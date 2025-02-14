Топ 25 инструменти за управление на данни за съвременните предприятия

Данните са навсякъде, но как да им придадем смисъл? Това е истинското предизвикателство.

С системи, които не комуникират помежду си, и процеси, които отнемат време, бизнес анализаторите и ИТ мениджърите често се оказват в ситуация, в която трябва да гасят пожари, вместо да внедряват иновации.

Въведете инструменти за управление на данни. 📊

В този наръчник представяме 25 от тези съвременни софтуерни решения, които могат да опростят работния ви процес и да ви помогнат да контролирате данните си.

Нека започнем с това как да изберете идеалния инструмент за вашите нужди.

⏰ 60-секундно резюме Ето нашето обобщение на 25-те най-добри инструмента за управление на данни, които са налични днес: 1. ClickUp: Най-доброто решение за управление на данни, базирано на изкуствен интелект и фокусирано върху екипа 2. Informatica: Най-доброто решение за мащабируема интеграция и управление на данни 3. Talend: Най-добър за гъвкава интеграция на данни в облака 4. IBM Cloud Pak for Data: Най-доброто решение за AI-базирани, облачни решения за данни 5. Amazon Web Services: Най-доброто решение за мащабируемо съхранение и анализ на данни в облака 6. Google Cloud: Най-доброто решение за потоци от данни в реално време и AI анализи 7. Oracle Autonomous Database: Най-доброто решение за автоматизирано управление на основни данни 8. Snowflake: Най-доброто решение за съхранение и споделяне на данни в мулти-клауд среда 9. Denodo Platform 9. 1: Най-доброто решение за виртуализация на данни и унифициран достъп 10. SAP Data Intelligence: Най-доброто решение за комплексна организация на данни 11. Microsoft Purview: Най-доброто решение за хибридно управление на данни 12. Collibra Data Intelligence Cloud: Най-доброто решение за каталогизиране на данни и проследяване на произхода 13. Veritone Data Refinery: Най-доброто решение за анализ на неструктурирани данни, базиран на изкуствен интелект 14. Microsoft Azure AI Foundry: Най-доброто решение за интегриране на AI модели в потоци от данни 15. Tableau: Най-доброто решение за интуитивна визуализация на данни и самообслужване в областта на бизнес анализа 16. Qlik Sense: Най-доброто решение за асоциативно проучване на данни и разширени анализи 17. Alteryx: Най-добър за автоматизиране на подготовката на данни и разширени анализи 18. KNIME: Най-доброто решение за разработване на пипалини за наука за данните и ML модели 19. Looker by Google: Най-доброто решение за неограничено проучване на данни и облачна бизнес интелигентност 20. Polymer: Най-добър за превръщане на сурови данни в практични табла 21: ASK BOSCO©: Най-доброто решение за анализи на разговори и гласови команди 22. DataRobot: Най-добър за автоматизиране на разработването на AI модели 23. H2O. ai: Най-доброто за отворени AI рамки и мащабируемо ML 24. Akkio: Най-доброто решение за AI прогнози без кодиране и анализи в реално време 25. MonkeyLearn: Най-добър за анализ на текстови данни с помощта на NLP

Какво трябва да търсите в инструмент за управление на данни?

Един добър инструмент за данни не само организира информацията, но и позволява по-бързо вземане на решения. Ключовите характеристики, които трябва да търсите, са:

Възможности за автоматизация : Изберете инструмент, който се справя с повтарящи се задачи като почистване на данни или отчитане.

Информация в реално време : Потърсете инструмент, който предоставя актуални анализи на данните, за да поддържате релевантността на вашите решения.

Удобен за ползване интерфейс : Изберете инструмент, който е интуитивен за потребители без технически познания, но достатъчно надежден за ИТ специалисти.

Силна сигурност: Намерете инструмент, който взема необходимите : Намерете инструмент, който взема необходимите предпазни мерки за сигурността на вашите чувствителни данни

💡Съвет от професионалист: Научете как да използвате изкуствен интелект за автоматизиране на работните процеси за управление на данни. Вижте как! 👇🏼

Разгледайте тези водещи инструменти за управление на основни данни, за да постигнете повече с вашите данни.

Първо, нека разгледаме списък с изчерпателни инструменти за интегриране и управление на данни:

1. ClickUp (най-добър за управление на данни, базирано на изкуствен интелект и фокусирано върху екипа)

Персонализирайте начина, по който виждате работните потоци на данните си с над 15 опции за визуализация на ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява стратегията за управление на данни и сътрудничеството в екип под един покрив. Неговата невронна мрежа, задвижвана от изкуствен интелект, ClickUp Brain , автоматизира повтарящи се задачи като въвеждане на данни и отчитане в реално време, като същевременно анализира исторически данни за проекти, за да предскаже бъдещи срокове.

Можете също да задавате въпроси на Brain за съществуващи проекти и той ще извлече данни от съответните задачи, документи и чатове, за да ви предостави най-новата и най-релевантна информация.

Получавайте актуализации за задачи, важни събития, натоварване на екипа и други с ClickUp Brain.

Персонализираните изгледи и табла на ClickUp улесняват организирането и визуализирането на ключови показатели, от разпределението на натоварването до управлението на бюджета. Инструментът се интегрира безпроблемно с други инструменти, като Tableau и Salesforce, обединявайки различни набори от данни.

Освен това, политиката за сигурност на ClickUp гарантира строго управление на данните и спазване на изискванията чрез контрол на достъпа въз основа на роли и аудитни регистри.

Данните на клиентите се хостват от Amazon Web Services (AWS), която е сертифицирана по SOC 2 Type 2 и спазва специфичните за индустрията стандарти за сигурност, за да поддържа сигурността и съответствието на облака. Освен това екипите по сигурността на ClickUp редовно извършват тестове на приложенията, производителността и проникването, за да намалят рисковете и кражбата на данни.

Най-добрите функции на ClickUp

над 50 персонализирани атрибута . Проследява данните по проектите чрез таблата на ClickUp , използвайки

Предлага надеждно проследяване на KPI чрез ClickUp Templates за управление на ефективността на данните.

Осигурява безпроблемно сътрудничество в екипа чрез ClickUp Chat , без да се налага преминаване между приложения

Ограничения на ClickUp

Предлага широк набор от функции, които могат да бъдат малко объркващи.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Informatica (Най-доброто решение за мащабируема интеграция и управление на данни)

чрез Informatica

Informatica е един от най-популярните мащабируеми инструменти за управление на данни, който помага на бизнеса да превърне разпръснатите източници на данни в ясни и полезни информации. Благодарение на облачния си дизайн и функциите с малко или без код, той е достатъчно гъвкав, за да работи за всеки – от малки стартиращи компании до големи предприятия.

Платформата улеснява комбинирането на локални и облачни ресурси с хибридни опции за внедряване. Освен това функции като улавяне на промени в данните (CDC) и архитектура, задвижвана от събития, осигуряват безпроблемна многоизточна свързаност.

Най-добрите функции на Informatica

Инструментите за унифицирана интеграция на данни ви помагат да свържете данни от различни източници, включително традиционни бази данни като Oracle, облачни платформи като Salesforce и системи за големи данни като Hadoop, и то в реално време.

Усъвършенстваното управление на качеството на данните идентифицира несъответствия в наборите от данни, като използва профилиране на данни , подкрепено от автоматизирано почистване на данни и персонализирани правила за качество .

Ясните правила за достъп до данни гарантират използването им с проследяване на произхода на данните, спазване на нормативни изисквания като GDPR и HIPAA, както и контрол на достъпа въз основа на роли.

Ограничения на Informatica

Не работи добре с динамични набори от данни.

Цени на Informatica

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Informatica

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

💡 Професионален съвет: Създайте център за знания с Wiki шаблони, което ще опрости сътрудничеството и достъпа до данни с разрастването на вашето хранилище.

3. Talend (Най-добър за гъвкава интеграция на данни в облака)

чрез Talend

Talend е облачна платформа за интеграция на данни за средни предприятия за свързване и управление на данни от различни източници в единен, приложим формат, което опростява създаването на канали за данни.

Неговата отворена основа позволява персонализиране на данните и сътрудничество чрез споделени хранилища и контрол на версиите.

Най-добрите функции на Talend

Разширени възможности за интегриране на данни с над 1000 предварително създадени конектора за бази данни, облачни услуги и приложения, поддържащи както ETL , така и ELT процеси.

Цялостно управление на качеството на данните с вградени проверки за качество, които ви позволяват да дефинирате персонализирани правила за почистване и валидиране на данните по време на интеграцията.

Решение за управление на основни данни (MDM), което ви помага да управлявате критични данни, като предоставя единна и надеждна визия за подобряване на качеството на данните.

Ограничения на Talend

Стръмна крива на обучение на графичния интерфейс

Цени на Talend

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Talend

G2 : 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 20 отзива)

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

4. IBM Cloud Pak for Data (най-подходящ за AI-базирани, облачни решения за данни)

чрез IBM Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak for Data е проектиран да улеснява AI-базирани решения за данни и анализи в хибридни облачни среди. Той е идеален за индустрии, които се нуждаят от строго съответствие в базите данни за управление на проекти.

Тази модулна платформа ви помага да изградите структура от данни, която свързва изолираните данни през целия жизнен цикъл на данните – от събирането и организирането до анализа и внедряването на модели.

Платформата е изградена на Red Hat OpenShift, което гарантира, че може да работи в различни среди, включително локални, частни облаци и публични облаци като AWS, Azure и Google Cloud.

Най-добрите функции на IBM Cloud Pak for Data

Интегрирана структура на данни , предлагаща усъвършенствана виртуализация на данни, която помага на вашия екип да получава достъп и да търси данни от различни източници, без да ги премества.

Анализи, базирани на изкуствен интелект, интегриращи IBM Watson AI за усъвършенствани ML и NLP, и автоматизирана оценка на моделите с помощта на инструменти като Watson OpenScale .

Управление на данните, поддържано от IBM Knowledge Catalog, което ви помага да създадете централизирано хранилище за метаданни за класифициране, каталогизиране и управление на достъпа до данни.

Ограничения на IBM Cloud Pak for Data

Първоначалната конфигурация може да бъде сложна.

Цени на IBM Cloud Pak for Data

Персонализирани цени

IBM Cloud Pak for Data – оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (90 отзива)

➡️ Прочетете още: Отговорно използване на изкуствения интелект: Кратко ръководство за управление на изкуствения интелект

5. Amazon Web Services (Най-доброто решение за мащабируемо съхранение и анализ на данни в облака)

чрез Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) е платформа за облачни изчисления, пригодена за организации от всякакъв мащаб.

Архитектурата на AWS е създадена с оглед на гъвкавост, като ви позволява да избирате измежду различни опции за съхранение, включително съхранение на обекти с Amazon S3, релационни бази данни с Amazon RDS и NoSQL решения с Amazon DynamoDB.

Освен това, той предоставя инструменти като безсервърно изчисление с AWS Lambda и автоматично мащабиране с EC2 за поддръжка на широк спектър от оперативни нужди.

Най-добрите функции на AWS

Мащабируемо съхранение с Amazon S3, включително множество класове като Standard и Glacier, разширени функции като версиониране и политики за жизнен цикъл , както и S3 Storage Lens за по-добър поглед върху данните.

Услуги за анализ на данни, включително Amazon Athena за интерактивно търсене, Amazon Redshift за съхранение на данни и Amazon Kinesis за обработка на данни в реално време.

Криптиране на данни за данни в покой и в движение, сигурно управление на ключове чрез AWS KMS и проследяване на активността с AWS CloudTrail.

Ограничения на AWS

Сложната ценова структура може да доведе до неочаквани разходи

Цени на AWS

Безплатни нива

Плащане според употребата: Цените варират в зависимост от употребата и типа на инстанцията.

Оценки и рецензии за AWS

G2: 4,7/5 (над 70 отзива)

6. Google Cloud (най-подходящ за потоци от данни в реално време и AI анализи)

чрез Google Cloud

Google Cloud е идеален за индустрии, които се нуждаят от високоскоростна обработка на данни с ниска латентност за мащабни анализи.

Платформата интегрира усъвършенствани AI инструменти, като AutoML и TensorFlow, които ви помагат да използвате данните за прогнозна аналитика и интелигентни приложения. Освен това архитектурата без сървър на Google Cloud опростява внедряването на приложения и работни процеси.

Друго предимство на Google Cloud е интеграцията на възможностите на gen AI и големите езикови модели (LLM), които позволяват на екипите да взаимодействат с данните, използвайки естествен език. LLM също повишават производителността, като предоставят препоръки за код.

Най-добрите функции на Google Cloud

Pub/Sub функционалности за асинхронна комуникация между независими компоненти на приложенията, проектирани за висока производителност и ниска латентност .

Разширени анализи с BigQuery предлагат напълно управлявано хранилище за данни за бързи SQL заявки върху големи масиви от данни, обработвайки петабайтове с вградени възможности за машинно обучение (ML).

Управлението на идентичността и достъпа (IAM) осигурява прецизен контрол на достъпа до ресурсите, а предотвратяването на загуба на данни (DLP) ви помага да откривате, класифицирате и защитавате чувствителна информация.

Ограничения на Google Cloud

Настройването на разрешенията може да се окаже сложно при управлението на достъпа за екип.

Цени на Google Cloud

Безплатен план

Плащане според употребата: Цените варират в зависимост от употребата и типа на инстанцията.

Оценки и рецензии за Google Cloud

G2: 4,5/5 (над 51 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

7. Oracle Autonomous Database (Най-доброто решение за автоматизирано управление на основни данни)

чрез Oracle Autonomous Database

Oracle Autonomous Database автоматизира много от традиционните задачи по управление на бази данни, което го прави идеален за организации, които искат да опростят своите MDM процеси.

Проектирана както за транзакционни (OLTP), така и за аналитични (OLAP) работни натоварвания, тази унифицирана платформа поддържа широк спектър от типове данни. Тази възможност ви помага да изпълнявате различни приложения – от системи за онлайн обработка на транзакции до сложни аналитични заявки – без да се налага да използвате отделни бази данни.

Най-добрите функции на Oracle Autonomous Database

Автоматизирано MDM с възможности за самоуправление, което автоматизира задачи като архивиране и мащабиране, интегрира данни от различни източници и поддържа качеството на данните с вградени инструменти за профилиране и почистване.

Вградени ML възможности , които позволяват анализ на тенденциите в текст , графики и пространствени данни , използвайки SQL-базирани заявки.

Самозащитна архитектура с непрекъсната защита чрез автоматични актуализации, надеждно криптиране и прецизен контрол на достъпа.

Ограничения на Oracle Autonomous Database

Обикновено използва много памет

Цени на Oracle Autonomous Database

Безплатен пакет

Плащане по потребление: Цените варират в зависимост от продукта и употребата.

Оценки и рецензии за Oracle Autonomous Database

G2: 4. 3/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

8. Snowflake (Най-доброто решение за съхранение и споделяне на данни в мулти-клауд среда)

чрез Snowflake

Snowflake е облачна платформа, която подпомага достъпа в реално време и съхранението на таблични данни в унифицирано хранилище за данни.

Проектирана да обработва големи обеми структурирани и полуструктурирани данни, архитектурата на Snowflake поддържа независимо мащабиране, за да отговори на променящите се изисквания на работната натоварване.

Платформата също така отговаря на стандарти като HIPAA, PCI DSS и GDPR, като гарантира, че организациите отговарят на нормативните изисквания за пренос на данни в облака.

Най-добрите функции на Snowflake

Поддръжката на различни облаци ви помага да работите в множество облачни среди, като ви дава гъвкавост при избора на доставчик.

Разделянето на съхранението и изчисленията ви позволява да мащабирате съхранението и изчисленията независимо, въз основа на нуждите на работната натоварване.

Вградените функции за споделяне на данни позволяват сигурно споделяне на данни в реално време с други акаунти в Snowflake без сложни ETL процеси, както и интеграция с пазара за данни за споделяне на набори от данни с външни партньори.

Ограничения на Snowflake

Липсва вградена поддръжка за неструктурирани данни

Цени на Snowflake

Standard, Enterprise, Business Critical: Цената започва от 2 USD/кредит; цената варира в зависимост от региона и платформата.

Съхранение при поискване: Цената започва от 20 USD/TB на месец; цената варира в зависимост от региона.

Virtual Private Snowflake: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Snowflake

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 80 отзива)

➡️ Прочетете още: Фантастични алтернативи на Snowflake за оптимизирано управление на данни

9. Denodo Platform 9. 1 (Най-доброто решение за виртуализация на данни и унифициран достъп)

чрез Denodo

Denodo Platform 9. 1 е решение за виртуализация на данни в реално време за организации, които трябва да работят с различни набори от данни – като JSON, XML и традиционни релационни бази данни – в рамките на една единствена платформа.

Платформата използва семантичен слой, за да ви помогне да взаимодействате с данните без необходимост от сложни ETL процеси.

Denodo гарантира и сигурността на данните с надеждни функции като маскиране на данни и криптиране. Освен това включва изчерпателни аудиторски следи с възможности за регистриране, за да проследява активността на потребителите и да повиши отчетността.

Denodo Platform 9. 1 най-добри характеристики

Унифицираният достъп до данни ви помага да се свържете с широк спектър от източници на данни, включително бази данни, облачно съхранение и API, без да е необходимо да репликирате или премествате данните.

AI-базираният Denodo Assistant с NLP възможности ви помага да търсите данни, използвайки естествен език, и предоставя интелигентни препоръки.

Интеграцията с AI SDK за разработване на приложения опростява включването на структурирани и неструктурирани данни в моделите за данни на gen AI, като същевременно поддържа Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Ограничения на Denodo Platform 9. 1

Липсва опашка за транзакции, в случай че искате да ги запазите, защото източникът е изключен.

Цени на Denodo Platform 9. 1

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Denodo

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

10. SAP Data Intelligence (най-подходящ за сложна организация на данни)

чрез SAP Data Intelligence

SAP Data Intelligence е софтуер за управление на данни, специално разработен за организации, които използват SAP екосистеми, и предлага координация на данните в различни системи.

Едно от основните му предимства е способността да управлява целия жизнен цикъл на данните, от събирането и обработката до анализа и управлението.

Можете да автоматизирате работните процеси и да гарантирате, че данните се обработват ефективно в различни системи. Платформата поставя акцент и върху сигурността и съответствието, като предлага функции за управление като проследяване на произхода на данните.

Най-добрите функции на SAP Data Intelligence

Моделиране на тръбопроводи , свързващо SAP и не-SAP изходни системи, позволяващо извличане , трансформация и обогатяване на данни в реално време.

Автоматично откриване и каталогизиране на структурирани и полуструктурирани данни, заедно с безпроблемна връзка с широк спектър от източници на данни (включително платформи за стрийминг)

Интегрирано управление на ML работния процес в един интерфейс, заедно с функционалност AutoML , която автоматизира избора на алгоритми и хиперпараметри.

Ограничения на SAP Data Intelligence

Интеграцията с приложения, които не са на SAP, е трудна.

Цени на SAP Data Intelligence

Персонализирани цени

11. Microsoft Purview (Най-доброто решение за хибридно управление на данни)

чрез Microsoft Purview

Microsoft Purview поддържа шаблони за управление на проектни данни и съответствие за регулирани индустрии, като помага за управлението на основни данни в хибридни и мулти-клауд среди.

Платформата предоставя унифицирана платформа за откриване, класифициране и прилагане на политики за данни, като предлага на бизнеса видимост в своите данни.

Освен това, интеграцията с екосистемата на Microsoft, включително Azure Services, Microsoft 365 и Power BI, създава съгласувана среда за инициативи за управление на данните.

Най-добрите функции на Microsoft Purview

Унифицирана рамка за управление на данните , включваща каталог с данни с метаданни от различни източници, автоматично откриване на данни в локални и облачни среди и преглед на произхода на данните .

Автоматизирана класификация на данните с помощта на ML алгоритми, персонализирани етикети за чувствителност и интеграции с DLP функции за предотвратяване на неоторизиран достъп.

Функции за електронно откриване като разширено индексиране за търсене на съдържание, низове от разговори за организиране на съобщения от Microsoft Teams и предсказуемо кодиране въз основа на предишни решения за кодиране.

Ограничения на Microsoft Purview

API може да бъде подобрено за по-добра свързаност с източници на API, които не са на Microsoft.

Цени на Microsoft Purview

Безплатно

Оценки и рецензии за Microsoft Purview

G2: 4,6/5 (20 отзива)

12. Collibra Data Intelligence Cloud (Най-доброто решение за каталогизиране на данни и проследяване на произхода)

чрез Collibra Data Intelligence Cloud

Collibra Data Intelligence Cloud се фокусира върху поверителността на данните и управлението на произхода, което е идеално за бизнеса, управляващ сложни набори от данни.

Платформата улеснява създаването на пълна картина на данните, като ви гарантира, че можете бързо да намерите, разберете и се доверите на информацията, от която се нуждаете. Освен това включва инструменти за сътрудничество като коментиране и споделяне, за да могат екипите да работят заедно по-ефективно.

Актуализираният Workflow Designer допълнително подобрява автоматизацията на бизнес процесите, което прави консолидирането на управлението на данни още по-лесно.

Най-добрите функции на Collibra Data Intelligence Cloud

Каталогизиране на данни в интуитивен интерфейс за лесен достъп до набори от данни, автоматично записване на метаданни и обогатяване на каталога с контекст за собственост и употреба.

Визуализация на цялостния произход проследяване на данните от източника до местоназначението, показващо преобразуванията и процесите, през които преминават, заедно с анализ на въздействието

Интегриране на AI модели с надеждни набори от данни, заедно с инструменти като Power BI и Tableau за разширени анализи, както и достъп до пазар за данни за подбрани набори от данни.

Ограничения на Collibra Data Intelligence Cloud

Внедряването в цялата организация може да бъде предизвикателство.

Цени на Collibra Data Intelligence Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Collibra Data Intelligence Cloud

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

13. Veritone Data Refinery (Най-доброто решение за анализ на неструктурирани данни, базиран на изкуствен интелект)

чрез Veritone Data Refinery

Veritone Data Refinery е проектиран да преобразува големи обеми сурови, неструктурирани данни – като видео, аудио и текст – в структурирани набори от данни, идеални за обучение на усъвършенствани AI модели като LMM и LLM.

Чрез прилагането на специфични за домейна метаданни платформата подобрява възможностите за търсене и предоставя допълнителен контекст, което улеснява потребителите да намират и използват подходящите за техните специфични нужди набори от данни.

Най-добрите функции на Veritone Data Refinery

Консолидиране на изолирани данни в едно единно хранилище, което гарантира съответствие със стандартите GDPR и SOC2 , както и оптимизация на интелектуалната собственост .

Подобрени възможности за монетизация чрез лицензиране на данни от трети страни за усъвършенствани набори от данни, персонализирани AI решения и пакет от над 20 приложения в различни сектори.

Интеграция с платформата aiWARE™ за цялостна AI екосистема, подпомагаща внедряването на AI решения в различни приложения с анализи в реално време.

Ограничения на Veritone Data Refinery

Тъй като това е нова платформа, нейният успех зависи от това колко бързо предприятията ще я възприемат.

Цени на Veritone Data Refinery

Персонализирани цени

14. Microsoft Azure AI Foundry (най-подходящ за интегриране на AI модели в потоци от данни)

чрез Microsoft Azure AI Foundry

Microsoft Azure AI Foundry помага за опростяване на интеграцията на AI модели в напълно управляван поток от данни, което е идеално за организации, които искат да използват AI ефективно.

Платформата поддържа целия жизнен цикъл на разработката на AI приложения, като изгражда сътрудничество между специалисти по данни, разработчици и ИТ професионалисти.

Той също така включва етични насоки за намаляване на рисковете , свързани с пристрастност и несправедливост в решенията за изкуствен интелект, и включва филтри за безопасност, които оценяват точността на резултатите от моделите.

Най-добрите функции на Microsoft Azure AI Foundry

Унифицирана среда за разработка с интегрирана верига от инструменти, комбинираща Azure услуги, предварително създадени шаблони за приложения и функции за сътрудничество.

Разширено управление на модели с каталог на модели за проучване на предварително обучени модели, допълнен с инструменти за оценка и контрол на версиите .

Свързване с Azure Services като Azure OpenAI, Azure Machine Learning и Azure Data Factory, интегриране на потоци от данни в AI работни процеси

Ограничения на Microsoft Azure AI Foundry

Оценките за безопасност понастоящем не позволяват използването на плъгини или разширяемост.

Цени на Microsoft Azure AI Foundry

Персонализирани цени

15. Tableau (Най-доброто за интуитивна визуализация на данни и самообслужване BI)

чрез Tableau

Tableau е един от най-добрите инструменти за визуализация на данни за самостоятелен анализ, предлагащ бързи и практични анализи.

Платформата подпомага самообслужването в областта на бизнес анализа (BI), без да се налага кодиране – можете лесно да създавате сложни визуализации, като плъзгате и пускате полета върху платното.

С интеграциите на Tableau Server и Tableau Cloud таблото може да бъде публикувано по сигурен начин, като осигурява постоянен достъп до данни на членовете на екипа в цялата организация.

Освен това функции като коментари и бележки помагат на екипите да предоставят пряка обратна връзка за визуализациите, а мобилното приложение гарантира достъпността на таблата.

Най-добрите функции на Tableau

Интерактивни визуализации с функции като филтриране и детайлно проучване на конкретни точки от данните, както и персонализирани табла за цялостен поглед върху данните.

Широка свързаност на данните поддържаща облачни услуги, бази данни, електронни таблици и платформи за големи данни, с достъп в реално време до източници на данни на живо

Разширени аналитични функции, включително предсказуема аналитика за прогнозиране и анализ на тенденции, геопространствен анализ и статистически функции като регресия или клъстеризация във визуализациите.

Ограничения на Tableau

Ограничени възможности за сътрудничество извън Tableau Server или Tableau Online

Цени на Tableau

Tableau Creator: 75 USD/месец на потребител

Tableau Explorer: 42 USD/месец на потребител

Tableau Viewer: 15 USD/месец на потребител

Enterprise: Започва от 35 $/месец на потребител

Tableau+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Tableau

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 2000 отзива)

16. Qlik Sense (Най-добър за асоциативно проучване на данни и разширени анализи)

чрез Qlik Sense

Qlik Sense предлага асоциативно проучване и анализ на данни, което е идеално за компании, които искат да работят с данни без ограниченията на традиционните инструменти, базирани на заявки.

Това гарантира, че нито едно данните не се пренебрегва, като се запазват всички стойности в анализа, за да се открият скрити възможности.

Платформата предоставя на потребителите с различни роли възможности за самообслужване, като демократизира достъпа до ценна информация.

Освен това, усъвършенстваната му интеграция с R и Python позволява използването на ML модели и предсказуеми анализи директно в Qlik, докато AI-базираните му прозрения допълнително помагат при вземането на решения.

Най-добрите функции на Qlik Sense

Динамични взаимоотношения между данните , които подчертават свързаните данни, докато не свързаната информация се затъмнява, в комбинация с изследователски анализ .

Интерактивни табла и визуализации с интерфейс за плъзгане и пускане, актуализации на данните в реално време и възможности за разказване на истории.

Плавно свързване на данните с широка поддръжка на различни бази данни, облачни услуги и платформи за големи данни, подобрено чрез обединяване на данни и автоматизирана подготовка на данни.

Ограничения на Qlik Sense

Изисква ръчно презареждане или обновяване на данните

Цени на Qlik Sense

Услуги, управлявани от клиента: Персонализирани цени

Qlik Cloud Analytics: Стандартен: От 825 USD/месец за 25 GB за 20 потребители Премиум: От 2500 USD/месец за 50 GB за 20 потребители Enterprise: Индивидуални цени

Стандартен: Започва от 825 USD/месец за 25 GB за 20 потребители

Премиум: От 2500 $/месец за 50 GB за 20 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Стандартен: Започва от 825 USD/месец за 25 GB за 20 потребители

Премиум: От 2500 $/месец за 50 GB за 20 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Qlik Sense

G2: 4. 4/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

17. Alteryx (Най-добър за автоматизиране на подготовката на данни и разширени анализи)

чрез Alteryx

Alteryx е създаден, за да автоматизира подготовката на данни и разширените анализи, като помага на организациите ефективно да подготвят, комбинират и анализират данни от различни източници.

Платформата помага на потребителите, от анализатори на данни до бизнес мениджъри, да опростят работните процеси и да получат по-добра представа без да е необходима обширна експертиза в програмирането.

Освен това, интеграцията с популярни инструменти за визуализация като Tableau и Power BI ви позволява да публикувате информация директно в табла за по-широко споделяне в организацията.

Най-добрите функции на Alteryx

Автоматизирана подготовка на данни с визуален интерфейс без код , изчерпателни инструменти за почистване на данни и автоматизация на работния процес за повтарящи се задачи.

Усъвършенствани аналитични инструменти за предсказуемо моделиране с помощта на техники за регресия и класификация, пространствени анализи и интеграция с R и Python за разширена функционалност.

Унифицирана подготовка на данни за обединяване, съединяване или добавяне на набори от данни от различни източници, както и инструменти за неточно съпоставяне и обединяване въз основа на сходни атрибути.

Ограничения на Alteryx

Липсват стабилни функции за сътрудничество в реално време между много потребители.

Цени на Alteryx

Designer Cloud Professional: 4950 USD/година на потребител Enterprise: Индивидуални цени

Професионална версия: 4950 USD/година на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Designer Desktop: Персонализирано ценообразуване

Професионална версия: 4950 USD/година на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Alteryx

G2: 4,6/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 90 отзива)

18. KNIME (Най-добър за разработване на пипалини за наука за данните и ML модели)

чрез KNIME

KNIME е отворена платформа за разработване на научни процеси за данни и ML модели, подходяща за управление на данни в различни индустрии.

Той предлага удобен за ползване визуален интерфейс, който позволява на специалистите по данни и анализаторите да създават сложни работни процеси, без да се изискват обширни познания по програмиране.

Платформата осигурява проследимост и възпроизводимост на работните потоци на данни, което улеснява проследяването и възпроизвеждането на анализи.

Освен това KNIME предоставя разширена ML поддръжка, включително AutoML възможности за автоматизиране на обучението и оценката на модели.

Най-добрите функции на KNIME

Визуално проектиране на работния процес , свързващо различни възли, представляващи различни операции с данни, за ясен преглед на целия процес.

Широка интеграция с различни източници на данни , включително рамки за големи данни като Apache Spark.

Функциите за производство и внедряване, достъпни чрез KNIME Business Hub, ви помагат да прехвърлите работните процеси с инструменти за планиране, мониторинг и автоматизиране на процесите.

Ограничения на KNIME

Изисква обширна конфигурация за прости задачи в Excel

Цени на KNIME

KNIME Community Hub Личен план: Безплатен Екипен план: 99 $/месец

Личен план: Безплатен

План за екип: 99 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Личен план: Безплатен

План за екип: 99 $/месец

Оценки и рецензии за KNIME

G2: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

19. Looker by Google (Най-доброто решение за неограничено проучване на данни и облачна бизнес интелигентност)

чрез Looker от Google

Looker by Google е облачна BI платформа с лесен за използване интерфейс. Придобита от Google през 2019 г., тя се интегрира в Google Cloud Platform, като ви предоставя централизиран, интерактивен център за анализ на данни и отчитане.

Мощните функции на платформата са подходящи за предприятия от всякакъв мащаб, като им помагат да оползотворят пълния потенциал на данните.

Най-добрите функции на Looker by Google

Разширеното моделиране на данни с LookML , уникалния език за моделиране на Looker, помага да се дефинират взаимоотношенията в данните и да се създадат персонализирани показатели.

Интеграцията с Google Cloud Services осигурява мащабируемост, функции за сигурност и достъп до инструментите за изкуствен интелект и машинно обучение на Google за картографиране на данни и персонализирани конфигурации.

Нативната връзка с Google BigQuery за анализи в реално време ви помага да извършвате анализи в реално време директно във вашия хранилище за данни.

Ограничения на Looker by Google

Цени на Looker by Google

Платформа Edition: Персонализирано ценообразуване

Лицензиране на потребители: Индивидуални цени

Looker от Google – оценки и отзиви

G2: 4. 4/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

20. Polymer (Най-добър за превръщане на сурови данни в практични табла)

чрез Polymer

Polymer е платформа за визуализация на данни в реално време, предназначена за бизнеса в различни сектори, включително електронна търговия, маркетинг и предприятия.

Той помага за интегрирането на различни източници на данни с анализи за управление на проекти. Освен това, неговият удобен за ползване интерфейс позволява на всеки да разглежда данни, да създава отчети и да генерира визуализации без да е необходимо дълго обучение.

Платформата разполага и с динамичен механизъм за политики, който ви помага да персонализирате сигурността си, включително да идентифицирате и коригирате изложените данни, като същевременно предоставя предупреждения за рискови дейности по споделяне на данни.

Най-добрите характеристики на Polymer

Генерирането на табло с изкуствен интелект автоматично създава информативни табла, които ви позволяват бързо да визуализирате данните, като предсказвате резултатите въз основа на исторически и данни в реално време .

Интеграцията с популярни източници на данни като Google Analytics, Shopify и Facebook Ads ви помага да събирате и синхронизирате данни от различни платформи.

Надеждни функции за сигурност, които защитават чувствителни данни като лична идентифицираща информация (PII) и защитена здравна информация (PHI) в SaaS платформи.

Ограничения на полимерите

Липсват основни конектори за данни

Цени на полимери

Стартово ниво: 50 USD/месец на потребител

Pro: 100 $/месец на потребител

Екипи: 250 USD/месец за 3 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

21. ASK BOSCO® (Най-добър за разговорни и гласово подпомагани анализи)

ASK BOSCO® е аналитична платформа, задвижвана от изкуствен интелект, проектирана да подобри разговорното и гласово подпомагано отчитане за маркетинг специалисти и агенции, предлагаща лесен за използване интерфейс и усъвършенствани ML възможности.

Възможностите за прогнозна аналитика на платформата помагат за прогнозиране на бъдещите резултати и разпределяне на разходите за медии, като помагат на бизнеса да взема решения, основани на данни, относно маркетинговия си бюджет.

Най-добрите функции на ASK BOSCO®

Пакетът за отчети с изкуствен интелект автоматизира генерирането на отчети, като ви помага да задавате въпроси за данните и да получавате информация, тенденции и препоръки въз основа на алгоритмично моделиране .

Проследяването на конверсиите , като проследяването на базата на пиксели и интеграцията между сървъри, помага за подробно наблюдение на ефективността.

Сегментирането на аудиторията и анализът на трафика помагат да се насочите към конкретни демографски групи въз основа на поведението или предпочитанията им и да оцените източниците на трафик, за да прецените ефективността на различните канали.

Ограничения на ASK BOSCO®

Не винаги извлича данните правилно

Цени на ASK BOSCO®

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ASK BOSCO®

G2: 4,7/5 (над 40 отзива)

Търсите помощ с прогнозната аналитика и машинно обучение? Тези инструменти могат да ви помогнат:

22. DataRobot (Най-добър за автоматизиране на разработването на AI модели)

чрез DataRobot

DataRobot е автоматизирана ML платформа , която опростява разработването и внедряването на прогнозни модели. Нейният удобен за ползване интерфейс ви помага да интегрирате модели в съществуващи системи чрез REST API.

Платформата поддържа както пакетни, така и прогнози в реално време, като осигурява гъвкавост за задоволяване на разнообразни приложни нужди. Тя е особено полезна за организации, които искат да използват изкуствен интелект без да се изисква обширна експертиза в областта на науката за данните.

Най-добрите функции на DataRobot

Автоматизиран избор и обучение на модели , който оценява стотици алгоритми едновременно при качването на набор от данни.

Разширеното инженерство на функции генерира нови функции от съществуващите данни, за да подобри производителността на модела.

Непрекъсната оптимизация чрез проследяване на показатели като точност на прогнозите и отклонение на данните, гарантиращо, че моделите се адаптират към променящите се условия и остават надеждни в динамични среди.

Ограничения на DataRobot

Липсват ETL (извличане, преобразуване, зареждане) възможности

Цени на DataRobot

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DataRobot

G2: 4. 4/5 (над 20 отзива)

23. H2O. ai (Най-доброто за отворени AI рамки и мащабируемо ML)

H2O. ai е платформа с отворен код, предназначена за разработване на модели за изкуствен интелект и машинно обучение, която е полезна за индустрии, където е необходим бърз и обясним изкуствен интелект за персонализация и оценка на риска.

Той се интегрира с популярни езици за програмиране като Python и R и разполага с удобен за ползване уеб GUI, наречен Flow, което го прави достъпен за научни работници в областта на данните и разработчици с различни нива на квалификация.

H2O Wave допълнително подобрява платформата, като помага при разработването на интерактивни AI приложения и опростява създаването и внедряването на модели в реално време.

Най-добрите функции на H2O. ai

Разширена функционалност на AutoML , която автоматизира избора на алгоритми, настройката на хиперпараметрите и оценката на моделите, като генерира класация, която ви помага бързо да идентифицирате най-добрия модел.

Гъвкавост при поддръжката на разпределени изчислителни среди като Hadoop и Spark, с архитектура в паметта, която се мащабира линейно за приложения на корпоративно ниво.

Цялостна поддръжка на алгоритми за широк спектър от ML алгоритми, включително машини за усилване на градиента, обобщени линейни модели и рамки за дълбоко обучение.

Ограничения на H2O. ai

Мащабирането на големи масиви от данни води до оперативни усложнения

Цени на H2O. ai

Персонализирани цени

H2O. ai оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 20 отзива)

24. Akkio (Най-доброто за AI прогнози без код и анализи в реално време)

чрез Akkio

Akkio е платформа за изкуствен интелект без код, създадена да демократизира достъпа до машинно обучение и предсказуема аналитика за бизнеса от всякакъв мащаб.

Той опростява процеса на създаване на модели с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, който ви помага лесно да качвате набори от данни и да генерирате прогнози.

Освен това Akkio включва непрекъснато наблюдение и функции за автоматично преобучение, за да поддържа точността на модела във времето.

Най-добрите функции на Akkio

Технологията AutoML автоматизира работния процес на ML, като ви помага бързо да генерирате точни модели, съобразени с вашите специфични нужди.

Гъвкавите опции за внедряване помагат за интегрирането на AI модели в съществуващите системи, чрез API или директна интеграция с популярни бизнес приложения като CRM и платформи за електронна търговия.

Инструментът Chat Data Prep използва генеративна изкуствена интелигентност за автоматизиране на задачите по подготовка на данни, действайки като интуитивен чат интерфейс, който ви помага да взаимодействате с данните си по разговорен начин.

Ограничения на Akkio

Необходима е възможност за запазване на обучението, за да се избегне необходимостта от рестартиране при всяка сесия на разговор.

Цени на Akkio

Планове на ниво потребител View: Безплатен Basic: 49 $/месец на потребител Professional: 99 $/месец на потребител

Преглед: Безплатно

Базов пакет: 49 USD/месец на потребител

Професионална версия: 99 USD/месец на потребител

Планове за цялата организация Пакет Build-on: От 999 USD/месец Enterprise: Индивидуални цени

Допълнителен пакет: От 999 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Преглед: Безплатно

Базов пакет: 49 USD/месец на потребител

Професионална версия: 99 USD/месец на потребител

Допълнителен пакет: От 999 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

25. MonkeyLearn (Най-добър за анализ на текст с помощта на NLP)

чрез MonkeyLearn

MonkeyLearn е специализирана в анализ на текст чрез NLP, като помага на бизнеса да извлича ценна информация от неструктурирани текстови данни като клиентски отзиви, публикации в социални медии и имейли.

Интуитивният графичен потребителски интерфейс на платформата опростява процеса на създаване на модели, като предлага уроци и ясен дизайн, който гарантира, че потребителите могат да разглеждат платформата с лекота.

Най-добрите функции на MonkeyLearn

Разширена анализа на настроенията за измерване на емоциите и мненията на клиентите, изразени в текст, което ви помага да разберете общественото мнение за вашите продукти или услуги.

Обучението на персонализирани модели ви помага да използвате вашите уникални набори от данни, за да създадете подходящи модели, докато предварително обучените модели за задачи като извличане на ключови думи и класифициране на теми осигуряват бърз и ефективен старт.

Интеграцията с инструменти като Google Sheets, Excel и Zapier опростява включването на текстовия анализ в съществуващите работни процеси.

Ограничения на MonkeyLearn

Ограничава броя на заявките въз основа на абонаментния план

Цени на MonkeyLearn

Цени от 299 $/месец за функция

Вземайте по-добри решения за данните с ClickUp

Инструментите за управление на данни могат да накарат екипите да преминават от една платформа на друга, като се фокусират върху анализите или автоматизацията, но често пропускат ключови интеграции или сътрудничество. 🤷

ClickUp променя правилата, като комбинира автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, с работа в екип на едно място. Като универсално приложение за работа, то опростява обработката на данни и отчитането, обединява екипите, за да проследяват, анализират и действат въз основа на данни, и всичко това в едно работно пространство!

Защо чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се насладете на безпроблемни потоци от данни.