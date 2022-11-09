Пътят на ClickUp към съвършенство: актуална информация за нашето пътуване към стабилност и надеждност

Търсещите работа казват, че са нетърпеливи да намерят нови позиции, на които да дадат най-доброто от себе си. Това е сложен пъзел, който бизнес лидерите трябва да решат, но поне едно нещо е ясно: предоставянето на подходящи дигитални инструменти на екипите никога не е било по-важно.

Проучванията показват, че служителите, които са доволни от технологията, която използват в работата си, са с 30% по-малко склонни да се чувстват изтощени и с 29% по-склонни да кажат, че са щастливи на работното си място. Те са и с 23% по-склонни да препоръчат работодателя си като чудесно място за работа.

Разбираме, че вашите служители са най-важният ви актив (ние мислим същото!) и е важно те да харесват инструментите, които използват. Искаме времето, което прекарват в ClickUp, да бъде приятно и затова се стремим да подобрим стабилността и използваемостта на нашата платформа. За нас е важно да ви предложим най-доброто и най-надеждното възможно преживяване с продукта.

През последните няколко месеца постигнахме невероятен напредък в усилията си да направим ClickUp още по-надежден и лесен за използване. Днес с удоволствие споделям някои от най-важните постижения, които сме постигнали.

Полагане на солидна основа

Преди да се впуснем в технологичните подобрения, мисля, че е важно да отбележим някои от промените, които направихме на организационно ниво. За нас беше изключително важно да привлечем повече таланти в ClickUp, особено в роли, които оказват пряко влияние върху вашето преживяване.

Ние активно инвестираме в нашия инженерен и поддържащ персонал и през последната година наехме повече от 150 инженери, които да подпомагат нашите усилия за развитие. Като част от тези усилия, привлякохме двама опитни вицепрезиденти по инженерство – Геннадий Гейфман и Чираг Чеда – и двамата с невероятен опит в изграждането на платформи в мащабни компании като Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce и Microsoft. Геннадий се фокусира върху стабилизирането на нашата платформа, докато ние растем, а Чираг разширява организацията за продуктово инженерство на ClickUp.

Наехме и глобален вицепрезидент по успеха на клиентите, Джоел Хънтингтън, който се присъединява към нас от Qualtrics, за да ръководи глобалния екип за обслужване на клиенти. Този екип е посветен на това да помага на клиентите да постигнат по-голяма продуктивност с помощта на ClickUp и да им служи като силен застъпник, като ги обучава на най-добрите практики и гарантира, че се чувстват напълно подкрепени. Джоел се присъединява към ClickUp след пет години в Qualtrics.

Преустройство и укрепване

Макар че ние ценим изключително много хората в ClickUp, които движат нашата мисия напред, знам, че всички вие сте дошли в този блог, за да получите актуална информация за платформата ClickUp, и имаме много вълнуващи новини, които да споделим. Ето един преглед на това, което сме постигнали само през последните няколко месеца:

Постигнати и надхвърлени цели за наличност: Тенденцията е да надхвърлим 99,9% наличност всеки месец в повечето от нашите продукти и услуги, като гарантираме последователност при достъпа и обновяването на задачи, прикачени файлове и данни в ClickUp. Това означава, че можете да очаквате по-надеждно, по-гладко и по-последователно преживяване.

Солидна сигурност: Завършихме официалната сертификация по ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Тези сертификати доказват ангажимента на ClickUp към сигурността, поверителността, качеството и доверието на нашите клиенти. Гордеем се с тези сертификати, защото знаем колко е важно вашата работа да бъде сигурна. Те служат и като доказателство, че сме далеч пред конкуренцията и другите платформи в тази област, що се отнася до сигурността.

Разделяне на платформата : Продължаваме да работим по преструктурирането на нашата платформа около по-малки, по-разпръснати географски бази данни – процес, известен като разделяне. По този начин ще можем да гарантираме висока производителност и надеждност, докато продължаваме да се разрастваме.

Подобрени времена за зареждане: През последното тримесечие направихме някои значителни подобрения по отношение на времената за зареждане на изгледите, включително нашия начален екран, изглед на работната натовареност, През последното тримесечие направихме някои значителни подобрения по отношение на времената за зареждане на изгледите, включително нашия начален екран, изглед на работната натовареност, изглед на таблото и страницата с известия. С подобрените времена за зареждане на страниците ще можете да получавате достъп до работата си по-бързо и по-надеждно.

Ново и подобрено търсене : След : След придобиването на Slapdash , ние обновихме нашите възможности за търсене. Днес ще видите много по-релевантни резултати за много по-кратко време. Средно, нашето ново търсене е 2 пъти по-бързо от предишната версия, с други думи, вие прекарвате по-малко време в търсене и повече време в работа!

Преобразуване на командния център: Преустроихме командния център и го комбинирахме с търсачката, за да създадем единен и елегантен интерфейс за търсене и изпълнение на команди. Сега можете лесно да създадете нова задача, документ или напомняне за секунди. Нашата цел е ClickUp да предложи най-доброто интегрирано търсене в света.

По-бързи известия: Подобряваме ефективността на известията, като почистваме огромната си база данни. По този начин ще бъдем по-добре подготвени за дългосрочното разширяване на платформата. Веднага ще получавате известия с 30% по-бързо. Предефинираме и начина, по който извличаме известията от базата данни, за да ви помогнем да бъдете по-добре информирани за работата си.

Преработка на мобилното приложение: Достъпът до работата в движение е критична функция за днешните хибридни и : Достъпът до работата в движение е критична функция за днешните хибридни и отдалечени екипи . Имайки това предвид, ние увеличихме скоростта, с която можете да получите достъп и да взаимодействате с мобилното приложение ClickUp 2000 пъти както онлайн, така и офлайн. Продължаваме да подобряваме офлайн производителността на приложението за по-голяма надеждност, където и да се наложи да го използвате.

Слушане и действие

Както споменах по-рано, искаме да ви уверя, че ви слушаме и работим усилено по вашите искания. Видяхме вашите отзиви за функции като автоматизации, табла и проблеми с обновяването на платформата и можем да ви уверим, че те са включени в продуктовия план и са в процес на реализация.

Вече преструктурирахме нашите табла, така че джаджите да работят по-гладко, и почти приключихме с обновяването на нашите WebSockets, така че проблемите с обновяването ще останат в миналото. Надяваме се, че вече сте успели да се възползвате от предимствата на тази работа и сме уверени, че ще продължите да виждате постоянни подобрения.

Много се гордеем с свършената работа, но е важно да признаем, че тези проекти отнемат време, за да бъдат завършени. Ние сме ангажирани да правим съществени, висококачествени подобрения, които ще издържат изпитанието на времето, и го правим бързо и ефективно.

Нямаме търпение да разкрием напълно резултатите от тези усилия на нашето събитие LevelUp в началото на 2023 г.! Регистрацията за събитието ни през 2023 г. вече е отворена и очакваме с нетърпение да се свържем с вас, за да обсъдим бъдещето на нашия продукт.