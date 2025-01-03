11 най-добри AI JavaScript генератора

Прекарали сте часове в отстраняване на грешки в JavaScript, само за да откриете, че една единствена грешка разваля целия код. Това е познато разочарование за уеб разработчиците.

Написването на чист и ефективен код може да бъде удовлетворяващо, но повтарящите се задачи, проблемите със синтаксиса и трудностите при оптимизацията често пречат.

AI JavaScript код генераторът прави тези моменти по-малко стресиращи. Тези инструменти могат да ви помогнат да пишете, отстранявате грешки и усъвършенствате кода си по-бързо, като ви позволяват да се съсредоточите върху решаването на по-големи проблеми и важни проекти.

В този блог ще разгледаме 11-те най-добри AI JavaScript генератора на код, които ще направят разработката ви по-бърза и по-интелигентна.

⏰ 60-секундно резюме Въз основа на нашето проучване, ето най-добрите AI Javascript генератори на пазара днес: ClickUp (Най-добър за генериране на фрагменти код и управление на жизнения цикъл на разработката на софтуер) Tabnine (Най-добър за интегриране на контекстно-ориентирана AI помощ при кодиране във вашата разработка) CodeT5 (Най-подходящ за коригиране, обобщаване или генериране на бързи кодове) AskCodi (Най-подходящ за пълна автоматизация, включително генериране на код и отстраняване на грешки) GitHub Copilot (Най-подходящ за изучаване на нови програмни езици и рамки) SourceAI (Най-добър за генериране на прецизен JavaScript код въз основа на въведени данни на човешки език) DeepCode от Snyk (Най-добър за откриване на уязвимости и прилагане на сигурни корекции) Mutable AI (Най-подходящ за създаване на статии в стила на Уикипедия от написан код) Replit Ghostwriter (Най-добър за отстраняване на грешки в JavaScript в реално време и помощ при кодиране) Codeium (Най-добър за бърза, лека помощ при JavaScript код и сътрудничество) Claude AI (най-добър за генериране на ясни и разговорни JavaScript фрагменти)

🔍 Знаете ли, че... AI инструментите могат да генерират сложни JavaScript рамки като React компоненти само с няколко команди.

Какво трябва да търсите в AI JavaScript генератор?

Когато търсите онлайн AI JavaScript генератори, ще намерите много опции. За да определите този, който най-добре отговаря на вашите нужди, потърсете следните ключови функции:

Качество на кода: Генерира чист, лесен за поддръжка и безгрешен JavaScript код, подходящ за проекти от всякакъв мащаб.

Леснота на употреба: Приема инструкции на естествен език и се интегрира безпроблемно с популярни редактори на код.

Поддръжка на рамки: Съвместим с основните рамки като React, Angular и Vue. js, както и с основните библиотеки.

Обработка на крайни случаи: Ефективно управлява както стандартни задачи, така и сложни или по-рядко срещани сценарии.

Инструменти за отстраняване на грешки: Открива грешки, предлага решения и оптимизира кода за по-добра производителност.

Подкрепа за обучение: Включва ясни коментари и обяснения, които помагат на потребителите да разберат генерирания код.

Функции за сътрудничество: Улеснява споделянето в екипа и прегледа на кода и работи добре с системи за контрол на версиите като Git.

Общност и поддръжка: Подкрепени от активна общност от потребители и отзивчива техническа поддръжка за отстраняване на проблеми.

Опции за персонализиране: Предоставя достъп до API и опции за фина настройка на моделите според конкретните нужди на разработката.

🧠 Интересен факт: JavaScript първоначално се е наричал Mocha, след това LiveScript, преди да бъде преименуван на JavaScript по маркетингови причини.

Според последните проучвания 86,5% от служителите използват AI на работното място, за да свършат работата си по-бързо. Приемането на AI не е просто тенденция – то е необходимост.

Ето списък с най-добрите инструменти за генериране на AI JavaScript код, които ще подобрят работния ви процес и ще направят кодирането по-бързо, по-умно и по-приятно.

1. ClickUp (най-добър за генериране на фрагменти код и цялостно управление на жизнения цикъл на разработката на софтуер)

ClickUp не е само за кодиране – това е приложението за всичко, свързано с работата, което оптимизира управлението на проекти и процеса на разработка на софтуер.

Използвайте ClickUp за софтуерни екипи, за да проследявате без усилие напредъка на проектите.

За JavaScript разработчиците ClickUp for Software Teams предлага инструменти, които подобряват всеки аспект от разработката, от писането на ES6 код до управлението на API интеграции и отстраняването на грешки в асинхронни функции.

ClickUp Brain

Автоматизирайте кодирането и генерирайте подсказки с ClickUp Brain.

ClickUp Brain предоставя интелигентни решения, базирани на изкуствен интелект, за генериране на JavaScript код, отстраняване на грешки в кода и автоматизиране на повтарящи се задачи.

С безпроблемни интеграции с GitHub и GitLab можете да проследявате потвърждения, да управлявате заявки за изтегляне и да синхронизирате разклонения директно в задачите си, като по този начин оптимизирате процеса на разработка.

Освен това можете да използвате функции като ClickUp Whiteboards за планиране на сложни JavaScript архитектури, ClickUp Automations за автоматизиране на работните процеси и надеждни шаблони за проследяване на грешки, преглед на код и гъвкаво разработване.

Също толкова важна е функцията за форматиране на кодови блокове на ClickUp, която опростява споделянето на кодови фрагменти чрез подчертаване на синтаксиса. Това гарантира, че кодът е лесен за четене и разбиране, което прави сътрудничеството по-гладко и помага на разработчиците да работят по-ефективно в рамките на платформата.

Поддържайте структурирана JavaScript документация с ClickUp Docs.

С помощта на ClickUp Docs можете да пишете документация за код, да я споделяте с екипа си и да предоставяте или получавате обратна връзка директно.

ClickUp Chat

Организирайте съдържанието в ClickUp Chat с етикети като „Актуализации“, „Съобщения“ или „Идеи“.

Освен това, ClickUp Chat усъвършенства разработката на JavaScript, като позволява комуникация в реално време, което дава възможност на разработчиците да споделят фрагменти от код, да обсъждат стратегии и да отстраняват проблеми в рамките на работния си процес.

Няма нужда да превключвате между приложенията! Сега можете да управлявате техническата документация, да отстранявате бъгове и да чатите – всичко това в една и съща платформа.

Функцията AI Answers предоставя незабавни отговори въз основа на историята на чата и данните от свързани приложения като Google Drive, GitHub и Salesforce, като осигурява бързи решения и безпроблемен работен процес.

Шаблон за разработка на софтуер ClickUp

Изтеглете този шаблон Приложете шаблона за разработка на софтуер на ClickUp, за да управлявате всички аспекти на проекта без проблеми.

За да опростите управлението на проекти за JavaScript разработчици, използвайте шаблона за разработка на софтуер на ClickUp. Той е проектиран да поддържа динамични работни процеси, което го прави идеален за екипи, използващи рамки като React или Node. js, и улеснява сътрудничеството с актуализации и интеграции в реално време.

Най-добрите функции на ClickUp

Спестете време от повтарящи се задачи: Автоматизирайте задачи като актуализиране на зависимости, управление на скриптове за изграждане и конфигуриране на работни процеси за тестване.

Улеснете сътрудничеството при кодирането: Споделяйте форматирани JavaScript кодови блокове с подчертаване на синтаксиса за по-добра четимост и сътрудничество.

Организирайте ефективно проектите си: Използвайте Използвайте шаблони за разработка на софтуер и подробни формуляри за докладване на грешки, специално създадени за проекти за разработка на JavaScript.

Останете фокусирани върху кодирането: Достъп до инструментите на ClickUp директно в браузъра си, за да подобрите работния процес по кодиране, без да сменяте платформи, използвайки разширението за Chrome.

Обединете всичките си инструменти: Комбинирайте ClickUp с любимите си Комбинирайте ClickUp с любимите си инструменти за разработка на приложения като Visual Studio Code, Jenkins и над 1000 други интеграции.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да овладеят напълно богатите функции и възможности за персонализиране на ClickUp.

Мобилното приложение ClickUp, макар и удобно, е по-малко подходящо за напреднали персонализации.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

📖 Прочетете също: Как да използвате AI в разработката на софтуер

2. Tabnine (Най-доброто решение за интегриране на AI помощ при кодиране, съобразена с контекста, във вашата разработка)

чрез Eclipse Marketplace

Tabnine е AI асистент за кодиране, който работи добре за генериране на код по поръчка, тестване и преглед на код. Този AI инструмент помага на разработчиците да генерират по-бързо качествен код в любимата си IDE. Той обхваща всички аспекти на помощта при кодирането – създаване на код, обяснения, отстраняване на грешки и сигурност.

Най-добрите функции на Tabnine

Генерирайте по-умни предложения за код с контекст от предишни кодове и повтарящи се модели.

Използвайте най-модерната технология чрез най-новите LLM, включително Claude 3. 5 Sonnet, GPT-4o, Command R+ и Codestral.

Интегрирайте се безпроблемно в работния си процес с възможността на Tabnine да се свързва с вашите собствени частни крайни точки на моделите.

Уверете се, че кодът ви остава защитен, тъй като Tabnine не го съхранява и не го използва за обучение на своя модел.

Ограничения на Tabnine

Може да изисква много ресурси, което да доведе до проблеми с производителността и паметта при по-големи кодови бази.

Инструментът предлага ненужно дълги многоредови кодове, които не са поискани от потребителите.

Цени на Tabnine

Основно: Безплатно

Разработчик: 9 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tabnine

G2: 4. 2/5 (40+ отзива)

Caterra: Недостатъчно отзиви

3. CodeT5 (най-подходящ за коригиране, обобщаване или генериране на бързи кодове)

чрез Salesforce

CodeT5, предварително обучен, кодово-чувствителен енкодер-декодер модел на Salesforce, е особено мощен за JavaScript разработчиците. С AI-базирано разбиране на кода и обработка на естествен език, CodeT5 ви помага да подобрите цялостното качество на вашите JavaScript приложения.

Той опростява сложни задачи като генериране на код, завършване, откриване на дефекти, обяснение и обобщаване.

Най-добрите функции на CodeT5

Използвайте мащабно предварително обучение, за да получите високоточни предложения и допълнения, специфични за синтаксиса и моделите на JavaScript.

Опростете обяснението и отстраняването на грешки в JavaScript функциите, използвайки интуитивни езикови команди.

Откривайте често срещани проблеми с JavaScript, като грешки в обхвата или неправилно управление на async/await.

Ограничения на CodeT5

Необходима е значителна фина настройка, за да се постигне оптимална производителност в конкретни области и при определени задачи.

Въпреки че CodeT5 е добър в разбирането на структурата на кода, той може да има затруднения с комплексна логика или проблеми, зависещи от контекста.

Цени на CodeT5

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CodeT5

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. AskCodi (най-добър за пълна автоматизация, включително генериране на код и отстраняване на грешки)

чрез AskCodi

AskCodi е друг кодиращ асистент, базиран на Gen AI, който е полезен за разработката на JavaScript. Той ви позволява да създавате документация по-бързо и да отстранявате грешки с помощта на експертни познания.

Codi Sandbox предлага предложения за кодиране в реално време, а ориентираните към конкретни случаи на употреба Codi Apps осигуряват персонализирано преживяване за специфични задачи по програмиране, като обяснение на грешки, рефакторинг на код и Big-O анализ.

Най-добрите функции на AskCodi

Получавайте предложения в реално време за синтаксис, логика и код, специфичен за дадена платформа.

Използвайте няколко Codi Apps за конкретни случаи, свързани с кодиране.

Поддържат множество IDES, включително VSCode, JetBrains, Sublime Text и други.

Ограничения на AskCodi

Понякога, ако отговорът е прекалено дълъг, AI внезапно спира да генерира код.

Потребителите са изразили недоволство от кредитната структура, тъй като приложението става неизползваемо, след като кредитът ви се изчерпи.

Цени на AskCodi

Премиум: 14,99 $/месец на потребител

Ultimate: 34,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за AskCodi

G2: 4,8/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. GitHub Copilot (най-подходящ за изучаване на нови програмни езици и рамки)

чрез GitHub

GitHub Copilot автодопълва кода и поддържа съвместно кодиране с AI, като предлага плавна интеграция в различни IDE като Visual Studio, JetBrains и терминални среди.

Като инструмент за разработка на софтуер, GitHub Copilot използва контекста от вашата кодова база, за да генерира подходящи предложения. Това го прави идеален за ускоряване на разработката, като същевременно съответства на вашия стил на кодиране. Можете да създавате частни разширения, за да персонализирате Copilot според вашите вътрешни инструменти и работни процеси.

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Генерирайте точни автоматични допълнения и предложения въз основа на съществуващия код и контекста на проекта ви, докато пишете.

Получете генерирани от AI описания и обобщения на промените в кода, за да разберете обхвата на актуализациите.

Задайте персонализирани инструкции в VS Code или Visual Studio, за да адаптирате отговорите в чата според предпочитаните от вас инструменти, организационни практики и стандарти за кодиране.

Интегрирайте частни разширения и интеграции на трети страни, като GitHub Actions.

Ограничения на GitHub Copilot

Релевантността и ефективността на предложенията на Copilot понякога могат да варират.

Може да отнеме време да се научите как ефективно да използвате и интегрирате предложенията на GitHub Copilot в даден проект.

Цени на GitHub Copilot

Безплатно

Екип: 4 $/месец на потребител

Enterprise: 21 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

6. SourceAI (най-добър за генериране на прецизен JavaScript код въз основа на въведени данни на човешки език)

чрез SourceAI

Ако искате да промените подхода си към кодирането на JavaScript, като дадете възможност за участие както на разработчици, така и на неразработчици, SourceAI е най-добрият избор. Той използва най-модерни AI модели като GPT-3 и Codex, за да генерира висококачествен, изпълним код от обикновени текстови описания.

За разлика от традиционните инструменти, SourceAI се отличава с многоезичната си поддръжка и опростен дизайн.

Най-добрите функции на SourceAI

Превеждайте обикновени текстови описания на код на различни езици, като Python, JavaScript, C++ и други.

Създавайте функционален софтуер без усилие с помощта на изцяло безкодов процес на разработка.

Автоматизирайте създаването на оптимизирани, многократно използваеми компоненти на код за по-бързи цикли на разработка, като използвате многократно използваеми фрагменти от код.

Ограничения на SourceAI

Понякога отговорите могат да се зареждат по-бавно, а резултатът може да бъде непълен, ако не са предоставени достатъчно подробности за даден проблем.

Обучението изисква обширни набори от данни, които могат да бъдат трудни за получаване в специализирани области или за недостатъчно представени езици и култури.

Цени на SourceAI

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на SourceAI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (25+ отзива)

🤝 Приятелско напомняне: Винаги преглеждайте кода, генериран от AI, за да се уверите, че съответства на логиката и стандартите на вашия проект.

7. DeepCode от Snyk (най-добър за откриване на уязвимости и прилагане на сигурни корекции)

чрез DeepCode

За разлика от инструментите за изкуствен интелект с един модел, като GPT-4, които могат да се сблъскат с проблеми, свързани с поверителността и случайни „халюцинации“, DeepCode се хоства самостоятелно, за да гарантира сигурността на вашите данни. Той използва множество модели и специфично обучение по сигурност, за да се фокусира върху поддържането на сигурността на вашите приложения.

Това, което го отличава, е, че DeepCode комбинира AI за софтуерни екипи със символичен и генеративен AI, машинно обучение и експертни познания от екипа за сигурност на Snyk. Резултатът е по-голяма точност при откриването на проблеми и предлагането на решения – без догадки.

Най-добрите функции на DeepCode

Прилагайте незабавно корекции за сигурност директно в IDE, като намалите ръчната намеса и ускорите сигурно кодиране с функцията DeepCode AI Fix.

Идентифицирайте модели на код и уязвимости въз основа на логика и поток, за да създадете повторно използваеми персонализирани правила, които надхвърлят синтаксиса.

Отбелязвайте уязвимостите при генерирането на кода, като предоставяте корекции с едно кликване чрез сканиране в реално време.

Осигурете цялостна видимост с усъвършенствани функции за мониторинг и отчитане, за да мащабирате вашите практики за сигурност.

Ограничения на DeepCode

Може да генерира фалшиви положителни резултати в кода при работа с комплексни кодове.

Качеството на резултатите зависи в голяма степен от качеството на данните за обучение.

Цени на DeepCodeAI

Безплатно

Екип: 25 $/месец за продукт

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за DeepCodeAI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Mutable AI (най-подходящ за създаване на статии в стила на Уикипедия от написан код)

чрез Youtube

Функцията Auto Wiki на Mutable.ai превръща кода ви в динамична, интерактивна документация, подобна на страница в Wikipedia. Тя улеснява разбирането на сложни проекти, като организира кода ви в структурирано, лесно за навигация съдържание.

С един и същ код този инструмент поддържа вашата документация актуална и опростява процеса на кодиране, като ви помага да управлявате големи кодови бази и да станете по-добър програмист.

Най-добрите функции на Mutable AI

Автоматично свържете документацията с конкретни редове код, като по този начин гарантирате яснота и елиминирате двусмислени препратки.

Използвайте Mermaid. js за генериране на архитектурни визуализации, които помагат на екипите да разберат сложни системни проекти с един поглед.

Опитайте редактирането и усъвършенстването на уикита с помощта на AI, за да поддържате документацията точна и информативна.

Синхронизирайте с хранилищата ежемесечно или с всяко потвърждение чрез предстоящ бот за pull request.

Ограничения на Mutable AI

Постигането на пълна точност може да бъде предизвикателство, особено при сложен код.

Липсват функции за API и интеграция с трети страни.

Цени на Mutable AI

Персонализирани цени

Променливи AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Replit Ghostwriter (най-добър за отстраняване на грешки в JavaScript в реално време и помощ при кодиране)

чрез Replit Ghostwriter

Replit е уеб приложение и инструмент за създаване на уебсайтове, който използва AI, за да свърши работата за нула време. Ghostwriter е AI-базиран инструмент на Replit, който се интегрира с кодовия редактор на Replit, за да подобри кодирането на разработчиците.

Той използва усъвършенствани големи езикови модели (LLM), за да подпомага програмирането, като например завършване на код, отстраняване на грешки и генериране.

Най-добрите функции на Replit Ghostwriter

Получавайте предложения за код в реално време в редактора, които се адаптират към конкретните файлове и структурата на кода, с които работите.

Идентифицирайте проблеми в кода си, предлагайте решения и ги отстранявайте автоматично, всичко това в средата на Replit.

Позволете на Ghostwriter да преструктурира безпроблемно кода ви, като замести циклите с рекурсия или обратното, според вашите предпочитания.

Ограничения на Replit Ghostwriter

Възможно е да генерира неправилен или неоптимален код в зависимост от сложността на задачата и подсказката.

Може да се използва само в платформата Replit, което ограничава интеграцията с други среди за разработка.

Цени на Replit Ghostwriter

Starter: Безплатен

Replit Core: 25 $/месец

Екипи: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Replit Ghostwriter

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Codeium (Най-добър за бърза, лека помощ при JavaScript код и сътрудничество)

чрез JetBrains

Codeium е мощен AI инструментариум за кодиране, който предлага редица интелигентни функции, включително AI-управлявано генериране на код, контекстуално автодопълване и инструменти за сътрудничество в реално време, всички интегрирани в популярни среди за разработка.

Codeium ви предоставя инструменти за по-интелигентно кодиране, по-бързо отстраняване на грешки и по-добра екипна работа, като подобрява производителността и концентрацията на разработчиците.

Най-добрите функции на Codeium

Интегрирайте генерирането на код и автодопълването, задвижвани от AI, с сътрудничество в реално време и контрол на версиите, използвайки Codeium Windsurf Editor.

Използвайте Codeium от всичките си любими редактори на код като VS Code, JetBrains, Neovim и други.

Интегрирайте Codeium Forge с усъвършенствани инструменти за генериране на код с изкуствен интелект за сътрудничество в реално време и контрол на версиите.

Използвайте предложенията за код, базирани на AI, директно в чат интерфейса, като подобрите производителността и ефективността на кодирането с Codeium Live.

Ограничения на Codeum

Не работи добре с големи кодови бази

Не можете да работите офлайн с локални модели

Цени на Codeium:

Безплатно

Pro: 15 $/месец

Pro Ultimate: 60 $/месец

Оценки и рецензии за Codeium:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Как да използвате ChatGPT за писане на код

11. Claude AI (най-добър за генериране на ясни и разговорни JavaScript фрагменти)

чрез Medium

Claude. ai, разработен от Anthropic, е AI асистент, предназначен за широк спектър от задачи, включително генериране, анализиране и усъвършенстване на текстово съдържание.

Макар че основните му предимства са в разбирането на естествен език и помощта при разговори, неговите възможности наскоро бяха разширени, за да включват изпълнение на JavaScript код чрез Analysis Tool, функция, пусната през 2024 г.

Най-добрите функции на Claude. ai

Генерирайте и усъвършенствайте без усилие шаблонния код или конкретни JavaScript функции.

Открийте грешките в JavaScript кода и получите практически предложения или корекции директно в интерфейса.

Пишете и изпълнявайте кодове в Claude. ai, за да поддържате широк спектър от аналитични задачи.

Създавайте ясна и кратка документация, за да обясните сложни кодови структури.

Ограничения на Claude. ai

Възможно е да не се интегрира безпроблемно с определени среди за разработка.

Макар че Claude може да обработва големи количества контекст, неговата производителност може да се влоши при работа с изключително сложни или силно взаимозависими JavaScript кодови бази.

Цени на Claude. ai

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Claude. ai

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Генерирайте перфектни JavaScript кодове с ClickUp

JavaScript остава ключов език за съвременното уеб разработване.

Огромна част от уебсайтовете, разработчиците на приложения и други екипи за съдържание разчитат на него за стабилна работа. Ето защо се нуждаете от AI JavaScript генератори, които да ви помогнат да създадете кода си за секунди.

ClickUp използва всестранен подход за това, комбинирайки несравнимите възможности на ClickUp Brain, подробната документация на ClickUp Docs и много други, за да ви предостави всичко необходимо на едно място.

Какво чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!