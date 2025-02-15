11 най-добри автоматизирани инструмента за водене на бележки през 2025 г.

Бележките ви помагат да бъдете организирани, но ръчното водене на бележки е бавно и изморително. С 52% от служителите, които се чувстват изтощени, пропуснатите детайли са неизбежни.

Решението? Инструменти за водене на бележки, базирани на изкуствен интелект.

Те се занимават с досадните задачи, за да можете да се съсредоточите върху важните неща. Инструменти като ClickUp предлагат мощни функции за водене на бележки, комбинирайки управление на задачите и сътрудничество в реално време за безпроблемен работен процес.

Ето най-добрите инструменти, с които да започнете. 🚀

⏰ 60-секундно резюме Искате да видите накратко най-добрите инструменти за автоматизирано водене на бележки? Ето ги: ClickUp : Най-доброто решение за водене на бележки, обобщаване и сътрудничество с помощта на изкуствен интелект. : Най-доброто решение за водене на бележки, обобщаване и сътрудничество с помощта на изкуствен интелект.

Krisp : Най-добър за елиминиране на шума по време на срещи

Granola : Най-доброто решение за контекстно-ориентирани бележки от срещи на Mac

Fireflies. ai : Най-доброто решение за гласови разговори с транскрипция и AI обобщения

Otter. ai : Най-доброто решение за транскрипция в реално време и обобщения на срещи

tl;dv : Най-добър за многоезична поддръжка и подробен анализ на срещите

Notion AI : Най-доброто решение за продуктивност и обобщаване в рамките на единно работно пространство

Mem AI : Най-доброто решение за лесна организация с динамични връзки

Evernote : Най-добър за управление на задачи заедно с бележки

Avoma : Най-доброто решение за продажбено ориентирана информация за срещи

Reflect: Най-доброто решение за създаване на свързано „второ мозък“

Какво е автоматизирано създаване на бележки?

Автоматизираните бележки от срещи използват изкуствен интелект и обработка на естествен език (NLP), за да създават подробни, структурирани протоколи по време на разговори или виртуални срещи.

Няма да се налага да се притеснявате да записвате всяка дума; тези инструменти вършат работата, позволявайки ви да се съсредоточите върху дискусията. Независимо дали става дума за дискусия в екип или динамична среща по продажбите, автоматизираните инструменти улавят точно всеки ключов момент.

Какви са предимствата на автоматизираното създаване на бележки?

Все още не сте решили? Ето какво предлага автоматизираното създаване на бележки:

Концентрирайте се изцяло върху срещата и участвайте активно в дискусиите.

Кажете сбогом на ръчното водене на бележки и досадната работа по транскрибиране след срещи.

Насладете се на точни и надеждни записи на всеки разговор – без моменти от типа „Мисля, че казаха това“.

Получете добре структурирани, тематични конспекти, които са готови за споделяне с вашия екип.

🌟 Интересен факт: Решенията, взети с участието на по-широка група служители, са по-обстоятелствени и информирани. А когато разнообразни екипи вземат решения, те постигат с 60% по-добри резултати. Автоматизираните бележки от срещи са от съществено значение, за да се гарантира, че всеки може да участва активно в дискусиите, вместо да се занимава с записване на бележки.

Намирането на подходящия AI инструмент за водене на бележки е свързано с решаването на реални проблеми, а не с създаването на нови. Той трябва да ви спестява време, да опростява работния процес и да ви помага да се концентрирате върху важните неща. Ето какво трябва да имате предвид:

Точност : Инструментът трябва да записва надеждно всяка дума, включително технически термини и жаргон.

Обобщение : Автоматично генерирайте ясни и кратки обобщения на ключовите точки и решения.

Транскрипция в реално време : Достъп до бележките по време на срещата за бързи редакции или прегледи

Интеграция с други инструменти : Синхронизирайте безпроблемно с календара си, приложенията за управление на проекти и платформите за комуникация.

Функции за сътрудничество : Позволете на екипа си лесно да редактира, коментира и споделя бележки.

Сигурност на данните : Защитете чувствителната информация с първокласни мерки за сигурност.

Проследяване на задачи : Маркирайте задачите, които трябва да бъдат изпълнени, за да не пропуснете нищо.

Персонализирани функции : Адаптирайте инструмента към вашите нужди с опции като маркиране или подчертаване.

Аудио и видео поддръжка : Преписвайте от записи или видео срещи без проблеми.

Потребителски интерфейс: Изберете инструмент, който е интуитивен и лесен за използване, дори и в натоварен ден.

Ако сте уморени да губите време с ръчното водене на бележки, тези AI обобщители на бележки ще променят играта. От транскрипция в реално време до безпроблемна интеграция на задачите, те ви помагат да останете организирани и да се фокусирате върху най-важното, без да пропускате нито един детайл.

Ето обобщение на 10-те най-добри инструмента за автоматизирано водене на бележки:

1. ClickUp (най-добрият инструмент за водене на бележки, обобщаване и сътрудничество, базиран на изкуствен интелект)

Не е тайна, че нашите проекти, знания и комуникация често се намират в разпръснати инструменти. Средният служител прекарва до 9% от годината си в превключване между приложения.

Ето защо работата не върви добре и ние я поправяме с ClickUp — в този случай, използвайки инструментите му за водене на бележки.

ClickUp AI Note-Taker: Записвайте всяка подробност без усилие

ClickUp AI Note-Taker се присъединява към вашите виртуални срещи, записва разговорите и автоматично генерира подробни, структурирани бележки от срещите. Той подчертава ключовите моменти, проследява решенията и идентифицира действията, които трябва да бъдат предприети, като ви спестява ръчното водене на бележки и поддържа екипа ви в синхрон.

Основни характеристики на ClickUp AI Note-Taker: Автоматично транскрибиране и обобщаване на срещи

Откриване и проследяване на задачи в реално време

Безпроблемна интеграция с ClickUp Tasks и Docs за последващи действия

💡 Съвет от професионалист: AI Note-Taker синхронизира бележките с ClickUp Docs and Tasks, така че можете незабавно да превърнете важните моменти от срещите в задачи, които да изпълните.

ClickUp Brain: Вашият втори мозък за организирана работа

ClickUp Brain е вашето второ мозък, което ви помага да организирате бележки от срещи, идеи и задачи в смислени прозрения. То ви позволява също да обобщавате дълги дискусии, да форматирате документи и да проследявате последващите действия – и всичко това без да мръднете пръст.

Опитайте ClickUp Brain безплатно! AI обобщител на срещи

Този AI асистент опростява воденето на бележки, като обобщава дълги дискусии, форматира документи и идентифицира последващи действия или задачи за изпълнение.

📌 Пример: Ако вашата среща генерира 200 коментара (всички сме били в такава ситуация), ClickUp Brain кондензира шума.

ClickUp Docs и Notepad: организирайте и водете бележки с лекота

ClickUp използва инструменти като ClickUp Docs, за да помогне на потребителите да създават подробни бележки от срещи, да обменят идеи и да форматират документи с богати текстови опции като точки, заглавия и вградени мултимедийни елементи.

Сътрудничество на живо с вашия екип с помощта на ClickUp Docs

А най-хубавото? Двупосочна връзка между ClickUp Docs и ClickUp Tasks. Това означава, че вашите задачи и документи са свързани за максимален контекст.

Ако ви е трудно да записвате идеи, задачи или напомняния през деня, използвайте ClickUp Notepad.

Достъп до ClickUp Notepad на телефона или лаптопа си и ефективно водене на бележки

Ето как става магията: можете незабавно да превърнете бележките си в задачи с крайни срокове и отговорни лица. Например, ако си запишете „Свържи се с Алекс относно предложението за продажба“, можете да го превърнете в задача директно от бележника.

Изтеглете този шаблон Организирайте бележките си на едно място с шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Този шаблон е идеален и ако държите на създаването на структурирани бележки и проследяването на ключови моменти.

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp, за да създадем нашата програма. Чувствам се по-добре, защото всички мои събития и презентации са тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp, за да създадем нашата програма. Чувствам се по-добре, защото всички мои заявки за събития и презентации са тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

💡 Съвет от професионалист: ClickUp предлага множество готови шаблони, които улесняват започването на воденето на бележки. Шаблонът за бележки от срещи на ClickUp ще ви даде правилната насока, ако искате да започнете.

Най-добрите функции на ClickUp

Над 15 персонализирани изгледа за управление на проекти: Независимо дали предпочитате списъци, табла или календари, ClickUp предлага персонализирани изгледи, които да отговарят на вашия работен процес.

Набор от инструменти за работа и сътрудничество: Включва инструменти като цифрови бели дъски, ClickUp Docs, вграден чат и Mind Maps, за да съхранявате всичко на едно място.

ClickUp AI асистент за писане: Получете персонализирани подсказки и над 100 инструмента, за да опростите създаването на съдържание и мозъчната атака.

Система за организиране и маркиране на бележки: Поддържайте бележките си структурирани с вложени страници и етикети за лесна навигация.

Документация и записване на бележки: От бележки от срещи до бази от знания, управлявайте цялата си документация на една платформа.

Опции за форматиране и стилизиране: Персонализирайте бележките си с разнообразни стилове на шрифтове, подчертавания, банери и др.

Опции за вграждане: Добавете маркери, таблици и мултимедийни елементи, за да създадете гъвкави документи.

Споделяйте бележките си безопасно с всеки: Контролирайте настройките за поверителност и споделяйте документи чрез публични или частни връзки без усилие.

Библиотека с персонализирани шаблони за всеки екип: Достъп до над 1000 шаблона, за да стартирате проекти и да поддържате последователност.

Ограничения на ClickUp

Богатството от функции може да отнеме време на новите потребители, за да се научат да ги използват.

Все още не всички изгледи и функции са напълно достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член.

Оценки и отзиви на клиенти за ClickUp

G2 : 4,7 от 5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

✨ Отзив на потребител: Потребителите обичат да използват ClickUp, за да управляват задачите си и да поддържат организация, като същевременно се наслаждават на изключителна поддръжка на клиенти и ежедневна надеждност.

Обичам факта, че мога да търся стари задачи и бележки, за да получа повече подробности, които никога не бих си спомнил от главата си, и това ми позволява да съхранявам всичко на едно място, без да се налага да следя документи навсякъде или да се притеснявам, че няма да мога да прочета написаното от мен.

Обичам факта, че мога да търся стари задачи и бележки, за да получа повече подробности, които никога не бих си спомнил от главата си, и това ми позволява да съхранявам всичко на едно място, без да се налага да следя документи навсякъде или да се притеснявам, че няма да мога да прочета написаното от мен.

2. Krisp (най-добрият AI-базиран асистент за срещи за елиминиране на шума)

чрез Krisp

Колко често фоновият шум и прекаленото количество информация ви пречат по време на онлайн срещи? Krisp е асистент, базиран на изкуствен интелект, създаден да улесни вашите виртуални взаимодействия.

Той се отличава с отличните си функции за шумопотискане, транскрипция и автоматизирани бележки от срещи, което го прави ценен инструмент за индивидуални потребители и екипи.

Освен това Krisp се интегрира безпроблемно с повечето платформи за срещи, като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, като осигурява съвместимост без да са необходими допълнителни плъгини.

🧠 Знаете ли, че: В САЩ се провеждат над 11 милиона срещи дневно, до 55 милиона седмично и над 1 милиард годишно!

Най-добрите функции на Krisp

Премахва фоновия шум, гласовете и ехото за по-ясни срещи и разговори.

Генерира точни транскрипции за по-добра достъпност и документация.

Обобщава дискусиите в практически съвети и ключови изводи.

Настройва разпознаването на речта за акценти, за да гарантира по-добра точност на транскрипцията.

Работи с платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, без да се налага използването на плъгини.

Ограничения на Krisp

Безплатният план ограничава дневните AI обобщения и времето за отстраняване на шума.

Някои потребители съобщават за периодични проблеми с интеграциите, специфични за приложенията.

Цени на Krisp

Безплатно

Pro : 8 долара на месец/потребител

Бизнес: 15 долара на месец/потребител

Оценки и отзиви на клиенти на Krisp

G2 : 4,7/5 (над 550 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

✨ Потребителско мнение: Един потребител на G2 хареса Krisp заради способността му да създава подробни протоколи от срещи, като автоматично генерира точни транскрипти за преглед и разпространение.

Като проектен мениджър, винаги ми е било трудно да пиша подробни протоколи от срещи... Но KRISP промени всичко! (буквално) Сега се връщам към практиката да пиша протоколи от срещи по моите проекти.

Като проектен мениджър, винаги съм имал затруднения с писането на подробни протоколи от срещи... Но KRISP промени всичко! (буквално) Сега се връщам към практиката да водя протоколи от срещите по моите проекти.

3. Granola (най-добрият бележник с изкуствен интелект за персонализирани и контекстно-ориентирани бележки от срещи)

чрез Granola

Имате поредица от срещи и се нуждаете от изпипани, практични бележки от тях? Granola може да ви помогне.

Създаден, за да опрости процеса на водене на бележки, Granola работи безпроблемно с платформи като Zoom, Google Meet, Teams и Slack, като записва аудио от срещите директно от вашия Mac без натрапчиви ботове.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте AI чата на Granola, за да извлечете бързо ключовите моменти от бележките си, като например „Какво беше обсъдено относно приоритетите за следващото тримесечие?“

Най-добрите функции на Granola

Комбинира изкуствен интелект и потребителски вход за изпипани и точни обобщения на срещите.

Създайте персонализирани формати за бележки за повтарящи се срещи или работни процеси на екипа чрез адаптируеми шаблони.

Записва аудио от срещи директно от вашия Mac без ботове чрез транскрипция в реално време.

Позволява на потребителите да извличат конкретна информация от бележките след срещата чрез специален AI Q&A асистент.

Споделяйте лесно бележки и шаблони в цялата организация.

Ограничения на Granola

Потребителите на Windows трябва да се запишат в списъка на чакащите, тъй като платформата понастоящем е достъпна само за Mac.

Разходите могат да се увеличат за по-големи екипи.

Granola ценообразуване

Безплатно

Индивидуален : 18 долара на месец/потребител

Бизнес: 14 долара на месец/потребител

4. Fireflies. ai (Най-доброто за гласови разговори с транскрипция и AI обобщения)

Fireflies. ai е инструмент, базиран на изкуствен интелект, който опростява управлението на гласовите разговори по време на виртуални срещи.

По принцип той автоматично транскрибира, обобщава и анализира разговорите на платформи като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. С функции като интелигентност на разговорите и интеграции с инструменти като Slack, Asana и Salesforce, Fireflies оптимизира вземането на бележки и работните процеси след срещите.

Fireflies. ai предлага и своя AI асистент „AskFred“, който улеснява търсенето на ключови моменти от срещи или генерирането на последващи действия.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте Fireflies. ai, за да филтрирате транскрипциите от срещите и да откривате задачи за действие или въпроси за секунди – идеално за да сте в крак с задачите, без да преглеждате цялото записи.

Fireflies. ai най-добри функции

Преобразува разговорите в практични обобщения с висока точност.

Проследява времето за изказване на говорителите, настроенията и ключовите теми, за да подобри сътрудничеството в екипа, и предлага анализи, базирани на изкуствен интелект.

Работи с инструменти като Salesforce, Slack и Zapier за оптимизирани работни процеси.

Позволява бързо търсене и проследяване на протоколи от срещи с помощта на AI асистента AskFred.

Поддържа срещи в Zoom, Teams, Google Meet и други

Ограничения на Fireflies. ai

Ограничено до 800 минути съхранение и по-малко AI обобщения

Производителността може да спадне при лоша мрежова връзка.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro : 10 долара на месец/потребител

Бизнес: 19 долара на месец/потребител

Fireflies. ai клиентски оценки и отзиви

G2 : 4,8/5 (над 580 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

✨ Потребителско мнение: Един рецензент намери Fireflies. ai за полезен спътник по време на срещи, предлагащ на мениджърите прецизна точност на транскрипцията, обобщения, базирани на изкуствен интелект, и полезни идеи.

Fireflies. ai е като супер интелигентен, неуморим асистент, който винаги е в крак с нещата. Той превърна моите срещи от необходимо зло в мощно средство за продуктивност.

Fireflies. ai е като супер интелигентен, неуморим асистент, който винаги е в крак с нещата. Той превърна моите срещи от необходимо зло в мощно средство за продуктивност.

5. Otter. ai (Най-добрият AI-базиран асистент за срещи за транскрипция и обобщения в реално време)

С функции като автоматизирано транскрибиране, идентифициране на действия и обобщения, базирани на изкуствен интелект, Otter дава възможност на екипите и отделните лица да се съсредоточат върху дискусиите, а не върху документацията.

Той е подходящ за бизнеса, преподавателите и създателите на съдържание, защото може да се интегрира с платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

🍪 Бонус: Otter AI Chat позволява на потребителите да генерират последващи имейли, да извличат ключови решения или да обобщават срещи за секунди. Функцията за транскрипция в реално време гарантира, че нищо не се пропуска по време на разговора, а свързаната аудио-текст функционалност прави прегледа и редактирането по-лесни от всякога.

Най-добрите функции на Otter. ai

Записвайте автоматично срещите и транскрибирайте ги с обобщения на ключовите точки и задачите за изпълнение.

Предлага незабавни отговори, последващи действия и полезни информации от стенограмите на срещите.

Работи с инструменти като Slack, Salesforce и Google Meet за повишена продуктивност.

Транскрипцията е достъпна на английски, френски и испански език.

Автоматично маркирайте говорителите за по-добра организация на транскриптите.

💡 Професионален съвет: Уморени сте да си водите бележки от видео? Научете се да го правите като професионалист.

Ограничения на Otter. ai

Транскриптите често изискват ръчно почистване, за да бъдат четливи.

Ограничава транскрипцията на протоколи и продължителността на разговорите

Цени на Otter. ai

Основен : Безплатен

Pro : 8,33 долара на месец/потребител

Бизнес: 20 долара на месец/потребител

Otter. ai оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,4/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,4/5 (85+ отзива)

6. tl;dv (Ефективен AI-базиран асистент за срещи с многоезична поддръжка)

Случавало ли ви се е да приключите среща и да осъзнаете, че не можете да си спомните половината от обсъденото? Всички сме преживявали това.

За заетите професионалисти, особено тези в продажбите или на ръководни позиции, хаотичните последващи действия след срещи и изгубените идеи могат да доведат до пропуснати възможности и неефективност.

tl;dv, асистентът за срещи, задвижван от изкуствен интелект, автоматично транскрибира срещите, генерира кратки резюмета и се интегрира безпроблемно с инструменти като Salesforce, Jira и Slack.

С функции като персонализирани шаблони и AI-базирани анализи, tl;dv гарантира, че вашите срещи няма да пропуснат нито един детайл.

💡 Съвет от професионалист: Независимо от ролята ви, проучете различни методи за водене на бележки, пригодени за различни случаи на употреба, и повишете производителността си – вижте пълното ръководство за популярните методи за водене на бележки тук!

tl;dv най-добри функции

Автоматично записва и транскрибира срещи с обобщения, генерирани от изкуствен интелект, на над 30 езика.

Персонализирайте вземането на бележки с предварително създадени или персонализирани шаблони, пригодени за различни видове срещи.

Проследява показателите на говорещите, думите за запълване и динамиката на разговора, за да подобри ефективността на екипа.

Работи с над 6000 инструмента, което позволява безпроблемна автоматизация на работния процес в CRM, управлението на проекти и платформите за сътрудничество.

Организирайте бележките и записите от срещите си в папки за лесен достъп и извличане с помощта на удобен за ползване интерфейс.

tl;dv ограничения

Бизнес планът може да изглежда скъп в сравнение с подобни инструменти, въпреки своите мощни функции.

За повечето функции е необходима активна интернет връзка.

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Pro : 18 долара на месец/потребител

Бизнес : 59 долара на месец/потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

tl;dv клиентски оценки и отзиви

G2 : 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Notion AI (Най-добрият AI-базиран асистент за продуктивност при писане и обобщаване)

Представете си следното: сте затрупани от море от бележки от срещи, полуготови чернови и разпръснати задачи на различни платформи. Ето тук Notion AI се включва, за да преобрази вашите работни процеси.

Интегриран директно в работното ви пространство Notion, Notion AI е вашият личен асистент за автоматизиране на рутинни задачи като обобщаване на бележки от срещи с AI, генериране на съдържание и анализиране на PDF файлове.

Той дори преодолява различията между разпръснатите знания и практическите идеи, като ви помага да управлявате лесно работата си.

Най-добрите функции на Notion AI

Създавайте чернови на блог публикации, длъжностни характеристики и имейли въз основа на AI подсказки.

Бързо обобщава цели страници или избрани части в ключови точки или действия

Извлича информация от интегрирани инструменти като Slack и Google Drive.

Превежда съдържание на няколко езика за глобални екипи

Работи в работната среда на Notion за унифицирана продуктивност.

Ограничения на Notion AI

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да овладеят функциите и интеграциите му.

Изисква допълнителен абонамент в допълнение към основния план на Notion.

Резюметата, генерирани от изкуствен интелект, понякога могат да липсват дълбочина или конкретност.

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс: 8 долара на месец/потребител

Бизнес: 15 долара на месец/потребител

Оценки и отзиви на клиенти за Notion AI

G2 : 4,7/5 (5930+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2430 отзива)

✨ Отзив на потребител: Потребител на Notion AI оцени начина, по който инструментът опростява пренаписването и обобщава съдържанието, като същевременно предоставя надеждни отговори на въпроси от лични бележки.

Използвам го, за да преписвам и обобщавам статиите или всъщност всеки материал, който чета с лекота. Също така, когато имам нужда от отговори, предпочитам Notion AI Q&A, защото той ми дава отговори от моите бележки и мога да разчитам на него.

Използвам го, за да преписвам и обобщавам статиите или всъщност всеки материал, който чета с лекота. Също така, когато имам нужда от отговори, предпочитам Notion AI Q&A, защото той ми дава отговори от моите бележки и мога да разчитам на него.

8. Mem AI (Най-доброто приложение за водене на бележки, базирано на изкуствен интелект, за лесна организация)

чрез Mem AI

Създаден за заети професионалисти, студенти и творци, Mem използва изкуствен интелект, за да направи воденето и извличането на бележки интуитивно.

Вместо строги структури на папки, Mem предлага функции, базирани на изкуствен интелект, като Smart Search и Related Notes, които гарантират, че всяка информация е на ваше разположение, когато е необходима.

Но това, което отличава Mem, е способността му да действа като ваш „втори мозък“. Чрез динамично свързване на бележки, предоставяне на предложения, съобразени с контекста, и предлагане на усъвършенствани инструменти за организация, Mem ви гарантира, че ще прекарвате по-малко време в търсене и повече време в създаване.

Например, Mem Chat, базиран на GPT-4, може да извлича информация от вашата база данни, да обобщава бележки от срещи или дори да помага при изготвянето на съдържание.

Най-добрите функции на Mem AI

Бързо намирайте всяка бележка с помощта на заявки на естествен език и филтри, задвижвани от изкуствен интелект.

Автоматично свързва бележки с подобно съдържание, създавайки динамична база от знания.

Опростява организирането на бележките, без да разчита на сложни структури от папки, благодарение на „Колекции“, задвижвани от изкуствен интелект.

Поддържа бележките ви актуализирани в уеб и iOS приложения за безпроблемен достъп с синхронизиране в реално време.

Качвайте неограничен брой файлове без ограничения за размера и до 100 GB пространство за съхранение.

Ограничения на Mem AI

Овладяването на напредналите функции може да отнеме време.

Много от функциите, задвижвани от изкуствен интелект, изискват стабилна интернет връзка.

Цени на Mem AI

Индивидуален : 14,99 $ на месец/потребител

Екипи: Персонализирани цени

Оценки и отзиви на клиенти за Mem AI

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Evernote (най-добрият инструмент с изкуствен интелект за управление на задачи и бележки)

чрез Evernote

Evernote позволява на потребителите да правят бележки на различни устройства, да сканират документи и да търсят текст в изображения или PDF файлове.

С помощта на AI-базирани функции като AI Search и AI Edit, Evernote се превръща от обикновено приложение за водене на бележки в мощен асистент за продуктивност.

Новите AI инструменти на Evernote опростяват работните процеси, като обобщават бележките, подреждат съдържанието и генерират нови идеи.

💡 Професионален съвет: Използвайте Evernote Web Clipper, за да запазвате статии и откъси директно в бележниците си, за да улесните проучванията и мозъчната атака.

Най-добрите функции на Evernote

Бързо намирайте скрита информация, използвайки заявки на естествен език и търсене, задвижвано от изкуствен интелект.

Дигитализирайте ръчно написани бележки, разписки и други документи с вградения скенер.

Продължавайте да работите върху бележките си, дори и без интернет връзка.

Добавяйте напомняния, възлагайте задачи и задавайте крайни срокове директно в бележките си.

Достъп до бележките безпроблемно на неограничен брой устройства с платени планове.

Ограничения на Evernote

Ключови функции като офлайн достъп и разширено търсене са ограничени до планове от по-висок клас.

Премиум плановете са по-скъпи в сравнение с конкурентите.

Цени на Evernote

Безплатно

Лично : 14,99 $ на месец/потребител

Професионална : 17,99 $ на месец/потребител

Екипи: 24,99 $ на месец/потребител

Оценки и отзиви на клиенти за Evernote

G2 : 4. 4/5 (2010+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (8260+ отзива)

✨ Потребителско мнение: Един потребител на G2 предпочита да използва Evernote, защото той използва бележници и етикети за извличане на релевантна информация.

С Evernote е лесно да държите всички в течение и да ги информирате за управлението на проекти, срещи и ежедневни дейности.

С Evernote е лесно да държите всички в течение и да ги информирате за управлението на проекти, срещи и ежедневни дейности.

10. Avoma (Най-доброто за продажбено ориентирана информация за срещи)

чрез Avoma

Avoma подобрява вашите продажби и комуникация с функции, които надхвърлят основните – автоматизиране на последващи действия, оценяване на разговори и анализ на рисковете при сключване на сделки.

Другите му функции включват транскрипция в реално време, бележки, генерирани от изкуствен интелект, и информация за приходите, които помагат на екипите по продажбите, професионалистите, работещи с клиенти, и мениджърите да подобрят производителността си и вземането на решения.

💡 Съвет от професионалист: Интелигентните инструменти за планиране на Avoma елиминират размяната на имейли, като автоматизират резервациите за срещи с разширени опции за маршрутизиране.

Най-добрите функции на Avoma

Автоматично транскрибира, записва и обобщава срещите с полезни информации.

Синхронизирайте бележки, задачи и резюмета от срещи директно в Salesforce, HubSpot и други CRM системи.

Предоставя предупреждения за рискове при сделки, анализ на печалби и загуби и инструменти за прогнозиране за екипите по продажбите с информация за приходите.

Споделени шаблони за дневен ред, съвместно редактиране на бележки и информация за лекторите в реално време с инструменти за сътрудничество.

Проследявайте конкретни термини по време на срещи, за да идентифицирате тенденции и да адаптирате последващите действия чрез проследяване на ключови думи.

Ограничения на Avoma

Богатият набор от функции може да бъде прекалено голям за нови потребители.

Разширените функции, като например анализ на приходите, изискват скъпи планове.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant : 19 долара на месец/потребител

Conversation Intelligence : 59 долара на месец/потребител

Revenue Intelligence: 79 долара на месец/потребител

Оценки и отзиви на клиенти за Avoma

G2 : 4,6/5 (над 1320 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

✨ Потребителско мнение: Един рецензент намери Avoma за полезен заради неговите задълбочени отзиви за разговорите и функцията за оценяване, които допринесоха за подобряване на качеството на разговорите и удовлетвореността на клиентите.

За мен най-полезната част от avoma е обратната връзка след разговорите ми. Например колко съм говорил аз и колко е говорил клиентът по време на разговорите. Имам склонност да говоря прекалено много по време на някои разговори, така че това ми позволява да ги прегледам и да видя колко често го правя.

За мен най-полезната част от avoma е обратната връзка след разговорите ми. Например колко съм говорил аз и колко е говорил клиентът по време на разговорите. Имам склонност да говоря прекалено много по време на някои разговори, така че това ми позволява да ги прегледам и да видя колко често го правя.

Прочетете също: Как да споделяте и сътрудничите по бележки

11. Reflect (Най-доброто за създаване на свързан „втори мозък“)

чрез Reflect

Reflect отразява истински човешкия мозък.

Той прилага воденето на бележки към мрежова система, имитирайки способността на мозъка да свързва идеи.

Независимо дали сте професионалист, управляващ проекти, студент, организиращ изследвания, или човек, който обича да води дневник, Reflect предлага интуитивна платформа за лесно записване, свързване и извличане на информация.

Отразете най-добрите функции

Създавайте взаимосвързани бележки, които функционират като динамичен „втори мозък“ с обратни връзки и етикети.

Комбинирайте размисли и списъци със задачи, за да подобрите концентрацията си и проследяването на задачите.

Подобрете писането, транскрибирайте аудио и обобщавайте съдържание с GPT-4 и Whisper.

Визуализирайте как вашите идеи и бележки се свързват, за да получите по-задълбочени прозрения с помощта на специален графичен изглед.

Поддържайте бележките актуални и достъпни на всички устройства в реално време.

Защитете идеите си с надеждни функции за сигурност.

Отразете ограниченията

Няма родно приложение за Android, което ограничава мобилната използваемост за потребители, които не използват iOS.

Възможно е да ви е необходимо време, за да разберете и използвате пълноценно обратните връзки и графичния изглед.

Липсват плъгини и разширени възможности за персонализация, които се предлагат в други инструменти като Obsidian.

Отразете цените

Единствен план: 10 долара на месец

Отразявайте оценките и отзивите на клиентите

G2 : 4,7/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Прочетете също: Как да приложите стратегии за съвместно водене на бележки

ClickUp записва протоколите, а вие сте в центъра на вниманието

„Записвайте мислите си в момента. Те често са най-ценните.“ – Франсис Бейкън

✨ Превод: Не позволявайте на страхотните идеи да ви се изплъзнат – запечатайте ги сега.

ClickUp ви предоставя достъп до ефективна платформа за водене на бележки по всяко време.

Можете да го направите по всяко време и навсякъде с функции като ClickUp Docs за безпроблемно сътрудничество и ClickUp Brain за AI-базирани прозрения.

Повярвайте на Тайлър Гътри, директор по приходите в Home Care Pulse: „Docs е толкова добър, че никога повече не искам да използвам Word за очертаване на процеси или водене на бележки. ”Готови ли сте да подобрите уменията си за водене на бележки? Регистрирайте се в ClickUp още днес.