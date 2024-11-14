Безплатни шаблони за диаграми „рибна кост“ за Excel

Вие или вашият екип често ли се затруднявате да разгадаете моделите или тенденциите в наборите от данни, въпреки множеството визуализации и инструменти?

Има няколко начина да представите данните и да ги направите визуално привлекателни, като например да използвате PowerPoint, да създадете диаграма на Парето и да използвате диаграми на потока от данни. Никой от тях обаче няма да ви помогне, освен ако не влезете в детайли и не разкриете причините зад проблемите.

Диаграмата „рибена кост“, известна още като диаграма „причина-следствие“ или диаграма на Ишикава, е мощен визуален инструмент за идентифициране и установяване на основната причина за даден проблем.

Искате да използвате съществуващите си данни и да създадете диаграма „Fishbone“ в Microsoft Excel? Има начин да го направите ръчно, но това може да доведе до диаграма „Fishbone“ с прекалено много кости и неправилна форма. 😕

С шаблона за диаграма „рибна кост“ можете да елиминирате всички тези проблеми и да изпълните задачата бързо, без да се налага да преминавате през множество етапи.

В този блог ще разберем кои са най-добрите шаблони за диаграми „Fishbone“ в Excel и ще открием някои алтернативи, които са много по-интуитивни и персонализирани.

🐟 Какво е диаграма „рибна кост“? Шаблонът за диаграма „рибна кост“ осигурява ясна структура за вашите данни, позволявайки ви да категоризирате потенциалните причини в различни категории и подпричини, като например първични и вторични причини. Този метод за решаване на проблеми ви позволява да получите ясна представа за факторите, допринасящи за конкретен случай, и да ги разрешите незабавно.

Какво прави един добър шаблон за диаграма „рибна кост“?

Добър шаблон за диаграма „Fishbone“ опростява процеса на идентифициране и анализиране на основните причини зад всеки проблем. В идеалния случай той трябва да има следните характеристики:

Яснота и структура: Изберете шаблон, който очертава основния проблем и предоставя логична структура за категоризиране на потенциалните причини.

Гъвкавост : Уверете се, че шаблонът е адаптивен към различни видове проблеми и ви позволява да го редактирате и персонализирате, за да отговаря на конкретните ви нужди.

Леснота на използване: Изберете шаблон, който е интуитивен и лесен за навигация, което го прави идеален дори за потребители без технически познания.

Функции за сътрудничество: Както при всички Както при всички инструменти за анализ на основните причини , идеалният шаблон трябва да поддържа сътрудничеството между членовете на екипа, като позволява въвеждане на данни и обратна връзка в реално време.

Възможности за интеграция: Изберете шаблон за диаграма „рибна кост“, който се интегрира безпроблемно с други инструменти за управление на проекти или Изберете шаблон за диаграма „рибна кост“, който се интегрира безпроблемно с други инструменти за управление на проекти или софтуер за бяла дъска , подобрявайки ефективността и работния процес.

5 безплатни шаблона за диаграми „рибна кост“ в Excel

Намирането на подходящ инструмент за създаване на диаграми „рибна кост“ за Microsoft Excel може да бъде трудно. За да ви спестим търсенето, ние сме подбрали списък с най-добрите шаблони за диаграми „рибна кост“ в Microsoft Excel:

чрез DMAIC Tools

Нека започнем списъка с популярния шаблон за диаграма на рибна кост в Excel от DMAICTools.com.

Този шаблон включва изчерпателен списък с функции, които ще ви помогнат да създадете диаграми тип „рибена кост“. Той включва предварително дефинирани категории, инструкции, клонове с цветно кодиране и различни опции за форматиране, които подобряват визуалната яснота, което го прави идеален за начинаещи.

Какво ще ви хареса в тях:

Вземете лесен за използване шаблон, който включва предварително дефинирани категории като „Системи“, „Оборудване“, „Околна среда“, „Хора“, „Политики“, „Място“ и „Причина“, за да ви помогне да идентифицирате възможните причини за вашите оперативни проблеми.

Възможност за лесно добавяне, премахване или промяна на клонове, за да се адаптират към конкретния проблем, който се анализира.

Използвайте различните опции за форматиране, които ви позволяват да настроите размера, стила, подравняването и цветовото кодиране на шрифта, за да персонализирате шаблона според конкретните изисквания на вашата марка.

Идеален случай на употреба Този шаблон е идеален за екипи, работещи в областта на контрола на качеството, подобряването на процесите или производствените среди. Може да се използва за идентифициране на основните причини за дефекти, затруднения или проблеми с производителността в различни процеси.

2. Шаблон за диаграма „рибна кост“ в Excel от CIToolKit

чрез CIToolKit

Ако търсите прост и лесен за използване подход за създаване на диаграми „рибна кост“ или „Ишикава“ в Excel, тогава шаблонът за диаграма „рибна кост“ в Excel от CIToolKit е чудесен вариант. С изчистения си дизайн, ясните инструкции и минималните опции за персонализиране, този шаблон е идеален за тези, които предпочитат директен подход.

Какво ще ви хареса в тях:

Получете проста структура с ясно формулиран проблем и разклонения, които да ви помогнат да категоризирате различните причини.

Ясно оформление за лесна употреба и бързи актуализации

Редактирайте основните категории и текстови полета, за да ги приспособите към вашите специфични нужди, което ще ви помогне да персонализирате шаблона за вашата сфера на услуги.

Идеален случай на употреба Този шаблон е полезен за отделни лица или малки екипи, които се нуждаят от просто решение за създаване на диаграми тип „рибна кост“. Той е особено полезен за тези, които за първи път използват тази техника или предпочитат по-опростен подход.

3. Шаблон за диаграма на причините и следствията в Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Друг лесен за използване и внедряване шаблон, Fishbone Diagram Template от Vertex42, се предлага с минимални изисквания – без инсталиране, без макроси, само структура, която може да се персонализира според вашите специфични изисквания.

Работният лист съдържа празно поле и инструкции, които ще ви помогнат да разберете как да приложите диаграмата „рибна кост“ във вашия бизнес процес.

Какво ще ви хареса в тях:

Започнете с предварително дефинирания и лесен за редактиране макет.

Използвайте условно форматиране, за да добавяте или премахвате елементи от диаграмата лесно.

Добавете своя собствена категория, за да разберете по-добре основните причини и да адаптирате диаграмата към конкретния проблем, който се анализира.

Идеален случай на употреба Този шаблон е идеален за екипи, които работят по различни проекти или инициативи, които изискват гъвкаво и персонализирано решение за анализ на основните причини. Например, можете да го използвате в области като инженерство, управление на проекти и осигуряване на качеството.

4. Шаблон за диаграма на Ишикава в Excel от QIMacros

чрез QIMacros

Шаблонът на QIMacros Excel Ishikawa Fishbone Diagram е предназначен за подробен анализ на основните причини. Той предлага по-изчерпателни групиращи секции, ако искате да проучите напълно причините и потенциалните решения за вашите бизнес операции.

Шаблонът включва функции като йерархични нива, условно форматиране и персонализирани категории, което го прави подходящ за извличане на задълбочен анализ на данни от сложни проблеми.

Какво ще ви хареса в него

Получете няколко нива на кости, представляващи различни нива на причинност и множество подпричини.

Приложете условно форматиране, за да подчертаете конкретни клонове или взаимоотношения въз основа на определени критерии.

Експортирайте диаграмата „рибна кост“ в различни формати, като PDF или изображения, което я прави идеална за споделяне или презентации.

Идеален случай на употреба Този шаблон е най-подходящ за инженерни екипи или отдели за контрол на качеството, които трябва да разследват основните причини за технически или производствени неизправности.

5. Шаблон за диаграма „рибна кост“ от Hubspot

чрез Hubspot

Макар че повечето шаблони за диаграми на Ишикава могат да се използват в различни индустрии, те често стават прекалено сложни за основен анализ на основните причини. Шаблонът на Hubspot за диаграма „рибна кост“ за Excel и Google Sheets попада в категорията на простите шаблони, които могат да се редактират, за да се добавят фигури и стрелки според нуждите на потребителя.

Този елегантен шаблон разполага с интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, сътрудничество в реално време и интеграция с други инструменти на HubSpot, което го прави идеален за сесии за мозъчна атака и работа с бяла дъска.

Какво ще ви хареса в него

Използвайте предварително зададени категории като „Хора“, „Методи“, „Околна среда“ и др., за да започнете бързо.

Използвайте интуитивния дизайн, който ви позволява лесно да добавяте, премахвате и пренареждате клонове с помощта на прост механизъм за плъзгане и пускане.

Интегрирайте ги с Hubspot и други CRM инструменти, за да сътрудничите с вашите екипи върху една и съща диаграма.

Идеален случай на употреба Този шаблон е идеален за маркетингови екипи или професионалисти в сферата на услугите, които искат да анализират бързо и визуално проблеми, свързани с обслужването на клиенти, или неефективни процеси.

Ограничения при използването на Excel за диаграми тип „рибна кост“

Въпреки че няколко шаблона за диаграми на рибна кост в Excel са чудесни за решаване на проблеми и изготвяне на анализ на основните причини, те правят само повърхностни анализи. За по-подробна автоматизация на работния процес това често се усеща като ограничение, с проблеми като:

Ограничени възможности за форматиране: Google Sheets и Excel имат по-малко възможности за форматиране в сравнение със специализираните инструменти Google Sheets и Excel имат по-малко възможности за форматиране в сравнение със специализираните инструменти за управление на проекти или специализираните шаблони, които създават визуално привлекателни и информативни диаграми.

Липса на функции за сътрудничество: Въпреки че Microsoft Excel онлайн предлага няколко функции за сътрудничество, те може да не са съобразени с вашите специфични нужди, което може да попречи на екипната работа и ефективността.

Предизвикателства при интегрирането: Интегрирането на диаграми „рибна кост“, създадени в Excel, с други инструменти за управление на проекти или софтуер за анализ на данни може да изисква допълнителни стъпки или временни решения.

За да намалите тези проблеми, обмислете алтернативи на Excel на шаблоните за диаграми „рибна кост“, които включват инструменти за управление на проекти и визуализация на данни.

Алтернативни шаблони за диаграми „рибна кост“

Диаграмата „рибна кост“ трябва да е ясна, организирана и лесна за използване. Тук на помощ идват персонализираните шаблони на ClickUp.

Независимо дали се сблъсквате с прекалено опростяване, отнемащ време анализ или субективност, ClickUp предлага предварително създадени шаблони, които оптимизират процеса ви и гарантират, че ще уловите всеки важен детайл, без да се затруднявате.

Ето някои от най-добрите шаблони за диаграми „рибна кост“ от ClickUp:

1. Шаблон за диаграма на ClickUp Fishbone

Изтеглете този шаблон Създайте интуитивна и визуално привлекателна диаграма на рибна кост за секунди, използвайки шаблона за диаграма на рибна кост на ClickUp.

Ако се нуждаете от шаблон, който може да се справи с усложнени проекти, шаблонът за диаграма на рибна кост на ClickUp е създаден точно за вас. Този шаблон предлага структура, която ще ви помогне да разделите сложните проблеми на управляеми категории, което ще позволи на вашите екипи да определят какво работи и какво не.

Независимо дали се занимавате с прост проблем или работите по сложен проект, този шаблон с рибена кост ви позволява да ясно дефинирате проблема, да изброите потенциалните причини и да възложите задачи на членовете на екипа за последващи действия.

Освен това, благодарение на функциите за сътрудничество на ClickUp, като ClickUp Chat и присвоени коментари, всеки член на екипа допринася ефективно, което прави анализа по-изчерпателен и намалява вероятността да бъдат пропуснати ключови фактори.

Какво ще ви хареса в тях:

Категоризирайте проблемите и техните основни причини лесно в отделни предварително дефинирани категории за по-ясен анализ.

Персонализирайте диаграмите „рибна кост“ в платформата ClickUp, като ги адаптирате към вашите специфични нужди и проблемни области.

Визуално представяйте връзките между причините и следствията, за да помогнете на екипите да започнат да мислят и да разберат основните и свързани фактори, допринасящи за даден проблем.

Задавайте изпълними задачи директно от диаграмата, като помагате на екипа си да се фокусира върху най-критичните причини.

Идеален случай на употреба Този шаблон с рибена кост е отлично средство за екипи, които работят по сложни проекти, инициативи за подобряване на процесите или усилия за решаване на проблеми.

2. Шаблон за анализ на основните причини на ClickUp

Изтеглете този шаблон Бързо предприемете действия по основните причини за вашите сложни проблеми, като използвате шаблона за анализ на основните причини на ClickUp.

Докато повечето шаблони за анализ на основните причини се фокусират върху визуализацията, шаблонът за анализ на основните причини на ClickUp използва по-пряк подход.

Той определя основните причини в три категории: входящи проблеми, проблеми в процес на разрешаване и разрешени проблеми. Всяка категория ви помага да получите ясна представа за проблемите, които в момента са в процес на разрешаване, допълнителните проблеми, които могат да възникнат, и тези, с които вече сте се справили, в един единствен табло.

Използвайте този шаблон, за да определите подобренията в процеса на решаване на проблеми и да създадете по-подробна стратегия за справяне с тях.

Какво ще ви хареса в тях:

Направете задълбочен анализ и избройте всичките си проблеми в категории, по които можете да предприемете действия.

Разработете целенасочени планове за действие, за да се справите с идентифицираните основни причини, като се уверите, че коригиращите мерки се прилагат ефективно.

Следете напредъка на вашите планове за действие и оценявайте резултатите, за да прецените ефективността на вашите усилия за анализ на основните причини.

Проследявайте и подобрявайте напредъка на анализа с етикети, имейли, предупреждения за зависимости, възможности за проследяване на времето и др.

Идеален случай на употреба Този шаблон е най-подходящ за екипи, които търсят цялостен подход към анализа на основните причини, комбинирайки различни техники за директно решаване на сложни проблеми.

3. Шаблон за анализ на основните причини на ClickUp IT

Изтеглете този шаблон Управлявайте проблемите в плана си за развитие или технологична пътна карта, като използвате шаблона за анализ на основните причини на ClickUp IT.

Шаблонът ClickUp IT Root Cause Analysis Template е създаден, за да помогне на технологичните лидери, проектните мениджъри и екипите да планират и управляват ефективно своите технологични инициативи.

От софтуерни актуализации до промени в инфраструктурата, този шаблон очертава ясен път за решаване на проблеми в ИТ средата, като гарантира, че всички заинтересовани страни са съгласувани по отношение на последващите задачи и срокове.

Какво ще ви хареса в тях:

Използвайте предварително дефинирани категории и елементи, свързани с ИТ проблеми, за да оптимизирате процеса на анализ и да идентифицирате основните причини по-ефективно.

Свържете шаблона с вашите инструменти за управление на ИТ услуги, за да проследявате инциденти, промени и разрешаване на проблеми.

Наблюдавайте напредъка по всеки елемент с вградените функции за проследяване, които ви помагат да следите резултатите и да коригирате приоритетите, ако е необходимо.

Използвайте знанията, придобити от анализа на основните причини, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, да оптимизирате ИТ процесите и да подобрите цялостното предоставяне на услуги.

Идеален случай на употреба Както подсказва името, този шаблон е създаден за ИТ екипи, които искат да проведат задълбочени анализи на техническите си проблеми.

4. Шаблон за бяла дъска „Причина и следствие“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Разработете интуитивна диаграма за дискусиите на вашия екип, като използвате шаблона „Причина и следствие“ на ClickUp.

Ако търсите шаблон за диаграма „рибна кост“, за да направите вашите сесии за мозъчна атака по-ефективни, шаблонът за бяла дъска „Причина и следствие“ на ClickUp е най-добрият избор.

Този шаблон предоставя визуално пространство, в което екипите могат да обменят идеи и да създават мисловни карти, за да разберат взаимоотношенията между първичните и вторичните причини в различни сценарии. Той насърчава творчеството и сътрудничеството, като позволява на екипите ефективно да записват идеите си и да ги анализират визуално.

Какво ще ви хареса в тях:

Създайте ясно визуално представяне на това как различни причини водят до конкретни ефекти, което прави сложните въпроси по-лесни за разбиране.

Насърчавайте сесии за мозъчна атака, в които членовете на екипа споделят своите прозрения и идеи в реално време.

Позволете на няколко потребители да имат едновременен достъп до бялата дъска, като по този начин насърчавате сътрудничеството и колективното решаване на проблеми.

Определете ключовите области за подобрение и практическите стъпки за разрешаване на проблемите.

Идеален случай на употреба Този шаблон е идеален за отдалечени екипи, които искат шаблон за диаграма на причинно-следствени връзки, за да улеснят сесиите за мозъчна атака, отдалеченото сътрудничество и ситуации, в които по-неформалната и творческа среда работи най-добре.

5. Шаблон „5 защо“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте методологията „5 защо“ при решаването на проблеми с помощта на шаблона „5 защо“ на ClickUp.

Шаблонът ClickUp 5 Whys е мощен инструмент, създаден да улесни анализа на основните причини чрез проста, но ефективна техника за задаване на въпроси.

Използвайки методологията „5 защо“ при решаването на проблеми, екипите проучват в дълбочина основните причини за даден проблем, като отиват отвъд симптомите, за да идентифицират основните проблеми.

Какво ще ви хареса в тях:

Интегрирайте ги с други функции на ClickUp, включително Календар, Списъци, Натоварване, Гант и други.

Запишете въпросите и отговорите си в шаблона, като създадете ясен и проследим запис на процеса на анализ.

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа, за да съберете идеи и гледни точки, като насърчавате култура на решаване на проблеми, ориентирана към екипа.

Концентрирайте се върху решения, произтичащи от идентифицираните основни причини, което води до по-ефективно разрешаване на проблеми и подобрения в процесите.

Идеален случай на употреба Този шаблон е идеален за всички екипи и индустрии, които искат да комбинират техниката „5 защо“ с диаграми „рибна кост“, за да анализират скритите фактори на проблемите по структуриран и систематичен начин.

6. Шаблон за план за действие за подобряване на производителността на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оценявайте ефективността и ефикасността на екипа с цел подобряване, като използвате шаблона за план за действие за подобряване на ефективността на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Performance Improvement Action Plan Template ви помага да анализирате обективно ефективността на екип или проект, като идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Използвайте ги, за да идентифицирате пропуските в производителността и да разработите целенасочени стратегии за повишаване на производителността на екипа и организацията.

Какво ще ви хареса в тях:

Структурирайте плановете си за действие около ясно определени пропуски в представянето и цели, като се уверите, че всички членове на екипа са съгласувани и фокусирани върху общите цели.

Определете ключови показатели за ефективност и метрики за измерване на напредъка, което ще позволи на екипите да проследяват подобренията и да коригират стратегиите си при необходимост.

Свържете съответните документи, данни и ресурси директно в шаблона, за да се уверите, че цялата информация е лесно достъпна по време на фазата на изпълнение.

Насърчавайте култура на непрекъснато усъвършенстване, като редовно преглеждате и актуализирате плана за действие въз основа на резултатите и обратната връзка.

Идеален случай на употреба Този шаблон е идеален за проектни мениджъри, ръководители на екипи и специалисти по подобряване на процесите. Например, този шаблон може да се използва за прегледи на производителността, оценки на качеството или други инициативи, насочени към повишаване на оперативната ефективност и ефикасност.

7. Шаблон за ретроспектива на проект в ClickUp

Изтеглете този шаблон Направете задълбочен анализ на вашите проекти, за да откриете аномалии и проблеми, като използвате шаблона за ретроспектива на проекта ClickUp.

Шаблонът „Ретроспектива на проекта“ от ClickUp е незаменим инструмент за екипи, които искат да обмислят резултатите от своите проекти и да идентифицират извлечените поуки. Този шаблон позволява структурирани дискусии за това, което е минало добре, какво не е минало добре и върху какво трябва да работят екипите, за да подобрят бъдещите си проекти.

Чрез събиране на информация и обратна връзка ще можете да насърчите култура на непрекъснато учене и усъвършенстване в рамките на вашата организация.

Какво ще ви хареса в тях:

Насочете екипа си към цялостна оценка на жизнения цикъл на проекта, като се уверите, че всички важни аспекти са взети под внимание.

Подобрете проследяването на ретроспективните проекти с помощта на изкуствен интелект, автоматизация, зависимости, маркиране и др.

Запишете ключовите изводи и препоръки, които да приложите в бъдещи проекти, като насърчавате проактивен подход към управлението на проекти.

Използвайте задачите в ClickUp , за да разберете индивидуалната отговорност, показателите на проекта и резултатите, като подобрите дискусията с конкретни доказателства.

Идеален случай на употреба Този шаблон е подходящ за проектни мениджъри, членове на екипа и заинтересовани страни, които оценяват успеха на проекта и областите, които могат да бъдат подобрени.

Предимствата на ClickUp за диаграми тип „рибна кост“

Просто казано, диаграмите „рибена кост“ са мощни визуални инструменти за идентифициране на основните причини за проблемите.

Макар че Excel и Sheets могат да се използват за създаване на тези диаграми, те имат сериозни ограничения по отношение на сътрудничеството в реално време, персонализираните полета, ограниченията при визуализацията и проблемите с интеграцията с други инструменти за управление на проекти.

Въведете шаблоните за диаграми на ClickUp, които предлагат по-ефективен и сътруднически подход, даващ възможност на екипите да намерят отговорите, без да преминават през купчини данни и таблици.

