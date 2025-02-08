10-те най-добри CRM инструмента за социални медии за подобряване на ангажираността

Социалните медии може да изглеждат като постоянен поток от мимолетни моменти, но всяко взаимодействие е възможност за връзка. Независимо дали става дума за коментар, споменаване или директно съобщение, вашите клиенти общуват, споделят и очакват бързи отговори.

Но да бъдем честни – да се справяте с всичко това на различни платформи може да бъде прекалено обременяващо.

Тук на помощ идват CRM инструментите за социални медии. Те ви помагат да надхвърлите простото отговаряне, за да изградите значими взаимоотношения и лоялност.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри инструмента за управление на взаимоотношенията с клиентите в социалните медии, с които можете да подобрите взаимодействието и да се свържете с аудиторията си по желания от вас начин. 🎯

Какво е CRM за социални медии?

CRM за социални медии е система, която интегрира платформите за социални медии с инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), за да наблюдава, ангажира и управлява взаимодействията с клиентите.

Тези AI инструменти за социални медии позволяват на бизнеса да проследява разговорите в социалните медии, да отговаря на запитвания на клиенти и да анализира показателите за ангажираност. Те също така поддържат единен архив на взаимодействията с клиенти в различни канали.

Тази интеграция улеснява комуникацията, подобрява обслужването на клиентите и изгражда по-силни взаимоотношения въз основа на информация от активността в социалните медии.

🧠 Интересен факт: 96% от бизнес лидерите предвиждат да интегрират социални данни в CRM системата на своите компании в рамките на следващите три години, което подчертава нарастващото значение на социалния CRM.

Защо CRM за социални медии е важно за дигиталните маркетолози?

CRM за социални медии преодолява различията между социалните платформи и CRM системите. Те предлагат на дигиталните маркетолози мощен начин да ангажират аудиторията, да анализират поведението и да изграждат трайни връзки.

Ето защо трябва да започнете да използвате CRM инструмент за социални медии. 📃

Централизира данните: Комбинира информацията от социалните медии и CRM в един централизиран изглед.

Оптимизира комуникацията: Инструментът ви позволява да управлявате взаимодействията в платформи като Facebook, Instagram и X от един интерфейс.

Проследява аналитични данни: Проследява показатели за ефективността, като конверсии, трафик и взаимодействия на потребителите.

Анализира настроенията на клиентите: Инструментът следи в реално време споменаванията на марката и обратната връзка, за да оцени общественото възприятие.

Персонализира кампаниите: Инструментът за CRM в социалните медии помага да категоризирате клиентите въз основа на демографски данни или минали поведения за персонализиран маркетинг и позволява A/B тестове, за да определите какво работи най-добре.

🔍 Знаете ли, че... 31% от хората активно следят фирмени страници във Facebook, а 64% могат да назоват компании, които са активни на платформата. Това доказва как управлението на взаимоотношенията с клиентите в социалните медии повишава видимостта на марката.

Какво трябва да търсите в CRM за социални медии?

Изборът на подходящия инструмент за CRM в социалните медии е от решаващо значение за вашата стратегия. При наличието на толкова много инструменти, трябва да се фокусирате върху конкретни функции, които съответстват на вашите цели и работни процеси. От възможности за интеграция в социалните медии до анализи и автоматизация, знанието какво да приоритизирате е ключово за намирането на решение, което дава резултати.

Нека разгледаме какво трябва да търсите, когато избирате CRM инструмент за социални медии. 💁

Изчерпателни профили на клиенти: Изберете CRM, който консолидира данни от социални взаимодействия, история на покупките и др., за да създадете подробни профили на клиенти за персонализирано общуване.

Инструменти за генериране на лийдове: Потърсете функции, които улавят лийдове от взаимодействия в социалните медии, за да помогнат на вашите екипи по продажби и маркетинг да поддържат по-ефективно потенциалните клиенти.

Поддръжка на ангажираността в многоканална среда: Уверете се, че CRM обединява комуникацията в социалните медии, електронната поща и чата, за да получите цялостен поглед върху взаимодействията с клиентите.

Инструменти за бърза обратна връзка и отговор: Дайте приоритет на инструменти, които имат възможност да отговарят на запитвания и коментари в реално време.

10-те най-добри CRM инструмента за социални медии

Социалните медии могат да станат доста хаотични с всички съобщения и споменавания, които се появяват. CRM за социални медии може да ви помогне да внесете ред в тази лудница, за да подобрите взаимоотношенията с клиентите.

За да ви помогнем да вземете информирано решение, ето обобщение на 10-те най-добри инструмента. 👀

1. ClickUp (най-добър за управление на социални медии с изкуствен интелект)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е начело в нашия списък с най-добрите CRM инструменти за социални медии. С функции като управление на задачи, календари за съдържание и инструменти за сътрудничество, маркетинговото решение на ClickUp ви позволява ефективно да планирате, изпълнявате и проследявате кампании.

ClickUp Brain

Създавайте и усъвършенствайте съдържание за социалните медии без усилие с ClickUp Brain.

А вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, се грижи за създаването на креативно съдържание. Въведете подробностите за кампанията си, предпочитанията си, стиловия наръчник на марката и други relevante подробности и оставете Brain да създаде незабавно персонализирано съдържание за вашите канали в социалните медии. След това можете да го настроите и усъвършенствате с вградените функции за подобрение.

ClickUp Automations

ClickUp Automations предлага мощен инструмент, който помага да оптимизирате работните си процеси в социалните медии и да повишите производителността. Можете да го използвате, за да присвоявате автоматично задачи, да актуализирате статуси, да изпращате отговори по имейл и да проследявате напредъка на кампаниите.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като проследяване на споменавания с ClickUp Automations.

Тази функция е полезна за компании, които искат да намалят ръчните задачи, да минимизират грешките и да подобрят ефективността.

ClickUp Dashboards

Получете информация за социалните медии с ClickUp Dashboards за вземане на решения въз основа на данни.

ClickUp Dashboards са отлични за проследяване на показателите в социалните медии на едно централно място. Независимо дали следите ангажираността, проследявате растежа на последователите си или проверявате социалните си медии, Dashboards улесняват визуализирането на ключовите показатели в реално време.

Например, когато стартирате нова маркетингова кампания, можете да използвате персонализирания си табло, за да проследите как се представя всяка публикация, коя платформа генерира най-голямо ангажиране и как расте базата ви от последователи.

Комуникирайте с вътрешни и външни заинтересовани страни, използвайки ClickUp Chat.

ClickUp Chat интегрира комуникацията директно в задачите и управлението на проекти, което го прави идеален за ефективно управление на кампании в социалните медии и взаимодействия с клиенти в голям мащаб.

Забравете за превключването между контексти; ClickUp Chat централизира всичко в едно пространство, което позволява на екипите да останат организирани и продуктивни. Вашите чатове могат да бъдат свързани с конкретни пространства, папки или списъци в ClickUp, като предоставят контекст за кампании в социалните медии или низове за взаимодействие с клиенти.

📮ClickUp Insight: Почти 20% от професионалистите, анкетирани от нас, изпращат над 50 незабавни съобщения дневно. Този голям обем може да е признак за екип, който постоянно общува чрез бързи размени – чудесно за скоростта, но и подходящо за претоварване на комуникацията. С интегрираните инструменти за сътрудничество на ClickUp, като ClickUp Chat, вашите разговори винаги са свързани с правилните задачи, което подобрява видимостта и намалява необходимостта от ненужни последващи действия.

Шаблонът ClickUp CRM е мощен инструмент за опростяване на управлението на взаимоотношенията с клиентите за фирми от всякакъв мащаб. Той предоставя централизирана платформа за проследяване на продажбите, управление на взаимодействията с клиентите и поддържане на потенциални клиенти.

Изтеглете този шаблон CRM шаблоните на ClickUp са създадени, за да ви помогнат да следите клиентите и потенциалните клиенти.

Шаблонът ви позволява да проследявате потенциални клиенти и възможности с помощта на пипалини, да организирате контактната информация и да приоритизирате задачите според етапа на продажбите.

💡 Професионален съвет: Можете също да използвате шаблона за социални медии на ClickUp, за да създадете единен план за всичките си социални канали, да подпомогнете сътрудничеството в екипа и да организирате идеи за съдържание за максимално ангажиране.

Най-добрите функции на ClickUp

Интеграции: Синхронизирайте данни и анализи от над 1000 инструмента, включително Hootsuite и Buffer, с Синхронизирайте данни и анализи от над 1000 инструмента, включително Hootsuite и Buffer, с ClickUp Integrations

Управление на съдържанието: Използвайте Използвайте календарния изглед на ClickUp , за да планирате, визуализирате и коригирате времевата линия на съдържанието в социалните медии с лекота чрез плъзгане и пускане.

Функции за сътрудничество: Превърнете коментарите в изпълними задачи, като ги възлагате директно на членовете на екипа с Превърнете коментарите в изпълними задачи, като ги възлагате директно на членовете на екипа с ClickUp Assign Comments

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение

Мобилното приложение не разполага с някои разширени функции, които са налични в браузъра и настолната версия.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Смятам ClickUp за инструмент, който може да бъде разширен, за да отговори на почти всякакви нужди, и може да бъде внедрен без особени затруднения. Можете да го използвате като CRM с формуляри, система за управление на задачи, календар за съдържание с възможност за одобрение, Wiki или дори функциите на Docs като дневник с практически стъпки. Функциите, които позволяват поверителност, създаване на множество работни пространства и папки, гарантират, че само нещата, които искам да споделя, достигат до подходящия човек.

Смятам ClickUp за инструмент, който може да бъде разширен, за да отговори на почти всякакви нужди, и може да бъде внедрен без особени затруднения. Можете да го използвате като CRM с формуляри, система за управление на задачи, календар за съдържание с възможност за одобрение, Wiki или дори функциите на Docs като дневник с практически стъпки. Функциите, които позволяват поверителност, създаване на множество работни пространства и папки, гарантират, че само нещата, които искам да споделя, достигат до подходящия човек.

2. По-късно

Later е платформа за управление на социални медии, създадена да оптимизира планирането на съдържанието и да подобри онлайн присъствието на вашата марка. Удобният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да планирате и програмирате публикации в различни платформи, включително Instagram, Facebook, Twitter и Pinterest. Визуалният календар за съдържание предоставя ясен преглед на планираните публикации, което улеснява ефективното планиране на съдържанието.

Акцентът е медийната библиотека, която позволява на потребителите да съхраняват, организират и категоризират изображения и видеоклипове за бъдеща употреба. С опциите за бележки, етикети и отбелязани с звезди медийни файлове, тази функция гарантира, че всички медийни ресурси са лесно достъпни и управляеми.

Най-добрите функции на Later

Планирайте и график на публикациите във визуален календар с прост интерфейс за плъзгане и пускане.

Получете информация за обхвата, впечатленията и показателите за ангажираност, за да усъвършенствате социалните си стратегии.

Създайте персонализирана начална страница Linkin. bio за Instagram с кликаеми изображения, за да привлечете трафик от публикациите в Instagram.

По-късни ограничения

Някои разширени функции може да изискват планове от по-висок клас, което ограничава функционалността за основните потребители.

Платформата може да не поддържа всички канали в социалните медии по еднакъв начин, което може да ограничи нуждите на някои потребители.

Цени по-късно

Стартово ниво: 25 $/месец

Растеж: 45 $/месец

Разширено: 80 $/месец

Агенция: 200 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

По-късни оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (390+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Later?

Later улеснява организирането на съдържанието ни и публикуването му в социалните медии предварително. Харесва ми да групирам тази задача и използвам Later за това от няколко години. Той е достатъчно прост, за да не усложнява работата, и разполага с достатъчно инструменти и опции, за да я направи бърза и лесна.

Later улеснява организирането на съдържанието ни и публикуването му в социалните медии предварително. Харесва ми да групирам тази задача и използвам Later за това от няколко години. Той е достатъчно прост, за да не усложнява работата, и разполага с достатъчно инструменти и опции, за да я направи бърза и лесна.

🔍 Знаете ли, че... Социалният CRM може значително да подобри резултатите на малките и средните предприятия (МСП), като укрепи взаимоотношенията с клиентите и насърчи устойчиви бизнес практики, ориентирани към стойността.

3. HubSpot CRM (най-добър за интегриран маркетинг и автоматизация на продажбите)

чрез Hubspot

HubSpot CRM помага на бизнеса да управлява взаимодействията с клиентите на различни платформи. Интегрираните маркетингови инструменти позволяват на потребителите да взаимодействат с потенциални клиенти и клиенти чрез каналите в социалните медии, като същевременно проследяват ефективността чрез анализи в реално време.

Универсалната пощенска кутия на платформата централизира съобщенията от различни социални медийни платформи, което позволява на екипите да отговарят своевременно на запитвания от клиенти. Освен това HubSpot CRM включва инструменти за автоматизация, като чатботове, за подобряване на комуникацията при първоначалния контакт.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Изпращайте, проследявайте и получавайте известия за имейли директно от CRM

Получете функции като имейл маркетинг, планиране на социални медии и създаване на целеви страници, за да подпомогнете цялостното генериране на потенциални клиенти.

Ограничения на HubSpot CRM

Трябва да закупите скъп маркетингов добавка, за да изпращате автоматизирани имейли на клиентите

Няма опция за предприемачи или еднолични търговци.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Sales Hub Starter: 15 USD/месец на потребител

Sales Hub Professional: 90 USD/месец на потребител

Sales Hub Enterprise: 150 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

📖 Прочетете също: Безплатни опции за шаблони за календар за социални медии

4. Zoho CRM (Най-добър за достъпно и гъвкаво управление на социалните медии)

чрез Zoho CRM

Zoho CRM подобрява ангажираността на клиентите и оптимизира продажбите. Като CRM маркетингов софтуер от типа „ “, той предлага 360-градусова визия за взаимодействията с клиентите в различните канали, включително социалните медии, за персонализирано и значимо ангажиране.

Освен това, те помагат на бизнеса да прилага CRM стратегии, като се свързва директно с клиентите в социалните медии и насърчава навременни и въздействащи разговори.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Свържете се с над 1000 приложения, включително основните платформи за социални медии, за да подобрите гъвкавостта си.

Използвайте инструменти, базирани на изкуствен интелект, като Zia и ChatGPT, за създаване на имейли и идентифициране на пречки.

Получете ценна информация чрез усъвършенствани инструменти за отчитане и прогнозиране, с които да анализирате показателите в социалните медии и да усъвършенствате стратегиите си.

Ограничения на Zoho CRM

Мобилното приложение забавя и не зарежда промените, направени в десктоп версията.

Липсва опция за двупосочно съобщаване

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6500 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Използвайте чатботове на платформи като Facebook Messenger или Instagram, за да отговаряте на често задавани въпроси и да насочвате клиентите, спестявайки време и осигурявайки 24/7 поддръжка.

5. Sprout Social (най-добър за надеждни функции за маркетинг в социалните медии)

чрез Sprout Social

Sprout Social, известен с лесния си за използване интерфейс, съчетава управление на социални медии, ангажираност на клиентите и анализи, за да позволи вземането на решения въз основа на данни.

Унифицираната му пощенска кутия оптимизира комуникацията с клиентите, автоматизира отговорите, приоритизира съобщенията и осигурява по-бързи решения. Освен това се интегрира безпроблемно с инструменти като Salesforce, което подобрява адаптивността му към различни технологични стекове и CRM стратегии за „ “.

Най-добрите функции на Sprout Social

Повишете ефективността на екипа за обслужване с обобщения, базирани на изкуствен интелект, и откриване на нуждите за реакция.

Използвайте AI Assist, за да се свържете с клиентите чрез алтернативни отговори.

Получете централизирана платформа за вътрешно сътрудничество и подробна информация за клиентите.

Ограничения на Sprout Social

Не можете да повтаряте публикации или да добавяте първия коментар към публикация, докато планирате. Не е възможно да планирате и низове.

Няма функция за геофилтриране във всички канали.

Цени на Sprout Social

Стандартен: 249 $/месец на потребител

Професионална версия: 399 $/месец на потребител

Разширено: 499 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (35000+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Sprout Social?

Много лесна за използване и разбираема платформа за планиране на социални медии, която е идеална както за начинаещи, така и за опитни социални гурута. Предоставя отлични прозрения и анализи, които помагат за подобряване на социалния растеж и разбирането за ефективността на определени публикации. Много лесно е да управлявате няколко социални профила едновременно, което е от съществено значение за всеки бизнес, занимаващ се с управление на социални медии.

Много лесна за използване и разбираема платформа за планиране на социални медии, която е идеална както за начинаещи, така и за опитни социални гурута. Предоставя отлични прозрения и анализи, които помагат за подобряване на социалния растеж и разбирането за ефективността на определени публикации. Много лесно се управляват няколко социални профила едновременно, което е от съществено значение за всеки бизнес, занимаващ се с управление на социални медии.

🧠 Интересен факт: Първият сайт за социални медии беше Six Degrees, създаден през 1997 г. Той позволяваше на потребителите да създават профили, да се свързват с приятели и да изпращат съобщения, полагайки основите за бъдещите платформи.

6. Nimble (Най-добър за управление на взаимоотношенията и социално слушане)

чрез Nimble

Nimble е платформа за съвместна работа в облака ( ) за управление на взаимодействията с клиенти (CRM), която опростява взаимодействието и подобрява бизнес комуникацията. Интуитивният й дизайн позволява на екипите да проследяват разговори, да задават напомняния за последващи действия и да преглеждат показателите за взаимодействие.

Акцентът е таблото „Today Page“, което ви дава ясна представа за ежедневните ви приоритети, включително продажбени канали, събития в календара и показатели за ефективността на имейлите. С функции като проследяване на по-високия процент на отваряне и анализ на обратната връзка в реално време, можете да адаптирате комуникацията си, за да се свържете по-добре с аудиторията си.

Най-добрите функции на Nimble

Синхронизирайте контактите, календарите и имейл интеграциите на Google и Microsoft 365.

Персонализирайте записите за контакти и таблото Today Page според вашите предпочитания.

Прилагайте шаблони за работни процеси, групови съобщения, последователности от съобщения и автоматизации, за да увеличите ефективността.

Намерете потенциални клиенти с функции за съпоставяне на социални профили, които откриват социална информация, имейли, телефонни номера и адреси.

Ограничения на Nimble

Nimble предлага планове за до 1000 съобщения на месец, но дневният лимит зависи от вашия доставчик на електронна поща.

Базовият акаунт в Nimble включва до 2 GB пространство за съхранение на данни на потребител.

Гъвкави цени

Стандартен: 29,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nimble

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

🧠 Интересен факт: Първото емоджи е създадено през 1999 г. от Шигетака Курита, който е проектирал 176 символа, за да направи цифровата комуникация по-изразителна. Днес има над 3000 емоджита, които се използват в различни платформи!

7. Agorapulse (Най-добър за лесно планиране и анализ на социалните медии)

чрез Agorapulse

Agorapulse ви помага да публикувате директно в мрежи като TikTok и Instagram Reels, като ви позволява да интегрирате кратко видео съдържание във вашата стратегия. Той предоставя разширени възможности за социално слушане, като ви помага да следите лесно ключовите думи в бранша и дейностите на конкурентите.

Той се интегрира директно с CRM инструменти като Salesforce и HubSpot, за да подобри прозрачността и координацията между взаимодействията в социалните медии и усилията за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Agorapulse

Увеличете обхвата на съобщенията си в социалните медии и привлечете квалифицирани потенциални клиенти с Advocacy by Agorapulse.

Подобрете присъствието си в социалните медии с по-добро съдържание, като използвате AI-базирания асистент за писане на инструмента.

Проследявайте споменавания, обем на мненията и тенденции в ангажираността с функцията за социално слушане.

Ограничения на Agorapulse

Публикациите трябва да бъдат персонализирани за различни приложения.

Ако се публикува директно в приложения като Instagram и Facebook, платформата не показва показатели за ангажираността след публикуването.

Цени на Agorapulse

Безплатно

Стандартен: 99 $/месец на потребител

Професионална версия: 149 $/месец на потребител

Разширено: 199 $/месец на потребител

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Agorapulse

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

💡 Съвет от професионалист: Мотивирайте клиентите да споделят отзиви, препоръки или снимки на вашите продукти в социалните медии. Споделяйте техните публикации, за да насърчите ангажираността на общността.

8. Hootsuite (Най-добър за управление на социални медии на различни платформи)

чрез Hootsuite

Hootsuite е платформа за управление на проекти в социалните медии ( ) с мощни CRM функционалности. Тя ви позволява да следите разговорите в социалните медии, да взаимодействате с клиенти и да анализирате данни чрез ясни и ефективни отчети.

Неговите инструменти за социално прослушване проследяват споменаванията на марката, ключовите думи в бранша и дейността на конкурентите, за да ви помогнат да разберете настроенията на клиентите и пазарните тенденции. Hootsuite предлага и функции за автоматизация, като автоматични отговори, запазени отговори и автоматично маркиране и задачи.

Най-добрите функции на Hootsuite

Управлявайте всичките си социални профили от един интерфейс, който ви позволява лесно да планирате, публикувате и анализирате.

Следете ключови думи, споменавания и хаштагове, за да сте информирани за нагласите към марката и тенденциите в бранша с функцията за социално слушане.

Използвайте Hootsuite Amplify, за да се възползвате от социалните мрежи на служителите на вашата компания за промотиране на марката.

Ограничения на Hootsuite

Той ви позволява да качвате само до 10 изображения в Instagram, въпреки че приложението ви позволява да публикувате повече.

Функцията за отчитане не позволява достъп с едно кликване до повече подробности от диаграми и графики директно.

Цени на Hootsuite

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Екип: 249 $/месец за 3 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 2/5 (5200+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 3500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hootsuite?

Hootsuite е фантастичен инструмент за управление на социалните медии. Интерфейсът е лесен за използване, а публикуването и планирането на постове в различни платформи е изключително удобно. Използваме го всеки ден като централен пункт за всичките ни социални медии. Управлението на множество акаунти и взаимодействието с последователите на едно място спестява много време.

Hootsuite е фантастичен инструмент за управление на социалните медии. Интерфейсът е лесен за използване, а публикуването и планирането на постове в различни платформи е изключително удобно. Използваме го всеки ден като централен пункт за всичките ни социални медии. Управлението на множество акаунти и взаимодействието с последователите на едно място спестява много време.

9. Buffer (най-добър за прост и ефективен график за публикуване)

чрез Buffer

Buffer е приложение за управление на социални медии, което помага на физически лица и фирми да усъвършенстват маркетинговите си усилия. То ви позволява да планирате публикации, да анализирате ефективността и да управлявате няколко акаунта в социални медии от един централен табло.

Платформата е известна главно с лесния си за използване интерфейс и надеждни аналитични функции.

Най-добрите функции на Buffer

Използвайте Buffer Publish, за да създавате и планирате публикации в различни платформи и да управлявате множество акаунти в социалните медии.

Визуализирайте графика си за публикуване и го коригирайте с помощта на персонализирания календар.

Получете подробни показатели за ефективността на публикациите, за да разберете нивата на ангажираност и да оптимизирате стратегиите си с Buffer Analytics.

Ограничения на Buffer

Той не предоставя аналитични данни за всички платформи за социални медии, което ограничава възможността на потребителите да проследяват цялостно представянето си.

Безплатният план не ви позволява да създавате верижни туитове и ограничава свързаните акаунти в социалните медии.

Цени на Buffer

Безплатно

Essentials: 6 долара на месец на потребител

Екип: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Buffer

G2: 4. 3/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

🤝 Приятно напомняне: Полезен съвет за CRM е да бъдете прозрачни. Ако има проблем, признайте го публично в социалните медии. Клиентите ценят честността и отговорността.

10. Pipedrive (Най-доброто решение за CRM в социалните медии, фокусирано върху продажбите)

чрез Pipedrive

Pipedrive помага на дигиталните маркетолози и бизнес стратезите да подобрят ангажираността и да управляват взаимоотношенията с клиентите. Визуалното оформление на процеса улеснява проследяването на разговорите, наблюдението на напредъка на потенциалните клиенти и идентифицирането на възможности за ангажираност.

Автоматизации като генериране на последващи имейли и напомняния опростяват работните процеси, освобождавайки време за стратегия и креативност. Функцията Insights оптимизира усилията за CRM в социалните медии и подчертава моделите на ангажираност, които водят до резултати.

Най-добрите функции на Pipedrive

Бъдете в крак с последващите действия с инструменти като LeadBooster, Live Chat, Chatbot и AI-базирани подсказки.

Получете по-добро разбиране за вашата аудитория в социалните медии с отчети в реално време, AI-базирани анализи, проследяване на цели и разширени аналитични инструменти.

Интегрирайте ги безпроблемно с вашите технологии, включително Google Drive, Zapier, Hubspot и други.

Ограничения на Pipedrive

Няма опция за създаване на списъци с продукти, съобразени с конкретни потенциални клиенти, което води до потенциална дезорганизация на данните.

Получаването на данни на високо ниво, като например броя на новите клиенти, често изисква сложни настройки на филтри и може да доведе до ненадеждни резултати.

Цени на Pipedrive

Essential: 24 $/месец на потребител

Разширено: 44 $/месец на потребител

Професионална версия: 64 USD/месец на потребител

Цена: 79 $/месец на потребител

Enterprise: 129 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive?

Оценявам ясния потребителски интерфейс на Pipedrive, гъвкавостта му за персонализиране и широкия му набор от интеграции, който е несравним в своята категория. Бих го описал дори като модулен, тъй като можете лесно да добавите почти всяка функция, която желаете, чрез интеграции на трети страни. Това гарантира, че никога няма да сте ограничени от недостатъците на Pipedrive. От друга страна, ако предпочитате решение „всичко в едно“, Pipedrive все пак превъзхожда конкурентите си в този аспект.

Оценявам ясния потребителски интерфейс на Pipedrive, гъвкавостта му за персонализиране и широкия му набор от интеграции, който е несравним в своята категория. Бих го описал дори като модулен, тъй като можете лесно да добавите почти всяка функция, която желаете, чрез интеграции на трети страни. Това гарантира, че никога няма да сте ограничени от недостатъците на Pipedrive. От друга страна, ако предпочитате решение „всичко в едно“, Pipedrive все пак превъзхожда конкурентите си в този аспект.

Общувайте по-добре с ClickUp

След като разгледахме най-добрите инструменти за CRM в социалните медии, става ясно, че има няколко солидни опции, всяка от които с свои собствени предимства.

Но когато става въпрос за съчетаване на ефективност и интелигентни функции, ClickUp определено се откроява. 👑

Той обединява функции за управление на проекти и CRM, за да оптимизира взаимодействията с клиентите и да подобри ангажираността. С ClickUp Automations можете лесно да се справяте с последващи действия и повтарящи се задачи, докато ClickUp Brain използва изкуствен интелект, за да централизира данните ви и да оптимизира стратегията ви за съдържание. А с ClickUp Chat сътрудничеството с екипа ви е безпроблемно.

Всички тези функции правят ClickUp най-добрият избор за управление на CRM в социалните медии, като ви помагат да бъдете винаги една крачка напред в стратегията си.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅