Учениците запазват само 10% от прочетеното, 20% от чутото и до 90% от това, с което активно се занимават.

Колко пъти сте напускали лекция/учебна зала, само за да забравите напълно какво е било обсъждано, когато сте излезли от вратата?

За мнозина запаметяването на информацията от класната стая зависи до голяма степен от бележките, които си водят за наученото. Тъй като бележките ви са толкова важни, със сигурност бихте искали да сте сигурни, че те са с най-високо качество, нали?

NotebookLM споделя тази идея. Това е мощен инструмент за водене на бележки с изкуствен интелект, който предефинира начина, по който учениците работят с учебните материали.

За разлика от конвенционалните инструменти, той не само съхранява бележки. NotebookLM е вашият персонализиран AI изследователски асистент, който повишава производителността чрез сътруднически, интерактивен подход към стратегиите за водене на бележки, насърчавайки критичното мислене и по-дълбокото разбиране.

Обясняваме как да използвате NotebookLM за ученици – за да мислите критично, да изследвате идеи и да напредвате в ученето.

⏰ 60-секундно резюме NotebookLM е инструмент за водене на бележки, базиран на изкуствен интелект, предназначен да подобри ученето на учениците чрез организиране на проучвания, анализиране на информация и генериране на идеи

За разлика от традиционните инструменти, NotebookLM действа като виртуален изследователски асистент, фокусирайки се върху бележките и източниците, предоставени от потребителя, за да създаде персонализирана база от знания

Основни функции: Ръководство за бележника : Предоставя автоматично резюме и предложени въпроси за качените документи Интерактивни въпроси и отговори : Позволява на потребителите да задават въпроси на естествен език и да получават отговори с цитати Табло : Запазва важни откъси и бележки за лесно справяне Създаване на подкасти : Създава персонализирани подкасти, в които се обсъждат ключови моменти от документа Структурирани формати : Помага за организиране на проучванията в често задавани въпроси, учебни ръководства и др.

NotebookLM е безплатен по време на експерименталната си фаза, което го прави достъпен за студенти и изследователи

NotebookLM опростява организацията и подобрява анализа чрез създаване на база от знания за бърза справка. Той също така стимулира творчеството и спестява време с автоматизирани задачи

Предизвикателствата при използването му включват потенциална прекомерна зависимост от изкуствения интелект и спорадични технически проблеми и проблеми с точността на обобщенията

Алтернативни опции като Bear и Mendeley предлагат различни предимства, докато ClickUp предоставя всеобхватни функции за управление на проекти и водене на бележки

Предложенията на ClickUp за водене на бележки и управление на знания включват Docs и Notepad за организиране на бележки и ClickUp Brain за повишаване на производителността с помощта на AI-базирани прозрения

ClickUp съчетава управление на проекти, управление на знания и чат в едно приложение, като оптимизира работните процеси и централизира информацията

Какво е NotebookLM?

Първоначално известен като Project Tailwind, NotebookLM на Google е приложение, задвижвано от изкуствен интелект, което използва езиковия модел PaLM 2 на Google.

Първоначално създаден за студенти, той бързо се превърна в ценен инструмент за по-широк кръг от потребители. Сега, под името NotebookLM, той разширява обхвата си.

„LM“ в NotebookLM означава езиков модел. Този инструмент позволява на потребителите да основават изкуствения интелект на собствените си бележки и източници.

По този начин знанията на изкуствения интелект се ограничават до данните, които предоставяте, като се създава персонализиран асистент, който е запознат с информацията, с която работите.

Това не е просто AI инструмент за студенти — помислете за него като за виртуален изследователски асистент, създаден да ви помага през целия изследователски процес.

В основата си NotebookLM ви помага да организирате проучвания, да анализирате информация и да генерирате нови идеи въз основа на вашите открития. Той е създаден, за да направи вашия работен процес по-ефективен и креативен.

чрез NotebookLM

За разлика от типичните чатботове, той се фокусира върху бележките и източниците, с които вече разполагате. Той работи като виртуален сътрудник, анализирайки текста, за да ви даде по-добро разбиране на съответните материали от курса.

Той обобщава ключовите точки, обяснява сложни концепции и дори ви помага да обмислите връзки между различни части от изследвания и да предложите свързани идеи.

Основни функции на NotebookLM

NotebookLM е пълен с полезни функции, предназначени да подобрят вашето учебно преживяване. Ето един бърз поглед:

1. Функция № 1: Ръководство за Notebook

Когато качите бележки от лекции (или други документи) в NotebookLM, ще ви посрещне табло, наречено „Notebook Guide” (Ръководство за бележника). Това табло съдържа всички ценни инструменти, от които се нуждаете, за да започнете работа.

чрез NotebookLM

Първо ще видите автоматично обобщение на вашия документ. Ще намерите и предложени въпроси, съобразени с качиното от вас съдържание. Ако търсите бърз преглед, можете да използвате бутоните, за да генерирате общи документи като съдържание или информационни документи.

🧠Интересен факт: NotebookLM предлага на потребителите и възможност да създадат персонализиран подкаст въз основа на изходните си материали. Говорим за това 🔜

2. Функция № 2: Задаване на въпроси

Една от най-вълнуващите функции на NotebookLM е способността му да отговаря на въпроси на естествен език относно вашите документи.

Можете да задавате въпроси по три начина.

Изберете един от предложените въпроси в дясната част на екрана или въведете свой собствен въпрос в лентата в долната част.

Алтернативно, кликнете върху бутона „View Chat“ (Преглед на чата) в долния ляв ъгъл и започнете да пишете в интерфейса на чата. Когато зададете въпрос, NotebookLM отговаря на него и ви показва цитати с номера, които препращат към източници в сиви овали.

Когато мишката се намира върху тези числа или кликнете върху тях, се показва конкретното място в документа, където се намира отговора.

3. Функция № 3: Табло

чрез NotebookLM

NotebookLM включва „табло за бележки“, където можете да запазвате важни цитати, откъси или текст от вашите проучвания. Можете лесно да вмъкнете ключова информация или да добавите свои бележки.

Това ви помага да проследявате важни детайли и да виждате връзките между различните части на вашето проучване. Това е като да имате лична, организирана табло за бърз достъп.

4. Функция № 4: Създаване на подкасти

Отличителна черта на NotebookLM е възможността да създавате персонализирани подкасти. Това не е просто софтуер за преобразуване на текст в реч. Той всъщност генерира разговор между два AI гласа, които обсъждат ключовите моменти от вашия документ.

Представете си го като слушане на подкаст, който се впуска в каченото от вас съдържание. Гласовете са естествени и изненадващо емоционални.

Можете да създадете подкаст, като кликнете върху бутона „Създай“ под „Аудио преглед“. В рамките на няколко минути ще получите разговор с продължителност от 6 до 15 минути (а понякога и до 30 минути).

Подкастът няма да обхваща всички подробности, а ще се фокусира върху най-важните части от вашия документ.

Въпреки че тази функция все още е в етап на разработка (подобно на случайни лични анекдоти или фалшиви рекламни паузи), тя се подобрява бързо и предлага забавен и увлекателен начин да преглеждате съдържанието си.

5. Характеристика № 5: Структурирани формати

чрез NotebookLM

NotebookLM също така ви помага да организирате вашите проучвания в структурирани формати. Независимо дали се нуждаете от често задавани въпроси, ръководство за учене, съдържание или времева линия, Notebook Guide улеснява организирането на вашите бележки.

Можете да избирате от предварително зададени бутони, които създават тези формати директно във вашия бележник, помагайки ви да бъдете в крак с вашите изследвания и да поддържате всичко добре структурирано.

С тези функции NotebookLM превръща вашия изследователски процес в организирано, интерактивно и ефективно преживяване.

Цени на NotebookLM

NotebookLM все още е в експериментална фаза и се предлага безплатно.

Това го прави отличен избор за студенти, изследователи с ограничен бюджет или всеки, който се интересува от проучване на изследователски инструменти, базирани на изкуствен интелект.

Как да използвате NotebookLM като студент

Управлението на курсови работи, задачи и изследвания понякога може да се окаже прекалено натоварващо за студентите. NotebookLM, с неговите AI-базирани функции, може да бъде безценен инструмент за организиране на академичния ви живот и повишаване на продуктивността.

Този инструмент ви помага да улесните и подобрите работата си, от обобщаване на съдържание до сътрудничество с групи за учене. Нека разгледаме някои практични начини за използване на NotebookLM

Организирайте бележките и учебните материали

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени учениците, е да поддържат учебните си материали организирани. NotebookLM действа като софтуер за управление на проучвания, позволявайки ви да качвате документи, бележки и учебници директно в платформата.

👀 Знаете ли, че... След като бъдат качени, NotebookLM не само съхранява вашите материали, но и създава интерактивна и достъпна структура за тях. Инструментът автоматично категоризира документите, индексира ги по ключови теми и дори маркира разделите според тяхната релевантност.

С помощта на вградената система за управление на знания можете лесно да търсите и извличате документи или бележки по ключови думи, дати или конкретни теми, като същевременно поддържате чист и организиран работен процес.

Можете също да създавате вложени папки, за да категоризирате материалите по курс или предмет, като по този начин гарантирате, че бележките ви са групирани по логичен начин.

Тази функция включва опция за проследяване на историята на версиите за всеки документ. Ако постоянно редактирате и преработвате бележките си от лекции, NotebookLM запазва всяка итерация, което улеснява връщането към предишна версия или проследяването на еволюцията на вашето разбиране.

👀 Знаете ли, че... Изследвания показват, че класическата музика, в частност, може да подобри когнитивните способности и да ви помогне да запаметявате информация по-добре, отколкото бял шум или липса на музика. Затова, следващия път, когато се подготвяте за изпит, пуснете класическа или амбиент музика, за да подобрите концентрацията си!

Обобщете съдържанието

Всички сме били в тази ситуация – копираме текст в ChatGPT и искаме бързо резюме. Това е полезен инструмент, но резултатите могат да бъдат леко неточни.

ChatGPT понякога се отклонява от оригиналното съдържание, смесвайки идеи от други източници. Колкото повече навлизате в разговора, толкова повече той се отклонява.

Тук се включва NotebookLM.

Когато качвате документи – независимо дали са PDF, Google Docs или текстови файлове – NotebookLM остава фокусиран върху вашия материал

Изкуственият интелект отделя време, за да разбере конкретното съдържание на вашия документ и основава отговорите си изцяло на това

Това означава, че ще получите много по-точни и релевантни обобщения и прозрения. Можете да сте сигурни, че отговорите идват директно от качините от вас материали за курса, а не от някаква обща база данни с информация.

Можете да персонализирате дължината на резюмето, като изберете кратък преглед или по-подробно резюме

Освен това можете да използвате възможностите на NotebookLM за обработка на естествен език (NLP), за да идентифицирате важни теми в различни документи. Това ви позволява бързо да схванете основните точки от различни текстове и да определите как се свързват различните ресурси.

Например, ако изучавате конкретна теория, NotebookLM може да извлече всички релевантни препратки от различни статии, като ви помогне да синтезирате съдържанието и да изградите цялостно разбиране за сложни концепции.

🧠 Интересен факт: Активните техники за учене, като самопроверка, самообяснение и обобщаване, могат да бъдат много по-ефективни от пасивното четене, като препрочитане и преписване на бележки.

Интерактивни въпроси и отговори

Често може да се обърквате от конкретни термини, концепции или идеи. NotebookLM ви позволява да взаимодействате с вашите изследователски материали по начин, който е по-интуитивен от традиционните инструменти за водене на бележки.

Можете да въведете въпроси на естествен език, като „Какво означава тази теория?“ или „Как това се отнася към X?“, а изкуственият интелект отговаря с конкретни отговори въз основа на качения от вас текст.

Възможността на инструмента да цитира източника на отговора го прави още по-мощен, като предлага прозрачност и ви помага да проверите информацията.

Всеки отговор включва маркери за цитиране (малки числа в сиви овали), върху които можете да минете с курсора, за да видите точната част от цитирания документ.

Тази функция е особено полезна за курсове, които изискват много проучвания, или за писане на есета или статии, които изискват конкретни доказателства от източници.

Проследявайте идеи и изследвания

Проследяването и управлението на мислите ви е от съществено значение, когато се занимавате с множество задачи или проекти. Функцията Pinboard на NotebookLM ви позволява да запазвате откъси от текст, цитати или дори ваши собствени бележки, което улеснява връщането към важна информация.

Този инструмент за изрязване на текст действа като ваш личен изследователски асистент, помагайки ви да събирате ключови идеи, данни или вдъхновение, които иначе биха могли да бъдат пропуснати.

Можете също така да маркирате всеки фрагмент с ключови думи за бъдеща справка. Например, ако работите върху статия за науката за околната среда, можете да маркирате различни източници с термини като „климатични промени“, „устойчивост“ или „енергийна политика“.

С разрастването на вашите изследвания тези етикети ви позволяват бързо да намирате и свързвате подходяща информация.

🧠 Интересен факт: Изкуственият интелект на NotebookLM предлага свързани материали въз основа на това, което сте запазили. Например, ако запазите конкретен цитат или част от статия по икономика, NotebookLM може да ви предложи статии, списания или учебници, свързани с темата. Това създава взаимосвързана изследователска екосистема, която спестява време и усилия, като същевременно предлага по-задълбочени познания.

Сътрудничество с учебни групи

Груповите учебни сесии могат да бъдат трудни за координиране, особено когато се работи с големи количества материал. Функциите за сътрудничество на NotebookLM позволяват безпроблемна работа в екип между учениците и предоставят централизирана платформа за групови изследвания.

Можете да споделяте качилите документи или резюмета с партньорите си по учене, като по този начин всички имат достъп до една и съща информация в реално време. Проследяването на промените и приноса прави този процес на сътрудничество още по-ефективен.

Ако работите заедно по проект, NotebookLM ви позволява да оставяте коментари върху части от документа или въпроси, които се нуждаят от разяснение. Това е споделено пространство за обмен на идеи, дискусии и усъвършенстване на идеи, като същевременно поддържате разговора организиран.

Можете също така да разпределите натоварването, като възложите конкретни части от учебния материал или съответни източници на различни членове на групата, без да се притеснявате от недоразумения или дублиране на работата.

Персонализирани планове за учене

Създаването на график за учене, който да ви подхожда, често е предизвикателство, но NotebookLM може да ви помогне да поемете контрол над академичния си график.

Платформата ви позволява да качвате учебни програми, задачи и дати на изпити, а с помощта на своите AI възможности ще създаде персонализирани планове за учене въз основа на вашите цели.

Системата може да приоритизира задачите според спешността им, да предлага блокове за учене за всеки предмет и дори да ви подканва да преглеждате редовно ключовите точки.

Чрез интегриране на учебната ви програма и крайните срокове, NotebookLM ви гарантира, че ще останете организирани, без да се налага да управлявате всичко ръчно.

Освен това, изкуственият интелект се адаптира към вашия напредък: когато завършите задачи или учебни блокове, той автоматично актуализира плана ви, като предоставя корекции в реално време, за да ви държи в правилната посока.

Подгответе се за тестове и изпити

При подготовката за изпити, структурираните инструменти за форматиране на NotebookLM са много полезни. Можете да създавате учебни помагала, флаш карти или дори времеви линии директно от бележките си, което ви позволява да структурирате по-ефективно повторението на материала.

Инструментът помага да разделите сложни теми на управляеми части, като ви гарантира, че ще се фокусирате върху най-важните области.

Например, NotebookLM може автоматично да генерира времева линия от вашите бележки за ключови събития, ако се подготвяте за изпит по история. След това можете да я използвате, за да визуализирате историческите промени, което улеснява запомнянето и прегледа на фактите.

Освен това, изкуственият интелект може да генерира често задавани въпроси въз основа на вашия учебния материал, което ви позволява да се тествате по най-важните концепции.

С възможността си да предоставя персонализирани стратегии за учене и да организира бележките в структурирани формати, NotebookLM се превръща в мощен помощник в ученето, променяйки начина, по който се подготвяте за изпити и тестове.

Предимства на използването на NotebookLM за ученици

NotebookLM предлага няколко ключови предимства, които ще ви помогнат да подобрите вашите изследователски и бележнически умения. Основните предимства включват:

Опростена организация: Съхранявайте всичките си бележки, PDF файлове и други материали на едно място. Изкуственият интелект извлича ключовите моменти, за да можете бързо да стигнете до важната информация

По-добър анализ: Задавайте по-задълбочени въпроси и откривайте връзки между темите. Това ви помага да откриете модели и ключови теми в учението си

База от знания за бърза справка: Когато качвате повече документи, NotebookLM създава персонализирана база от знания. Можете просто да помолите AI да намери това, от което се нуждаете, и да получите достъп до информацията за секунди

Креативен тласък: Имате нужда от помощ при мозъчна атака или изготвяне на план? NotebookLM генерира обобщения и идеи, които могат да стимулират вашата креативност и да ви помогнат да завършите задачите по-бързо

Спестяване на време: Автоматизирайте повтарящи се задачи като управление на цитати или обобщаване на съдържание. Това оставя повече време за критично мислене и разбиране на материала

Информация и предложения в реално време: Докато работите с бележките или изследванията си, изкуственият интелект на NotebookLM предлага полезни съвети за следващите стъпки – независимо дали се нуждаете от разяснения по конкретна тема или търсите нови гледни точки, които да проучите.

👀 Знаете ли, че... През първите няколко години от живота ви мозъкът формира 1 милион нови невронни връзки всяка секунда. Това постоянно преобразуване ви помага да научавате всичко, от езика до решаването на сложни проблеми. Нарича се невропластичност – способността на мозъка ви да се адаптира и променя.

Често срещани проблеми за учениците, които използват NotebookLM

Въпреки че NotebookLM предлага отлични функции, има някои предизвикателства, с които учениците могат да се сблъскат. Разбирането им може да ви помогне да използвате инструмента по-ефективно:

Крива на обучение: Както при всеки нов инструмент, има известна крива на обучение. На някои ученици може да им отнеме време да разберат как да качват и организират ефективно своите материали, особено ако не са запознати с инструменти, базирани на изкуствен интелект.

Контекстуално разбиране: Макар NotebookLM да е отличен в извличането на ключови моменти, той може да има затруднения с много специфично или сложно съдържание. Например, при нишови теми изкуственият интелект може да не улавя винаги дълбочината или нюансите, които търсите.

Прекомерна зависимост от изкуствения интелект: Прекаленото разчитане на обобщения, генерирани от изкуствен интелект, може да доведе до мързел при самостоятелното разбиране на съдържанието. Лесно е да оставите инструментът да свърши работата, но това може да попречи на способността ви да се ангажирате дълбоко с материала.

Технически проблеми: Макар NotebookLM да е като цяло надежден, понякога могат да възникнат технически проблеми, като например проблеми с качването на документи или несъответствия в отговорите на изкуствения интелект.

Точност на резюметата: Въпреки че изкуственият интелект може да резюмира текст, той може да пропусне някои ключови детайли или да интерпретира сложни идеи по опростен начин. Важно е да проверявате работата му, особено при задачи или изпити

Запомнете тези проблеми и не се колебайте да комбинирате функциите на NotebookLM с вашия оригинален анализ за максимална ефективност!

Макар NotebookLM да е чудесен инструмент, други алтернативи – включително такива за популярни инструменти като OneNote – могат да подпомогнат вашите нужди от водене на бележки и проучвания.

📌 Например, Bear е минималистично приложение за водене на бележки, което ви помага да записвате бързи идеи или да изготвяте подробни есета. То не разчита толкова на изкуствен интелект, колкото NotebookLM, но е известно с простата си и организирана структура.

Bear е отличен избор за учениците, които се нуждаят от лесен начин да категоризират бележките си, да управляват списъците си със задачи и да създават конспекти.

📌 По същия начин Mendeley е отличен избор за студенти, които се нуждаят от инструмент, фокусиран върху управлението на референции. Макар да не предлага същото ниво на AI-базирани анализи като NotebookLM, той е отличен за управление на изследователски документи и проследяване на академични референции.

Ако обаче търсите универсален AI инструмент за писане и водене на бележки, определено си заслужава да разгледате ClickUp.

Съхранявайте бележките, справочния материал и учебните материали директно в ClickUp Docs за лесен достъп

С разпръснатото съдържание и учебни материали в толкова много платформи, лесно е да се загуби продуктивността. Тук е мястото, където софтуерът за управление на проекти за студенти от ClickUp става полезен.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. Днес над два милиона екипа разчитат на ClickUp, за да оптимизират работните си процеси, да централизират знанията си и да елиминират разсейващите фактори. Резултатът? По-бърза работа, по-умно сътрудничество и значително повишаване на организационната продуктивност.

Но какво прави ClickUp едно от най-добрите приложения за водене на бележки с изкуствен интелект за студенти? Сред стотиците лесни за използване предложения в ClickUp, препоръчваме да започнете с тези три (напълно безплатни!) функции за водене на бележки и управление на информация: Docs, ClickUp Brain и Notepad!

ClickUp Docs

ClickUp Docs организира вашите бележки, задачи и учебни материали на едно място. Можете лесно да свържете всичко заедно, използвайки Relationships в ClickUp, удобна функция, която свързва вашата работа без проблеми.

Можете също да активирате Focus Mode в Docs, за да се концентрирате върху един блок текст наведнъж, което е идеално за дълбоки учебни сесии.

Ако обичате да персонализирате учебните си материали, можете лесно да добавите персонализирана корица от вашия десктоп, Unsplash или галерията.

Отговорите в низове ви позволяват да задавате задачи за действие директно в бележките си, като по този начин се гарантира, че нито една задача няма да бъде пропусната.

Използвайте готови шаблони на ClickUp, за да създадете структурирана цифрова библиотека за организиране на информация

ClickUp улеснява и прегледа на взаимоотношенията и обратните връзки в целия документ, като ви помага да проследявате идеите и концепциите по-ефективно.

Накрая, можете да получите достъп до шаблони за водене на бележки от страничната лента, включително шаблона ClickUp Knowledge Base, за да организирате бързо учебните си материали и бележки.

🧠 Интересен факт: Техниката Помодоро е метод за управление на времето, който включва работа в интервали от 25 минути, последвани от кратки почивки. Тя помага да се поддържа концентрацията и да се предотврати изтощението, което е чудесно за поддържане на фокуса ви по време на продължителни сесии на учене.

ClickUp Brain

Разпалете творчеството си с виртуален спътник за мозъчна атака в ClickUp Brain

Ако искате да увеличите академичната си продуктивност, ClickUp Brain е точно за вас. Като инструмент за изследвания и водене на бележки, базиран на изкуствен интелект, той опростява работния ви процес, организира информацията и подпомага творческите и академичните задачи – всичко това в една платформа.

Мислете за него като за ваш дигитален асистент, съобразен с изискванията на студентския живот.

Ето какво отличава ClickUp Brain:

Web Clipper в ClickUp Chrome Extension : Събирайте без усилие материали за изследвания, като изрязвате съдържание директно от уеб страници, запазвате и организирате откъси за вашите проекти само с едно кликване Събирайте без усилие материали за изследвания, като изрязвате съдържание директно от уеб страници, запазвате и организирате откъси за вашите проекти само с едно кликване

Запазете уебсайтове директно в задачи или документи в ClickUp, като използвате разширението за Chrome, за да можете бързо да ги прегледате отново по-късно

Резюмета за опростено проучване: Борите се с безкрайни бележки? Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате автоматично кратки резюмета на проучвания. Достъпвайте тези резюмета незабавно с функции като AI Knowledge Manager и Борите се с безкрайни бележки? Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате автоматично кратки резюмета на проучвания. Достъпвайте тези резюмета незабавно с функции като AI Knowledge Manager и AI Custom Fields

Получавайте обобщения и актуализации на проекти с ClickUp Brain

ClickUp AI Writer за академично съвършенство : Създавайте есета, проектна документация или обобщавайте дълги учебници, използвайки Създавайте есета, проектна документация или обобщавайте дълги учебници, използвайки персонализирани AI подсказки . Можете да прецизирате съдържанието, за да отговаря на вашите нужди, или да дадете нова подсказка на AI за още по-добър чернови вариант.

Създавайте лесно съдържание по всякаква тема с ClickUp Brain

Мощни инструменти за редактиране: Усъвършенствайте работата си без усилие с AI-базирани граматически проверки, превод на езици, настройки на тона и персонализиране на дължината. Независимо дали пишете есе или презентация, ClickUp Brain е вашият спътник в редактирането.

Усъвършенствайте научните си статии, като коригирате граматиката, тона, дължината и други елементи с ClickUp Brain

От организиране на вашите изследвания до изготвяне на изпипани документи, ClickUp Brain е повече от инструмент – той е вашият академичен помощник.

Можете също да разгледате ClickUp Brain и ClickUp Connected AI, за да видите как те могат да подобри вашето обучение!

Ето как да започнете:

Активирайте „Connected Search” ClickApp

Интегрирайте предпочитаните от вас инструменти за безпроблемен достъп

Използвайте функцията „Ask AI“ в работната си среда, за да задавате въпроси във всички интегрирани инструменти

Това е вашият шанс да отключите пълния потенциал на нашите AI-базирани функции.

Гледайте това кратко обобщаващо видео, за да научите повече за управлението на знания с ClickUp Brain.

ClickUp Notepad

С ClickUp Notepad можете бързо да записвате идеи, да си водите бележки от уроците или дори да планирате следващия си проект.

Вземайте лесно бележки в ClickUp Notepad

Всичко, което трябва да направите, е да отворите бележка и да я разширите, за да запълни целия екран, като ви предостави непрекъснато пространство за писане, в което да се концентрирате. След това можете да проследявате напредъка си, като преглеждате и възстановявате промените в историята на бележката, за да сте сигурни, че никога няма да загубите важни подробности.

Когато дойде време да организирате работата си, ClickUp ви позволява да отпечатате бележките си във визуално привлекателен формат. Функцията за търсене улеснява намирането на всяка ключова дума в бележките ви, което ви спестява време при търсене на конкретна информация.

Освен това можете да подобрите бележките си с помощта на /Slash Commands, които предлагат богати възможности за редактиране, за да форматирате съдържанието си точно както искате.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара

Изберете подходящия AI инструмент за по-добро преживяване при водене на бележки

С напредъка на изкуствения интелект се променя начинът, по който студентите и учениците подхождат към изследванията, воденето на бележки и дори творчеството. От организирането на бележки от срещи до анализирането на сложни изследвания, инструментите за изкуствен интелект правят ученето по-персонализирано, предсказуемо и достъпно.

Един от инструментите, водещи тази промяна, е NotebookLM, който комбинира AI-базирани прозрения, лесни резюмета на документи и дори аудио прегледи в стил подкаст.

Въпреки мощните си функции, NotebookLM все още е в експериментална фаза и понякога може да има затруднения с комплексни или високотехнически запитвания.

За да опростите още повече рутинните си учебни задачи, ClickUp предлага AI-базирани функции, които надхвърлят воденето на бележки. С инструменти за организиране на задачи, управление на проекти и проследяване на крайни срокове, ClickUp може да ви помогне да бъдете в крак с всичко.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и разкрийте пълния потенциал на вашите бележки!