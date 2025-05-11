ClickUp и Calendly: коя приложение за планиране е по-добро?

Производителността често се влияе от фактори, които дори не забелязвате. От дългите пътувания до срещи, които биха могли да се проведат по имейл, вие губите продуктивни часове!

👀 Знаете ли, че... Само в САЩ разсейването и прекъсванията на работното място струват 588 милиарда долара годишно.

За щастие, ефективните инструменти за планиране могат да ви помогнат да си върнете загубеното време. Мощни приложения като ClickUp и Calendly са се превърнали в предпочитани инструменти за много професионалисти, които искат да управляват времето си ефективно. Но те служат за фундаментално различни цели.

Но коя от двете е подходящият избор за вас? Да използвате ли всеобхватния подход на ClickUp за управление на проекти или специализираната експертиза на Calendly в автоматизирането на планирането на срещи? В тази статия за ClickUp и Calendly ще разгледаме основните функции, предимства и разлики, за да ви помогнем да решите коя календарна апликация ще ви помогне да възвърнете контрола над времето си.

👀 Знаете ли, че... След прекъсвания по време на работа губите 23 минути от времето си за концентрация.

ClickUp и Calendly на един поглед

Функция ClickUp Calendly Основен случай на употреба Приложение за работа, което включва управление на задачи с изкуствен интелект, интелигентно планиране, чат, сътрудничество и проследяване на цели. Опростена платформа за планиране за автоматизиране на срещи Управление на задачите Цялостно създаване, възлагане, проследяване и организиране на задачи в различни изгледи Не е налично Планиране Включва ClickUp Calendar за създаване, управление и присъединяване към събития в работното ви пространство. Разширени инструменти за планиране, персонализирани типове събития и автоматизация на срещи Създаване на документи Вградени ClickUp Docs за уикита, SOP и споделяне на знания Не е налично Проследяване на времето Интегрирани функции за проследяване на времето за задачи и проекти Не е налично Сътрудничество в екип Чат в реално време, бели дъски, коментари и интеграции за безпроблемно сътрудничество Планиране на екипа (по кръг, колективно) и интеграция на календара за координиране на срещи Автоматизация Персонализирани автоматизации за повтарящи се задачи и работни процеси Автоматични напомняния, проследяване и синхронизиране на календара Интеграции Широка интеграция с трети страни, включително Slack, Google Drive и Zapier Интегрира се с CRM, Stripe, PayPal, маркетингови инструменти и платформи за продуктивност. Анализи Табла за проследяване на производителността на екипа, натоварването и напредъка на проектите Анализи и прозрения, фокусирани върху ефективността на срещите и планирането AI функции Инструменти, базирани на изкуствен интелект, за управление на задачи, създаване на съдържание и препоръки за проекти Не е налично Мобилно приложение Да, напълно функционално мобилно приложение за управление на задачи и проекти. Да, мобилно приложение за планиране и управление на срещи Бели дъски Инструменти за съвместно визуално планиране за мозъчна атака и генериране на идеи Не е налично

Какво е ClickUp?

ClickUp е вашето универсално приложение за работа, което може да опрости работните ви процеси, да подобри производителността на екипа и да подпомогне по-доброто планиране.

От имейли и задачи до списъци за проверка, спринтове и документация по проекти, ClickUp обединява всички необходими инструменти, като увеличава ефективността на сътрудничеството с до 30%.

Но ClickUp не само обединява всички ваши инструменти, но и създава по-гладко преживяване за вашите екипи. Можете да възлагате задачи, да планирате разговори, да проследявате напредъка с персонализирани изгледи и табла и да подобрите работата в екип с функции като коментари и @споменавания.

С новото подобрено приложение ClickUp Calendar вече можете да планирате и да се присъединявате към срещи директно от работното си пространство, като съчетавате планирането и изпълнението, без да се налага да превключвате между раздели.

Всичко това се прави, без да се налага да превключвате между разделите. ✅

📮ClickUp Insight: Почти 42% от специалистите, работещи с информация, предпочитат да комуникират с екипа си по имейл. Но това има своята цена. Тъй като повечето имейли достигат само до избрани членове на екипа, информацията остава фрагментирана, което затруднява сътрудничеството и бързото вземане на решения. За да подобрите видимостта и ускорите сътрудничеството, използвайте приложение за работа като ClickUp, което превръща вашите имейли в задачи, които могат да бъдат изпълнени за секунди!

ClickUp се отличава и като мощно приложение за календар за управление на проекти. То ви позволява да задавате ясни срокове, да създавате зависимости между задачите и лесно да управлявате краткосрочните и дългосрочните си цели.

Независимо дали планирате деня, седмицата или месеца си, ClickUp има подходящия изглед за това – изберете между изглед на календар, изглед на времева линия или диаграми на Гант, за да направите визуален преглед на работата си. Можете дори да зададете повтарящи се задачи, за да автоматизирате планирането на редовни дейности, така че нищо да не ви убягне.

Това, което наистина отличава ClickUp, е неговата гъвкавост и достъпност. Като платформа, базирана в облака, тя е проектирана да поддържа екипите, където и да се намират, независимо дали работят в реално време или асинхронно.

Нещо, което Marianela Fernandez, консултант по пречистване на вода от Eco Supplier Panamá, подчертава:

Чрез интегрирането на различни функционалности като известия, календари, имейли и работни процеси в изпълнението на проекта, ClickUp ефективно кара работниците да престанат да се фокусират върху постоянно преразглеждане на различните технологични механизми и да се концентрират върху задачи, които генерират стойност.

👀 Знаете ли, че... Повече от половината от средния работен ден се прекарва в дейности, които добавят малко или никаква стойност – например ненужни имейли, излишни задачи и прекъсвания. Това са часове загубена продуктивност всеки ден!

Функции на ClickUp

ClickUp разполага с функции, които правят управлението на проекти, задачи и работни процеси по-лесно, по-интелигентно и в по-голям мащаб.

Например, Walk the Room (WtR) се нуждаеше от начин да подобри производственото си планиране с разрастването на бизнеса. Чрез използването на ClickUp те свързаха екипите, подобриха сътрудничеството и направиха управлението на задачите по-ефективно.

Това, което започна с 28 места, се разрасна до над 70 активни потребители само за 20 месеца. Този растеж показва как ClickUp се разрасна заедно с WtR, превръщайки се в ключова част от техния успех.

С широката си гама от инструменти, предназначени за персонализиране и сътрудничество, ClickUp може да помогне на вашите екипи да останат организирани и свързани.

Нека разгледаме някои от най-забележителните му функции, които правят това възможно:

Функция № 1: Планирайте, организирайте и бъдете винаги една крачка напред с календара на ClickUp

Направете срещите по-ефективни с календара на ClickUp

ClickUp Calendar е вашият команден център за организиране на задачи, събития и срещи на едно място.

Независимо дали планирате седмицата си, преглеждате информация за събития, планирате кампания или координирате мултифункционален екип, календарът на ClickUp ви предоставя пълна видимост и контрол над времето ви. Можете да превключвате между дневен, седмичен или месечен изглед, за да видите предстоящите задачи, крайни срокове и събития с един поглед. Задачите могат да бъдат обозначени с различни цветове според проекта или приоритета, за да ви помогнат да останете фокусирани.

Но ClickUp предлага много повече от планиране на задачи. С вградената функция за планиране можете да създавате събития в календара, да каните участници и дори да се присъединявате към срещи директно от работното си пространство в ClickUp. Кажете сбогом на превключването между раздели – вашите обаждания, задачи и проекти най-накрая са синхронизирани. Използвайте вградения AI на ClickUp Calendar, за да ви предложи времеви блокове и пренаредени приоритети въз основа на крайните срокове.

Той се интегрира и с инструменти като Google Calendar и Outlook, така че графикът ви се актуализира в реално време. Можете да планирате повтарящи се събития или срещи, да прикачвате дневен ред и да проследявате следващите стъпки – всичко това свързано с вашите проекти и задачи.

✅ Пренареждане чрез плъзгане и пускане✅ Персонализирано филтриране по изпълнител, приоритет или етикет✅ Двупосочна синхронизация на календара и линкове за присъединяване към разговори✅ Създаване на събития в рамките на изгледа на задачите

Имате нужда да ускорите седмичното или месечното си планиране? Използвайте шаблона за планиране на календара на ClickUp, за да организирате дните си с персонализирани етикети, филтри и предварително създадени изгледи.

С новия календар на ClickUp не само визуализирате работната си натовареност, но и активно я управлявате.

Функция № 2: Координиране на екипни срещи с ClickUp

Планирайте и управлявайте дискусиите на екипа с ClickUp Meetings

Важна функция на планиращото приложение? Безпроблемно управление на срещите.

Функциите на ClickUp Meetings ви спестяват усилията по планирането и управлението на срещи.

Вместо да превключвате между приложение за календар и платформата си за управление на проекти, можете да планирате, проследявате и провеждате ефективни срещи директно в ClickUp.

Интеграцията с календара синхронизира времето за срещи със задачите и проектите, като същевременно определя дневния ред в ClickUp, което поддържа фокуса и продуктивността на срещите.

След това можете да добавите задачи, решения и бележки директно към задачата за срещата, за да поддържате организирано проследяването. Тази безпроблемна интеграция помага на всички да бъдат в синхрон, превръщайки срещите в практически следващи стъпки, а не просто събития в календара.

💡Съвет от професионалист: Интегрирайте Calendly с ClickUp, за да се възползвате от мощността на цялостна работна екосистема, докато планирате срещите си автоматично.

Функция № 3: Планирайте календара си с шаблони

Получете безплатен шаблон Организирайте графика си без усилие с шаблона за календар-планиращ инструмент.

С шаблона за планиране на календара на ClickUp можете да планирате дните, седмиците и месеците си, без да започвате от нулата.

Една от отличителните характеристики на шаблона за планиране на календара на ClickUp е неговата гъвкавост. Той ви позволява да превключвате между няколко изгледа – независимо дали се нуждаете от месечна, седмична или дневна разбивка на задачите и събитията си, шаблонът може да бъде настроен според вашите нужди.

Персонализираните етикети и филтри на този шаблон за ежедневен планиращ улесняват още повече организирането на задачите по категории, като ви помагат да се концентрирате върху най-важното.

Можете да добавяте подробни описания, прикачени файлове, подзадачи и списъци за проверка към задачите в календарния изглед. Това улеснява управлението както на планирането на задачи на високо ниво, така и на цялостното планиране на проекти на едно място.

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за блокиране на графика на ClickUp, за да предотвратите конфликти в графика и да се уверите, че отделяте достатъчно време за правилните задачи.

Функция № 4: Водете бележки, обобщавайте и автоматизирайте пътя си към по-добър ден

Поемете контрола над срещите си с автоматизирани бележки от ClickUp AI Notetaker.

Ами ако приложението ви за планиране можеше да ви освободи от някои задачи? ClickUp Brain може! То е интегрирало AI функциите на „ “, за да донесе силата на автоматизацията и интелигентните предложения директно във вашия работен процес.

Една от отличителните функции е ClickUp AI Notetaker, която автоматично записва, транскрибира и обобщава вашите срещи. Вместо да се мъчите да записвате задачите, AI Notetaker записва решенията, следващите стъпки и ключовите точки от дискусията, което прави вашите срещи по-продуктивни и по-лесни за проследяване.

В комбинация с контекста на задачите, AI Notetaker гарантира, че всяка среща остава изпълнима, като автоматично свързва информацията с подходящите работни пространства. Можете дори да създавате задачи директно от обобщенията на срещите си, превръщайки разговора в действие.

ClickUp Brain също ви помага да:

Автоматизирайте повтарящите се задачи

Създавайте обобщения за дълги списъци със задачи

Предложете подобрения в работните процеси на проекта

Анализирайте тенденциите в данните и генерирайте отчети за напредъка

Тези функции, базирани на изкуствен интелект, ви помагат да спазвате сроковете, да намалите ръчния труд и да вземате по-информирани решения.

Цени на ClickUp

Какво е Calendly?

Calendly е водещ софтуер за планиране на срещи, който опростява координацията на срещите.

Основната му функция е да елиминира размяната на имейли, която обикновено е необходима за намиране на подходящо време за среща. То позволява на потребителите да задават своите предпочитания за наличност, да споделят линк и да позволяват на другите да запазват срещи директно в синхронизирания им календар.

Той се свързва с лични и професионални календари (Google, Outlook, Office 365, iCloud), за да показва наличността в реално време и да предотвратява двойни резервации. Неговата простота е привлекателна за индивидуални потребители, а функциите му са подходящи за екипи и големи предприятия, които се нуждаят от оптимизирано външно планиране.

🧠 Интересен факт: 72% от седмичното време на бизнес лидерите се изразходва за срещи. Макар че някои от тях са необходими, много други могат да бъдат намалени или заменени, което ще освободи часове за по-ефективна работа.

чрез Calendly

Функции на Calendly

Calendly се отличава с това, че е лесно за използване и се интегрира добре в ежедневната ви рутина. Нека разгледаме основните му функции:

Функция № 1: Опростена интеграция с календара

Calendly се свързва с популярни календарни инструменти като Google Calendar, Outlook и Office 365.

След като се свържете, приложението автоматично проследява графика ви и актуализира наличността ви в реално време. Можете лесно да избегнете двойни резервации или конфликти в графика.

чрез Calendly

Функция № 2: Персонализирана наличност за гъвкаво резервиране на срещи

чрез Calendly

Вие имате пълен контрол над това кога сте на разположение за срещи. Calendly ви позволява:

Задайте конкретни работни часове

Добавете буферно време преди и след срещите

Настройте часовите зони или местата за срещи

Това ви гарантира, че ще резервирате срещи само когато ви е удобно, което ви помага да бъдете организирани и да се чувствате без стрес.

Функция № 3: Интеграция на видеоконферентна връзка за онлайн срещи

чрез Calendly

Calendly се интегрира с инструменти като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Когато някой насрочи среща, платформата автоматично добавя линк за видеоконференция към събитието. Не е необходимо да го настройвате ръчно – всичко се извършва автоматично, което ви спестява време и усилия.

👀 Знаете ли, че... Шаблонът за месечен планиращ календар на ClickUp включва раздели за крайни срокове на задачи, ключови етапи и лични цели, което ви дава цялостен поглед върху месеца.

Функция № 4: Персонализирани типове събития и споделяне на връзки за по-голям контрол

чрез Calendly

Calendly ви позволява да създавате персонализирани типове срещи, които отговарят на вашите нужди. Например:

Индивидуални срещи

Групови сесии

Уебинари или семинари

Можете да зададете продължителността, мястото и изискванията на участниците за срещата. Можете дори да добавите формуляри или въпроси, които хората да попълнят, когато резервират среща, за да сте напълно подготвени предварително.

Можете да генерирате персонализиран Calendly линк, който да споделите с клиенти, колеги или всеки, който има нужда да планира среща с вас.

Цени на Calendly

Безплатно

Стандартен: 12 $/месец на работно място

Екипи : 20 $/месец на работно място

Enterprise: Започва от 15 000 долара/година

ClickUp и Calendly: сравнение на функциите

И двата инструмента са отлични в своите области. Ето как се сравняват по основни функции:

1. Управление на задачи и проекти

ClickUp се отличава като платформа за управление на проекти, предлагаща инструменти като списъци със задачи, диаграми на Гант, времеви графики, календари и табла Kanban. Тя позволява на потребителите да създават подзадачи, да добавят зависимости между задачите и да задават персонализирани статуси за автоматизирани работни потоци.

Функции като проследяване на времето, управление на натоварването и проследяване на целите го правят цялостно решение за управление на проекти от всякакъв мащаб.

Месечните календарни шаблони, персонализираните полета и инструментите за отчитане на ClickUp опростяват организацията на задачите и проследяването на напредъка.

Calendly, от друга страна, не е предназначено за управление на задачи или проекти. То е фокусирано единствено върху планирането на срещи, така че не разполага с функции за създаване на задачи, възлагане или проследяване на напредъка.

🏆 Победител: Функционалността на ClickUp е несравнима за управление на задачи и проекти, нещо, което Calendly не поддържа.

2. Интеграция на графици и календари

ClickUp включва стабилен календар за планиране и пълен календар ClickUp за график и управление на събития. С функции като покани за участници, линкове за присъединяване, синхронизиране на календара и график в задачите, ClickUp вече предлага интегрирано преживяване за управление на времето. Докато Calendly все още води в областта на разширената наличност и автоматизацията на графика, ClickUp бързо запълва празнината, като вгражда графика в по-широкия си пакет за продуктивност.

Calendly, от друга страна, е специално създадено за планиране. То автоматично се синхронизира с най-популярните календари, като Google Calendar, Outlook и Apple Calendar, за да гарантира, че няма да има припокривания или двойни резервации.

Допълнителни функции като буферно време, откриване на часова зона и персонализирани типове събития правят Calendly идеален за управление на сложни графици. Автоматизираните напомняния и проследявания допълнително опростяват координацията на срещите.

🏆 Победител: Calendly все още води в координацията на външни срещи и логиката на планиране, но ClickUp набира скорост с вградения си календар и пълна интеграция с работата.

Сътрудничеството е една от основните силни страни на ClickUp. Всяка функция на платформата – от чат до коментари и от бели дъски до документи – е създадена, за да улесни комуникацията с вашия екип.

Възможността му да централизира комуникацията в екипа в рамките на задачите или проектите гарантира, че са необходими по-малко инструменти. Освен това екипите могат да споделят актуализации по проектите чрез табла и отчети.

Calendly обаче предлага ограничени инструменти за сътрудничество.

То поддържа функции за планиране на екипа, като задачи по принципа „round-robin“ и колективно планиране, които помагат за координиране на наличността на екипа. Въпреки това, то не предлага функции като комуникация на ниво задачи или съвместно редактиране на документи.

🏆 Победител: Всеобхватните функции за сътрудничество на ClickUp го правят по-добър инструмент за екипи, които работят по общи проекти.

4. Автоматизации

ClickUp предлага разширени автоматизации за различни работни процеси, като преместване на задачи между статуси, изпращане на напомняния или възлагане на задачи въз основа на тригери като крайни срокове. Тези автоматизации са силно персонализируеми, което позволява на потребителите да ги адаптират към нуждите на своите проекти.

Тъй като Calendly се фокусира изцяло върху планирането, неговите автоматизации са съобразени с този аспект. Приложението предлага функции като автоматични напомняния за срещи, имейли за проследяване и работни потоци за планиране на базата на одобрение. Тези автоматизации спестяват време, като намаляват комуникацията в двете посоки.

🏆 Победител: Равенство. ClickUp доминира в автоматизацията на задачи и проекти, докато Calendly се отличава в автоматизацията на графици.

5. Проследяване на времето

ClickUp включва вградена функция за проследяване на времето, която позволява на потребителите да регистрират часовете директно в задачите. Тази функция е безценна за бизнеса, който се нуждае от проследяване на отработените часове или оценка на производителността на екипа.

ClickUp поддържа и интеграция с инструменти за проследяване на времето на трети страни, като Toggl и Harvest, за допълнителна гъвкавост.

Напротив, Calendly не предлага функции за проследяване на времето. То е предназначено за планиране, което означава, че не включва инструменти за проследяване на времето, прекарано в задачи или проекти.

🏆 Победител: Инструментите за проследяване на времето на ClickUp го правят най-добрият избор за мониторинг на производителността и фактурирането.

6. Интеграции

ClickUp се интегрира с над 1000 приложения, включително Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams и дори Calendly!

Неговото API позволява на разработчиците да създават персонализирани интеграции. Независимо дали имате нужда да управлявате комуникацията, споделянето на файлове или автоматизацията на работния процес, ClickUp предлага широка съвместимост.

Макар интеграциите на Calendly да са достатъчни за планиране на работни процеси, общият брой и разнообразие на интеграциите са по-ограничени в сравнение с ClickUp.

🏆 Победител: ClickUp за по-широк спектър от интеграции, които поддържат различни работни процеси.

7. Потребителски интерфейс

Интерфейсът на ClickUp ви помага да управлявате сайта си правилно – независимо дали става въпрос за графици на проекти, сътрудничество в екип или събития в календара – всичко остава организирано на едно място. Макар тази гъвкавост да е предимство, тя може да направи потребителския интерфейс прекалено сложен за потребители, които го използват за първи път. Най-подходящ е за потребители, които са готови да инвестират време в изучаването на платформата.

Интерфейсът на Calendly е изчистен и лесен за използване, което го прави идеален за начинаещи. Настройването на събития, определянето на наличността и споделянето на връзки за планиране са интуитивни процеси, които изискват минимално обучение.

🏆 Победител: Calendly заради своята простота. Потребителският интерфейс улеснява потребителите да започнат бързо.

8. Леснота на използване

Поради богатия си набор от функции, ClickUp има по-стръмна крива на обучение. Въпреки това, изчерпателните му уроци, шаблони за графици и ресурси за поддръжка правят запознаването с приложението лесно за мотивираните потребители.

Calendly е проектирано за лесна употреба, като позволява дори на начинаещите потребители да създават събития и да споделят връзки за планиране в рамките на минути. Простотата му го прави достъпен за потребители без технически познания.

🏆 Победител: Calendly, благодарение на лесната си употреба и ясна функционалност, което го прави идеален за бързо усвояване.

ClickUp и Calendly в Reddit

Когато потребителите на Reddit обсъждат ClickUp и Calendly, дискусията често се върти около конкретните проблеми, които всеки инструмент решава, и колко добре се вписва в ежедневните работни процеси.

За тези, които се нуждаят от решение за управление на проекти, ClickUp често е фаворит.

Потребителите на Reddit, които използват ClickUp, подчертават неговите опции за персонализиране, като казват, че е чудесно за екипи, които се занимават с множество задачи и срокове. Много потребители харесват неговата гъвкавост – предлага изгледи като диаграми на Гант, табла Kanban и времеви линии – заедно с вградени функции като проследяване на времето и отчитане.

Използваме Clickup от поне 4 години и честно казано, това е едно от най-добрите инструменти за управление на проекти. Преди да се спрем на ClickUp, пробвахме Asana, Monday.com и Trello. Най-добрият избор! Никога не съм имал големи проблеми, а обслужването на клиенти е било много полезно. Имам платен абонамент и с новата версия приложението става все по-добро. Като цяло, предвид цената и огромното количество инструменти, Clickup определено надмина всичките ми очаквания. Определено придобих по-добра представа за нашите работни процеси, след като се научих да използвам Clickup ефективно.

Често срещана критика в Reddit остава огромният набор от функции на ClickUp, който може да се стори прекалено обширен, особено за индивидуални потребители или малки екипи, които може да не се нуждаят от пълния му потенциал.

Междувременно Calendly е препоръчително решение за хора, които искат да опростят планирането.

Потребителите на Reddit, които са пробвали Calendly, често хвалят лекотата на употреба и функционалността, спестяваща време, особено за координиране на срещи в различни часови зони.

Описано е като „настрой го и забрави за него“ и много хора го ценят, защото елиминира досадните търсения за свободни дати.

Аз използвам Calendly. То наистина спестява време при планирането на срещи. Както повечето хора, просто добавям текст с линк в подписа си в имейла (нещо като „Планирайте среща с мен“). Работи чудесно!

Аз използвам Calendly. То наистина спестява време при планирането на срещи. Както повечето хора, просто добавям текст с линк в подписа си в имейла (нещо като „Планирайте среща с мен“). Работи чудесно!

Въпреки това, някои потребители на Reddit отбелязват неговите ограничения, като посочват, че Calendly не предлага нищо повече от планиране на графици – то не е предназначено за управление на задачи или работни процеси.

🧠Интересен факт: Шаблонът за седмичен планиращ календар на ClickUp ви позволява да разделите целите си по дни и да блокирате задачите си по часове, като по този начин гарантирате, че ще останете продуктивни през цялата седмица.

Коя планираща програма е най-добрата?

Наричайки ClickUp и Calendly „приложения за планиране“, се подчертават техните различни подходи към планирането. Calendly се отличава в планирането на срещи и автоматизирането на процеса на график. ClickUp се отличава като алтернатива на Calendly в планирането на работа – задачи, проекти, цели и срокове – като същевременно предоставя инструменти за управление на времето и срещите около тази работа.

За екипи, които се нуждаят от цялостна платформа за управление на задачи и проекти, сътрудничество, проследяване на цели и вътрешно планиране и график, ClickUp е ясен победител. Неговата гъвкавост и интегриран набор от функции осигуряват много по-голяма обща стойност и елиминират необходимостта от множество отделни инструменти.

Ако единствената ви нужда е да автоматизирате резервирането на външни срещи и лесно да споделяте свободното си време, Calendly остава отлично, най-доброто решение в своя клас. То изпълнява една задача изключително добре.

Въпреки това, за цялостно планиране на работата, изпълнение на проекти и сътрудничество в екип, ClickUp предлага дълбочина и гъвкавост, които Calendly, по дизайн, не предлага. То ви дава възможност да управлявате не само графика си, но и целия си работен процес.

