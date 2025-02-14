Как да използвате ChatGPT за планиране на уроци

Учителите и учениците може да не винаги да са съгласни по отношение на задачите или правилата за оценяване, но и двете страни виждат ползата от изкуствения интелект.

Според Quizlet, 47% от учениците и 48% от учителите смятат, че AI инструментите подобряват напредъка на учениците.

Изпълнителният директор на Quizlet, Лекс Байер, също отбеляза, че 65% от учителите използват изкуствен интелект (в сравнение с 61% от учениците):

Окуражаващо е да видим колко много учители подкрепят използването на изкуствен интелект в образованието. Много от учителите, с които разговаряме, подчертават, че се опитват да подготвят учениците си по най-добрия начин за бъдещия свят, в който ще живеят, и считат изкуствения интелект за неизбежна част от бъдещето на всички нас.

Докладът подчертава популярните приложения на генеративната изкуствена интелигенция в преподаването: изследвания (44%), планове за уроци (38%), обобщаване (38%) и подготовка на материали (37%).

Много преподаватели използват изкуствен интелект, за да облекчат работната си натовареност и да се възползват от най-новите технологии с онлайн инструменти за преподаване.

Каквато и да е причината, този подробен наръчник ще ви помогне да създадете ефективно план за урок с ChatGPT.

⏰60-секундно резюме Създайте план за урок с ChatGPT, за да спестите време и да създадете интересни упражнения, които да ангажират учениците.

Прегледайте и помолете ChatGPT да модифицира съдържанието за конкретния клас или университетско ниво.

Включете ChatGPT, за да оптимизирате съдържанието за специалните или разнообразни учебни нужди на учениците, като гарантирате, че всички ще се възползват от урока.

ChatGPT може да предложи основен план за урок, но добавянето на вашия уникален стил на преподаване или творчески идеи може да подобри ефекта от урока.

Имайте предвид ограниченията като минимални контекстуални познания, липса на строги мерки за защита на личните данни, способност да халюцинира информация и др., които правят отговорите на ChatGPT податливи на грешки. Винаги проверявайте два пъти за точност.

С помощта на универсално приложение за работа като ClickUp можете лесно да планирате, проследявате и оптимизирате учебната си програма на едно място.

ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да извлича контекст от съществуващи планове за уроци, документи и инструменти за проследяване на напредъка в ClickUp, за да създава оптимизирани планове и учебни ресурси без усилие.

Използване на ChatGPT за създаване на планове за уроци

Един учител по английски език с ентусиазъм сподели своето мнение за създаването на план за урок с ChatGPT за ученици, изучаващи английски като втори език (ESL).

чрез Reddit

Няколко съвета и идеи, които се открояват в този разказ, са:

Определете конкретните си нужди към ChatGPT, като използвате подсказки, и инструментът ще следва тези инструкции.

Спестете значително време и усилия, като бързо създавате структурирани планове за уроци и дейности.

Възпроизведете качеството на съществуващите безплатни или платени планове за уроци с ChatGPT (това предоставя на преподавателите материали, сравними с тези, които са достъпни онлайн).

Отговорете на различни изисквания за планиране на уроци с ChatGPT, като генериране на текстове, изработване на упражнения за лексика и подготовка на въпроси за дискусия (използвайте неговата гъвкавост).

Макар ChatGPT да подобрява производителността, ролята на учителя остава от решаващо значение за прилагането, контекстуализацията и взаимодействието. Изкуственият интелект все още не може напълно да възпроизведе тези аспекти.

Все пак, изкуственият интелект може да прави чудеса, когато се използва правилно.

Нека разгледаме тези пет примера за използване на генеративна изкуствена интелигенция (ChatGPT) в планирането на уроци с примерните въпроси, които зададохме на ChatGPT.

1. Генерирайте идеи

AI инструментите за учители предлагат множество свежи идеи. С тях можете да създавате планове за уроци, за да преподавате сложни теми по-ясно, да разработвате интересни задачи и да постигнете много повече за минути.

Подсказка:

„Генерирайте идеи за клас [учебен етап], изучаващ [тема]. ”

Отговор:

чрез ChatGPT

2. Разработване на ресурси за приобщаване

Планирайте уроци за различни учебни нужди, като напреднали ученици или ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, без объркване или пропускане на подробности.

Подсказка:

„Предложете персонализиран план за урок за ученик от [клас/университетско ниво] с [неговите нужди], който изучава [тема]. Включете конкретни стратегии и ресурси за развиване на комуникационните му умения и засилване на интереса му към ученето.“

Отговор:

3. Поискайте мултимедийни предложения

Можете да попитате ChatGPT за препоръки за видеоклипове, игри и интерактивни инструменти, с които да представите уроците на учениците по творчески начин.

Подсказка:

„Кои мултимедийни елементи, като видео/изображения/филми/игри и др., могат да помогнат на учениците да научат [тема]? Предложете за [клас/университетско ниво]. ”

Отговор:

🧠 Интересен факт: През 2022 г. произведението на изкуствения интелект на Джейсън Алън, „Théâtre d’Opéra Spatial“, спечели първото място в категорията за дигитално изкуство на панаира в щата Колорадо, след което той потърси защита на авторските права за своето произведение. Американското бюро за авторски права обаче отхвърли молбата му, като заяви, че произведения, създадени от нечовешки същества, не отговарят на изискванията за защита на авторските права.

4. Комбинирайте творчеството с въпроси за оценка

Разработвайте тестове, отворени въпроси или идеи за проекти, които да допълват вашия процес на преподаване и да помагат на учениците да усвояват нови идеи и умения.

Подсказка:

„Създайте лятна ваканционна задача за учениците от [клас/университетско ниво] по [тема]. Включете инструкции и цели.“

Отговор:

👀 Знаете ли, че... 70% от преподавателите смятат, че учениците, които използват ChatGPT или изкуствен интелект, за да завършат своите оценки или домашни задачи, извършват плагиатство.

5. Помогнете на родителите да подкрепят учениците у дома

Докато създавате план за урока за учениците в класната стая, можете също така да предоставите подходящи инструкции на родителите, за да създадете подкрепяща среда у дома.

Подсказка:

„Как родителите могат да подкрепят децата си [от съответния клас] у дома? Предложете начини за разработване на конкретни дейности, ресурси или теми за дискусия и подпомогнете ученето по [тема]. ”

Отговор:

Ограничения при използването на ChatGPT за планиране на уроци

Използването на AI инструменти за планиране на уроци звучи забавно и може да спести значително време. Въпреки това, планът за урок с ChatGPT може да се провали, точно като всеки друг инструмент за изкуствен интелект.

Не забравяйте тези шест недостатъка, преди да се доверите на ChatGPT за планиране на уроци:

ChatGPT не може да получи достъп до конкретен контекст в класната стая, като например стиловете на учене на учениците, културния им произход или индивидуалните им нужди, без вашите подробни и контекстуални указания.

Качеството на генерирания план за урок е пряко пропорционално на яснотата и конкретността на вашите указания.

AI инструментът може понякога да предоставя неточна или прекалено опростена информация, особено по отношение на напреднали или технически теми.

Той може да не винаги да предлага оригинални подходи за планиране на уроци, като по този начин се превръща само в отправна точка за управление на учебната програма, а не в окончателен инструмент за изпълнение на задачи.

Не може да коригира плановете в реално време въз основа на динамиката в класната стая или неочаквани промени.

Тъй като обучението на ChatGPT се основава предимно на въведените от потребителя данни, споделянето на чувствителна информация за учениците или класните стаи в подсказките може да повдигне въпроси, свързани с поверителността.

💡Съвет от професионалист: Влезте в ChatGPT и отидете на иконата на профила си в горния десен ъгъл. Кликнете върху „Настройки“ и изберете „Контрол на данните“ от левия панел. Изключете опцията „Подобряване на модела за всички“, за да избегнете споделянето на вашите данни.

Използване на ClickUp Brain за планиране на уроци

Заедно с ChatGPT, можете да изпробвате и ClickUp, когато избирате подходящ инструмент за планиране на уроци.

📮ClickUp Insight: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С универсалното приложение за работа ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място – всичко това благодарение на най-съгласуваната работна AI в света, ClickUp Brain.

Достъпът до ClickUp Brain за планиране на уроци предлага няколко предимства.

За разлика от ChatGPT, ClickUp Brain се интегрира с вашето работно пространство и помага за организиране на задачи, документи и друга информация. Той абсорбира конкретни данни в реално време от разговорите в класната стая (например текущи нужди на учениците или налични ресурси), за да създаде персонализирани планове за уроци.

Ето как можете да задавате въпроси на Brain на обикновен английски език и да получавате правилните отговори – на един клик разстояние.

Макар че все още е необходимо да го насочвате с подходящи входни данни, интегрирането му в съществуващия ви работен процес го прави по-подходящ за вашите нужди.

Използвайте ClickUp Brain, за да редактирате съдържанието в учебния си материал.

Тази дълбока интеграция позволява на ClickUp Brain да черпи информация от предишни разговори. Например, може да извлича информация от последно обсъжданите планове за уроци, документи и проследяване на напредъка, като елиминира неяснотите в резултатите.

В резултат на това отговорите му съответстват по-добре на изискваните учебни програми и осигуряват по-лесен начин за поддържане на последователност в планирането на уроците по различни предмети или класове.

Колкото повече го използвате, толкова по-персонализирани и усъвършенствани могат да станат плановете за уроци, подобрявайки общото качество с времето.

Ето някои подсказки и отговори, от които можете да черпите вдъхновение:

1. Създаване на планове за уроци

Учителите могат да използват ClickUp Brain, за да създават изчерпателни и персонализирани планове за уроци, като предоставят подробности като предмет, клас и учебни цели.

Изкуственият интелект анализира образователни ресурси, педагогически стратегии и учебни програми, за да предложи иновативни подходи за преподаване, разнообразни учебни дейности и методи за оценяване.

Създавайте изчерпателни планове за уроци от нулата с помощта на ClickUp Brain.

2. Персонализиране на планове за уроци

Урочните планове могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на темпото на учене, интересите и образователните цели на учениците.

Персонализирайте плановете за уроци според възрастта, нивото на обучение, темпото и стила на учене на учениците, като използвате ClickUp Brain.

3. Създаване на допълнителни ресурси

Допълнете плановете си за уроци с допълнителни ресурси. Помолете ClickUp Brain да ви предложи интересни идеи и материали, с които да ангажирате учениците по-добре.

Направете ученето по-забавно с нестандартни материали и ресурси. Попитайте ClickUp Brain за идеи!

4. Домашно обучение

За домашното обучение Brain може да помогне на родителите да изготвят разнообразен учебен план, който не само обхваща основните предмети, но и включва извънкласни дейности и обучение по житейски умения.

Персонализирайте плановете си за уроци за домашното обучение с ClickUp Brain.

Опитен учител може да използва и шаблони за урочни планове за съществуващи рамки, като същевременно се възползва от възможността за творчество при оформянето на крайния продукт.

Например, шаблона за план за управление на класната стая на ClickUp интегрира управлението на поведението с планирането на уроците, създавайки по-холистична среда за преподаване.

Този шаблон съчетава управлението на класната стая с планирането на обучението чрез четири специализирани изгледа – списък на класа, ръководство за начало, календар на класа и диаграма на Гант. Учителите могат да използват тези изгледи, за да проследяват поведението на учениците, да установят ясни очаквания и да се придържат към плановете си за урока с поведенчески цели.

Друго предимство на ClickUp Brain е способността му да проследява напредъка на плановете за уроци, да коригира крайните срокове и да предлага промени въз основа на текущи задачи или променящи се приоритети.

Ако урока трябва да бъде адаптиран в движение, преподавателите могат да актуализират списъка със задачи или протичането на урока в реално време, което позволява по-голяма гъвкавост, отколкото може да предложи ChatGPT.

Превърнете коментарите в задачи в ClickUp или ги възложете на екипа.

ClickUp Brain може да не генерира нови идеи самостоятелно. Все пак, способността му да управлява и проследява работните процеси може да го превърне в две решения: той може да се превърне във вашето приложение за ежедневно планиране, като същевременно действа като софтуер за планиране на задачи.

🧠 Добре е да знаете: ClickUp Brain също обработва чувствителни данни, но предлага по-голям контрол върху поверителността на данните. Като част от сигурната платформа на ClickUp, преподавателите могат да управляват разрешенията, да ограничават достъпа и да гарантират, че само оторизирани потребители могат да виждат плановете за уроци или информацията, свързана с учениците. Тъй като се интегрира в затворена екосистема (ClickUp), са налице по-силни функции за поверителност и сигурност, което намалява риска от случайно изтичане на данни.

Можете също да съчетаете Brain с набора от инструменти, предлагани от софтуера за управление на образователни проекти ClickUp. Тази екосистема спестява време и подобрява сътрудничеството и спазването на образователните цели.

Разработване и управление на курсови работи:

Използвайте ClickUp Docs , за да създавате, редактирате и организирате планове за уроци, програми и лекционни бележки

Съчетайте уроците с практически задачи, като добавите крайни срокове, цели и ресурси за по-гладко изпълнение.

Централизирайте образователното съдържание, като дадете възможност на колегите и учениците си да имат лесен достъп до материалите.

Пример за употреба: Учителят може да създаде учебна програма в ClickUp Docs, да я свърже с седмичните задачи по уроците и да зададе конкретни срокове, като по този начин гарантира ясни графици за провеждането на уроците.

Настройте повтарящи се задачи с крайни срокове, като използвате ClickUp.

Прочетете също: Шаблони за урочни планове в Google Docs

Управлявайте и визуализирайте графици:

Планирайте уроците за седмици или месеци, като използвате диаграми на Гант и календари, за да визуализирате графиците.

Автоматизирайте повтарящи се дейности като седмични тестове или напомняния за задачи.

Превключвайте между изгледите „Списък“, „Календар“ или „Табло“, за да отговарят на вашите предпочитания за планиране.

Пример за употреба: Учител, който преподава вкъщи, може да планира семестъра, като създаде уроци в диаграма на Гант и изясни графиците.

Визуализирайте етапите на проекта с Gantt View в ClickUp

Сътрудничество и комуникация с екипа:

Сътрудничество с други учители или администратори за усъвършенстване на плановете за уроци

Създайте специални чат пространства с помощта на ClickUp Chat за екипи, за да обсъждате актуализации на учебната програма или стратегии за работа в клас.

Добавяйте коментари към задачи или документи като обратна връзка и проследявайте одобренията за промени в учебната програма.

Пример за употреба: Група учители, работещи по интердисциплинарен проект, могат да обменят идеи в чата и да получат незабавна обратна връзка за задачите в платформата ClickUp.

Сътрудничество безпроблемно чрез коментари и обратна връзка в съответните задачи на ClickUp.

Използвайте готови шаблони на ClickUp за образование:

Шаблонът за план за урок на ClickUp College е създаден, за да опрости процеса на планиране за преподавателите, като гарантира, че всички съществени елементи на урока са обхванати.

Изтеглете този шаблон Организирайте планове за преподаване и сътрудничество, като използвате шаблона за план за уроци на ClickUp College.

Учителите и другите лица, ангажирани в сектора на образованието, могат да използват шаблона на ClickUp, за да:

Разделете уроците на управляеми задачи с крайни срокове и приоритети.

Добавете конкретна информация, като цели на урока, необходими материали и стратегии за ангажиране на учениците.

Работете с други учители по един и същ план за урок, споделяйте идеи и ресурси в реално време.

Следете напредъка на всеки урок и правите корекции, ако е необходимо.

Изгответе подробни учебни програми с интегрирани графици

Управлявайте извънкласни дейности или родителски срещи

Въпреки че първоначално е бил създаден за ученици, преподавателите могат умело да пренасочат структурата на шаблона за образование на ClickUp, за да създадат динамична среда за планиране.

Маркирайте персонализирани статуси, за да проследявате напредъка на урока: планиране, готов за преподаване, преподаден, нуждае се от преразглеждане.

Организирайте системата с три гледни точки (учебна програма, предварителни условия, начало) за цялостно планиране.

Адаптирайте полетата „Номер на курса“ и „Кредитни единици“, за да проследявате стандартите на учебната програма и целите на обучението.

Използвайте изгледа „Предпоставки“, за да картографирате зависимостите между концепциите и да осигурите логично развитие на темите.

Преди няколко години внедрихме ClickUp в образователната институция, в която работя, защото трябваше да подобрим процесите в организацията. Това беше много сложно в компания с около 150 служители, да знаем какво правят и да измерваме напредъка, нещо, което беше постигнато чрез използването на ClickUp.

Планирайте и организирайте уроците по-бързо с ClickUp

Въпреки своите предимства, ChatGPT не разполага с контекстуално разбиране за уникалните нужди на вашия клас, като например стиловете на учене на учениците или изискванията на учебната програма.

Учителите трябва да предоставят подробни и конкретни указания, за да получат подходящи резултати, тъй като ChatGPT по своята същност не отговаря на стандартите на училищата и университетите.

От друга страна, ClickUp предлага несравнима гъвкавост и дълбочина. Неговата способност да съчетава управление на задачи, AI-базирани прозрения и сътрудничество в реално време в една кохерентна платформа позволява на учителите да се фокусират върху това, което наистина има значение – предоставянето на въздействащи уроци.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и опитайте!