че някои диалекти не се поддържат напълно. Или може би работите в регулирана индустрия, която изисква локално внедряване или по-задълбочена персонализация на моделите – функции, които AssemblyAI понастоящем не предлага.

Защо да изберете алтернативи на Assembly AI?

Създаден с мисъл за разработчиците, продуктовите екипи и изследователите, AssemblyAI ви помага да преминете бързо от тестване в среда без код към внедряване на готови за производство модели, които обработват аудио в реално време или записано аудио с висока точност.

Но има някои ограничения, които може да ви накарат да обмислите алтернативи на Assembly AI:

Ограничения на производителността в реално време: Ако вашият продукт разчита на транскрипция на живо, може да установите, че точността и времето за реакция на AssemblyAI в реално време могат да варират.

Без поддръжка на локални или частни облаци: AssemblyAI работи само в облака. Ако работите в регулирана индустрия или се нуждаете от пълен контрол над вашата среда за данни, липсата на опции за локално или частно внедряване може да не отговаря на вашите изисквания за съответствие.

Ограничено многоезично покритие: Въпреки че AssemblyAI поддържа няколко езика, той е оптимизиран предимно за английски. Ако вашият случай на употреба включва глобални потребители или диалекти, специфични за даден регион, ще ви са необходими други инструменти за транскрипция, които предлагат изключителна точност и на други езици.

Няма възможност за обучение на персонализирани модели: Не можете да настройвате моделите на AssemblyAI с вашите собствени данни. Ако работите с терминология, специфична за дадена област, като правна, медицинска или техническа, това ограничение се отразява на качеството на транскрипцията.

Липса на визуален интерфейс за редактиране на транскрипти: Създаден за разработчици, той не предлага вграден потребителски интерфейс за преглед или редактиране на транскрипти. Ако имате нужда да сътрудничите по транскрипти или да почистите съдържанието преди публикуване, ще трябва да създадете свой собствен интерфейс или да използвате други алтернативи на AssemblyAI.

👀 Знаете ли, че... През 2016 г. милиони зрители гледаха Олимпийските игри и за първи път изкуственият интелект работи тихо зад кулисите. IBM Watson осигури субтитри в реално време за предавания на живо, което бе едно от първите широкомащабни приложения на инструменти за транскрипция с изкуствен интелект.

Алтернативи на Assembly AI на един поглед

Нека да разгледаме накратко най-добрите алтернативи на Assembly AI:

Име на инструмента Основни характеристики Най-подходящи за Цени Предприятия, правни екипи и малки фирми Предприятия, средни компании и малки бизнеси Предприятия, средни компании, малки фирми Наличен е безплатен план, платените планове започват от 7 $/потребител/месец. Otter. ai Транскрипция в реално време, разделяне на говорители, обобщение на живо, маркиране, формати за експортиране Малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план, а платените планове започват от 16,99 $/потребител/месец. Rev Транскрипция от хора и AI, юридическо форматиране, времеви отметки и сертифицирани транскрипти Предприятия, правни екипи, малки фирми Без безплатен план, AI: 0,25 $/мин, Човек: 1,99 $/мин Google Cloud Speech-to-Text Стриминг в реално време, над 125 езика, предварително обучени/персонализирани модели, силна интеграция в екосистемата Предприятия, средни компании Персонализирани цени Deepgram Транскрипция в реално време и на партиди, анализ на настроенията, редактиране, диаризация на говорители, локално разгръщане Предприятия, средни компании Безплатен пробен период (кредит от 200 долара), платени планове от 4000 долара на година AWS Transcribe Транскрипция на живо, идентификация на канали, персонализиран речник, анализ на контактни лещи Предприятия, средни компании Няма безплатен план, персонализирани цени Descript Редактиране на видео на базата на транскрипция, Overdub, многоканален аудио редактор, запис на екрана Разработчици, изследователи и малки предприятия Наличен е безплатен план, платените планове започват от 24 $/месец. Whisper Многоезична транскрипция, превод, пунктуация, отворен код, оценка на достоверността Анализ на настроенията, откриване на теми, филтриране на нецензурни изрази и сегментиране на аудио Наличен безплатен план, API: 0,006 $/минута Speechmatics Анализ на настроенията, откриване на теми, филтриране на нецензурни изрази, сегментиране на аудио Предприятия, средни компании Наличен е безплатен план, а платените планове започват от 0,24 $ на час. SpeechBrain Отворен код, модулна архитектура, предварително обучени модели, интеграция с Hugging Face, задачи за реч Изследователи, разработчици и академични институции Безплатно завинаги

Най-добрите алтернативи на Assembly AI, които можете да използвате

Нека обсъдим подробно възможностите на всеки инструмент, за да намерим най-подходящия за вас:

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на транскрипции и работни процеси, свързани със съдържание)

Опитайте го сега Транскрибирайте вашите гласови бележки, записани видеоклипове, срещи и други с AI на ClickUp.

Представете си работно пространство, в което всяка среща, гласова бележка и запис на екрана се транскрибират автоматично, могат да се търсят и са готови да се превърнат в полезни информации. Това е магията на ClickUp като софтуер за транскрипция.

С AI-базираните инструменти на ClickUp можете да записвате всяка дума от вашите разговори в Zoom, Teams или Google Meet, използвайки AI Notetaker. Веднага ще разполагате с пълен препис, кратко резюме и списък с действия, които трябва да предприемете – повече няма да се налага да търсите бележки или да пропускате важни детайли. AI инструментът за водене на бележки идентифицира говорителите, записва важни моменти и подчертава ключови решения и действия, които трябва да се предприемат – и всичко това, докато срещата е в ход.

След като срещата бъде транскрибирана, съдържанието се съхранява в ClickUp Docs, мощен редактор на документи в реално време, създаден за екипи. Docs ви позволява да редактирате съвместно, да оставяте коментари в текста, да споменавате колеги и да вграждате медии или задачи – всичко на едно място. Той предоставя динамично работно пространство, където можете да превърнете идеите и документацията в действие.

Сътрудничество в реално време и създаване на динамични документи с помощта на ClickUp Docs

Можете също да проследявате историята на версиите, да споделяте разрешения и да вграждате елементи от ClickUp, като списъци със задачи или изгледи на проекти, директно в транскрипта. Можете да проследявате актуализации, да свързвате свързани инициативи или да управлявате одобрения, без да напускате документа.

С ClickUp Brain можете да извличате знания от всяка бележка от среща незабавно. Задавайте въпроси на естествен език като „Какви срокове бяха обсъдени?“ или „Каква е следващата стъпка за екипа по дизайна?“ и получавайте точни, съобразени с контекста отговори въз основа на съдържанието на срещата. Тази AI за бележки от срещи може също да ви помогне да генерирате обобщения, пригодени за конкретни случаи на употреба, като проследяване на клиенти, изпълнителни брифинги или актуализации за заинтересованите страни.

Задавайте конкретни въпроси, свързани с транскрипциите на вашите срещи, и получавайте изчерпателни отговори с ClickUp Brain.

Но ClickUp не се ограничава само до срещи. Записвайте демонстрации на екрана чрез ClickUp Clips или кратки гласови клипове, а ClickUp AI ще ги транскрибира автоматично. Имате нужда да прегледате отново конкретен момент? Просто потърсете в транскрипта или кликнете върху времевата марка, за да прескочите направо до него. Можете дори да задавате въпроси на ClickUp Brain относно вашите записи, а той ще извлече отговорите директно от вашите транскрипти.

ClickUp отговаря на вашите нужди за транскрипция с всичките си функции, от запис на екрана до гласови бележки.

Независимо дали работите с различни езици, документирате разговори с клиенти или следите актуализациите по проекти, ClickUp превръща изречените думи в организирана, полезна информация. Това е нещо повече от просто транскрипция – това е продуктивност, яснота и сътрудничество, всичко на едно място.

Накрая, когато въведете всички тези бележки и информация в ClickUp Tasks, дискусията се превръща в резултати. Можете да маркирате изречение в транскрипта и незабавно да го превърнете в задача, да го възложите и да зададете краен срок. Тази задача остава свързана с изходния разговор за пълен контекст, а работните процеси продължават без прекъсвания.

Превърнете дискусиите по транскриптите и действията в задачи с ClickUp Tasks

Най-добрите функции на ClickUp

Настройте автоматизиране на работните процеси: Задействайте действия като възлагане на задачи, актуализиране на статуси или изпращане на известия в момента, в който се добави или актуализира транскрипт, за да поддържате процеса си безпроблемен и бърз.

Стандартизирайте с шаблони: Приложете различни Приложете различни шаблони на ClickUp за обобщения на срещи, резюмета на съдържание или редакционни работни процеси, за да гарантирате последователност в начина, по който транскрипциите се преглеждат и превръщат в крайни продукти.

Търсене във всички съдържания: Намерете незабавно решения, цитати или действия от транскрипти, използвайки Намерете незабавно решения, цитати или действия от транскрипти, използвайки Connected Search на ClickUp

Проследявайте времето, прекарано в задачи по транскрипция: Измерете колко време отнема преглеждане на транскрипции, създаване на съдържание или извършване на последващи действия за одити на времето или фактуриране с помощта на Измерете колко време отнема преглеждане на транскрипции, създаване на съдържание или извършване на последващи действия за одити на времето или фактуриране с помощта на ClickUp Time Tracking.

Ограничения на ClickUp

С толкова много вградени функции, платформата може да ви се стори сложна за навигация в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на Capterra се казва:

Много ми харесва гъвкавостта на ClickUp. Той разполага с широк набор от функции и потенциално може да замести много други софтуерни решения. За малки и растящи екипи той предоставя чудесен начин за организиране и визуализиране на работата. Накрая, AI на ClickUp е чудесен инструмент, който помага на екипа ми да търси елементи.

Много ми харесва гъвкавостта на ClickUp. Той разполага с широк набор от функции и потенциално може да замести много други софтуерни решения. За малки и растящи екипи той предоставя чудесен начин за организиране и визуализиране на работата. Накрая, AI на ClickUp е чудесен инструмент, който помага на екипа ми да търси елементи.

2. Otter. ai (Най-доброто решение за записване и организиране на бележки от срещи между отдалечени екипи)

Ако сте част от отдалечен екип или управлявате няколко проекта, Otter ви помага да записвате всичко, което се обсъжда по време на вашите срещи, без да се налага да пишете бележки. Работи с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, за да записва и транскрибира автоматично разговорите в реално време.

Получавате и обобщение на живо, което се актуализира, докато хората говорят – полезно, когато се нуждаете от бърз преглед на това, което е било обсъдено до момента. Otter също така разделя говорителите, така че можете да проследявате решения, действия или последващи действия, свързани с конкретни колеги.

Можете да добавяте подчертавания или коментари и да маркирате колеги в транскрипта, за да отбележите важни части или да изясните следващите стъпки. Имате нужда да прегледате отново разговор? Функцията за търсене на Otter ви помага да прескочите директно до момента, който търсите.

Най-добрите функции на Otter.ai

Следете активността на транскрипциите, тенденциите в използването и ефективността на екипа, за да разберете по-добре как вашият екип използва Otter и къде може да се подобри производителността.

Изтеглете бележките си като TXT, PDF, DOCX или SRT файлове, за да подпомогнете работните процеси по документиране, редактиране или субтитриране на видеоклипове.

Групирайте транскриптите по клиент, проект или вътрешен екип, за да поддържате работната си среда структурирана и да улесните търсенето.

Ограничения на Otter. ai

Липсват по-напреднали функции за аудио интелигентност, като анализ на настроенията или редактиране на лична информация, които са налични в някои алтернативи на AssemblyAI.

Цени на Otter. ai

Основно: Безплатно

Pro: 16,99 $/потребител

Бизнес: 30 $/потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Ако пропусна нещо по време на среща на живо, винаги мога да отворя транскрипцията на друг екран и не се налага да моля някого да повтори казаното, благодарение на невероятната точност на транскрипцията на живо.

Ако пропусна нещо по време на среща на живо, винаги мога да отворя транскрипцията на друг екран и не се налага да моля някого да повтори казаното, благодарение на невероятната точност на транскрипцията на живо.

3. Rev (Най-подходящ за юридически и съобразени с нормативните изисквания транскрипции, изготвени от хора)

чрез Rev

Rev е софтуер за преобразуване на реч в текст с висока точност, предназначен за правна работа, като показания, изслушвания и интервюта с клиенти. Платформата предлага възможност за избор между дословни транскрипции, които записват всяка дума, или пречистени версии, които пропускат излишните думи.

Всяка транскрипция включва етикети на говорителите и времеви отметки, както и заверени копия, ако имате нужда от тях за официални документи. Можете също да поискате персонализирано форматиране, като номерирани редове или оформление, съобразено с изискванията на вашия съд.

Вашите файлове са криптирани, а всеки транскриптор, който работи с юридическо съдържание, подписва споразумение за неразкриване на информация, за да се гарантира сигурността. Ако работите с кратки срокове, предлагаме експресна доставка в рамките на 12 часа. За да улесните сътрудничеството между отделите, Rev ви позволява да добавяте, споделяте и сътрудничите по бележки с други екипи.

Най-добрите функции на Rev

Работете с аудио или видео файлове като MP3, MP4 или WAV, дори ако аудио съдържанието е с лошо качество или в него говорят няколко души.

Добавете винаги видими надписи директно във вашето видео, включително в социални медии и сайтове, които не поддържат отделни файлове с субтитри.

Кликнете върху някоя дума в транскрипта, за да прескочите до съответния момент във видеото за няколко секунди.

Ограничения на Rev

Rev налага строго ограничение от 60 символа на група надписи. Това ограничение може да създаде предизвикателства при работа с бързи диалози или сложни изречения. То влияе на четимостта и плавността на надписите.

Цени на Rev

Basic : 14,99 $ на потребител/месец

Pro : 34,99 $ на потребител/месец

Предприятия : Персонализирани цени

Или плащайте на минута Транскрипция от човек: 1,99 $/минута Транскрипция от AI: 0,25 $/минута

Човешка транскрипция: 1,99 $/минута

AI транскрипция: 0,25 $/минута

Човешка транскрипция: 1,99 $/минута

AI транскрипция: 0,25 $/минута

Рейтинги и рецензии

G2: 4,7/5 (над 420 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Rev?

Едно ревю в G2 казва:

Rev прави превръщането на аудио файловете ми в ясни и точни транскрипции изключително лесно, с минимални усилия от моя страна. Обичам колко прост е интерфейсът – качването на файлове е бързо, времето за обработка е кратко, а форматирането е чисто и професионално.

Rev прави превръщането на аудио файловете ми в ясни и точни транскрипции изключително лесно, без да се налага да полагам големи усилия. Обичам колко прост е интерфейсът – качването на файлове е бързо, времето за обработка е кратко, а форматирането е чисто и професионално.

🎧 Бърз трик: Когато добавяте глас към видео, можете да запишете гласа си, докато записвате екрана с ClickUp Clips. Няма нужда от отделна синхронизация на аудиото по-късно. Просто подрежете и споделете.

4. Google Cloud Speech to Text (Най-доброто решение за разпознаване на глас в реално време в многоезични приложения)

чрез Google Cloud Speech to Text

Ако разработвате приложение с гласово управление, чатбот или виртуален асистент, Google Cloud Speech to Text ви предоставя инструменти за добавяне на бърза и точна транскрипция. Поддържа стрийминг в реално време, така че потребителите могат да говорят естествено и да получават незабавни отговори – дори в среди с ниска латентност.

Моделът Chirp, обучен на милиони часове аудио, се справя с акценти, шумни фонове и бърза, разговорна реч. С поддръжка на над 125 езика, можете да създавате за глобална аудитория, без да се нуждаете от отделни модели.

Можете да интегрирате API чрез REST или gRPC. Тази алтернатива на AssemblyAI работи добре с други инструменти в екосистемата на Google Cloud, включително Dialogflow и Vertex AI. Можете да управлявате централизирано всички части на услугата за транскрипция, от речевия вход до разпознаване на намеренията и генериране на отговори.

Най-добрите функции на Google Cloud Speech to Text

Изберете модели, пригодени за гласови команди, телефонни разговори или транскрипция на видео, и ги персонализирайте с помощта на Speech-to-Text UI.

Използвайте ключове за криптиране, управлявани от клиента, за да защитите всички ресурси и транскрипции на партиди.

Транскрибирайте речта точно дори в шумни или непредвидими условия, без да се налага да използвате външни инструменти за намаляване на шума.

Ограничения на Google Cloud Speech to Text

За разлика от платформите, които позволяват редактиране и преглед в браузъра, Google Cloud Speech-to-Text не предлага вграден текстов редактор за съвместно почистване на транскрипции.

Цени на Google Cloud Speech to Text

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Cloud Speech to Text

G2: 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за инструмента Google Cloud Speech-to-Text?

В рецензия на Capterra се казва:

Спомням си, че преди 5 години преписвах почти 10 000 минути записани речи в продължение на седмици. Сега облачните услуги на Google улесняват значително тази задача и позволяват преписване на стотици езици и с различни акценти.

Спомням си, че преди 5 години преписвах почти 10 000 минути записани речи в продължение на седмици. Сега облачните услуги на Google улесняват значително тази задача и позволяват преписване на стотици езици и с различни акценти.

🧠 Интересен факт: Днешните инструменти за аудио транскрипция не само записват думи – те идентифицират говорещите, разпознават емоциите и следват точната последователност на разговора. С непрекъснатото развитие и по-умните алгоритми (често създадени с помощта на езици като R), бъдещето обещава още по-голяма точност, при която машините не само ще ни чуват, но и ще ни разбират наистина.

5. Deepgram (Най-подходящ за разработчици, които създават персонализирани гласови агенти или функции за аудио анализ)

чрез Deepgram

Deepgram е API-базиран инструмент, който преобразува аудио в текст, реч или синтетичен глас, използвайки дълбоко обучение.

За разлика от традиционните системи за разпознаване на реч, тя е обучена изцяло на аудио от реалния свят на над 30 езика. Можете да я използвате за стрийминг на аудио на живо с латентност под секунда или за транскрибиране на записи в големи количества.

Разработчиците могат да го използват и за фино настройване на резултатите чрез усилване на ключови думи, добавяне на термини, специфични за дадена област, или етикетиране на говорители. Deepgram също така открива настроения и теми, което го прави полезен не само за транскрипция, но и за анализ на казаното – и как е казано.

Най-добрите функции на Deepgram

Откривайте и премахвайте над 50 вида лични данни, като лична идентифицираща информация (PII), защитена здравна информация (PHI) и данни от индустрията за разплащателни карти (PCI), за да спазвате изискванията за поверителност.

Хоствайте Deepgram на място или в частен облак, за да запазите пълен контрол над данните си и да отговаряте на строгите стандарти за сигурност.

Идентифицирайте и извличайте имена, дати, местоположения и други полезни подробности, за да превърнете неструктурирания аудио файл в полезни данни.

Ограничения на Deepgram

Deepgram може да идентифицира погрешно тишината в шумни среди, което води до грешки в сегментирането на транскрипцията.

Цени на Deepgram

Безплатно : кредит от 200 долара. След това плащате според употребата.

Растеж: 4000+ долара годишно

Предприятия : 15 000+ долара/година

API за гласови агенти: Персонализирано ценообразуване

Преобразуване на текст в реч: Персонализирано ценообразуване

Аудио интелигентност: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Deepgram

G2 : 4,6/5 (над 260 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Deepgram?

Едно ревю в G2 казва:

Продуктът работи стабилно, а екипът е много достъпен. Продуктът може да се справи с висока степен на едновременност и разполага с основните функции за транскрипция, от които се нуждаем, по-специално граматика и маркиране на говорещите.

Продуктът работи стабилно, а екипът е много достъпен. Продуктът може да се справи с висока степен на едновременност и разполага с основните функции за транскрипция, от които се нуждаем, по-специално граматика и маркиране на говорещите.

6. AWS Transcribe (Най-доброто решение за транскрипция на разговори и анализ на настроенията на корпоративно ниво)

чрез AWS Transcribe

Amazon Transcribe може да се използва самостоятелно или да се интегрира директно във вашите инструменти за поддръжка. Той въвежда преобразуването на реч в текст във вашия работен процес, без да го прекъсва.

Работите с голям обем обаждания? Функции като диаризация на говорители и идентификация на канали улесняват разграничаването на агентите и клиентите. Можете да проследявате производителността, да преглеждате разговорите или да отстранявате проблеми по-бързо.

Имате нужда от по-голяма точност? Обучете персонализирани езикови модели, за да разпознават термини, свързани с марката, имена на продукти или местни акценти. За взаимодействия на живо, транскрипцията на стрийминг ви осигурява незабавна видимост. Частичните резултати се появяват в реално време, което ги прави подходящи за обучение на живо, ескалация или задействане на автоматизирани действия.

А с поддръжка на над 100 езика, вашият екип ще остане отзивчив, независимо къде се намират вашите клиенти.

Най-добрите функции на AWS Transcribe

Откривайте и премахвайте автоматично определени термини от транскрипции, за да подпомогнете модерацията, съответствието или нуждите на марката.

Генерирайте транскрипти с точно време и данни за достоверност за всяка дума.

Свържете се с AWS Contact Lens, за да анализирате настроенията, да откривате рискове за несъответствие и да разкривате проблеми в разговорите с клиенти.

Ограничения на AWS Transcribe

Amazon Transcribe се затруднява с шумен, нискокачествен или богат на медийни елементи аудио, което го прави по-малко подходящ за подкасти или припокриващи се разговори.

Цени на AWS Transcribe

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AWS Transcribe

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за AWS Transcribe?

В рецензия на Capterra се казва:

С помощта на Amazon Transcribe лесно преобразувам думите и езика си в кохерентен и разбираем текст. Това ми позволява да спестя време, вместо да пиша на клавиатурата. Резултатът е ясен и кратък.

С помощта на Amazon Transcribe лесно преобразувам думите и езика си в последователен и разбираем текст. Това ми позволява да спестя време, вместо да пиша на клавиатурата. Резултатът е ясен и кратък.

7. Descript (Най-подходящ за създатели, които редактират аудио/видео съдържание чрез транскрипции)

чрез Descript

Descript е универсален инструмент за редактиране на аудио и видео, който преобразува говоримото съдържание в текст. Той ви позволява да редактирате медийни файлове толкова лесно, колкото и документи.

Можете да подчертавате важни моменти на място, което улеснява проследяването на заявки за функции или проблемни точки. Транскриптът се показва като документ, така че копирането на ключови моменти във вашата пътна карта или списък с задачи е лесно.

Ако обаче искате да интегрирате транскрипция в своя продукт, имайте предвид, че Descript понастоящем не предлага публичен API за преобразуване на реч в текст. Функциите му за транскрипция са ограничени до настолни и уеб приложения. Въпреки че съществува Overdub API за генериране на синтетичен глас, той е достъпен само за корпоративни потребители и не поддържа общи случаи на употреба на транскрипция.

Най-добрите функции на Descript

Генерирайте синтетична версия на гласа си, за да поправите грешки или да добавите нови реплики.

Работете по проекти едновременно с колегите си, като използвате споделен достъп за редактиране, коментари на живо и проследяване на версиите, за да оптимизирате обратната връзка.

Експортирайте видеото си в различни формати или го публикувайте директно в платформи като YouTube.

Ограничения на Descript

Функцията Overdub може да не дава винаги перфектни резултати за хора, за които езикът не е майчин, или ако моделът на гласа не е обучен с достатъчно данни.

Цени на Descript

Безплатно

Хобисти: 24 долара на човек/месец

Създател: 35 долара на човек/месец

Бизнес: 65 долара на човек/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (770+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Едно ревю в G2 казва:

Търсех платформа, която да ми помогне да редактирам подкаст видеоклипове с надписи и транскрипции, и се натъкнах на Descript. Бях много впечатлен от качеството на платформата и всичко, което прави. Тя е изключително лесна за използване и има много мощни, полезни и спестяващи време функции.

Търсех платформа, която да ми помогне да редактирам подкаст видеоклипове с надписи и транскрипции, и се натъкнах на Descript. Бях много впечатлен от качеството на платформата и всичко, което прави. Тя е изключително лесна за използване и има много мощни, полезни и спестяващи време функции.

8. Whisper (Най-подходящ за проекти за транскрипция с отворен код и на няколко езика)

чрез Whisper

Ако сте изследовател или разработчик, който работи с многоезичен аудио, Whisper AI ви предлага гъвкав и точен начин за транскрибиране, превод и анализ на реч. Обучен на 680 000 часа разнообразен аудио материал, той се справя с реални условия като фонов шум, превключване на кодове и различни акценти, без да е необходимо първо да почиствате данните.

Можете да го използвате за разпознаване на говорим език, генериране на времеви отметки на ниво фраза или преобразуване на реч от почти 100 езика на английски. С пет размера на модели от 39 милиона до 1,55 милиарда параметри, можете да изберете този, който най-добре отговаря на вашия бюджет за изчислителни ресурси.

Тъй като е с отворен код под лиценза на MIT, можете да го модифицирате, настройвате или интегрирате в собствените си инструменти и работни процеси за изследвания.

Най-добрите функции на Whisper

Форматирайте транскриптите автоматично, като вмъкнете запетаи, точки и подходящи главни букви, за да улесните четенето и публикуването на текста.

Поддържайте точността при дълги записи, като въвеждате предишни транскрипционни сегменти в модела.

Покажете оценка за увереност (от 0 до 1) за открития език и маркирайте неясните части за преглед или корекция.

Ограничения на Whisper

Транскрипцията може да бъде бавна при работа с дълги аудио файлове, ако използвате декодиране с лъчево търсене или един от по-големите модели Whisper.

Цени на Whisper

Безплатно

Whisper API: 0,006 долара на минута обработен аудио файл

Оценки и рецензии на Whisper

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Whisper?

Едно ревю в G2 казва:

Whisper се отличава с лесния си за използване интерфейс, който го прави изключително лесен за навигация. Интегрирането му в съществуващите системи е изключително лесно. Честотата на използването му е доказателство за неговата надеждност. Въпреки че разполага с богат набор от функции, лесната му интеграция повишава общата му привлекателност.

Whisper се отличава с лесния си за използване интерфейс, който го прави изключително лесен за навигация. Интегрирането му в съществуващите системи е изключително лесно. Честотата на използване е доказателство за неговата надеждност. Въпреки че разполага с богат набор от функции, лесната интеграция повишава общата му привлекателност.

9. Speechmatics (Най-подходящ за структурирана транскрипция за предприятия с извличане на настроения и теми)

чрез Speechmatics

Speechmatics ви предоставя API на корпоративно ниво за преобразуване на реч в текст и гласови AI агенти. Той е създаден, за да се справя с широк спектър от езици, акценти и аудио условия. Поддържа всички основни аудио и видео файлови формати с автоматично откриване на честотата на дискретизация, което ви позволява да работите с необработени медии без допълнителна подготовка.

С помощта на числово форматиране Speechmatics автоматично превръща изговорените числа, дати и валути в чист, структуриран текст, спестявайки ви усилията за ръчни корекции по-късно.

Откриването на нецензурни изрази и неплавност ви помага да маркирате или премахнете излишни думи и обидни изрази, което е полезно за клиентски обаждания, медийно съдържание или правни транскрипти.

Най-добрите функции на Speechmatics

Анализирайте как се чувстват клиентите по време на разговорите, като откривате емоционалния им тон, и надхвърлете звездите за оценка, за да получите по-задълбочени прозрения.

Разделете дълги аудио или видео файлове на конкретни теми с времеви маркери.

Разделете съдържанието на обобщени раздели, всеки с отделен заглавие, за да навигирате и прегледате отново ключовите точки.

Ограничения на Speechmatics

Тъй като не се интегрира по подразбиране с толкова много инструменти на трети страни или корпоративни платформи, колкото някои други API за транскрипция, това може да увеличи времето за настройка.

Цени на Speechmatics

Безплатно

Pro: от $0,24/час

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Speechmatics

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Speechmatics?

Едно ревю в G2 казва:

Бях впечатлен от точността на разпознаването на гласа и автентичността на генерираната реч. Беше като да разговарям с истински човек. Освен това времето за реакция беше бързо и веднага го препоръчах на хората около мен да го пробват. Мога да си представя, че ще се използва успешно в много области.

Бях изумен от точността на разпознаването на гласа и автентичността на генерираната реч. Беше като да разговарям с истински човек. Освен това времето за отговор беше бързо и веднага го препоръчах на хората около мен да го пробват. Мога да си представя, че ще се използва успешно в много области.

10. SpeechBrain (Най-подходящ за изследователи, които създават персонализирани модели за реч и експериментални процеси)

чрез SpeechBrain

SpeechBrain е отворен код, всеобхватен набор от инструменти за разговорна изкуствена интелигентност, създаден да подпомага изследванията и обучението в областта на обработката на речта и езика. Създаден на базата на PyTorch, той е ресурс за академични екипи и студенти, които искат практически достъп до основните елементи на съвременните технологии за обработка на речта.

Наборът от инструменти включва над 100 предварително обучени модели и над 200 рецепти за обучение. Можете да обучавате своите модели, да усъвършенствате съществуващите или да използвате възпроизводими базови линии за курсови работи и изследователски документи. Всичко това, без да се налага да създавате всичко от нулата.

Поддържа самоконтролирано обучение, работи с няколко микрофона и разполага с подробна документация. Това улеснява справянето с реални предизвикателства като ASR с ниски ресурси, диаризация на говорители в шумна среда и откриване на емоции в аудио с няколко говорители.

Най-добрите функции на SpeechBrain

Изберете от RNN, CNN, Transformers и conformer модели в зависимост от посоката на вашите изследвания или целите за производителност.

Създавайте, обучавайте и оценявайте модели, използвайки модулен пайплайн, за да замествате компоненти (например енкодери, декодери, функции за загуба) за експериментиране и обучение.

Отидете отвъд разпознаването на реч с вградена поддръжка за проверка на говорещия, разпознаване на емоции, разделяне на реч, подобряване на речта и идентифициране на езика.

Ограничения на SpeechBrain

Потребителите без солидна подготовка в областта на дълбокото обучение или PyTorch може да имат затруднения при започването.

Цени на SpeechBrain

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за SpeechBrain

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Превърнете разговорите от срещите в ясни следващи стъпки

AssemblyAI и най-добрите му алтернативи спират до транскрипцията. Все още трябва да претърсвате суровия текст, да извличате ключови изводи и да задавате задачи за действие. Това е несъгласуван работен процес, който забавя темпото и оставя прозренията неизползвани.

Това е мястото, където ClickUp се отличава. Вместо просто транскрипции, той предлага пълна услуга за транскрипция. С него можете да записвате и транскрибирате незабавно срещи, гласови бележки и екранни клипове с ClickUp AI. Резюметата и транскрипциите се организират автоматично в Docs, свързват се със задачи и могат да се търсят с ClickUp Brain. Записвайте, споделяйте и действайте по всеки разговор – всичко на едно място.

