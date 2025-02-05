10 алтернативни опции на OneDrive за съхранение в облак през 2025 г.

Търсите сигурно облачно хранилище, за да сътрудничите, споделяте важни файлове или архивирате работата си?

Microsoft OneDrive е популярен, предлага лесен достъп и безпроблемна интеграция с Microsoft 365.

Потребителите на OneDrive обаче често изразяват опасения относно защитата на данните и липсата на разширени функции за сигурност, като криптиране с нулево знание. Мнозина се оплакват от бавната скорост на синхронизиране, ограниченото безплатно пространство за съхранение и интеграцията на приложения на трети страни, а дори и от сложните разрешения за споделяне на файлове.

Ако сте се сблъскали с тези предизвикателства, е време да разгледате най-добрите алтернативи.

Добрата новина? Има много отлични опции, които предлагат сигурно съхранение, по-бърза работа и по-гъвкави и всеобхватни функции за сигурност.

В това ръководство ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи на OneDrive, за да ви помогнем да намерите идеалното решение за вашите нужди.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на OneDrive: iCloud Drive: Най-доброто решение за съхранение и синхронизиране на лични файлове

ClickUp: Най-доброто решение за безпроблемно сътрудничество и централизирано управление на файлове Най-доброто решение за безпроблемно сътрудничество и централизирано управление на файлове

Nextcloud: Най-доброто решение за самостоятелно хоствано частно облачно хранилище

Dropbox: Най-доброто решение за сътрудничество в екип и обратна връзка

Google Drive: Най-добър за съхранение, споделяне и редактиране на документи

MEGA: Най-доброто решение за споделяне на криптирани файлове с пълна конфиденциалност

pCloud: Най-доброто решение за съхранение и споделяне на чувствителни файлове

Sync.com: Най-доброто решение за сигурно съхранение на данни с криптиране

Box: Най-доброто решение за съхранение на файлове и автоматизация на работния процес

ShareFile: Най-доброто решение за сигурно споделяне и съхранение на файлове

Какво да търсите в алтернативите на OneDrive?

Когато търсите на пазара най-добрата алтернатива на OneDrive, се фокусирайте върху функциите, които отговарят на вашите нужди за съхранение, сигурност и сътрудничество. Добрият доставчик на облачно съхранение гарантира сигурно споделяне на файлове и документи, ефективно управление на файлове и лесна интеграция на устройства.

Ето някои основни функции, на които да обърнете внимание:

Криптиране от край до край : Изберете сигурно решение за съхранение в облак, което защитава вашите файлове с надеждно криптиране, което гарантира, че само вие имате достъп до вашите данни.

Поддръжка на големи файлове : Изберете : Изберете софтуер за споделяне на файлове , който може ефективно да се справя с качването и споделянето на големи файлове, изображения и видеоклипове.

Сигурни центрове за данни : Изберете услуги с високи стандарти за сигурност и центрове за данни, съответстващи на GDPR, за подобрена защита на данните.

Гъвкави планове : Изберете доставчици на облачно съхранение, които предлагат различни безплатни планове, опции за еднократно плащане или икономични решения за различни нужди от съхранение.

Съвместимост между различни устройства : Потърсете безпроблемна интеграция между платформи като Windows, устройства на Apple и браузъри за непрекъснат достъп.

Връзки, защитени с парола : Споделяйте файлове безопасно с връзки, които изтичат и са защитени с пароли за допълнителен контрол.

Опции за пространство за съхранение : Обмислете доставчици с щедро безплатно съхранение в облак и мащабируеми опции, които да отговарят на нарастващите нужди.

Инструменти за сътрудничество: Изберете : Изберете инструмент за сътрудничество в облака , който подобрява работата в екип с функции като споделени папки, актуализации в реално време и лесни възможности за споделяне на файлове.

10-те най-добри алтернативи на OneDrive, които си заслужава да разгледате

Разгледайте 10-те най-добри алтернативи на OneDrive, които предлагат надеждни опции за съхранение, светкавична синхронизация, конкурентни цени, удобен интерфейс, безпроблемно сътрудничество и мощни функции за продуктивност:

1. ClickUp (Най-доброто решение за безпроблемно сътрудничество и централизирано управление на файлове)

Ако търсите мощна алтернатива на OneDrive, която също така комбинира управление на задачи, сътрудничество по документи и интеграция на база от знания, ClickUp си заслужава да бъде разгледана.

ClickUp ви позволява да използвате облачно съхранение, за да прикачвате файлове извън ClickUp към вашите задачи. Можете да интегрирате популярни услуги за облачно съхранение като OneDrive, Google Drive, Dropbox и други. Това ви позволява да прикачвате файлове директно към задачи, коментари и документи, като по този начин осигурявате безпроблемно сътрудничество.

Опростете управлението на документи с ClickUp Docs

Научете повече Създавайте и организирайте документи и ги редактирайте в реално време с колегите си в ClickUp Docs.

ClickUp Docs ви позволява да създавате, съхранявате и сътрудничите по документи в рамките на вашето работно пространство. То е идеално за създаване на уикита, изготвяне на доклади или споделяне на актуализации по проекти. Можете да организирате документи с вложени страници, да използвате шаблони за стандартизиране на работните процеси и да споделяте файлове по сигурен начин, като задавате разрешения за достъп.

Имате нужда да създадете съвместно пътна карта за проект? Няма проблем! С редактиране в реално време всеки може да допринесе, да маркира колеги и дори да превърне части от документа в изпълними задачи на място.

Функцията Docs Hub добавя още повече организация. Чрез категоризиране на ресурсите и използване на филтри можете бързо да намерите всичко – от бележки от срещи до указания за проекти. Това прави ClickUp Docs идеален за управление на бази от знания или съхранение на важни документи.

Намерете всичко за секунди с ClickUp Connected Search

Научете повече Търсете всичко – документи, папки, задачи, разговори – в работната си среда ClickUp и извън нея, като използвате ClickUp Connected Search.

Изгубили ли сте някога време в търсене в безкрайни папки или приложения?

ClickUp Connected Search решава този проблем. Той се свързва с над 20 популярни инструмента като Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive и други, което ви позволява да намерите точно това, от което се нуждаете, с едно търсене – без да се налага да преминавате от едно приложение или сайт в друго.

Например, да речем, че търсите дизайнерски файл, съхранен в Dropbox, или дискусия за мозъчна атака в Slack. Вместо да отваряте няколко приложения, просто го въведете в лентата за търсене на ClickUp, за да получите незабавно нужния файл, задача или имейл.

Искате да преминете на по-високо ниво? Интегрирайте базата си от знания с ClickUp. Например, свържете материалите за въвеждане, като ръководства за обучение или екипни процеси, директно със свързани задачи в ClickUp.

Това спестява време, поддържа фокуса на новите служители, подобрява сътрудничеството и осигурява гладки работни процеси.

Революционизирайте начина, по който управлявате работните си процеси с ClickUp Brain

ClickUp Brain е най-модерната невронна мрежа, задвижвана от изкуствен интелект, която свързва задачи, документи, хора и цялата база от знания на вашата компания. Тя не само съхранява информация, но и дава незабавни отговори на вашите работни въпроси, независимо дали са свързани със задачи, проекти или колеги.

Опитайте ClickUp Brain безплатно Обобщавайте документи, бележки, доклади и разговори без усилие с помощта на ClickUp Brain.

С функции като създаване на обобщения на срещи, изготвяне на чернови на имейли и генериране на актуализации на проекти, ClickUp Brain намалява натовареността, за да можете да се съсредоточите върху важните неща.

Искате всичко да е на едно място? Подобно на функцията за търсене в ClickUp Connect, този AI асистент също се интегрира автоматично с приложения като Google Drive, GitHub и Salesforce, за да централизира работния ви процес.

Най-добрите функции на ClickUp

Търсете задачи, файлове и документи от различни инструменти, включително Google Drive, Slack и Dropbox, с ClickUp Connected Search.

Интегрирайте с любимите си инструменти, за да създадете унифицирано работно пространство с ClickUp Integrations

Съхранявайте, организирайте и консолидирайте документи на едно място и ги редактирайте съвместно с помощта на ClickUp Docs.

Пишете с помощта на изкуствен интелект, обобщавайте и автоматизирайте задачи, създавайте бележки от срещи, обсъждайте идеи или изготвяйте имейли без усилие с ClickUp Brain.

Сътрудничейте с екипи и комуникирайте с тях директно в задачи и проекти с ClickUp Chat View

Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи ефективно, разделяйте проектите на по-малки стъпки и автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations

Ограничения на ClickUp

Въпреки че ClickUp се интегрира с много инструменти, настройването на тези интеграции понякога може да отнеме много време, особено при сложни настройки или по-малко разпространени инструменти.

Мобилното приложение на ClickUp може да не предлага пълния набор от функции, налични в десктоп версията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член на Workspace

Съхранение в облак: Налично в : Налично в плана Unlimited и по-високите планове

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Едно ревю в G2 казва:

Clickup е най-простият и лесен за настройка инструмент за управление на проекти за нас. Проследяването на задачите е изключително лесно с много подробни детайли. Споделянето с екипи и каненето на нови членове да сътрудничат на борда и задачите е изключително лесно. Интеграцията с инструменти на трети страни също е възможна с много налични приложения. Интеграциите на Datadog и Clickup помагат много при създаването на задачи за инциденти в Clickup за събитията, които трябва да бъдат разрешени, а екипът може да започне да работи по инцидентите. Поддръжката на клиенти е много полезна. Това е най-използваният инструмент в нашия проект.

Clickup е най-простият и лесен за настройка инструмент за управление на проекти за нас. Проследяването на задачите е изключително лесно с много подробни детайли. Споделянето с екипи и каненето на нови членове да сътрудничат на борда и задачите е изключително лесно. Интеграцията с инструменти на трети страни също е възможна с много налични приложения. Интеграциите на Datadog и Clickup помагат много при създаването на задачи за инциденти в Clickup за събитията, които трябва да бъдат разрешени, и екипът може да започне да работи по инцидентите. Поддръжката на клиенти е много полезна. Това е най-използваният инструмент в нашия проект.

💡 Професионален съвет: Несвързаните инструменти отнемат време и фрагментират работните процеси, но свързаната изкуствена интелигентност обединява вашите системи, спестява време и повишава производителността. Ето как свързаната изкуствена интелигентност елиминира изолираните системи, за да спести време за реална работа: 🧠 Централизирайте данните си, за да имате незабавен достъп до цялата важна информация. 🔍 Помолете Connected AI да извлече информация или резюмета от всеки документ незабавно. 🛠️ Елиминирайте „таксата за превключване“, като интегрирате всички инструменти в една безпроблемна платформа. 💰 Заменете няколко еднофункционални приложения, за да опростите и спестите 🔒 Достъпвайте безопасно частни или публични файлове, без да компрометирате сигурността на данните

2. Nextcloud (най-доброто решение за самостоятелно хоствано частно облачно хранилище)

чрез NextCloud

Nextcloud е решение с отворен код за потребители, които търсят сигурно съхранение в облак и функции за сътрудничество. То предлага функции като синхронизиране на файлове, криптирано съхранение и други – всичко това се хоства на вашия сървър. Това означава, че вие контролирате вашите данни.

Имате нужда да споделите доклад или да сътрудничите по електронна таблица? Nextcloud улеснява създаването на споделени работни пространства, синхронизирането на файлове между устройства и безпроблемното редактиране на документи с вашия екип.

Най-добрите функции на Nextcloud

Споделяйте файлове без усилие с подробни разрешения за сигурно сътрудничество.

Достъп до файлове по всяко време чрез настолни, уеб или мобилни приложения

Повишете сигурността с криптиране от край до край и двуфакторна автентификация.

Ограничения на Nextcloud

Предлага ограничени възможности за търсене без допълнителни плъгини като Elasticsearch.

Потребителите са съобщили за бавно зареждане и чести сривове на сървърите с голям трафик.

Цени на Nextcloud

Basic : 38,63 $/година на потребител

Стандартен : 69,95 $/година на потребител

Премиум : 103,03 $/година на потребител

Ultimate: 200,93 $ на година на потребител

Оценки и рецензии за Nextcloud

G2: 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

В рецензия на Capterra се казва:

Вашият телефон е важен, а данните в него са още по-важни. При някои продукти се качва малко количество информация, но се пропускат текстови съобщения, регистри на обаждащите се и други важни файлове. С твърд диск от 8 TB разходите за други търговски облачни услуги намаляват, а вашата информация остава защитена и сигурна.

Вашият телефон е важен, а данните в него са още по-важни. При някои продукти се качва малко количество информация, но се пропускат текстови съобщения, регистри на повиквания и други важни файлове. С твърд диск от 8 TB разходите за други търговски облачни услуги намаляват, а вашата информация остава защитена и сигурна.

🔍 Знаете ли, че... Дядото на интернет, ARPANET, е първата услуга за съхранение в облак. Още през 60-те години на миналия век ARPANET проправи пътя за днешните гиганти в облачното съхранение като Google Drive и Dropbox! ☁️

3. Dropbox (най-добър за сътрудничество в екип и обратна връзка)

чрез Dropbox

С Dropbox управлението на файловете ви става безпроблемно, като ви позволява да съхранявате, организирате и споделяте документи и файлове по сигурен начин. Интегрира се с Google Workspace и Microsoft 365 за безпроблемно редактиране, споделяне и незабавна обратна връзка чрез коментари към документи.

Функциите Rewind и история на версиите на файловете на Dropbox улесняват възстановяването на предишни версии на важни файлове или възстановяването на изтрити документи. Независимо дали управлявате екипни проекти или лични файлове, Dropbox ви помага да запазите всичко сигурно и достъпно.

Най-добрите функции на Dropbox

Споделяйте файлове без усилие с подробни разрешения за сигурно сътрудничество.

Достъп до файлове по всяко време чрез настолни, уеб или мобилни приложения

Повишете сигурността с криптиране от край до край и двуфакторна автентификация.

Ограничения на Dropbox

В безплатния план функционалността за история на версиите е ограничена.

Безплатният план предлага само 2 GB, което може да се окаже недостатъчно за потребители, които използват много данни.

Цени на Dropbox

Основно: Безплатно

Плюс: 11,99 $/месец

Essentials : 19,99 $/месец

Бизнес: 18 USD/месец на потребител

Business Plus: 30 USD/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4,4/5 (над 27 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 000 отзива)

4. Google Drive (най-добър за съхранение, споделяне и редактиране на документи)

чрез Google Drive

Google Drive е чудесна алтернатива на OneDrive, предлагаща съхранение в облак, което опростява сътрудничеството и организацията за отделни лица и екипи. Независимо дали управлявате документи, изображения или видеоклипове, той ви позволява да получавате достъп до файлове и да ги споделяте между устройства, без да пропускате нищо.

Интегриран с Google Workspace, Drive извежда екипната работа в офиса на ново ниво. Изгответе предложение в Docs, обработвайте данни в Sheets или създайте презентация в Slides – и всичко това, докато сътрудничите с колегите си в реално време.

Най-добрите функции на Google Drive

Синхронизирайте файлове между устройства за безпроблемна работа в движение.

Намирайте файлове бързо с помощта на разширено търсене и филтри

Свържете се с инструменти на Google Workspace като Gmail и Google Meet за оптимизирани задачи.

Ограничения на Google Drive

Максималният размер на файла, който може да бъде качен, е 5 TB.

Потребителите могат да качват и копират не повече от 750 GB на ден.

Цени на Google Drive

Business Starter: 6 USD/месец на потребител

Бизнес стандарт: 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 18 USD/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Рецензия в G2 казва

Google Drive е най-добрият инструмент за сътрудничество, а най-хубавото е, че всичко работи в браузър навсякъде, без да се налага да инсталирате софтуер.

Google Drive е най-добрият инструмент за сътрудничество, а най-хубавото е, че всичко работи в браузър навсякъде, без да се налага да инсталирате софтуер.

Оценки и рецензии за Google Drive

G2: 4,6/5 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 27 000 отзива)

💡Съвет от професионалист: Вашият Google Drive е в хаос? Научете как да организирате Google Drive и да оптимизирате съхранението си с тези прости стъпки: Организирайте файловете в категоризирани папки, за да имате пълен контрол над данните си📂

Използвайте ясни, еднообразни имена за файловете и папките, за да ги намирате по-бързо🏷️

Улеснете търсенето, като добавите полезни описания към файловете и папките🔍

Бързо достъп до ключови документи, като ги маркирате със звездичка⭐

Организирайте визуално вашето Drive с цветове на папките за по-добра категоризация🎨

Прегледайте и премахнете остарелите файлове, за да поддържате Drive чист🧹

5. MEGA (Най-доброто решение за споделяне на криптирани файлове с пълна конфиденциалност)

чрез MEGA

MEGA осигурява сигурност и криптиране от край до край за тези, които дават приоритет на сигурността, като гарантира, че вашите данни остават поверителни. От синхронизиране на файлове между устройства до споделяне с защитени с парола връзки, MEGA ви предлага всичко необходимо.

С щедрото си безплатно хранилище от 20 GB (разширяемо с бонуси) и платени планове, достигащи до 16 TB, MEGA е идеален за всеки, който се нуждае от голямо пространство за съхранение. Интуитивният му интерфейс го прави лесен за употреба за лични и професионални нужди, независимо дали става дума за архивиране на документи или споделяне на медийни файлове.

Най-добрите функции на MEGA

Синхронизирайте безпроблемно данните между устройствата с настолните и мобилните приложения на MEGA.

Възстановете изтрити файлове от функцията „Кошче“ при случайно изтриване.

Криптирайте файловете си безопасно с криптиране от край до край за защита на личните данни.

Ограничения на MEGA

Безплатните потребители на MEGA могат да изтеглят до около 5 GB данни на ден.

Потребителите не могат да редактират документи директно в инструмента и трябва да изтеглят файловете, за да направят промени.

Цени на MEGA

Безплатен план

Pro I : 10,42 $/месец

Pro II : 20,85 $/месец

Pro III: 31,28 $/месец

Оценки и рецензии за MEGA

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

6. pCloud (най-доброто решение за съхранение и споделяне на чувствителни файлове)

чрез pCloud

pCloud е друга алтернатива на OneDrive, която ви позволява да организирате файлове и папки, да съхранявате, споделяте и сътрудничите по документи на различни устройства безпроблемно. Удобният му интерфейс и достъпът от различни устройства ви позволяват да управлявате всичко – от работни проекти до лични снимки.

С безопасно криптиране от страна на клиента, pCloud защитава чувствителни документи и файлове. Неговите функции, като версии на файлове, помагат за проследяване на промените, докато pCloud Drive ви позволява да спестите място за съхранение на вашето устройство, като имате достъп до файловете директно в облака.

Най-добрите функции на pCloud

Достъп до вашите файлове на различни устройства без допълнителни такси

Архивирайте снимки и файлове от платформи като Facebook и Instagram

Използвайте pCloud Drive като виртуален твърд диск за повече място за съхранение.

Ограничения на pCloud

Версиите на файловете са ограничени до 15 дни за безплатните потребители.

Предлага само 10 GB безплатно пространство за съхранение.

Цени на pCloud

Бизнес : 9,99 $/месец

Business Pro: 19,98 $/месец

Оценки и рецензии за pCloud

G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 170 отзива)

В рецензия на Capterra се казва:

Досега имаме най-добър опит с pCloud, тъй като той управлява данните на нашата компания много ефективно и поддържа конфиденциалността. Предимства: Големи файлове също могат да се качват в pCloud, а също така можем да отваряме мултимедийни файлове в pCloud, тъй като pCloud има вградени мултимедийни плейъри.

Досега имаме най-добър опит с pCloud, тъй като той управлява данните на нашата компания много ефективно и поддържа конфиденциалността. Предимства: Големи файлове също могат да се качват в pCloud, а също така можем да отваряме мултимедийни файлове в pCloud, тъй като pCloud има вградени мултимедийни плейъри.

7. Sync. com (Най-доброто решение за сигурно съхранение на данни с криптиране)

Търсите мощна алтернатива на OneDrive, която поставя на първо място поверителността? Sync.com е отличен избор. Криптирането с нулево знание ви позволява да имате достъп само до вашите файлове, което го прави идеален за чувствителни данни. Лесно съхранявайте, синхронизирайте и споделяйте файлове между устройства, като същевременно поддържате сигурността на данните си.

С функции като версии на файлове, разширени контроли за споделяне (връзки с защита с парола и дати на изтичане) и неограничен размер на файловете, Sync.com опростява задачите ви.

Най-добрите функции на Sync.com

Споделяйте файлове безопасно, като създавате защитени с парола връзки и задавате дати на изтичане на валидността и ограничения за изтегляне.

Достъп и възстановяване на предишни версии на вашите файлове за период до 365 дни

Защитете чувствителните данни с криптиране без знание, до което само вие имате достъп.

Ограничения на Sync.com

Липсват вградени функции за редактиране на документи директно в платформата.

Безплатната версия предлага само 5 GB пространство за съхранение, което може да се окаже недостатъчно за големи обеми данни.

Цени на Sync.com

Лично: 5 $/месец

Solo Basic : 8 $/месец

Solo Professional : 20 $/месец

Teams Standard : 6 USD/месец на потребител

Teams+ Unlimited : 15 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sync.com

G2: 4/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 40 отзива)

8. Box (Най-доброто за съхранение на файлове и автоматизация на работния процес)

чрез Box

С Box можете да съхранявате файловете си онлайн, да имате достъп до тях от различни устройства и да сътрудничите безпроблемно с други хора чрез споделени папки и връзки. Неговите надеждни функции за сигурност, като усъвършенствано криптиране и контрол на разрешенията, защитават вашите данни.

Box ви позволява да споделяте проектен доклад по сигурен начин с екипа си, като същевременно контролирате кой може да го преглежда или редактира. Можете също да го интегрирате с инструменти на Microsoft като Excel, за да редактирате съвместно електронни таблици, без да изпращате безброй прикачени файлове по имейл.

Най-добрите функции на Box

Достъпвайте файловете си по всяко време и навсякъде с Box Drive на настолни компютри или мобилното приложение за Android и iOS.

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа чрез функции за споделяне на файлове и коментиране

Синхронизирайте данните между устройствата за актуален достъп, като се уверите, че нищо не се губи.

Ограничения на Box

Безплатният план предлага само 10 GB, което може да не е достатъчно дори за лична употреба.

Мобилното приложение често се разбива и не е толкова интуитивно и отзивчиво, колкото версията за настолни компютри.

Цени на Box

Стартово ниво : 7 $/месец

Personal Pro : 14 $/месец

Бизнес: 20 $/месец

Business Plus: 33 USD/месец

Enterprise: 47 $/месец

Enterprise Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Box

G2: 4,2/5 (над 4900 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 5500 отзива)

Едно ревю в G2 казва:

Box е фантастична платформа; идеална е за съхранение в облак, има лесен за разбиране интерфейс, е изчистена и всичко, което трябва да направя, е да вляза в профила си, за да съхранявам това, от което се нуждая. Чудесна е за архивиране, лесна е за настройка и употреба. С разрастването на компанията ни и увеличаването на броя на клиентите, проектите и членовете на екипа, тя се адаптира към нуждите ни от документи. Възможността за синхронизиране с индивидуални папки улеснява процеса на съхранение, извличане и споделяне на файлове и документи. Добре подготвеният и професионален вид е предимство за всеки бизнес.

Box е фантастична платформа; идеална е за съхранение в облак, има лесен за разбиране интерфейс, е изчистена и всичко, което трябва да направя, е да вляза в профила си, за да съхранявам това, от което се нуждая. Чудесна е за архивиране, лесна е за настройка и употреба. С разрастването на компанията ни и увеличаването на броя на клиентите, проектите и членовете на екипа, тя се адаптира към нуждите ни от документи. Възможността за синхронизиране с индивидуални папки улеснява процеса на съхранение, извличане и споделяне на файлове и документи. Добре подготвеният и професионален външен вид е предимство за всеки бизнес.

💡 Бонус съвет: Търсите надеждна алтернатива на Box? Разгледайте 10-те най-добри алтернативи на Box за управление на корпоративно съдържание и намерете идеалното решение за нуждите на вашия бизнес!

9. ShareFile (Най-доброто решение за сигурно споделяне и съхранение на файлове)

чрез ShareFile

Дайте приоритет на защитата на данните и екипната работа с ShareFile. Качвайте, съхранявайте и споделяйте файлове с всякакъв размер по сигурен начин, с мобилен достъп и висока степен на сигурност за безпроблемно сътрудничество.

Освен това, интеграцията на ShareFile с инструменти като Microsoft Outlook ви позволява да изпращате големи документи и файлове директно по електронна поща. Това помага при споделянето на големи документи без ограниченията на традиционните прикачени файлове по електронна поща.

Най-добрите функции на ShareFile

Споделяйте файлове с клиенти или колеги чрез защитени с парола връзки.

Получавайте подписи по договори директно в платформата, ускорявайки процесите на одобрение.

Създайте брандирани портали за клиенти, за да имат лесен достъп до конкретни файлове.

Ограничения на ShareFile

Много потребители са съобщили за забавяния в отговорите на клиентската поддръжка, което води до неудовлетвореност.

ShareFile изисква големите файлове да бъдат компресирани или разделени на по-малки части, за да бъдат качени.

Цени на ShareFile

Разширено : 17,60 $/месец/3 потребители

Премиум : 27,50 $/месец/3 потребители

Предимство за индустрията : 45,83 $/месец/3 потребители

Виртуална стая за данни : 75 USD/месец/5 потребители

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ShareFile

G2: 4,2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

Едно ревю в G2 казва:

Много ми харесва, че ShareFile се използва от толкова много хора. Сътрудничеството с други групи и лица за изпращане и получаване на документи е изключително лесно. Когато запазвам и извличам данни, началният екран и паметта на устройството ми не се запълват. Данните се съхраняват безопасно и само лицата, които съм упълномощил, могат да виждат документите, които споделям с тях. Много ми харесва, че всичките ми данни са на едно място, където мога да ги преглеждам, когато пожелая, от всяко устройство.

Много ми харесва, че ShareFile се използва от толкова много хора. Сътрудничеството с други групи и лица за изпращане и получаване на документи е изключително лесно. Когато запазвам и извличам данни, началният екран и паметта на устройството ми не се запълват. Данните се съхраняват безопасно и само лицата, които съм упълномощил, могат да виждат документите, които споделям с тях. Много ми харесва, че всичките ми данни са на едно място, където мога да ги преглеждам, когато пожелая, от всяко устройство.

💡Съвет от професионалист: Сътрудничеството в облака повишава ефективността на екипа с актуализации в реално време и безпроблемна комуникация. Уверете се обаче, че управлявате разрешенията, избягвате прекомерното сътрудничество и давате приоритет на сигурността, за да оптимизирате работните процеси. За по-подробна информация относно предимствата и предизвикателствата, прочетете нашия блог Сътрудничество в облака: предимства и предизвикателства. 🚀

10. iCloud Drive (най-доброто решение за съхранение и синхронизиране на лични файлове)

чрез iCloud Drive

Ако използвате устройства на Apple и искате лесен начин да съхранявате, синхронизирате и споделяте файловете си, iCloud Drive е чудесен вариант. Той ви позволява да споделяте файлове, като просто генерирате линк и го споделяте с приятелите и колегите си.

С iCloud Drive можете да запазвате файлове като документи, снимки и видеоклипове и да имате достъп до тях от вашия iPhone, iPad, Mac или дори PC. Например, ако работите върху презентация в Keynote на вашия Mac, можете лесно да я отворите на вашия iPad.

Най-добрите функции на iCloud Drive

Интегрирайте с приложения на Apple като „Снимки“ и „Бележки“ за по-гладък работен процес.

Достъп до файлове от приложението „Файлове“ в iOS, което предлага удобство в движение

Активирайте разширена защита на данните за допълнителна сигурност, като предпазвате чувствителната информация.

Ограничения на iCloud Drive

Новите потребители получават само 5 GB безплатно облачно хранилище, което може да не е достатъчно за архивиране на повече от едно устройство.

iCloud Drive няма разширени функции като версиониране, което затруднява възстановяването на стари или изтрити версии.

Цени на iCloud Drive

50 GB : 0,99 $/месец

200 GB : 2,99 $/месец

2 TB : 9,99 $/месец

6 TB : 29,99 $ на месец

12 TB: 59,99 $/месец

Оценки и рецензии за iCloud Drive

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Централизирайте организацията на документите и подобрете сътрудничеството с ClickUp!

Подходящото облачно хранилище е ключът към подреденост и продуктивност при лични файлове или екипни проекти. То осигурява сигурно съхранение, гладки работни процеси и лесно споделяне – нещо, което е от съществено значение за ефективността.

Алтернативите на OneDrive в този списък предлагат функции като сигурно споделяне на файлове, интеграция с популярни инструменти, съвместно редактиране и разширени опции за търсене, за да опростят работата и да повишат производителността.

Сред тях ClickUp заема първото място като цялостна алтернатива на Google Drive. Той комбинира управление на документи, сътрудничество в екип и безпроблемна интеграция с приложения в една гъвкава платформа, която се адаптира към вашите работни процеси.

Готови ли сте да опростите работата си и да поддържате организация? Регистрирайте се в ClickUp още днес и се насладете на продуктивност от ново ниво!