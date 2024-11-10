10-те най-добри софтуера за преглед на Microsoft Project за 2025 г.

Когато започнах като проектен мениджър, бързо разбрах, че макар Microsoft Project да е мощен, високата му цена и сложната лицензия представляват предизвикателство за някои хора.

Навигирането в обемите на лицензите беше прекалено сложно – дали екипът ми ще използва всички функции или просто плащаме за екстри? Освен това, неразрешените промени във файловете затрудняваха поддържането на контрол.

Имах нужда от по-просто решение, затова се обърнах към Microsoft Project Viewer, за да помогна на екипа си да има достъп и да споделя подробности за проектите без да се налага да се занимава с пълния лиценз.

В тази статия ще споделя моите 10 най-добри избора за най-добрите софтуери за преглед на Microsoft Project, както и техните най-добри функции и ограничения, за да можете да вземете информирано решение.

Да започнем!

Какво трябва да търсите в софтуера за преглед на Microsoft Project?

Всички програми за преглед на Microsoft Project позволяват достъп до проектни файлове, но някои предлагат допълнителни функции, което ги прави истински алтернативи на Microsoft Project. Тези допълнителни възможности могат значително да подобрят сътрудничеството в екипа и споделянето на информация.

Ето някои задължителни функции, които проектните мениджъри трябва да имат предвид:

Отваряне на MPP файлове: Гарантирайте съвместимост с различни файлови формати (. mpp,. mpt,. mpx,. xml) за пълен достъп до проекта.

Споделяне на проектни файлове: Потърсете опции за експортиране на MPP файлове като Excel или CSV за лесно споделяне с потребители, които не използват Microsoft Project.

Печат на проектни файлове: Уверете се, че програмата за преглед позволява лесно отпечатване на хартиени копия, които ще ви бъдат необходими за срещи.

Поддържани операционни системи: Потвърдете съвместимостта с вашата операционна система, независимо дали е Windows, Mac или Linux.

Показване на диаграми и отчети: Проверете за важни визуализации на проекти, като диаграми на Гант и отчети за разпределение на ресурсите.

Достъп до персонализирани изгледи: Уверете се, че може да отваря персонализирани изгледи, създадени в Microsoft Project, за точно представяне на данните.

Експортиране на файлове: Потърсете възможност за експортиране на файлове обратно в Microsoft Project или Excel за лесно актуализиране.

Работете с големи файлове: Имайте предвид ограниченията за размера на файловете, които могат да ограничат достъпа до по-големи проекти.

Интегрирайте с облачни услуги: Проверете съвместимостта с SharePoint, Google Drive и OneDrive.

Поддържани версии: Уверете се, че софтуерът е съвместим с версиите на Microsoft Project, които използвате.

10-те най-добри софтуера за преглед на Microsoft Project

Ето моите 10 най-добри софтуерни опции за преглед на Microsoft Project, които ви позволяват да преглеждате и споделяте подробно планове на Microsoft Project: 👇🏼

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти с интеграции)

ClickUp предлага както възможности за преглед на файлове на Microsoft Project, така и изчерпателни функции за управление на проекти, което го прави отличен избор за екипи, които искат да работят с файлове на MS Project, като същевременно имат достъп до допълнителни инструменти за управление на проекти.

Макар да не е специално проектиран като MS Project viewer, софтуерът за управление на проекти ClickUp е многофункционална платформа, която си заслужава да се има предвид при управлението на вашите проекти.

Избрах ClickUp като най-добър вариант, защото съчетава възможности за интеграция с инструменти за сътрудничество, което го прави най-добрият инструмент за управление на проекти.

ClickUp Tasks

С ClickUp Tasks можете да разделите сложни проекти на управляеми задачи и да ги съгласувате с работния си процес. Добавете персонализирани полета, свържете зависими задачи и ги категоризирайте по типове задачи, за да сте сигурни, че всичко е организирано точно така, както ви е необходимо.

Тази персонализация надхвърля простото преглеждане на файлове и ви позволява активно да управлявате вашите проекти.

Визуализирайте работата в няколко списъка, за да управлявате междуфункционални задачи и да планирате спринтове с ClickUp Tasks.

Интеграции на ClickUp

Като потребител на ClickUp, харесвам как ClickUp Integrations, който разполага с над 1000 инструмента, улеснява импортирането и експортирането на данни.

Независимо дали импортирате задачи от Asana, Trello или Jira, или синхронизирате с Google Drive, Slack и HubSpot, ClickUp поддържа всичко организирано и достъпно на едно място.

Обединете инструментите си с ClickUp Integrations и управлявайте всичките си проекти от една платформа.

Диаграмите на Гант са чудесни за проследяване на графици, докато таблата Kanban са идеални за визуализиране на работния процес и управление на приоритетите на задачите.

ClickUp Views

Докато много програми за преглед на Microsoft Project ви позволяват основно да преглеждате .mpp файлове, ClickUp Views отива отвъд това. Тя ви позволява активно да управлявате вашите проекти с персонализирани изгледи като диаграми на Гант и табла Kanban.

Следете напредъка с Critical Path View в ClickUp Gantt и се уверете, че вашите проекти постигат всеки етап.

Изтеглете този шаблон Повишете производителността си с шаблона за управление на проекти ClickUp.

Шаблонът за управление на проекти ClickUp улеснява планирането с предварително създадено пространство, което организира работата в папки по фази на проекта.

Ето какво може да ви помогне да постигнете:

Визуализирайте и проследявайте ресурсите: Получете ясен преглед на ресурсите на проекта

Управление и приоритизиране на задачи: Разпределяйте и приоритизирайте задачи с множество изгледи на работния процес.

Безпроблемно сътрудничество: Синхронизирайте без усилие с заинтересованите страни и вашия екип

Този безплатен шаблон предлага гъвкави изгледи под формата на списък и табло, подобно на Kanban, за незабавно проследяване на напредъка, както и шест персонализирани статуса на задачите, които показват дали действията са в процес на изпълнение, отворени или завършени.

В сравнение с конвенционалния софтуер за преглед на Microsoft Project, този шаблон на ClickUp предлага по-интерактивен подход, който ви позволява да управлявате задачи и да си сътрудничите с екипа си, а не само да преглеждате данни.

Най-добрите функции на ClickUp

Контрол на достъпа: Задайте разрешения и контролирайте кой може да разглежда или редактира вашите проекти, като създавате линкове за споделяне за списъци или документи.

Централизирайте информацията: Организирайте работата си по структуриран начин в пространства, проекти, списъци, задачи и подзадачи. Можете също да добавите персонализирани полета за по-подробно проследяване и организация.

Проследяване на времето: Оптимизирайте работния процес по управление на проекти, като използвате функциите Оптимизирайте работния процес по управление на проекти, като използвате функциите за проследяване на времето и отчитане , които предоставят подробна информация за продължителността на задачите и разпределението на ресурсите.

Сътрудничество с екипа ви: Използвайте коментари, чатове и @споменавания, за да поддържате връзка и да се уверите, че всички са на една и съща страница през целия жизнен цикъл на проекта.

Проследяване на напредъка: Дръжте всички в течение, включително външни заинтересовани страни, с персонализирани Дръжте всички в течение, включително външни заинтересовани страни, с персонализирани табла ClickUp , които показват напредъка в реално време по ключови показатели на проекта, за да разберете областите, които се нуждаят от подобрение.

Съгласувайте и проследявайте колективните цели на екипа си с пакетни цели в ClickUp Dashboards.

Използвайте AI мениджър на знания: Получавайте незабавен достъп до отговори за задачи, документи и членове на екипа чрез Получавайте незабавен достъп до отговори за задачи, документи и членове на екипа чрез ClickUp Brain , което елиминира необходимостта да претърсвате множество източници за информация.

Използвайте ClickUp AI, за да оптимизирате управлението на проекти чрез автоматизиране на задачи, генериране на анализи и създаване на съдържание.

Ограничения на ClickUp

Може да има стръмна крива на обучение поради всеобхватните функции за управление на проекти на ClickUp.

Мобилното приложение все още е в процес на разработка и все още не отговаря на производителността и функционалността на уеб версията.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Търсех платформа за управление на проекти и намерих най-добрата. Веднага почувствах, че ClickUp може да реши всичките ни проблеми и да създаде готови решения, които да ни бъдат от полза по начини, които дори не бях си представял.

2. Project Plan 365 (Най-добър за съвместимост с Microsoft Project на всяко устройство)

Project Plan 365, разработен от Housatonic Software, е инструмент за управление на проекти, който е съвместим с файловете на Microsoft Project (. mpp).

Те ви позволяват да отваряте и редактирате файлове на Microsoft Project директно, без да ги импортирате или експортирате, което прави сътрудничеството гладко и безпроблемно.

Този инструмент осигурява безпроблемно планиране и сътрудничество, особено за потребители, запознати с Microsoft Projects. Независимо дали управлявате традиционни проекти или използвате съвременни Agile методологии, този инструмент улеснява проследяването на напредъка и поддържането на всичко организирано.

Най-добрите функции на Project Plan 365

Достъп до вашите проекти на всяко устройство – PC, Mac, iOS, или Android

Свържете се с всички основни облачни услуги като Google Drive, Dropbox, OneDrive и SharePoint, за да сте сигурни, че данните ви са винаги достъпни и защитени.

Изчислете разходите, крайните срокове и критичните пътища с помощта на усъвършенствания механизъм за планиране.

Създавайте впечатляващи диаграми на Гант и визуални отчети, за да проследявате напредъка на проекта.

Ограничения на Project Plan 365

При работа с комплексни диаграми може да се сблъскате с периодични сривове.

Някои потребители са съобщили за проблеми със синхронизацията с Dropbox.

Цени на Project Plan 365

Стандартен: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 16 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Project Plan 365

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. MOOS Project Viewer (най-добър за лесно преглеждане на файлове на Microsoft Project)

MOOS Project Viewer е софтуер за лицензиране на базата на потребители, който работи на всяка платформа с Java, включително Windows, Mac OS X и Linux. Това е икономично решение за проектни мениджъри и заинтересовани страни, което го прави гъвкава опция за потребители на различни системи.

Въпреки че не е разработен от Microsoft®, този Microsoft Project viewer е проектиран да ви предостави всички възможности за преглед, от които се нуждаете, за да управлявате ефективно вашите проекти.

Най-добрите функции на MOOS Project Viewer

Отваряйте файлове на Microsoft® Project в различни формати (. mpp,. mpt,. xml) и версии от 2000 до 2019 г., което ви дава гъвкавост при достъпа до проектни данни в различни версии.

Отпечатайте директно всеки проект, което ви позволява лесно да споделяте отчети или да запазите хартиени копия за справка.

Автоматично зареждане на проекти и подпроекти за по-ефективно управление на проектите.

Филтрирайте задачите за по-добра концентрация, което ви позволява да подчертаете конкретни задачи или фази от вашия проект.

Ограничения на MOOS Project Viewer

Липсата на разширени функции го прави по-малко подходящ за сложни проекти.

Този софтуер разчита в голяма степен на интеграцията с друг софтуер.

Цени на MOOS Project Viewer

Редовен: 25 $/лиценз

Ъпгрейд: 12,50/лиценз

Подновяване: 7,50 $/лиценз

Оценки и рецензии за MOOS Project Viewer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Steelray Project Viewer (най-добър за разширено преглеждане и отчитане на MS Project)

Стартиран през 2000 г., Steelray Viewer е достъпен софтуер за преглед на Microsoft Project, идеален за членове на екипа, които се нуждаят само от преглед на проектни файлове.

Те са идеални за тези, които не се нуждаят от пълната функционалност, но все пак изискват достъп до ключови подробности за проекта.

Можете лесно да намирате задачи, ресурси или дати и да отпечатвате планове на проекти в мащаб. Макар Steelray да е локално решение, което означава, че трябва да го изтеглите на компютъра си, неговата простота и рентабилност го правят чудесен избор за тези, които се нуждаят от надежден софтуер за преглед на проекти.

Най-добрите функции на Steelray Project Viewer

Получете достъп до преглед на проекти на корпоративно ниво за индустрии с големи проектни графици, като авиацията и строителството.

Отваряйте файлове на Microsoft Project от версии 1998 до 2019, както и Oracle Primavera P6. XER файлове, за безпроблемна съвместимост.

Навигирайте в подробностите на проекта с едно кликване, преглеждайте задачи, ресурси или ключови дати с лекота.

Преглеждайте и мащабирайте проектни планове без усилие с подобрени опции за печат. Контролирайте размера на страницата, ориентацията и други детайли за печат за по-ефективен резултат.

Ограничения на Steelray Project Viewer

Steelray обслужва само потребители, които се интересуват от преглед на MPP файлове.

Възможно е да не поддържа напълно по-новите формати или функции.

Цени на Steelray Project Viewer

Viewer за Microsoft Project: 20 $/година на потребител

Ultimate Edition: 35 USD/година на потребител

Viewer for Primavera: 20 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Steelray Project Viewer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Seavus Project Viewer (най-добър за сигурно преглеждане на проекти с пълна функционалност на MS Project)

Seavus Project Viewer е удобен инструмент за отваряне и преглед на MS Project файлове, който предлага прост и достъпен начин за вашата организация да получи безпроблемен достъп до проектни данни.

Този Microsoft Project viewer предлага интерфейс, подобен на Microsoft Project, което улеснява потребителите при навигацията и управлението на проектни планове.

Харесва ми, че предлага над 27 изгледа, може да се персонализира за различни роли в проекта и включва диаграми на Гант, графици на критичния път и изгледи за управление на задачите, което го прави добър софтуер за управление на задачите за начинаещи.

Най-добрите функции на Seavus

Споделяйте безопасно проектни данни, без да ги съхранявате външно, като гарантирате поверителност и защита на данните.

Използвайте го на вашия език с многоезична поддръжка, налична на 11 различни езика, като английски, немски, японски и други.

Интегрирайте се със Skype for Business, като подобрите плана си за комуникация по проекта за директна комуникация в екипа в рамките на програмата за преглед на проекти.

Извличайте подробни отчети за напредъка, разходите и актуализациите на задачите, което ви дава ясна представа за състоянието на проекта.

Ограничения на Seavus

Seavus Project Viewer е ограничен до преглед на MPP файлове и не можете да създавате или редактирате файлове.

Степента на интеграция с други често използвани инструменти за управление на проекти може да бъде ограничена.

Цени на Seavus

Единична лицензия: 30 долара на лиценз (за физически лица)

Едновременна лицензия: 89 $ на лиценз (индивидуален)

Компания: Персонализирани цени

Enterprise Unlimited: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Seavus

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. GanttProject (Най-добър за създаване и управление на диаграми на Гант с отворен код)

Аз съм голям фен на решенията с отворен код, затова ми харесва да използвам GanttProject. Този универсален инструмент за управление на проекти прави създаването и управлението на проекти лесно и ефективно.

Независимо дали използвате Windows, macOS или Linux, GanttProject се настройва бързо и ви помага да организирате задачите и ресурсите с лекота.

Издаден под лиценз GPL3, изходният код е достъпен за изтегляне, модифициране и разпространение. Тази гъвкавост го прави икономичен избор за малки и средни предприятия, които търсят най-добрия Microsoft Project viewer.

Най-добрите функции на GanttProject

Започнете да създавате проекти веднага, без сложен процес на настройка.

Разделете задачите, разпределете ресурсите и създайте диаграми на Гант без усилие.

Експортирайте проектни файлове във формат Microsoft Project или работете с CSV и Excel файлове. Можете също да създавате PDF и PNG отчети.

Проследявайте напредъка и го сравнявайте директно с базовите линии, за да идентифицирате отклоненията.

Ограничения на GanttProject

Този инструмент не е идеален за сложни анализи.

Интерфейсът изглежда остарял и малко неудобен за използване.

Цени на GanttProject

Безплатно

Доброволни дарения, започващи от 5 долара нагоре

Оценки и рецензии за GanttProject

G2: 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (150+ отзива)

7. MPP Viewer (най-добър за просто и бързо преглеждане на MPP файлове)

Ако търсите лесен начин за достъп до MS Project файлове, MPP Viewer е добър избор. Този лесен за употреба преглед ви позволява да отваряте, експортирате и печатате MPP файлове безпроблемно.

Той е съвместим с различни версии на Microsoft Project, включително 2016, 2007, 2003 и 2000. Освен това предлага лесен за използване интерфейс, който улеснява навигацията в данните на вашия проект.

MPP Viewer 4. 0 изисква . NET Framework 4. 6. 2, за да работи безпроблемно. Ако използвате Windows XP, ще ви е необходим MPP Viewer 1. 0, който поддържа . NET 4. 5.

Най-добрите функции на MPP Viewer

Прегледайте структурата на проекта си с ясен, йерархичен дизайн, за да разберете лесно взаимоотношенията между задачите.

Работете едновременно с няколко файла с проектна документация , което позволява безпроблемно сравняване и управление на задачите.

Филтрирайте задачите по статус на завършеност – завършени, незавършени или с краен срок днес – с лекота.

Изпреварвайте крайните срокове, като автоматично маркирате просрочените задачи.

Ограничения на MPP Viewer

Не можете да отваряте файлове от 2007 г. и без регистър на грешките опциите за отстраняване на проблеми са силно ограничени.

Цени на MPP Viewer

Безплатни за използване, тъй като са платформи с отворен код.

Оценки и рецензии за MPP Viewer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Project Reader (най-добър за икономично преглеждане на файлове на MS Project)

Project Reader ви осигурява инструменти за ефективно управление на проекти, особено когато работите с големи количества данни.

Можете да отваряте множество проекти с различни типове файлове на Microsoft Project, включително MPP, MPT, XML и дори файлове от версии, датиращи от 1998 г.

Този лек преглед имитира опита от използването на MS Project, като предлага основни функции като диаграми на Гант, използване на задачи, проследяване на Гант и управление на ресурси както за потребители на Windows, така и за потребители на Mac.

Най-добрите функции на Project Reader

Вземайте бележки по задачите, сортирайте таблици и експортирайте данни в Excel за лесно споделяне и анализ.

Изберете от няколко езика – английски, испански, португалски, италиански, немски и френски – което го прави достъпен за по-широка аудитория.

Бързо намирайте данни в големи проекти с помощта на функцията за търсене, което ви спестява ценно време.

Персонализирайте прегледа, като избирате от съществуващите таблици или създавате свои собствени.

Ограничения на Project Reader

Липсва гъвкавост при затваряне на файлове на ниво „запазени“ и повторно отваряне на най-високо ниво.

Ограничените възможности за управление на файлове могат да нарушат работния процес на потребителя.

Цени на Project Reader

Стандартен: 29 $ (лиценз за една работна станция)

Стандартен: 92 $ (едновременна лицензия)

Професионална версия: 40 долара (лиценз за една работна станция)

Професионална версия: 115 долара (едновременна лицензия)

Оценки и рецензии за Project Reader

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Smartsheet (Най-добър за съвместно управление на работата и автоматизация)

Smartsheet съчетава познатата визия на електронните таблици с функции от инструменти за сътрудничество и управление на проекти, което го прави практична алтернатива на традиционните програми за преглед на Microsoft Project, включително Microsoft Project Server.

За да импортирате успешно a. mpp файл, трябва да премахнете ограничения като „трябва да приключи на“ и да се уверите, че всички колони са разширени. Тези стъпки помагат да се предотвратят проблеми по време на процеса на импортиране.

Най-добрите функции на Smartsheet

Интегрирайте безпроблемно с различни приложения, включително Microsoft и Google apps, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box и Tableau.

Използвайте изкуствения интелект на Smartsheet за автоматично попълване на формули или текст в клетките на вашата електронна таблица, което оптимизира въвеждането на данни и намалява грешките.

Споделяйте файлове, задавайте сигнали и създавайте теми за разговори, за да поддържате връзка с екипа си и да подобрите комуникацията в екипа.

Лесно експортирайте данните от диаграмата на Гант обратно в електронни таблици, което позволява бърз анализ и манипулиране на информацията за вашия проект.

Ограничения на Smartsheet

Позволена е само една електронна таблица на файл.

Има ограничение за количеството данни, които можете да съхранявате в редове и колони.

Цени на Smartsheet

Pro: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 32 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 15 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3200 рецензии)

10. Project Viewer 365 (Най-добър за преглед на MS Project файлове на различни платформи)

Project Viewer 365 е удобен инструмент за отваряне, четене и споделяне на MS Project файлове. Независимо дали сте част от малък екип или си сътрудничите с външни партньори, този MS Project viewer опростява процеса, като позволява бърз достъп до подробностите по проекта без сложността на пълния софтуер за управление на проекти.

Работи перфектно с версии на MS Project от 2021 до 2010 г. Освен това, интерфейсът му, подобен на Office 365, е лесен за използване, което го прави лесен за всеки.

Най-добрите функции на Project Viewer 365

Използвайте безплатната версия, за да преглеждате проектите си без никакви разходи, което я прави чудесен избор за екипи, които просто трябва да видят подробностите за задачите.

Достъпвайте безпроблемно вашите .mpp файлове на Windows, Mac и мобилни устройства, което ви гарантира, че можете да работите отвсякъде.

Лесно се свържете с Google Drive, OneDrive, Dropbox и SharePoint за безпроблемно управление и споделяне на файлове.

Ограничения на Project Viewer 365

Безплатната версия може да ограничава достъпа до разширени функции.

Този инструмент не е предназначен за редактиране или създаване на проектни файлове.

Цени на Project Viewer 365

Безсрочна лицензия: Цена от 29,99 $/потребител

Project Viewer 365 оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Комбинирайте Project Viewers с ClickUp за по-добра организация

Изборът на подходящ софтуер за преглед на Microsoft Project може значително да подобри управлението на вашите проекти. Той предоставя икономично решение за преглед и споделяне на проектни файлове без сложностите, свързани с пълното лицензиране.

Всяка от десетте програми за преглед на MS Project, които сме разгледали, има уникални функции, от безпроблемно сътрудничество до надеждно отчитане.

Но ако искате нещо повече от просто MS Project viewer, ClickUp е ясният победител. С интуитивното си управление на задачите и персонализирани изгледи, като диаграми на Гант и Kanban табла, ClickUp ви позволява да адаптирате работния си процес перфектно към вашите нужди.

Регистрирайте се в ClickUp и подобрете своя опит в управлението на проекти още днес!