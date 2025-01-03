Най-добрите UCaaS платформи за безпроблемна комуникация и сътрудничество в екипа

Представете си следното: вашият екип се втурва към крайния срок на един проект. Мениджърът изпраща имейл с молба за подробности за задачите, но половината от екипа го пропуска сред потока от незабавни съобщения.

Резултатът? Объркване, забавяния и разочаровани служители, които се борят да останат в синхрон, което води до неефективност. Тук на помощ идва платформата UCaaS.

Унифицираните комуникации като услуга (Unified Communications as a Service, UCaaS) обединяват видеоконферентни разговори, незабавни съобщения, споделяне на файлове и други функции в едно единно, оптимизирано решение. Тези системи, проектирани с оглед на мащабируемост и интеграция, помагат на ИТ мениджърите и комуникационните екипи да опростят работните процеси и да намалят разходите.

Нека разгледаме най-добрите UCaaS софтуери, които променят бизнес комуникациите днес.

⏰ 60-секундно резюме 💻 UCaaS е облачен модел, който интегрира видеоконферентна връзка, незабавни съобщения, споделяне на файлове и други функции в едно единствено решение. 💻 Има два вида UCaaS: платформи с един наемател и платформи с много наематели💻 Ето списък с UCaaS софтуер, който революционизира бизнес комуникациите: ClickUp: Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество Nextiva: Най-добрата платформа за усъвършенствана комуникация с клиенти, базирана на изкуствен интелект RingCentral: Най-доброто решение за безпроблемна комуникация, базирана на изкуствен интелект Zoom: Най-доброто решение за гъвкави видеоконференции и сътрудничество Dialpad: Най-доброто решение за продуктивност и комуникация, базирано на изкуствен интелект GoTo Connect: Най-доброто решение за многоканално взаимодействие с клиенти Microsoft Teams: Най-доброто решение за всеобхватна бизнес комуникация и сътрудничество Webex: Най-доброто решение за хибридна работа и взаимодействие с клиенти, базирано на изкуствен интелект Vonage: Най-доброто решение за комуникация чрез API и ангажиране на клиентите 8×8: Най-доброто решение за безпроблемна глобална комуникация и управление на клиентското преживяване

Какво е UCaaS платформа?

Unified Communications as a Service (UCaaS) е облачен модел, който интегрира различни инструменти за комуникация и сътрудничество в една унифицирана комуникационна платформа. Тази услуга за унифицирана комуникационна платформа включва функции като гласови повиквания, видеоконферентна връзка, незабавни съобщения, споделяне на файлове и управление на контактни центрове. UCaaS използва облачни изчисления за хостинг на комуникационни инструменти в отдалечени центрове за данни.

Ето едно просто разпределение:

Облачна инфраструктура: Всички комуникационни услуги се хостват на сигурни облачни сървъри, управлявани от доставчика на UCaaS.

Интеграция на устройства: Потребителите могат да имат достъп до платформата от всяко устройство с интернет връзка, като настолни компютри, смартфони или таблети.

Унифициран интерфейс: Платформата обединява инструменти като видеоконференции, гласови повиквания и съобщения в единен контролен панел за лесен достъп.

Синхронизиране в реално време: Данните и комуникационните инструменти се синхронизират в реално време, което гарантира, че потребителите винаги имат достъп до актуална информация.

Предимства на UCaaS

UCAaaS помага на организациите да:

Намалете разходите, като замените локалния хардуер с облачни решения.

Повишете сътрудничеството с интегрирани видеоразговори, съобщения и споделяне на файлове.

Подкрепете отдалечените и хибридни екипи с последователни и достъпни инструменти.

Гарантирайте надеждност с облачна резервираност и минимално прекъсване на работата.

Опростете управлението на ИТ екипа чрез консолидиране на комуникационните системи

Видове платформи за унифицирани комуникации

UCaaS решенията обикновено се разделят на две категории:

Мулти-наемателски платформи: В този модел няколко организации споделят една и съща UCaaS инфраструктура. Той е икономически ефективен и подходящ за малки и средни предприятия, които търсят мащабируемост без тежестта на управлението на инфраструктурата.

Платформи с един наемател: Те са създадени специално за конкретна организация и предлагат по-голям контрол, персонализирани функции и подобрена сигурност на данните. Те са идеални за по-големи предприятия с комплексни нужди.

Какво трябва да търсите в един UCaaS доставчик?

Изборът на подходящата UCaaS платформа означава да се фокусирате върху функции, които помагат за преодоляване на комуникационната пропаст на работното ви място.

Ето основните функции на UCaaS, на които да обърнете внимание:

Видеоразговори с споделяне на екран: Висококачествени видеоконференции и възможност за споделяне на екрани за презентации или сътрудничество

Интегрирани съобщения и присъствие: Съобщения със статусни индикатори, които показват наличността и подобряват комуникацията в реално време.

VoIP и телефония: Облачни гласови повиквания с функции като пренасочване на повиквания, транскрипция на гласови съобщения и запис на разговори.

Споделяне на файлове и сътрудничество: Безпроблемно споделяне и съвместно редактиране на документи директно в платформата

Интеграция с контактен център: Вградени функции на контактния център, като автоматизирано разпределение на повикванията, IVR и проследяване на взаимодействията с клиенти.

Безпроблемна гласова интеграция: Свържете се с обществената телефонна мрежа (PSTN), като гарантирате надеждна комуникация между традиционните и интернет-базираните телефонни системи.

Съвместимост между различни устройства: Достъп от настолни компютри, мобилни устройства и таблети, осигуряващ непрекъсната Достъп от настолни компютри, мобилни устройства и таблети, осигуряващ непрекъсната комуникация и сътрудничество.

Унифициран контролен панел: Централизиран интерфейс за управление на всички Централизиран интерфейс за управление на всички инструменти за бизнес комуникация , който намалява времето, прекарано в превключване между приложенията.

➡️ Прочетете още: Преди да започнете с най-добрия UCaaS софтуер, наличен днес, ето 12 мощни комуникационни стратегии за подобряване на сътрудничеството и съгласуваността между вашите екипи.

10-те най-добри UCaaS софтуера, които трябва да познавате

Намирането на подходящата UCaaS платформа може да промени начина, по който вашият екип комуникира и сътрудничи, като направи работните процеси по-ефективни. По-долу са представени десетте най-добри UCaaS платформи, всяка от които предлага уникални функции в подкрепа на бизнеса.

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество)

ClickUp е централизиран център за комуникация и сътрудничество в екип. Това приложение за работа обединява управлението на работния процес, комуникацията и анализите в една платформа.

Ето някои примери от богатия набор от функции.

ClickUp Chat

Научете повече Поддържайте всички разговори, свързани с задачите, организирани и свързани директно с задачите с ClickUp Chat.

ClickUp Chat гарантира, че всички разговори, свързани със задачите, са организирани в рамките на платформата. Така, вместо да губите ценно време в преглеждане на имейли или разпръснати чатове, вашият екип може да се позовава на дискусията, свързана с дадена задача, като по този начин се гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

ClickUp Docs

Научете повече Обсъждайте, документирайте и визуално изготвяйте стратегии и графици в реално време с ClickUp Whiteboards.

Освен това, ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards помагат за усилване на сътрудничеството, така че вашите екипи да могат да обменят идеи, да документират и да планират в реално време.

Например, ако вашият маркетинг екип планира кампания, той може да изготви стратегията в Docs, като използва Whiteboards, за да визуализира идеите, графиците и отговорностите на екипа.

Научете повече Присвойте изпълними коментари на колегите си, за да проследявате, разрешавате или преразпределяте обратната връзка без усилие с ClickUp Assigned Comments.

Функцията „Assigned Comments“ (Присвоени коментари) на ClickUp гарантира, че полезната обратна връзка никога не се пренебрегва, като я присвоява на членовете на екипа. Тя ви позволява лесно да проследявате, разрешавате или преразпределяте коментари, като поддържате задачите ясни и организирани и избягвате недоразумения.

Научете повече Избягвайте дублирането на усилия с актуализации в реално време за колегите, които работят по същата задача, като използвате функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp.

ClickUp разполага и с разширени функции като ClickUp Collaboration Detection, които ви помагат да избегнете дублирането на усилията.

Например, ако член на екипа пише коментар или редактира описание на задача едновременно, ще виждате актуализации в реално време, което намалява вероятността от конфликтни промени. Актуализациите, коментарите и промените се синхронизират незабавно във всички платформи, което гарантира, че всеки член на екипа работи с най-актуалната версия на задачите и документите.

ClickUp Clips

Научете повече Записвайте и споделяйте екранни презентации с гласови коментари за визуална, ясна и практична обратна връзка с ClickUp Clips.

А ако смятате, че писането на дълги вериги от имейли или коментари е неефективен начин да обясните нещо, просто го запишете с ClickUp Clips. Можете да записвате и споделяте екрана си с гласови обяснения. Освен това, това ви позволява да прегледате актуализациите визуално и вербално, без да оставяте място за погрешни тълкувания.

ClickUp Brain

Научете повече Автоматично генерирайте транскрипти на клипове с времеви отметки, които могат да се търсят, с ClickUp Brain.

Накрая, функцията за AI транскрипция в ClickUp Brain автоматично създава текст, който може да се търси, от вашия клип, заедно с времеви отметки, така че вашият екип да може да прегледа отново ключовите моменти, без да преиграва цялото видео.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте разговори, свързани с задачи, с помощта на ClickUp Chat.

Обсъждайте и споделяйте идеи визуално с помощта на бели дъски

Сътрудничество в Docs в реално време с множество потребители

Маркирайте членовете на екипа в задачите, като използвате @mentions за бърза комуникация.

Персонализирайте управлението на задачите с различни изгледи като Списък, Табло и Гант.

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители споделят, че им е необходимо време, за да се запознаят с всички функции, поради големия им брой.

Ограничена офлайн функционалност

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

💡 Професионален съвет: Оптимизирайте комуникацията на работното място, като използвате безплатните шаблони за комуникационни планове на ClickUp. Персонализирайте ги според нуждите на екипа си и се уверете, че всички са на една вълна, за да направите сътрудничеството по-гладко и по-ефективно!

2. Nextiva (Най-добрата за усъвършенствана комуникация с клиенти, базирана на изкуствен интелект)

чрез Nextiva

Nextiva е проектирана да оптимизира взаимодействията с клиентите чрез различни комуникационни канали като глас, видео, имейл, SMS и социални медии. Нейните AI-базирани функции подобряват клиентското преживяване чрез интелигентно маршрутизиране, информация в реално време и автоматизация на работния процес.

Бизнесът може да консолидира комуникационните инструменти, да подобри вътрешното сътрудничество и да управлява безпроблемно взаимодействията с клиентите.

Най-добрите функции на Nextiva

Използвайте интелигентно маршрутизиране, задвижвано от изкуствен интелект, за да свържете клиентите с подходящите агенти.

Внедрете автоматизация, за да оптимизирате работните процеси и да намалите ръчната намеса.

Оптимизирайте пътуванията на клиентите с AI за персонализирани, контекстно ориентирани преживявания

Ограничения на Nextiva

Телефонното приложение понякога се затваря и пренабира номера по време на разговори

Кривата на обучение за напредналите функции може да бъде стръмна за новите потребители.

Цени на Nextiva

Цифрово: 25 USD/месец на потребител

Основна цена: 36 USD/месец на потребител

Engage: 50 USD/месец на потребител

Power Suite: 75 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nextiva

G2: 4,5/5 (над 3230 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че глобалният пазар на унифицирани комуникации като услуга (UCaaS) ще нарасне от 36,33 милиарда долара през 2024 г. до 107,51 милиарда долара през 2032 г., като ще отбележи впечатляващ ръст от 14,5%. Това отразява нарастващото търсене на оптимизирани комуникационни решения в бизнеса по целия свят!

3. RingCentral (Най-доброто за безпроблемна комуникация, задвижвана от изкуствен интелект)

чрез RingCentral

RingSense е унифициран софтуер за сътрудничество с изкуствен интелект, който променя начина, по който фирмите взаимодействат, като предоставя бележки за разговорите на живо, интелигентни анализи и безпроблемни преводи. Тези функции подобряват вътрешната комуникация и създават по-гладко обслужване на клиентите.

Най-добрите функции на RingCentral

Използвайте обобщения на разговорите, базирани на изкуствен интелект, за да проследявате дискусиите, без да е необходимо да си водите бележки на ръка.

Използвайте преводи на живо, за да комуникирате ефективно с глобални екипи.

Оптимизирайте работните процеси с над 300 интеграции на приложения за бизнес производителност.

Ограничения на RingCentral

Проблемите с интеграцията може да наложат преинсталиране или използване на уеб платформата.

Потребителският интерфейс може да се стори прекалено сложен за начинаещите потребители.

Цени на RingCentral

Основна цена: 30 USD/месец на потребител

Разширена версия: 35 USD/месец на потребител

Ultra: 45 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4,0/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 210 отзива)

4. GoTo Connect (Най-доброто решение за многоканално взаимодействие с клиенти)

чрез GoTo Connect

Търсите ли UCaaS платформа, която комбинира облачна телефонна система с многоканални инструменти? Опитайте GoTo Connect, за да създадете централизиран комуникационен център за безпроблемна бизнес комуникация.

GoTo Connect комбинира облачна телефонна система с многоканални комуникационни инструменти, за да създаде централизиран комуникационен център за безпроблемни бизнес взаимодействия. Неговата отличителна функция, GoTo Connect CX, интегрира цифрови канали като WhatsApp, социални медии и SMS с AI-базирани анализи за по-добро взаимодействие с клиентите.

Най-добрите функции на GoTo Connect

Използвайте визуалния редактор на телефонния план, за да персонализирате потоците на обажданията за по-добро обслужване на клиентите.

Ангажирайте клиентите чрез различни дигитални канали като WhatsApp, социални медии и SMS

Използвайте AI обобщения на разговорите, за да оптимизирате последващите действия и задачите за изпълнение.

Ограничения на GoTo Connect

Случайни прекъсвания на системата могат да нарушат бизнес операциите

Обслужването на клиенти може да бъде бавно при отговаряне и разрешаване на проблеми

Цени на GoTo Connect

Телефонна система: 29 $/месец на потребител

Connect CX: 37 USD/месец на потребител

Контактен център: 86 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за GoTo Connect

G2: 4,4/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

5. Microsoft Teams (Най-доброто решение за бизнес комуникация и сътрудничество „всичко в едно“)

чрез Teams

Microsoft Teams се отличава с безпроблемната си интеграция в екосистемата на Microsoft 365, което го превръща в мощно средство за продуктивност и сътрудничество.

Уникалните функции на Microsoft Teams, като Copilot AI, подобряват срещите с бележки и задачи, генерирани от изкуствен интелект. Mesh for Teams въвежда и потапящи 3D преживявания и аватари за по-добро взаимодействие.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Използвайте „Канали“ в Teams, за да организирате разговорите и файловете по проекти или теми за целенасочено сътрудничество.

Подобрете хибридното сътрудничество с Teams Rooms за оптимизирано провеждане на срещи.

Настройте и свържете любимите си инструменти (например Trello, SharePoint) като раздели в работната среда на Teams за лесен достъп.

Ограничения на Microsoft Teams

Случайни проблеми със синхронизацията между настолни и мобилни устройства

Пропуснати известия на мобилни устройства в някои случаи

Цени на Microsoft Teams

Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basics: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 15 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 рецензии)

➡️ Прочетете повече: Повишете производителността си с най-добрия списък с алтернативи на Zoom. Намерете идеалното решение за нуждите на вашия екип в областта на сътрудничеството!

6. Webex (най-подходяща за хибридна работа и взаимодействие с клиенти, базирана на изкуствен интелект)

чрез WebEx

Webex се отличава като универсална платформа за комуникация, предлагаща AI-базирани инструменти за хибридни работни среди и ангажиране на клиенти. Webex Suite интегрира обаждания, съобщения, уебинари и видеоконференции, създавайки безпроблемно работно пространство за вътрешно сътрудничество и взаимодействие с клиенти.

Най-добрите функции на Webex

Използвайте обобщенията на срещите, създадени с изкуствен интелект, за да оптимизирате действията и последващите действия.

Използвайте интеграцията на Webex Suite, за да обедините обажданията, съобщенията и събитията.

Използвайте усъвършенствани функции за анкетиране и въпроси и отговори, за да повишите ангажираността в уебинарите.

Ограничения на Webex

Ограничени възможности за персонализиране на функционалностите за конкретни събития

Цената може да се повиши с добавки като превод в реално време.

Цени на Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/месец на потребител

Webex Suite: 25 USD/месец на потребител

Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Webex

G2: 4,3/5 (над 19 000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 7300 отзива)

7. Vonage (Най-доброто решение за комуникация и взаимодействие с клиенти чрез API)

чрез Vonage

Друга UCaaS платформа, Vonage, се отличава с API-базираната си платформа, която безпроблемно интегрира глас, видео и съобщения в работните процеси. Тя е най-добрият избор за компании, които искат да персонализират клиентското преживяване с инструменти като разговорна търговия и облачни контактни центрове.

Vonage дава възможност на мултифункционални екипи да си сътрудничат и да взаимодействат ефективно с надеждно време за работа и разширени функции като запис на разговори, съобщения в екипа и AI-базирани анализи.

Най-добрите функции на Vonage

Използвайте API за комуникация, за да интегрирате съобщения, глас и видео в персонализирани работни процеси.

Внедрете инструменти за разговорна търговия, за да ангажирате клиентите чрез предпочитаните от тях канали.

Улеснете сътрудничеството в екипа с видеоконференции, SMS/MMS и инструменти за споделяне на файлове.

Ограничения на Vonage

Проблеми със съответствието на системата за текстови съобщения могат понякога да нарушат услугите за съобщения

Разширените функции изискват планове от по-висок клас, което увеличава разходите за малките предприятия.

Цени на Vonage

Мобилни устройства: 19,99 $/месец на потребител

Премиум: 29,99 $/месец на потребител

Разширена версия: 39,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Vonage

G2: 4,3/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 300 отзива)

8. 8×8 Work (Най-доброто решение за безпроблемна глобална комуникация и управление на клиентското преживяване)

8×8 предлага цялостна комуникационна платформа, която обединява гласови, видео, съобщителни и контактни центрове под един покрив.

8×8 Work for Web позволява незабавна комуникация чрез браузър без изтегляне на софтуер, което го прави идеален за екипи, които често пътуват. С функции като глобални разговори, многоканално маршрутизиране и анализи, базирани на изкуствен интелект, 8×8 подобрява вътрешното сътрудничество и ангажираността на клиентите.

Най-добрите функции на 8×8

Използвайте браузър-базираната платформа 8×8 Work for Web за лесен достъп до разговори, чатове и срещи.

Приложете многоканално маршрутизиране в контактния център за безпроблемно обслужване на клиентите.

Използвайте SMS съобщения с голям обем и глобални разговори за ефективно общуване с клиентите.

Ограничения на 8×8

Изборът на часова зона за билетите за поддръжка може да бъде труден

Разширените функции може да изискват допълнителна конфигурация за оптимално използване.

Цени на 8×8

Персонализирани цени

8×8 оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 300 рецензии)

9. Dialpad (Най-доброто за продуктивност и комуникация, базирани на изкуствен интелект)

чрез Dialpad

Dialpad съчетава AI-базирани анализи с безпроблемна унифицирана комуникационна платформа, което го прави мощен инструмент за продажби, поддръжка и екипно сътрудничество. AI функциите му, като транскрипция в реално време, обучение на живо и автоматично водене на бележки, усъвършенстват работните процеси и намаляват ръчните задачи.

Най-добрите функции на Dialpad

Използвайте AI транскрипция за незабавни бележки от срещи и последващи действия.

Автоматизирайте работните процеси чрез интеграция с CRM и инструменти за производителност.

Създайте персонализирани наръчници, за да подобрите резултатите от разговорите и обучението на екипа.

Ограничения на Dialpad

Случайни грешки при транскрипцията с комплексна терминология

Качеството на аудиото може да зависи от стабилността на мрежата.

Цени на Dialpad

Стандартен: 27 USD/месец на потребител

Предимства: 35 USD/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dialpad

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (530+ отзива)

10. Zoom (Най-доброто решение за гъвкави видеоконференции и сътрудничество)

чрез Zoom

Последната UCaaS платформа в списъка е Zoom.

Възможностите на UCaaS надхвърлят обикновените конферентни разговори, като предлагат инструменти като Zoom Phone и Zoom Team Chat, които обединяват съобщения, глас и видео в една платформа. Освен това Zoom работи добре при създаването на увлекателни виртуални преживявания с функции като потапящи изгледи, стаи за почивка и транскрипция в реално време.

Най-добрите функции на Zoom

Използвайте стаи за почивка за целенасочени дискусии в екип по време на по-големи срещи.

Използвайте Zoom Phone за безпроблемна гласова комуникация и управление на повикванията.

Интегрирайте Zoom с CRM инструменти, за да централизирате данните за взаимодействието с клиентите.

Ограничения на Zoom

Функциите, изискващи голяма честотна лента, могат да натоварват интернет връзките.

Настройките за сигурност на срещите може да изискват чести актуализации, за да се предотвратят прекъсвания.

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Pro: 15,99 $/месец на потребител

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,6/5 (над 54 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

Повишете сътрудничеството в екипа си с платформата за унифицирани комуникации на ClickUp

Изборът на подходящата UCaaS платформа е нещо повече от просто сравняване на функции; става въпрос за съобразяване на софтуера с работните процеси на вашия екип и дългосрочните комуникационни цели.

Освен основните функции като съобщения, видеоразговори и интеграции, имайте предвид и мащабируемостта, лекотата на внедряване и нивото на предоставяната поддръжка на клиенти.

Запитайте се: Платформата улеснява ли сътрудничеството или го усложнява? Тук е мястото, където ClickUp блести – това е един от най-добрите UCaaS доставчици, който действа като централен хъб за безпроблемно управление на комуникацията, задачите и проектите.

С функции като вграден чат, откриване на сътрудничество и актуализации в реално време, ClickUp преодолява различията между комуникацията и производителността.

Готови ли сте да предефинирате екипната работа?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се насладете на преосмислени решения за унифицирани комуникации.