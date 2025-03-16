Midjourney срещу DALL·E: кой AI генератор на изкуство е по-добър?

С все по-голямата достъпност на дигиталното изкуство чрез AI, творците се сблъскват с нова дилема. Кой AI генератор на изкуство да използват, за да реализират своята визия?

Платформи като Midjourney и DALL·E предлагат уникални функции, но изборът не винаги е ясен.

За дигиталните артисти и създателите на съдържание, които искат да подобрят своите проекти, разбирането на разликите между Midjourney и DALL·E е от решаващо значение за избора на подходящия инструмент за работата.

И така, какво чакаме? Да започнем! 🖼️

⏰ 60-секундно резюме Midjourney срещу DALL·E — два от най-популярните AI генератори на изкуство — предлагат уникални предимства за дигиталните артисти, дизайнери и създатели на съдържание. Ето основните сравнения: DALL·E: Идеален за бързо и лесно за използване AI генериране на изображения, безпроблемна интеграция с ChatGPT и лесни редакции Midjourney: Най-добър за високодетайлни, стилизирани визуализации с разширени възможности за персонализиране чрез Discord

ClickUp ви помага да организирате, сътрудничите и оптимизирате творческите си проекти с:

ClickUp Brain за управление на задачи и генериране на изображения с AI

ClickUp Whiteboards за мозъчна атака в реално време, генериране на изображения с AI и визуално планиране

ClickUp for Design Teams за проследяване на обратна връзка, срокове и творчески работни процеси

Какво е DALL·E?

DALL·E е генеративна технология за изкуствен интелект (AI), разработена от OpenAI, която позволява на потребителите да създават изображения от текстови подсказки. Тя използва усъвършенствани технологии за преобразуване на текст в графика, за да превърне текстовите описания във визуални представяния.

Достъп до интерфейса на DALL·E чрез ChatGPT

AI генераторът на изображения използва модели за дълбоко обучение и голям езиков модел (LLM), за да разбира команди на естествен език и да генерира изображения.

🧠 Интересен факт: OpenAI комбинира сюрреалистичния художник Салвадор Дали и робота WALL·E на Pixar , за да създаде името „DALL·E“, което отразява способността му да генерира сънни изображения от прости текстови подсказки.

Функции на DALL·E

От преобразуване на текстови подсказки в подробни визуализации до предлагане на висококачествени изображения, DALL·E разполага с широка гама от функции. Платформата ви позволява да създавате персонализирани дизайни, да редактирате съществуващи изображения, да експериментирате с уникални комбинации от концепции и да изследвате тенденциите в графичния дизайн.

Нека разгледаме подробно неговите отличителни характеристики. 💁

Характеристика № 1: Генериране на изображения с високо качество

DALL·E се е подобрил значително по отношение на разделителната способност на изображенията. Най-новата версия, DALL·E 3, може да създава изображения с размери 1024 x 1024 пиксела, което е значителен скок в сравнение с по-ранната версия. Това води до по-ясни и по-подробни визуализации, които са от решаващо значение за професионални приложения като маркетингови материали, игрови ресурси или висококачествени произведения на изкуството.

Помолете AI модела да създаде изображения според вашите спецификации.

Освен това, потребителите могат да избират между „стандартно“ и „HD“ качество, като второто предлага още по-голяма детайлност на малко по-висока цена.

Характеристика № 2: Редактиране, ретуширане и персонализиране

Персонализирайте изображения, вече генерирани от DALL·E

DALL·E ви позволява да модифицирате съществуващи изображения.

Известна като Inpainting, тази функция ви позволява да качите изображение и след това да посочите промените чрез текстово подсказване. Например, можете да качите снимка на стая и да помолите AI да добави ваза с цветя на масата. Това прави редактирането на изображения по-бързо и по-интуитивно.

Освен това, той създава високо персонализирани изображения. Можете да зададете атрибути като цвят, стил, текстура и осветление. Това ниво на контрол го прави идеален за създаване на визуализации, които отговарят на точните спецификации за брандиране, дизайн на герои и прототипи на продукти. Той поддържа и различни ориентации на изображенията, включително хоризонтална и вертикална.

🔍 Знаете ли, че... Очаква се глобалният пазар на AI генератори на изображения да нарасне с 17,7% годишен темп на растеж (CAGR) от 2024 до 2030 г. Това показва бърз напредък в дълбокото обучение и AI алгоритмите.

Характеристика № 3: Концептуално сливане, прецизен контрол и разширени функции за изображения

DALL·E е отличен в съчетаването на множество концепции, стилове и атрибути в едно изображение.

Искате робот, който свири на саксофон в джунглата, нарисуван в стила на Ван Гог? DALL·E може да се справи с това. Тази гъвкавост позволява на творците да експериментират със сложни композиции и въображаеми идеи.

Променете съществуващото изображение чрез подробни подсказки

Освен това, функцията Outpainting ви позволява да разширите изображението отвъд оригиналните му граници. AI безпроблемно генерира ново съдържание, което се вписва в съществуващото визуално представяне, което е идеално за създаване на по-големи версии на изображения или естествено разширяване на сцени.

⚙️ Бонус: Научете повече за AI инструментите в социалните медии, за да усъвършенствате вашата дигитална маркетингова стратегия.

Цени на DALL·E

Персонализирани цени

🔍 Знаете ли, че... През 2023 г. изкуствено създадена от AI снимка на фалшива експлозия близо до Пентагона се разпространи вирусно, което за кратко предизвика объркване на фондовата борса, преди да бъде разкрита като фалшива.

Какво е Midjourney?

Midjourney е услуга за преобразуване на текст в картина, разработена от независима изследователска лаборатория. Тя генерира изображения от текстови описания, което ви позволява да създавате различни форми на изкуство, от реалистични до абстрактни стилове. Тя е известна с производството на висококачествени, добре структурирани и детайлни фотографии.

чрез Midjourney

AI моделът използва машинно обучение, за да създава изображения въз основа на текстови примери, и разчита на големи езикови и дифузионни модели.

За да използвате Midjourney, се нуждаете от акаунт в Discord. AI обработва заявката и генерира изображения, като въведете командата „/imagine“ с описание на желаното изображение в канал.

🧠 Интересен факт: Тъй като AI моделите се учат от съществуващо изкуство, текат правни дебати относно това дали изображенията, генерирани от AI, могат да бъдат защитени с авторски права и кой всъщност е техният собственик — разработчикът на AI, потребителят, създателят, чиято оригинална идея може да е била заимствана, или никой.

Функции на Midjourney

Midjourney разполага с мощни възможности, предназначени да превърнат творческите визии в реалност с прецизност и лекота. Нека разгледаме някои от най-забележителните функции. 👇

Характеристика № 1: Удобен интерфейс и опции за персонализиране

Работейки предимно чрез Discord, потребителите могат лесно да взаимодействат с AI, като въвеждат прости команди в чата. Този пряк подход не изисква технически познания или умения за кодиране, което улеснява всеки да започне да създава AI изкуство.

Интерфейсът на Midjourney в Discord

Потребителите могат да споделят своите творения, да задават въпроси и да си сътрудничат с други. Освен това Midjourney предлага широки възможности за персонализиране с различни команди и параметри. Можете да настроите всеки аспект на вашето творение, като регулирате съотношението на страните и стилизацията за конкретни художествени стилове.

⚙️ Бонус: Разберете как да използвате AI в съдържателния маркетинг, за да видите как той променя създаването на съдържание чрез автоматизиране на задачи, генериране на персонализирано съдържание и подобряване на ангажираността.

За потребители, които искат да разгърнат творческия си потенциал, Midjourney предлага мощни инструменти за композиция. Те включват:

Техники за наслагване за създаване на изображения с дълбочина и сложност и добавяне на усещане за визуална йерархия

Настройки на перспективата за коригиране на перспективата на изображенията за динамични и привлекателни композиции

Пространствено мислене за създаване на логически съгласувани изображения с относителни позиции и размери на различни обекти

Персонализирайте генерираното изображение с лекота

🧠 Интересен факт: През 2018 г. картината „Портрет на Едмон дьо Белами“, създадена с изкуствен интелект чрез модел за машинно обучение, наречен GANs (Generative Adversarial Networks), бе продадена на аукционната къща Christie’s за невероятната сума от 432 500 долара — далеч надхвърляща очакваната цена от 7000–10 000 долара.

Характеристика № 3: Функции за сътрудничество и възможности за крос-модално генериране

Discord сървърът на Midjourney поддържа процъфтяваща общност, която подобрява творческия процес. Чрез споделени работни пространства потребителите могат да си сътрудничат по проекти в реално време, да обменят обратна връзка и дори да интегрират инструменти за управление на проекти като Trello и Asana, за да оптимизират работните си процеси.

Изпратете директно съобщение на бота Midjourney в Discord

Освен това предлага междумодални възможности за синтезиране на елементи от различни режими, като текст, изображения и скици. Те включват:

AI изкуство на базата на изображения

Подсказки на базата на скици

Смесени модалности

Цени на Midjourney

Основен: 10 $/месец на потребител

Стандартен: 30 $/месец на потребител

Предимства: 60 долара на месец на потребител

Mega: 120 $/месец на потребител

🧠 Интересен факт: AI модел създаде изцяло дигитална модна колекция, наречена „DeepWear“, генерирайки уникални дизайни на облекла, които могат да бъдат отпечатани на 3D принтер или носени във виртуални пространства като метавселената.

DALL·E срещу Midjourney: сравнение на функциите

След като разгледахме DALL·E и Midjourney поотделно, е време да видим как се представят един до друг.

Тук ще сравним основните разлики между двата инструмента, за да ви помогнем да решите кой от тях отговаря на вашата артистична визия. ⚒️

Аспект DALL·E Midjourney Леснота на употреба Подходящ за начинаещи с прост интерфейс По-стръмна крива на обучение поради интерфейса, базиран на Discord. Качество на изображението Създава фотореалистични изображения с фини детайли и ярки цветове. Предоставя артистични, стилизирани изображения с изпъкващи текстури и смела креативност. Стил на изображението Универсален, подходящ за всички стилове в изкуството Поддържа всички стилове изкуство и се отличава в създаването на уникални произведения на изкуството. Размер на изображението Квадратен, висок и широк Напълно персонализируеми размери Авторски права върху AI изображенията Пълна собственост върху всички изображения, които сте създали Пълна собственост върху създадените изображения Опции за персонализиране Ограничени възможности за персонализиране Повече опции за персонализиране с контрол върху входните параметри Интерфейс Опростен уеб интерфейс Работи изцяло в Discord Итеративно развитие Позволява итеративно създаване с усъвършенстване на въведените изображения Предоставя варианти въз основа на първоначални подсказки

Характеристика № 1: Собственост и модерация на съдържанието

Когато създавате с AI, е важно да разберете кой е собственик на крайния продукт и как платформата се справя с неподходящо съдържание. Нека разгледаме как тези генеративни AI инструменти подхождат към собствеността и модерацията.

DALL·E

DALL·E се отличава по отношение на собствеността и модерацията на съдържанието благодарение на своите подробни политики и обезщетения. OpenAI е установила подробни условия за ползване, политики за поверителност и насоки за услуги, обработка на данни и плъгини.

Midjourney

Midjourney прилага строга политика за модерация на съдържанието и предлага функции за защита на личните данни на изображенията. Въпреки това, генерираните изображения на платформата са видими за другите абонати по подразбиране, освен ако потребителите не преминат към по-висок план, за да ползват функцията Stealth Mode .

🏆 Победител: DALL·E заради строгите си политики за поверителност и обезщетения.

Характеристика № 2: Качество на изображението

Качеството на изображенията, генерирани от AI, може да определи успеха или провала на вашите творчески проекти. Нека видим как тези инструменти се представят по отношение на детайлност, яснота и стил.

DALL·E

Той генерира завладяващи, ярки изображения с фини детайли при стандартно качество от 1024 x 1024 пиксела. DALL·E също е способен да генерира фотореалистични, детайлни снимки, които подчертават реализма. Въпреки това, макар че снимките му са богато рендерирани, те могат да изглеждат по-стилизирани и анимирани.

Midjourney

Инструментът често създава изображения с високо качество, реализъм и острота, улавяйки фините нюанси с голяма точност. Той се отличава с фотореализъм и предоставя изображения с професионално качество и богато украсени визуални елементи. Максималната резолюция на изображенията в Midjourney е 1664 x 1664 пиксела, която можете да увеличите с AI инструменти.

🏆 Победител: Midjourney за по-високата степен на реализъм и прецизност.

🧠 Интересен факт: През 2022 г. произведение на изкуството, създадено с изкуствен интелект, озаглавено Théâtre D’opéra Spatial, спечели първото място в категорията за дигитално изкуство на панаира в щата Колорадо, което предизвика дебати дали произведенията, създадени с изкуствен интелект, трябва да се състезават с изкуството, създадено от хора.

Характеристика № 3: Леснота на употреба

Удобството на използване на даден инструмент може да окаже голямо влияние върху вашия работен процес. Нека разгледаме как всяка платформа отговаря на различните предпочитания на потребителите.

DALL·E

DALL·E разполага с минималистичен интерфейс с ChatGPT, което го прави лесен за използване и подходящ за различни платформи. Можете да взаимодействате със системата на обикновен език, а ChatGPT ще генерира персонализирани подсказки или ще предостави шаблони за AI подсказки за DALL·E 3, което спомага за интуитивно създаване на изображения.

Midjourney

От друга страна, Midjourney изисква да имате добро разбиране за техниките за подсказване, за да постигнете желаните резултати. Въпреки че предлага уеб интерфейс, който опростява генерирането на изображения, все пак трябва да знаете как да подсказвате и да използвате Discord правилно.

🏆 Победител: DALL·E за своя опростен интерфейс, базиран на ChatGPT.

DALL·E срещу Midjourney в Reddit

Посетихме Reddit, за да проучим дебата DALL·E срещу Midjourney, като се потопихме в различни теми, пълни с потребителски преживявания и мнения.

Някои потребители предпочитат DALL·E заради неговия лесен за употреба интерфейс.

Недостатъците на DALL·E3 си заслужават, в сравнение с главоболието, което причинява Midjourney и неговата интеграция, достъпна само в Discord. Няма дори API, с което да се работи, което е голямо разочарование. Всяка приложение, което искам да създам, би изисквало да направя нарушаващ правилата „самостоятелен бот“ в Discord, което, макар и малко вероятно, би могло да доведе до забрана. Ами, добре, DALL-E ще бъде.

Недостатъците на DALL·E3 си заслужават, в сравнение с главоболието, което причинява Midjourney и неговата интеграция, достъпна само в Discord. Няма дори API, с което да се работи, което е голямо разочарование. Всяка приложение, което искам да създам, би изисквало да направя „самостоятелен бот“ в Discord, който нарушава правилата и, макар и малко вероятно, може да доведе до забрана. Ами, добре, DALL-E ще бъде.

Някои потребители на Reddit смятат , че DALL·E има по-малко проблеми с цензурата в сравнение с Midjourney:

Midjourney определено изглежда по-малко цензуриран в момента, но преди версия 6 видях хора, които се оплакваха от много проблеми с цензурата (дори изразът „Treasure Chest“ (съкровищница) създаваше проблеми, защото „Chest“ (гърди) е дума, свързана с гърдите).

Midjourney определено изглежда по-малко цензуриран в момента, но преди 6 видях хора да се оплакват от много проблеми с цензурата (дори изразът „Treasure Chest“ (съкровищница) създаваше проблеми, защото „Chest“ (гърди) е дума, свързана с гърдите).

От друга страна, обаче, няколко потребители на Reddit опровергават това:

Опитах се да кажа на DALL·E да направи стокова снимка на хора с наднормено тегло, но той отказа. Не само че не искаше да вземе хората от тази снимка и да ги направи с наднормено тегло, но и да генерира нова група хора с наднормено тегло. Всъщност е по-обидно, че той счита създаването на снимка на хора с наднормено тегло за обидно, отколкото самата потенциална снимка.

Опитах се да кажа на DALL·E да направи стокова снимка на хора с наднормено тегло, но той отказа. Не само че не искаше да вземе хората от тази снимка и да ги направи с наднормено тегло, но и да генерира нова група от хора с наднормено тегло. Всъщност е по-обидно, че той счита създаването на снимка на хора с наднормено тегло за обидно, отколкото самата потенциална снимка.

Много потребители също така смятат, че двата инструмента имат различни възможности.

DALL·E 3 е свързан с ChatGPT, което означава, че можете да го подсказвате по разговорен начин, сякаш говорите с човек. Midjourney не разполага с голям езиков модел, така че трябва да използвате много основна синтаксис и да бъдете изключително ясни, когато го подсказвате. Но от друга страна, той има много специфични възможности, предоставени от параметри, които можете да добавите към подсказките, включително най-новите функции за справка с герои и стил.

DALL·E 3 е свързан с ChatGPT, което означава, че можете да го управлявате по разговорен начин, сякаш говорите с човек. Midjourney не разполага с голям езиков модел, така че трябва да използвате много основна синтаксис и да бъдете изключително ясни, когато го подсказвате. Но от друга страна, той има много специфични възможности, предоставени от параметри, които можете да добавите към подсказките, включително най-новите функции за справка с герои и стил.

🔍 Знаете ли, че... Екип от изследователи обучи AI да анализира 346 картини на Рембранд и след това да генерира изцяло ново произведение на изкуството в стила на холандския майстор. Крайният резултат, The Next Rembrandt, беше 3D-отпечатана картина, която имитираше мазките на Рембранд.

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на DALL·E и Midjourney

Изображенията, генерирани от AI, са страхотни, но какво да кажем за цялостната картина? Макар инструменти като DALL·E и Midjourney да се отличават в създаването на зашеметяващи визуализации, те не успяват да интегрират тези визуализации в оптимизиран работен процес.

Е, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е на ваша страна. 🤩

Той ви помага да планирате, сътрудничите и реализирате идеите си с лекота. Независимо дали управлявате дизайнерски ресурси, проследявате обратна връзка или дори генерирате AI изображения, ClickUp съхранява всичко на едно място.

Нека разгледаме някои функции, които могат да бъдат идеални за използване на AI в графичния дизайн и извън него. 🎨

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате организирани обобщения на задачите с ясни действия.

Чувствали ли сте някога, че половината от деня ви преминава в търсене на актуализации, файлове или опит да съберете разпръснати отзиви? ClickUp Brain се включва тук, действайки като ваш виртуален проектен мениджър, център за знания и оптимизатор на работния процес.

AI инструментът за дизайнери свързва задачи, документи и разговори, за да направи информацията незабавно достъпна, така че да прекарвате повече време в творчество.

Пример: Представете си, че проектирате изкуствен интелект, генериран от AI, и се нуждаете от одобрение от няколко заинтересовани страни. Вместо да изпращате безкрайни писма за проследяване, помолете Brain да генерира обобщение на задачите с действия и автоматично да приоритизира задачите въз основа на крайните срокове.

Той също така извлича релевантни документи и бележки от ClickUp Docs за лесно справяне и изготвя чернови на последващи имейли с помощта на своя AI Writer.

🔍 Знаете ли, че... Инструментите, базирани на изкуствен интелект, могат да възстановят стари, повредени фотографии, като премахват драскотини и подобряват детайлите. Те могат също така да оцветяват точно черно-бели изображения въз основа на исторически референции.

ClickUp One Up #2: ClickUp Whiteboards

Брейнстормингът, планирането и реализирането на идеи трябва да протичат безпроблемно, а не да са разпръснати в различни инструменти.

ClickUp Whiteboards предоставя интерактивно цифрово пространство, в което екипите могат да визуализират, обсъждат и реализират идеи в реално време. За разлика от традиционните инструменти за работа с бяла дъска, Whiteboards се свързва директно със задачи, документи и работни процеси, като по този начин гарантира, че добрите идеи се превръщат в действие.

Това, което отличава Whiteboards, е генерирането на изображения с помощта на изкуствен интелект. Можете да създавате визуализации на базата на текстови подсказки, докато работите по маркетингова кампания, продуктов дизайн или творческа стратегия — всичко това в рамките на Whiteboard.

Генерирайте изображения с ClickUp Brain в ClickUp Whiteboards

📌 Примерна подсказка: Създайте футуристичен градски пейзаж при залез слънце с неонови светлини и летящи коли в киберпънк стил.

ClickUp Brain генерира изображение мигновено, помагайки на екипа да визуализира концепцията си, без да прекъсва творческия поток. След като бъде финализирано, те могат да маркират съответните членове на екипа, да прикачат задачи и да проследяват напредъка на проекта.

Добавете лепящи се бележки с изображения, генерирани от ClickUp Brain в Whiteboards

⚙️ Бонус: Току-що започвате да използвате ClickUp Whiteboards? Използвайте новия шаблон за бяла дъска на ClickUp, за да започнете визуално планиране на проекти.

ClickUp One Up #3: Управление на проекти за дизайн

Дизайнерските екипи процъфтяват благодарение на креативността си, но управлението на проекти, обратната връзка и сроковете? Ето там нещата могат да се объркат.

Сътрудничество с екипа ви с помощта на ClickUp за дизайнерски екипи

ClickUp for Design Teams е софтуер за сътрудничество в областта на дизайна, който премахва хаоса и предоставя на творците едно място, където да си сътрудничат, да проследяват напредъка и да поддържат гладкото протичане на работата — без разпръснати отзиви или неправилно поставени заявки за дизайн.

Вашият екип може да се съсредоточи върху това, което прави най-добре: създаване. Още по-добре, можете да го комбинирате с ClickUp за маркетингови екипи, за да проектирате ефективни маркетингови кампании.

ClickUp улеснява проследяването на това кой върху какво работи, така че никога няма да претоварите един дизайнер, докато друг има свободно време. Освен това, с вградени инструменти като Whiteboards, Docs и ClickUp Chat, можете да скицирате идеи, да събирате вдъхновение и да усъвършенствате дизайни — всичко това в реално време.

Да предположим, че проектирате нов уебсайт. Можете да създадете задачи в ClickUp, за да разделите проекта на управляеми стъпки, да разпределите отговорностите между членовете на екипа и лесно да проследявате напредъка. Имате нужда от мнението на заинтересованите страни? Добавете макети към бяла дъска, съберете обратна връзка на едно място и продължете с ревизиите, докато си сътрудничите вътрешно с Chat.

📮 ClickUp Insight: Прилагането на изкуствения интелект е различно за всеки. Докато 28% го използват редовно, за да оптимизират работните процеси, 27% смятат, че се нуждаят от повече обучение, за да използват пълния му потенциал. Други 23% не са сигурни откъде да започнат, а опасенията относно поверителността и доверието възпират 11% от потребителите. ClickUp помага на дизайнерските екипи да интегрират AI безпроблемно. Независимо дали усъвършенствате творческите процеси, генерирате идеи по-бързо или сътрудничите по-ефективно, AI-базираните инструменти на ClickUp осигуряват поддръжката, автоматизацията и сигурността, необходими за повишаване на креативността без догадки.

Пътят към съвършения успех — ClickUp

Изборът между Midjourney и DALL·E се свежда до това, което отговаря на вашите творчески нужди. И двата инструмента предлагат уникални функции, които ви помагат да създавате всичко — от прости визуални елементи до артистични композиции.

Но защо да се ограничавате само с генерирането на изображения? ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ви помага да управлявате без усилие дизайнерски идеи и проекти. То ви позволява да проследявате задачи, срокове и творчески процеси на едно място.

Неговият интегриран AI асистент, ClickUp Brain, генерира изображения, организира идеи, провежда мозъчни бури от ваше име и съхранява референции. Междувременно, Whiteboards подобрява сътрудничеството и прави визуалното планиране по-интуитивно и ефективно.

Дайте воля на творчеството си и се регистрирайте безплатно в ClickUp още днес! 🧑‍🎨