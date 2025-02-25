15-те най-добри софтуерни решения за управление на отсъствията за 2025 г.

Знаете ли, че разходите за непланирани отсъствия се оценяват на над 600 милиарда долара годишно? Средните разходи за отсъствия в САЩ се оценяват на 4080 долара на пълно работно време и 2040 долара на непълно работно време.

Това е висока цена за пропуснати смени, заявки за отпуск в последния момент и объркване в графика!

И между обработката на заявки за отпуск, болнични и лични отпуски, предизвикателството не е само да се проследява кой отсъства, а да се предотвратяват прекъсвания, да се поддържа производителността и да се гарантира, че всички са на една и съща страница.

Подходящият софтуер за управление на отсъствията може да направи всичко това и още повече – да ви върне контрола над времето и ресурсите ви. Въпреки това, с толкова много опции за софтуер за управление на отсъствията, лесно е да се почувствате претоварени.

В тази публикация в блога ще разгледаме 15 от най-добрите софтуерни решения за управление на отсъствията, за да ви помогнем да вземете информирано решение. Независимо дали искате да подобрите управлението на заместванията, да оптимизирате системата си за изплащане на заплати, да поддържате актуален списък на служителите си, просто да намалите документооборота или да спазвате нормативните изисквания, тук имаме подходящо решение, което може да ви помогне да повишите ефективността.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на отсъствията?

За да направите най-добрия избор при избора на софтуер за управление на отсъствията, ето какво трябва да приоритизирате:

Надеждно отчитане: Изберете софтуер с мощни аналитични функции, за да откривате тенденциите в отсъствията и да предприемате мерки, преди проблемите да се влошат.

Незабавно проследяване: Изберете инструменти, които предлагат актуализации в реално време за това кой отсъства и за колко време, за да можете да предвидите пропуските в графика и да избегнете изненадите.

Интелигентна автоматизация: Потърсете инструменти, които автоматично обработват заявки за отпуск, одобрения и известия.

Гъвкавост, която отговаря на вашите нужди: Изберете софтуер, който се адаптира към различни видове отпуски – болнични, ваканционни или майчински – и е в съответствие с вашите политики.

Лесна интеграция: Изберете софтуер, който се синхронизира с вашите системи за заплащане и графици, като намалява ръчното Изберете софтуер, който се синхронизира с вашите системи за заплащане и графици, като намалява ръчното управление на работата и грешките.

💡Съвет от професионалист: Научете как да автоматизирате работния процес при отсъствия с помощта на изкуствен интелект. Вижте как 👇🏼

15-те най-добри софтуерни решения за управление на отсъствията

Кой софтуер за управление на отсъствията е най-подходящ за вашия бизнес? За да ви улесним, ето списък с 15-те най-добри софтуера за управление на отсъствията, които трябва да имате предвид:

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на отпуските)

Управлението на отпуските на служителите изисква универсално приложение за работа, като ClickUp, за да обедини управлението на отсъствията с проследяване на задачите, планиране на проекти и сътрудничество.

Платформата за човешки ресурси на ClickUp ви позволява да създавате персонализирани формуляри за заявление за отпуск , които опростяват заявките за отпуск. Служителите могат лесно да подават заявки за отпуск, като използват удобни за ползване формуляри с конкретни полета като начална и крайна дата, тип заявка и допълнителна информация.

Управлявайте ефективно отсъствията с платформата за човешки ресурси на ClickUp.

Тази платформа превръща управлението на отсъствията от сложна административна задача в рационализирана, ефективна система, която проследява отсъствията успоредно с вашите работни процеси. Тя улеснява разбирането къде и как могат да бъдат направени промени или корекции.

Интуитивният изглед на календара визуално представя наличността на екипа, което позволява на мениджърите бързо да видят кой отсъства от офиса. Освен простата наличност, персонализираните полета на ClickUp позволяват подробно проследяване на различни видове отпуски, като ваканция, болничен отпуск или лично време, както и продължителността на всяка заявка.

ClickUp Automations допълнително повишава ефективността, като уведомява мениджърите за чакащи заявки за отпуск, гарантирайки бърза обработка.

Освен това, таблото за управление предоставя обща информация за баланса на отпуските в екипа и прогноза за предстоящи отсъствия, което помага при планирането на ресурсите.

Можете също да се възползвате от централизираното съхранение на документи в Docs, което осигурява лесен достъп до политиките на компанията за отпуски.

Както обяснява Филип Стори, старши системни администратор в SYZYGY,

Нашите екипи са използвали формуляри и шаблони, за да стандартизират някои работни процеси. Използвахме и вградената автоматизация, за да улесним някои работни процеси, особено когато потребителските полета събират информация, която може да помогне да се определи кой трябва да бъде назначен за дадена задача. Накрая, използвахме и интеграцията с електронна поща и API функциите, за да генерираме автоматично задачи, когато някои платформи предупреждават или показват възможни проблеми с производителността.

Шаблонът за заявка за отпуск на ClickUp също надхвърля рамките на простото подаване на формуляр. Служителите могат да въведат всички необходими данни директно в шаблона – вид отпуск, конкретни дати, причини за отпуска и подкрепящи документи, ако е необходимо (например, бележка от лекар). Това гарантира, че всички заявки са стандартизирани, което намалява необходимостта от допълнителни разяснения.

Изтеглете този шаблон Осигурете прозрачно управление на отсъствията с шаблона за заявка за отпуск на ClickUp.

За разлика от системите, базирани на електронна поща, няма риск заявките да се загубят в пощенските кутии. Мениджърите могат бързо да преглеждат и одобряват или отхвърлят заявките, като коментарите или корекциите се правят директно в задачата.

Имате ли нужда да проследявате моделите в поведението при отпуски? Шаблонът е база данни с възможност за търсене, която предоставя информация, без да се налага използването на електронни таблици или външни инструменти за проследяване.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатите функции и опции за персонализиране на ClickUp могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Calamari (Най-доброто решение за управление на присъствието и отпуските на служителите)

чрез Calamari

Calamari позволява на вашата компания да настрои различни правила за натрупване на отпуск за пълноработни служители и подизпълнители, което може да бъде особено полезно за фирми с разнородна структура на персонала.

Освен това, благодарение на многоезичната си поддръжка , той може да обслужва глобална работна сила, като помага на мултинационалните компании да управляват отсъствията, като същевременно спазват разнообразните трудови закони.

Отличителна характеристика е, че отчетите за натрупаните отпуски могат да бъдат сегментирани по служители, отдели или тип отпуск. Това осигурява подробен поглед върху тенденциите в отсъствията, което подпомага стратегическото вземане на решения при планирането на капацитета.

Най-добрите функции на Calamari

Проследявайте присъствието на служителите чрез разпознаване на лица и GPS локация за точно отчитане на работното време.

Синхронизирайте автоматично данните за отпуските на служителите с системите за изчисляване на заплатите, за да гарантирате правилно изчисляване на възнагражденията.

Изпращайте автоматични напомняния на мениджърите за просрочени заявки за отпуск или одобрения.

Интегрирайте със софтуер за счетоводство за обработка на заплати и проследяване на съответствието

Ограничения на Calamari

Ограничени възможности за персонализиране при сложни видове отпуски

Липсват задълбочени анализи за проследяване на моделите на отсъствия

Цени на Calamari

Time-off: 2,5 $/потребител на месец

Време и присъствие : 3 $/потребител на месец

Core HR: 2,5 $/потребител на месец

Оценки и рецензии на Calamari

G2: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 550 отзива)

👀 Знаете ли, че... Системата за отчитане на работното време на Calamari, базирана на QR код, позволява на служителите да отбелязват присъствието си с бързо сканиране.

3. Workday (Най-доброто цялостно решение за управление на човешките ресурси в предприятията)

чрез Workday

Модулът за управление на отсъствията на Workday е удобен за компании с комплексна комбинация от видове отпуски и глобални операции.

Например, той предлага подробно проследяване на политиките за отпуск по майчинство в различни региони, като се адаптира автоматично към различните местни закони и корпоративни насоки. Тази функция е от решаващо значение за големи предприятия с мултинационални екипи.

Дълбоката интеграция на Workday в управлението на заплатите, социалните придобивки и отпуските гарантира, че отсъствията на служителите се включват безпроблемно в цялостното планиране на работната сила, като се елиминират административните несъответствия, които могат да възникнат при използването на отделни системи.

Най-добрите функции на Workday

Автоматизирайте регистрацията и промените в социалните придобивки въз основа на статуса на служителите.

Настройте автоматични известия за срокове за спазване на трудовото законодателство и промени в данъчното облагане.

Свържете данните за производителността с възнагражденията и кариерното развитие за управление на талантите

Използвайте алгоритми за машинно обучение, за да препоръчате най-подходящите кандидати за свободни позиции въз основа на исторически данни.

Ограничения на работния ден

Сложна крива на обучение за комплексни политики за отпуски

Отнемаща време настройка за големи организации

Цени на Workday

Безплатна пробна версия на Workday Adaptive Planning: Безплатно за 30 дни

Workday Adaptive Planning: Индивидуални цени

Workday Adaptive Planning & Consolidation: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Workday

G2: 4. 1/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1500 отзива)

👀Знаете ли, че... Workday предлага препоръки, базирани на машинно обучение, за кариерно развитие и планиране на приемствеността.

4. Deel (Най-добър глобален инструмент за изчисляване на заплати и спазване на нормативните изисквания)

чрез Deel

Уверени ли сте, че вашата система за управление на отпуските е в съответствие с всички местни трудови закони, приложими за вашия международен екип? Системата за управление на отпуските на Deel е проектирана с оглед на сложността на международните екипи и предлага безпроблемно проследяване на отпуските на служители и подизпълнители в различни часови зони и юрисдикции.

Ако служител в Берлин подаде заявление за отпуск, Deel автоматично прилага правилната германска законодателство за отпуските, като гарантира, че видът отпуск е в съответствие с местните разпоредби.

Например, когато член на отдалечен екип поиска отпуск, Deel гарантира, че всички приложими данъчни и трудови разпоредби са спазени, независимо от местоположението на работника.

Най-добрите функции на Deel

Автоматично генерирайте глобални договори, които отговарят на местните данъчни и трудови закони за служители и подизпълнители.

Автоматизирайте изплащането на заплати в различни валути и гарантирайте правилни данъчни удръжки за международни екипи.

Използвайте автоматизираното създаване на документи за назначаване на нови служители и спазване на законовите изисквания.

Ограничения на Deel

Ограничени функции за отчитане и анализи

Изисква допълнителна настройка за интеграции

Не е подходящ за фирми с основни нужди за управление на отсъствията.

Цени на Deel

Deel HR : Безплатно

Deel Payroll: Започва от 29 долара на месец за служител

Deel Contractor: Започва от 49 $/месец

Deel EOR: Цена от 599 $/месец

Оценки и рецензии на Deel

G2: 4,8/5 (над 5500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1500 рецензии)

💡Съвет от професионалист: Когато наемате служители в чужбина, използвайте шаблоните за договори на Deel, специфични за всяка страна, за да спазите местното трудово законодателство.

📮ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен на информация, съобщенията често се разпространяват в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като по този начин разговорите ви остават в контекста и са лесно достъпни.

5. Rippling (Най-добрата HR платформа за мащабируемост)

чрез Rippling

Помислете за последния път, когато се наложи да проследявате ръчно различни политики за отпуски в различни отдели. Управлението на отпуските в Rippling е силно персонализирано и предлага детайлен контрол над политиките за отпуски.

Можете да зададете различни правила за отпуски за различните роли и отдели на служителите или дори въз основа на стажа. Например, дадена компания може да позволи на висшето ръководство да натрупва повече платен отпуск или да предлага различни графици за почивни дни в сравнение с новопостъпилите служители.

Това, което отличава този HRMS софтуер, е мощната му автоматизация. Системата може автоматично да актуализира ведомостите за заплати въз основа на взетите отпуски, като гарантира точни изчисления на заплатите.

Най-добрите функции на Rippling

Автоматично актуализирайте данните на служителите във всички свързани системи (заплати, социални придобивки, приложения), когато се правят промени в Rippling.

Синхронизирайте данните за отчитане на работното време на служителите с системите за изчисляване на заплатите в реално време, за да елиминирате грешките и закъсненията.

Използвайте анализи, за да предвидите текучеството на персонала и да управлявате проактивно усилията за задържане на служителите.

Ограничения на Rippling

Основни аналитични възможности за тенденции в отсъствията

Ограничени възможности за персонализиране за нестандартни нужди в областта на човешките ресурси

Ценообразуване по метода „Rippling“

Rippling Platform: Персонализирани цени

Rippling HCM: Персонализирани цени

Разнообразни оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 3000 рецензии)

6. Jolt (Най-добрата система за управление на служителите по отношение на лекота на използване)

чрез Jolt

В динамични индустрии като ресторантьорството и хотелиерството, недостигът на персонал поради неочаквани отсъствия може да наруши работата и да се отрази на обслужването на клиентите. Jolt е предназначен за индустрии, в които оперативното съответствие и управлението на отсъствията са от съществено значение, като например ресторантьорството или хотелиерството.

Освен проследяването на отпуските, Jolt интегрира управлението на отсъствията директно с инструменти за отчитане на работното време и спазване на нормативните изисквания. Например, в ресторант служителите могат да подадат заявка за отпуск чрез мобилното приложение на Jolt, а системата автоматично сравнява заявката за отпуск с графика на ресурсите и местните трудови разпоредби.

Най-добрите функции на Jolt

Автоматизирайте одобренията за размяна на смени с известия, изпращани до мениджърите за бързо одобрение или преразпределение.

Създайте персонализирани списъци за проверка за служителите, за да гарантирате последователно изпълнение на задачите по време на работните смени.

Проследявайте ефективността на екипа с автоматизирани отчети, които подчертават ключовите показатели (например процент на изпълнени задачи).

Синхронизирайте данните за завършени задачи с отчитането на работното време, за да гарантирате точност при изчисляването на заплатите.

Ограничения на Jolt

Най-подходящ за сектора на хранителните услуги и индустриите с високи изисквания за съответствие

Основният интерфейс може да не отговаря на нуждите на по-големите организации.

Ограничена възможност за персонализиране на политиката за отпуски

Цени на Jolt

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Jolt

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 250 отзива)

👀Знаете ли? Jolt разполага с вградена библиотека за обучение, която позволява на мениджърите да качват персонализирано съдържание за въвеждане на нови служители.

7. Keka HR (Най-добрият софтуер за управление на човешките ресурси за малки предприятия)

чрез Keka HR

Ако вашата компания има уникални политики за отпуски, като например специален натрупан отпуск по болест за служители, които работят в компанията повече от 5 години, Keka може лесно да се справи с това.

Фокусът на Keka върху потребителското преживяване го прави особено привлекателен: служителите могат лесно да подават заявки за отпуск и да проследяват баланса си чрез интуитивен табло. В същото време мениджърите могат да преглеждат тенденциите и да управляват одобренията само с няколко кликвания.

Най-добрите функции на Keka HR

Автоматизирайте натрупването и баланса на отпуските въз основа на фирмените политики, като елиминирате ръчните задачи и грешките при проследяването.

Предоставете на служителите портали за самообслужване, чрез които да управляват заявки за отпуск, присъствие и данни за заплатите.

Автоматизирайте оценките на представянето, като изпращате напомняния на мениджърите и служителите за навременна обратна връзка.

Интегрирайте с инструменти на трети страни за безпроблемно набиране на персонал и проверка на миналото.

Ограничения на Keka HR

Липсват разширени функции за по-големи предприятия

Ограничена мащабируемост за предприятия с комплексни политики за отпуски

Основни възможности за отчитане

Цени на Keka HR

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Keka HR

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

8. AbsenceSoft (Най-добър софтуер за проследяване на отсъствия и спазване на правилата)

чрез AbsenceSoft

Една единствена грешка в изчислението на натрупания отпуск или неспазване на местните разпоредби може да доведе до скъпи правни проблеми. AbsenceSoft се отличава в автоматизирането на проследяването на отсъствията, като същевременно гарантира спазването на местните трудови закони.

Една от отличителните му характеристики са персонализираните правила за натрупване, които позволяват на фирмите да определят политики за отпуски за различни групи служители, като например работници на непълно работно време спрямо работници на пълно работно време или синдикализирани служители.

Например, дадена компания може да определи различни правила за натрупване на отпускни дни в зависимост от стажа на служителите, като тези с по-дълъг стаж получават повече отпускни дни.

Най-добрите функции на AbsenceSoft

Автоматизирайте процеса на одобрение на заявления за отпуск въз основа на персонализирани правила (например, стаж или отдел).

Синхронизирайте данните за отпуските на служителите с софтуера за планиране, за да избегнете конфликти и да осигурите адекватно покритие.

Проследявайте спазването на трудовото законодателство чрез автоматично изчисляване на правото на ползване и използването на FMLA или ADA.

Ограничения на AbsenceSoft

Сложна настройка за организации с множество групи служители

Основни функции за отчитане в сравнение с по-големите HR системи

Цени на AbsenceSoft

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AbsenceSoft

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Няма налични оценки

9. Workday HCM (Най-добрата система за управление на човешкия капитал за големи предприятия)

чрез Workday HCM

Ако вашата компания се нуждае от цялостно решение, което интегрира управлението на отсъствията в по-голямата HR екосистема, Workday HCM може да е идеалният инструмент за вас.

Едно от основните му предимства е обработката на сложни, многостепенни политики за отпуски, като например тези, изисквани от държавните програми за отпуск по семейни причини, краткосрочна нетрудоспособност или искове за обезщетения на работници.

Интеграцията на системата с инструменти за анализ на работната сила помага на компаниите да идентифицират дългосрочните тенденции в отсъствията, което позволява по-добро планиране на работната сила.

Най-добрите функции на Workday HCM

Автоматизирайте планирането на работната сила, като използвате предсказуеми анализи, за да предвидите нуждите от персонал.

Използвайте AI-базирани анализи, за да създадете персонализирани планове за развитие на служителите въз основа на тяхното представяне.

Автоматично съпоставяйте уменията на служителите с отворените позиции, подобрявайки вътрешната мобилност и намалявайки текучеството.

Проследявайте и управлявайте програми за обучение и развитие, като автоматично свързвате завършеното обучение с оценките за представянето.

Ограничения на Workday HCM

Изисква значително време за настройка за разширени политики за отпуски

Усъвършенстваните аналитични инструменти може да изискват специализирани познания.

Цени на Workday HCM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workday HCM

G2 : 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1500 отзива)

10. Timestatic (Най-добрият инструмент за проследяване на времето и управление на проекти за екипи)

чрез Timestatic

Timestatic е идеален за малки и средни предприятия, които търсят прост, но ефективен начин за управление на отсъствията.

Неговата безпроблемна интеграция с популярни бизнес инструменти като Google Workspace и Slack го прави уникален. Това гарантира, че служителите могат да подават заявки за отпуск, без да напускат работната си среда.

Лесният за навигация интерфейс позволява на мениджърите да одобряват или отхвърлят заявки за отпуск с едно кликване, а системата автоматично изчислява натрупаните суми или удръжки.

Най-добрите функции на Timestatic

Автоматизирайте въвеждането на работното време с проследяване в реално време за точно фактуриране и управление на проекти.

Създавайте специфични за задачите времеви разписания за регистриране на заявки за отпуск и одобрения, които се синхронизират с текущите проекти за по-добро разпределение на ресурсите.

Автоматично откривайте закъснения в проектите и изпращайте известия на проектните мениджъри за намеса.

Предоставяйте показатели за производителността на екипа в реално време и генерирайте отчети за ефективността на времето, отделено за проектите.

Ограничения във времето

Липсват разширени функции за отчитане за по-големи организации.

Ограничени възможности за персонализиране при сложни политики за отпуски

Не е подходящ за фирми със сложни изисквания по отношение на човешките ресурси.

Цени на Timestatic

Timestatic: 1,50 $/потребител на месец

Timestatic Pro: 2,50 $/потребител на месец

Оценки и рецензии на Timestatic

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 550 отзива)

11. Connecteam (Най-добрата платформа за управление на персонала, ориентирана към мобилни устройства)

чрез Connecteam

Идеални за екипи, които работят предимно на терен и използват мобилни устройства, инструментите за управление на отсъствията на Connecteam позволяват на служителите да подават заявки за отпуск чрез мобилно приложение, а мениджърите могат незабавно да одобряват или отхвърлят тези заявки с едно докосване.

Уникална функция е способността на Connecteam да коригира автоматично графиците на екипа, когато даден служител вземе отпуск, като по този начин гарантира, че покритието на смени остава непроменено.

За бизнеса в индустрии като строителството или логистиката, където статистиките за изчерпване могат да бъдат високи и поддържането на оптимални нива на персонал е от критично значение, автоматичните сигнали за покритие на Connecteam гарантират, че операциите не се нарушават от отсъствия.

Най-добрите функции на Connecteam

Използвайте мобилната платформа за управление на отпуските и присъствието на служителите, които не работят на бюро.

Автоматизирайте задачите и крайните срокове, за да гарантирате навременното им изпълнение от служителите.

Генерирайте показатели за производителността в реално време и изпращайте сигнали до мениджърите за членовете на екипа с ниска производителност.

Ограничения на Connecteam

Основни функции за управление на отпуските за по-големи предприятия

Ограничена мащабируемост за организации с разнообразни екипи

Липсват разширени функции за служители, които не работят на терен

Цени на Connecteam

План за малки предприятия: Безплатен за до 10 потребители

HR & Skills Basic: 35 $/месец за първите 30 потребители

HR & Skills Advanced: 59 $/месец за първите 30 потребители

HR & Skills Expert: 119 $/месец за първите 30 потребители

Оценки и рецензии на Connecteam

G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

12. BambooHR (Най-добрият лесен за употреба софтуер за управление на човешките ресурси за разрастващи се екипи)

чрез BambooHR

BambooHR е проста и мощна система за управление на отсъствията, която се отличава със способността си да се интегрира с инструменти за управление на производителността. Това позволява на мениджърите лесно да проследяват влиянието на отсъствията върху производителността на служителите.

Силните възможности за отчитане на BambooHR също помагат на екипите по човешки ресурси да идентифицират модели в отсъствията на служителите, като чести краткосрочни отсъствия, и да предприемат проактивни мерки за подобряване на посещаемостта.

Например, отделът по човешки ресурси може да създаде персонализиран отчет, показващ процента на отсъствията в различните отдели, което помага за идентифициране на тенденциите и съответното коригиране на персонала или програмите за благосъстояние.

Най-добрите функции на BambooHR

Автоматично изчислявайте и актуализирайте социалните придобивки на служителите въз основа на събития в живота им (например брак, раждане на дете).

Предоставяйте подробни, персонализирани отчети за данните на служителите, за да подпомогнете вземането на решения от HR отдела.

Автоматизирайте оценките на представянето с определени срокове и събиране на обратна връзка

Изпращайте автоматични напомняния на мениджърите за предстоящи оценки и цели на служителите.

Ограничения на BambooHR

Ограничена възможност за персонализиране на политиката за отпуски

Основни анализи за анализ на тенденциите при отсъствията

По-високи цени за малки предприятия с прости нужди в областта на човешките ресурси

Цени на BambooHR

Основно: Персонализирани цени

Предимство: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4,4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6 (над 2500 отзива)

13. actiPLANS (Най-добрата система за управление на отсъствията и отпуските)

чрез actiPLANS

actiPLANS предлага облачно решение, което е особено подходящо за управление на политиките за отсъствия в компании с комплексни структури на отпуски.

Отличителна характеристика е възможността за автоматизиране на натрупаните отпуски за различни групи служители, което позволява персонализирани политики, като например предоставяне на повече отпуск на служители с по-дълъг стаж.

Освен това actiPLANS предоставя на мениджърите по човешки ресурси подробни анализи в реално време, помагайки им да откриват тенденции в отсъствията, като сезонни пикове или модели на хронично отсъствие, които могат да повлияят на бизнес решенията.

Най-добрите функции на actiPLAN

Гарантирайте спазването на местните и международните трудови закони, които поддържат баланса между работата и личния живот.

Автоматично проследявайте заявките за отсъствие на служителите и гарантирайте спазването на фирмените политики.

Изпращайте известия в реално време на мениджърите за чакащи одобрения на отпуски, за да намалите забавянията.

Автоматично изчислявайте натрупаните отпуски и салда въз основа на специфичните за компанията правила.

Ограничения на actiPLANS

Основни инструменти за отчитане в сравнение с по-усъвършенствани платформи

Ограничени възможности за интеграция с други HR системи

Интерфейсът може да е прекалено опростен за големи предприятия.

Цени на actiPLANS

За 1-3 потребители: Безплатно

За 1-40 потребители: 1,9 $/потребител на месец

За 41-200 потребители : 1,5 $/потребител на месец

За над 200 потребители: Фиксирана цена за неограничен брой потребители (фактурира се месечно)

Оценки и рецензии за actiPLANS

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

14. Buddy Punch (Най-добрият инструмент за отчитане на работното време и планиране за отдалечени екипи)

чрез BuddyPunch

Представете си, че се опитвате да съгласувате хартиени времеви карти или разчитате на ръчни таблици, за да проследявате часовете на вашите почасово заплатени служители. Buddy Punch опростява проследяването на времето и управлението на отсъствията, като се фокусира върху почасово заплатените служители.

Тази система за дистанционно отчитане на присъствието позволява на служителите да се регистрират при пристигане и напускане от всяко устройство, като същевременно управляват заявките за отпуск с интуитивен процес на одобрение.

Една специфична функция, която се откроява, е възможността за интегриране на данните за отсъствията с ведомостите за заплатите в реално време, което гарантира, че отпуските и другите отсъствия се приспадат точно от заплатите.

Buddy Punch предлага и подробни отчети за отсъствията, което позволява на мениджърите да следят тенденциите за отсъствия от офиса и да оптимизират решенията за персонала въз основа на данни в реално време.

Най-добрите функции на Buddy Punch

Автоматизирайте въвеждането на работното време и интегрирайте с системи за изчисляване на заплатите за точно обработване.

Изпращайте предупреждения на служителите, които наближават извънредния труд, за да гарантирате спазването на трудовото законодателство.

Интегрирайте го с софтуер за планиране, за да се уверите, че служителите отчитат работното си време според графиците си.

Генерирайте автоматизирани отчети за заплатите, за да опростите задачите, свързани с данъците и спазването на нормативните изисквания.

Ограничения на Buddy Punch

Ограничени възможности за персонализиране за политики за отпуск, които не са на часова база

Основни функции за отчитане за анализ на отсъствията

Ограничена мащабируемост за по-големи предприятия

Цени на Buddy Punch

Стартово ниво: 5,49 $/потребител на месец

Pro: 6,99 $/потребител на месец

Enterprise: 11,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Buddy Punch

G2: 4,8/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)

15. When I Work (Най-добрият инструмент за споделяне и проследяване на работния график)

чрез When I Work

Създаден с мисълта както за мениджърите, така и за служителите, When I Work предлага интуитивен интерфейс, който опростява задачи като създаване на графици, проследяване на присъствието и управление на промени в смени.

За мениджърите това елиминира често срещаната комуникация, свързана с размяната на смени и заявки за отпуск. Вместо това, приложението управлява тези задачи, като гарантира, че членовете на екипа са информирани и ангажирани.

Служителите се възползват от възможността да управляват своята наличност, да подават заявки за отпуск и да разменят смени – всичко това от своите мобилни устройства.

Най-добрите функции на When I Work

Създайте целия си работен график с едно кликване с автоматично планиране, спестявайки ценно време.

Уведомявайте незабавно персонала за всякакви промени и активирайте чатове 1:1 или групови чатове.

Импортирайте времеви разписания за бърза и точна обработка на заплатите

Ограничения на When I Work

Инструментите за отчитане може да не отговарят на нуждите на бизнеса, който изисква усъвършенствани анализи или силно персонализирани отчети.

Цени на When I Work

Essentials : 2,50 $/потребител на месец

Pro : 5 USD/потребител на месец

Премиум: 8 $/потребител на месец

Рейтинги и отзиви за When I Work

G2: 4,3/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,5 (над 1000 рецензии)

