Как да пишете API документация: професионални съвети и инструменти

Помислете за последния път, когато сте сглобявали нещо. Вероятно е имало инструкция за употреба, която не само е била полезна, но и незаменима.

Без ръководството може да загубите часове в сглобяването или да се откажете напълно.

Интегрирането на API (Application Programming Interface) във вашето софтуерно приложение не е по-различно.

Според доклада на Postman за състоянието на API, 74% от разработчиците вече дават приоритет на използването на API в разработката на софтуер.

Но без ясни, добре структурирани ръководства за потребители дори и най-лесните API интеграции могат да се превърнат в предизвикателство.

Ето защо се нуждаете от подробна API документация. Тя е пътеводната светлина, която ви показва как да интегрирате и използвате API по най-добрия начин.

В тази статия ще разгледаме някои съвети, инструменти и трикове, които ще ви помогнат да разберете как да пишете API документация, която е кратка и лесна за ползване.

⏰ 60-секундно резюме API документацията е ръководство, което помага на разработчиците да разберат как да използват API, като подробно описва неговата функционалност, крайни точки, параметри и отговори.

Добре документираното API води до по-лесно внедряване, по-малко проблеми с поддръжката и по-добро сътрудничество между разработчиците.

Видовете API включват отворени API, партньорски API, вътрешни API и композитни API.

Изчерпателната API документация спестява време, помага при отстраняването на проблеми, насърчава използването на API и подобрява поддръжката.

Софтуерните разработчици и техническите писатели са ключови сътрудници при създаването на всяка API документация.

За да създадете API документация, трябва да я концептуализирате, да съберете информация, да напишете документа, да го преглеждате редовно и да го актуализирате.

ClickUp, Swagger, Postman и Redocly са някои от най-добрите инструменти, които можете да използвате за оптимизиране на създаването на документация.

Основните компоненти на документацията включват общо описание, уроци, удостоверяване, дефиниции на крайни точки, кодове за състояние и примери.

Използвайте AI функциите на ClickUp Brain и ClickUp Docs, за да ускорите и улесните създаването на API документация.

Разбиране на API документацията

Преди да започнете да документирате всичко, което трябва да знаете за любимите си API, трябва да разберете какво е API документация и защо тя е станала толкова разпространена в света на разработката.

Какво е API документация?

API документацията е ръководство за потребителя, което съдържа подробна информация за конкретен API и как да го използвате.

Това е основният ресурс за обяснение на възможностите на API и отговори на въпроси относно неговите характеристики, употреба и функционалност.

Основната й цел е да обясни как API ще реагира, когато получи конкретно запитване. Документацията подробно описва тези запитвания, наречени API повиквания, така че разработчиците да разберат какво могат да поискат от API и как.

⚠️ Лошата API документация обикновено е прекалено техническа и с много текст, поради което е недостъпна за всички потребители. ✅ От друга страна, добрата API документация обяснява всеки крайни пункт, код за грешка и стъпка по стъпка инструкции за ефективно използване на API, което води до по-добро приемане и по-малко проблеми с поддръжката.

Видове API

API са като мостове, които позволяват на различни софтуерни приложения да комуникират помежду си. Нека разгледаме четирите основни типа API.

🧠Интересен факт: Някои API крият забавни изненади за разработчиците. Например, Octocat API на GitHub имаше „zen“ крайна точка, която връщаше случайни вдъхновяващи цитати, за да повдигне настроението на разработчиците.

Отворени API

Наричани още външни или публични API, те са достъпни за всеки. Представете си ги като публични библиотеки, до които всеки може да има достъп, за да заема книги. Отворените API насърчават разработчиците да създават нови приложения, инструменти или интеграции, които разширяват функционалността на оригиналната платформа. Например, API на Google Maps захранва хиляди приложения, от доставка на храна до споделяне на пътувания.

Партньорски API

Те се споделят между фирми или партньори и обикновено изискват разрешение или специален ключ за достъп. Например, туристическа компания може да има API за достъп до информация за полети от авиокомпания.

Вътрешни API

Те обикновено се използват в рамките на дадена организация за подобряване на ефективността. Често само вътрешни екипи ги използват за споделяне на данни или функционалности в рамките на компанията, без да ги разкриват на външни разработчици. Можете да си го представите като частна мрежа, до която имат достъп само служителите.

Композитни API

Те комбинират няколко услуги или източника на данни в едно, което прави взаимодействията по-бързи и по-ефективни, като намалява броя на посещенията на сървъра. Например, можете да получавате актуална информация за времето и трафика за ежедневното си пътуване до работа на едно място, вместо да използвате отделни приложения.

Комбинираните API могат да извличат информация от няколко източника като тези едновременно, което значително подобрява ефективността на безброй приложения.

👀 Знаете ли, че... Практически всички най-използвани приложения разчитат на API. Например, Google Maps ги използва за поддържане на услуги, базирани на местоположението, в мобилни приложения и уебсайтове, докато Spotify използва API, за да позволи на други платформи да вграждат функции за стрийминг на музика.

Предимствата на API документацията

Техническата документация е ключова за обучението на потребителите и насърчаването на използването на всеки софтуер. Ето няколко причини, които подчертават важността на добрата API документация:

Спестете време на разработчиците

Няма нужда да губите време, за да разберете как да използвате API, когато разполагате с ясна API документация. Всичко, от което се нуждаете, от методи до параметри, вече е обяснено. Можете просто да започнете да интегрирате функционалностите без да се налага да гадаете.

Лесно сътрудничество

Наличието на собствена API документация улеснява екипа ви да разбере как работи API. Независимо дали работите самостоятелно или с други хора, всички ще бъдат на една и съща страница, което ще намали объркването и потенциалните недоразумения.

Безпроблемно отстраняване на проблеми

Наличието на справочно ръководство с подробна информация може да направи голяма разлика, когато нещо се обърка. Ако заседнете, можете бързо да се обърнете към документацията, за да идентифицирате проблеми или грешки и да намерите решения.

По-широко приложение на API

Добре документираните API са по-вероятно да бъдат използвани от други разработчици. Когато API е лесно за разбиране, то е по-привлекателно за хората, които искат да го интегрират в своите приложения. Това може да доведе до по-широко разпространение и успех.

Подобрена поддръжка

Ясната документация помага да се гарантира, че API се използват последователно, което значително улеснява поддръжката и актуализацията на вашите приложения. Ще можете да следвате указанията и да разберете как трябва да работи API, което помага да поддържате кода си чист и лесен за управление във времето.

Съавтор на API документацията

Създаването на API документация изисква екипна работа. Ще трябва да работите с няколко сътрудници, за да се уверите, че крайната документация е точна и лесна за разбиране.

Ето разбивка на основните участници, които обикновено са включени в процеса:

Софтуерни разработчици

На първо място са разработчиците, които създават API. Те създават функционалността и структурата, които ще бъдат описани в документацията.

Въпреки че те може би познават техническите аспекти отвътре и отвън, не винаги имат времето или концентрацията да пишат документацията сами, тъй като основният им приоритет е създаването и поддържането на API.

💡Съвет от професионалист: Разработвайте по-умно с помощта на AI инструменти за разработчици, за да повишите производителността.

Технически писатели

Много компании наемат технически писатели, за да отговорят на изискванията за хора, които могат да създават документация. Тези професионалисти превръщат сложната техническа информация в ясно и лесно за разбиране съдържание.

Техническите писатели често са мултитаскъри, комбинирайки създаването на API документация с други умения, като например писане на документация за код.

Макар че тези автори може да не се задълбочават в кода толкова, колкото разработчиците, те работят в тясно сътрудничество с тях, за да разберат как работи API и какво трябва да знаят другите разработчици.

Крайната им цел е да направят документацията лесна за ползване от други разработчици.

👀 Знаете ли, че... Според Американската служба по статистика на труда, заетостта на техническите писатели се очаква да нарасне с 4% от 2023 до 2033 г.

Съвместният процес на писане на API документация

Ако работите в организация, никога не работите в изолация, а това важи двойно в случая с API документацията. Процесът е по необходимост съвместен и изисква участието на много хора, за да се създаде ясна, лесна за ползване и подробна документация.

1. Първоначално планиране

Процесът започва с определянето на характеристиките и функционалността на API от разработчиците на API.

Продуктовите мениджъри или API архитектите също играят ключова роля тук, като предоставят високо ниво структура и цели на API, които насочват съдържанието и общата посока на документацията.

💡 Професионален съвет: Колкото по-подробна е фазата на планиране, толкова по-гладко протича процесът на документиране. Както при повечето неща, добре започнатото е наполовина свършено!

2. Събиране на информация

След като фазата на планиране приключи, разработчиците предоставят технически подробности като API крайни точки, методи, параметри и очаквани отговори.

Те също така споделят примери за код или примери, които ще помогнат да се илюстрира как работи API, като предоставят реален контекст за документацията.

3. Написване на документацията

След това техническите писатели поемат задачата да напишат документацията за API. Тяхната работа е да направят съдържанието ясно, кратко и лесно за разбиране.

Авторите обикновено работят в тясно сътрудничество с разработчиците, за да гарантират техническата точност на информацията, като същевременно я правят достъпна за потребителите.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблони за документиране на процеси, за да се уверите, че вашата API документация отговаря на всички необходими стандарти и предоставя цялата необходима информация за разработчиците и другите потребители.

4. Преглед и обратна връзка

След като първият чернови вариант е готов, трябва да прегледате документацията. Разработчиците проверяват техническата точност, а продуктовите мениджъри се уверяват, че документацията съответства на общите цели на API.

След това техническият писател усъвършенства документа въз основа на предоставената обратна връзка.

5. Финализиране и публикуване

След като ревизиите са завършени, документацията е готова за публикуване. Но това не е краят! С развитието на API ще трябва да актуализирате документацията.

Редовното сътрудничество с разработчиците и непрекъснатите ревизии гарантират, че съдържанието остава актуално.

💡 Професионален съвет: Потърсете обратна връзка от колегите си, преди да публикувате документацията. Това може да ви помогне да откриете грешки или области за подобрение, които може да сте пропуснали.

Ако все още се колебаете как да продължите с процеса на документиране, разгледайте някои от инструментите за API документация, които могат да ви помогнат.

Jira: Управлявайте лесно задачите, бъговете и заявките за функции, свързани с API документацията.

Markdown: Напишете ясна и проста документация, която е лесна за форматиране и четене.

Google Docs: Сътрудничество и коментиране на черновите на документацията в реално време

Swagger (OpenAPI): Проектирайте, документирайте и тествайте API с интерактивни документи

Postman: Създавайте, тествайте и споделяйте интерактивна API документация с екипа си.

GitHub: Хоствайте и сътрудничете си по документацията си, използвайки контрол на версиите.

Но ако търсите инструмент, който да ви помогне да свършите цялата си работа на едно място, ClickUp е правилният избор. Това е приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Структуриране на API документацията

Създаването на добре структурирана API документация е ключът към бързото разбиране и използване на API. Нека разгледаме някои основни компоненти, които правят вашата документация забележителна.

Основни компоненти на API документацията

Както всяко друго съдържание, API документацията работи най-добре, когато включва определени ключови елементи. Те включват:

Очертайте

Създайте ясна и организирана структура, която помага на потребителите да навигират лесно в документацията ви. Тя трябва да включва:

Въведение : Кратък преглед на функциите на вашия API и основните му характеристики.

Първи стъпки : Как да започнете да използвате API, включително всички предварителни условия

Удостоверяване : Подробности за това как потребителите могат да се удостоверят

Крайни точки : Списък и подробно обяснение на всички крайни точки на API

Кодове за грешки : Обяснение на отговорите за грешки и кодовете за състояние

Примери: Примерни заявки и отговори за по-голяма яснота

чрез Meta

Уроци

Включете уроци, които дават цялостна представа за процеса на внедряване на API. Те трябва да са подходящи за начинаещи и да се фокусират върху най-важните функции на вашето API.

Освен това, включете примери с код, за да покажете как да взаимодействате ефективно с API.

Удостоверяване

Удостоверяването гарантира, че само оторизирани потребители имат достъп до API. Затова документирайте методите за удостоверяване, които поддържате, включително API ключове и OAuth.

Определение на крайна точка

Крайните точки са мястото, където взаимодействате с API. За всяка крайна точка включете:

URL: Пътят, който ще извикате

Метод: GET, POST, PUT, DELETE и др.

Параметри: Параметри на заявката, тяло на заявката или заглавни редове

Пример за заявка: Как потребителят трябва да форматира заявката

Пример за отговор: Очакваният отговор от сървъра с примерни данни

Обяснение: Просто и ясно описание на функциите на крайната точка.

Статус и кодове за грешки

Включете кодове за състояние, за да посочите резултата от API повикването. Обяснете стандартните кодове като 200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found и 500 Internal Server Error. Също така, избройте потенциалните грешки с техните кодове (например 401 Unauthorized) и дайте ясни обяснения.

В повечето API документации можете да намерите често срещани кодове за грешки, като например тези за ClickUp API.

🧠 Интересен факт: Кодът „418 I’m a Teapot“ е част от шега за 1 април в спецификацията на Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP). Той гласи: „Аз съм чайник, а не кафемашина“ и не е предназначен за сериозно използване.

Примери

Примерите са от решаващо значение, за да помогнат на другите разработчици бързо да разберат как да използват API. В идеалния случай документацията трябва да предоставя следното:

Основни примери: Прости заявки, които демонстрират как работи API

Разширени примери: Покажете по-сложни случаи на употреба, като верижни заявки или интегриране с други услуги.

Примери за код: Включете често използвани примери за код за различни програмни езици (Python, JavaScript и др.).

чрез Google Maps

Приемане на спецификацията OpenAPI

OpenAPI Specification (OAS) е стандарт за документиране на API. Прилагайки го, можете да гарантирате, че вашата документация е изчерпателна и машинно четима, което позволява на инструменти като Swagger да генерират автоматично документация, клиентски библиотеки и др.

Защо да използвате OpenAPI?

Използването на OpenAPI предлага определени предимства:

Последователност: Помага ви при стандартизирането на API документацията

Автоматизация: Лесно се интегрира с инструменти за генериране на интерактивни документи, клиентски SDK и мок сървъри.

Ясна документация: улеснява създаването на четливи документи както за компютри, така и за хора.

чрез Swagger

Спецификацията OpenAPI ви позволява да дефинирате крайната точка на API, методите за удостоверяване и форматите на заявките и отговорите в машинно четим формат (обикновено YAML или JSON).

С тази структура вашата API документация ще бъде лесна за разбиране и използване, което ще помогне на потребителите да започнат бързо, като същевременно им предостави необходимата информация за ефективна работа с API.

Как да напишете първата си API документация

Написването на първата ви API документация може да изглежда плашещо, но с малко планиране можете да я направите лесна за следване и удобна за ползване. Нека я разделим на прости стъпки.

1. Разпознайте аудиторията и създайте карта на пътуването на потребителя

Първото нещо, което трябва да имате предвид, е кой ще чете вашата документация. Тя предназначена ли е за разработчици, начинаещи или напреднали потребители? Познаването на вашата аудитория ще ви помогне да определите как да пишете.

За да започнете, създайте карта на пътуването на потребителя. Помислете какво трябва да знаят потребителите най-напред, с какви предизвикателства могат да се сблъскат и как вашето API помага за решаването на тези проблеми. Това разбиране ви позволява да предложите навременни и подходящи насоки.

2. Започнете с указания за често срещани сценарии

Сега започнете да създавате документацията си, като отговорите на най-основните изисквания. Това може да включва удостоверяване, основни операции и ценообразуване на API.

Обяснете как потребителите могат да влязат в системата, да направят успешно API повикване и да разберат резултата.

Използвайте прост език, така че дори и начинаещите да могат да ви следват. Представете си го като писане на основна рецепта – ясна и лесна за изпълнение.

3. Добавете примери за код и съобщения за грешки

Хората се учат най-добре чрез примери, затова включете няколко примера за код, които показват как да се правят API заявки. Те могат да бъдат на различни програмни езици, като Python или JavaScript, в зависимост от това, което вашата аудитория използва най-често.

Включете и примери за често срещани съобщения за грешки, с които потребителите могат да се сблъскат, и обяснете тяхното значение. Тези примери ще помогнат на потребителите да разберат и отстранят проблемите бързо.

4. Поддържайте ясен език с примери

Добрата документация не се пише веднъж и после се забравя. Тя трябва да се актуализира редовно, тъй като API се развива.

Използвайте ясен език и поддържайте последователно форматиране, заглавия и примери, за да могат читателите лесно да разберат и интерпретират концепциите.

Следвайки тези стъпки, ще създадете полезна и лесна за ползване API документация. Не забравяйте, че ключът е да мислите от гледна точка на потребителите си и да ги насочвате стъпка по стъпка през процеса.

💡 Професионален съвет: Използвайте специален софтуер за техническа документация, за да създадете ясни, кратки и лесни за ползване API документи. Най-хубавото е, че няма да се налага да започвате от нулата и ще имате достъп до ресурси и шаблони, които очертават най-добрите практики.

С подходящите инструменти създаването и управлението на API документацията може да бъде много по-лесно и ефективно. Нека разберем как.

Създайте API документация с ClickUp

ClickUp for Software Teams е единственият инструмент, от който се нуждаете, за да управлявате софтуерните си проекти от начало до край: от изготвяне на документация до дефиниране на потребителски истории, провеждане на спринтове, събиране на обратна връзка, отстраняване на бъгове и наблюдение на производителността.

С ClickUp Docs можете да създавате и съхранявате всички видове подробна, богато форматирана и съвместна документация директно на платформата. Тя ви позволява също да редактирате и организирате API документи, които са лесни за актуализиране.

С функциите за контрол на версиите можете да следите промените и да се уверите, че документацията винаги отразява най-актуалните функции на API.

Споделете документацията за API с другите директно, когато сте готови, с ClickUp Docs.

ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви помогне да автоматизирате създаването на документи. С подходящи подсказки той може да ви помогне при изготвянето на API документация, да ви предложи предложения за подобряване и усъвършенстване на съдържанието с оглед на четимостта, да го редактира в реално време и дори да идентифицира части, които се нуждаят от по-голяма яснота.

Това намалява ръчния труд и времето, необходимо за създаване на добре структурирана API документация.

Ускорете създаването на документи с интелигентни предложения от ClickUp Brain.

Създаването на добра API документация рядко е работа за един човек. Използвайте ClickUp Tasks, за да координирате приноса на членовете на екипа си, като разпределяте отговорности, определяте срокове и следите напредъка.

Използвайте интеграцията на GitHub в ClickUp Tasks за допълнителна функционалност за вашата API документация.

Освен това можете да използвате и готови шаблони за техническа документация, които да ви помогнат при създаването на вашата API документация.

Независимо дали документирате API крайни точки, тествате функции или преглеждате документацията, ClickUp поддържа всичко организирано на едно място.

ClickUp покрива всички възможни изисквания, които можете да си представите за създаване и управление на API документация, но понякога се нуждаете от малко допълнителна помощ.

За такива моменти, ето няколко други популярни инструмента:

Swagger/OpenAPI: Широко използван инструмент, който ви позволява да дефинирате структурата на API с помощта на OpenAPI Specification (OAS). Swagger UI генерира интерактивни, тестваеми API документи за разработчици.

чрез Swagger

Postman: Postman е предимно инструмент за тестване, но също така генерира проста, лесна за ползване документация директно от вашата API колекция, с поддръжка за сътрудничество и лесни актуализации.

чрез Postman

Redocly: Персонализируем генератор на API документация, който поддържа OpenAPI 3. 0 и 2. 0 и може да генерира REST API документация в различни формати, като HTML, Markdown и PDF.

чрез Re docly

apiDoc: Отворен код инструмент, който автоматично генерира API документация от анотации в изходния код. Той ви позволява лесно да документирате API в чист, лесен за ползване формат, улеснявайки сътрудничеството и разбирането на API крайните точки.

чрез apiDoc

Прочетете също: 10 незаменими софтуера и инструмента за техническо писане

Най-добри практики в API документацията

Създаването на висококачествена API документация е нещо повече от просто изброяване на крайни точки и параметри; става въпрос за предоставяне на ориентирано към потребителя, достъпно и ефективно ръководство за разработчиците.

Ето някои най-добри практики, които ще гарантират, че вашата документация ще се откроява:

Познавайте аудиторията си: Определете дали аудиторията ви се състои от начинаещи разработчици, опитни професионалисти или комбинация от двете. Предоставете ясни инструкции за начинаещи и напреднали примери за опитни разработчици.

Започнете с ясна структура: Започнете с кратък обзор, който обяснява целта и възможностите на вашия API. Организирайте документацията в раздели и включете съдържание за лесна навигация.

Използвайте ясен език: Избягвайте прекомерното използване на жаргон и опростете техническите термини, без да компрометирате точността. Пишете в кратки параграфи и използвайте точки, за да направите информацията по-лесно разбираема.

Фокусирайте се върху визуалната яснота: Използвайте диаграми и блок-схеми, за да илюстрирате сложни работни процеси. Подчертайте ключовите термини и параметри с удебелен текст или цветно кодиране.

Дайте ясни примери: Добавете примери за код за различни програмни езици като Python, JavaScript и др. Включете както основни, така и напреднали примери за употреба, показващи реални сценарии за по-добро разбиране.

Опишете подробно всеки крайни пункт: Избройте URL адресите, HTTP методите (GET, POST и др.) и параметрите. Дайте примери за заявки и отговори, включително заглавията и съдържанието на тялото.

Документирайте ясно удостоверяването: Обяснете поддържаните методи (например API ключове, OAuth). Включете подробни стъпки за получаване и използване на удостоверенията по сигурен начин.

Включете уроци и ръководства: Добавете ръководство „Първи стъпки“ за нови потребители. Предоставете постъпкови уроци за изпълнение на често срещани задачи с API.

Вдъхновете се от раздела „Първи стъпки“ в документацията за API на Clickup.

Използвайте инструменти за автоматизация: Използвайте инструменти като Swagger/OpenAPI, Postman или ClickUp Docs за автоматично генериране и поддържане на документацията. Редовно актуализирайте документацията, за да отразявате промените в API, като използвате системи за контрол на версиите като GitHub.

Осигурете достъпност: Направете документацията подходяща за мобилни устройства, за да улесните разработчиците, които са в движение. Добавете функция за търсене, за да помогнете на потребителите бързо да намират подходящите раздели.

Сътрудничество и итерация: Събирайте мнения от разработчици, технически писатели и продуктови мениджъри по време на процеса на документиране. Редовно преглеждайте и ревизирайте документацията въз основа на обратната връзка от потребителите.

Поддържайте я актуална: Планирайте периодични прегледи, за да се уверите, че документацията отразява най-новите актуализации на API. Използвайте списъци с промени, за да информирате потребителите за нови функции, остарели крайни точки или поправки на грешки.

Осигурете канали за поддръжка и обратна връзка: Включете връзки към форуми за разработчици, центрове за помощ или специален канал за комуникация. Добавете формуляр за обратна връзка в документацията, за да позволявате на потребителите да съобщават за грешки или да предлагат подобрения.

Приемете стандарти като OpenAPI: Използвайте OpenAPI за машинно четима и стандартизирани документи. Генерирайте интерактивна API документация, която позволява на потребителите да тестват крайни точки в реално време.

Измервайте ефективността: Проследявайте аналитичните данни за използването на документацията, за да идентифицирате секциите, които се нуждаят от по-голяма яснота или примери. Оптимизирайте въз основа на заявките за поддръжка, за да отговорите на често задаваните въпроси или повтарящите се предизвикателства.

Следвайки тези най-добри практики, ще създадете API документация, която не само помага на разработчиците да интегрират API безпроблемно, но и позиционира API като предпочитано решение във вашата област.

Оптимизирайте документацията за API с ClickUp

Според доклади, 58% от разработчиците разчитат на вътрешна документация, докато 39% казват, че непоследователните документи са най-голямата им пречка. Това е доказателство, че солидната API документация не е опция, а е от съществено значение.

Ясната и кратка документация спестява време, изгражда доверие и гарантира, че API се използва в пълния си потенциал. Следвайки стъпките, описани в тази статия, можете да създадете API документация, която предотвратява объркване и ускорява напредъка на вашия екип.

Инструменти като ClickUp предлагат перфектното решение, за да направите този процес по-лесен и по-ефективен. С интуитивни шаблони, инструменти за сътрудничество и централизирано работно пространство, ClickUp ви подкрепя на всеки етап от създаването на API документация, която винаги е ясна, организирана и актуална.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и започнете да създавате отличаващи се API документи!