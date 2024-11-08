Най-добрите безплатни Excel CRM шаблони за изграждане на ефективни системи за управление на клиенти

Едно от най-важните неща, които можете да направите за дългосрочния успех на вашата компания, е да развиете силни, положителни взаимоотношения с вашите потребители.

Независимо дали сте малък бизнес, стартираща компания или утвърдена фирма, управлението на взаимодействията и потенциалните клиенти и гарантирането, че никой клиент няма да бъде пренебрегнат, в крайна сметка се превръща в кошмар.

44% от анкетираните в доклад на Validity смятат, че тяхната компания губи над 10% от годишните си приходи поради лошото качество на данните.

Добре организираната CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) е почти като сребърен куршум.

Въпреки това, специална CRM система или CRM софтуер може да не са необходими веднага за всяка компания. Ако искате да опростите управлението на клиенти, без да харчите много пари за скъп CRM софтуер, обмислете да използвате един от безплатните Excel CRM шаблони, достъпни онлайн. Тези шаблони предлагат бърз и удобен начин да организирате информацията за клиентите, да автоматизирате контактите и последващите действия и да подобрите възвръщаемостта на инвестициите от взаимодействията с клиентите.

В тази статия ще разгледаме ползата от тези безплатни CRM Excel шаблони и как те опростяват процеса на управление на клиентите. Ще ви предложим и набор от персонализирани безплатни CRM шаблони, с които да извлечете максимална полза от взаимоотношенията си с клиентите.

Какво прави един добър Excel шаблон за CRM?

Качественият CRM Excel шаблон е нещо повече от обикновена електронна таблица в Microsoft или Google Sheets. Той трябва да бъде вашият основен ресурс за управление на взаимоотношенията с клиентите. Такива CRM шаблони централизират контактните данни, проследяват взаимодействията и ви държат в течение с нуждите на клиентите, като ви помагат да изградите трайни взаимоотношения и да спестите време.

Ето какво да търсите в един добър Excel CRM шаблон, за да оптимизирате работния си процес:

Организирайте ефективно : Изберете шаблони, които предоставят ясни колони за всеки елемент от данните, включително данни за контакт, история на продажбите и записи на комуникацията. Това ще улесни наблюдението и достъпа до важни данни за клиентите.

Осигурете адаптивност : Изберете гъвкави : Изберете гъвкави шаблони за електронни таблици , които отговарят на разнообразни бизнес изисквания и се адаптират безпроблемно към различни случаи на употреба – от регистриране на проблемите на клиентите до планиране на промоционални имейл кампании.

Опростете въвеждането на данни : Изберете Excel CRM шаблон с интуитивно оформление, което опростява въвеждането на данни и гарантира, че всички показатели за взаимоотношенията с клиентите са лесно достъпни с един поглед за бърз анализ и отчитане.

Опции за сортиране : Намерете шаблон за CRM таблица с филтри и възможности за сортиране. Това ви позволява да приоритизирате потенциалните клиенти, да организирате данните, да следите промените в статуса и да проследявате лесно активността и напредъка в отношенията.

Използвайте визуални подсказки: Изберете дизайни на Excel CRM шаблони с цветно кодиране или условно форматиране, за да подчертаете важни задачи или статуси, като поддържате управлението на клиентите организирано и изпълнимо.

CRM Excel шаблони

Ние сме подбрали внимателно тези CRM шаблони по-долу, за да ви предложим прости и ефективни опции, които да опростят вашите бизнес операции и да ви помогнат да поддържате отлично управление на взаимоотношенията с клиентите:

1. CRM шаблон от Salesflare

чрез Salesflare

Шаблонът Salesflare CRM е създаден, за да помогне на бизнеса да управлява потенциални клиенти, контакти и възможности за продажби, всичко това в персонализиран Excel файл.

Този безплатен шаблон за CRM таблица позволява на потребителите да персонализират етапите на продажбения процес, да проследяват потенциалните клиенти чрез изглед на фуния и да анализират показателите за ефективност чрез вградения раздел „Статистики“.

Ето защо ще го обикнете:

Използвайте персонализирани етапи на продажбения процес, за да съответстват на вашия уникален процес на продажби.

Получавайте автоматизирани анализи, като прогнози за приходите и проследяване на ефективността.

Внедрете визуално управление на процесите за ефективно проследяване на продажбите.

Идеален случай на употреба:Идеален е за малки предприятия, които искат да управляват потенциални клиенти и възможности за продажби, без да инвестират ресурси в сложен CRM софтуер.

2. Шаблон за мини CRM инструмент от HubSpot

чрез HubSpot

Шаблонът HubSpot Mini CRM Tool е CRM решение за Microsoft Excel и Google Sheets, което проследява комуникациите, взаимодействията и продажбените дейности. Този CRM шаблон за електронна таблица ви помага да получавате лесен достъп до CRM данни редовно и да оптимизирате усилията си за по-гладко управление на взаимоотношенията.

Освен това можете да го използвате, за да управлявате, приоритизирате и адресирате потенциалните си клиенти на едно място с вградени функции за сортиране, филтриране и персонализирани полета.

Ето защо ще го обикнете:

Насладете се на удобен за начинаещи дизайн с персонализирани падащи менюта.

Създайте визуални табла за проследяване на показателите и целите за продажбите с един поглед.

Опростете въвеждането на данни и никога не пропускайте да записвате контакти и възможности за продажби.

Идеален случай на употреба:Идеален е за малки предприятия, стартиращи фирми или физически лица, които започват да използват CRM инструменти и се нуждаят от просто решение за проследяване на продажбите и ангажиране на клиентите.

3. Шаблон за проследяване на прогнозите за продажбите за малки предприятия от Microsoft

чрез Microsoft

Както подсказва името, шаблонът на Microsoft за проследяване на прогнозите за продажбите помага на малките предприятия да прогнозират продажбите и да проследяват приходите във времето.

С този CRM шаблон за електронна таблица можете ясно да следите представянето спрямо целите за продажби и да планирате по-добре капацитета и ресурсите за бъдещо развитие. Визуализирайте тенденциите в представянето и проследявайте напредъка във времето с интуитивния му дизайн и вградените инструменти за създаване на диаграми.

Ето защо ще го обикнете:

Проследявайте реалните продажби спрямо месечните и годишните цели.

Оценявайте тенденциите в представянето с прости графики и диаграми.

Прогнозирайте продажбите по-ефективно

Идеален случай на употреба:Този шаблон е идеален за екипи по продажбите и мениджъри, които трябва да прогнозират приходите, да определят цели и редовно да проследяват резултатите. Той е особено полезен за компании, които целят да анализират тенденциите в продажбите, за да коригират стратегиите си въз основа на прогнози.

чрез Microsoft

Шаблонът за списък с контакти на Microsoft е лесен за използване инструмент, предназначен за организиране на контактните данни в ясен и лесно достъпен формат. Този Excel шаблон за електронна таблица има полета за имена, телефонни номера, имейли и адреси за фактуриране. Простата му структура позволява бързо въвеждане на данни и лесно сортиране, като ви дава достъп до важните контакти с едно кликване.

Ето защо ще го обикнете:

Използвайте простия формат за организиране и проследяване на контактните данни.

Филтрирайте и сортирайте, за да намирате и управлявате информация за клиентите.

Персонализирайте полетата, за да проследявате допълнителни данни, специфични за клиентите.

Идеален случай на употреба:Този шаблон е подходящ за малки предприятия или физически лица, които се нуждаят от надежден и организиран начин за съхранение и извличане на контактна информация за съществуващи и потенциални клиенти.

5. CRM шаблон от Template.net

Шаблонът CRM на Template.net предлага на бизнеса интуитивен начин за управление на взаимоотношенията с клиентите и продажбите. С раздели за проследяване на потенциални клиенти, задачи и последващи действия, този шаблон CRM за Excel и Google Sheets помага да се гарантира, че няма да се пропусне нито една възможност.

Въвеждайте информацията систематично в съответните раздели за по-добро управление на времето и водене на записи!

Ето защо ще го обикнете:

Организирайте раздели, за да проследявате потенциални клиенти, последващи действия и напредъка на продажбите.

Проследявайте комуникациите и данните с помощта на подробната му структура.

Използвайте вградените функции за управление на задачите, за да проследявате потенциалните клиенти.

Идеален случай на употреба:Този шаблон е подходящ за фирми, които търсят лесно за употреба и адаптивно CRM решение за поддържане на клиентски записи и подобряване на последващите действия.

6. Шаблон за продажбена тръба от Pipedrive

чрез Pipedrive

Шаблонът за продажбена тръба на Pipedrive предоставя структуриран подход за проследяване на потенциалните клиенти през всеки етап от продажбения процес, от проучването до сключването на сделката. Управлявайте продажбените фунии и тръби и ги визуализирайте с персонализирани колони за етапите на сделката, очакваните приходи и датите за последващи действия.

С функцията „плъзгане и пускане“ на Pipedrive вашите търговски представители могат лесно да преместват потенциалните клиенти между различните етапи на продажбата.

Ето защо ще го обикнете:

Визуализирайте процесите за проследяване на потенциалните клиенти през различните етапи на продажбата.

Персонализирайте етапите на продажбите, за да отговарят на вашия уникален процес на продажби.

Използвайте функцията „плъзгане и пускане” за по-лесно управление на потенциалните клиенти.

Идеален случай на употреба:Шаблонът помага на екипите по продажбите да организират и наблюдават отблизо своя поток от потенциални клиенти, което води до по-добри резултати при сключването на сделки.

7. Шаблон за CRM в строителството от Jotform

чрез Jotform

Шаблонът Jotform Construction CRM е специално разработен, за да помогне на строителните фирми да управляват взаимоотношенията с клиентите, да проследяват потенциалните клиенти и да опростят комуникацията, свързана с проектите.

Той предлага персонализирани полета за записване на данни за контакт, описания на услугите и назначените членове на екипа, като насърчава организираното проследяване на взаимодействията и задачите по проектите.

Ето защо ще го обикнете:

Използвайте вградените секции за проследяване на взаимодействията с клиенти и подробностите по проектите.

Персонализирайте формуляри, за да събирате информация за потенциалните клиенти и да управлявате комуникациите.

Оптимизирайте събирането на данни за управление на контактите и актуализациите по строителни проекти.

Идеален случай на употреба:Този безплатен CRM шаблон е предназначен за строителни компании, които искат да подобрят процесите си за управление на клиенти.

Ограничения при използването на шаблони на Google Sheets/Excel за CRM

Някои от предимствата на използването на CRM шаблони в Microsoft Excel, Google Docs или Google Sheets са тяхната познатост, лекотата на използване за прости дейности и фактът, че са безплатни. Въпреки това, някои значителни ограничения ще повлияят на вашата способност да мащабирате и обработвате ефективно клиентските данни:

Ръчно въвеждане на данни: Ръчното въвеждане на всеки контакт и потенциален клиент в Google Sheets или Excel CRM е досадно и предразположено към грешки. Несъответствията в данните за клиентите са по-вероятни при липса на автоматична валидация на данните и инструменти за предотвратяване на дублиране.

Липса на разширени CRM функции : Електронната таблица CRM в Google Sheets или Excel се нуждае от по-разширени функции за управление на продажбите, създаване на клиентски профили и автоматизиране на маркетинга. Поради това не е лесно да се наблюдават сложни продажбени процеси или да се развиват потенциални клиенти чрез имейл маркетингови кампании без да се включва допълнителен софтуер.

Ограничена автоматизация и интеграции : Въпреки че Google Sheets и Excel предлагат някои конектори, използващи инструменти на трети страни като Zapier, е много по-трудно да се създадат безпроблемни автоматизации в сравнение със специализираните CRM решения. Освен това интеграциите са ограничени. Липсват важни функции като автоматизирано разпределение на задачи и напомняния за последващи действия.

Съображения за сигурност : CRM на базата на Google Sheets или Excel включва защитни мерки като криптиране, но все пак трябва да бъде напълно надеждна, особено когато се работи с чувствителни данни на клиенти. Защитата на чувствителни данни от непреднамерени или злонамерени промени е трудна в среда с споделен достъп и малко контрол от страна на потребителите.

Проблеми с мащабируемостта: Правилното мащабиране е предизвикателство поради липсата на усъвършенствани инструменти за отчитане и анализ и проблемите с производителността, които могат да възникнат при управлението на огромни количества потребителски данни.

За да преодолеете тези ограничения, се нуждаете от по-гъвкави шаблони, които поддържат разширени функции, интегрират се с по-широка гама от инструменти, предлагат надежден контрол на достъпа и сигурност и могат да се адаптират към работните процеси на вашата организация.

Алтернативни CRM Excel шаблони

Платформите за управление на проекти като ClickUp предлагат шаблони за управление на взаимоотношенията с клиенти, които са отлични, по-персонализирани алтернативи на Excel за проследяване на взаимодействията с клиенти, потенциални клиенти и данни за продажбите.

Ако искате да подобрите CRM процеса си, без да използвате CRM софтуер, опитайте да използвате един от тези усъвършенствани, но безплатни CRM Excel шаблони от ClickUp.

1. Разширеният CRM шаблон на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона ClickUp Advanced CRM, за да управлявате взаимодействията с клиентите и продажбите си.

Шаблонът ClickUp Advanced CRM ви позволява да съхранявате важната информация за клиентите на едно място, като използвате осем различни персонализирани полета (например име на контакт, имейл, отрасъл), което подобрява комуникацията с клиентите и процесите на поддръжка.

Можете да го използвате, за да създадете персонализирани канали за ефективно проследяване на потенциалните клиенти и възможностите. Той ви позволява също да управлявате задачите по етапи на продажбите, за да подобрите ефективността на работния процес.

Този CRM шаблон допълнително опростява наблюдението на взаимодействията с клиентите. Потребителите създават персонализирани статуси като „Нуждае се от одобрение“ или „Квалифициран“, за да наблюдават развитието на взаимодействията с клиентите на всеки етап.

Ето защо ще го обикнете:

Достъп до четири отделни персонализирани изгледа : Изглед на списъка, Изглед на моите задачи, Изглед на процеса на продажбите и Изглед на добре дошли.

Включете елементи за управление на проекти, като напомняния, автоматизации и зависимости между задачите, за да подобрите проследяването на задачите.

Използвайте автоматизациите, интегрирани в този шаблон на ClickUp, за повтарящи се задачи.

Идеален случай на употреба:Този шаблон на ClickUp CRM е идеален за компании, които искат да интегрират CRM функции с управлението на проекти. Дори малките предприятия или екипи могат да използват този безплатен шаблон, за да решат своите CRM проблеми.

2. Опростеният CRM шаблон на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте лесно данните за клиентите си с помощта на простия CRM шаблон на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Simple CRM е отличен избор за компании, които се нуждаят от проста CRM система, която управлява надеждно взаимодействията с клиентите.

С този безплатен шаблон можете да централизирате важни данни за клиентите, като например контактни данни, статус на продажбите и обратна връзка. Той опростява управлението на данните за клиентите, като предоставя единен източник на информация, който елиминира грешките при ръчното въвеждане. Лесен е за настройка и работи отлично за начинаещи или малки екипи, които искат да следят взаимодействията с клиентите и управлението на контактите.

Ето защо ще го обикнете:

Използвайте персонализирани полета, за да визуализирате и управлявате данните на клиентите си и да запазвате важната информация.

Редовно следете ключови показатели като удовлетвореността на клиентите и времето за отговор, като използвате табла за управление, за да се уверите, че CRM системата е ефективна.

Използвайте проследяване на времето, предупреждения за зависимости и интеграции с имейл, за да подобрите ефективността и да сте в крак с последващите действия по отношение на клиентите.

Възползвайте се от функцията „плъзгане и пускане” за лесно преорганизиране на задачите.

Идеален случай на употреба:Този CRM шаблон позволява на компаниите да опростят процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), без да се налага да използват прекалено много сложни инструменти.

3. Шаблон за проследяване на комисионни в ClickUp

Изтеглете този шаблон Автоматизирайте изчисляването на комисионни и проследяването на продажбите с шаблона за проследяване на комисионни на ClickUp.

Изберете шаблона за проследяване на комисионни на ClickUp, за да помогнете на екипите по продажбите да управляват процесите по изчисляване на комисионните си в рамките на една платформа.

Шаблонът опростява изчисляването на комисионните и позволява на мениджърите по продажбите лесно да следят развитието на потенциалните клиенти. Наблюдавайте важни данни като реалната стойност на продажбите, процентите на комисионните, спечелените комисионни и контактната информация с 14-те атрибута на потребителските полета.

Ето защо ще го обикнете:

Управлявайте целия цикъл на продажбите, за да наблюдавате и отчитате индивидуалните резултати от продажбите.

Задайте напомняния за последващи действия или разпределение на комисионни, като използвате петте персонализирани изгледа на шаблона.

Използвайте инструменти за прогнозиране на комисионни, за да помогнете на екипите да предвидят печалбите си.

Идеален случай на употреба:Този шаблон е най-подходящ за опростяване на проследяването на комисионните на търговските представители, така че да можете да отделяте повече време за изработване на подходяща стратегия за продажби за нови потенциални клиенти и настоящи клиенти.

4. Шаблонът за продажбения процес на ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте вашия продажбен канал и оптимизирайте управлението с шаблона за продажбен канал на ClickUp.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp е създаден, за да помогне на бизнеса да управлява ефективно продажбения си процес от генерирането на потенциални клиенти до сключването на сделки. Проследявайте точно всеки етап от продажбената си тръба, като се уверявате, че нито един потенциален клиент не е пропуснат и всяка сделка е проследена ефективно.

Този шаблон включва персонализирани статуси като „Отпаднал“, „Проследяване“, „Квалифициран потенциален клиент“ и „Необходимо внимание“, което ви позволява да проследявате напредъка на клиентите през различни персонализирани етапи. Седем персонализирани полета ви позволяват да обработвате критична информация за клиентите, като датите на последното контактиране, стойността на сделката и др.

Ето защо ще го обикнете:

Достъп до лесна за начинаещи, но персонализирана настройка, която отговаря на нуждите на напредналите екипи по продажбите.

Използвайте четири персонализирани изгледа, включително изглед „Списък“ (за групиране, сортиране и филтриране на взаимодействията с клиенти въз основа на различни критерии), изглед „Стандартни оперативни процедури за продажби“ (за очертаване на стандартни оперативни процедури за различни етапи на продажбите) и изглед „Кутия“ (за категоризиране на потенциалните клиенти според текущия им статус).

Приоритизирайте задачите, оценявайте състоянието на процеса и проследявайте ключовите показатели по-ефективно.

Създавайте табла за визуализиране и анализ на информацията.

Идеален случай на употреба:Този шаблон е идеален за фирми, които искат да подобрят процесите си по проследяване на продажбите, прогнозиране и сътрудничество в екипа, като съберат всички необходими инструменти на едно място.

5. Шаблонът ClickUp Sales CRM

Изтеглете този шаблон Организирайте и проследявайте възможностите за продажби с шаблона за продажби CRM на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Sales CRM е създаден, за да помогне на екипите по продажбите да управляват целия цикъл на живот на клиентите, от генерирането на потенциални клиенти до сключването на сделки, в едно единно и оптимизирано работно пространство. Този шаблон ви позволява ефективно да проследявате взаимодействията с клиентите, възможностите за продажби и комуникациите.

Ето защо ще го обикнете:

Лесно следете напредъка на всеки етап от продажбения процес с персонализирани статуси.

Добавяйте и сортирайте атрибути, за да получите различни изгледи на информацията и данните за продажбите, заедно с взаимодействията с клиентите.

Улеснете автоматизацията на повтарящи се задачи, като изпращане на последващи имейли, което помага за поддържане на редовна комуникация с клиентите без допълнителни ръчни усилия.

Интегрирайте ClickUp Brain ClickUp Clips , за да използвате изкуствен интелект и запис на екрана за подобряване на проследяването на продажбите и удовлетвореността на клиентите.

Идеален случай на употреба:Този шаблон е изключително адаптивен за малки екипи и големи предприятия, които искат да подобрят продажбите си и удовлетвореността на клиентите. Той може да се използва и като мощен CRM инструмент за фирми, които искат цялостни, персонализирани CRM системи, които да се разширяват с растежа им.

Все още не сте решили дали да използвате CRM решението и шаблоните на ClickUp? 🤔

Ето какво казва Брена Кийнан, директор „Дигитален маркетинг“ в SSM Creative Collective, за влиянието, което ClickUp е оказал върху работните им процеси:

„ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.“ ✨

6. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Получавайте полезна информация за продажбите си с шаблона за отчет за продажбите на ClickUp.

Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате и анализирате данните за продажбите на вашия екип – независимо дали са месечни, тримесечни или годишни.

С помощта на този конфигурируем шаблон за отчети можете да следите важни показатели за продажбите, да откривате модели и да визуализирате данни за ефективността. Този CRM шаблон също така организира и следи данните за по-добро вземане на решения, като към всеки акаунт са добавени персонализирани полета като регион на продажбите, постигнати продажби и година на продажбите.

Ето защо ще го обикнете:

Използвайте персонализирани статуси като „Отворен“ и „Завършен“, за да следите напредъка и ефективността на задачите по продажбите.

Оптимизирайте мониторинга на отчетите за продажбите с проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости, имейли и други разширени функции, които осигуряват изчерпателен анализ и информация в реално време.

Наложете на търговските представители да отговарят за постигането на целите си.

Получете по-добра представа за нуждите и предпочитанията на клиентите

Идеален случай на употреба: Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp е отлично средство за всички екипи по продажбите. Той ви позволява без усилие да събирате важни данни, да следите представянето на отдела и да представяте резултатите си по визуално привлекателен и директен начин.

7. Шаблон за проследяване на продажбите ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете индивидуалните и екипните резултати с помощта на шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp.

Екипите по продажбите ще оценят шаблона ClickUp Sales Tracker, който им помага да разберат по-добре процеса на продажбите. Този шаблон опростява проследяването на седмичните и месечните цели за продажби и следи успеха на отделните служители и екипа. Персонализираните полета улесняват проследяването и оценяването на важни показатели за продажбите, включително единични разходи, разходи за доставка, връщания и цели за печалба.

Ето защо ще го обикнете:

Събирайте информация за продажбите с различни изгледи, като изглед „Проследяване на продажбите“, изглед „Обем на продажбите по месеци“ и изглед „Статус на продажбите по продукти“.

Категоризирайте задачите и следете напредъка на продажбите с персонализирани статуси.

Следете продажбените цели и се уверете, че всички са на една и съща страница.

Проследявайте индивидуалните и екипните резултати в реално време.

Идеален случай на употреба:Мениджърите по продажбите ще намерят този шаблон за много полезен за наблюдение на взаимодействията с клиентите, създаване на последващи срещи и идентифициране на модели.

8. Шаблон за продажбени обаждания на ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете усилията си за достигане до клиенти и проследявайте напредъка чрез шаблона за продажбени обаждания на ClickUp.

Оптимизирайте продажбите си и следете взаимодействията с клиентите с шаблона за продажби на ClickUp. Шаблонът разполага с пет персонализирани полета, които ви позволяват да съхранявате ценна информация като данни за контакт, дати за последващи действия и резултати от разговорите, като по този начин гарантирате, че екипът ви е винаги в крак с новостите и информиран.

С тази ефективна система винаги ще сте в крак с нещата, като оптимизирате продажбите си и минимизирате вероятността от пропуснати сделки.

Ето защо ще го обикнете:

Създайте персонализирани статуси за проследяване и отследяване на всяка възможност за продажба.

Вижте точно къде се намират вашите продажбени обаждания и къде са проблемите.

Помогнете на търговските представители да останат фокусирани върху основните цели на всеки разговор.

Проследявайте източниците на потенциални клиенти и присвоявайте им статус и задачи – всичко това на едно централизирано място.

Идеален случай на употреба:Този шаблон е идеален за всеки търговски представител или член на екипа, който иска да се подготви за разговори, да организира необходимите материали, да проследява резултатите и да гарантира успешно общуване с клиентите.

9. Шаблон за продажбения процес на ClickUp

Изтеглете този шаблон Стандартизирайте и изградете оптимални процеси на продажби с шаблона за процеси на продажби на ClickUp.

Шаблонът за продажбен процес на ClickUp предоставя ясна рамка, която помага на търговските представители да разберат необходимите стъпки и задачи, свързани с продажбения процес, като по този начин се намалява объркването и се повишава ефективността.

За да приложат шаблона за продажбен процес, потребителите могат да го добавят към своето работно пространство в ClickUp, да определят място за него и да поканят членовете на екипа за сътрудничество. Шаблонът подпомага екипите при създаването на проекти за конкретни продажбени цели, възлагането на задачи с графици, организирането на задачите в категории и провеждането на редовни срещи за обсъждане на напредъка.

Ето защо ще го обикнете:

Управлявайте работната си натовареност и сроковете с функциите за управление на проекти на ClickUp.

Разберете ясно на какъв етап от продажбения процес се намира вашият потенциален клиент.

Лесно въвеждайте нови членове в екипа по продажбите, като просто ги помолите да следват шаблона.

Организирайте и съхранявайте всички данни в съвместна база данни.

Идентифицирайте областите, които могат да бъдат подобрени във вашия процес на продажби.

Идеален случай на употреба:Ако сключвате сделки или искате да направите вътрешните операции по-ефективни, този шаблон ще ви даде рамката, от която се нуждаете, за да успеете.

Подобрете качеството на вашите CRM данни и процеси с ClickUp

Макар че Excel CRM шаблоните могат да ви помогнат да проследявате взаимоотношенията с клиентите, те стават тромави с разрастването на вашия бизнес. Актуализирането на разкъсани таблици, проследяването на версии в множество файлове и споделянето на данни между екипите винаги води до объркване и пропуснати възможности.

Ето тук на помощ идват ClickUp и неговите CRM шаблони.

Като цялостна платформа за управление на работата, ClickUp променя начина, по който поддържате връзки с клиентите, чрез своите алтернативи на шаблоните за CRM в Excel. Нашите персонализирани шаблони за CRM осигуряват сътрудничество в реално време, автоматизирани последващи действия и мощни отчети в едно унифицирано пространство. Вместо да се борите с неудобствата на шаблоните за CRM в Excel, вие се фокусирате върху това, което е най-важно: изграждането на дълготрайни връзки с клиентите.

С шаблона ClickUp CRM вие давате възможност на екипа си да предоставя изключителни клиентски преживявания. Регистрирайте се безплатно днес и се запознайте с достъпно, персонализирано CRM решение!