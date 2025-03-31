TidyCal срещу Calendly: Кой инструмент за планиране на срещи е най-добър?

„Свободен ли си в петък?“

„А четвъртък подходящ ли е?“

„В 17:00 часа?“

„Може би по обяд?“

Изглеждат ли вашите обаждания и имейли за планиране на срещи по този начин? Координирането на обажданията за вашия екип и клиенти, особено в различни часови зони, може да се усеща като опит да избягате от лабиринт със завързани очи.

Разбира се, има и Google Calendar. Но трябва да обменяте информация или да свързвате календари, за да намерите удобно време за всички участници. Търсенето на това удобство може да бъде значително неудобство за действителното управление на вашия бизнес.

Имате нужда от по-умни онлайн календари на Ваше разположение. И обикновено всичко се свежда до следното: TidyCal срещу Calendly. И двата обещават да опростят планирането Ви, но кой от тях наистина предлага по-добра стойност за Вашите нужди?

Нека разберем. Пссст... ако нито един от инструментите не ви се струва подходящ, имаме и трети бонус, който улеснява управлението на календара: ClickUp!

Какво е TidyCal?

TidyCal е онлайн инструмент за планиране на календара, създаден от AppSumo, за да опрости процеса на запазване на срещи за физически лица и малки предприятия. Целта му е да предложи бюджетна алтернатива на Calendly.

През 2021 г. TidyCal се появи на сцената с нещо, което привлече вниманието на предприемачите: достъп за цял живот, който изглеждаше прекалено добър, за да е истина. (Спойлер: не беше)

Докато повечето инструменти за планиране се опитват да бъдат всичко за всички, TidyCal възприе различен подход. Приложението се отърва от излишните елементи и се фокусира върху достъпността и простотата за малките предприятия и самостоятелните предприемачи.

Инструментът се занимава с всичко – от индивидуални консултации до екипни срещи, като предоставя основни функции за планиране, без да претоварва потребителите.

Функции на TidyCal

Докато разглеждате различните приложения за ежедневен планиране на пазара, ще откриете, че подходът на TidyCal към планирането съчетава простота с интелигентна функционалност. Всяка функция работи за решаване на реални предизвикателства при планирането, без да претоварва потребителите.

Ето подробен поглед върху това, което отличава TidyCal:

1. Интеграция с интелигентен календар

чрез TidyCal

Помните ли, когато имахте двойна резервация, защото календарите ви не се синхронизираха? TidyCal елиминира този кошмарен сценарий с синхронизиране в реално време между Google Calendar, Outlook и други основни календари.

Платформата автоматично актуализира вашата наличност във всички свързани онлайн инструменти за планиране на календара в реално време.

Например, ако сте консултант, който управлява както срещи с клиенти, така и лични ангажименти, TidyCal автоматично блокира времето във всичките ви календари, когато някой резервира сесия.

2. Персонализирани страници за резервации

чрез TidyCal

Страницата ви за резервации често е първият контакт на клиентите с вашия бизнес процес. TidyCal превръща това взаимодействие в безпроблемно преживяване с помощта на следното:

Персонализирайте времето между срещите, за да се подготвите или да се справите с превишенията.

Гъвкави прозорци за наличност, които се адаптират към вашия стил на работа

Множество типове резервации за различни услуги (идеално за треньори, които предлагат както 30-минутни разговори за запознаване, така и 60-минутни сесии за задълбочено проучване)

Брандирани елементи, които поддържат вашата професионална идентичност

3. Управление на групови срещи

чрез Tidycal

Опитвали ли сте да координирате среща с пет души в три часови зони? Повечето пъти това е истинска каша. TidyCal се справя с това елегантно.

Функцията за групово планиране на платформата не само намира свободното време, но и интелигентно предлага времеви слотове, които работят в различни часови зони, отчита работното време на всеки участник и дори взема предвид повтарящи се ангажименти.

Това е особено ценно за глобални екипи, които управляват презентации за клиенти или седмични синхронизации на екипа.

4. Автоматизирани известия за събития

чрез TidyCal

След като настроите работния си процес, TidyCal се занимава с досадните задачи. Той изпраща незабавни потвърдителни имейли с прикачени календари, така че участниците могат лесно да запазят събитието.

Можете да персонализирате последователността на напомнянията, например да получавате напомняне 24 часа или един час преди срещата, за да сте сигурни, че никой няма да забрави да се яви. Съобщенията за последващи действия с обобщения на срещите също са автоматизирани, за да държите участниците в течение.

Освен това, TidyCal управлява известията за промени в графика, за да гарантира, че календарите на всички остават точни и актуални.

Цени на TidyCal

Безплатен план

Ниво 1 (стандартно): 39 $ (еднократно плащане)

Ниво 2 (екип/агенция): 79 $ (еднократно плащане)

Какво е Calendly?

Calendly опростява планирането на срещи с лесния си за използване интерфейс и интеграция с календарите на Google, Apple и Outlook.

През годините Calendly се превърна от основен инструмент за планиране в цялостна платформа за автоматизация на планирането.

Благодарение на стабилната екосистема за интеграция на Calendly, можете да го свържете с над 100 популярни бизнес инструмента. Това му е помогнало да спечели значителна популярност, особено сред предприятия и разрастващи се екипи.

Calendly се интегрира дълбоко с CRM, маркетингови инструменти и платформи за продажби, което го прави идеален за по-големи организации, които се нуждаят от възможности за планиране, за да подобрят процеса си на запазване на срещи.

🧠 Интересен факт: Calendly е един от най-предпочитаните инструменти за планиране, с 21,45% пазарен дял.

Функции на Calendly

Като едно от водещите софтуерни решения за планиране на задачи, Calendly предлага функции, които го правят най-добрият избор за разрастващи се екипи:

1. Разширена автоматизация на работния процес

чрез Calendly

Calendly отива отвъд планирането и помага за автоматизирането на целия ви работен процес. Ако използвате Calendly за вашия бизнес, когато някой резервира демонстрация, ето какво се случва автоматично:

Най-подходящият търговски представител ви се определя въз основа на региона и експертния опит.

Вашият CRM се актуализира с информация за потенциални клиенти

Членовете на екипа получават незабавни известия в Slack

Персонализирана поредица от имейли започва да ангажира потенциалния клиент

Всичко това се случва без никакви ръчни усилия. Calendly трансформира планирането ви и оптимизира задачите ви преди и след срещите в ефективен, автоматизиран процес.

2. Интелигентно планиране на екипа

чрез Calendly

Calendly е предпочитан инструмент за създаване на ефективна система за календарно управление на проекти. Това се дължи на функции като разпределение по принципа „round-robin“ за балансиране на натоварването и колективно планиране, за да се определи най-подходящото време за няколко участници.

Calendly предлага и интелигентно разпределение на екипа, като взема предвид часовите зони, уменията или натовареността. Тези инструменти се отличават в продажбите и обслужването на клиенти, където бързите реакции и ефективното разпределение на ресурсите са от ключово значение.

🧠 Интересен факт: Терминът „round-robin” произлиза от френския термин „Rond Ruban” от 17-ти век, който се отнася до метод за подписване на петиции по кръг, за да се скрие самоличността на първия подписващ и да се предотврати отмъщение.

3. Контроли на корпоративно ниво

чрез Calendly

Calendly предлага цялостен контрол над средата за планиране за организации, които изискват висока степен на сигурност и надзор.

Той включва разширени функции за сигурност като SAML еднократно влизане, подробни анализи и инструменти за отчитане, за да оптимизирате моделите на срещите. Calendly също така позволява персонализиране на бранда или опции за бяло етикетиране, така че можете наистина да направите страницата си за планиране своя собствена.

Като администратор можете лесно да управлявате голям екип с централизирани контроли и функции за съответствие с изискванията на вашата регулирана индустрия.

Цени на Calendly

Безплатен план

Стандартен: 12 $/месец на работно място

Екипи: 20 $/месец на работно място

Enterprise: 15 000 $/година

TidyCal срещу Calendly: сравнение на функциите

Сега нека се впуснем в подробно сравнение между Calendly и TidyCal, за да видим в какво се отличава всеки инструмент и къде може да има недостатъци. Ще започнем с изчерпателна таблица, в която са описани основните им функции:

Функции TidyCal Calendly Интеграция с календар Google Calendar, Outlook, iCal Google Calendar, Outlook, iCal, Exchange Видове срещи Един на един, Група, Поредност (основно) Един на един, Група, Round-robin (разширено), Колективно Персонализиране Основно брандиране, Видове срещи Разширено брандиране, персонализирани работни процеси, анкети за срещи Функции за екип Основно планиране на екипа Разширено маршрутизиране, Round-robin, Анализи Интеграции Основен (10+ интеграции) Обширен (над 100 интеграции) Достъп до API Ограничено Пълен достъп до API Сигурност Стандартна сигурност Сигурност на корпоративно ниво Модел на ценообразуване Еднократно плащане На базата на абонамент

Време е да разгледаме по-отблизо всеки ключов аспект и да видим кой от двата инструмента е по-добър:

1. Потребителски интерфейс и опит

И двете платформи разбират, че управлението на графика ви не трябва да бъде главоболие, но подходът им е малко по-различен.

TidyCal поддържа нещата прости, което го прави идеален за малки фирми и самостоятелни предприемачи. Чистият му интерфейс намалява умственото натоварване, позволявайки ви да настроите работния си процес по планиране за минути, вместо за часове. Той се фокусира върху най-важното и има логична структура, която естествено ви води през процеса.

Calendly, от друга страна, прави крачка напред с по-усъвършенстван контролен панел, проектиран за по-големи екипи и предприятия. Разбира се, кривата на обучение е малко по-стръмна, но си заслужава заради опциите за персонализиране и разширените функции за работния процес.

Интерфейсът се справя отлично с управлението на множество членове на екипа, сложни маршрути и интеграции, без да изглежда прекалено сложен.

🏆 Победител: Равенство. Практичният подход на TidyCal е подходящ за вас, ако сте самостоятелен предприемач. Ако търсите по-сложна и усъвършенствана настройка, Calendly е вашият избор.

2. Гъвкавост и контрол при планирането

И двете платформи предлагат солидни контроли за планиране, но с ясни разлики.

TidyCal предлага прости и ясни функции за планиране, които обхващат основните елементи като управление на буферното време и основни правила за наличност.

Той е идеален за професионалисти с предвидими графици, като позволява стандартна продължителност на срещите и почивки без излишна сложност.

Calendly прави крачка напред с усъвършенствания си механизъм за правила, предлагащ динамични буферни времена въз основа на типа срещи или ролите на участниците. Неговите персонализирани модели за наличност поддържат по-сложни нужди, включително сезонни часове, ротационни графици, платени срещи и персонализирани ограничения за срещи на ден.

Това ниво на персонализация прави Calendly особено полезен за фирми с многобройни членове на екипа и различни нужди от планиране в различните отдели или часови зони.

🏆 Победител: Calendly за неговата усъвършенствана функционалност за планиране

Прочетете също: Как да приоритизирате задачите на работа

3. Управление на екип

С разрастването на вашия бизнес координирането на процеса на планиране на екипа става все по-важно. И двете платформи предлагат функции за екипна работа, но с ключови разлики.

TidyCal предлага основни функции за екипна работа, които са подходящи за малки групи. Той позволява създаването на групови събития за лесно планиране на екипната работа и управление на разрешенията, което го прави идеален за малки фирми с основни нужди от планиране.

Calendly обаче предлага по-надеждни инструменти за управление на екипа. Неговата усъвършенствана система за разпределение на екипа автоматично присвоява срещи въз основа на критерии като експертиза, наличност или часова зона.

Системата за ротация гарантира справедливо разпределение на срещите, а усъвършенстваните контроли за достъп позволяват йерархични разрешения. Анализите на екипа предлагат ценна информация за моделите на срещите и използването на членовете, което помага за оптимизиране на по-големите операции.

🏆 Победител: Calendly за функцията си за справедливо разпределение, която прави управлението на екипа много по-ефективно.

4. Възможности за интеграция

Вашият инструмент за планиране трябва да се интегрира безпроблемно с други онлайн инструменти за срещи в днешния свързан бизнес свят. Ето как TidyCal и Calendly се сравняват в този аспект:

TidyCal предлага основни интеграции с календари, фокусирайки се върху основните бизнес нужди. Той се свързва лесно с основните календарни услуги и платформи за видеоконферентна връзка. Въпреки че опциите за интеграция са по-ограничени в сравнение с Calendly, те отговарят на най-често срещаните нужди на малките предприятия и независимите професионалисти.

Calendly, от друга страна, се гордее с обширна екосистема за интеграция, свързваща над 100 бизнес инструмента. Той предлага разширен API достъп за персонализирани интеграции и поддръжка на webhook за автоматизирани работни процеси.

Дълбоката му CRM интеграция позволява подробно проследяване на потенциални клиенти и картографиране на пътя на клиентите, което го прави идеален за фирми, които разчитат на множество софтуерни инструменти и се нуждаят от автоматизиран поток от данни.

🏆 Победител: Calendly, заради многостранния си подход към бизнес процесите и проектирането на работния поток.

5. Съотношение цена-качество

TidyCal предлага модел на еднократно плащане, който дава на потребителите достъп до всички функции за цял живот без повтарящи се разходи. Този подход осигурява изключителна стойност за бюджетно съзнателни фирми и самостоятелни предприемачи, които се нуждаят от надеждни инструменти за планиране без постоянни финансови ангажименти. Вие също се възползвате от пълен набор от функции, което елиминира необходимостта от бъдещи ъпгрейди.

Calendly, с ценообразуването си на базата на абонамент и нива на функции, е подходящ за растящи организации с променящи се нужди. Макар че месечната цена на място може да изглежда по-висока на пръв поглед, по-напредналите функции и широките интеграции на платформата могат да осигурят значителна възвръщаемост на инвестициите за по-големи екипи.

Структурата на нива позволява на организациите да се разширяват според нуждите си, което може да доведе до по-високи разходи с разрастването на екипите.

🏆 Победител: Равенство. За самостоятелни предприемачи или малки екипи (до 10 души) безплатният план на TidyCal работи най-добре. При платените планове TidyCal покрива 90% от вашите нужди на 20% от цената. За екипи от над 10 души или за напреднали планирания допълнителните функции на Calendly си заслужават инвестицията.

🧠 Интересен факт: Първото известно използване на календар датира от шумерите, които създават първия лунен календар около 2000 г. пр.н.е. Въпреки че оттогава сме изминали дълъг път, животът все още се състои в доброто управление на графиците ни!

TidyCal срещу Calendly в Reddit

Разгледахме Reddit, за да видим какво казват реалните потребители за тези календарни приложения.

Един потребител на Reddit в r/podcasting сподели своя опит с възможностите за синхронизиране на календара на TidyCal:

Аз използвам tidycal. И само аз. Въпреки това tidycal (и съм сигурен, че и много от другите опции) ви позволява да синхронизирате календарите с Google календар и др. Теоретично, ако вашият съдомакин е споделил календара си с вас и вие сте казали на tidycal да проверява както вашия календар, така и календара, който той е споделил с вас, това би работило.

Аз използвам tidycal. И само аз. Въпреки това tidycal (и съм сигурен, че и много от другите опции) ви позволява да синхронизирате календарите с Google календар и др. Теоретично, ако вашият съдомакин е споделил календара си с вас и вие сте казали на tidycal да гледа както вашия календар, така и този, който той е споделил с вас, това би работило.

Това подчертава директния подход на TidyCal към работата с множество календари – ключова функция, която много потребители търсят в приложенията за планиране, за да координират работата си с членове на екипа или клиенти, които използват различни календарни платформи.

От друга страна, един потребител на Reddit в r/smallbusiness даде убедително свидетелство за Calendly:

Консултант по франчайзинг тук! Calendly е абсолютно необходим за моя бизнес. Запазил съм стотици срещи и имам много висок процент на явяване благодарение на автоматичните напомняния от платената версия. Можете също да блокирате часове и да ги свържете с календара си в Google, като той ще актуализира вашата наличност, докато ръчно въвеждате неща в календара си. Никога не правя двойни резервации. Много е лесно да насърчите всеки да запази разговор, като споделите вашата връзкаБезплатната версия е страхотна. Платената версия е невероятна!

Консултант по франчайзинг тук! Calendly е абсолютно необходим за моя бизнес. Запазил съм стотици срещи и имам много висок процент на явяване благодарение на автоматичните напомняния от платената версия. Можете също да блокирате часове и да ги свържете с календара си в Google, като той ще актуализира вашата наличност, докато ръчно въвеждате неща в календара си. Никога не правя двойни резервации. Много е лесно да насърчите всеки да запази разговор, като споделите вашата връзкаБезплатната версия е страхотна. Платената версия е невероятна!

Общността на Reddit, състояща се от потребители на приложения за планиране, изглежда е единодушна по няколко ключови точки:

TidyCal е подходящ за потребители, които търсят простота и стойност.

Calendly доминира в професионалната и корпоративната среда.

И двата инструмента ефективно предотвратяват двойните резервации.

Интеграцията с съществуващите календарни системи е от решаващо значение.

Тези реални перспективи потвърждават това, което видяхме в сравнението на функциите, но добавя ценна информация за това как тези инструменти се представят при ежедневна употреба.

👀 Знаете ли, че... Microsoft призова своите служители да ограничават срещите до 30 минути, което доведе до 94% удовлетвореност на участниците!

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на TidyCal и Calendly

Докато TidyCal и Calendly се отличават с основни функции, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, революционизира управлението на времето ви, като предлага цялостно решение за работното пространство. Ето защо ClickUp е единственият инструмент, от който се нуждаете.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са четири пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до девет или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и дори календари в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Успях да си сътруднича с други членове на екипа си, като използвах функцията календар, за да покажа програмата и плана за едно важно събитие. Всички ние можехме да преместваме събитията в календара според нуждите на ръководния екип. Той е изключително лесен за използване от един член на екипа към друг.

Успях да си сътруднича с други членове на екипа си, като използвах функцията календар, за да покажа програмата и плана за едно важно събитие. Всички ние можехме да преместваме събитията в календара според нуждите на ръководния екип. Той е изключително лесен за използване от един член на екипа към друг.

ClickUp е номер 1: Подобрете управлението на календара си

Ако имате нужда от нещо повече от просто инструмент за планиране, календарът ClickUp, базиран на изкуствен интелект, може да ви послужи като централен център за планиране. За разлика от Calendly или TidyCal, които се фокусират основно върху планирането на срещи, ClickUp комбинира функции за управление на задачи и календар, като ви предоставя пълна картина на всичко, върху което работите, на едно място.

Чрез свързване на задачи, документи и срещи в един унифициран изглед, можете да видите точно как се развива денят ви заедно с вашите проекти. Тази пълна интеграция означава, че можете да запазите време за приоритетна работа, автоматично да създавате задачи от бележки от срещи и да поддържате единен източник на информация за всичките си професионални дейности.

Започнете да използвате календара на ClickUp Синхронизирайте събитията си в Google Calendar с ClickUp и подобрете ефективността на вашите срещи.

ClickUp ви позволява също да персонализирате календара си, да задавате приоритети и да го интегрирате с други инструменти, които вече използвате. Той е идеален за всеки, който търси по-дълбоко ниво на организация, отвъд простото планиране.

Можете също така лесно да превключвате между дневен, седмичен и месечен изглед, да използвате филтри за намиране на задачи и да се наслаждавате на планиране с плъзгане и пускане. ClickUp предлага управление на ресурсите, което ви позволява да следите натоварването и капацитета на екипа директно от календара.

Изтеглете този шаблон Управлявайте и организирайте задачи, срещи и събития на едно място с шаблона за календарно планиране на ClickUp.

Започнете с вече съществуващ шаблон, за да видите силата на календара на ClickUp в действие. Препоръчваме шаблона за календарно планиране на ClickUp, за да подобрите планирането на срещите на вашия екип. Ето какво предлага той:

Следете ежедневните, седмичните и месечните задачи с лекота.

Бъдете в течение с важните срокове и етапи

Организирайте проектите в управляеми части

Наблюдавайте ефективно ресурсите и натоварването на екипа

Адаптирайте графика си според нуждите си с гъвкавост

Получете ясна представа за цялостния работен процес и напредъка

Предимство № 2 на ClickUp: По-добро управление на срещите

ClickUp Meetings улеснява управлението на срещите с функции, предназначени да поддържат всички на една и съща страница.

Можете лесно да планирате, проследявате и управлявате срещи заедно с вашите задачи, което улеснява организирането. Независимо дали създавате дневен ред, възлагате задачи или споделяте бележки от срещи, всичко това можете да намерите на едно място. Ето всичко, което можете да направите с ClickUp:

Подробни бележки от срещи: Създавайте изчерпателни бележки от срещи с богатите инструменти за водене и редактиране на бележки на ClickUp, които позволяват структурирано документиране на дискусии и решения.

👀 Знаете ли, че: С AI Notetaker на ClickUp можете автоматично да записвате и транскрибирате разговори на платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet , без да пишете нито една дума на ръка. Той също така предоставя ясни обобщения след срещите, като подчертава ключовите точки и задачите за лесно справяне. А най-хубавото? Вашите бележки от срещите са безпроблемно свързани със свързани задачи, документи и чатове в ClickUp.

Управление на дневния ред: Създавайте и управлявайте дневния ред на срещите по-бързо, за да гарантирате ефективно обхващане на всички теми за обсъждане с Създавайте и управлявайте дневния ред на срещите по-бързо, за да гарантирате ефективно обхващане на всички теми за обсъждане с ClickUp Brain — вградения AI асистент на ClickUp.

Позволете на ClickUp Brain да създаде автоматично дневния ред на вашата среща въз основа на ключови детайли.

Проследяване на задачи за действие: Превърнете точките от срещите директно в задачи, които могат да бъдат възложени, като по този начин засилите отчетността и изпълнението.

Присвояване на коментари: Делегирайте задачи, които изискват действия, директно на вашите колеги от коментарите.

💡 Професионален съвет: Приоритизирайте срещите и ги маркирайте в задачите си в ClickUp според тяхната спешност или тип (например „среща на екипа“, „разговор с клиент“ и т.н.), за да можете да се концентрирате върху най-важното.

Предимство на ClickUp № 3: Разширено управление на времето

Инструментите за управление на времето на ClickUp поемат по-напреднал път към производителността. С вградената функция за проследяване на времето можете лесно да проследявате времето, прекарано за всяка задача, като по този начин се уверявате, че сте в крак с проектите си.

Следете без усилие времето на всичките си устройства с ClickUp

Освен това можете да зададете приблизителни времена и да ги сравните с действителните времена за завършване, което ще ви помогне да подобрите точността си при бъдещи задачи. Разделянето на големи проекти на управляеми задачи и подзадачи в ClickUp ви позволява да постигнете повече с по-малко стрес. Добавете напомняния и крайни срокове и ще сте готови да изпреварите крайните срокове.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието използват персонализирани стратегии за управление на времето. Но повечето инструменти за управление на работния процес все още не предлагат надеждни вградени функции за управление на времето или приоритизиране, което може да попречи на ефективното приоритизиране. Функциите за планиране и проследяване на времето на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, могат да ви помогнат да превърнете тези предположения в решения, основани на данни. Те дори могат да предложат оптимални периоди за концентрация върху задачите. Създайте персонализирана система за управление на времето, която минимизира разсейването и се адаптира към начина, по който работите!

За разлика от самостоятелните инструменти за планиране, ClickUp обединява целия ви работен процес:

Използвайте Workload View, за да предотвратите проблеми с планирането в екипа.

Опитайте Gantt View, за да видите как срещите се вписват в графика на вашия проект.

Разчитайте на персонализирани полета, за да проследявате местата, разходите и други важни детайли.

Но чакайте, ами ако вече използвате Calendly? Няма проблем! ClickUp се интегрира безпроблемно с вашата съществуваща настройка на Calendly, така че не е нужно да се отказвате от съществуващия си работен процес, докато преминавате към платформата!

Опростете планирането и управлението на срещи, като използвате интеграцията на ClickUp с Calendly.

След като се свържете, срещите, резервирани чрез Calendly, автоматично се синхронизират с ClickUp, като се картографират всички подробности, свързани с вашите задачи и проекти.

Изберете ClickUp за перфектното решение за планиране

Докато TidyCal и Calendly се фокусират изцяло върху планирането на срещи, ClickUp предлага усъвършенствана система за онлайн резервации, която свързва срещите с по-широката ви работна стратегия.

Всяка среща става неразделна част от графика на вашия проект, с пълен контекст и възможности за проследяване.

Независимо дали управлявате малък екип или голяма организация, надеждните функции на ClickUp гарантират, че вашите нужди от планиране са задоволени, като същевременно всичко остава свързано в една централна платформа.

Регистрирайте се в ClickUp сега и улеснете планирането на срещи, като същевременно подобрите тяхното провеждане!