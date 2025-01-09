Най-добри рамки за определяне на приоритети за по-добро вземане на решения

Разликата между успешните хора и наистина успешните хора е, че наистина успешните хора казват „не“ на почти всичко.

Независимо дали отказвате почти всичко, има едно нещо, което ще ви донесе успех: съзнателният избор на това, което правите.

С други думи, приоритизирането на работата, която вършите, е основата на успеха.

Това правило е особено валидно при разработването на продукти. В тази публикация в блога обсъждаме защо, кога и как да използваме рамката за приоритизиране при създаването на успешни софтуерни продукти.

Разбиране на рамките за приоритизиране на продуктите

Приоритизирането на продукти е структуриран подход, който инженерните екипи използват, за да вземат решения относно това кои функции да разработват, кога и защо.

В типичен сценарий за разработване на продукти има десетки бъгове, подобрения и функции, които изискват вниманието на екипа. Приоритизирането на продукти помага на екипите да фокусират вниманието си върху важната работа.

Пример: Да предположим, че разработвате мобилно приложение, с което потребителите да играят играта „Солитер“. Потребителите може да поискат бутон за отмяна. Рекламодателите може да поискат възможност за добавяне на видеоклипове между игрите. Производителността на вашето приложение може да наложи разделянето на някои функции на по-малки единици. Продуктовият екип може да има свой собствен набор от нови функции за играта. Какво правите първо? Как определяте приоритетите?

Добрите екипи за разработка използват редица изпитани във времето техники за гъвкаво приоритизиране, за да вземат решения. Тези рамки изграждат:

Сътрудничество : Рамката предоставя на всички обща основа за вземане на решения, като се избягват ненужни разногласия.

Последователност : Когато се използва един и същ подход за : Когато се използва един и същ подход за приоритизиране на функциите във всеки спринт, екипите имат последователност и предвидимост в дългосрочен план.

Яснота : Когато целият екип знае защо се взима дадено решение, се постига стратегическо съгласуване с продуктовата пътна карта.

Скорост : Решенията могат да се вземат по-бързо с помощта на рамки, което намалява броя на срещите и другите обсъждания.

Проследимост: Рамките служат и като архив на минали решения, което може да помогне на новите членове на екипа да се приспособят бързо.

Всичко това е чудесно, но какво точно представляват тези рамки? 🤔

Нека разберем.

Популярни рамки за приоритизиране на продукти

Няма една рамка за приоритизиране на продукти, която да е най-подходяща за всички. Всъщност, в зависимост от ситуацията, ресурсите и решенията, които трябва да се вземат, има няколко рамки, които екипите за разработване на продукти използват. Ето няколко ключови рамки за приоритизиране на продукти, които могат да ви помогнат в работата ви.

1. Метод MoSCoW

MoSCoW — съкращение от must-have, should-have, could-have и won't-have — е проста и лесна за използване рамка за приоритизиране. Както подсказва името, тя помага на екипите да категоризират функциите в:

Задължителни : Функции, които са безкомпромисни и от решаващо значение за задоволяване на нуждите на потребителя.

Трябва да имате : Необходими, но не толкова критични по отношение на времето, колкото задължителните функции.

Може да има : Желателни функции, без които потребителят може да се справи

Няма да имате: Не е достатъчно важно, за да бъде в полезрението на екипа.

Това е чудесен метод, който можете да следвате, ако нуждите на потребителя са ясни и са основният фактор при вземането на решения. Методът за динамично разработване на системи (DSDM) и гъвкавата рамка за изпълнение на проекти предпочитат MoSCoW като рамка за приоритизиране.

Предимства Недостатъци Прост и лесен за използване Без данни за нуждите на потребителите решенията могат да бъдат произволни. Ясно и ориентирано към клиента Лесно е да се надценява броят на задължителните функции Подходящо и за нетехнически екипи. В рамките на всяка категория по-нататъшно приоритизиране е невъзможно.

2. Модел за оценяване RICE

RICE е абревиатура от reach (обхват), impact (въздействие), confidence (увереност) и effort (усилие). Моделът за приоритизиране RICE присвоява стойности на всеки от тези параметри и изчислява комбиниран резултат, въз основа на който се определят приоритетните функции.

Обхват се отнася до броя хора/потребители, които ще бъдат засегнати от функцията (в определен период от време).

Въздействието се отнася до степента, в която потребителите ще бъдат засегнати, често оценявано по скала от 0,25 до 3 (където 3 представлява масивно въздействие).

Увереността се отнася до нивото на сигурност на оценките за обхват и въздействие, обикновено изразено в проценти.

Усилието е количеството работа, което изисква функцията, обикновено изчислено в човекомесеци.

След като получите тези числа, изчислете RICE резултата, като използвате следната формула.

RICE резултат = (Обхват × Въздействие × Увереност) / Усилие

Рейтингът RICE представлява потенциалната бизнес стойност на функцията спрямо усилията/ресурсите за разработката. Функциите с по-висок рейтинг RICE се приоритизират.

Предимства Недостатъци Взема предвид множество фактори при вземането на решения Може да бъде сложно за изчисляване, особено ако има много функции. Стойността на увереността компенсира всяка несигурност в оценката. Оценяването на обхвата, въздействието, усилията и т.н. може да бъде трудно, което води до създаването на произволни оценки. Представлява стойността като функция на усилието (помага и за измерване на възвръщаемостта на инвестициите) Не включва зависимости, които могат да повлияят на приоритета.

3. Моделът на Кано

Подобно на MoSCoW, който взема предвид нуждите на потребителите, моделът Kano приоритизира функциите въз основа на удовлетвореността на клиентите. Създаден от експерта по управление на качеството Нориаки Кано, този модел категоризира функциите в:

Основни принципи : Без тези функции клиентът ще бъде недоволен.

Нужди : Тези функции подобряват удовлетвореността на клиентите.

Делайтери: Те надхвърлят очакванията, за да създадат удоволствие у клиентите.

Понякога екипите за продуктови операции могат да използват и две допълнителни категории, като „безразлично качество“, т.е. функции, които нито задоволяват, нито незадоволяват клиентите, и „обратно качество“, т.е. функции, които могат да създадат незадоволство, когато бъдат внедрени.

Предимства Недостатъци Фокусирани върху потребителя с ясна визия за удовлетвореността на клиентите Процесът на приоритизиране и събирането на данни за CSAT може да отнеме много време. Обратната връзка от клиентите се събира чрез анкетата на Кано от реални потребители. Анкетираните клиенти може да не разбират/представят си функциите, които ще бъдат разработени в бъдеще. Свързва потребителското преживяване (UX) с качеството на продукта Фокусира се само върху удовлетвореността на клиентите, без да взема предвид усилията или ресурсите.

4. Квадрант „Стойност срещу усилие“

Квадрантът „стойност срещу усилие“ е по-опростена версия на модела за оценяване RICE. Той сравнява стойността, получена от дадена функция, като например приходи, печалба, привличане на клиенти, спестяване на разходи и т.н., с усилието, необходимо за разработването на въпросната функция, включително всички рискове, зависимости и сложност.

Въз основа на оценката на съотношението между стойност и усилие, функциите се разпределят в четири квадранта, подобно на матрицата на Айзенхауер. Функциите, които постигат най-висока оценка на съотношението между стойност и усилие, се приоритизират за разработка.

Предимства Недостатъци Фокусирайте се върху бизнес стойността, свързвайки екипите по продукти и инженеринг. Стойността и усилията могат да бъдат определени в широк смисъл, което води до произволни оценки. Помага за разпределянето на ограничените ресурси и усилия към аспектите с най-голяма стойност. „Бизнес стойността“ често може да отклони вниманието от клиентското преживяване. Лесни за използване от бизнес и технически екипи Тъй като високата и ниската степен на усилие или стойност са субективни, могат да възникнат разногласия, които да забавят вземането на решения. Техническият дълг и характеристиките на производителността могат да бъдат деприоритизирани поради невъзможността да се оцени стойността им.

Изтеглете този шаблон Шаблон за матрица на приоритетите на ClickUp

За по-опростена версия на този модел, опитайте шаблона ClickUp Priority Matrix Template. При този метод категоризирате функциите въз основа на две измерения: приоритет и важност. Разполагате ги визуално в матрица 2×2 и след това ги разглеждате една по една.

5. ICE оценяване

ICE, както може би сте се досетили, е подобен на модела за оценяване RICE, с малки разлики. ICE означава въздействие, увереност и лекота.

Въздействие : Потенциален ефект или бизнес стойност от функцията

Увереност : Сигурност относно очакваното въздействие и лекота

Лекота: Лекотата, с която тази функция може да бъде разработена, като се имат предвид рисковете, ресурсите и сложността.

ICE резултат = въздействие x увереност x лекота

Функциите с по-високи ICE резултати се приоритизират пред тези с по-ниски резултати.

Предимства Недостатъци По-лесен за изчисляване и използване от RICE Въздействието и лекотата са субективни, което води до произволни оценки. Оценката на увереността помага да се компенсират неточностите в оценката. Не се фокусира директно върху нуждите на клиентите. Свързва бизнес стойността с усилията/лекотата на разработката Това, което определяте като въздействие, може да повлияе непропорционално на решенията за приоритизиране.

6. Оценяване на възможностите

Въз основа на новаторската книга на Антъни Улик „Иновации, ориентирани към резултатите“, моделът за оценяване на възможностите класифицира характеристиките по скала на удовлетвореност и важност. Действителното класифициране се извършва от клиентите. Затова екипите задават на клиентите два въпроса:

Колко важна е дадена функция или функционалност, която тя предоставя?

Доколко е доволен клиентът от настоящите решения за постигане на същия резултат?

Това помага да се идентифицират функциите, които са най-важни, но имат най-ниска степен на удовлетвореност. Вие ще приоритизирате именно тях.

Предимства Недостатъци Фокусирайте се върху клиента, което увеличава шансовете за създаване на бизнес стойност. Зависи от мнението на клиента, който може да има или да няма мнение за желателните функции. Прост и лесен за използване Проучванията за всяка функция в продуктовата пътна карта могат да бъдат досадни за екипа на разработчиците и клиентите. Представени на проста 2×2 графика за визуален анализ.

7. Картографиране на истории

Story mapping е рамка за приоритизиране, която е изградена около пътуването на потребителя през продукта.

Просто казано, екипите за управление на продукти създават колони за всеки важен етап в пътуването на потребителя.

Например, ако създавате играта Solitaire, вашите колони могат да включват вход, дизайн на карти, настройки, подреждане на карти, анимации при завършване на играта и т.н.

Под всяка от тези колони екипите изброяват функциите и ги приоритизират въз основа на тяхната важност за цялостното преживяване на потребителя.

Най-голямата полза от story mapping е да се идентифицират функциите в минимално жизнеспособния продукт (MVP). Когато продуктът е достатъчно прост, обаче, тази рамка може да се използва и извън етапа на MVP.

Предимства Недостатъци Фокусирайте се върху пътуването на потребителя, като осигурите максимално покритие. Когато пътят на потребителя става многостранен и сложен, този метод може да загуби своята простота. Лесни за използване и визуални — лесно можете да очертаете границата (в буквален смисъл) между това, което ще правите, и това, което няма да правите. Изцяло фокусиран върху вътрешните процеси, не взема предвид бизнес стойността или ресурсите. Позволява на екипите да определят приоритети въз основа на дейности, задачи и подзадачи.

8. Цена на забавянето

Всички горепосочени рамки се фокусират върху ползите от функцията, като например бизнес стойността или повишаването на оценката за удовлетвореността на клиентите. Приоритизирането на разходите за забавяне обръща тази логика наопаки.

Когато използвате модела на разходите от забавяне, вие приоритизирате функциите въз основа на последствията от това, че не са разработени, т.е. какво ще се случи, ако клиентът не разполага с тази функция днес? Или колко нови потребители ще загубим, ако не разполагаме с някои основни функции?

Отчитането на финансовите разходи и пропуснатите ползи от неизвършването на работата мотивира екипите да свършат най-важните неща първо.

Предимства Недостатъци Цената на бездействието кара екипите да бъдат нащрек за възможностите, които пропускат. Паричните стойности, присвоени на функциите, могат да бъдат произволни, което прави целия процес контрапродуктивен. Фокусирането върху цената на забавянето може да доведе до негативни чувства относно причините, поради които екипът разработва продукта. Фокусирането върху цената на забавянето може да доведе до негативни чувства относно причините, поради които екипът разработва продукта. Насочете вниманието на екипа към ефективността, скоростта и стойността на процесите.

Горният списък съдържа само някои от най-популярните инструменти за приоритизиране, които инженерните екипи могат да използват в момента. В зависимост от вашия продукт, клиенти и нужди, можете да изберете рамка, която е подходяща за вас.

Например, екипите използват теста за 100 долара или модела „купи функция“, когато имат конкуриращи се приоритети. В всеки от тези случаи екипите вземат решения за приоритетите въз основа на това, за какво биха похарчили бюджета си (100 долара).

Ако сте начинаещ в приоритизирането на продукти, можете да започнете с простата матрица на Айзенхауер. Има десетки шаблони за приоритизиране, от които можете да избирате.

Независимо от рамката, която използвате, има някои ключови фактори, които трябва да вземете под внимание. Нека ги разгледаме по-нататък.

Избор на подходяща рамка за приоритизиране

Няма единна, универсално перфектна рамка за приоритизиране. Когато се нуждаете от простота, моделът MoSCoW работи най-добре. Когато разполагате с ограничени ресурси, моделът „стойност срещу усилие“ е по-подходящ. А когато качеството на продукта е от първостепенно значение, моделът Kano е от помощ.

Изборът на подходяща рамка за приоритизиране зависи от редица фактори, като например следните.

Цели

Какви са вашите бизнес цели? Какви са вашите продуктови цели? Ако сте в много ранен етап, основната ви цел може да бъде да пуснете MVP в рамките на определен срок.

За тази цел рамката за картографиране на потребителски истории може да бъде най-подходящият избор.

Ресурси

Ако сте малка организация с ограничени ресурси за развитие, вашата цел може да бъде да създадете функции, които ще имат максимален ефект с минимални ресурси. Вашата рамка за приоритизиране трябва да отговаря на това.

В такива случаи най-подходящи са моделът RICE или матрицата „стойност срещу усилие“.

Зрялост на екипа

Най-добрият начин за определяне на приоритети е съвместно. Въпреки това, не винаги разполагаме с екипи, които са достатъчно зрели, за да вземат ключови решения.

Например, екип от млади разработчици може да не е в състояние да види връзката между усилията и бизнес стойността.

В такива случаи продуктовите мениджъри често вземат решения от името на екипа. Тогава рамките за приоритизиране като RICE или стойност срещу усилие са полезни за предоставяне на екипа на обосновка за решенията.

Налични данни

Повечето количествени рамки, като RICE или ICE, разчитат на силата на данните.

Например, трябва да можете да изчислите с разумна степен на сигурност какъв би бил обхватът или въздействието на дадена функция.

Когато такива данни не са налични, решението може да стане произволно и мненията да се разпалят.

Ако не разполагате с данни, по-добър избор биха били методи за съвместна работа като MoSCoW или story mapping.

Стратегия за продукти

Всяка организация има стратегия за управление на продуктите. Един продукт може да иска да предложи няколко функции по приятен начин. Друг може да иска да бъде приложението, което предлага всичко, като го напълни с функции. Трети може да разчита на това, което очакват клиентите. Доброто приоритизиране трябва да е в съответствие със стратегията за продукта.

След като сте избрали стратегията за приоритизиране, е време да я приложите ефективно.

Прилагане на приоритизирането на продукти в реални сценарии

Рамката за приоритизиране е просто инструмент, който ви помага да вземете решения. Вашият успех зависи от това как използвате инструмента последователно и ефективно. За целта трябва да го внедрите изцяло в организацията си с инструмент за управление на проекти като ClickUp for Product Teams. Ето как.

Идентифициране и категоризиране на задачи

Доброто приоритизиране изисква голям брой задачи в списъка с нерешени въпроси. Преди да направите каквото и да е, уверете се, че имате солиден списък с функции, които трябва да бъдат разработени от вашия екип.

Създайте списък с нерешени задачи

Дайте на всеки елемент от списъка с нерешени задачи различно име и добавете ясно описание за него. Тези шаблони за управление на задачи са добра отправна точка.

Най-добрият начин да направите това е да използвате инструмент за управление на задачи като ClickUp. Създайте задача за всеки елемент от списъка с неизпълнени задачи, добавете описание, създайте персонализирани полета и поддържайте ясен архив на всички идеи.

Динамичен списък с задачи с ClickUp Tasks

Преглед на задачите

Сега можете да видите всичките си задачи на едно място, което улеснява вземането на решения за всяка една от тях. Списъците, календарите и таблата на ClickUp са фантастични за тази цел. Те ви помагат да визуализирате задачите си, като ви позволяват да премествате функциите в приоритетните си папки.

Категоризирайте задачите

Сега категоризирайте задачите, ако рамката ви за определяне на приоритети го изисква.

Например, ако изберете модела за картографиране на истории, трябва да категоризирате задачите си под всеки етап от пътуването на потребителя.

Шаблонът „Матрица за приоритети на действията“ на ClickUp предлага лесен начин за категоризиране на задачите въз основа на усилията и въздействието. Този шаблон опростява решенията за определяне на приоритети и предлага яснота относно следващите стъпки.

Определяйте приоритети и отговорни лица

След като сте положили основите, е време да приоритизирате задачите в избраните от вас категории.

Приоритизирайте

Съберете се като екип, прегледайте всички задачи, които имате, и ги преместете в подходящите категории за приоритети. Използвайте ClickUp Task Priorities, за да зададете нива на приоритет извън кутията.

Готови за употреба приоритети в ClickUp

Освен това можете да създадете и персонализирани полета за персонализирани нива на приоритет.

Например, можете да създадете персонализирано поле за приоритизиране по метода MoSCoW и да имате опции за „задължително“, „желателно“, „възможно“ и „нежелателно“.

За визуален подход към този процес, опитайте шаблона за матрица за приоритизиране на ClickUp. Този лесен за начинаещи и персонализируем шаблон ви позволява да плъзгате и пускате функции върху 2×2 матрица за приоритизиране. И още нещо? Можете също да поддържате своя набор от идеи на същата бяла дъска.

Разпределете отговорностите

Въз основа на вашите дискусии, разпределете отговорностите за задачите между членовете на екипа.

Преглед и коригиране на приоритетите

Всеки спринт е упражнение по приоритизиране. Това, което не е било толкова важно в предишния спринт, скоро може да стане важно. Затова собствениците на продукти трябва да останат гъвкави, за да преразглеждат и коригират приоритетите от време на време.

ClickUp улеснява това. Таблото на ClickUp предлага изглед в реално време на напредъка по всяка задача, което ви позволява да преглеждате и коригирате приоритетите според нуждите.

Например, ако забележите, че дадена функция отнема повече време от очакваното, можете бързо да преизчислите RICE оценката и да преопределите приоритетите.

Отчитане на спринтове в таблата на ClickUp

С ClickUp Automations можете също да оптимизирате процесите, за да подпомогнете по-доброто приоритизиране и изпълнение. Например, ако дадена функция отнема прекалено много време, собственикът на продукта може да бъде уведомен за преоценка на приоритетите. Ако нещо зависи от незавършена задача, разработчиците могат да бъдат уведомени за корекции. Или ако оценката за удовлетвореността на клиентите по отношение на дадена функция спада, тя може автоматично да бъде издигната в списъка с приоритети.

С всички рамки, инструменти и най-добри практики сте усвоили как да приоритизирате работата си. Сега, как да разберете дали това е ефективно? Ето няколко идеи.

Измерване на успеха на приоритизирането на продуктите

За много екипи приоритизирането на проектите е субективно упражнение. Отговорът на въпроса какво да се изгради след това често е най-доброто предположение. Дори и с изпитани и проверени рамки, вземането на решения е до известна степен произволно.

Единственият начин да избегнете това е да преразгледате успеха на самата дейност по приоритизиране. Ето как.

Сравнете с целите

Ключов фактор, който трябва да се има предвид при приоритизирането на функциите на продуктите, е бизнес целта. Измерете успеха на рамката си за приоритизиране, като се запитате дали сте постигнали посочените цели.

Например, ако бизнес целта е да подобрите удовлетвореността на клиентите и сте използвали модела на Кано, измерете увеличението на CSAT резултатите след внедряването на функцията.

Измервайте стойността

Много модели за приоритизиране, включително RICE, ICE, стойност спрямо усилие и др., разчитат на въздействието на функцията върху бизнеса. Ето защо най-добрият начин да измерите ефективността на приоритизирането е да проследите дали стойността е била действително реализирана.

Например, ако очаквате увеличение на регистрациите на нови потребители след пускането на най-новата версия с подобрения в производителността, използвайте приложението в таблото за управление на ClickUp, за да проследите това от датата на пускане на функцията.

Проследявайте точността на данните

Ако използвате модел, който включва усилията в решенията за приоритизиране, тогава може да ви е от полза и проследяването на ефективността.

Например, сравнете очакваното време с действителното време, за да се уверите, че данните, които сте използвали за приоритизиране, са възможно най-точни.

Ефективност на екипа

Едно от нещата, които не се измерват често, е ефективността и удовлетвореността на екипа. Чувства ли се екипът претоварен от рамката за приоритизиране? Отнема ли твърде много време? Подходяща ли е рамката за приоритизиране за наличните ресурси?

За да измерите ефективността на приоритизирането, е полезно да имате предвид и екипа си. Провеждайте кратки анкети, за да разберете как приоритизирането се отразява на управлението на натоварването. Адаптирайте се съответно.

Приоритизирайте успеха с ClickUp

Създаването на отличен софтуер зависи от редица фактори: фокус върху клиента, техническо съвършенство, наличност на ресурси, добре дефинирана стратегия, пазар и др. За да балансирате тези променливи елементи и да създадете функции с максимален ефект, са ви необходими две неща: подходяща рамка за приоритизиране и мощен инструмент за нейното прилагане.

В тази публикация в блога научихте за някои от най-популярните рамки за приоритизиране, използвани от екипи с висока производителност. За ефективно управление на приоритетите интегрирайте рамката си в планирането на проектите си с платформата за управление на проекти „всичко в едно“ на ClickUp.

Използвайте ClickUp, за да документирате, визуализирате, категоризирате и приоритизирате вашите задачи за ефективно разработване на продукти. Опитайте ClickUp безплатно още днес.