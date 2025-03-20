Топ 11 AI генератори на анкети за интелигентно събиране на обратна връзка

Организирате голямо събитие и се нуждаете от обратна връзка от всички, но се страхувате да създавате анкети.

Тук на помощ идват AI генераторите за анкети. Тези интелигентни инструменти опростяват процеса на създаване на анкети, като ви позволяват да формулирате интересни въпроси и лесно да анализирате отговорите!

Но при толкова много AI инструменти за създаване на анкети, как да изберете подходящия?

За да ви помогнем, събрахме 11-те най-добри AI инструмента за анкети, които ще улеснят събирането на данни, като същевременно поддържат интереса на аудиторията ви.

👀 Знаете ли, че... Секторът на пазарните проучвания е отбелязал значителен растеж, като глобалните приходи надхвърлят 84 милиарда долара, което е двойно повече в сравнение с ранните етапи на развитие.

Какво трябва да търсите в генератор на анкети с изкуствен интелект?

Изборът на подходящия AI генератор на анкети не е въпрос на късмет, а на намиране на инструмента, който отговаря на вашите нужди. Ето основните характеристики, на които да обърнете внимание:

Условна логика и разклоняване : Изберете AI инструмент за създаване на анкети, който позволява анкетите да се адаптират въз основа на предишни отговори, като поддържа интереса на респондентите и ви помага да събирате по-богати данни : Изберете AI инструмент за създаване на анкети, който позволява анкетите да се адаптират въз основа на предишни отговори, като поддържа интереса на респондентите и ви помага да събирате по-богати данни

Автоматизирани данни и прогнозни анализи : Потърсете платформа, която може да открива модели, да прогнозира тенденции и да предлага корекции в реално време, докато анкетата ви е активна

Анализ на настроенията и разпознаване на емоциите : Изберете инструмент, който може да анализира емоциите зад отворените отговори, да идентифицира негативните реакции и дори да предложи по-добър избор на думи за последващи въпроси

Обработка на естествен език : Вашите анкети трябва да приличат на разговор, затова изберете генератор на анкети с изкуствен интелект, който разбира и се адаптира към разговорния език.

Опции за персонализиране : Уверете се, че AI инструментът за създаване на анкети ви позволява да променяте външния вид, тона и структурата, за да ги съобразите с личността на вашата марка и аудиторията ви.

Интеграции : Потърсете платформа, която се свързва безпроблемно с вашите съществуващи бизнес инструменти, улеснявайки потока на данни

Цена: Намерете решение, което е едновременно достъпно и предлага солидна възвръщаемост на инвестицията, без да изчерпва бюджета ви

Изберете разумно и вижте как един интелигентен AI генератор на анкети може да подобри вашата обратна връзка!

11-те най-добри AI генератори на анкети

Време е да намерите идеалния инструмент за вас! Ето 11-те най-добри AI генератора на анкети:

1. ClickUp (най-добър за управление на обратна връзка и сътрудничество)

Събирайте обратна връзка от клиенти и служители, като създавате ангажиращи анкети с помощта на ClickUp Form View

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, не само ви позволява да създавате интелигентни анкети, подобни на чат, но и ги свързва с вашите инструменти за продуктивност и сътрудничество, така че всичко остава на едно място.

Двойката, която има истинска сила в този процес, са ClickUp Form View и ClickUp Brain, две функции, които свързват събирането на данни от анкети с автоматизацията на задачите и превръщат обратната връзка от потребителите в действие.

Спестете време, като автоматизирате целия процес на анкетиране, от събирането на отговори до разпределянето на задачи, с ClickUp Automations

Form View ви позволява бързо да събирате обратна връзка от служители, клиенти, потенциални клиенти и други заинтересовани страни. За разлика от твърдите, универсални инструменти за анкети, той използва условни отговори, за да коригира въпросите в анкетата в реално време въз основа на въведените от потребителя данни.

Това прави вашите анкети по-естествени и ангажиращи – като разговор, а не просто поредната форма за попълване.

След като получите отговорите, можете да настроите една от над 1000-те автоматизации на ClickUp с приложения като Zapier и Slack, за да ги превърнете в проследими задачи и да ги добавите директно към работния си процес.

Помолете ClickUp Brain да създаде готови схеми и шаблони за анкети за секунди

ClickUp Brain, надеждният AI асистент на ClickUp, може да създава персонализирани анкети от подсказки, да присвоява задачи автоматично директно от отговорите и да анализира събраните данни, за да създава персонализирани отчети и диаграми.

Създавайте банки с въпроси за различни видове проучвания с помощта на ClickUp Brain и ги адаптирайте, за да получите нужната ви информация

💡 Професионален съвет: Можете да помолите ClickUp Brain да генерира база с въпроси за анкети въз основа на предстоящи или минали проекти, кампании и събития за секунди!

AI асистентът също така предоставя отчети в реално време за данните от анкетите, които можете лесно да визуализирате чрез диаграми и графики. Ако нямате достатъчно време или енергия, библиотеката на ClickUp с лесни за използване и персонализирани шаблони може да ви помогне.

Имате нужда да проведете проучване за ангажираността на служителите? Шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp улеснява живота с персонализирани полета, персонализирани статуси и подходящи въпроси. Проектиран да събира информация в реално време за удовлетвореността и ангажираността на вашия екип, той предлага ценни данни за насърчаване на прозрачна култура на работното място.

Ако се нуждаете от по-гъвкав шаблон за обратна връзка, шаблонът за обратна връзка на ClickUp е идеален за събиране на мнения от клиенти, потребители или партньори. Той ви позволява да създавате персонализирани анкети за конкретни нужди. С редактируеми полета и различни типове въпроси, събирането на полезна обратна връзка е лесно.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-задвижвани работни потоци. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Най-добрите функции на ClickUp

Направете анкетите динамични с условна логика, за да се адаптират въз основа на предишни отговори

Съхранявайте и организирайте всички данни от анкетите на едно място, включително отговорите и данните за участниците

Автоматизирайте разпространението на анкети въз основа на характеристиките на аудиторията и миналите взаимодействия за по-добро достигане до нея

Персонализирайте анкетите според предпочитанията на участниците или историята на обратната връзка

Създавайте подробни отчети за резултатите от проучванията, тенденциите и ключовите показатели, като ангажираност и процент на отговорилите

Ограничения на ClickUp

Твърде много функции могат да объркат новите потребители

Има лека крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

ClickUp ми позволи да обединя управлението на задачите, проектите, клиентите и екипа си в един инструмент! Възможностите за автоматизация са невероятни, функцията за формуляри промени изцяло играта, а възможността да персонализирам начина, по който го използвам, с потребителски полета (които дори могат да съответстват на цветовете на моята марка, ако желая) го правят най-добрият инструмент, който съм намирал досега.

2. Jotform (най-подходящ за създаване на силно персонализирани и сложни анкети)

чрез Jotform

Това, което прави Jotform добър инструмент за AI анкети, е начинът, по който използва AI през целия процес на създаване на анкети.

Той предлага подходящи въпроси въз основа на вашата тема, автоматично настройва дизайна, за да съответства на вашата марка, и дори предсказва къде хората могат да загубят интерес. Това улеснява създаването на персонализирани, подробни и визуално привлекателни анкети, които поддържат интереса на хората и подобряват процента на отговорите — без да са необходими технически умения.

Функции като AI Form Builder и PDF Editor са полезни за създаване на анкети от прости текстови описания и автоматично преобразуване на отговорите от анкетите в професионални PDF файлове.

Най-добрите функции на Jotform

Автоматично създаване на персонализирани анкети (с въпроси, полета и оформление) от текстови подсказки

Персонализирайте с помощта на над 100 теми, CSS стилове и други, за да съответстват на вашата марка

Приемайте сигурни плащания от над 30 портала

Изпращайте автоматични имейли за потвърждение и известия

Изберете от над 10 000 шаблона за различни цели

Интегрирайте с над 150 инструмента на трети страни, като HubSpot и Zapier

Ограничения на Jotform

Безплатната версия има ограничени функции

Някои потребители смятат, че мобилната версия е по-малко интуитивна

Цени на Jotform

Стартово ниво: Безплатно

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Jotform

G2: 4,7/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform

Jotform ми предоставя всички функции, от които се нуждая, и дори още нещо – възможност за електронно подписване. Той е толкова лесен за използване и отговаря напълно на нуждите ми, като ми позволява бързо да създавам всякакви формуляри, от които се нуждая.

3. Typeform (най-подходящ за оценяване на потенциални клиенти от анкети)

чрез Typeform

AI анкетите на Typeform анализират отговорите, за да идентифицират ангажираните потенциални клиенти, което ги прави идеални за квалифициране на потенциални клиенти и проучване на потребителите.

Той проследява показатели като скорост на отговор, промени в отговорите и ангажираност. AI присвоява по-високи резултати на потенциалните клиенти, които проявяват истински интерес, въз основа на тези сигнали.

Typeform персонализира въпросите и открива несъответствия, като противоречиви отговори относно бюджета или графика, като коригира оценките на потенциалните клиенти за по-точни резултати.

Най-добрите функции на Typeform

Създавайте автоматично анкети с брандиране, като анализирате уебсайта на компанията

Персонализирайте въпросите, като използвате логика за прескачане и разклоняване въз основа на предишни отговори

Използвайте AI, за да анализирате емоциите в отворените отговори и да коригирате формулировката на въпросите

Добавете анимации и мултимедия, за да направите анкетите по-интерактивни

Изберете от над 3000 персонализирани шаблона, като например за удовлетвореност на клиентите (CSAT), оценка на усилията на клиентите (CES) и нетна оценка на препоръчителите (NPS)

Свържете се с над 120 приложения на трети страни, като Calendly и Slack

Ограничения на Typeform

Ограничени възможности за персонализиране

Скъпо за малките предприятия

Цени на Typeform

Основни планове:

Безплатно завинаги

Базов пакет: 29 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Планове за растеж:

Growth Essentials: 199 $/месец

Growth Pro: 349 $/месец

Growth Custom: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Typeform

G2: 4,5/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (850+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform

Използвайте Typeform, ако искате анкетата ви да отразява вашата марка! Ако ви е по-важно да проведете бързо вътрешна анкета, използвайте Google Forms.

🧠 Интересен факт: Методът NPS съществува от 2003 г., когато Фредерик Ф. Райххелд го представи в статията си в Harvard Business Review, озаглавена „The One Number You Need to Grow“ (Единственото число, от което се нуждаете, за да растете).

4. SurveyMonkey Genius (най-добър за прогнозна AI аналитика и изследвания)

чрез SurveyMonkey Genius

Много пазарни изследователи разчитат на SurveyMonkey Genius заради неговите обширни аналитични възможности, способността да прогнозира тенденции и да отбелязва необичайни модели.

Платформата анализира моделите на отговорите и размера на извадката и препоръчва колко още отговори са необходими за получаване на точни резултати.

SurveyMonkey предлага въпроси, вдъхновени от реалния свят, и разкрива скрити връзки във вашите данни, като открива фини статистически отклонения за по-точни резултати.

Най-добрите функции на SurveyMonkey Genius

Изберете от над 25 типа въпроси и над 400 шаблона, за да персонализирате анкетите

Проследявайте оценките за удовлетвореността на клиентите с калкулатор NPS

Покажете конкретни въпроси на подходящата аудитория, като използвате логика за прескачане и разклоняване

Достигнете до глобална аудитория с анкети, достъпни на над 70 езика

Интегрирайте с над 200 инструмента като Microsoft Power BI, Salesforce и Marketo

Ограничения на SurveyMonkey Genius

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация

Разширените анализи са достъпни само в платените планове

Цени на SurveyMonkey Genius

Основно: Безплатно

Premier Annual: 1428 USD/година

Годишна такса: 468 $/година

Стандартен месечен план: 99 $/месец

Предимство за екипа: 25 $/месец (фактурира се ежегодно)

Team Premier: 75 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SurveyMonkey Genius

G2: 4. 4/5 (над 22 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 10 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за SurveyMonkey Genius

Много съм впечатлен от някои приложения на изкуствения интелект, които са достатъчно интелигентни, за да изберат типа отговор за вас (радио бутон, отметка, плъзгач и т.н.) въз основа на формулировката на въпроса. Като цяло е силен модел, който обхваща основните елементи и предлага много иновации.

Прочетете също: Алтернативи и конкуренти на SurveyMonkey

5. Forms. app (Най-подходящо за малки предприятия и самостоятелни предприемачи)

Повечето малки предприятия и самостоятелни предприемачи предпочитат преди всичко простотата и достъпността. В резултат на това те избират инструмент като forms.app, за да създават анкети без сложна крива на обучение.

Изкуственият интелект е достатъчно мощен, за да генерира пълна, персонализирана анкета от проста гласова команда или текстово подсказване за по-малко от 30 секунди. Може също да създава въпроси за анкети от съществуващо съдържание.

Например, ако качите имейл с обратна връзка от клиент, AI на forms.app може да идентифицира важни теми и да ги превърне в подходящи въпроси.

Най-добрите функции на приложението Forms.

Автоматично генериране на въпроси за анкети и варианти за отговори чрез въвеждане на тема

Използвайте условна логика, за да създавате автоматично последващи въпроси въз основа на предишни отговори

Превърнете отговорите от анкетите в подробни доклади и открийте тенденции и модели

Получете достъп до над 2000 формуляра и шаблони за анкети за различни нужди

Интегрирайте с над 500 инструмента като HubSpot, Slack и Stripe

Формуляри. Ограничения на приложението

Технически проблеми могат да направят приложението нестабилно

Ограничени възможности за персонализиране

Безплатната версия не разполага с разширени функции

Цени на приложението Forms.

Безплатно

Основен: 5 $/месец

Pro: 10 $/месец

Премиум: 25 $/месец

Формуляри. Оценки и рецензии на приложения

G2: 4,5/5 (над 470 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 240 отзива)

💡Съвет от професионалист: Оптимизирайте анкетите си за мобилни устройства, като използвате големи бутони, кратки въпроси и интуитивно оформление. Тествайте анкетите си както на настолни, така и на мобилни устройства, преди да ги пуснете.

6. Tally (Най-подходящ за екипи с ограничен бюджет)

чрез Tally

Едно от най-големите предимства на Tally е, че не крие най-добрите си функции зад платена стена, което го прави идеален избор за екипи с ограничен бюджет.

Можете да използвате разширени AI функции като условно разклоняване, прехвърляне на отговори и предварително попълване на полета, за да създавате безплатно неограничен брой интерактивни и персонализирани формуляри. Tally позволява също така вашите анкети да събират плащания и подписи, да показват изчисления и да качват файлове за ефективно преживяване.

Най-добрите функции на Tally

Създавайте онлайн анкети от нулата или изберете готова анкета от обширната библиотека с шаблони

Персонализирайте формулярите, за да съответстват на вашата марка, като използвате CSS и вградено съдържание

Превеждайте анкетите на над 50 езика за глобална аудитория

Споделяйте чрез вградени елементи, изскачащи прозорци, връзки и персонализирани домейни

Свържете се с хиляди инструменти на трети страни с Zapier, Make и Pipedream

Ограничения на Tally

Ограничена персонализация

Персонализирани домейни и CSS са достъпни в платените планове

Цени на Tally

Безплатно

Pro: 29 $/месец

Бизнес: 89 $/месец

Преброяване на оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

Какво казват реалните потребители за Tally

Обичам Tally, мисля, че полетата и логиката на формулярите са много гъвкави и се вграждат лесно в уебсайта (въпреки че получавам предупреждения за TypeScript, което е досадно...). Неограничен брой формуляри и подадени формуляри!

7. SurveySparrow (Най-добър за анализ на настроенията и разпознаване на емоциите)

чрез SurveySparrow

Екипите по човешки ресурси често избират SurveySparrow за проучвания за обратна връзка и ангажираност на служителите, защото неговият AI предоставя подробен анализ на отговорите.

Функцията CogniVue може да разделя писмен и транскрибиран текст от видео и аудио отговори, за да търси скрити емоции. Тя измерва общия тон на обратната връзка на респондента и я категоризира като положителна, отрицателна, смесена или неутрална.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Ангажирайте респондентите с интерактивни анкети, наподобяващи чат

Планирайте повтарящи се анкети, които да се изпращат автоматично на определени интервали

Управлявайте анкети в различни канали от един контролен панел

Измервайте клиентското преживяване с анкети NPS, CSAT и CES, за да проследявате лоялността, удовлетвореността и усилията

Изберете от над 1000 предварително проектирани шаблона, за да създадете професионални анкети

Ограничения на SurveySparrow

Платформата може да бъде нестабилна понякога

Основни функции за отчитане

Цени на SurveySparrow

Базов план: 39 $/месец (тримесечно фактуриране)

Стартово ниво: 59 $/месец (тримесечно фактуриране)

Бизнес: 149 $/месец (тримесечно фактуриране)

Професионална версия: 399 $/месец (тримесечно фактуриране)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

8. QuestionPro (най-подходящ за академични проучвания и проучвания на пазара)

чрез QuestionPro

QuestionPro, с помощта на своя AI асистент QxBot, създава подробни проучвания на пазара и извършва усъвършенствани статистически тестове, като например регресионен анализ на данни. InsightsHub идентифицира модели, генерира изследователски доклади с цитати и гарантира подходящи изследователски методи.

AI отбелязва проблемите, предлага контролни въпроси, за да се избегне пристрастност, и изчислява необходимите отговори за надеждни резултати.

Най-добрите функции на QuestionPro

Персонализирайте потока на анкетите с над 10 логически опции, включително разклоняване, забавена логика и извличане на данни

Изберете от над 50 типа въпроси, като отворени, с множествен избор, рейтингови скали и матрични таблици

Автоматично генериране на анкети за разговор на базата на изследователски теми с помощта на AI

Разгледайте над 350 шаблона за бързо създаване на анкети

Интегрирайте с инструменти на трети страни чрез Zapier и API

Ограничения на QuestionPro

Персонализираните диаграми и графики са ограничени

Потребителският интерфейс е нестабилен и не е толкова удобен

Цени на QuestionPro

Основни характеристики: Безплатно

Разширено: 99 $/потребител на месец

Team Edition: 83 $/потребител на месец

Research Suite: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за QuestionPro

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 450 отзива)

9. Formshare (най-подходящ за създаване на многоезични анкети)

чрез Formshare

Formshare е единственият инструмент в нашия списък, който ви позволява да създавате неограничен брой формуляри безплатно.

Но това, което го отличава, е способността му да създава анкети за разговор на над 120 езика, което ви позволява да достигнете до глобална целева аудитория. Можете просто да помолите изкуствения интелект да създаде тези анкети, като въведете подсказки и ги споделите чрез линкове или ги вградите директно във вашия уебсайт.

Най-добрите функции на Formshare

Персонализирайте формулярите, използвайки различни цветове и стилове, за да съответстват на вашата марка

Интегрирайте с приложения за планиране на срещи като Calendly и Cal.com

Гарантирайте сигурен процес на събиране на данни с вградени функции за криптиране

Ограничения на Formshare

Няколко разширени функции все още са в процес на разработка

Цени на Formshare

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии на Formshare

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

🧠Интересен факт: Проучванията показват, че почти 80% от хората предпочитат марки, които активно събират и използват обратна връзка от клиентите.

10. Fillout (Най-подходящ за разработчици, които се нуждаят от API интеграция)

чрез Fillout

Много разработчици и продуктови екипи искат формуляри, които да изглеждат като естествена част от софтуера им, а не като външен инструмент. А Fillout се отличава в създаването на такива.

Анкетите, базирани на подсказки, се предлагат с REST API крайни точки, настройки за уебхук и фрагменти от код, които ви помагат да ги интегрирате безпроблемно във вашия уебсайт или приложение. Платформата се интегрира с над 2000 приложения на трети страни чрез инструменти като Zapier и Make.

AI на Fillout е също така добър в генерирането на безпристрастни въпроси и автоматичното проектиране на анкети, които да съответстват на вашата марка.

Най-добрите функции на Fillout

Автоматично генериране на въпроси и въведения за анкети с помощта на прости подсказки

Изберете от над 50 типа въпроси, включително отметки, изображения и класации

Прегледайте резултатите от анкетите на страница с обобщение, съдържаща визуални данни и персонализирани диаграми

Проследявайте анализи в реално време, като попълнени анкети и процент на отговорите

Приемайте плащания директно чрез интеграция с приложения като Stripe и Paypal

Ограничения при попълване

Изчисленията са по-малко интуитивни и бавни

Функциите са твърде основни и се нуждаят от актуализации

Цени за попълване

Безплатно

Стартово ниво: 19 $/месец

Pro: 49 $/месец

Бизнес: 89 $/месец

Попълнете оценки и отзиви

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

11. Formstack (най-подходящ за проучвания, съответстващи на HIPAA, и проучвания в областта на здравеопазването)

чрез Formstack

С Formstack спазването на HIPAA и SOC2 е основен приоритет. Платформата автоматично добавя криптиране за чувствителни данни за здравеопазването. Тя сканира отговорите в реално време, открива неправилно поставена здравна информация и предупреждава администраторите.

Това гарантира сигурни и лесни за ползване формуляри, като същевременно помага на компаниите в областта на здравеопазването да запазят поверителността и да спазват строгите закони за защита на личните данни.

Най-добрите функции на Formstack

Драг-енд-дроп конструктор, който автоматично открива чувствителни здравни данни

Защитете данните и блокирайте спама с SSL криптиране и reCAPTCHA

Създавайте интелигентни последващи въпроси въз основа на здравословното състояние или леченията

Автоматизирайте работните процеси и задавайте или присвоявайте персонализирани разрешения

Свържете се с над 260 инструмента, включително EHR системи, чрез отворен API

Ограничения на Formstack

Разширени функции са достъпни в плановете от най-високо ниво

Понякога може да се появяват грешки

Цени на Formstack

Формуляри: 99 $/месец

Пакет: 299 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Formstack

G2: 4. 4/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Formstack

Formstack е от ключово значение за повишаване на ефективността на нашия екип – ние го използваме за най-различни цели, но двете най-полезни са събирането на данни (регистрация за събитие или подаване на формуляр за интерес) и анкети след събитието (събиране на обратна връзка и как да се поддържа връзка с клиентите).

Превърнете анкетите в разговори с най-добрия AI генератор на анкети

Събирането на обратна връзка е от решаващо значение, но традиционните методи за проучвания вече не са достатъчни. Генераторите на проучвания с изкуствен интелект оптимизират процеса чрез персонализиране на въпросите, анализ на отговорите в реално време и автоматизиране на последващите действия. Това означава, че получавате по-добри прозрения с по-малко усилия, като събирате данни, които водят до информирани решения.

Нито един от инструментите, които сме прегледали, не интегрира анкетите в работните процеси на проектите по начина, по който го прави ClickUp.

Платформата преобразува обратната връзка в задачи, организира отговорите и предоставя полезни информации за проучвания на клиенти, служители и пазари. Това не е просто инструмент за анкети, а цялостно решение за управление на работата и данните.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и открийте как подходящите анкети могат да ви помогнат да разберете по-добре аудиторията си!