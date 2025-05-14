13-те най-добри алтернативи на PowerPoint през 2025 г.

Заклещен в PowerPoint чистилището? Не сте сами.

Всеки ден 35 милиона PowerPoint презентации (или правоъгълници с препълнени текстове) заливат екраните по целия свят.

Но мозъкът ни обработва визуалната информация 60 000 пъти по-бързо от текста. Защо тогава да се задоволяваме с монотонните стари презентации, които едва задържат вниманието?

Време е да раздвижите нещата! Ето най-добрите алтернативи на PowerPoint, с които да превърнете скучните, традиционни презентации на слайдове в динамични, привличащи погледа шедьоври.

Ограничения на PowerPoint

Microsoft PowerPoint е класика, но има и някои недостатъци. Ето няколко, които помрачават статута му на най-добър софтуер за презентации:

AI, която се нуждае от човешко докосване: Създаването на AI съдържание в PowerPoint от Copilot помага, но често се нуждае от допълнителни настройки за сложни наративи.

Живи елементи, не толкова жива настройка: Cameo добавя кадри от камера, но за да изглеждат добре, са необходими усилия.

Асинхронни проблеми: Recording Studio работи, но експортирането на висококачествено интерактивно съдържание е трудно.

Проблеми при сътрудничеството: Онлайн редактирането не е толкова гладко и сътрудническо, колкото презентациите в Google Slides за работа в екип в реално време.

Тези проблеми подтикват преподаватели, професионалисти и екипи да търсят по-гъвкави AI инструменти за презентации и алтернативи на PowerPoint с лесен за използване интерфейс.

🧠 Интересен факт: В TikTok #powerpoint има над 4,3 милиарда преглеждания. Платформата предлага създадени от потребители уроци за това как да направите PowerPoint презентациите си още по-привлекателни, естетически приятни и креативни.

Алтернативи на PowerPoint на един поглед

Ето кратък преглед на алтернативите на PowerPoint, идеалните им потребители и приблизителните цени!

Алтернатива на PowerPoint Основни характеристики Най-подходящо за Цени ClickUp Съвместни презентации с помощта на персонализирани шаблони, бели дъски за мозъчна атака и генериране на съдържание с помощта на изкуствен интелект чрез ClickUp Brain. Лица, малки и средни екипи и предприятия, които търсят гъвкав инструмент за съвместни презентации и работни процеси. Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Canva Изключителна гъвкавост на дизайна с богати шаблони и мултимедийна интеграция за визуално впечатляващи презентации. Креативни специалисти и маркетинг специалисти, които дават приоритет на презентациите с богат дизайн Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 10 $/потребител/месец; Възможност за персонализиране за предприятия Beautiful. ai Дизайн на слайдове, базиран на изкуствен интелект, който автоматично форматира съдържанието за изпипани презентации. Бизнес професионалисти, които търсят бързи и изпипани резултати без усилие в дизайна Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 12 $/потребител/месец. Prezi Нелинейна презентация, слайдове с възможност за мащабиране за динамично разказване на истории Преподаватели и водещи на семинари, които търсят интерактивни PowerPoint презентации Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/потребител/месец. Powtoon Сцени, задвижвани от герои, и видео презентации с анимации и гласови коментари. Разказвачи и творци, които искат да създават динамични и увлекателни видеоклипове Наличен е безплатен план; платените планове започват от 50 $/месец. Google Slides Безпроблемно сътрудничество в облака и интеграция с екосистемата на Google Workspace Отдалечени екипи и преподаватели, които се нуждаят от сътрудничество в реално време Безплатно с Google Workspace Презентация Презентации, базирани на аналитични данни, с мощни функции за сътрудничество Стартиращи компании и бизнеси, фокусирани върху проследяването на ангажираността на аудиторията Наличен е безплатен план; платените планове започват от 25 $/месец. Mentimeter Интерактивни, базирани на данни презентации с анкети, викторини и обратна връзка от публиката на живо. Лектори и преподаватели, които дават приоритет на ангажираността на аудиторията Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 12 $/потребител/месец; Възможност за персонализиране за предприятия Keynote Елегантни, висококачествени презентации, създадени за потребители на Apple, с кинематографични преходи. Потребители на Mac, които търсят изпипани презентации с интеграция на родни приложения Безплатно: Налично за устройства Mac и iOS Slidebean Създаване на слайдове за презентации с помощта на изкуствен интелект и автоматично форматиране на съдържанието Стартиращи компании и предприемачи, които бързо създават презентации, готови за инвеститори Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 $/потребител/месец. Visme Мултимедийни презентации с визуализации на данни, видеоклипове и инфографики Маркетинг специалисти и бизнес професионалисти, които се нуждаят от съдържание, базирано на данни и привличащо вниманието Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 29 $/потребител/месец; Възможност за персонализиране за предприятия Gamma Презентации, създадени с изкуствен интелект, с акцент върху разказването на истории и персонализирани формати. Създатели на съдържание, търсещи визуално съгласувани, AI-управлявани презентации Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 $/потребител/месец. Zoho Show Интегрирани с екосистемата на Zoho за безпроблемно сътрудничество и производителност. Потребители на Zoho, които търсят безпроблемна интеграция с други приложения на Zoho Безплатно: за индивидуални потребители и малки екипи; изисква абонамент за WorkDrive или Workplace за плана Pro.

👀 Знаете ли, че... PowerPoint първоначално се е наричал Presenter.

13-те най-добри алтернативи на PowerPoint, които можете да използвате

PowerPoint върши работа, но не е задължително да е най-подходящият вариант. Ако искате повече креативност, гъвкавост или ангажираност на аудиторията, тези алтернативи на PowerPoint може би са точно това, от което се нуждаят вашите презентации!

1. ClickUp (Най-доброто решение за създаване на съвместни презентации и работни процеси)

Опитайте ClickUp – то е безплатно. Планирайте и представяйте проекта си в различни изгледи и формати с ClickUp.

ClickUp е една от най-добрите алтернативи на PowerPoint, ако искате нещо повече от просто слайдове за презентацията си. Това е приложението, което ви позволява да обмисляте съдържанието на презентацията си с помощта на изкуствен интелект, да създавате бързо атрактивни презентации и да сътрудничите с редактиране в реално време, всичко на едно място. Няма повече превключване между приложения или губене в безкрайни PowerPoint файлове и версии.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането с изкуствен интелект в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

Вмъкнете идеите си и създайте оформление на презентацията с ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards предлагат идеалното визуално работно място за вас и вашия екип, където можете да начертаете идеи, скицирате концепции и създавате диаграми – идеално за оформяне на презентацията ви, още преди да започнете да проектирате слайдове.

Ако искате да създавате съдържание за слайдовете си без усилие, ClickUp Docs може да ви помогне да реализирате идеите си. Записвайте бележки, добавяйте линкове към проучвания, добавяйте мултимедийно съдържание, структурирайте посланието си с богато форматиране (заглавия, банери, списъци с точки и др.) и сътрудничейте с колеги в реално време. Можете дори да свържете действията, описани в Doc, с ClickUp Tasks, за да не пропуснете нищо.

Сътрудничейте и редактирайте съдържанието на презентациите едновременно с екипа си с ClickUp Docs.

Искате да работите по-умно, а не по-усилено? AI помощта на ClickUp Brain ви помага да ускорите създаването на съдържание, да усъвършенствате съобщенията и да извличате информация от съществуващото си работно пространство, така че да можете да пропуснете форматването и да се съсредоточите върху постигането на въздействие с всеки слайд.

Създавайте конспекти, обмисляйте съдържание и дори генерирайте шаблони за многократна употреба за вашата презентация с ClickUp Brain.

Когато сте готови да съберете всичко заедно, шаблонът за презентации на ClickUp ви предоставя структурирана рамка за изграждане и представяне на вашата история с яснота и увереност. С предварително форматирани слайдове за въведението, основната част и заключението на вашата презентация, ще можете да създадете впечатляваща презентация за нула време!

Получете безплатен шаблон Направете ефективна и увлекателна презентация с шаблона за презентации на ClickUp.

ClickUp превръща скучните, базови презентации в динамични презентации, създадени в сътрудничество, като прави работния ви процес гладък и приятен.

💡Съвет от професионалист: Използвайте прости текстови подсказки в ClickUp Whiteboards, за да генерирате незабавно AI визуализации и графики за вашата презентация. Просто въведете описание на изображението, което искате, и AI ще се погрижи за останалото! Нека изкуственият интелект на ClickUp Brain превърне вашите идеи в реалност на Whiteboards.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте впечатляващи бизнес презентации за нула време с персонализирани шаблони за презентации.

Създавайте добре структурирани конспекти за секунди с помощта на патентованата AI технология на ClickUp.

Сътрудничейте с колегите си и давайте незабавна обратна връзка с помощта на функцията за откриване на сътрудничество в реално време на ClickUp.

Записвайте екрана си с уеб камера и глас (или без) за асинхронни презентации, демонстрации и разходки с ClickUp Clips

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да ви се стори прекалено голям в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в TrustRadius казва:

ClickUp направи асинхронното съгласуване много по-просто и ефективно. Чрез изграждането на рамка, в която да се очертаят и структурират целите и резултатите, отдалечените екипи могат да разберат очакванията и да предоставят актуална информация за състоянието на проекта. Брейнстормингът с бели дъски е лесен, преорганизирането на приоритетите е лесно, а добавянето на референтни изображения и т.н. е много плавно.

2. Canva (Най-доброто решение за създаване на презентации с несравнима гъвкавост на дизайна)

чрез Canva

Създавайте анимирани презентации по свой начин с Canva. Докато PowerPoint предлага структурирани шаблони, Canva ви дава пълен творчески контрол с персонализиране чрез плъзгане и пускане, хиляди дизайнерски елементи и богати мултимедийни опции. Създавайте визуално впечатляващи презентации – без ограниченията в дизайна на традиционните слайд шоута.

Най-добрите функции на Canva

Персонализирайте шаблоните за презентации с помощта на простия интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте хиляди предварително проектирани слайдове за различни индустрии и цели.

Поканете членовете на екипа да редактират и коментират в реално време.

Добавяйте лесно видеоклипове, аудио, анимации и диаграми.

Поддържайте последователен брандинг, като съхранявате логото, шрифтовете и цветовете си в библиотеката.

Ограничения на Canva

Много висококачествени елементи и шаблони са достъпни само за Pro потребители.

Големите, визуално привлекателни презентации могат да забавят платформата.

Цени на Canva

Безплатно: Ограничени функции и шаблони

Pro: 15,00 $/месец на потребител

Екипи: 10,00 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 12 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Canva?

Един рецензент от G2 го нарича:

Мощен, но лесен за употреба инструмент за дизайн за всеки

Мощен, но лесен за употреба инструмент за дизайн за всеки

👀 Знаете ли, че... Forethought разработи PowerPoint 1.0 през 1987 г. Microsoft го придобива през 1988 г., точно преди пускането на MS Office през 1989 г.

3. Beautiful. ai (Най-доброто за автоматизиран дизайн на слайдове, базиран на изкуствен интелект)

Какво ще кажете за перфектна презентация, без стреса от дизайна? Разбира се, че ще се съгласите!

Може би не ви харесва опитът ни да римуваме, но вероятно ще харесате AI генератора на Beautiful.ai, който незабавно структурира и оформя вашите слайдове. В крайна сметка, той ви спестява усилията от ръчното и мъчително форматиране в PowerPoint.

Просто добавете съдържанието си и то автоматично създава изпипана, професионална презентация. Този инструмент е идеален за продажбени презентации, презентации пред инвеститори и бизнес доклади, когато се нуждаете от елегантни резултати в кратки срокове.

Най-добрите функции на Beautiful.ai

Форматирайте и подредете съдържанието за професионален вид с помощта на дизайн на слайдове, базиран на изкуствен интелект.

Използвайте готови за употреба шаблони за бизнес презентации, маркетингови доклади и др.

Поканете членовете на екипа да преглеждат и редактират презентациите лесно.

Проследявайте кой гледа презентацията ви и как реагира на нея.

Поддържайте последователност на марката с лога, цветове и шрифтове.

Красиви. Ограничения на ai

Някои потребители съобщават за ограничени възможности за персонализиране и бавна работа.

Красиви. ai ценообразуване

Pro: 12 $/месец на потребител

Екип: 40 $/месец на потребител

Красиви. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Beautiful. ai?

Един рецензент на G2 счита, че инструментът е:

Елегантно, лесно и красиво! Никога не съм бил креативен тип, но с Beautiful е толкова лесно да направя презентациите си елегантни!

Елегантно, лесно и красиво! Никога не съм бил креативен тип, но с Beautiful е толкова лесно да направя презентациите си елегантни!

4. Prezi (Най-подходящ за създаване на нелинейни, интерактивни презентации)

чрез Prezi

Превърнете презентацията си в пътешествие, което публиката ви ще обича да предприема. За разлика от формата на PowerPoint, при който се преминава от слайд на слайд, мащабируемият платно на Prezi ви позволява да преминавате динамично от една идея към друга, създавайки плавно, ориентирано към историята преживяване. Свържете идеите по естествен начин, задръжте вниманието на публиката си и улеснете следването на сложни теми.

Най-добрите функции на Prezi

Създавайте атрактивни презентации, които не следват строга последователност на слайдовете, а разказват история.

Подчертайте ключовите моменти чрез динамично увеличаване и намаляване на мащаба.

Достъп до професионално проектирани оформления и теми, с които да започнете презентацията си.

Работете с членовете на екипа в реално време

Интегрирайте с Zoom, Microsoft Teams и Slack за споделяне на презентации от разстояние.

Ограничения на Prezi

Приложението за презентации може да се окаже предизвикателство за начинаещи потребители, които не са запознати с формата на мащабиране.

За повечето функции е необходима интернет връзка.

Сложните презентации понякога могат да забавят работата

Цени на Prezi

Безплатна версия: Основни функции с воден знак на Prezi

Плюс: 19 $/месец

Премиум: 29 $/месец

Екипи: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Prezi

G2: 4. 2/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Prezi?

Един рецензент на G2 счита, че инструментът е:

Добър, но малко тежък

Добър, но малко тежък

5. Powtoon (Най-подходящ за презентации, базирани на видео и разкази с герои)

чрез Powtoon

Powtoon превръща обикновените слайдове в динамични, анимирани презентации с гладки анимации и кинематографични преходи. Програмата е създадена за разказване на истории и е идеална за маркетингови презентации, обяснителни видеоклипове и творчески проекти, които привличат вниманието и задържат интереса на аудиторията.

Най-добрите функции на Powtoon

Оживете идеите си с анимирани герои и сцени, разказващи истории.

Превърнете традиционните слайдове в динамични видеоклипове за по-голямо ангажиране.

Създавайте лесно презентации без умения за дизайн или редактиране на видео

Запишете или качите гласови коментари, за да допълните визуалните елементи.

Споделяйте презентациите като видеоклипове или ги вграждайте в имейли или уебсайтове.

Ограничения на Powtoon

Опциите за експортиране са ограничени, а шаблоните в безплатния план са с воден знак.

Сложните анимации могат да причинят периодични забавяния.

Цени на Powtoon

Безплатна версия: Основни функции с воден знак Powtoon

Lite: 50 $/месец

Професионална версия: 190 $/месец

Бизнес: 125 $/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Powtoon

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Powtoon?

Ето мнението на един потребител на G2:

Powtoon е добре проектирана платформа, която предлага различни отлични функции за създаване на презентации.

Powtoon е добре проектирана платформа, която предлага различни отлични функции за създаване на презентации.

чрез Google Slides

Докато PowerPoint се синхронизира с Microsoft 365, Google Slides е създаден за безпроблемна работа в екип, базирана на облака – без инсталиране, без качване на файлове, само с незабавен достъп от всяко устройство или операционна система. Благодарение на интеграцията с Google Workspace, екипите могат да редактират, коментират и представят в реално време, което го прави идеалният избор за бърза и изцяло дистанционна съвместна работа.

Най-добрите функции на Google Slides

Редактирайте и коментирайте една и съща презентация едновременно с други потребители.

Достъпвайте, споделяйте и управлявайте презентации от всяко устройство, свързано с интернет.

Работи безупречно с инструментите на Google Workspace като Docs, Sheets и Drive.

Лесно проследявайте и връщайте се към предишни версии на презентациите

Опростен, лесен за използване дизайн с възможности за редактиране чрез плъзгане и пускане

Ограничения на Google Slides

Анимациите и преходите са ограничени в сравнение с PowerPoint.

Редактирането на презентации офлайн може да бъде проблематично и изисква предварителна настройка.

Цени на Google Slides

Безплатно с Google Workspace

Оценки и рецензии за Google Slides

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 6000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Slides?

Ето какво казва един потребител на Capterra:

Удобни за сътрудничество, ограничени по отношение на дизайна

Удобни за сътрудничество, ограничени по отношение на дизайна

7. Pitch (Най-подходящ за презентации, базирани на данни, с мощни аналитични функции)

чрез Pitch

Разберете какво работи и поправете това, което не работи. За разлика от PowerPoint, който ви оставя да гадаете, Pitch предоставя анализи в реално време, за да проследява прегледите, взаимодействията и ангажираността. Идеален за екипи, които искат да получат данни, за да усъвършенстват своите презентации за продажби и да постигнат по-голямо въздействие.

Представете най-добрите функции

Проследявайте прегледите, времето, прекарано на слайдовете, и моделите на ангажираност в цялата презентация.

Провеждайте сесии за обмен на идеи с членовете на екипа върху споделени презентации.

Елегантни, професионални дизайни и шаблони, готови за употреба

Вмъкнете лесно диаграми, видеоклипове и интерактивни елементи.

Автоматизирайте повтарящите се задачи за по-бързи актуализации.

Ограничения на презентациите

Гъвкавостта на дизайна може да бъде ограничаваща в сравнение с облачния софтуер за презентации като Canva.

Съхранението и разширените анализи са ограничени в безплатния план.

Цени на презентациите

Безплатно: Основни функции за индивидуални потребители и малки екипи

Pro: 25 $/месец на потребител

Бизнес: 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на презентации

G2: 4. 4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Pitch?

Един рецензент на G2 споделя:

Pitch променя правилата на играта в презентациите. Възможността да персонализирате слайдовете за секунди е невероятна. Можете да създадете нещо, което изглежда като че ли е отнело часове, само за минути.

Pitch променя правилата на играта в презентациите. Възможността да персонализирате слайдовете за секунди е невероятна. Можете да създадете нещо, което изглежда като че ли е отнело часове, за минути.

8. Mentimeter (Най-подходящ за създаване на интерактивни презентации, ориентирани към аудиторията)

чрез Mentimeter

Превърнете презентациите си в двустранен разговор. За разлика от статичните слайдове на PowerPoint, Mentimeter използва анкети на живо, въпроси и отговори и гласуване в реално време, за да превърне аудиторията ви в активни участници. Идеален за срещи, семинари и класни стаи, той поддържа високо ниво на ангажираност и прави всяка сесия интерактивна.

Най-добрите функции на Mentimeter

Използвайте готови шаблони за различни събития и теми.

Покажете отговорите на аудиторията във визуално привлекателни формати.

Позволете на участниците да се присъединят чрез прост код от своите устройства.

Достъпвайте и управлявайте презентации от всяко устройство

Ограничения на Mentimeter

Ограничава броя на въпросите на презентация в безплатния план.

По-малко гъвкавост в сравнение с инструменти за презентации като Canva

Цени на Mentimeter

Безплатно: Ограничен брой въпроси и функции

Базов пакет: 11,99 $/месец на потребител

Pro: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Mentimeter

G2: 4,7/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

9. Keynote (Най-подходящ за потребители на Apple, които търсят елегантни и безпроблемни презентации)

чрез Keynote

Създаден за потребителите на Apple, този софтуер за презентации е проектиран за елегантни и впечатляващи слайдове. Keynote не е като обичайните алтернативи на PowerPoint – това е оригинално Apple изживяване, което работи безпроблемно на Mac, iPad и iPhone.

С модерен дизайн, плавни анимации и сътрудничество в реално време, той е идеален за всеки, който иска изпипани, професионални слайдове без излишни усложнения.

Най-добрите функции на Keynote

Работете безпроблемно на устройства Mac, iPhone и iPad.

Редактирайте презентация едновременно с други потребители

Създавайте динамични преходи, анимации и кинематографични слайдове.

Добавяйте бележки или проектирайте слайдове директно на вашия iPad.

Поддържайте съществуващите си PowerPoint презентации и PDF формати за гъвкаво споделяне.

Ограничения на Keynote

Не е достъпно за потребители на Windows или Android.

По-малко предварително проектирани шаблони в сравнение с конкурентите

В по-новите приложения за презентации липсват интерактивни функции, задвижвани от изкуствен интелект.

Цени на Keynote

Безплатно: Налично за устройства Mac и iOS

Оценки и рецензии за Keynote

G2: 4. 4/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

10. Slidebean (Най-подходящ за стартиращи компании и презентации за инвеститори)

чрез Slidebean

Нуждаете се от презентация в кратки срокове? За разлика от ръчното форматиране в PowerPoint, изкуственият интелект на Slidebean следва стандартизирано подреждане на слайдовете и процес за автоматично създаване на презентации, готови за инвеститори.

С помощта на персонализирани шаблони за презентации, интелигентна автоматизация на дизайна и интуитивен интерфейс, основателите могат да създават убедителни презентации, без да губят време за оформление или дизайн.

Най-добрите функции на Slidebean

Подредете автоматично съдържанието за чист и професионален вид.

Използвайте предварително проектирани шаблони за презентации за стартиращи компании, маркетинг, инвеститори и клиенти

Опитайте инструменти за финансово моделиране, за да създадете и визуализирате ключови бизнес показатели за инвеститори.

Сътрудничейте с членовете на екипа, за да редактирате и преглеждате презентациите в реално време.

Експортирайте гъвкаво, за да изтеглите презентации във формати PDF и PowerPoint.

Ограничения на Slidebean

Персонализирането на дизайна може да се усеща като ограничено.

Функциите за финансово моделиране могат да бъдат предизвикателство за начинаещите.

Цени на Slidebean

Безплатен план

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Accelerate: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Slidebean

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

11. Visme (Най-подходящ за създаване на интерактивни презентации с визуализация на данни)

чрез Visme

Превръщането на данните в история стана по-лесно. Докато PowerPoint разчита на статични слайдове, Visme оживява данните с интерактивни диаграми, анимации и инфографики.

Независимо дали става дума за маркетингов доклад или бизнес презентация, Visme превръща цифрите във визуални елементи, които привличат вниманието и убеждават – без да са необходими дизайнерски умения.

Най-добрите функции на Visme

Създавайте лесно интерактивни диаграми, графики и инфографики.

Създавайте професионално изглеждащи слайдове без технически познания

Добавете видеоклипове, аудио и анимации безпроблемно.

Поддържайте последователност на марката с логото, шрифтовете и цветовете си.

Споделяйте проекти с членовете на екипа за преглед и редактиране.

Ограничения на Visme

Безплатният план включва воден знак и по-малко шаблони.

Усвояването на разширените функции може да отнеме време.

Цени на Visme

Основни: Ограничени функции и шаблони с воден знак

Стартово ниво: 29 $/месец на потребител

Pro: 59 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Visme

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

12. Gamma (Най-подходящ за презентации, базирани на изкуствен интелект, с възможности за преобразуване на уебсайтове)

чрез Gamma

Онлайн инструментът за презентации на Gamma, базиран на изкуствен интелект, не само създава презентации, но и ги превръща в интерактивни уеб страници с едно кликване. Този инструмент е идеален за създатели на съдържание и екипи, които искат идеите им да излязат извън пределите на заседателната зала и да достигнат до по-широка аудитория без усилие.

Най-добрите функции на Gamma

Създавайте структурирани, изпипани слайдове с минимални усилия.

Превърнете презентациите в споделяеми, напълно отзивчиви уебсайтове.

Добавете бутони, разширяеми карти и вградени медии.

Споделяйте и редактирайте презентации съвместно с колегите си в реално време.

Проследявайте взаимодействието на аудиторията с вашите презентации

Ограничения на гамата

Някои функции, включително конвертирането на уебсайтове, все още са в процес на тестване.

Ограничено съдържание, генерирано от изкуствен интелект, и интерактивни функции в безплатния план

Гама цени

Безплатна версия: Ограничени разширени функции и кредити за изкуствен интелект

Плюс: 10 $/месец на потребител

Pro: 20 $/месец на потребител

13. Zoho Show (Най-доброто решение за безпроблемно създаване на презентации в екосистемата на Zoho)

чрез Zoho Show

Използвате ли Zoho за CRM, проекти или управление на файлове? Тогава Zoho Show е идеалният избор! За разлика от PowerPoint, той се синхронизира безпроблемно с приложенията на Zoho, което ви позволява да извличате данни, да сътрудничите в реално време и да представяте без усилие – всичко на едно място. Няма допълнителни стъпки, няма превключване между раздели, а само по-гладки работни процеси и по-добри презентации.

Най-добрите функции на Zoho Show

Свържете се с Zoho CRM, WorkDrive и Projects

Работете върху презентации от всяко устройство без да инсталирате софтуер

Създавайте презентации съвместно с колегите си

Импортирайте и експортирайте като PowerPoint слайдове без главоболия с форматирането.

Опитайте шаблони за маркетинг, бизнес и образователно съдържание.

Ограничения на Zoho Show

По-малко напреднали опции за сложни преходи

Няма възможности за редактиране офлайн

Цени на Zoho Show

Безплатно: За индивидуални потребители и малки екипи

Предимство: Необходим е абонамент за WorkDrive или Workplace.

Оценки и рецензии за Zoho Show

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (20+ отзива)

ClickUp – повече от алтернатива на PowerPoint

PowerPoint имаше своя момент, но нека си признаем, че започва да изглежда малко... остарял. ClickUp е трансформационен инструмент за творчески, съвместни презентации, с неговите персонализирани шаблони и интуитивна функция Whiteboards. Можете да създавате визуално впечатляващи слайдове без усилие и дори да записвате аудио-визуални клипове за динамични обяснения, без да се налага да сменяте инструменти.

А изкуственият интелект? Той е като личен асистент за всичко – от писане до създаване на изображения. Защо да се задоволявате с посредствени презентации, когато можете да впечатлите аудиторията си?

Регистрирайте се в ClickUp и накарайте всички да очакват с нетърпение вашата презентация!