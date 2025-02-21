13-те най-добри софтуера за мрежови диаграми, които ще подобрят вашия работен процес

Управлението на съвременните корпоративни мрежи не е лека задача.

Обикновените връзки от точка до точка са вече в миналото – днешните инфраструктури са разрастващи се екосистеми от облачни услуги, хибридни среди, отдалечени екипи и критично важни зависимости.

Без ясен и динамичен начин за визуализиране на тези системи дори най-опитните мрежови архитекти могат да изпитват затруднения при поддържането на ефективност, сигурност и мащабируемост.

Тук на помощ идва софтуерът за мрежови диаграми. Подходящият инструмент не само картографира връзките, но и предоставя информация в реално време, идентифицира уязвимостите и оптимизира отстраняването на проблеми, преди те да повлияят на операциите.

Това визуално управление на проекти ви дава както цялостен поглед, така и детайлен контрол върху състоянието на вашата мрежа.

В тази публикация в блога ще ви представя 13-те най-добри примера за мрежови диаграми и софтуер, класифицирани въз основа на реалното им използване в предприятията, а не на маркетинговия шум.

Какво трябва да търсите в софтуера за мрежови диаграми?

Какво трябва да търсите в софтуера за мрежови диаграми?

Въз основа на моите проучвания, ето какво трябва да търсите в един добър софтуер за логически мрежови диаграми:

Свързване на данни: Потърсете опции за свързване на диаграми с външни източници на данни (например, електронни таблици, бази данни) за динамични актуализации.

Отчитане и документация: Възможността да се генерира професионално изглеждаща документация с автоматични отчети и легенди е задължителна.

Изчерпателна библиотека със символи: Трябва да можете да представяте голямо разнообразие от мрежови устройства (рутери, суичове, сървъри, работни станции и др.), облачни услуги и други компоненти на инфраструктурата.

Автоматично оформление и подреждане: Функциите за автоматично подреждане на възлите и подобряване на четливостта са полезни.

Интуитивен интерфейс: Трябва да е лесно да се преместват възли, да се създават връзки и да се персонализират визуализациите.

Сътрудничество и споделяне: Функции за сътрудничество в реално време или асинхронно, лесни опции за експортиране (например изображения, PDF, Visio) и опции за сигурно споделяне улесняват управлението на мрежата.

13-те най-добри софтуера за мрежови диаграми

Съвременното управление на мрежи изисква инструменти, които могат да се справят със сложността, като същевременно поддържат използваемостта. Ето моите най-добри препоръки за такъв софтуер за мрежови диаграми, базирани на обширни тестове и реално приложение:

1. ClickUp (Най-добър за създаване на диаграми и управление на работния процес)

Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите проекти, задачи, знания и чат в една платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

ИТ и PMO решението на ClickUp осигурява цялостна видимост на проектите и стратегическо съгласуване, като помага на екипите да приоритизират и управляват ефективно множество проекти.

Докато повечето инструменти се ограничават до основно диаграмиране, ClickUp Whiteboards и ClickUp Mind Maps се интегрират директно с вашата система за управление на задачи.

Визуализирайте идеите си за проекти с ClickUp Mind Maps

Mind Maps в ClickUp ви позволява да визуализирате взаимоотношенията между различните компоненти на мрежата. Можете да създадете йерархична мрежа, като започнете с централен възел (например, главен сървър) и се разклоните към свързани устройства, рутери, превключватели и крайни точки.

📌 Пример: ИТ администраторът може да използва ClickUp Mind Map, за да планира разширяването на мрежата, като картира как ще се свързват новите сървъри и устройства.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да проектирате всякакъв вид диаграми, докато сътрудничите с екипа си в реално време.

По същия начин, Whiteboards на ClickUp предлагат свободна форма, в която можете да рисувате, свързвате и добавяте бележки към различни мрежови компоненти. ИТ екипите могат да си сътрудничат в реално време, като плъзгат и пускат икони, за да представят устройства, добавяйки лепящи се бележки за отстраняване на проблеми и свързвайки различни мрежови слоеве.

📌Пример: Мрежовият инженер може да използва ClickUp Whiteboard, за да проектира LAN топология, като маркира областите, в които защитните стени, балансиращите натоварването устройства и облачните услуги взаимодействат в цялата мрежа.

За разлика от инструментите за статични диаграми, ClickUp позволява на екипите да коментират, да маркират членове и да проследяват актуализации в същото работно пространство. След като мрежовата диаграма е създадена, можете да превърнете елементите в изпълними задачи, като ги възложите на членовете на ИТ екипа.

Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект.

Шаблонът за мрежова диаграма на проекта ClickUp разширява тази функция, като добавя директно прогнозиране на ресурсите и оценка на риска в подробни мрежови диаграми.

Изтеглете този шаблон Лесно разпознавайте връзките между проектите и зависимостите с шаблона за мрежова диаграма на проектите на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да визуализирате и разберете сложните взаимоотношения между задачите. Всеки елемент от проекта представлява възел, а взаимозависимостите са изобразени като връзки, които ги свързват.

Използвайте шаблона, за да картографирате взаимозависимите задачи на едно централизирано място и да разберете работния процес на проекта от началото до края.

Независимо дали документирате съществуваща мрежа за по-добра комуникация и сътрудничество или проектирате нова мрежова архитектура, този шаблон предоставя структурирана рамка за постигане на вашите цели.

С ClickUp не просто създавате мрежови диаграми – вие изграждате интелигентни, автоматизирани работни процеси, които се адаптират с развитието на вашия проект.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте персонализирани изгледи в ClickUp , за да визуализирате инструменти за проследяване на графиците на проектите и напредъка на задачите.

Създавайте персонализирани отчети, за да следите представянето на екипа и състоянието на проектите с вградените инструменти за отчитане на ClickUp, които ви помагат да идентифицирате пречките или областите, които се нуждаят от внимание.

Внедрете проследяване на времето в ClickUp , за да следите как се изразходва времето за задачите, което помага за управлението на ресурсите и анализа на ефективността.

Създайте ClickUp Dashboards , които обединяват ключовите показатели и визуализации на проекта на едно място за по-добро вземане на решения.

Ограничения на ClickUp

Широкият спектър от инструменти и настройки може да обърка потребителите, които се нуждаят само от основни функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е многофункционален инструмент, който ви позволява да персонализирате работния си процес и задачите си. Независимо дали имате нужда да повтаряте дадена задача от време на време, да добавяте таблици към задачите си или да създавате визуална диаграма на процесите си, ClickUp може да се справи с това. Гъвкавостта на ClickUp е голямо предимство за всеки екип.

ClickUp е многофункционален инструмент, който ви позволява да персонализирате работния си процес и задачите си. Независимо дали имате нужда да повтаряте дадена задача от време на време, да добавяте таблици към задачите си или да създавате визуална диаграма на процесите си, ClickUp може да се справи с това. Гъвкавостта на ClickUp е голямо предимство за всеки екип.

💡Съвет от професионалист: Използвайте йерархията на проектите в ClickUp, за да поддържате организация! Създайте пространство за мрежовата инфраструктура с папки, представляващи различни мрежови сегменти или местоположения, и задачи, представляващи отделни мрежови устройства. Използвайте подзадачи, за да документирате конкретни конфигурации на устройства, IP адреси и подробности за връзката.

2. LucidChart (Най-добър за участие на екипа в реално време)

чрез LucidChart

Мощните инструменти за картографиране на потребителски истории на LucidChart ви позволяват да визуализирате и изграждате пътувания на клиенти в реално време.

Създавайте swimlanes за различни потребителски профили, изготвяйте сценарии и добавяйте подробни карти с истории, докато вашият отдалечен екип лесно си сътрудничи.

Можете също така да превърнете сложните потребителски пътувания в ясни, приложими пътни карти със специализирани шаблони и интуитивен интерфейс.

Най-добрите функции на LucidChart

Използвайте свързване на данни, за да свържете диаграмите си с външни източници на данни като Google Sheets или Excel за актуализации в реално време.

Приложете условно форматиране, за да стилизирате динамично диаграмите въз основа на промени в данните.

Използвайте инструменти за автоматизация, за да улесните създаването и актуализирането на диаграми от набори от данни.

Създавайте и запазвайте персонализирани форми за често използвани диаграми, за да спестите време и да поддържате последователност.

Използвайте слоеве, за да добавите допълнителна информация, без да претрупвате основната си диаграма.

Ограничения на LucidChart

Ограничени автоматизирани функции, като автоматично откриване на устройства

Цени на LucidChart

Безплатно

Индивидуален : 9 $/потребител на месец

Екип : 10 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за LucidChart

G2: Няма налични оценки

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за LucidChart?

Lucidchart промени начина, по който визуализираме и комуникираме сложни идеи. Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването на впечатляващи диаграми, блок-схеми и мисловни карти. Функциите за работа в екип позволяват на нашия екип да работи заедно в реално време, което прави обратната връзка и ревизиите добавена стойност. Освен това, огромната библиотека от шаблони и фигури ни позволява да започнем да създаваме незабавно.

Lucidchart промени начина, по който визуализираме и комуникираме сложни идеи. Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването на впечатляващи диаграми, блок-схеми и мисловни карти. Функциите за работа в екип позволяват на нашия екип да работи заедно в реално време, което прави обратната връзка и ревизиите добавена стойност. Освен това, огромната библиотека от шаблони и форми ни позволява да започнем да създаваме незабавно.

3. Microsoft Visio (най-подходящ за организации, които използват предимно Windows и се нуждаят от дълбока интеграция в екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft

Microsoft Visio е инструмент за създаване на мрежови диаграми за организации, които вече са инвестирали в екосистемата на Microsoft. Неговата безпроблемна интеграция с Microsoft 365 ви позволява лесно да споделяте диаграми в Teams и да ги вграждате в SharePoint сайтове.

Visio се отличава в техническите диаграми. Той предлага и основни шаблони за картографиране на потребителски истории и визуализация на пътувания.

Можете да се възползвате от неговите изчерпателни библиотеки с форми и инструменти за свързване, за да създавате диаграми на потребителския поток, въпреки че специализираните инструменти за картиране на истории могат да предлагат по-целенасочени функции.

Най-добрите функции на Microsoft Visio

Работете едновременно с няколко потребители върху една и съща физическа мрежова диаграма, за да подобрите сътрудничеството в екипа.

Създавайте диаграми на облачната архитектура с нови шаблони за Azure и Amazon Web Services.

Интегрирайте инженерни диаграми лесно, като импортирате DWG (чертежни) файлове.

Ограничения на Microsoft Visio

Не създава автоматично подробна мрежова диаграма от сканиране на мрежата.

По-висока крива на обучение в сравнение с по-простите инструменти

Цени на Microsoft Visio

Безплатно за един месец

Visio Plan 1 : 5 USD/потребител на месец

Visio Plan 2 : 15 USD/потребител на месец

Visio Standard: 309,99 $ (еднократна такса)

Visio Professional: 579,99 $ (еднократна такса)

Оценки и рецензии за Microsoft Visio

G2: 4,5/5 (над 650 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

4. SolarWinds Network Topology Mapper (Най-добър за автоматизирано картографиране на мрежата и откриване на устройства)

чрез SolarWinds Network Topology Mapper

Макар и предназначен предимно за картографиране на мрежова инфраструктура, подробното проследяване на системните зависимости на SolarWinds Network Topology Mapper може да предостави ценна информация за събирането на технически изисквания.

Той създава изчерпателни карти на вашата инфраструктура с минимална ръчна конфигурация.

Тези инфраструктурни карти могат да служат като физически мрежови диаграми и да ви помогнат да разберете по-добре системните ограничения и зависимости при планирането на функции, които оказват влияние върху множество системи или услуги.

Най-добрите функции на SolarWinds Network Topology Mapper

Планирайте автоматично изнасяне на карти към платформата Orion.

Персонализирайте имената на възлите, ролите, IP адресите и връзките за по-добра видимост.

Генерирайте отчети за портове на комутатори, виртуални LAN мрежи, подмрежи и инвентар.

Експортирайте мрежови карти във формати Orion Network Atlas, Microsoft Office Visio, PDF и PNG.

Поддържайте множество методи за откриване, включително SNMP, ICMP, WMI, CDP, LLDP и други.

Ограничения на SolarWinds Network Topology Mapper

Цената може да бъде проблем за по-малките предприятия.

Цени на SolarWinds Network Topology Mapper

Безплатно : за 14 дни

Платен план: Започва от 1882 долара

Оценки и рецензии за SolarWinds Network Topology Mapper

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

5. Intermapper (Най-добър за наблюдение на мрежата в реално време с визуални прозрения)

чрез YouTube

Intermapper, подобно на SolarWinds, е фокусиран предимно върху мониторинг и картографиране на мрежи.

Макар че не поддържа директно създаването на потребителски истории, неговите визуални мрежови анализи в реално време могат да ви помогнат да разберете въздействието върху производителността и техническите ограничения, които трябва да се вземат предвид при писането на потребителски истории за подобрения на системата.

Най-добрите функции на Intermapper

Картографирайте мрежата си, за да създадете динамичен изглед на вашата ИТ среда с персонализирани оформления и икони.

Автоматично откривайте и документирайте всяко IP-съвместимо устройство във вашата мрежа за минути.

Анализирайте показателите за производителност на мрежовите устройства, включително сензорите за околната среда и индустриалното оборудване.

Експортирайте карти в Microsoft Visio и SVG формати за по-нататъшна употреба.

Достъпвайте мрежата дистанционно с помощта на Intermapper Remote Access за сигурно наблюдение отвсякъде.

Ограничения на Intermapper

Фокусиран предимно върху мониторинг, а не върху изчерпателно диаграмиране

Цени на Intermapper

Безплатно: за 30 дни

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Intermapper

G2: 4. 3/5 (80+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

Какво казват реалните потребители за Intermapper?

Intermapper е лесен за внедряване инструмент за SNMP мониторинг. Може да се използва на повечето разпространени платформи (PC, Mac, Linux) и позволява на вашия ИТ отдел бързо да създава карти на вашата мрежова инфраструктура и да следи нейното използване. Той е изключително ефективен за бързото идентифициране на проблемни области и степента на прекъсвания.

Intermapper е лесен за внедряване инструмент за SNMP мониторинг. Може да се използва на повечето разпространени платформи (PC, Mac, Linux) и позволява на вашия ИТ отдел бързо да създава карти на вашата мрежова инфраструктура и да следи нейното използване. Той е изключително ефективен за бързото идентифициране на проблемни области и степента на прекъсвания.

6. Network Notepad (Най-добър за прости мрежови диаграми)

чрез Network Notepad

Network Notepad е надежден и лесен за използване инструмент за създаване на мрежови диаграми, който върши работата си без излишни екстри (и свързаните с тях високи разходи).

Използвайте го, за да създадете прости диаграми на работния процес, илюстриращи взаимодействието на потребителите с мрежовите компоненти.

Най-добрите функции на Network Notepad

Изберете между режимите Draft, Fine и Superfine за подобрена графика и печат.

Завъртайте текст и обекти под всеки ъгъл с помощта на функцията „плъзгане и завъртане“

Добавете неограничен брой страници към диаграмата и ги отваряйте чрез екранни раздели.

Комбинирайте няколко обекта в съставни обекти за по-лесна манипулация

Активирайте автоматично подреждане на връзките, за да поддържате хоризонтални и вертикални връзки.

Ограничения на Network Notepad

Липсват усъвършенствани функции, които се срещат в по-мощни инструменти.

Цени на Network Notepad

Професионална версия : 56 долара (единична лицензия)

Enterprise Edition : 63 долара (единична лицензия)

Клиент/сървър: 77 долара (единична лицензия)

Оценки и рецензии за Network Notepad

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

7. ConceptMap Diagram (Най-подходящ за визуално картографиране на връзките между концепции и идеи)

Сложните мрежови взаимоотношения стават по-ясни с помощта на създателите на концептуални карти.

ConceptMap Diagram е AI инструмент, който визуализира тези взаимоотношения, помагайки на екипите да разберат как различните компоненти на мрежата взаимодействат и зависят един от друг.

Просто опишете идеите си чрез чат и изкуственият интелект автоматично ще генерира професионална концептуална карта, която ще ви помогне да визуализирате сложни, взаимосвързани идеи бързо и интуитивно.

Най-добрите функции на ConceptMap Diagram

Организирайте задачите и графиците по проектите визуално, за да подобрите сътрудничеството в екипа в работната среда.

Планирайте и структурирайте съдържанието за блогове, статии или презентации, използвайки визуални карти.

Организирайте визуално резултатите от проучванията, за да идентифицирате връзки и пропуски в знанията.

Интегрирайте с популярни инструменти, за да опростите работния си процес

Ограничения на ConceptMap Diagram

Не е специално проектиран за подробно картографиране на мрежата.

Цени на ConceptMap Diagram

Безплатен акаунт: 5 чата на ден с достъп до всички основни функции

Оценки и рецензии за ConceptMap Diagram

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

🧠Интересен факт: Първата мрежова диаграма е създадена през 1969 г., за да картира ARPANET, предшественика на съвременния интернет. Тя се състоеше от само четири възли, свързващи университети в САЩ. Днес една корпоративна мрежова диаграма може да съдържа хиляди възли!

8. EdrawMax (Най-добър за създаване на комплексни диаграми с обширни шаблони)

чрез EdrawMax

EdrawMax предоставя обширни примери за диаграми, които помагат на екипите да стандартизират документацията си за мрежата.

Богатата му библиотека с шаблони и професионалното качество на резултатите го правят особено подходящ за създаване на документация за заинтересовани страни на всички технически нива.

Най-добрите функции на EdrawMax

Използвайте над 210 типа диаграми, за да отговорите на различни случаи на употреба.

Използвайте сътрудничеството в облака за работа в екип в реално време на безкраен платно

Експортирайте и споделяйте диаграми лесно в различни социални медийни платформи и файлови формати.

Рисувайте без усилие с интуитивна функция за плъзгане и пускане

Ограничения на EdrawMax

Някои потребители го намират за по-малко интуитивен в сравнение с други специализирани инструменти.

Цени на EdrawMax

Абонаментни планове : 35,99 $ (на полугодие)

Доживотен план : 245 долара (еднократно плащане)

Пакет за цял живот: 312 долара (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за EdrawMax

G2: 4,3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Какво казват реалните потребители за EdrawMax?

EdrawMax е чудесен многофункционален софтуер за разработване на мисловни карти, пътни карти за стратегии, работни процеси и др. Въпреки че понякога има малки проблеми (особено при инсталирането на нова версия), екипът за техническа поддръжка е отличен и обикновено решава проблемите МНОГО бързо.

EdrawMax е чудесен многофункционален софтуер за разработване на мисловни карти, пътни карти за стратегии, работни процеси и др. Въпреки че понякога има малки проблеми (особено при инсталирането на нова версия), екипът за техническа поддръжка е отличен и обикновено решава проблемите МНОГО бързо.

9. SmartDraw (Най-добър за бързо и лесно създаване на диаграми с облачно сътрудничество)

чрез SmartDraw

SmartDraw предлага впечатляващ баланс между скорост и функционалност за екипи, които дават приоритет на бързото създаване на диаграми, без да жертват качеството.

Неговите възможности за мисловно картографиране опростяват процеса на проектиране, поддържайки изчерпателна документация на инфраструктурата.

Чрез интуитивните инструменти и шаблони можете да създавате различни диаграми, включително блок-схеми, дървета на решения, UML диаграми и етажни планове.

Най-добрите функции на SmartDraw

Генерирайте диаграми от данни, като се свържете с AWS или Azure конфигурации и импортирате данни от Jira, за да подобрите визуализацията.

Подобрете съществуващите визуализации, като добавите данни към фигурите в диаграмите си.

Интегрирайте с Google Workspace за подобрена функционалност и лекота на използване.

Ограничения на SmartDraw

Може да не разполага с необходимата дълбочина за сложни мрежови нужди.

Цени на SmartDraw

Индивидуален : 9,95 $/месец (фактурира се ежегодно)

Екип : 8,25 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Сайт: 5 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2: 4,6/5 (над 250 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 рецензии)

10. LanFlow (Най-подходящ за прости, фокусирани мрежови диаграми с минимална сложност)

чрез LanFlow

Като специализиран софтуер за създаване на мрежови диаграми, LanFlow помага за създаването на подробни диаграми на мрежи, LAN и комуникационни системи.

Плъзнете и пуснете икони за компютри, сървъри и работни станции, свържете ги с едно кликване, добавете текст и ще имате готови прости, но ясни мрежови диаграми.

Той се занимава с всички технически въпроси вместо вас, включително прикачване на линии и управление на форми. Това го прави идеален както за начинаещи, така и за професионалисти.

Най-добрите функции на LanFlow

Използвайте различни типове диаграми, включително блок-диаграми, блок-схеми и мрежови диаграми.

Използвайте текстови бележки навсякъде в диаграмата

Използвайте шаблони за бързо създаване на диаграми

Ограничения на LanFlow

Ограничен по отношение на автоматизацията и разширените функции

Цени на LanFlow

Безплатно: за 30 дни

Лиценз за един потребител до 9 лиценза за един потребител: 99–639 долара

Лиценз за 10-50 потребители: 679-2779 долара

Оценки и рецензии за LanFlow

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

11. Draw. io (Най-подходящ за екипи, които търсят безплатно решение с отворен код и широка съвместимост)

Искате ли да знаете какво е по-добро от надежден софтуер за създаване на мрежови диаграми? Мощен безплатен софтуер за създаване на мрежови диаграми! Draw. io е с отворен код и работи с практически всичко.

Той е идеален за гъвкави екипи с готови за употреба шаблони, персонализирани форми и лесна интеграция с инструменти като Google Drive и MS Teams. Използвайте го, за да създавате подробни карти на истории и да сътрудничите без усилие върху мрежови диаграми.

Най-добрите функции на Draw.io

Сътрудничество с разпръснати екипи чрез интеграции с GitHub, GitLab и Dropbox.

Изтеглете версията за настолни компютри, за да имате възможност за офлайн диаграми.

Ограничения на Draw.io

Липсват някои разширени функции, които се срещат в съвременните софтуерни инструменти.

Цени на Draw.io

Безплатно

Облак: Персонализирани цени

Център за данни: 6250–13750 долара (от 500 до 4000 потребители)

Draw. io оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (700+ рецензии)

Какво казват реалните потребители за Draw.io?

Draw. io е моят предпочитан инструмент за създаване на диаграми. Той е безплатен и лесен за използване, а вие можете свободно да изтегляте диаграмите си в различни безплатни и отворени формати за използване в друг софтуер. Нищо не е заключено зад собственически формати или грабителски цени. Ако искате повече корпоративни функции, за да си сътрудничите с по-големи екипи, можете да платите, но безплатната версия ви дава много възможности.

Draw. io е моят предпочитан инструмент за създаване на диаграми. Той е безплатен и лесен за използване, а вие можете свободно да изтегляте диаграмите си в различни безплатни и отворени формати за използване в друг софтуер. Нищо не е заключено зад собственически формати или хищнически цени. Ако искате повече корпоративни функции, за да си сътрудничите с по-големи екипи, можете да платите, но безплатната версия ви предлага много възможности.

12. Creately (Най-добър за съвместно картографиране на истории и техники за гъвкава визуализация)

чрез Creately

Искате мрежови диаграми от корпоративно ниво с възможност за сътрудничество в реално време? Изберете Creately.

Идеален за разпределени екипи, той ви позволява лесно да проектирате мрежови схеми заедно с вашите колеги. Наблюдавайте как промените се синхронизират незабавно, докато заедно картографирате вашата инфраструктура.

Най-добрите функции на Creately

Получете неограничен достъп до табла с основни функции за професионалисти и малки екипи.

Планирайте, проектирайте и управлявайте ИТ и облачната инфраструктура в централен хъб.

Документирайте и улеснете HR и административните процеси за по-голяма яснота в организацията.

Ограничения на Creately

Ограничени функции за автоматизация

Цени на Creately

Безплатна пробна версия с ограничени функции

Лично: 8 $/потребител на месец

Екип : 8 $/потребител на месец

Бизнес : 149 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Creately

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Creately?

Безкрайното платно на Creately ни дава достатъчно пространство да организираме идеите си, а шаблоните ни спестяват много време, когато създаваме нови проекти. Интеграцията с другите ни инструменти, като Google Workspace, улеснява поддържането на връзка и достъпността за всички членове на екипа. Ясно е, че Creately е създаден с мисъл за сътрудничество и благодарение на него станахме по-ефективни и продуктивни.

Безкрайното платно на Creately ни дава достатъчно пространство да организираме идеите си, а шаблоните ни спестяват много време, когато създаваме нови проекти. Интеграцията с другите ни инструменти, като Google Workspace, улеснява поддържането на връзка и достъпността за всички членове на екипа. Ясно е, че Creately е създаден с мисъл за сътрудничество и благодарение на него станахме по-ефективни и продуктивни.

13. DIA (Най-доброто леко, отворено решение за диаграми)

чрез DIA

Искате ли лесен за употреба инструмент за създаване на мрежови диаграми с отворен код? DIA опростява мрежовите схеми с помощта на основни фигури и свързващи елементи.

Въпреки че нямат изтънчени шаблони, техният практичен подход ги прави идеални за бързи скици на мрежи.

Най-добрите функции на DIA

Създавайте различни типове диаграми от вградени фигури, включително блок-схеми, логически мрежови диаграми, електрически схеми и UML модели.

Персонализирайте обектите, като променяте свойства като размер, цвят и стилове на линиите.

Групирайте няколко обекта заедно за по-лесно манипулиране и организиране

Печатайте диаграми на няколко страници с автоматични разделители на страници

Работете с няколко диаграми едновременно в отделни прозорци

Ограничения на DIA

Потребителският интерфейс може да не е толкова изпипан, колкото този на търговските продукти.

Цени на DIA

Безплатно

Оценки и рецензии на DIA

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 2/5 (20+ рецензии)

Направете вашите мрежови диаграми 10 пъти по-добри

Току-що ви запознах с най-добрите инструменти за мрежови диаграми.

Един добър инструмент за мрежови диаграми не само ви помага да визуализирате връзките, но и улеснява сътрудничеството, подобрява яснотата и прави управлението на сложни системи безпроблемно.

Виждал съм екипи, които напълно трансформират управлението на мрежата си, като преминават към инструмент, който интегрира стабилно диаграмиране с работа в екип в реално време. Когато екипът ви може да създава, редактира и усъвършенства мрежови диаграми без проблеми, проектите се движат по-бързо и проблемите се решават, преди да се превърнат в проблеми.

Готови ли сте да усетите разликата? Регистрирайте се в ClickUp още днес и създавайте по-умни и по-ефективни мрежови диаграми.