Как да създадете ефективно график за строителство в Excel

Представете си следното: управлявате проект за жилищно строителство и екипът, отговорен за бетона, завършва изливането на основите. Но стоманените греди не пристигат навреме поради проблем с доставчика. Сега заварчиците стоят с кръстосани ръце и целият план за строителния проект се блокира.

Това е класически ефект на доминото, който води до забавяния в 87% от проектите.

Един солиден график за строителството предотвратява това, като картографира задачите, крайните срокове и зависимостите. Microsoft Excel е инструмент, който предоставя персонализирани функции за създаване на такива графици.

Можете да създадете ясен график на проекта, да го актуализирате при промени и да поддържате всички в синхрон. Нека да видим как да създадете график за строителство в Excel, за да поддържате проектите си в добро състояние.

⏰ 60-секундно резюме Строителните проекти често се сблъскват със забавяния поради лошо планиране или проблеми с координацията.

Microsoft Excel е популярен инструмент сред строителните мениджъри за създаване на персонализирани графици за строителство и проследяване на напредъка на проектите.

Започнете с прост шаблон на диаграма на Гант, за да организирате задачите, да разпределите членовете на екипа по проекта и да визуализирате графиците.

Персонализирайте шаблона си в Excel с цветове, бележки и лесно четливо форматиране, за да улесните проследяването.

Ръчните актуализации, подлежащите на грешки корекции и трудностите при управлението на зависимостите могат да се превърнат в проблем при големи проекти.

Когато нещата станат сложни, обмислете преминаването към софтуер за управление на строителството като ClickUp , за да се възползвате от разширени функции и по-гладко сътрудничество.

Как да изготвите график за строителство в Excel?

Създаването на график за строителство в Excel съчетава знания в областта на строителството и някои полезни умения за работа с електронни таблици. С вашите познания в областта на строителството, ето стъпките за създаване на график, който повишава ефективността на строителството:

Стъпка 1: Търсене на шаблона

Отворете Excel и кликнете върху Нов. Или преминайте към Файл > Нов

Отворете Microsoft Excel, за да създадете график за строителство.

Превъртете надолу, докато намерите шаблоните, наречени Gantt project planner (Планиране на проекти с диаграма на Гант) или Agile Gantt chart (Агилна диаграма на Гант).

Безплатни шаблони за графици за строителство, достъпни в Excel

Алтернативно, можете да търсите и Графици.

Въведете „Графици“ в лентата за търсене.

Превъртете надолу, за да намерите опростен диаграма на Гант.

Този Excel шаблон ви помага да организирате строителния си проект, като изброява задачите, датите на започване и завършване, назначените членове на екипа и проследява напредъка с процент на завършеност.

Изберете прост шаблон за диаграма на Гант

Кликнете върху шаблона, за да го отворите. След това изберете Създаване, за да използвате файла.

Изберете „Създаване“, за да използвате шаблона.

Стъпка 2: Попълнете подробностите

Шаблонът е подреден на фази и задачи. Представете си фазите като големи етапи, към които се стремите, а задачите са стъпка по стъпка инструкции за достигането им.

Графикът на Гант е мястото, където нещата стават интересни. Той показва как задачите са свързани, като подчертава зависимостите с един поглед.

Например, ако „Провеждане на проучвания“ и „Установяване на комуникации“ се припокриват, това означава, че екипната работа и многозадачността са в разгара си.

Опростен шаблон за диаграма на Гант

📌 Например: Фаза 1: Подготовка на обекта (начало) Задача 1: Определете целите Възложено на: Майкъл Лий (ръководител на проекта)

Начало: 24 януари 2025 г. | Край: 27 януари 2025 г. | Напредък: 50%

Пример: Определяне на строителните спецификации и цели, като размери на обекта, мерки за безопасност и очаквания за графика Задача 2: Провеждане на проучвания Възложено на: Сара Доу (инженер-геодезист)

Начало: 27 януари 2025 г. | Край: 29 януари 2025 г. | Напредък: 60%

Пример: Извършване на проучвания на терена, тестване на почвата и анализ на въздействието върху околната среда Задача 3: Установете комуникации Пример: Създаване на канали за комуникация между изпълнителите, доставчиците и строителния екип

Отговорен: Jens Cook (Служител по комуникациите)

Начало: 29 януари 2025 г. | Край: 2 февруари 2025 г. | Напредък: 50%

Повторете това за всяка фаза на строителството, за да създадете ясен и изпълним график на строителния проект.

Стъпка 3: Форматирайте шаблона

Добре форматираният шаблон улеснява управлението на строителните проекти.

Ето как да направите вашия график изчистен и професионален:

Добавяне или премахване на редове: Имате повече задачи? Добавете допълнителни редове. По-малко? Премахнете ги. Не забравяйте да разширите формулите на диаграмата на Гант, за да поддържате всичко синхронизирано.

Променете цветовете: Направете го по-забележим! Използвайте ярки нюанси, за да подчертаете ключовите задачи или да придадете на всяка фаза свой собствен характер.

Добавете бележки: Добавете колона за бележки, в която да вписвате важни подробности, приоритети или крайни срокове.

Преименувайте подробностите за проекта: Заменете името на проекта, ръководителя или информацията за компанията, за да придадете личен характер.

Настройте оформлението на страницата: обърнете я на портретен или пейзажен режим, променете полетата или изберете подходящия размер на хартията, за да улесните печатането.

Изберете раздела „Page Layout“ (Оформление на страницата).

💡 Професионален съвет: Искате да форматирате няколко клетки едновременно? Просто задръжте Ctrl (или Shift+Option на Mac), за да изберете няколко клетки и да приложите промените към всички избрани клетки едновременно. Това спестява време и поддържа последователност в графика ви.

Не забравяйте: Microsoft Excel не запазва автоматично промените ви. Затова е важно да натиснете Файл > Запази или да използвате клавишните комбинации:

Ctrl+S (PC)

Command+S (Mac)

И готово! Вашият персонализиран шаблон за график за строителство е в Excel, напълно форматиран и готов за употреба.

Ограничения при създаването на график за строителство в Excel

Microsoft Excel е чудесен за създаване на годишни, тримесечни, месечни и седмични графици за целия проект. Въпреки това, той има своите ограничения, които могат да затруднят управлението на сложни проекти.

Ето какво трябва да имате предвид:

Отнемащи време актуализации: Всяка промяна означава ръчни корекции. При големи проекти това е рецепта за главоболия (и грешки) ❌

Предизвикателства при сътрудничеството: Споделянето на файлове може да доведе до объркване на версиите, което да наруши синхронизацията между екипите ❌

Ръчно управление на зависимостите: Ръчното управление на зависимостите не е лесна задача. Променете една времева линия и ще прекарате часове в актуализиране на свързаните задачи ❌

Податлив на грешки: Една грешка в писането или формулата може да провали целия ви график, а Excel няма да ви предупреди за това ❌

Ограничена визуализация: Редовете и колоните не са достатъчни за сложни графици, което затруднява виждането на цялостната картина ❌

Става трудно управляем: С разрастването на проекта ви се увеличава и хаосът в електронната ви таблица, което я превръща в кошмар за управлението ❌

Накратко, Excel е чудесен за бързи и прости графици. Но когато проектите станат сложни, е време да преминете на по-високо ниво. Тук софтуерът за планиране на строителни проекти блести, предлагайки разширени функции и лесно управление на проекти, независимо колко големи или сложни станат нещата.

📮ClickUp Insight: 83% от специалистите в областта на знанието разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за работа като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

Създавайте графици за строителство с ClickUp

Графиците за строителство включват зависимости между задачите, координация на екипа и логистика на материалите. Електронните таблици не са достатъчни и им липсва видимост в реално време, което прави откриването на пречки и проследяването на напредъка кошмар.

Последствията? Пропуснати срокове, бездействащи екипи и нарастващи бюджети. Ето защо мениджърите на строителни проекти се нуждаят от надежден инструмент за управление на строителни проекти, който:

Автоматично актуализирайте графиците при закъснения, за да поддържате нещата в ред.

Проследявайте напредъка в реално време , за да откривате затрудненията навреме.

Централизирайте комуникацията , за да поддържате съгласуваност между изпълнителите, доставчиците и клиентите.

Управлявайте графика на ресурсите и доставката на материали с напомняния, за да избегнете претоварване или прекъсвания.

Проследявайте инспекциите и разрешителните, за да избегнете проблеми с съответствието

ClickUp е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, който отговаря на всички тези изисквания. Независимо дали управлявате задачи, проследявате цели или автоматизирате повтарящи се процеси, той предлага високо адаптивна платформа, която се приспособява към нуждите на вашия екип.

ClickUp е невероятно решение „всичко в едно“, което замества Docs, Excel и други инструменти за управление на проекти. То позволи на моя екип да се организира по-добре и да подобри оперативната ефективност, като същевременно осигурява по-голяма прозрачност на въздействието на нашата работа.

ClickUp е невероятно всеобхватно решение, което замества Docs, Excel и други инструменти за управление на проекти. То позволи на моя екип да бъде по-организиран и да подобри оперативната ефективност, а също така осигурява по-голяма прозрачност на въздействието на нашата работа.

Ето как софтуерът за управление на строителството на ClickUp отговаря на вашите нужди:

1. Визуализирайте и планирайте с гъвкави изгледи

Да предположим, че управлявате строителен проект, а графикът е в пълен хаос. Задачите се припокриват, крайните срокове се пропускат, а членовете на екипа работят по различни версии на плана.

Един ден електротехникът се появява, но водопроводчиците все още полагат тръби. Сега имате два екипа, които си пречат един на друг, губейки време и ресурси. 🤹

Всичко това, защото графикът не беше достатъчно адаптивен, за да проследява напредъка на всеки екип по начин, който да има смисъл за тях. Малко гъвкавост би могла да предотврати тази бъркотия и да създаде по-добра структура на разпределение на работата.

ClickUp Gantt Chart View

ClickUp Gantt Chart View улеснява прегледа на фазите на проекта, зависимостите между задачите и крайните срокове на едно място. Ако нещо се забави, то автоматично премества всички зависими задачи, така че не е необходимо да коригирате всяка една от тях ръчно.

Така, ако водопроводчикът закъснее, графикът ще се актуализира сам, без да се налага да преработвате всичко. Това е лесен начин да поддържате нещата в ред, дори когато възникнат закъснения.

Проследявайте етапите на проекта и подчертавайте зависимостите между задачите с ClickUp Gantt Chart View.

📌 Пример: Ако водопроводните работи се забавят с 3 дни, диаграмата на Гант автоматично измества задачите по електроинсталацията и сухото строителство с 3 дни. Това гарантира, че никой няма да се заема с работата си преждевременно и че няма да плащате за празен ход.

ClickUp Map View

Управлението на няколко строителни обекта едновременно може бързо да се превърне в логистична катастрофа. Без ясна представа за това къде се изпълнява всяка задача, екипите могат да се окажат на грешните места, ресурсите да се разпределят неравномерно и важни задачи да бъдат пропуснати.

Резултатът? Работници, които се тълпят в едни и същи зони, оборудване на грешни места и график, който е напълно объркан. 😵‍💫

Map View на ClickUp е решението на този проблем. То ви позволява да видите точно къде се извършва всяка задача или фаза във всички локации, така че да можете да планирате стратегически, да разположите екипите там, където са необходими, и да избегнете пренаселеността.

Визуализирайте местоположенията на проектите и проследявайте напредъка на задачите на различни обекти с помощта на ClickUp Map View.

📌 Пример: Да предположим, че управлявате три строителни обекта с задачи като изкопни работи, водопроводни инсталации и скелет. С Map View можете да поставяте персонализирани маркери за всеки обект и да ги кодирате с цветове според статуса на задачата: зелено за завършени, жълто за в процес на изпълнение и червено за забавени. Така, ако скелето е завършено на един обект (зелено), но водопроводната инсталация е забавена на друг (червено), можете лесно да коригирате ресурсите или графиците.

ClickUp Workload View

Претоварването с задачи е реален проблем в строителството. Прекалено много задачи за един човек могат да доведат до изчерпване, пропуснати срокове и проект, който изглежда постоянно изостава от графика.

Без ясна представа за това кой какво прави, нещата могат бързо да излязат извън контрол.

Тук на помощ идва ClickUp Workload View. Той ви показва кой е назначен на кои задачи и кога, така че лесно можете да забележите, ако някой е претоварен. С само няколко кликвания можете да преразпределите задачите и да балансирате натоварването в екипа си.

Резултатът? Никой не се затрупва с работа, задачите се изпълняват навреме и проектът ви върви по план.

Бързо идентифицирайте претоварените членове на екипа и балансирайте натоварването с ClickUp Workload View.

📌 Пример: Работник А е назначен за изкопни работи на обект 1 и водопроводни работи на обект 2, но и двете задачи са насрочени за една и съща седмица. С Workload View можете да видите, че работник А е претоварен. Можете бързо да прехвърлите водопроводните работи на обект 2 на работник Б, който има по-малко задачи.

ClickUp Kanban Board View

ClickUp Kanban Board View ви помага да управлявате задачите по проекта, докато те преминават през различните етапи, от „Завърши“ ➡ ️ „В процес“➡ „Завършено“.

Това е бърз начин да видите къде се намирате и на какво трябва да обърнете внимание. Можете също да маркирате задачите с цветове, за да покажете приоритета им и да подчертаете задачите, които изискват незабавно внимание, като например:

Червената задача показва забавена инспекция, която трябва да бъде препланирана.

Жълтата задача показва материали, които са в график, но се нуждаят от по-внимателно наблюдение.

Организирайте и приоритизирайте задачите с цветни етикети с помощта на ClickUp Kanban Board View.

📌 Пример: Да предположим, че ръководите проект за изграждане на търговска сграда. Създавате колони за задачи като закупуване на материали, възлагане на подизпълнители и инспекции. Задачи : Започнете с задачи като „Поръчайте тухли“, „Наемете електротехник“ и „Насрочете проверка на водопроводната инсталация“.

В процес : След като тухлите са поръчани, преместете „Поръчка на тухли“ в колоната „В процес“. Когато електротехникът е нает, преместете „Наемане на електротехник“ също тук.

Завършено: След като материалите бъдат доставени и изпълнителят започне работа, преместете тези задачи в колоната „Завършено“.

2. Започнете бързо с предварително проектирани шаблони

Създавате нов график за всеки проект? Това е като да полагате тухли на ръка, когато имате бетонобъркачка – ненужно и изтощително. Предварително проектиран шаблон за управление на строителството ви спестява часове, така че можете да се съсредоточите върху управлението на обекта, вместо да се борите с електронни таблици.

Шаблонът за управление на строителството на ClickUp очертава целия ви работен процес, като обхваща всичко – от графиците на задачите, разпределението на ресурсите и бюджетирането до инспекциите на обекта, графиците на подизпълнителите и протоколите за безопасност.

Изтеглете този шаблон Управлявайте всички свои строителни дейности с шаблона за управление на строителството на ClickUp.

Шаблонът предлага четири персонализирани изгледа, което го прави подходящ за различни видове задачи по управление на проекти:

🗓️ Календар – Следете графиците си, за да не пропуснете нито един краен срок.

📋 Изглед на списък – Разделете задачите, проследявайте бюджетите и разпределяйте ресурсите, без да пропускате нищо.

📊 Изглед на времевата линия – Подредете датите на проекта в плавен, лесен за проследяване хоризонтален поток.

И тъй като строителните проекти обичат да поднасят изненади, можете да зададете персонализирани статуси като „В очакване на инспекция“ или „Забавяне поради лоши метеорологични условия“, за да откриете пречките, преди те да провалят графика ви.

💡 Професионален съвет: Можете също да използвате шаблони за строителен бюджет, за да проследявате въздействието на разходите директно в графика на проекта. Например, свържете полето „разходи за материали“ в шаблона за бюджет с задачата „Поръчка на тухли“ в диаграмата на Гант. Полето за разходите за материали ще се актуализира, ако задачата се забави. Това ви предупреждава за допълнителни разходи поради удължени срокове за доставка или повишения на цените.

Прочетете още: Софтуер за управление на строителството за малки предприятия

Най-добри практики за планиране на строителството

Създаването на график за строителство е като строеж на къща, тъй като всичко зависи от основите и от това да се уверите, че всичко пасва перфектно. Ето някои най-добри практики за поддържане на графика ви по време на проекта.

Планирайте резервно време

Очаквайте неочакваното – защото в строителството то винаги се случва. Независимо дали става дума за дъжд, забавяне на доставките или поддоставчик, който винаги закъснява, нещата ще се забавят. Защо тогава да не си дадете малко време за дишане? ✅

🚧 Пример: Ако вашият екип излива бетон, което не може да се случи при дъжд, добавете няколко допълнителни дни към графика. По този начин, ако времето ви поднесе изненада, няма да се налага да се мъчите да наваксате загубеното време. С вграден резервен период ще се справите с закъсненията като професионалист, а не като паникьосан проектен мениджър.

Включете целия екип

Графикът за строителството не е само за проектния мениджър, а за целия екип. Всички, от екипа до подизпълнителите, трябва да имат достъп до графика.

По този начин, ако някой забележи проблем, като например изливане на бетон, планирано за празничен уикенд, той може да ви предупреди, преди проблемът да се превърне в по-голям.

Задайте ясни етапи

Важните етапи не са само за маратонците, но и за строителните проекти. Това са големите победи, като завършване на основите или покрива, които ви показват, че сте на прав път.

🚧 Пример: Да предположим, че сте на половината път и осъзнавате, че екипът по електроинсталациите е предсрочно. Можете да отпразнувате този важен момент и да знаете, че имате известна свобода на действие, ако друга фаза закъснее. В ClickUp можете да маркирате важните моменти с цветове, така че те практически да викат „Погледнете ме!“ и винаги да знаете точно къде се намирате в проекта.

Използвайте зависимостите разумно

Зависимостите между задачите са като домино – ако една задача се забави, останалите могат да се провалят.

🚧 Например, не можете да започнете да поставяте гипсокартон, докато не бъде завършена конструкцията. Ако конструкцията се забави, поставянето на гипсокартон трябва да бъде отложено съответно. Управлението на тези зависимости гарантира, че задачите не се започват в неправилен ред, което може да доведе до значителни забавяния впоследствие.

Графикът за строителство не е нещо, което се създава веднъж и после се забравя. Трябва да го актуализирате редовно, както проверявате телефона си за нотификации.

🚧 Пример: Ако екипът по водопроводната инсталация закъснява, но бояджиите са в график, не искате да оставяте бояджиите да чакат. Но с Excel ще трябва да преработите всичко ръчно, а това е досадно. В ClickUp просто правите бърза настройка и системата върши тежкия труд вместо вас.

Следете графика на строителния си проект с ClickUp

Да бъдем реалисти – Excel е подходящ за основните неща, но когато проектът ви набере скорост, проследяването на задачите, крайните срокове и екипите се превръща в хаос от ръчни актуализации. ClickUp улеснява нещата.

Имате нужда от диаграма на Гант, за да начертаете зависимостите? Готово. Предпочитате табло Kanban, за да следите напредъка на задачите? Лесно. С персонализирани изгледи можете да настроите проекта си по начин, който ви е най-удобен. 🚧

Няма повече графици за строителство от нулата – шаблоните за управление на строителството ви помагат да планирате, разпределяте задачи и управлявате ресурси за минути.

Готови ли сте да изпреварите закъсненията? Регистрирайте се в ClickUp още днес! 🙌