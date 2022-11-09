Пътят на ClickUp към съвършенство: актуална информация за нашето пътуване към стабилност и надеждност

Търсещите работа казват, че са нетърпеливи да намерят нови позиции, на които да дадат най-доброто от себе си. Това е сложен пъзел, който бизнес лидерите трябва да решат, но поне едно нещо е ясно: предоставянето на подходящи дигитални инструменти на екипите никога не е било по-важно.
Проучванията показват, че служителите, които са доволни от технологията, която използват в работата си, са с 30% по-малко склонни да се чувстват изтощени и с 29% по-склонни да кажат, че са щастливи на работното си място. Те са и с 23% по-склонни да препоръчат работодателя си като чудесно място за работа.
Разбираме, че вашите служители са най-важният ви актив (ние мислим същото!) и е важно те да харесват инструментите, които използват. Искаме времето, което прекарват в ClickUp, да бъде приятно и затова се стремим да подобрим стабилността и използваемостта на нашата платформа. За нас е важно да ви предложим най-доброто и най-надеждното възможно преживяване с продукта.
През последните няколко месеца постигнахме невероятен напредък в усилията си да направим ClickUp още по-надежден и лесен за използване. Днес с удоволствие споделям някои от най-важните постижения, които сме постигнали.
Полагане на солидна основа
Преди да се впуснем в технологичните подобрения, мисля, че е важно да отбележим някои от промените, които направихме на организационно ниво. За нас беше изключително важно да привлечем повече таланти в ClickUp, особено в роли, които оказват пряко влияние върху вашето преживяване.
Ние активно инвестираме в нашия инженерен и поддържащ персонал и през последната година наехме повече от 150 инженери, които да подпомагат нашите усилия за развитие. Като част от тези усилия, привлякохме двама опитни вицепрезиденти по инженерство – Геннадий Гейфман и Чираг Чеда – и двамата с невероятен опит в изграждането на платформи в мащабни компании като Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce и Microsoft. Геннадий се фокусира върху стабилизирането на нашата платформа, докато ние растем, а Чираг разширява организацията за продуктово инженерство на ClickUp.
Наехме и глобален вицепрезидент по успеха на клиентите, Джоел Хънтингтън, който се присъединява към нас от Qualtrics, за да ръководи глобалния екип за обслужване на клиенти. Този екип е посветен на това да помага на клиентите да постигнат по-голяма продуктивност с помощта на ClickUp и да им служи като силен застъпник, като ги обучава на най-добрите практики и гарантира, че се чувстват напълно подкрепени. Джоел се присъединява към ClickUp след пет години в Qualtrics.
Преустройство и укрепване
Макар че ние ценим изключително много хората в ClickUp, които движат нашата мисия напред, знам, че всички вие сте дошли в този блог, за да получите актуална информация за платформата ClickUp, и имаме много вълнуващи новини, които да споделим. Ето един преглед на това, което сме постигнали само през последните няколко месеца:
- Постигнати и надхвърлени цели за наличност: Тенденцията е да надхвърлим 99,9% наличност всеки месец в повечето от нашите продукти и услуги, като гарантираме последователност при достъпа и обновяването на задачи, прикачени файлове и данни в ClickUp. Това означава, че можете да очаквате по-надеждно, по-гладко и по-последователно преживяване.
- Солидна сигурност: Завършихме официалната сертификация по ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Тези сертификати доказват ангажимента на ClickUp към сигурността, поверителността, качеството и доверието на нашите клиенти. Гордеем се с тези сертификати, защото знаем колко е важно вашата работа да бъде сигурна. Те служат и като доказателство, че сме далеч пред конкуренцията и другите платформи в тази област, що се отнася до сигурността.
- Разделяне на платформата: Продължаваме да работим по преструктурирането на нашата платформа около по-малки, по-разпръснати географски бази данни – процес, известен като разделяне. По този начин ще можем да гарантираме висока производителност и надеждност, докато продължаваме да се разрастваме.
- Подобрени времена за зареждане: През последното тримесечие направихме някои значителни подобрения по отношение на времената за зареждане на изгледите, включително нашия начален екран, изглед на работната натовареност, изглед на таблото и страницата с известия. С подобрените времена за зареждане на страниците ще можете да получавате достъп до работата си по-бързо и по-надеждно.
- Ново и подобрено търсене: След придобиването на Slapdash, ние обновихме нашите възможности за търсене. Днес ще видите много по-релевантни резултати за много по-кратко време. Средно, нашето ново търсене е 2 пъти по-бързо от предишната версия, с други думи, вие прекарвате по-малко време в търсене и повече време в работа!
- Преобразуване на командния център: Преустроихме командния център и го комбинирахме с търсачката, за да създадем единен и елегантен интерфейс за търсене и изпълнение на команди. Сега можете лесно да създадете нова задача, документ или напомняне за секунди. Нашата цел е ClickUp да предложи най-доброто интегрирано търсене в света.
- По-бързи известия: Подобряваме ефективността на известията, като почистваме огромната си база данни. По този начин ще бъдем по-добре подготвени за дългосрочното разширяване на платформата. Веднага ще получавате известия с 30% по-бързо. Предефинираме и начина, по който извличаме известията от базата данни, за да ви помогнем да бъдете по-добре информирани за работата си.
- Преработка на мобилното приложение: Достъпът до работата в движение е критична функция за днешните хибридни и отдалечени екипи. Имайки това предвид, ние увеличихме скоростта, с която можете да получите достъп и да взаимодействате с мобилното приложение ClickUp 2000 пъти както онлайн, така и офлайн. Продължаваме да подобряваме офлайн производителността на приложението за по-голяма надеждност, където и да се наложи да го използвате.
Слушане и действие
Както споменах по-рано, искаме да ви уверя, че ви слушаме и работим усилено по вашите искания. Видяхме вашите отзиви за функции като автоматизации, табла и проблеми с обновяването на платформата и можем да ви уверим, че те са включени в продуктовия план и са в процес на реализация.
Вече преструктурирахме нашите табла, така че джаджите да работят по-гладко, и почти приключихме с обновяването на нашите WebSockets, така че проблемите с обновяването ще останат в миналото. Надяваме се, че вече сте успели да се възползвате от предимствата на тази работа и сме уверени, че ще продължите да виждате постоянни подобрения.
Много се гордеем с свършената работа, но е важно да признаем, че тези проекти отнемат време, за да бъдат завършени. Ние сме ангажирани да правим съществени, висококачествени подобрения, които ще издържат изпитанието на времето, и го правим бързо и ефективно.
Нямаме търпение да разкрием напълно резултатите от тези усилия на нашето събитие LevelUp в началото на 2023 г.! Регистрацията за събитието ни през 2023 г. вече е отворена и очакваме с нетърпение да се свържем с вас, за да обсъдим бъдещето на нашия продукт.